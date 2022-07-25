Hogyan használjuk a burn up chartokat az agilis projektmenedzsmentben?

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a burn up chart?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A burnup chart a projekt előrehaladásának vizuális ábrázolása, amely kiemeli:

Szeretne többet megtudni a burn up chartokról és megérteni, hogyan kell őket használni?

A burn up chart az egyik legegyszerűbb eszköz a projekt előrehaladásának gyors nyomon követésére és az elért eredmények értékelésére.

Ebben a cikkben mindent áttekintünk, amit a burn up chartokról tudni kell, hogy hatékonyan tudd használni őket.

Kezdjük is!

Mi az a burn up chart?

A burnup chart a projekt előrehaladásának vizuális ábrázolása, amely kiemeli:

A befejezett munka

és a teljes projektmunkát.

Ez egy egyszerű módszer az Agile projektmenedzserek számára, hogy nyomon kövessék, mi készült el a teljes munkaterülethez képest. Ez megkönnyíti annak becslését, hogy a dolgok a terv szerint haladnak-e vagy sem.

Hogyan kell értelmezni a burn up chartot?

Íme egy példa egy jó burn up chartra:

Vessünk rá egy pillantást! A burn up chart a következőket mutatja:

A munkamennyiség (a történetpontok) a függőleges tengelyen (y tengely) jelenik meg.

A projekt teljes időtartama (sprintjei) a vízszintes tengelyen (x tengely) jelenik meg.

A két tengely mellett a burn up charton két vonal is látható:

A zöld vonal a befejezett munka vonala, és azt a munkát jelzi, amelyet a csapat eddig elvégzett.

A szürke vonal a teljes munkamennyiség vonala, és az elvégzendő teljes munkamennyiséget (a projekt terjedelmét) jelenti.

Vessünk egy közelebbi pillantást mindkét vonalra:

A. Befejezett munkák vonala

Ez a vonal jelzi a csapatod által eddig elvégzett munkát. Használd arra, hogy meghatározd, milyen messze vagy a projekt befejezésétől. Ne feledd, hogy a projekt akkor tekinthető befejezettnek, amikor az elvégzett munka vonala eléri a teljes munka vonalát.

Használhatja arra is, hogy ábrázolja, mennyi munkát végzett el a csapata az egyes sprintek (iterációk) során. Ez egy egyszerű módszer arra, hogy azonosítsa, mikor volt a csapata a legtermékenyebb.

A befejezett munkák vonala szintén jó módszer a csapat motiválására, mivel megmutatja nekik, hogy mennyit már elvégeztek. Ez egy egyszerű módszer arra, hogy megmutassa nekik, mennyi erőfeszítést kell tenniük egy iteráció befejezéséhez!

B. Teljes munkamennyiség

A burn up chart ezen vonala a projekt teljes munkaterületét (a teljes projekt-backlogot) jelenti.

Mivel az ügyfelek a folyamat közepén is hozzáadhatnak backlog elemeket, ez a vonal a hatókör kiterjedésének növekedése miatt megnőhet. Például a korábban kiemelt burn up chartban a teljes munka vonala az ötödik iteráció során felfelé mozdult el. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy az ügyfél ebben a szakaszban néhány backlog elemet hozzáadott.

Ritkább esetekben azonban a teljes munkamennyiség akár csökkenhet is, ha az ügyfél csökkenti a termék vagy a sprint backlogban szereplő backlog elemeket.

(De ne számítson rá, hogy ez be fog következni!)

Mi a különbség a burn up és a burn down diagramok között?

Bár a burnup és a burndown diagramok egyaránt kulcsfontosságúak az Agile projektmenedzsment folyamatában, nem ugyanazok.

A burnup chart kiemeli a teljes projekt terjedelméhez viszonyítva az elvégzett munkát, míg a burn down chart a projektben még hátralévő munkamennyiséget emeli ki.

A burnup chart tartalmaz egy befejezett munkák vonalát és egy projekt hatókör vonalát. A burn down chart tartalmaz egy ideális maradék munkák vonalát és egy tényleges maradék munkák vonalát.

