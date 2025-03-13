A 10 legjobb ingyenes Gantt-diagram készítő szoftver 2025-ben

Vizuális tanulóként a projekt ütemtervek elkészítése a régi módon soha nem volt könnyű számomra. A toll és a papír rendetlenné és rendezetlenné válik. A fehér táblák jobbak, de inkább kreatív ötletek és folyamatábrák készítésére alkalmasak, nem pedig komplex projekttervezésre.

Szerencsére végül a digitális eszközök siettek a segítségünkre, és felfedeztem a Gantt-diagram szoftvereket.

A Gantt-diagram alapvetően megjeleníti a projekt ütemtervét, azaz az összes projektfeladatot az idő függvényében. Ha mindez egy képernyőn látható, az olyan elfoglalt projektmenedzsereknek, mint Ön, segít átlátni a dolgokat.

Az első években rengeteg időt pazaroltam el különböző megoldások kipróbálásával, mire végül megtaláltam a számomra legmegfelelőbbet. És azért vagyok itt, hogy Önnek ne kelljen ezt megtennie. Ezért a ClickUp csapatával együtt kipróbáltam egy csomó ingyenes Gantt-diagram készítőt, hogy kiválasszam a legjobbakat. Készüljön fel, mert tíz fantasztikus (és ingyenes) Gantt-diagram eszközt fogunk bemutatni, amelyek megkönnyítik az életét (és a projekttervezést)!

Ha Ön is inkább vizuális típus, mint én, nézze meg ezt a vlogot a Gantt-diagramról!

Az ingyenes Gantt-diagramkészítők használatának előnyei

Eltekintve attól, hogy ingyenes Gantt-diagram szoftverekről van szó – ami önmagában is nagy előny –, íme néhány ok, amiért a Gantt-diagram készítők olyan magasra kerültek a kötelező funkcionális eszközök listáján:

Projektvizualizáció : A Gantt-diagram készítők vizualizálják a : A Gantt-diagram készítők vizualizálják a projekt ütemtervét és a hozzá tartozó útitervet. Ezzel teljes képet kapunk a projektről és annak különböző funkcionális és mozgó elemeiről. Ide tartoznak a projekt ütemtervei, feladatok, függőségek, prioritások, érdekelt felek stb. A projektmenedzserek rendkívül hasznosnak tartják, hogy minden projektről átfogó képet kaphatnak.

Jobb együttműködés : A Gantt-diagram eszközök nem csak a projektmenedzsereknek szólnak – mindenki számára előnyösek, aki részt vesz a projektben! A csapat tagjai láthatják a kijelölt vagy függőben lévő feladatokat, és azok hatását a : A Gantt-diagram eszközök nem csak a projektmenedzsereknek szólnak – mindenki számára előnyösek, aki részt vesz a projektben! A csapat tagjai láthatják a kijelölt vagy függőben lévő feladatokat, és azok hatását a projekt eredményeire . Ez elősegíti a csapatmunka és az együttműködés kialakulását. Hasonlóképpen, az ügyfelek is követhetik a projekt előrehaladását – és itt valóban minden érdekelt felet értek. Az így kialakuló közös megértés a munkáról, amely megmutatja, hogy az egyéni hozzájárulások hogyan kapcsolódnak az átfogó célokhoz, összehozza az embereket.

Pontosabb ütemezés : A Gantt-diagram eszközök magas szintű áttekintést nyújtanak a projektről, a feladatokról, a mérföldkövekről, az ütemtervekről és a munkafolyamatról. Ez segít a projektmenedzsereknek nyomon követni a feladatok függőségét és a határidőket. Emellett kiemelik az eljárási vagy működési hatékonysági hiányosságokat, illetve azokat a pontokat, amelyek késleltethetik a projektet. Ha megnézi, hogyan illeszkednek egymáshoz ezek az építőelemek, reálisabb és hatékonyabb ütemtervet készíthet.

Hatékony erőforrás-kezelés : A Gantt-diagram eszközökkel a projektmenedzserek stratégiailag oszthatják el az erőforrásokat. Megmutatják az egyes csapatok vagy egyének munkaterhelését, így biztosítható, hogy egyetlen alkalmazott sem legyen túlterhelt vagy alulhasznosított. Ugyanezt tegye a szoftvermegoldások, alkalmazások, eszközök, gépek stb. erőforrásokkal is! Az ilyen proaktív menedzsment segít a legjobbat kihozni az emberekből, a folyamatokból és a technológiából.

