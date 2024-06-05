Scrum csapatok: Hogyan optimalizálhatja a távoli csapatok dinamikáját?

A távoli munkavégzés felé történő globális elmozdulás nyomán a csapatdinamika soha nem látott mértékben kerül próbára. A csapat tagjai földrajzilag különböző időzónákban szétszóródnak. Otthonról dolgoznak, olyan környezetben, ahol a szervezetek nem tudják ellenőrizni a rendelkezésre álló eszközöket és a zavaró tényezőket.

Ez nagy kihívást jelenthet, különösen a lean scrum csapatok esetében. A scrum keretrendszer az önszervező csapatok együttműködésén, innovációján és a változásokhoz való alkalmazkodásán alapul. Megfelelő dinamika nélkül a távoli csapatok kudarcra vannak ítélve.

Mi az a Scrum-csapat?

A scrum csapat egy többfunkciós csoport, amelynek tagjai együtt dolgoznak a szoftvertermékek kis lépésekben történő szállításán. A scrum csapat hasonló egy sportcsapathoz, ahol minden csapattagnak megvan a maga szerepe, és mindannyian egy közös cél érdekében dolgoznak.

A tipikus agilis scrum csapat:

Funkciók közötti: A termék tulajdonos, a scrum master és a fejlesztőcsapat mellett UI, UX, DevOps és minőségbiztosítási szakemberek is részt vesznek benne.

Kicsi: Egy tipikus scrum csapat kevesebb mint tíz főből áll. A csapatok mérete úgy van kialakítva, hogy könnyen kezelhetők legyenek, ugyanakkor elég nagyok ahhoz, hogy minden sprintben jelentős munkát tudjanak elvégezni.

Azonban néha, ha a projekt nagy, előfordulhat, hogy több scrum csapat is együtt dolgozik. Vagy egy scrum csapat speciális készségekkel rendelkező alcsoportokra oszlik.

Önszerveződés: A scrum csapat tagjai autonómok és önszerveződőek. Vitathatnak, nem érthetnek egyet és megoldhatják a köztük felmerülő konfliktusokat.

Átláthatóság: A Scrum-csapatok a múltbeli adatok alapján készítik el terveiket. Nyíltan megosztják egymással visszajelzéseiket, és közösen dolgoznak a haladás érdekében.

Egy helyen: Hagyományosan a scrum csapatok egy helyen dolgoztak. A távmunka népszerűségének növekedésével ez már nem így van, legalábbis a valós világban. Ahhoz azonban, hogy egységként sikeresek legyenek, szükségük van egy digitális együttműködési térre. Erre később visszatérünk ebben a blogbejegyzésben.

A Scrum csapatok megértése

Az agilis-scrum filozófia alapvetően megváltoztatta a szoftverek fejlesztésének módját. A régi módszer helyett, amikor a szoftverfejlesztési projektek több éven át tartottak, és mindig ragaszkodtak az eredeti tervhez, függetlenül attól, hogy az még alkalmazható volt-e, a scrum az üzleti értéket, az ügyfélközpontúságot és az alkalmazkodóképességet helyezi előtérbe. Ez az út azonban nem volt gyors.

A Scrum rövid története

A scrum koncepciója Hirotaka Takeuchi és Ikujiro Nonaka 1986-os Harvard Business Review cikkéből származik. Párhuzamot vontak a hatékony, gyorsan mozgó, többfunkciós agilis csapatok és a rögbi játék között.

A „scrum” kifejezés a rögbiből származik, ahol azt a játékot jelenti, amikor a csapat tagjai szorosan összetömörülnek, hogy újraindítsák a játékot.

Néhány évvel később Ken Schwaber és Jeff Sutherland kidolgozták a Scrumot, mint a szoftverfejlesztés formális folyamatát, és 1995-ben mutatták be a nyilvánosságnak. Ez később az agilis fejlesztés manifesztójává is fejlődött.

Bár Ken és Jeff eredetileg szoftverfejlesztéshez tervezték, Jeff azóta számos iparágban és funkcióban segített csapatoknak a Scrum filozófiájának bevezetésében.

