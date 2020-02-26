Agilis csapat: mi az, hogyan lehet létrehozni és irányítani

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Mi az az agilis csapat?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Az agilis csapat egy speciális projektcsapat, amelyet az agilis projektmenedzsment kisebb fejlesztési ciklusainak kezelésére hoztak létre. " } },{ "@type": "Question", "name": "Hogyan növelheti az agilis csapat a termelékenységet?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Az agilis csapatok kicsi, önellátó csapatok, ahol minden tag hozzájárulását értékelik. Mivel az agilis csapat felépítése gyors átfutási időket tesz lehetővé, könnyebb betartani a költségkeretet. " } }] }

Szeretnéd megérteni, mi is az agilis csapat, és megtanulni, hogyan lehet azzá válni?

Mivel rengeteg vállalkozás alkalmazza az agilis megközelítést projektjeiben, ez gyorsan a termelékenység növelésének legnépszerűbb menedzsment módszerévé válik.

De mi is az az agilis csapat? És hogyan lehet a csapatodat agilis csapattá alakítani?

Itt megtalálsz mindent, amit tudnod kell.

Kezdjük is!

Mi az az agilis csapat?

Az agilis csapat egy speciális projektcsapat, amelyet az agilis projektmenedzsment igényeinek kielégítésére hoztak létre.

Mielőtt azonban rátérnénk az agilis csapat felépítésének magyarázatára, fontos megértenünk, mi is az agilis projektmenedzsment:

Mi az agilis projektmenedzsment?

Az agilis projektmenedzsment egy modern projektmenedzsment módszer, amely egy teljes projektet kisebb fejlesztési ciklusokra bont. A projekt kisebb ciklusokra bontásával folyamatosan beépítheti az ügyfelek visszajelzéseit, és olyan végterméket adhat nekik, amellyel elégedettek.

Ezeket a ciklusokat, vagy „sprintet” aztán a vállalat különböző, egymástól független agilis projektcsapatainak osztják ki, hogy növeljék a sebességet és a hatékonyságot.

Az Agile Manifesto alapján ez a menedzsment folyamat a tesztvezérelt fejlesztést helyezi előtérbe, válaszul az ügyfelek visszajelzéseire.

Hogyan segítenek ezek a sprintek?

Ezekkel a sprintekkel felbonthatja a projektjét, hogy minden szinten beépíthesse az ügyfelek visszajelzéseit.

Ha például egy alkalmazáson dolgozol, minden sprint során egy funkciót fejleszthetsz. Miután minden funkció (sprint) elkészült, megkérheted az ügyfeleidet, hogy próbálják ki, és mondják el, mi tetszik nekik és mi nem.

Miután beépítetted a visszajelzéseiket, továbbléphetsz a következő funkciókészletre (sprint)!

Hogyan segít ez?

Mivel nem feltételezed, hogy mit akar az ügyfél, olyan végterméket adhatsz neki, amely valóban az ő ötletei alapján készült!

Az agilis csapat felépítése

Az agilis csapatok általában kicsi, 5-11 tagú, magas teljesítményű csapatok, amelyek tagjai egymást kiegészítő készségekkel rendelkeznek. Más projektcsapatokkal ellentétben az agilis projektcsapatoknak nagyon alkalmazkodóképesnek és önellátónak kell lenniük.

Miért?

Mert a projekt minden szakaszában alkalmazkodniuk kell a változó ügyféligényekhez!

A csapatdinamika elérése érdekében általában a következőképpen épülnek fel:

A. Termék tulajdonos

A termék tulajdonos a kapcsolat a vevő és a csapat között. Ő felügyeli az egész műveletet és gyűjti a vevői visszajelzéseket. Továbbítja a vevői igényeket a projektcsapatnak és gondoskodik arról, hogy a csapat ezekre az igényekre összpontosítson.

B. Projektmenedzser

A projektmenedzser felel a csapat tagjainak elszámoltathatóságáért, és szükség esetén segítséget nyújt nekik. A menedzserek a termék tulajdonosától kapják meg az ügyfelek visszajelzéseit, és végigvezetik a csapatot a sprinten.

C. Csapat tagok

A csapat tagjai azok, akik a projekten dolgoznak. Bár többnyire önellátóak, a projektmenedzser segíthet nekik abban, hogy feladataikra és tevékenységeikre koncentráljanak.