Fokozott termelékenység : A Gantt-diagramok mindenki számára egyértelművé teszik : A Gantt-diagramok mindenki számára egyértelművé teszik a projekt céljait . Emellett segítenek az erőforrások kezelésében, valamint ösztönzik a munkavállalók elkötelezettségét és az általános termelékenységet. Ez egy win-win helyzet, mivel az elért eredmények tovább motiválják a csapatokat – én ezt pozitív visszacsatolási ciklusnak nevezem, amely folyamatosan hoz eredményeket.

Proaktív kockázatkezelés: A projekt részletes áttekinthetősége lehetővé teszi a projektmenedzserek számára a problémák azonosítását – néhányat proaktív módon. Az ilyen madártávlati rálátás a potenciális veszélyekre felkészíti Önt a kockázatok kezelésére és enyhítésére. Ez a megelőző megközelítés elkerüli a későbbi késedelmeket vagy meghibásodásokat, és a projektet a terv szerint tartja.

Mit kell keresni egy Gantt-diagram készítő szoftverben?

Mielőtt megosztanám a tíz legjobb ingyenes Gantt-diagram szoftver listáját, hadd magyarázzam el az egyes szoftverek kiválasztásának okait. Számos paraméter alapján értékeltük a rendelkezésre álló lehetőségeket, hogy megindokoljuk, miért kerültek fel erre a listára. Tehát, miközben áttekinti őket, tegye fel magának a következő kérdéseket:

Funkciók : Milyen funkciókat vár el a Gantt-diagram szoftvertől? Alapvető funkciókat szeretne, mint például a drag-and-drop diagramkészítés, vagy valami fejlettebbet, mint a kritikus út azonosítása, : Milyen funkciókat vár el a Gantt-diagram szoftvertől? Alapvető funkciókat szeretne, mint például a drag-and-drop diagramkészítés, vagy valami fejlettebbet, mint a kritikus út azonosítása, erőforrás-elosztás vagy feladatkezelés?

Könnyű használat : Ki fogja használni a Gantt-diagram készítőt? Mennyi képzésre, bevezetésre és támogatásra lesz szükségük?

Integrációk : A Gantt-diagram szoftver integrálható-e a meglévő technológiai rendszerébe?

Kompatibilitás : A Gantt-diagram készítő kompatibilis-e más eszközökkel, például időkövetővel vagy projektmenedzsment szoftverrel?

Együttműködés : Ön egyedül fogja használni az eszközt, vagy egy (vagy több) csapat fog vele együtt dolgozni? A csapat tagjai egy helyen fognak dolgozni, vagy távoli munkavégzéssel?

Testreszabás : Szeretné bármilyen módon testreszabni a Gantt-diagramot? Például a prioritások vagy a sürgősség jelzésére?

Költségvetés : Mennyi a költségvetése egy Gantt-diagram készítőre? Egyszeri befektetést fog végrehajtani, vagy előfizetési díjat fog fizetni?

Jelentések : Milyen adatelemzési és jelentéskészítési funkciókat vár el a Gantt-diagramtól? Valós idejű irányítópultokat szeretne, vagy csapata rendszeresen statikus jelentéseket készít?

Mobil hozzáférhetőség: Szüksége van arra, hogy útközben is hozzáférhessen a szoftverhez a telefonján?

10 ingyenes Gantt-diagram készítő áttekintése

Mielőtt rátérnénk a részletekre, íme egy rövid összefoglaló az összes témáról, amelyet tárgyalni fogunk:

A 10 legjobb ingyenes Gantt-diagram készítő szoftver

Most pedig készüljön fel, mert részletesen bemutatom mind a tíz ingyenes Gantt-diagram szoftvert, hogy Ön megalapozott döntést hozhasson, melyiket válassza.

1. ClickUp

A legjobb ingyenes Gantt-diagram készítő szoftver többcélú felhasználásra

Kezdje el használni a Gantt View-t A ClickUp Gantt-diagramokhoz hasonló nézetek segítségével vizualizálhatja az összes feladat előrehaladását.

Először is szeretném leszögezni, hogy a ClickUp egy teljes értékű projektmenedzsment eszköz, és a lenyűgöző Gantt-diagramok csak egyike a sok funkciójának.

A ClickUp Free Forever csomagja (többek között) korlátlan számú feladatot, korlátlan számú felhasználót és 60 alkalommal használható Gantt-diagram nézetet kínál. Bármelyik fizetős csomag korlátlan számú Gantt-diagramot biztosít.

A ClickUp Gantt-diagram nézetének segítségével több projekt követelményét is vizualizálhattam, így könnyen nyomon követhettem a feladatokat, kezelhettem a prioritásokat, kezelhettem a függőségeket, és alapvetően mindent egyben tarthattam.

Imádom, hogy egyszerűen kapcsolatokat rajzolhatok a feladatok között (lásd a képet). Meghatározhatom a kritikus útvonalakat és figyelembe vehetem a laza időt is, hogy a projekt zökkenőmentesen haladjon.

