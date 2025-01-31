A 10 legjobb ingyenes Gantt-diagram szoftver Mac-hez 2025-ben

A Gantt-diagramok ideálisak a projektmenedzsmenthez, mert vizuális áttekintést nyújtanak a projekt ütemtervéről és hatóköréről. Megkönnyítik a projekt ütemtervének becslését és a munkafolyamatban felmerülő potenciális szűk keresztmetszetek azonosítását.
Ha pedig beágyazva vannak a projektmenedzsment szoftverbe, a Gantt-diagramok szuperképességeket nyernek: összekapcsolhatók feladatokkal és megbízottakkal, áthelyezhetik a kapcsolódó feladatokat, ha a határidők változnak, és valós időben mutatják a projekt előrehaladását.
Sajnos sok Gantt-diagram szoftver csak (vagy jobban) Windows rendszereken működik. De ha Mac-felhasználó, ne aggódjon – vannak olyan eszközök, amelyek az Ön eszközén is működnek. Tudjon meg többet erről a 10 Gantt-diagram szoftver Mac-felhasználók számára listából.
Mit kell keresnie egy Mac-hez készült Gantt-diagram szoftverben?
Mac-hez való Gantt-diagram szoftver kiválasztásakor vegye figyelembe a következő funkciókat:
- Felhasználói felület: A felhasználói felületnek könnyen használhatónak és érthetőnek kell lennie. Meg kell könnyítenie az összes szükséges funkció elérését.
- Automatizálás: A rutin lépéseket és az egyszerű munkafolyamatokat automatizálnia kell, hogy időt takarítson meg a Gantt-diagramok elkészítésén.
- Együttműködés: A Gantt-diagram szoftvernek meg kell könnyítenie az együttműködést azáltal, hogy a csapat tagjai feladatok hozzárendelésére, megtekintésére és kommentálására is lehetőséget biztosít.
- Teljesítményfigyelés: A teljesítményfigyelés elengedhetetlen minden Gantt-diagram szoftverben. Ez a funkció lehetővé teszi a különböző feladatok előrehaladásának nyomon követését és annak elemzését, hogy azok hogyan befolyásolják a projekt teljes ütemtervét.
A 10 legjobb Gantt-diagram szoftver Mac számítógépekhez
1. ClickUp
A ClickUp egy felhőalapú termelékenységi csomag, amely Gantt-diagram nézetet kínál a projektmenedzsmenthez. A Gantt-diagramok áttekinthető felhasználói felülettel és testreszabható elemekkel gyönyörűek.
A platform többi részéhez hasonlóan a ClickUp Gantt-diagram eszköze Mac-re is öröm használni, köszönhetően a reszponzív drag-and-drop felületének és annak, hogy több felhasználó is egyszerre dolgozhat ugyanazon a diagramon.
Fedezze fel Gantt-diagram eszközünket a ClickUp for MacOS letöltésével, és kezdje ezzel az egyszerű Gantt-sablonnal.
A ClickUp legjobb funkciói
- Automatikusan azonosítja a potenciális szűk keresztmetszeteket a kritikus útvonalak intelligens nyomon követésével.
- Dinamikus idővonal nézet, beleértve az összes kapcsolódó feladat automatikus átütemezését, amikor egy függőségekkel rendelkező feladatot áthelyez.
- Egy kattintással rendezhető a határidő, prioritás, felelősök, létrehozás dátuma és egyéb rendezési opciók szerint.
- Kövesse nyomon a projekt előrehaladását valós időben, dinamikus előrehaladási százalékokkal.
- Egy Gantt-diagramon áttekintheti az összes folyamatban lévő projektet, egyértelmű színkódokkal.
- Reszponzív drag-and-drop felület, amelyen több együttműködő is módosíthatja a diagramot.
A ClickUp korlátai
- Az ingyenes csomag felhasználói nem exportálhatják a Gantt-diagramokat PDF- vagy PNG-fájlként.
- Az új felhasználók számára a testreszabási lehetőségek mértéke túlnyomó lehet (ezt enyhítheti azzal, hogy Gantt-diagram sablonokkal kezd, ahelyett, hogy üres vászonról indulna).
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. Toggl Plan
A Toggl Plan egy projekttervező és -kezelő eszköz, amely Gantt-diagram nézetet biztosít. Bármely projekthez létrehozhat Gantt-diagramokat, és könnyedén megtekintheti a feladatok állapotát és az előrehaladást. A Toggl csapatnaptárként és projekttervezőként is használható.