D. A projekt érdekelt felei

Bár nem feltétlenül vesznek részt a projekt fejlesztésében, a projekt érdekelt felei kapcsolatban állnak vele.

Az érdekelt felek között olyan, különböző készségekkel rendelkező tagok találhatók, mint a vezető projektmenedzserek, marketingesek és támogató csapat tagjai, akiknek a hozzájárulása a projektet a megfelelő irányba tereli.

Megjegyzés a Scrum csapattal kapcsolatban

Ne feledd, hogy az agilis projektmenedzsment egy széles körű menedzsmentstílus, amelynek számos változata létezik.

Ezek közül a változatok közül a Scrum megközelítés az egyik legnépszerűbb agilis módszer. Az agilis módszerek más változataihoz képest a Scrum nagyon specifikus csapatstruktúrával rendelkezik.

Itt található a Scrum folyamat és a csapat felépítésének részletes leírása:

A Scrum-folyamat – Az agilis folyamathoz hasonlóan a Scrum is felosztja a nagy projekteket kisebb részekre, amelyeket a projektcsapatok (Scrum-csapatok) egyenként kezelnek. Az agilis folyamathoz hasonlóan a Scrum is felosztja a nagy projekteket kisebb részekre, amelyeket a projektcsapatok (Scrum-csapatok) egyenként kezelnek.

A Scrum csapat – A tökéletes Scrum csapat általában egy 5-6 tagú kis csapat. A projektmenedzser lesz a „Scrum Master”, aki – A tökéletes Scrum csapat általában egy 5-6 tagú kis csapat. A projektmenedzser lesz a „Scrum Master”, aki a napi Scrum megbeszéléseket vezeti, hogy a csapat tagjai a terv szerint haladjanak.

Hogyan viszonyul egy agilis csapat a többi csapathoz?

A hagyományos projektcsapatok tevékenységei nagyon merevek és strukturáltak.

Általában ezekben a rendszerekben egész részlegek vesznek részt, ami egy projekt időtartamát három-négy hónapnál is hosszabbá teheti!

Íme, hogyan javítja az Agile a hagyományos módszereket:

A. Jobban felkészültek a változó ügyféligények kezelésére

A hagyományos projektek általában csak akkor veszik figyelembe az ügyfelek visszajelzéseit, amikor a termék már kész és piacra került.

Ez ugyan lehetővé teszi a csapatok zavartalan munkavégzését, de azt is eredményezheti, hogy az ügyfelek olyan terméket kapnak, amely nem felel meg igényeiknek.

Mivel az agilis fejlesztési folyamat bőséges lehetőséget biztosít ügyfeleidnek a visszajelzésekre, könnyű a végterméket az ő igényeikhez igazítani. Nem azt a terméket hozod létre, amit szerinted akarnak, hanem valóban bevonod őket a folyamatba!

A hagyományos csapatok nem képesek gyakori változtatásokat végrehajtani a terméken.

Az agilis csapatok azonban – nos – „agilisek”! Felépítésüknek köszönhetően gyorsan alkalmazkodnak az irányváltásokhoz, összhangban az ügyfelek visszajelzéseivel.

B. Jobb elszámoltathatóság

A hagyományos projektmenedzsment egyik fő problémája a felelősség hiánya. A nagy projektek nagy csoportok által történő végrehajtása esetén könnyen előfordulhat, hogy az alkalmazottak nem tudják pontosan, mi a szerepük, vagy mit várnak tőlük.

Az agilis gyakorlatoknál azonban mindenki pontosan tudja, mit kell tennie.

Miért?

Mivel a csapat olyan kicsi, mindenki könnyen átlátja, hogy pontosan mi a feladata A projektmenedzser (vagy Scrum master) és a termék tulajdonos felügyelete alatt a csapat tagjai azonnal gyors visszajelzést kaphatnak munkájukról.

Ezenkívül, mivel az agilis eredmények ilyen rövid időn belül folyamatosan változhatnak, mindenkinek KELL mindenről tisztában lennie, hogy a dolgok időben elkészüljenek!

Hogyan növelheti az agilis csapat a termelékenységét?

Az agilis csapatok kicsi, önellátó csapatok, ahol minden tag hozzájárulását értékelik. Mivel az agilis csapatok felépítése gyors átfutási időket tesz lehetővé, könnyebb betartani a költségkeretet.

Bár az agilis megközelítés korábban a szoftverfejlesztésre korlátozódott, ma már ez nem így van.