Határozza meg a kritikus útvonalakat a ClickUp Gantt-diagram nézetében

Tetszik, hogy színekkel jelölhetem a feladatokat, így egy pillantással láthatom, mi van folyamatban, mi sürgős, mik a határidők, kik a feladat tulajdonosai és minden egyéb apró részlet. A kaszkád nézet a projekt időrendi ütemtervét mutatja, míg a haladási sávok segítenek a befejezési arányok mérésében.

Ráadásul a ClickUp gazdag Gantt-diagram sablonok könyvtárát kínálja különböző felhasználási esetekhez és alkalmazásokhoz. Rengeteg dolgot találhat, amivel dolgozhat.

A ClickUp Simple Gantt Chart sablont projektmenedzsmenthez és szoftver fejlesztéshez használhatja. Használatra kész, teljes mértékben testreszabható, és átfogó képet ad a projektről, megmutatja a függőségeket, és előre jelzi az akadályokat, mielőtt azok felmerülnének.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp egyszerű Gantt-diagram sablonjával teljes áttekintést kaphat feladatairól.

A ClickUp számos egyéb sablonopcióval is rendelkezik, például projektütemterv-sablonokkal.

De itt jön a kedvenc részem: az adatok néhány kattintással Gantt-diagramokká alakítása! A ClickUp-ban a Gantt-diagramok egyfajta nézetek. Tehát alapvetően, függetlenül attól, hogy a projekt részletei listában, táblázatban vagy akár naptárban vannak, néhány kattintással Gantt-diagram nézetekké alakíthatja őket. Pillanatok alatt átfogó Gantt-diagramot kap, amely azonnali útitervet nyújt a projekt végrehajtásához!

Ó, és ha bármilyen kézi rendezési sorrendet alkalmazott a Lista nézetben, ne aggódjon – az is szinkronizálódik a Gantt-diagrammal!

Profi tipp: Ha még új a projektmenedzsmentben, és nem tud dönteni a Gantt-diagram és az idővonal nézet között, akkor nézze meg videónkat, amely összehasonlítja a Gantt-diagramokat és az idővonal nézetet!

Nos, ez csak a Gantt-diagram része a csomagnak. Mint már említettem, a ClickUp ennél többet kínál. A ClickUp segítségével kicsinyítheti a képet, és más projektmenedzsment funkciókat is használhat, mint például a Dokumentumok, Csevegés, Célok, Feladatkezelés, AI-segítség és még sok más.

Ezek beépítése a munkafolyamatába teljesen megváltoztatja a helyzetet, mivel mindent – és tényleg mindent – elvégezhet a ClickUp platformon belül. Búcsút inthet a több eszközzel való zsonglőrködésnek, és egyetlen eszközzel helyettesítheti őket!

A ClickUp legjobb funkciói

Többféle nézetben is megjelenítheti projektjét: Gantt-diagramok, ütemtervek, listák, naptárak, ClickUp Kanban táblák és még sok más.

Határozza meg és kapcsolja össze a feladatok függőségeit, és automatikusan ütemezze a feladatokat az egész láncban egyetlen kattintással.

Frissítsd a feladatok állapotát egy egyszerű drag-and-drop funkcióval; határozz meg egyedi feladatállapotokat is a projekt igényeinek megfelelően.

Kezelje projektjét dinamikusan a ClickUp Project Time-Tracking segítségével, amely feladatok ütemezését, projektkövetést , szűk keresztmetszetek azonosítását, határidők kezelését és még sok mást kínál.

Központosítsa az összes információt egy praktikus hierarchiában a terek, projektek, listák, feladatok és alfeladatok között, és adjon hozzá egyéni mezőket a részletes adatokhoz.

Együttműködés a csapattal megjegyzések, csevegés, @említések stb. segítségével.

Használjon címkéket és prioritásokat a nagy értékű, nagy hatással bíró vagy sürgős feladatok megkülönböztetéséhez, és rendezze őket egyetlen kattintással a ClickUp Task Priorities segítségével.

integrált AI asszisztens használatával, amely automatizálja a feladatokat, másodpercek alatt keres bármit a ClickUp ökoszisztémában, és még sok mást. Takarítson meg időt és energiát a ClickUp Brain , azhasználatával, amely automatizálja a feladatokat, másodpercek alatt keres bármit a ClickUp ökoszisztémában, és még sok mást.

Kövesse nyomon és ossza meg az előrehaladást a belső és külső érdekelt felekkel a valós időben frissülő, testreszabható a belső és külső érdekelt felekkel a valós időben frissülő, testreszabható ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp korlátai

A ClickUp egy teljes funkcionalitású projektmenedzsment szoftver, ezért a tanulási görbe meredek lehet.

