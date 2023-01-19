Gantt-diagram és idővonal: mik ezek és hogyan kell őket használni?

Szeretné tudni, mi a különbség a Gantt-diagram és az idővonal között?

Ha projektmenedzser vagy, akkor valószínűleg mindkét eszközzel ismerős vagy.

Végül is mind a Gantt-diagram, mind az idővonal segít részletes áttekintést kapni a projektről.

Mivel azonban meglehetősen hasonlóak, gyakran összetévesztik őket.

Mint ahogy az emberek összekeverik a teknősöket és a vízi teknősöket. Az egyik a szárazföldön él, a másik pedig a vizet szereti. De mi nem a hüllőkről beszélünk...

Szóval, mi is pontosan a különbség a Gantt-diagram és az idővonal között?

A fő különbség a timeline és a Gantt-diagram között az, hogy a timeline egy sorban ábrázolja az eseményeket, míg a Gantt-diagram egy kétdimenziós diagram, amely a feladatok sorrendjét és azok függőségi viszonyait ábrázolja.

Az idővonalak átfogó képet adnak az érdekelt feleknek a projekt kezdetéről, végéről és fontos mérföldköveiről.

A Gantt-diagramok segítségével a projektmenedzserek ellenőrizhetik a projekt előrehaladását és delegálhatják az egyes feladatokért való felelősséget.

Ebben a Gantt-diagram és idővonal összehasonlító cikkben bemutatjuk, mi is az a Gantt-diagram és az idővonal, és miért van rájuk szükség. Részletesebben elmagyarázzuk, miben különböznek egymástól, és miben különböznek a projektnaptártól.

Végül megmutatjuk, hogyan javíthatja a projektmenedzsment szoftver a vállalat projektmenedzsment folyamatait.

Kezdjük is!

Mi az a Gantt-diagram?

A Gantt-diagram a projekt időbeli előrehaladásának grafikus ábrázolása.

A Gantt-diagramok nemcsak a projekt előrehaladását mutatják meg, hanem világos áttekintést adnak a következőkről is:

A teljes projekt ütemterv

Időbecslések

Kijelölt projektcsapat tagok

Feladatok prioritásai

Feladatok függősége

Ha jobban meggondoljuk, ezek a diagramok hasonlítanak a vízszintes oszlopdiagramokra is:

Most nézzük meg közelebbről, milyen előnyei vannak egy ilyen diagram használatának:

Miért fontos a Gantt-diagram?

A Gantt-diagram egy hatékony, analitikus eszköz, amely madártávlatból áttekintést nyújt az egész projektről.

Íme néhány ok, amiért a projektmenedzserek kedvelik a Gantt-diagramokat:

Világos képet ad a projekt előrehaladásáról.

Segít megérteni a projekt ütemtervét.

Világosan feltérképezi az összes feladat függőségét.

⭐ Kiemelt sablon A ClickUp Gantt-idővonal sablonja a Gantt-diagram szerkezetét ötvözi az idővonal áttekinthetőségével – így tökéletesen alkalmas a függőségek nyomon követésére, a dátumok gyors módosítására és az egyes fázisok kezdetétől a végéig történő láthatóságának biztosítására. Ingyenes sablon letöltése Vizualizálja a projekt idővonalát a ClickUp Gantt idővonal sablonjával

Most nézzük meg a részleteket:

1. Megjeleníti a projekt előrehaladását

Emlékszel arra, amikor Neo képes volt „átlátni a Mátrixot”?

A Gantt-diagram ilyen lehetőségeket kínál a projektjeihez.

Bár valószínűleg nem tudsz úgy elkerülni a golyókat, mint Neo, de világos képet kaphatsz arról, mi történik a projekt egészében.

Egy pillantással áttekintheti az egyes feladatok előrehaladását, a projekt befejezési arányát, az ütemtervet, az előrehaladás százalékát és még sok minden mást.

2. Segít megérteni a projekt ütemtervét

A Gantt-diagram a projekt idővonalának és a projekt naptárának továbbfejlesztett változata. Mindent tud, amit azok, és még sok minden mást is.

Például egy Gantt-diagram idővonal segítségével könnyen megtalálhatja a projekt ütemtervében a további munkák elvégzésére alkalmas időpontokat.

A Gantt-diagramok több feladat időbecslését is megadják.

Ez kritikus fontosságú a projekt határidejének betartása szempontjából.

Hogyan?

Tegyük fel, hogy elmarad a projekt ütemtervétől.

A határidők betartása érdekében manuálisan kell gyorsan átütemezned a feladataidat.

