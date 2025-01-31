A 10 legjobb ingyenes Gantt-diagram szoftver Mac-hez 2025-ben

A Gantt-diagramok ideálisak a projektmenedzsmenthez, mert vizuális áttekintést nyújtanak a projekt ütemtervéről és hatóköréről. Megkönnyítik a projekt ütemtervének becslését és a munkafolyamatban felmerülő potenciális szűk keresztmetszetek azonosítását.

Ha pedig beágyazva vannak a projektmenedzsment szoftverbe, a Gantt-diagramok szuperképességeket nyernek: összekapcsolhatók feladatokkal és megbízottakkal, áthelyezhetik a kapcsolódó feladatokat, ha a határidők változnak, és valós időben mutatják a projekt előrehaladását.

Sajnos sok Gantt-diagram szoftver csak (vagy jobban) Windows rendszereken működik. De ha Mac-felhasználó, ne aggódjon – vannak olyan eszközök, amelyek az Ön eszközén is működnek. Tudjon meg többet erről a 10 Gantt-diagram szoftver Mac-felhasználók számára listából.

Mit kell keresnie egy Mac-hez készült Gantt-diagram szoftverben?

Mac-hez való Gantt-diagram szoftver kiválasztásakor vegye figyelembe a következő funkciókat:

Felhasználói felület: A felhasználói felületnek könnyen használhatónak és érthetőnek kell lennie. Meg kell könnyítenie az összes szükséges funkció elérését. Automatizálás: A rutin lépéseket és az egyszerű munkafolyamatokat automatizálnia kell, hogy időt takarítson meg A rutin lépéseket és az egyszerű munkafolyamatokat automatizálnia kell, hogy időt takarítson meg a Gantt-diagramok elkészítésén. Együttműködés: A Gantt-diagram szoftvernek meg kell könnyítenie az együttműködést azáltal, hogy a csapat tagjai feladatok hozzárendelésére, megtekintésére és kommentálására is lehetőséget biztosít. Teljesítményfigyelés: A teljesítményfigyelés elengedhetetlen minden Gantt-diagram szoftverben. Ez a funkció lehetővé teszi a különböző feladatok előrehaladásának nyomon követését és annak elemzését, hogy azok hogyan befolyásolják a A teljesítményfigyelés elengedhetetlen minden Gantt-diagram szoftverben. Ez a funkció lehetővé teszi a különböző feladatok előrehaladásának nyomon követését és annak elemzését, hogy azok hogyan befolyásolják a projekt teljes ütemtervét

Olvassa el cikkünket, és ismerje meg a 10 legjobb eszközt Gantt-diagramok készítéséhez Mac számítógépen.

A 10 legjobb Gantt-diagram szoftver Mac számítógépekhez

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy felhőalapú termelékenységi csomag, amely Gantt-diagram nézetet kínál a projektmenedzsmenthez. A Gantt-diagramok áttekinthető felhasználói felülettel és testreszabható elemekkel gyönyörűek.

A platform többi részéhez hasonlóan a ClickUp Gantt-diagram eszköze Mac-re is öröm használni, köszönhetően a reszponzív drag-and-drop felületének és annak, hogy több felhasználó is egyszerre dolgozhat ugyanazon a diagramon.

Fedezze fel Gantt-diagram eszközünket a ClickUp for MacOS letöltésével, és kezdje ezzel az egyszerű Gantt-sablonnal.

A ClickUp legjobb funkciói

Automatikusan azonosítja a potenciális szűk keresztmetszeteket a kritikus útvonalak intelligens nyomon követésével.

Dinamikus idővonal nézet, beleértve az összes kapcsolódó feladat automatikus átütemezését, amikor egy függőségekkel rendelkező feladatot áthelyez.

Egy kattintással rendezhető a határidő, prioritás, felelősök, létrehozás dátuma és egyéb rendezési opciók szerint.

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását valós időben, dinamikus előrehaladási százalékokkal.

Egy Gantt-diagramon áttekintheti az összes folyamatban lévő projektet, egyértelmű színkódokkal.

Reszponzív drag-and-drop felület, amelyen több együttműködő is módosíthatja a diagramot.

A ClickUp korlátai

Az ingyenes csomag felhasználói nem exportálhatják a Gantt-diagramokat PDF- vagy PNG-fájlként.

Az új felhasználók számára a testreszabási lehetőségek mértéke túlnyomó lehet (ezt enyhítheti azzal, hogy Gantt-diagram sablonokkal kezd , ahelyett, hogy üres vászonról indulna).