A mobilalkalmazás még fejlesztés alatt áll, és még nem érte el a webes verzió finomságát.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

2. GanttProject

A legjobb ingyenes, nyílt forráskódú Gantt-diagram szoftver

via GanttProject

Szeretem támogatni a nyílt forráskódú megoldásokat, ezért szívesen dolgozom a GanttProjecttel. Ez az ingyenes Gantt-diagram szoftver már több mint két évtizede létezik, és a frissített dokumentáció révén teljes átláthatóságot biztosít. A GPL3 licenc alapján terjesztik, és a forráskódot letöltheti, módosíthatja és újraterjesztheti. Ez a testreszabhatóság teszi a GanttProjectet kis- és középvállalkozások számára költséghatékony befektetéssé.

Nagyon tetszik a egyszerű és retro felhasználói felület is, amely leegyszerűsíti a Gantt-diagramok készítését, az erőforrások kiosztását és a projektköltségek kiszámítását. Ugyanakkor megértem, hogy ez egyesek számára visszataszító lehet, különösen, ha valami modernebbet és intuitívabbat szeretnének.

A GanttProject legjobb funkciói

Ingyenesen hozzáférhet a szoftvertermékhez, a forráskódhoz és a könyvtárakhoz.

Telepítse a felhőbe a GanttProject Cloud segítségével, használat alapú költségekkel.

Adjon hozzá feladatokat és mérföldköveket a Gantt-diagramhoz , és határozza meg a függőségeket.

Összehasonlítsa az előrehaladást és végezzen közvetlen összehasonlítást a kiindulási értékekkel, hogy feltérképezze az eltéréseket.

Olvassa és írja a Microsoft Project fájlokat, és exportálja azokat többféle formátumban.

A GanttProject korlátai

Alapvető felhasználásra a legalkalmasabb; komplex elemzéseket nem lehet vele végrehajtani.

A felhasználói felület kialakítása nehézkes és elavult (nem is csoda, hiszen több mint 20 éves!).

A GanttProject árai

Ingyenes

3. Office Timeline Online

A legjobb ingyenes Gantt-diagram szoftverek a Microsoft PowerPoint ökoszisztémához

via Office Timeline

Mint valaki, aki gyakorlatilag a Microsoft termékek használatával nőtt fel, élvezem az Office Timeline Online által nyújtott ismerős érzést. Ezt a PowerPoint kiegészítőt használtam gyors ütemtervek és Gantt-diagramok elkészítéséhez prezentációkhoz. Ez időt takarított meg nekem, miközben jó vizuális elemeket is generált a projektjeimhez. Azt is felfedeztem, hogy a Microsoft Excel, a Wrike és a Smartsheet programokkal együtt is használható adatállományok importálására és exportálására.

A felhasználói felület meglehetősen egyszerű, és nem tart sokáig megtanulni a használatát. Ráadásul hozzáférhet egy alapvető Gantt-diagram projekt sablonokból álló könyvtárhoz, hogy elindulhasson. Bár az én egyszeri, alkalmi használatomhoz jól bevált, a csapatomnak problémái voltak komplex projektekkel való munkavégzés során. Ezért főként alapvető használatra ajánlom.

Az Office Timeline Online legjobb funkciói

Konvertálja a PowerPoint, Excel stb. adatállományait és információit vizuálisan vonzó és esztétikus Gantt-diagramokká és idővonalakká.

Aktiválja kiegészítőként a Microsoft PowerPoint programhoz a zökkenőmentes integráció és a natív hozzáférés érdekében.

Testreszabható tervezési elemek, például nyilak, vonalak, szimbólumok stb. a személyre szabottabb élmény érdekében.

Az Office Timeline Online korlátai

Csak Gantt-diagram készítőként működik, ami korlátozza alkalmazhatóságát a magas ár miatt.

A PowerPoint kiegészítő nem rendelkezik együttműködési funkciókkal.

A Gantt-diagramok kezelése nehézkessé válik, ha egy projekt nem fér el egyetlen PowerPoint-oldalon.

Office Timeline Online árak

Ingyenes

Pro: 149 dollár egyéves licenc

Pro+: 199 dollár egyéves licenc

Office Timeline Online értékelések és vélemények

4. Online Gantt

A legjobb online Gantt-diagram szoftver, amely bárhonnan elérhető a weben keresztül

via Online Gantt

Ha regisztráció vagy letöltés nélkül szeretne Gantt-diagramokat készíteni a böngészőjében, akkor az Online Gantt kiváló választás. Én akkor használtam, amikor más eszközökhöz nem volt hozzáférésem, és bárhol és bármikor dolgoznom kellett. Miután elégedett voltam a Gantt-diagrammal, letöltöttem a .gantt fájlba, hogy importálhassam egy másik eszközre, böngészőbe vagy akár más kompatibilis Gantt-diagram eszközbe. Nagyon zökkenőmentes élmény volt.