A modern Gantt-diagram ezt automatikusan leegyszerűsíti azáltal, hogy átütemezi a feladatokat, amikor módosításokat hajt végre a projekt ütemtervében. Így soha nem veszíti szem elől a projekt határidejét.

3. Világosan feltérképezi a feladatok közötti függőségeket

A függő feladatok olyan elemek, amelyeket csak az előző feladat befejezése után lehet elindítani.

Például egy blogbejegyzés szerkesztése az íráshoz kapcsolódó feladat. Nem szerkesztheted, mielőtt befejezted az írást. Hasonlóképpen, nem veheted fel a szmokingodat az ing előtt, igaz?

Persze, megteheted, de akkor nem fogsz felkerülni a „legjobban öltözött” listákra!

Hasonlóképpen, a projektmenedzsmentben is az egész csapatnak tisztában kell lennie a projekt feladatok közötti függőségekkel, hogy elkerülhető legyen a w̶a̶r̶d̶r̶o̶b̶e̶ projekt meghibásodása.

A modern Gantt-diagram minden egyes feladatot és azok függőségi viszonyait ábrázolja, így a csapat tagjai pontosan tudják, hogy munkájuk hogyan hat a többi csapattagra.

Bónusz: Ismerje meg a Pert-diagramok és a Gantt-diagramok közötti különbségeket vagy kezdje el a Gantt-diagram sablonok

Ezzel megelőzheti, hogy csapata a jövőben projektbeli baklövéseket kövessen el!

Mi az a projektmenedzsment idővonal?

Az idővonal egy egyszerű vizuális diagram, amely lehetővé teszi a projekt eseményeinek időrendi sorrendben történő megjelenítését. A projekt idővonalának használatával gyorsabban láthatja a projekt ütemtervét, mint ahogy azt kimondaná: „haladás”!

De hogyan működik?

Vizsgáljuk meg egy projekt idővonalát, és derítsük ki:

Melyek az idővonal elemei?

A projekt idővonal három összetevőből áll, amelyek a projekt működését biztosítják. Az összes feladat időrendben van elrendezve, a kezdési és a befejezési dátum alapján.

Íme a legfontosabb idővonal-elemek listája:

Az összes projektfeladatod

A feladat kezdő és befejező dátuma

A feladat időtartama

Bónusz: Idővonal készítése a Microsoft Word programban!

Most nézzük meg, miért használnak a vezetők projektidővonalat.

Miért fontos a projekt idővonal?

Vannak, akik félnek a szellemektől, mások a magasságtól, de mitől félnek a projektmenedzserek?

(A válasz nem a zombik, bár azok is közel állnak hozzá. )

Egy felmérés szerint a csapatvezetők 46%-a attól tart, hogy a projekt határidőinek betartása jelenti a legnagyobb problémát.

Szerencsére a projekt idővonal a lovag a fényes páncélban.

A projekt idővonal nem csak egyszerű és könnyen használható, hanem segít a projektmenedzsereknek is könnyedén nyomon követni a fontos közelgő dátumokat és határidőket.

Most nézzük meg a projekt idővonalának előnyeit:

1. Felfedi, mi következik

Mi a közös a projektmenedzsmentben és egy thriller filmben?

Mindenki izgatottan várja, mi fog történni ezután.

A projekt idővonal tartalmazza az összes elvégzendő feladat és fontos esemény listáját. Így a projektcsapat felkészülhet a jövőbeli feladatokra.

Szerencsére, a thriller filmekkel ellentétben, a projektmenedzsmentben nem nézik rossz szemmel a spoilereket. Valójában elengedhetetlen tudni, hogy a projekt hogyan fog végződni.

Ugye nem szeretné, ha a projekt örökké elhúzódna?

2. A projekt mérföldköveinek feltérképezése

A projekt idővonal lehetővé teszi a fontos projektmérföldkövek megtervezését.

Ez azért fontos, mert a mérföldkövek segítenek Önnek a következőkben:

A projekt előrehaladásának nyomon követése

A stakeholderek bizalmának megőrzése

projekt eredményeinek világos áttekintése

Kövesse nyomon az összes fontos, projekthez kapcsolódó eseményt, hogy felmérje az előrehaladást, és eljusson a célba.

3. Gyors áttekintést ad a projektről

Nem csak a versenyautó-pilótáknak van szükségük a sebességre, hanem a projektmenedzsereknek is!

A projektmenedzserek nem akarnak órákat tölteni a diagramok tanulmányozásával, hogy áttekintést kapjanak a projekt helyzetéről.

Néha csak egy gyors frissítésre vagy értesítésre van szükségük.