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Nézze meg a legjobb általános projektmenedzsment szoftvereket Mac-hez, hogy átfogóbb képet kapjon a lehetőségekről!

2. Toggl Plan

via Toggl

A Toggl Plan egy projekttervező és -kezelő eszköz, amely Gantt-diagram nézetet biztosít. Bármely projekthez létrehozhat Gantt-diagramokat, és könnyedén megtekintheti a feladatok állapotát és az előrehaladást. A Toggl csapatnaptárként és projekttervezőként is használható.

Ha a Toggl Plan funkcióiról és korlátairól olvasva nem biztos benne, hogy ki szeretné próbálni, nézze meg ezt a listát a Toggl alternatíváiról.

A Toggl Plan legjobb funkciói

A szegmentált Gantt-nézet megkönnyíti a hosszú távú feladatok azonosítását

Adjon hozzá kontextust fájlcsatolásokkal, megjegyzésekkel és ellenőrzőlistákkal

A reszponzív kialakítás biztosítja, hogy a diagram az ablakok átméretezésekor automatikusan alkalmazkodjon.

Integrálható olyan népszerű alkalmazásokkal, mint az Asana, a Trello, a Jira, a Zendesk és a Basecamp.

A Toggl Plan korlátai

Feladatként csak egy fájlcsatolmány adható hozzá

A „befejezett” feladatokat csak a drágább Business csomagban lehet elrejteni.

Toggl Plan árak

Ingyenes próba

Csapat: 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Toggl Plan értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

Bónusz: Teendőlista-alkalmazások Mac-hez

3. TeamGantt

via TeamGantt

A TeamGantt egy hatékony Gantt-diagram szoftver Mac számítógépekhez, vonzó felhasználói felülettel és a csapatmunka előtérbe helyezésével. Olyan funkciókat tartalmaz, mint a feladatspecifikus csevegés, az automatizált feladat- és projektütemezés, valamint az intuitív drag-and-drop felület.

A TeamGantt legjobb funkciói

Valós idejű együttműködés, függetlenül attól, hogy hányan dolgoznak a projekten

Gyönyörű, színkódolt Gantt-diagramok és ütemtervek

Drag-and-drop felület a feladatok egyszerű átütemezéséhez

Automatizált feladatütemezés az időmegtakarítás érdekében (nincs szükség a határidők kézi módosítására)

A TeamGantt korlátai

Néha lassan töltődik be

(nézze meg ezeket a TeamGantt alternatívákat!) Kisebb, alkalmi hibák, például a mérföldkövek nem jelennek meg

TeamGantt árak

Ingyenes

Lite: 24 USD/hó menedzserenként + 5 munkatárs menedzserenként

Pro: 59 USD/hó felhasználónként + korlátlan számú együttműködő

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként + korlátlan számú együttműködő

TeamGantt értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

Bónusz: Építési projektmenedzsment szoftver Mac-hez

4. Smartsheet

via Smartsheet

A Smartsheet egy népszerű Gantt-diagram szoftver Mac-felhasználók számára. Olyan funkciókat kínál, mint a feladatok függőségei, az idővonal drag-and-drop vezérlői és az automatikus értesítések, amelyek segítenek nyomon követni a projekt előrehaladását. A Smartsheet támogatja a több érdekelt féllel való együttműködést is, ami hatékonyabb kommunikációt és könnyebb feladatkiosztást tesz lehetővé.

Ne feledje, hogy sok versenytárs hasonló funkciókat kínál, ezért mielőtt fizetős csomagot választana, mindenképpen hasonlítsa össze a Smartsheetet más szoftverekkel.

A Smartsheet legjobb funkciói

Részletes ellenőrzést biztosít a hozzáférési jogosultságok, a biztonság és az adatkezelés felett.

Valós idejű változások és frissítések, hogy minden csapattag naprakész legyen

Lehetővé teszi a munkafolyamatok automatizálását, például az előre meghatározott időközönként ismétlődő visszajelzés-kérések automatizálását.

Aktív közössége van szakértő felhasználókból, akik megosztják a legjobb gyakorlatokat és a szoftverrel kapcsolatos megoldásokat.

A Smartsheet korlátai

Korlátozott formázási lehetőségek

Egyes felhasználók szerint a szoftver nehézkessé válhat, ha több alfeladatszinttel kell dolgozni.