Emellett az Online Gantt a Gantt-diagram szoftver felhőalapú változatát is kínálja, amelyet névleges áron használhat távoli csapatok összekapcsolására.

Az online Gantt legjobb funkciói

Vizualizálja feladatait a Projekt nézetben és az Erőforrás nézetben

Exportálja Gantt-diagramjait, hogy beágyazhassa őket prezentációkba, jelentésekbe vagy más projektmenedzsment eszközökbe.

Élvezze a zökkenőmentes felhasználói élményt az egyszerű felhasználói felületnek köszönhetően.

Az online Gantt-diagramok korlátai

Korlátozott letöltési sávszélességet kínál

A testreszabási lehetőségek jelentősen korlátozottak.

A szerkesztés gomb használata nélkül nem lehet frissíteni a függőségeket.

Különböző feladatokhoz nem rendelhetünk különböző színeket

Online Gantt árak

Ingyenes (böngészőalkalmazás)

Online Gantt a Clouddal: 5 USD/hó felhasználónként

Online Gantt értékelések és vélemények

5. GanttPRO

A legjobb ingyenes Gantt-diagram szoftverek az erőforrások optimalizálásához

via GanttPRO

A ClickUp-hoz hasonlóan a GanttPRO is egy Gantt-diagram eszközökkel rendelkező projektmenedzsment szoftver. A ClickUp azonban ingyenes csomaggal is rendelkezik, míg a GanttPRO fizetős eszköz. Ez elég kellemetlen lehet, ha Gantt-diagram készítőt szeretne használni személyes célokra (például kutatáshoz) vagy kisvállalkozásához, illetve startupjához.

Ezen túlmenően a GanttPRO kiemelkedő abban, hogy lehetővé teszi a projektmenedzserek számára több erőforrás kezelését. Madártávlatból áttekintést nyújt a projektről, így láthatók a csapat munkaterhelése, ütemtervei, kapacitása stb. , és optimalizálhatók az erőforrások. Hasznosnak találtam a csapatok kiégésének megelőzésében és a morál fenntartásában. Azonban a csapatomnak problémái voltak a személyre szabhatósággal, a tervezés rugalmasságával és az elrendezéssel. Tehát, ha olyan megoldást keres, amelyet az Ön igényeihez igazíthat, akkor a GanttPRO nem biztos, hogy az Ön számára megfelelő.

A GanttPRO legjobb funkciói

Készítsen vizuálisan vonzó Gantt-diagramokat a feladatok, esedékességek, határidők, függőségek, megbízottak stb. nyomon követéséhez.

Jelenítse meg projektjét rácsos, táblás, listás és portfólió nézetben.

Csatlakoztassa a feladatokat a függőségek alapján, hogy rögzítse a függő feladatok előrehaladási és késleltetési idejét.

Dolgozzon együtt távoli csapatokkal valós idejű adatszinkronizálás, fájlmegosztás, megjegyzések és említések, valamint értesítések segítségével.

Kezelje az erőforrásokat dinamikusan a tevékenységi naplók, a csapat részletei, a munkaterhelés áttekintése és egyéb funkciók segítségével.

A GanttPRO korlátai

A kezdeti tanulási görbe meredek lehet azok számára, akik nem ismerik a fejlett projektmenedzsment eszközöket.

A személyre szabási lehetőségek hiánya korlátozza a projektmenedzsment képességeit.

GanttPRO árak

Alap: 9,99 USD/hó

Pro: 15,99 USD/hó

Üzleti: 24,99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

GanttPRO értékelések és vélemények

6. ProjectManager

A legjobb ingyenes Gantt-diagram szoftverek valós idejű betekintéshez

via ProjectManager

Ha még nem ismeri a Gantt-diagramokat, akkor azt javaslom, hogy kezdje a ProjectManager programmal. Ez egyike azoknak a projektmenedzsment eszközöknek, amelyekkel a Gantt-diagramok megfelelően működnek. Felhasználóbarát és intuitív kezelőfelülettel rendelkezik, amely egyszerűsíti a Gantt-diagramok létrehozását. A Gantt-diagramokban meghatározhatja a függőségeket, áttekintést kaphat a projekt állapotáról, mérheti a projekt egészségét és a helyes irányt, jelentéseket készíthet és még sok minden mást.