Az agilis szoftverfejlesztés nem az egyetlen módja annak, hogy kihasználjuk ennek a megközelítésnek az előnyeit.

Az Agile minden csapatnak segíthet!

Íme, hogyan:

1. Gyorsabb átfutási idők

Ha a projekteket kisebb, kezelhetőbb részekre bontod, azok könnyebben megoldhatók.

Ezenkívül, mivel az agilis módszerek a változó projektigények kezelésére lettek kialakítva, a visszajelzések nem lassítják az agilis szállítást úgy, ahogyan az a hagyományos projektek esetében történik.

2. Az agilis csapatok költség-haszon aránya

Mivel az agilis csapatok felépítése gyors átfutási időket tesz lehetővé, könnyebb betartani a költségkeretet.

Gondolkodj el rajta.

Mivel rendelkezik a változó igények kezeléséhez szükséges készségekkel, a hatókör bővülése nem fogja ugyanúgy befolyásolni az agilis csapat eredményét, mint egy hagyományos csapatét.

3. Jobb munkavállalói morál

Mivel az agilis csapatok kicsi, önellátó csapatok, minden tag hozzájárulása nagyra értékelhető. Mindenkinek, az agilis csapat tagjaitól az érdekelt felekig, fontos szerepe van, ami növelheti az elégedettségüket.

Ezenkívül, mivel a projektmenedzsereknek csak a csapatot kell a helyes irányba irányítaniuk, a feladatok elvégzése a csapat feladata. Ez növeli az önbizalmukat, és javítja az általános hangulatot.

4. Kiváló minőségű projektek megvalósítása, amelyek kielégítik az ügyfelek igényeit

A termelékenység végső próbája az a végtermék, amelyet a vásárlók imádnak!

Mivel a magas teljesítményű csapatok folyamatosan kapnak visszajelzéseket az ügyfelektől az összes sprint kiadásukról, olyan végterméket tudsz nyújtani ügyfeleidnek, amely kielégíti az igényeiket.

Mérje meg agilis csapata termelékenységét ezekkel a 12 agilis mutatóval! 💜

Hogyan lehet agilis csapattá válni?

A ClickUp legutóbbi esettanulmánya szerint az amerikai munkavállalók 51%-a úgy érzi, hogy naponta legalább egy órát veszít el a munkahelyi hatékonyság hiánya miatt.

Ha követed ezeket az agilis bevált gyakorlatokat, akkor gyors és hatékony munkavégzésre alkalmas, magas teljesítményű csapatokat hozhatsz létre.

Íme egy áttekintés arról, hogyan lehet agilis csapattá válni:

1. Ismerd meg a módszertant és a szabályokat

Mielőtt csapata agilis csapattá válik, meg kell értenie, hogy mik az agilis gyakorlatok, igaz?

Magyarázd el a módszertant és a csapat szerepeit, és vedd át, miért váltasz erre a vezetési módszerre. Mutasd be az előnyeit, és hogy miben különbözik a korábbi módszertől.

Ha ezt az elején tisztázzuk, a csapatodnak könnyebb lesz átvenni az agilis gondolkodásmódot.

2. Tervezd meg az első hónapodat

Miután elmagyaráztad nekik az agilis folyamatot, elkezdhetsz egy agilis környezetet építeni.

Az első lépés egy projekt kiválasztása, a termékbacklog összeállítása és annak sprintekre való felosztása (a termékbacklog az összes elem, amelyen a projekt során dolgozni fogsz). Ezenkívül gondold át, hány sprintcsapatod lesz, és melyik mit fog csinálni.

Fontos, hogy bevonja csapatát a sprint tervezési folyamatba, és meghallgassa véleményüket.

Miért?

Azáltal, hogy bevonod őket, megismerteted velük, hogy több felelősséget kell vállalniuk azért, hogy a dolgokat maguk intézzék el.

3. Döntsd el a csapat szerepeit

Ezután döntsd el, hogy a sprint csapat tagjai milyen szerepet kapnak.

Első lépésként fontos kiválasztani a termék tulajdonosát, majd a projektmenedzsereket az egyes sprintekhez. Általában a termék tulajdonosának olyan személynek kell lennie, aki ismeri az agilis módszertant, és tapasztalattal rendelkezik az ügyfelekkel való kapcsolattartás és a visszajelzések továbbítása terén.