Smartsheet árak

Ingyenes

Pro: 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 32 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

5. Csapatmunka

via Teamwork

A Teamwork egy projektmenedzsment platform, amely Gantt-diagram eszközt tartalmaz Mac-hez. Lehetővé teszi több projekt nyomon követését és a csapat tagokkal való egyidejű munkavégzést ugyanazon a diagramon.

Emellett számos jelentéskészítő eszközt is kínál a projekt teljesítményének méréséhez.

A Teamwork legjobb funkciói

Feladatok közötti függőségek a szűk keresztmetszetek gyors azonosításához

Állítsa be a feladatok prioritását, hogy a csapat a legfontosabb munkákra koncentrálhasson.

Egyensúlyt teremt a funkcionalitás és a felhasználóbarát kezelhetőség között

Integrálható a virtuális csapatok által általánosan használt szoftverekkel, mint például a Google Workspace, a Databox, a Toggl Track, valamint különböző fejlesztői, könyvelési és marketing eszközökkel.

Csapatmunka korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Drágább, mint a listán szereplő legtöbb eszköz.

Csapatmunka árak

Ingyenes

Starter: 8,99 USD/felhasználó/hónap

Ár: 13,99 USD/felhasználó havonta

Grow: 24,99 USD/felhasználó havonta

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (700+ értékelés)

6. Monday.com

A Monday.com egy „munka-operációs rendszer”, amelynek célja, hogy segítse a munkafolyamatok és alkalmazások racionalizálását. A Gantt-diagram funkción kívül a Monday projektáttekintéseket, valamint műszerfal- és Kanban-nézeteket is kínál.

Figyelemmel kísérheti az egyes csapattagok munkaterhelését, hogy a munkát egyenletesen ossza el a csapat tagjai között.

Mint minden szoftvernek, a Monday-nek is vannak korlátai. Összeállítottunk egy listát a Monday alternatíváiról, hogy segítsünk eldönteni, ez-e a megfelelő szoftver az Ön számára.

A Monday legjobb funkciói

Kevés karbantartást igénylő eszköz feladatok és projektek kezeléséhez

Támogatja az Excel táblázatok (CSV fájlok) gyors, zökkenőmentes importálását, és azokat intelligens táblákká alakítja, amelyek Gantt-diagramként megtekinthetők.

Könnyen beállítható automatizálások az ismétlődő, manuális feladatok kiküszöbölésére

Integrálja az együttműködési, termelékenységi és tervezési eszközöket

Hétfői korlátozások

Nincs hatékony feladatfüggőségi funkciója

Nincs lehetőség megjegyzések hozzárendelésére a Gantt-diagramokhoz a csapat tagjai számára.

Hétfői árak

Ingyenes

Alap: 8 USD/felhasználó/hónap

Alapcsomag: 10 USD/felhasználó/hónap

Hétfői értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

7. SmartDraw

Pert-diagram példa a SmartDraw-ból

A SmartDraw egy Gantt-diagram és diagramkészítő szoftver Mac eszközökhöz. Ideális olyan magas technikai igényű felhasználási esetekhez, mint a mérnöki munka és az alkalmazásfejlesztés.

Emellett sok felhasználó úgy találja, hogy ez a szoftver vállalkozások számára is alkalmas, mivel egyetlen bejelentkezéssel több ezer felhasználó számára biztosít hozzáférést a szervezeten belül.

A SmartDraw legjobb funkciói

Intelligens formázási motorral rendelkezik, amely segít a diagramok elkészítésében.

Több mint 70 vizuális formátumhoz készült sablonokkal, beleértve a Gantt-diagramokat is.

Integrálható az MS Office, a G Suite, a Jira és más programokkal.

Visio és Lucidchart fájlok importálása

A SmartDraw korlátai

A szoftver időnként összeomlik.

Egyes felhasználók a navigációt zavarosnak találják.

SmartDraw árak

Egy felhasználó: 9,95 USD havonta, éves számlázással

5 vagy több felhasználó: 5,95 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

SmartDraw értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (107+ értékelés)

Próbálja ki ezeket a SmartDraw alternatívákat!

8. GanttPRO

via GanttPRO

A GanttPRO különbözik a listán szereplő sok más opciótól, mert egy Gantt-diagramokon alapuló projektmenedzsment eszköz. Nincs felesleges sallang – a Gantt-diagramok segítségével egyszerűen és világosan tervezhet, becsülhet és nyomon követhet. Ennek a fókuszált megközelítésnek köszönhetően sok felhasználó könnyen megtanulja és használja a GanttPRO-t.