A ProjectManager azonban nem kínál ingyenes vagy freemium csomagot. Ezért a tőkeberuházás meglehetősen elriasztó azok számára, akik szűkös költségvetéssel dolgoznak.

A ProjectManager legjobb funkciói

Tervezze meg projektjét online interaktív és esztétikus Gantt-diagramokkal

Rendezze el az összes projektjével kapcsolatos adatot egy központi helyen

Tekintse meg a feladatok függőségeit, a mérföldköveket, a projekt állapotát, a kritikus utat stb. egyetlen platformon.

A feladatok ütemezéséhez használja a drag-and-drop funkciót, és jelölje meg őket színkódokkal.

Dolgozzon együtt csapatával fájlmegosztás, megjegyzések és automatikus értesítések segítségével.

A ProjectManager korlátai

A harmadik féltől származó alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal való integráció bonyolult és korlátozott.

A jelentéskészítő funkció korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál.

A ProjectManager árai

Csapat: 13 USD/hó (éves számlázás)

Üzleti: 24 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

ProjectManager értékelések és vélemények

7. Smartsheet

A legjobb ingyenes Gantt-diagram szoftver táblázatkezelő funkcióval

via Smartsheet

Általában a Smartsheet programot használom a projektmenedzsment szoftverek és a táblázatok közötti szakadék áthidalására. A Smartsheet segítségével könnyedén váltani lehet a táblázatok és a Gantt-diagramok között. Importálhatja a táblázatokból a meglévő adatokat, és átalakíthatja őket színekkel jelölt információkat, feladatfüggőségeket, időtartamokat stb. tartalmazó vizuális Gantt-diagramokká.

Ezzel szemben a Gantt-diagram adatait vissza lehet exportálni táblázatokba a gyors elemzés vagy adatkezelés érdekében. Ez lehetővé teszi, hogy mindkét eszköz – a Gantt-diagramok és a táblázatok – előnyeit kihasználja az adatközpontú projekttervezés és -végrehajtás során.

Az egyetlen problémám a Smartsheet-tel az, hogy az AI funkció még fejlesztés alatt áll. Tekintettel arra, hogy az AI asszisztensek inkább elengedhetetlenek, mint csak kiegészítők, a Smartsheet kissé későn indult el.

A Smartsheet legjobb funkciói

A Smartsheet AI segítségével automatikusan kitölthető képletek vagy szövegek a táblázatkezelő celláiban

Koordinálja a csapat tevékenységét fájlmegosztással, riasztásokkal és értesítésekkel, beszélgetési szálakkal és dokumentumok ellenőrzésével.

Több projekten is dolgozhat a portfóliókezelési funkciók segítségével, amelyekkel ellenőrizheti a költségvetést, a kockázatokat és az erőforrásokat.

Készítsen és kövessen nyomon kritikus útvonalakat a feladatok függőségeinek, az erőforrások elosztásának és a munkaterhelésnek a kezeléséhez.

A Smartsheet korlátai

Fájlonként csak egy táblázatot használhat.

A sorok és oszlopok adat tárolási kapacitása korlátozott.

Smartsheet árak

Ingyenes

Pro: 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 32 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

8. Toggl Plan

A legjobb ingyenes Gantt-diagram szoftverek időkövetési funkciókkal

via Toggl Plan

A Toggl Plan vizuális képet ad a projektről, így a belső és külső érdekelt felek egyazon oldalon állhatnak. A Toggl Plan és a Toggl Track kombinációját használtam egyszerű Gantt-diagramok készítéséhez időkövetési funkciókkal. Ez segít a projekt ütemtervének vizualizálásában, az egyes feladatokra fordított idő nyomon követésében, az erőforrások elosztásának optimalizálásában és még sok másban.

A korábbi projektekből származó ilyen adatok segítenek becsülni, hogy hasonló projektek, feladatok vagy tevékenységek mennyi időt vesznek igénybe a jövőben. Ez az előrelátás javította az idővonalak, a költségvetések és a kapacitás becslésének képességét.

Csak azt szeretném, ha ugyanazt az „extra funkciót” kínálná, mint a listán szereplő többi Gantt-eszköz. Ez nem igazán panasz, mert elvégzi a feladatát, de mivel rengeteg lehetőség közül választhatunk, megengedhetjük magunknak, hogy válogatósak legyünk, nem igaz?

A Toggl Plan legjobb funkciói

Kövesse nyomon csapata időkihasználását, a kiosztott feladatokat, a feladatok állapotát, az ütemterveket és egyéb fontos részleteket.

Hozza össze a különböző csapatokat és érdekelt feleket egy központi helyen, és tartsa kézben a projekt előrehaladását.