A projektmenedzsereid lehetnek olyan tapasztalt munkatársak, akiket szeretnél idővel menedzserré vagy Scrum mesterré képezni.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az agilis projektcsapatnak tapasztalatlanoknak kell lenniük.

Ne feledd, hogy a sprint csapat tagjainak önellátónak kell lenniük, és egymást kiegészítő készségekkel kell rendelkezniük.

Éppen ezért jó ötlet egy tesztprojektet indítani, hogy mindenki kockázatmentes agilis környezetben sajátíthassa el az agilis gondolkodásmódot. Ez megerősíti az önbizalmukat, segít jobban megérteni a csapatban betöltött szerepüket, miközben megbirkóznak az agilis projektcsapat-vezetés követelményeivel .

4. Rendszeres értekezletek tartása

Az agilis környezet kialakításának elengedhetetlen része a rendszeres megbeszélések tartása.

Így mindenki tájékozott marad a fejlesztési folyamatról, és mindenki felelősséget vállal a munkáért.

Az agilis menedzsmentben általában kétféle rendszeres csapatmegbeszélés van:

Napi állásfoglalások: Ezek napi megbeszélések, amelyek során áttekintik, mit csináltak tegnap, mit terveznek ma, és miben van szükségük segítségre. Ez egy jó alkalom arra, hogy értékeljék, hogyan mennek a dolgok, és építsék a csapat dinamikáját.

Sprint retrospektívák: Ezek a sprint befejezése után tartott értékelő megbeszélések. Itt áttekintik, hogyan alakult a sprint, mi nem sikerült, mi tetszett, és még sok más. Ez egy kiváló módszer arra, hogy megszerezzék a szükséges adatokat a jövőbeli új felhasználói történetek (sprintok) kezeléséhez.

5. Használj agilis alapú projektmenedzsment szoftvert

Ha minden lépést végre szeretnél hajtani, akkor szükséged lesz a megfelelő projektmenedzsment szoftverre. Ez segít központosítani az összes agilis folyamatot, hogy könnyedén átláthasd az egészet.

Egy jó agilis projektmenedzsment eszköz a következőket segíti:

Fejleszd és tartsd karban a termékbacklogodat

Tervezd meg és kövesd nyomon a sprinteket

Kommunikálj a csapatoddal

Így könnyedén bevezetheted az agilis módszert minden projektedbe!

Hogyan lehet egy agilis csapatot irányítani a ClickUp segítségével: a legjobb agilis projektmenedzsment platform

Az agilis csapatot nem lehet megfelelő agilis eszköz nélkül irányítani, igaz?

Ezért lett a ClickUp az agilis projektmenedzsmentre szabva!

A ClickUp a világ legjobban értékelt ingyenes projektmenedzsment eszköze. Magánszemélyek, nagyvállalatok és kisvállalkozások egyaránt használják, és rengeteg funkcióval rendelkezik, amelyekkel agilis projektjeit a terv szerint haladhatja!

A ClickUp használata rendkívül egyszerű, és segítségével pillanatok alatt agilis csapattá válhat.

Íme, hogyan segíti a ClickUp az Agile csapatodat:

1. Alkalmazkodj a különböző vezetési preferenciákhoz többféle nézet segítségével

Az ideális agilis környezet rendkívül jól alkalmazkodik a változásokhoz.

Ezért az agilis menedzsment eszközödnek is ezt kell tükröznie!

Szerencsére pontosan ezt kapod a ClickUp-tól.

Ahelyett, hogy merev menedzsment eszközt használnál, amely hozzád kényszerít, hogy alkalmazkodj a felületéhez, a ClickUp többféle nézetet kínál, hogy te alkalmazkodhass a csapatodhoz!

Így néznek ki ezek a nézetek:

1) Szükséges feladatnézetek

A ClickUp két kötelező feladatnézetet tartalmaz, amelyek különböző projektmenedzsment-megközelítésekhez alkalmazkodnak:

A. Táblázatos nézet

A ClickUp táblázatos nézet kiválóan alkalmas a Kanban Agile módszer rajongói számára. Segít a feladatok gyors áthelyezésében, hogy lépést tudj tartani az Agile fejlesztési elvekkel. Csak egy pillantásba telik, hogy meghatározd, melyik szakaszban vannak a projektjeid, és azonnal áthelyezhesd őket!

B. Lista nézet

Ez kiváló megoldás azoknak a projektmenedzsereknek, akik GTD-stílusú teendőlistákkal kezelik munkájukat. Itt a csapattagok feladatait egy egyszerű ellenőrzőlistán sorolják fel. A haladás során bejelölheti a feladatok elvégzését, és továbbléphet a következő sprintre.