A Scrum csapat felépítése

A scrum csapatnak három kritikus szerepe van:

Termék tulajdonos : Az ügyfél hangja és a backlog őrzője

Scrum master : olyan facilitátor, aki biztosítja, hogy a csapat megértse az üzleti tevékenységet, tiszteletben tartsa a scrum értékeit és megszüntesse az akadályokat.

Fejlesztőcsapat: Az a csoport, amely a kód írásáért, teszteléséért, tervezéséért és minden másért felelős, ami a fejlesztéshez szükséges.

A Scrum-csapat alapjai

Az önszerveződő, többfunkciós csoport mellett a Scrum-csapatok több összetevőből és gyakorlatból állnak. A legfontosabbak a következők:

Scrum események: Az agilis csapatok által végzett együttműködési események, például sprinttervezés, napi scrum-megbeszélés, retrospektívák stb.

Agilis scrum kifejezések: A scrum csapat közös nyelve, olyan kifejezésekkel, mint sprint, epika, backlog stb.

Artefaktumok: A három legfontosabb scrum-artefaktum, azaz a termék-backlog, a sprint-backlog és a termék-inkrementum.

Eszközök: Ingyenes projektmenedzsment szoftver a Kanban gyakorlásához, felhasználói történetek rögzítéséhez, a haladás nyomon követéséhez stb.

A scrum csapat szerepe a használati esetek kidolgozásában

A Scrum filozófiája az, hogy a szoftvert apró lépésekben fejlesszék, amelyek értéket nyújtanak a felhasználónak. Ahhoz, hogy a funkciókat logikus lépésekre bontsák, a Scrum-csapatoknak meg kell érteniük az ügyfelek használati eseteit.

Vegyünk példának egy közösségi média alkalmazást. Ha az egyik felhasználási eset az, hogy az ügyfél feltölt képeket megosztásra, akkor a sprint során fejlesztendő funkciók a következők lennének: felhasználói fiók > képek feltöltése > hashtagek > leírás > közzététel.

Másrészt, a használati eset nélkül a csapat ezt vertikálisan bontaná le. Így egy sprint olyan funkciókat tartalmazhat, mint a felhasználói profil > felhasználói profilkép > felhasználói profil URL > felhasználói hitelesített státusz > felhasználói tippek stb. Ezzel a módszerrel az alkalmazás csak a felhasználói profil funkciókkal rendelkezik, így a megosztási funkció elindításáig használhatatlan.

Természetesen mindkét megközelítés agilis, azonban az alkalmazási esetek révén a sprint funkciói a bevezetéskor azonnal használhatóvá válnak.

A termék tulajdonos, a scrum mester és a fejlesztőcsapat együttesen alkalmazza az esettanulmányokat a feladatokhoz.

A termék tulajdonos gondoskodik arról, hogy a fejlesztőcsapat megértse a felhasználók igényeit, és hogy azok hogyan alakíthatók át funkcionális szoftverré.

A Scrum mesterek segítenek a felhasználói történetek fontossági sorrendjének megállapításában és a backlogban való rendszerezésében a hatékony sprinttervezés érdekében.

A fejlesztőcsapat megérti a felhasználói visszajelzéseket, és azok alapján folyamatosan finomítja a terméket.

A felhasználási esetek segítségével a scrum csapatok javítják a szoftverfejlesztés eredményeit. Ez azonban csak a kezdet. A scrum csapat tagjai naponta több tevékenységet végeznek az agilis szoftverfejlesztés sikerének érdekében. A legfontosabbak közül néhányat az alábbiakban sorolunk fel.

Szerepek egy Scrum csapatban

A Scrum-csapatnak három fő szerepe van: termék tulajdonos, Scrum-mester és fejlesztőcsapat. Nézzük meg, mit csinálnak és hogyan működnek együtt ezek a Scrum-csapat tagjai.

1. Termék tulajdonos

A termék tulajdonos olyan, mint egy zenekar énekese, aki megadja az alaphangot és az irányt. Ők a kapcsolattartók a érdekelt felek és a fejlesztőcsapat között. Fő feladataik a következők.

A jövőkép meghatározása

A termék tulajdonos felvázolja a projekt céljait és jövőképét. Ők állítják fel a Scrum keretrendszert, biztosítva, hogy mindenki összhangban legyen és tudja, mit jelent a siker. Ők húzzák meg a vonalat az üzleti célok és a mérnöki tevékenységek között.