A valós idővonal segítségével áttekinthetik az egész projektet, anélkül, hogy a részletekbe mennének.

Gantt-diagram, idővonal és naptár

Tisztázzuk ezt a vitát egyszer és mindenkorra.

Mi a különbség a Gantt-diagram és az idővonal között?

A Gantt-diagram egy kétdimenziós diagram, amely a feladatok sorrendjét és azok függőségi viszonyait ábrázolja, míg az idővonal egy egyszerűbb, egy vonalon megjelenített eseményábrázolás.

A Gantt-diagram mikroszkopikus képet ad a projekt minden részletéről, például a feladatok aktuális előrehaladásáról, a feladatok prioritásairól, a mérföldkövekről, az időbecslésekről stb. Használja a projekt előrehaladásának részletes lebontásához és annak eldöntéséhez, hogy szükséges-e átütemezni a feladatokat.

Az idővonal gyors vizuális áttekintést nyújt olyan paraméterekről, mint a feladatnevek, a feladatok felelősei, a feladatok időtartama és a feladatok függőségei. Általában az idővonalat a projekt ütemtervének, a befejezett feladatoknak és a jövőbeli eseményeknek a vizualizálására használják.

Miben különböznek a naptártól?

A naptár minimalista áttekintést nyújt a különböző időpontokra ütemezett projektfeladatokról. Nem ad részletes információt a feladatok függőségéről, a termék ütemtervéről, a feladatok prioritásairól stb.

Ha csak gyorsan át szeretné tekinteni a projekt fontos dátumait, akkor a naptár a legjobb választás.

Hogyan lehet a legjobban felhasználni őket a projektedben?

Bár a Gantt-diagram sok funkcióval rendelkezik, nem lehet vele teljes mértékben kezelni a projekteket. A projekt idővonal és naptár is hasznos lehet.

Ezért kell időnként mindkettőt használnia.

Várjunk csak, mindhármat használni kell?

Ez nagyon sok munkának tűnik!

Nem, a ClickUp-pal nem.

A ClickUp a világ legjobban értékelt projektmenedzsment szoftvere. Csak egy kattintás szükséges, és gyorsan válthatsz a Naptár nézet, az Idővonal nézet vagy a Gantt nézet között.

Rendkívül praktikus, nem igaz?

1. Mikor és hogyan kell használni a projekt idővonalát?

A projekt idővonal kiváló választás, ha részletes termékütemtervet szeretne készíteni szoftverfejlesztési projektjeihez.

Hogyan készítsünk projekt idővonalat?

A projekt idővonalának elkészítésére többféle módszer létezik: megrajzolhatja egy papírlapra, a semmiből felépítheti, vagy használhatja a Microsoft Excel vagy PowerPoint sablonját. Ezek azonban egyik sem időhatékony.

Miért kellene bajlódni és időt pazarolni egy idővonal elkészítésével és frissítésével, amikor egy projektmenedzsment eszköz ezt automatikusan elvégzi Ön helyett?

Az idővonal használata egy olyan projektmenedzsment eszközön, mint a ClickUp, nem csak rendkívül kényelmes, hanem rengeteg előnnyel is jár:

Aú.

Így könnyedén vizualizálhatja projektje ütemtervét a ClickUp idővonal nézetével:

Vizualizálja az egyes projektcsapatok tagjainak feladatait (munkahelyi terhelését) az egyes feladatok hozzárendelt személyek szerinti csoportosításával.

A feladatok nevét prioritásuk szerint csoportosítva azonosítsa az átfedő feladatokat, amelyeket át kell helyezni.

Nagyítson az egyes napokra, vagy kicsinyítsen a projektmenedzsment idővonalán a hetekre, sőt hónapokra.

Ez egy nagyon korszerű idővonal diagram, igaz?

2. Mikor és hogyan érdemes használni a Gantt-diagramot?

Komplex projektet kell kezelnie? A Gantt-diagramok segítenek Önnek.

A Gantt-diagram idővonal a legjobb eszköz, ha projekttervet szeretne készíteni .

De a felhasználási lehetőségek ennél többet is kínálnak. Használhatja őket a projekt előrehaladásának nyomon követésére és az összes függő feladat kezelésére is .

Ez tökéletes megoldás komplex építési projektekhez, ahol a feladatokat több fázisra kell bontani.

Nézze meg ezeket az építési projektmenedzsment kifejezéseket és az építésmenedzsment sablonokat!

Hogyan készítsünk Gantt-diagramot?

Bár Gantt-diagram sablonokat is használhatsz a diagram elkészítéséhez, ezek nagyon csúnyák.