ClickUp

2) Box View

A Box nézet tökéletes bármely Agile csapat számára. Ez egy magas szintű áttekintés a csapatod által jelenleg végzett összes feladatról.

Hogyan használhatja ezt a nézetet az agilis csapatokhoz

A projektmenedzserek segítségével átfogó képet kaphatnak a folyamatokról. Mivel a sprint feladatok a felelősök szerint vannak rendezve, a projektmenedzserek azonnal meg tudják állapítani, hogy az egyes csapattagok min dolgoznak, és szükség esetén változtatásokat hajthatnak végre.

A ClickUp naptár nézetével a projektmenedzserek gyorsan megtervezhetik és kezelhetik munkarendjüket. Megnézheted az összes közelgő feladatodat, és gyorsan felkészülhetsz rájuk.

Ez a nézet az agilis csapatoknál használható:

Ezt a nézetet használhatod a sprint tervezéshez és a közelgő feladatok nyomon követéséhez. Akár arra is felhasználhatod, hogy meghatározd, mikor tudsz új elemeket hozzáadni a backlogodhoz.

Mivel az agilis fejlesztés a változásról és az alkalmazkodásról szól, a projektmenedzser akár a naptár nézetek között is válthat.

A projektmenedzserek a naptárukat a következőképpen tekinthetik meg:

Napok: Az adott napra ütemezett projektfeladatok megtekintése

4 nap: A négy napos időszakra ütemezett feladatok megtekintése

Hét: A heti sprint ütemterv áttekintése

Havonta: Tekintse át a következő hónapra vonatkozó projektütemterv ét!

A ClickUp „Me” módja csak a neked kiosztott megjegyzéseket, alfeladatokat és feladatlistákat jeleníti meg. Ez minimálisra csökkenti a zavaró tényezőket, így jobban tudsz koncentrálni a saját feladataidra.

2. Kövesse nyomon agilis sprinteit sprintlistákk al

Ha hatékonyan szeretnéd irányítani a sprinteket, akkor sprintlistákat kell készítened, igaz?

Így csinálhatod a ClickUp-ban:

A ClickUp segítségével ellenőrzőlistákkal nyomon követheted az összes projektedet, feladatodat és alfeladatodat. Így sprintlistákat hozhatsz létre, amelyek egy adott időszakra lebontják a teljesítendő feladatokat. Egyszerűen jelöld be az elvégzett feladatokat a listán, ahogy haladsz a következő sprint felé.

Könnyedén elvégezheti a sprint tervezését, és akár scrum pontokat is hozzáadhat ezekhez a listákhoz, hogy könnyedén kezelhesse a termék hátralékát.

Az agilis csapatok vezetői ezeket a ellenőrzőlistákat referenciaként is felhasználhatják a fejlesztői csapatokkal tartott scrum-megbeszéléseken.

Íme, hogyan hozhat létre agilis munkafolyamatot!

3. Kövesse nyomon projektjeit vizuálisan az agilis irányítópultokkal

Az agilis gyakorlatok követésekor fontos, hogy vizuálisan nyomon kövessük az összes adatot. Ez megkönnyíti a teljesítmények gyors áttekintését és a szükséges intézkedések meghozatalát.

Így csinálhatod a ClickUp-ban:

A ClickUp irányítópultjai ideálisak az agilis csapat tevékenységének átfogó áttekintéséhez. Hozzáadhatja sprintlistáit és feladatait ezekhez az irányítópultokhoz, hogy lássa, hogyan haladnak a dolgok.

Íme egy közelebbi pillantás a különböző nyomon követhető dolgokra:

A ClickUp sebességdiagramjával gyorsan meghatározhatja feladataid teljesítési arányát. A diagram a feladatokat heti vagy kétheti intervallumokra bontja, és itt jeleníti meg azok átlagos sebességét.

A ClickUp automatikusan csoportosítja a sprintlistád adatait, hogy könnyebben hozzáadhassad őket a diagramjaidhoz!

B. Burndown diagramok

A ClickUp burndown diagramjaival láthatod, hogy a csapatod milyen teljesítményt nyújt a célvonalhoz képest. Így könnyen láthatod, mennyi munka van még hátra.