A GanttPRO legjobb funkciói

Lehetővé teszi a feladatok, alfeladatok és mérföldkövek csoportosítását egy projekten belül.

Hasznos az erőforrások kezeléséhez: automatikusan kiszámítja a feladatok és projektek költségeit a feladatokhoz kapcsolt erőforrások és az erőforrások óránkénti költsége alapján.

Külön munkaterületek a személyes és a csapatdiagramokhoz

Lehetőséget biztosít a csapat tagjainak megtekintési és szerkesztési jogosultságok megadására.

A GanttPRO korlátai

Az ingyenes verzióban a szoftver vízjelet helyez el az exportált diagramokon.

Nincs elég folyékonyság a nagyítás és kicsinyítés, valamint a csúszka használata során.

GanttPRO árak

Ingyenes próba

Alap: 7,99 USD/felhasználó havonta

Pro: 12,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 19,99 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GanttPRO értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

9. nTask

via nTask

Az nTask egy interaktív Gantt-diagramokkal rendelkező projektmenedzsment szoftver. Hasznos a feladatok prioritásainak meghatározásához, a kockázatok kezeléséhez és az előrehaladás nyomon követéséhez. Az nTask Gantt-diagram eszköze integrálva van a platform többi részével, ami azt jelenti, hogy a projektinformációkat különböző nézetekből és irányítópultokról bevonhatja a diagramjába.

Az nTask legjobb funkciói

Valós idejű értesítéseket küld, amikor a projekt állapota frissül.

Lehetővé teszi a feladatok és kockázatok kiosztását a csapat tagjai között anélkül, hogy el kellene hagynia a Gantt-diagram nézetet.

A kapcsolódó alfeladatokat egyetlen kattintással, a főfeladatok legördülő menüjéből jeleníti meg.

Több száz szoftverrel integrálható, beleértve naptárakat, táblázatokat, felhőalapú tárolókat és kommunikációs alkalmazásokat, mint például a Slack.

nTask korlátai

A projektek, diagramok és lekérdezési eredmények betöltése lassú lehet.

A Gantt-diagramok nem érhetők el az ingyenes csomagban.

nTask árak

Ingyenes

Prémium: 4 USD havonta 1 felhasználó számára (a felhasználók számától függő, többszintű árazás)

Üzleti: 12 USD havonta 1 felhasználó számára (a felhasználók számától függő, többszintű árazás)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

nTask értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (17 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

Vizualizálja az adatokat Mac ábrákkal!

10. Workzone

via Workzone

A Workzone egy projektmenedzsment szoftver, amely támogató értékesítés utáni szolgáltatásáról és áttekinthető felhasználói felületéről ismert. Annak ellenére, hogy sok funkcióval rendelkezik, könnyen megtanulható, különösen a Workzone csapata által biztosított oktatóanyagok segítségével.

A Workzone legjobb funkciói

A Workzone csapata korlátlan képzést és támogatást nyújt az ügyfeleknek.

Magas szintű testreszabhatóság, így olyan munkafolyamatokat és diagramokat hozhat létre, amelyek megfelelnek a munkamódszerének.

Sok értékelő szerint gyors és barátságos válaszokat kaptak az ügyfélszolgálati csapattól.

Lehetővé teszi személyes teendőlisták létrehozását és automatikus e-mailes emlékeztetőket állíthat be.

A Workzone korlátai

Csak az Enterprise csomag tartalmaz kritikus út funkciót.

Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a sablonok létrehozása és testreszabása.

Workzone árak

Nincs ingyenes próba

Csapat: 24 USD/felhasználó havonta

Professzionális: 34 USD/felhasználó havonta

Vállalati: 43 USD/felhasználó havonta

Workzone értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (50 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Szerezzen fontos információkat a legjobb Gantt-diagram szoftverrel Mac-hez

A Gantt-diagramok olyan betekintést nyújtanak, amelyet egy egyszerű idővonal vagy akár egy Kanban-tábla sem tud. Megmutatják, hogy a projekt időtartama alatt mely feladatok mikor kerülnek végrehajtásra, így segítve a hatékonyabb tervezést, prioritások meghatározását és az erőforrások kezelését. Segítenek felismerni és kijavítani a lehetséges késedelmeket, mielőtt azok bekövetkeznének.

A megfelelő szoftverrel maximalizálhatja a Gantt-diagramokból nyerhető értéket. Kezdjen el Gantt-diagramokat készíteni Mac-re a ClickUp-on létrehozott ingyenes munkaterületen.