Ha a Toggl Plan funkcióiról és korlátairól olvasva nem biztos benne, hogy ki szeretné próbálni, nézze meg ezt a listát a Toggl alternatíváiról.
A Toggl Plan legjobb funkciói
- A szegmentált Gantt-nézet megkönnyíti a hosszú távú feladatok azonosítását.
- Adjon hozzá kontextust fájlcsatolásokkal, megjegyzésekkel és ellenőrzőlistákkal
- A reszponzív kialakítás biztosítja, hogy a diagram az ablakok átméretezésekor automatikusan alkalmazkodjon.
- Integrálható olyan népszerű alkalmazásokkal, mint az Asana, a Trello, a Jira, a Zendesk és a Basecamp.
A Toggl Plan korlátai
- Feladatként csak egy fájlcsatolmány adható hozzá
- A „befejezett” feladatokat csak a drágább Business csomagban lehet elrejteni.
Toggl Plan árak
- Ingyenes próba
- Csapat: 9 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként
Toggl Plan értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
3. TeamGantt
A TeamGantt egy hatékony Gantt-diagram szoftver Mac számítógépekhez, vonzó felhasználói felülettel és a csapatmunka előtérbe helyezésével. Olyan funkciókat tartalmaz, mint a feladatspecifikus csevegés, az automatizált feladat- és projektütemezés, valamint az intuitív drag-and-drop felület.
A TeamGantt legjobb funkciói
- Valós idejű együttműködés, függetlenül attól, hogy hányan dolgoznak a projekten
- Gyönyörű, színkódolt Gantt-diagramok és ütemtervek
- Drag-and-drop felület a feladatok egyszerű átütemezéséhez
- Automatizált feladatütemezés az időmegtakarítás érdekében (nincs szükség a határidők kézi módosítására)
A TeamGantt korlátai
- Néha lassan töltődik be
- Kisebb, alkalmi hibák, például a mérföldkövek nem jelennek meg (nézze meg ezeket a TeamGantt alternatívákat!)
TeamGantt árak
- Ingyenes
- Lite: 24 USD/hó menedzserenként + 5 munkatárs menedzserenként
- Pro: 59 USD/hó felhasználónként + korlátlan számú együttműködő
- Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként + korlátlan számú együttműködő
TeamGantt értékelések és vélemények:
- G2: 4,8/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)
4. Smartsheet
A Smartsheet egy népszerű Gantt-diagram szoftver Mac-felhasználók számára. Olyan funkciókat kínál, mint a feladatok függőségei, az idővonal drag-and-drop vezérlői és az automatikus értesítések, amelyek segítenek nyomon követni a projekt előrehaladását. A Smartsheet támogatja a több érdekelt féllel való együttműködést is, ami hatékonyabb kommunikációt és könnyebb feladatkiosztást tesz lehetővé.
Ne feledje, hogy sok versenytárs hasonló funkciókat kínál, ezért mielőtt fizetős csomagot választana, mindenképpen hasonlítsa össze a Smartsheetet más szoftverekkel.
A Smartsheet legjobb funkciói
- Részletes ellenőrzést biztosít a hozzáférési jogosultságok, a biztonság és az adatkezelés felett.
- Valós idejű változások és frissítések, hogy minden csapattag naprakész legyen
- Lehetővé teszi a munkafolyamatok automatizálását, például az előre meghatározott időközönként ismétlődő visszajelzés-kérések automatizálását.
- Aktív közössége van szakértő felhasználókból, akik megosztják a legjobb gyakorlatokat és a szoftverrel kapcsolatos megoldásokat.
A Smartsheet korlátai
- Korlátozott formázási lehetőségek
- Egyes felhasználók szerint a szoftver nehézkessé válhat, ha több alfeladatszinttel kell dolgozni.
Smartsheet árak
- Ingyenes
- Pro: 9 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 32 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Smartsheet értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)
5. Csapatmunka
A Teamwork egy projektmenedzsment platform, amely Gantt-diagram eszközt tartalmaz Mac-hez. Lehetővé teszi több projekt nyomon követését és a csapat tagokkal való egyidejű munkavégzést ugyanazon a diagramon.