Bár különböznek egymástól, a burn up és a burn down diagramok egyaránt kulcsfontosságúak az Agile projektmenedzsment folyamatában.

Mi az ideális és a tényleges maradék munkamennyiség a burn down chartban?

Melyek az ideális és a tényleges maradék munkamennyiség vonalak egy burn down chartban?

Az ideális maradék munkamennyiség vonal jelzi, mennyi munka maradna hátra, ha a projekt a terv szerint haladna.

A tényleges maradék munka vonal kiemeli a tényleges maradék munkamennyiséget. A két vonal összehasonlításával megbecsülheted, mennyivel vagy előrébb vagy lemaradva a tervtől.

Mire használják a burn up chartokat:

A burn up chartok jó módszerek arra, hogy nyomon kövessük, mennyit teljesítettünk, és ellenőrizzük a projektünk hatókörének kiterjedését.

A burndown chartok segítségével meghatározható, hogy mennyi munka maradt még a projektre szánt teljes időből.

A burn up diagramok használatának legfontosabb előnyei a burn down diagramokkal szemben

A burndown diagramok használatával két fő probléma merül fel:

1. A burn down chart nagymértékben támaszkodik a pontos projekttervezésre.

Mivel az ideális maradék munkamennyiség vonal a tervezett munkamennyiségen alapul, ezért elengedhetetlen, hogy pontosan állítsd be.

Ha alábecsülte a kiadáshoz szükséges időt, a kiadási burn down chart folyamatosan lemaradásba hozza a projektcsapatot. Ha viszont túlbecsülte a kiadási tervhez szükséges időt, akkor folyamatosan előrébb jár a tervhez képest!

A burn up chart előnyei

Mivel a burn up chartokban nincsenek tervezett becslések, nem fogsz ezzel a problémával szembesülni. Csak annyit kell tenned, hogy pontosan nyomon követed a projekt előrehaladását.

2. A burndown chartok nem követik nyomon a termék backlogját

Ez egy másik fontos kérdés a legtöbb kiadási burndown diagrammal kapcsolatban.

A kiadási burndown diagram csak a hozzáadott story pontokat (befejezett feladatokat) tükrözi. Nem tudja nyomon követni a hatókör változását, ha ez idő alatt új elemek kerültek a termék backlogjába.

Ez megnehezítheti annak meghatározását, hogy a kiadás burndown előrehaladása:

Kizárólag a diagramhoz hozzáadott történetpontok (elvégzett munka) miatt

A termék-backlog elemek megoldásának tényleges előrehaladása miatt

Mivel a kiadási burndown diagram nem feltétlenül egyezik meg a tényleges backlog teljesítésével, előfordulhat, hogy a sprint előrehaladásáról pontatlan becslésed lesz.

Így előfordulhat, hogy elvégzi a munkát, de mivel a projekt hatóköre folyamatosan bővül, nem kerül közelebb a céljához!

A burn up chart előnyei

Mivel a burnup chartok tartalmaznak egy vonalat a hatókör változásához, pontos előrejelzéseket adnak az előrehaladásról akkor is, ha a hatókör kiterjedése megváltozik. Ez megakadályozza, hogy a burnup pontatlan backlog adatokat jelenítsen meg!

Mivel azonban a burnup és a burndown diagramok felhasználási területei eltérőek, az agilis módszertan alkalmazásához mindkettőt használnia kell!

Hogyan segítik a burnup diagramok az Agile projektmenedzsmentet?

A burnup chartok az agilis projektek elengedhetetlen részét képezik.

Így kell csinálni:

A. Nyomon követi, mit értél el az egyes sprintek során

A burnup chartok segítségével hihetetlenül egyszerű nyomon követni a sprintek előrehaladását. Mivel az előrehaladás sprintek szerte van jelölve, láthatja, hol ért el a legnagyobb előrehaladást, és hol lassultak a dolgok.

Ez a Scrum csapatok számára is nagyon hasznos lehet.

Hogyan?

A scrum master átnézheti a burnupokat, hogy megnézze, mi ment rosszul, és a napi megbeszéléseken a scrum csapattal együtt megoldásokat kereshet!