A termékbacklog birtoklása és kezelése

A termék tulajdonos egyben a backlog tulajdonosa is. Ő felel a termék backlogért és az egyes sprintek stratégiája/céljai alapján az elemek prioritásainak meghatározásáért.

Érdekelt felek közötti kommunikáció

A termék tulajdonos az üzleti csapat egyetlen kapcsolattartója. Ő kommunikál a projekt szponzorával/ügyfelével, és rendszeresen jelentéseket készít.

A visszajelzések értékelése

A jó scrum csapatok nyíltan adnak és fogadnak visszajelzéseket. Az üzleti csapatok és a projekt szponzorok/ügyfelek is így tesznek. A termék tulajdonosának feladata a visszajelzések összegyűjtése, értékelése, szűrése és megfogalmazása a cselekvéshez.

2. Scrum mester

A scrum master a zenekar menedzsere, aki gondoskodik arról, hogy a zenekar időben megérkezzen a fellépésekre, és minden rendelkezésre álljon, amire szükségük van, hogy teljes potenciáljukat ki tudják aknázni.

Ők a scrum mesterei, nem az embereké. Tehát a scrum master a csapat facilitátora és edzője, nem pedig menedzsere. A scrum master feladatkörébe tartozik:

A Scrum-ceremóniák elősegítése

A Scrum mesterek felelősek azért, hogy a csapat betartsa az összes Scrum gyakorlatot. Gondoskodnak arról, hogy a tervezési ülések, a napi állásfoglalások, az értékelések és a visszatekintések zökkenőmentesen és produktívan zajlódjanak.

Az akadályok eltávolítása

A scrum master a csapat útján felmerülő akadályokat kezeli. Ez lehet bármi, a fejlesztőcsapat tagjai közötti konfliktustól kezdve a szükséges automatizálási eszközökre szánt költségvetés hiányáig. Ha probléma adódik, hívja a scrum mastert.

Coaching és támogatás

A Scrum gyakorlatok következetes alkalmazásához szükség van valakire, aki felelősségre vonja a csapatokat. A Scrum mesterek segítenek a csapatnak a koncentráció fenntartásában, támogatást és útmutatást nyújtanak a folyamatos fejlődés biztosítása érdekében.

3. Fejlesztőcsapat

A fejlesztőcsapat a zenekar tagjai, akik mindegyike a saját hangszerén játszik, de mindannyian hozzájárulnak a dalhoz.

A Scrum fejlesztői csapatok legfontosabb jellemzője, hogy többfunkciósak és rendelkeznek a munkához szükséges összes készséggel, a tervezéstől és fejlesztéstől a tesztelésig és a bevezetésig. A fejlesztői csapat kollektív felelősségei a következők:

A termékfejlesztés megvalósítása

Alapszinten a fejlesztőcsapat feladata, hogy minden sprintben funkcionális, értékes termékfejlesztéseket hozzon létre. A felhasználói történetet az ötlettől a funkcióig viszik el a tervezés, a fejlesztés, a tesztelés és a bevezetés révén.

Önszerveződő

A Scrum csapat tagjai autonómok és magas fokú felelősségtudattal rendelkeznek. Amikor „önszerveződő” kifejezést használunk, azt értjük alatta, hogy a fejlesztőcsapat közösen dönti el, hogyan lehet a legjobban elvégezni a munkát, ki mit csinál, ki kinek segít, és hogyan hajtják végre a feladatokat.

Folyamatos fejlesztés

A fejlesztőcsapat a termék legapróbb részleteit is ismeri. Így ők rendelkeznek azzal a képességgel, hogy azonosítsák a hiányosságokat és lehetővé tegyék a folyamatos fejlesztést a legapróbb részletekig. Minden sprint után a fejlesztőcsapat átgondolja, hogyan lehetne hatékonyabbá válni, és ennek megfelelően módosítja viselkedését.

Bár a Scrum az egyik legjobban definiált keretrendszer, a csapatok irányítása nem könnyű feladat. Ez magával hozza a következőekben tárgyalt kihívásokat.