Emellett számos jelentéskészítő eszközt is kínál a projekt teljesítményének méréséhez.
A Teamwork legjobb funkciói
- Feladatok közötti függőségek a szűk keresztmetszetek gyors azonosításához
- Állítsa be a feladatok prioritását, hogy a csapat a legfontosabb munkákra koncentrálhasson.
- Egyensúlyt teremt a funkcionalitás és a felhasználóbarát kezelhetőség között
- Integrálható a virtuális csapatok által általánosan használt szoftverekkel, mint például a Google Workspace, a Databox, a Toggl Track, valamint különböző fejlesztői, könyvelési és marketing eszközökkel.
Csapatmunka korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- Drágább, mint a listán szereplő legtöbb eszköz.
Csapatmunka árak
- Ingyenes
- Starter: 8,99 USD/felhasználó/hónap
- Ár: 13,99 USD/felhasználó havonta
- Grow: 24,99 USD/felhasználó havonta
Csapatmunka értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (700+ értékelés)
6. Monday.com
A Monday.com egy „munka-operációs rendszer”, amelynek célja, hogy segítse a munkafolyamatok és alkalmazások racionalizálását. A Gantt-diagram funkción kívül a Monday projektáttekintéseket, valamint műszerfal- és Kanban-nézeteket is kínál.
Figyelemmel kísérheti az egyes csapattagok munkaterhelését, hogy a munkát egyenletesen ossza el a csapat tagjai között.
Mint minden szoftvernek, a Monday-nek is vannak korlátai. Összeállítottunk egy listát a Monday alternatíváiról, hogy segítsünk eldönteni, ez-e a megfelelő szoftver az Ön számára.
A Monday legjobb funkciói
- Kevés karbantartást igénylő eszköz feladatok és projektek kezeléséhez
- Támogatja az Excel táblázatok (CSV fájlok) gyors, zökkenőmentes importálását, és azokat intelligens táblákká alakítja, amelyek Gantt-diagramként megtekinthetők.
- Könnyen beállítható automatizálások az ismétlődő, manuális feladatok kiküszöbölésére
- Integrálja az együttműködési, termelékenységi és tervezési eszközöket
Hétfői korlátozások
- Nincs hatékony feladatfüggőségi funkciója
- Nincs lehetőség megjegyzések hozzárendelésére a Gantt-diagramokhoz a csapat tagjai számára.
Hétfői árak
- Ingyenes
- Alap: 8 USD/felhasználó/hónap
- Alapcsomag: 10 USD/felhasználó/hónap
Hétfői értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)
7. SmartDraw
A SmartDraw egy Gantt-diagram és diagramkészítő szoftver Mac eszközökhöz. Ideális olyan magas technikai igényű felhasználási esetekhez, mint a mérnöki munka és az alkalmazásfejlesztés.
Emellett sok felhasználó úgy találja, hogy ez a szoftver vállalkozások számára is alkalmas, mivel egyetlen bejelentkezéssel több ezer felhasználó számára biztosít hozzáférést a szervezeten belül.
A SmartDraw legjobb funkciói
- Intelligens formázási motorral rendelkezik, amely segít a diagramok elkészítésében.
- Több mint 70 vizuális formátumhoz készült sablonokkal, beleértve a Gantt-diagramokat is.
- Integrálható az MS Office, a G Suite, a Jira és más programokkal.
- Visio és Lucidchart fájlok importálása
A SmartDraw korlátai
- A szoftver időnként összeomlik.
- Egyes felhasználók a navigációt zavarosnak találják.
SmartDraw árak
- Egy felhasználó: 9,95 USD havonta, éves számlázással
- 5 vagy több felhasználó: 5,95 USD/felhasználó havonta, éves számlázással
SmartDraw értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (107+ értékelés)
8. GanttPRO
A GanttPRO különbözik a listán szereplő sok más opciótól, mert egy Gantt-diagramokon alapuló projektmenedzsment eszköz. Nincs felesleges sallang – a Gantt-diagramok segítségével egyszerűen és világosan tervezhet, becsülhet és nyomon követhet. Ennek a fókuszált megközelítésnek köszönhetően sok felhasználó könnyen megtanulja és használja a GanttPRO-t.
A GanttPRO legjobb funkciói
- Lehetővé teszi a feladatok, alfeladatok és mérföldkövek csoportosítását egy projekten belül.