Ütemezzen feladatokat és erőforrásokat a konfliktusok és a verseny minimalizálása érdekében

Közzétehető, csak olvasható linkeket generálhat külső érdekelt felek számára.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy kiküszöbölje a manuális és felesleges munkát

A Toggl Plan korlátai

Mobilalkalmazása nem annyira sokoldalú, mint a webalkalmazás (számos eszköz hiányzik belőle).

Korlátozott integráció harmadik féltől származó alkalmazásokkal

Új emberek hozzáadása és feladatok több felhasználóhoz való hozzárendelése nagyon körülményes

Toggl Plan árak

Csapat: 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Toggl Plan értékelések és vélemények

9. Instagantt

A legjobb Gantt-diagram szoftverek a projektek vizualizálásához

via Instagantt

Az Instagantt hű marad a nevéhez – ez a Gantt-diagram eszköz villámgyorsan elkészíti őket. Ez az én első számú megoldásom a Gantt-diagramok gyors és egyszerű elkészítéséhez. Intuitív és felhasználóbarát felülettel rendelkezik, egyszerű drag-and-drop funkcióval, ami csökkenti az alkalmazás használatával járó kognitív terhelést. Ez, párosulva a reagálóképességével, lehetővé teszi, hogy néhány perc alatt világos vizuális ábrázolást készítsen a projekttervekről.

Korlátozott képességei miatt (a teljes értékű projektmenedzsment szoftverekhez képest) elsősorban a tervezés és az ötletelés szakaszában használom. Miután elkészítettem az egyszerű Gantt-diagramokat, importálom őket más eszközökbe a további finomítás és az együttműködés érdekében. Természetesen, ha nem szeretne ennyi lépést végigcsinálni, választhat valami átfogóbbat is.

Az Instagantt legjobb funkciói

A Gantt-nézeten kívül más nézetekben is megtekintheti a projekteket: táblázat, Kanban-tábla, munkaterhelés és projektnézetek.

A Workbooks segítségével logikusan szervezheti projektjét és annak eszközeit.

Tartsa kézben munkáját olyan feladatkezelési funkciók segítségével, mint a feladat létrehozása, kiosztása, szűrése, rendezése, prioritásainak meghatározása stb.

Kommunikáljon csapatával a beérkező levelek, megjegyzések és egyéb funkciók segítségével.

Állítsa be Gantt-diagramjait CSV-importtal és natív Asana-integrációval.

Az Instagantt korlátai

A zsúfolt felhasználói felület rontja a Gantt-diagram eszköz használhatóságát.

Csak a munkafüzetenkénti felhasználói hozzáférést támogatja.

Instagantt árak

Instagantt Standalone:

Egyéni csomag: 12 USD/hó

Csapat terv: 24 USD/hó

Instagantt Asana:

Egyéni csomag: 12 USD/hó

Csapat terv: 24 USD/hó

Instagantt értékelések és vélemények

10. Monday

A legjobb Gantt-diagram szoftver alkalmazásspecifikus testreszabáshoz

via Monday

A Monday egy ingyenes projektmenedzsment szoftver személyes használatra. Nemcsak projektmenedzsment funkciói lenyűgözőek, hanem az is, hogy a Gantt-diagramokat az én egyedi igényeimhez tudja igazítani.

Lehetővé teszi a megjelenített oszlopok testreszabását, így a projekt részleteinek kritikusabb aspektusaira koncentrálhatok. Ráadásul a Gantt-diagram nézetről a munkaterhelés és az erőforrások nézetére is átállhatok. Ez néha ellensúlyozza a tervezés fáradalmait, vagy rávilágít a projektbe becsúszott hatékonysági hiányosságokra.

A teleszkópos díjak az egyetlen jelentős probléma, amellyel hétfőn a munkám során szembesültem. A platform nagyon jól skálázódott a növekvő csapatommal, de a költségek gyakorlatilag pillanatok alatt elértek egy fenntarthatatlan szintet!

A Monday legjobb funkciói

Építsen automatizálást a Monday AI, egy AI-alapú asszisztens segítségével!

Testreszabhatja Gantt-diagramjait több mint 30 widget segítségével, amelyek személyre szabják a felhasználói élményt.

Építsd be a projektmenedzsment funkciókat a Gantt-diagramjaidba

Tekintse meg projektjét a Gantt-diagramokon túl más módokban is, például listákban, Kanban táblákban stb.

A célok és stratégiák összehangolása a feladatok és erőforrások kezelésével a projekt sikerének érdekében

Hétfői korlátozások

A méret növekedésével drágul

A projektmenedzsment eszköz ingyenes verziója korlátozott funkcionalitással rendelkezik.