Gyakori kihívások a Scrum csapatok vezetésében

A scrum csapatok irányításának kihívásai lehetnek technológiai, vezetési, kulturális vagy folyamatorientált jellegűek. Nézzünk meg néhány gyakori példát!

A szerepek tisztázatlansága: Ha egy csapat kicsi és többfunkciós, a felelősségi körök átfedhetik egymást. Például egy UX-tervező és egy front-end fejlesztő feladataikban átfedéseket mutathatnak. Ha a kettő közötti határ nem egyértelmű, felesleges zavarok és konfliktusok keletkezhetnek.

Megoldás: Ez a kihívás egyértelmű szerepkörök meghatározásával, kommunikációval és feladatkezeléssel oldható meg.

Üzleti perspektíva hiánya: A termék tulajdonos adja meg az üzleti perspektívát a fejlesztő csapatnak. Azonban az üzleti oldal néha nem tájékoztatja a termék tulajdonosokat, ami háttérbe szorítja a szoftverfejlesztő csapatokat.

Megoldás: A termék tulajdonosának felelősségteljesen kell kezelnie ezt a kérdést. Ehhez hasznosak lehetnek olyan eszközök, mint a kérdőívek vagy a felfedező beszélgetések.

Sprint tervezés: A jó sprint tervezés magában foglalja a munkaerő-igény előrejelzését és becslését. A scrum csapatok azonban gyakran küzdenek a túlzott elkötelezettség vagy a feladatok alulbecslése miatt, ami befejezetlen munkához vagy kiégéshez vezet.

Megoldás: Ennek a kihívásnak a megoldásához pontos és kiváló minőségű adatokra van szükség.

Visszatérés a régi gyakorlatokhoz: Amikor egy hagyományos szoftverfejlesztő csapat átveszi a Scrumot, mindig fennáll a veszélye, hogy visszatér a régi gyakorlatokhoz, vagy csak felületesen hajtja végre az agilis eseményeket.

Megoldás: A kihívás leküzdése érdekében a csapatoknak be kell fektetniük a változáskezelésbe és a képzésbe. Ez nem egyszeri átállás, hanem folyamatos tanulási folyamat.

Hatástalan kommunikáció: A Scrum csapatok a kommunikáción alapulnak. Valós időben és kontextusban kell beszélniük egymással.

Megoldás: Ez egy jó kommunikációs/együttműködési platform segítségével valósítható meg.

Folyamatosan változó prioritások: Az alkalmazkodóképesség a Scrum-csapatok legfőbb jellemzője. A folyamatosan változó prioritások azonban frusztrálóak lehetnek. Ahhoz, hogy ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni tudjunk, miközben megőrizzük a termelékenységet és nem veszélyeztetjük a projekt hatókörét vagy határidőit, rendkívül rugalmas és ellenálló csapatdinamikára van szükség.

Megoldás: A változásokat a üzleti csapatokkal együtt mérsékelheti. De ha egy korai fázisú startupnál dolgozik, akkor kísérleteznie kell, és a változások elkerülhetetlenek. Ezt a kihívást szorosabb együttműködéssel oldhatja meg.

Hogyan lehet sikeresen irányítani a Scrum csapatokat?

Gyakran ismételt kérdések a Scrum csapatokról

1. Mi az a scrum csapat?

A scrum csapat egy kis, többfunkciós csoport, amelynek tagjai együtt dolgoznak a szoftvertermékek kis lépésekben történő szállításán. Bár a scrumot eredetileg a szoftveriparban alkalmazták, a filozófia bármely projektre alkalmazható.

2. Kik a scrum csapat tagjai?

A scrum csapat egy termék tulajdonosból, egy scrum mesterből és a fejlesztőcsapatból áll.

Termék tulajdonos: Kapcsolattartó az érdekelt felek és a fejlesztőcsapat között

Scrum master: a csapat facilitátora és coacha

Fejlesztőcsapat: többfunkciós, a munkához szükséges készségekkel rendelkező csapat, a tervezéstől és fejlesztéstől a tesztelésig és a bevezetésig.

3. Mit jelent a Scrum?

A „scrum” szó nem rövidítés vagy mozaikszó. A rögbiből származik, ahol azt a játékot jelenti, amikor a csapat tagjai szorosan összetömörülnek, hogy újraindítsák a játékot.