- Hasznos az erőforrások kezeléséhez: automatikusan kiszámítja a feladatok és projektek költségeit a feladatokhoz kapcsolt erőforrások és az erőforrások óránkénti költsége alapján.
- Külön munkaterületek a személyes és a csapatdiagramokhoz
- Lehetőséget biztosít a csapat tagjainak megtekintési és szerkesztési jogosultságok megadására.
A GanttPRO korlátai
- Az ingyenes verzióban a szoftver vízjelet helyez el az exportált diagramokon.
- Nincs elég folyékonyság a nagyítás és kicsinyítés, valamint a csúszka használata során.
GanttPRO árak
- Ingyenes próba
- Alap: 7,99 USD/felhasználó havonta
- Pro: 12,99 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 19,99 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
GanttPRO értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)
9. nTask
Az nTask egy interaktív Gantt-diagramokkal rendelkező projektmenedzsment szoftver. Hasznos a feladatok prioritásainak meghatározásához, a kockázatok kezeléséhez és az előrehaladás nyomon követéséhez. Az nTask Gantt-diagram eszköze integrálva van a platform többi részével, ami azt jelenti, hogy a projektinformációkat különböző nézetekből és irányítópultokról bevonhatja a diagramjába.
Az nTask legjobb funkciói
- Valós idejű értesítéseket küld, amikor a projekt állapota frissül.
- Lehetővé teszi a feladatok és kockázatok kiosztását a csapat tagjai között anélkül, hogy el kellene hagynia a Gantt-diagram nézetet.
- A kapcsolódó alfeladatokat egyetlen kattintással, a főfeladatok legördülő menüjéből jeleníti meg.
- Több száz szoftverrel integrálható, beleértve naptárakat, táblázatokat, felhőalapú tárolókat és kommunikációs alkalmazásokat, mint például a Slack.
nTask korlátai
- A projektek, diagramok és lekérdezési eredmények betöltése lassú lehet.
- A Gantt-diagramok nem érhetők el az ingyenes csomagban.
nTask árak
- Ingyenes
- Prémium: 4 USD havonta 1 felhasználó számára (a felhasználók számától függő, többszintű árazás)
- Üzleti: 12 USD havonta 1 felhasználó számára (a felhasználók számától függő, többszintű árazás)
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
nTask értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (17 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)
10. Workzone
A Workzone egy projektmenedzsment szoftver, amely támogató értékesítés utáni szolgáltatásáról és áttekinthető felhasználói felületéről ismert. Annak ellenére, hogy sok funkcióval rendelkezik, könnyen megtanulható, különösen a Workzone csapata által biztosított oktatóanyagok segítségével.
A Workzone legjobb funkciói
- A Workzone csapata korlátlan képzést és támogatást nyújt az ügyfeleknek.
- Magas szintű testreszabhatóság, így olyan munkafolyamatokat és diagramokat hozhat létre, amelyek megfelelnek a munkamódszerének.
- Sok értékelő szerint gyors és barátságos válaszokat kaptak az ügyfélszolgálati csapattól.
- Lehetővé teszi személyes teendőlisták létrehozását és automatikus e-mailes emlékeztetőket állíthat be.
A Workzone korlátai
- Csak az Enterprise csomag tartalmaz kritikus út funkciót.
- Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a sablonok létrehozása és testreszabása.
Workzone árak
- Nincs ingyenes próba
- Csapat: 24 USD/felhasználó havonta
- Professzionális: 34 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: 43 USD/felhasználó havonta
Workzone értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (50 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
Szerezzen fontos információkat a legjobb Gantt-diagram szoftverrel Mac-hez
A Gantt-diagramok olyan betekintést nyújtanak, amelyet egy egyszerű idővonal vagy akár egy Kanban-tábla sem tud. Megmutatják, hogy a projekt időtartama alatt mely feladatok mikor kerülnek végrehajtásra, így segítve a hatékonyabb tervezést, prioritások meghatározását és az erőforrások kezelését. Segítenek felismerni és kijavítani a lehetséges késedelmeket, mielőtt azok bekövetkeznének.
A megfelelő szoftverrel maximalizálhatja a Gantt-diagramokból nyerhető értéket. Kezdjen el Gantt-diagramokat készíteni Mac-re a ClickUp-on létrehozott ingyenes munkaterületen.