Szinte minden Excel Gantt-diagram sablon úgy néz ki, mint egy idegen űrhajó műalkotása. Ráadásul ugyanolyan nehezen használhatók.

Szerencsére a ClickUp interaktív Gantt-diagram nézetével minden Gantt-diagram sablon és Gantt-diagram eszköz elmarad.

A ClickUp Gantt-diagramjai dinamikusak, vizuálisan vonzóak és rendkívül szórakoztatóak.

Ne higgyen csak nekünk, itt van a ClickUp Gantt-diagram példája:

A legjobb az egészben, hogy mindkettő jóképű és hatékony, akárcsak Superman!

(Úgy tűnik, Lois Lane is írt egy kicsit ehhez a cikkhez. )

A Gantt-diagram nézet a következőket tudja:

A projekt befejezési százalékának automatikus kiszámítása

A projekt ütemtervének módosítása után az egyes feladatok automatikusan újra beállítódnak.

Számítsa ki a kritikus utat, ha szoros projekt határidőt kell betartania.

De várj, egy olyan projektmenedzsment szoftver, mint a ClickUp, nem csak a Gantt-diagram nézetre korlátozódik.

Mi van, ha még a projekt előrehaladásának mutatóira is szükséged van?

A ClickUp az Agile Dashboards funkciójával segít Önnek.

A ClickUp irányítópultja egy áttekinthető felületen nyújt magas szintű elemző áttekintést az egész projektről.

A testreszabható sprint widgetek segítségével több diagramot is hozzáadhat a Dashboardhoz, például:

Sebességdiagramok : több feladat befejezési arányát mutatják

Burndown-diagramok : előrejelzik a projektben még hátralévő munkamennyiséget.

Burnup-diagramok : megmutatják a projektben már elvégzett munka mennyiségét.

Kumulatív áramlási diagramok : kiemelik a feladat előrehaladását az idő függvényében.

3. Mikor és hogyan érdemes használni a projektnaptárat?

Használjon projektnaptárat, ha nagyon egyszerű áttekintésre van szüksége a tervezett projektfeladatokról és határidőkről (és semmi másról).

Hogyan készítsünk naptárat?

Oké... de mi a legjobb módszer a naptár használatára?

A papír naptárak már a múlté; szinte teljesen kihaltak és porosodnak a fiókokban.

Ma már olyan hatékony projektmenedzsment szoftverek, mint a ClickUp vették át a helyüket.

Csak annyit kell tenned, hogy rákattintasz a Naptár nézetre, és az összes fontos feladat dátuma és határideje automatikusan megjelenik.

A jobb funkcionalitás érdekében a naptár időkeretét a saját igényeidnek megfelelően tovább módosíthatod.

A következő lehetőségek közül választhat:

Nap : az adott napra ütemezett feladatok megtekintése

4 nap : az összes egyedi feladatot egy négy napos időszakra vonatkozóan jeleníti meg.

Hét : vizualizálja az egész hetet, és szükség esetén könnyedén mozgathatja az egyes feladatokat egyik napról a másikra.

Hónap: az egész hónap áttekintése

Említettük már, hogy a naptár nézetben egyszerűen csak rá kell húznia a projekt feladatát egy dátumra, hogy beütemezze?

Igen. Épp most csináltuk meg.

Még nem végeztünk.

Mint már említettük, a ClickUp nem csak egy idővonal vagy online Gantt-diagram szoftver, hanem egy komplett projektmenedzsment eszköz.

Bónusz: Gantt-diagram szoftver Mac-hez

Íme néhány eszköz, amely segít Önnek a projektek profi kezelésében:

Következtetés

Lássunk hozzá:

Gantt-diagram vagy idővonal – melyik a jobb?

Nos, mindkettő a maga módján nyertes.

(És ezzel nem azt értjük, hogy „mindenki nyertes és megérdemel egy részvételi érmet”!)

A helyzetnek és a projekt igényeinek megfelelően kell használni őket.

Szeretne egy gyors áttekintést a menetrendjéről? Használjon naptárat.

Szeretnéd látni, mi vár rád a jövőben? Használd az idővonal nézetet.

Átfogó képet szeretne kapni a projekt előrehaladásáról? Használjon Gantt-diagramot.

A ClickUp segítségével minden ezek közül az eszközök közül könnyedén elérhető. A ClickUp integrálja ezeket az eszközöket, így Ön rugalmasan használhatja őket, amikor csak szüksége van rájuk.

Az üzleti tervezéstől a csapat termelékenységének nyomon követéséig, a ClickUp segítségével a projektek kezelése gyerekjáték.

Szerezze be még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, és kezdje el profi módon kezelni projektjeit!