B. Figyelemmel kíséri a projekt hatókörét

Más diagramokkal ellentétben a burnup diagramok a projekt hatókörét is figyelemmel kísérik. Ez kontextust ad a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.

Például, ha egy projekt a vártnál hosszabb ideig tart, nézd meg a hatókör vonalat, hogy volt-e változás a hatókörben. Ez megmagyarázhatja, miért vagy lemaradva a tervtől – még akkor is, ha látszólag semmi sem ment rosszul.

A munkaterület megértése rendkívül hasznos lehet, ha késedelmet kell indokolni az ügyfelek és más érdekelt felek felé. Ha egy ügyfél aggódik a projekt időtartama miatt, a termék tulajdonos kiemelheti a tervezett projektútvonalaktól való eltéréseket, amelyek magyarázatot adnak a munkaterület kiterjedésének növekedésére.

Mi a legjobb burnup chart eszköz az agilis projektmenedzsmenthez?

A ClickUp a legjobb burn up chart eszköz az Agile projektmenedzsmenthez – hozzon létre hatékony burnup chartokat, amelyek segítenek nyomon követni a projekt előrehaladását.

Szerencsére az Agile módszertan pontosan az, amiért a ClickUp projektmenedzsment eszközöt fejlesztették! Íme egy rövid áttekintés a ClickUp néhány legfontosabb projektmenedzsment funkciójáról:

1. Burn up diagramok

Mint már említettük, a ClickUp segítségével burn up chartot hozhat létre a projekt nyomon követéséhez.

Más burnup diagramokkal ellentétben a ClickUp diagramjai rendkívül könnyen olvashatók és érthetőek! Ezért tökéletesek ügyfelek és vásárlók számára.

A ClickUp burn up chartja egy Sprint widget a ClickUp Dashboardjában.

A ClickUp burn up chartjában a teljes elvégzendő munka mennyisége (scope lines) szürke színnel van jelölve, a függőleges tengely pedig a Sprint pontokat (vagy story pontokat) jelenti.

A zöld vonal az idő függvényében elvégzett munkát jelenti (a vízszintes tengelyen látható).

Amint az összes munkát befejezte, a zöld vonal keresztezi a szürke vonalat, jelezve a projekt befejezését.

Adjon hozzá további feladatokat a projektjéhez vagy a Sprintjéhez, és láthatja, hogy a szürke vonal, amely a teljes elvégzendő munkamennyiséget jelzi, megnő.

Hogyan hozhat létre burn up chartot a ClickUpban?

Először hozzon létre vagy tekintse meg a műszerfalat.

Kattintson a + Widget hozzáadása gombra.

Válassza a Sprint Widgets (Sprint widgetek) lehetőséget, vagy keresse meg a Burn up chart (Burn up diagram) elemet.

Adjon nevet a burn up chartjának (ez opcionális, később átnevezheti)!

Válassza ki a burn up diagramhoz szükséges adatokat és opciókat

Kattintson a Widget hozzáadása gombra 🎉

A burnup chartok azonban nem az egyetlenek, amit a ClickUp kínál.

A ClickUp irányítópultján egy helyen tekintheted meg a projektekkel kapcsolatos egyéb adatokat.

A widgetek minden irányítópult alapelemei, és segítségükkel betekintést nyerhet a következőkre:

Sprint

Dokumentumok

Táblázatok

Beszélgetések

És még sok más!

Még testreszabhatja is:

Az egyes widgetek adatforrása : például a sprintlistákból vagy az egyéni mezőkből származó adatok

Az időtartam: például egy 30 napos gördülő időszak vagy egy rögzített tartomány

A munkaterhelés típusa: például a sztoripontokon alapuló sprintkapacitás

Következtetés

A burn up chartok az egyik leghasznosabb módszer az Agile projekt előrehaladásának nyomon követésére. És mivel az Agile szoftverfejlesztést nem lehet megfelelő projektmenedzsment eszköz nélkül kezelni, miért ne töltené le még ma a ClickUp alkalmazást?

Minden megtalálható benne, amire szükséged van a burnupok, burndownok és sprintek kezeléséhez, hogy projekted zökkenőmentesen haladjon előre.