Hétfői árak

3–49 felhasználó esetén:

Ingyenes: 0 dollár 2 felhasználói helyért

Alap: 12 USD/hó/felhasználó

Standard: 14 USD/hó/felhasználó

Pro: 24 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hétfői értékelések és vélemények

A Gantt-diagramok gyakori felhasználási esetei

Mielőtt összefoglalnánk, szeretnék megosztani néhány gyakorlati alkalmazást és felhasználási példát a Gantt-diagramokhoz, hogy még világosabbá tegyem a dolgot. Íme néhány példa a Gantt-diagramok felhasználására konkrét felhasználási esetek szerint:

Projektütemezés : Készítsen reális és praktikus ütemtervet a projektjéhez. A Gantt-diagramok vizuális áttekinthetőséget adnak a projekt ütemtervéhez, feladatokhoz és függőségekhez, így a határidőkön belül eredményeket érhet el. : Készítsen reális és praktikus ütemtervet a projektjéhez. A Gantt-diagramok vizuális áttekinthetőséget adnak a projekt ütemtervéhez, feladatokhoz és függőségekhez, így a határidőkön belül eredményeket érhet el.

Erőforrás-elosztás : Használja a Gantt-diagramokat a csapat és az egyéni munkaterhelés vizualizálására. Ez megakadályozza a kiégést, és segít a projektmenedzsereknek a megfelelő feladatokat vagy erőforrásokat a megfelelő időben a megfelelő embereknek kiosztani. Ne feledje, hogy egy boldog csapat olyan eredményeket hoz, amelyek másokat is boldoggá tesznek.

Határidőkezelés : A Gantt-diagramok hasznosak a határidőkhöz viszonyított előrehaladás nyomon követéséhez. A határidők vagy a mérföldkövek figyelemmel kísérése segít elkerülni a késedelmeket és biztosítja a szükséges mozgásteret a projektek visszaterelésére a helyes útra. Ezt az alkalmazást összekapcsolhatja az erőforrás-elosztással, és ezzel aranyat érhet. : A Gantt-diagramok hasznosak a határidőkhöz viszonyított előrehaladás nyomon követéséhez. A határidők vagy a mérföldkövek figyelemmel kísérése segít elkerülni a késedelmeket és biztosítja a szükséges mozgásteret a projektek visszaterelésére a helyes útra. Ezt az alkalmazást összekapcsolhatja az erőforrás-elosztással, és ezzel aranyat érhet.

Csapatmunka : A Gantt-diagram, mint közös útiterv, összehozza az egész csapatot. Az, hogy mindenki ugyanazon az oldalon áll, elősegíti az átláthatóságot, a szándékos kommunikációt és a feladatokért való felelősségvállalást. Ez biztosítja, hogy mindenki összhangban legyen és felelősséget vállaljon.

A kritikus út meghatározása: Készítsen Gantt-diagramokat, amelyek felvázolják a kritikus utat. A projektekre közvetlenül és jelentősen ható tevékenységek sorrendjének ismeretében a csapatok az eredményekre összpontosítva tudnak működni.

Olvassa el még: A Gantt-diagramok és az ütemtervek közötti különbség

Találja meg a legjobb ingyenes Gantt-diagram szoftvert a csapatának

A Gantt-diagram szoftverek az elkövetkező években további fejlesztéseken fognak átesni. Az AI és ML technológiák átalakító szerepének köszönhetően a Gantt-diagram eszközök intuitívabbak, pontosabbak és értékesebbé válnak.

Képzeljen el egy olyan szoftvert, amely automatikusan ütemezi a feladatokat, elosztja az erőforrásokat, a munkaterhelés, a rendelkezésre állás és a készségek alapján osztja ki a feladatokat, és előre jelzi a kockázatokat, mielőtt azok megjelennek. A projektmenedzsment intelligenciájáról és a Gantt-diagramok egyszerűségéről beszélünk, és izgatottan várom, hogy mi fog történni.

Ha olyan Gantt-diagram alternatívákat keres, amelyekkel többet tud elvégezni, akkor a projektmenedzsment eszközök a megfelelőek. Ha közepes vagy nagy méretű vállalatnál dolgozik, akkor érdemes megnéznie a ClickUp, az Asana és néhány más programot. Nemrég összeállítottunk egy listát a legjobb projektmenedzsment eszközökről, amelyek hasznosak lehetnek Önnek.

Ha csak egyet kellene választanom, akkor mindenképpen a ClickUp-ot választanám, mivel ez a program a Gantt-diagramkészítő összes funkcióját és képességét, valamint egy all-in-one projektmenedzsment eszköz kifinomultságát kínálja. Ráadásul ingyenes, így alapvetően megfelel ennek a cikknek az elsődleges célkitűzésének.