A burndown diagram a következőket mutatja be:

Cél előrehaladás : A határidők betartásához szükséges ideális feladatvégzési ütem.

Várható előrehaladás : A jelenleg elvégzett feladatok alapján számított aktuális trend.

Aktív: A jelenleg befejezett feladatok tényleges száma

A burnup diagramok megmutatják, hogy mi készült el a fennmaradó feladatokhoz képest.

Így áttekintheted, mit értél el eddig, és motiválhatod a csapatodat, hogy elérjék a célvonalat.

A ClickUp kumulatív áramlási diagramjával vizualizálhatja és nyomon követheti a projekt előrehaladását az idő függvényében. Mivel a feladatok státuszuk szerint színkóddal vannak jelölve, gyorsan meghatározhatja, hol tartanak a dolgok, és azonnal azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket!

Az agilis szállítás lényege a gyorsaság és a hatékonyság, igaz?

De mi van akkor, ha a csapatod túl sokáig tart, mire reagál a megjegyzéseidre?

Hogyan fogja a projektjeit a terv szerint haladni?

Így használhatja a ClickUp-ot, hogy megakadályozza ezt:

A projektmenedzsment szoftver segítségével a megjegyzéseket azonnal feladattá alakíthatja, és hozzárendelheti azokat a csapat tagjaihoz. Ők erről értesítést kapnak, és a feladat a tálcájukon is megjelenik, így azonnal nekiláthatnak a munkának.

Miután elkészültek vele, a megjegyzést megoldottként jelölhetik meg, hogy elkerüljék a felesleges nyomon követést.

Az aktív csapatmunka az egyik legfontosabb eleme minden agilis projektmenedzsment szoftvernek. Csapatának gyorsan meg kell tanulnia használni, hogy kommunikálhassa a projekt frissítéseit és együttműködhessen a fejlesztési folyamat során.

Így valósíthat od meg a ClickUp segítségével:

Minden feladathoz saját megjegyzésszekció tartozik, amely segít a csapatnak fájlok és ötletek cseréjében. A csapat tagjai akár embereket is megjelölhetnek, és megoszthatják a projekt legfrissebb fejleményeit, hogy a projekt zökkenőmentesen haladjon.

A projektmenedzsment szoftver számos kommunikációs eszközzel, például a Slackkel és a Skype-pal is integrálható, így a hatékony projektkommunikáció mindig csak egy kattintásra van!

6. Kezelje a változó agilis projektfázisokat egyedi állapotokkal

Az agilis módszerek előnye, hogy rengeteg különböző területen alkalmazhatók.

Nem számít, hogy értékesítésről, marketingről vagy weboldal/szoftverfejlesztési csatornákról van szó – az Agile-t mindenre alkalmazhatod!

De csak azért, mert ugyanazt a módszertant lehet használni különböző projektekhez, még nem jelenti azt, hogy azok azonosak.

Minden projektnek megvannak a saját, speciális szakaszai és követelményei. Agilis eszközünknek képesnek kell lennie ezekkel a eltérésekkel megbirkózni.

Hogyan segít ebben a ClickUp:

A hagyományos projektmenedzsment eszközök általában standard projektállapotokat kínálnak. A ClickUp azonban lehetővé teszi azok személyre szabását!

Így nem kell olyan előre megadott állapotokkal dolgoznod, amelyek nem tükrözik pontosan a projekted szakaszait.

Miért lenne ez probléma?

Képzeld el, hogy ugyanazokat a státuszokat használod a blogbejegyzéseidhez és a szoftverfejlesztési projektekhez!

A ClickUp testreszabható státuszaival azonban ez nem jelent problémát.

Lehet olyan kreatív és részletes, amennyire csak akar – „szerkesztői áttekintés”, „béta tesztelés”, „wireframing”, „minőség-ellenőrzés” – ez teljesen Önön múlik!

De ezek nem az összes ClickUp funkció.

Ez a projektmenedzsment eszköz olyan hasznos funkciókat is kínál, mint:

Következtetés

Az agilis csapat létrehozása az egyik legegyszerűbb módja a termelékenység növelésének, a átfutási idők csökkentésének és az ügyfelek jobb megértésének.

Ha az agilis módszertant szeretnéd alkalmazni, miért nem próbálod ki a ClickUp projektmenedzsment szoftvert?

Minden megtalálható benne, amire szükséged van az agilis csapatod és projektjeid könnyed irányításához! Regisztrálj még ma a ClickUp-ra!