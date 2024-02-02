Mi az agilis marketing? Áttekintés és átvehető keretrendszerek

A marketingcsapatok manapság komoly nyomás alatt állnak, hogy kevesebb erőforrásból többet hozzanak ki, gyorsabban haladjanak és minél hamarabb eredményeket érjenek el. Ezt Ön is jól tudja. A vállalatok villámgyorsan akarnak haladni, versenyelőnyt szerezni és ügyfeleik figyelmének középpontjában állni.

Az alkalmazkodás érdekében sok marketinges az agilis módszertannal váltotta fel a hagyományos marketingtechnikákat. Az éves tervekkel, nagy tétű kampányokkal és hosszabb ciklusokkal jellemezhető hagyományos marketing már nem felel meg a követelményeknek.

Az agilis marketing gyorsan terjed, mivel a 2023-as Agilis Marketing Jelentés válaszadóinak több mint fele készen állt arra, hogy az agilis marketinget bevezesse fenntartható marketingstratégiájába.

A marketing szakemberek világszerte egyre inkább alkalmazzák az agilis módszereket a marketing hatékonyságának és eredményességének javítása érdekében.

Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan használhatja az agilis marketingfolyamatokat marketingeredményeinek javítására.

Mi az agilis marketing?

Az agilis marketing az agilis módszertanok elveit követi. Ez egy stratégiai megközelítés és gondolkodásmódbeli változás, amelynek lényege, hogy a munkát kisebb szegmensekre bontják, és azokat független projekteként kezelik sprintekben.

A kis projektekben való részvétel bőséges lehetőséget biztosít a marketingeseknek az iterációra és a cselekvési tervük korrekciójára. Emellett a funkciók közötti csapatmunka révén bővíti a visszajelzések befogadásának és megvalósításának lehetőségét. A sprint után a csapatok értékelik az eredményeket és feljegyzik a fejlesztendő területeket.

Íme néhány példa arra, miben különbözik az agilis marketing a hagyományos marketingtől:

Gyakori, iteratív kampányok néhány nagy tét helyett

Vélemények helyett kísérletekre és adatokra támaszkodás

Ügyfélközpontú együttműködés a szilárd munkavégzés helyett

Gyorsan reagálni a változásokra a hosszú távú tervek követése helyett

Az agilis marketing története és fejlődése

Ahhoz, hogy megértsük az agilis marketing történetét, ismernünk kell a szoftverfejlesztés agilis módszereinek történetét.

A 90-es években a szoftverfejlesztők egy népszerű munkamódszert követtek, az úgynevezett „vízesés modellt”. Ez egy egymást követő fázisokból álló folyamat, amelynek egyes fázisai egymás után követik egymást, mint egy vízesés, amely a szikla széléről lezúdul.

A folyamat elején a vezetők összegyűjtötték és összeállították az információkat egy funkcionális specifikációs dokumentumban. A fejlesztők ezt a dokumentumot használták referenciaként a szoftverfejlesztéshez.

Ez azonban nehéz feladat volt, mert bizonytalanságokkal kellett szembenézniük, és mivel az ügyfél alig vett részt a folyamatban, önállóan kellett megoldást találniuk. Nem tudták betartani a határidőket, és ami még rosszabb, a végső projekt minősége messze elmaradt az ügyfél elvárásaitól.

A szoftveripar veteránjai brainstormingot tartottak, hogy megoldást találjanak a problémára. 2001 februárjában tizenhét szoftverfejlesztési szakértő gyűlt össze, és megfogalmazta a szoftverfejlesztés agilis manifesztumát.

A szoftverfejlesztés területén az agilis módszertan tíz évnyi áttörése után a marketing területén vezető szerepet betöltő szakemberek megalkották az Agilis marketing manifesztumot. A Sprint Zero dokumentum többszöri megbeszélés és brainstorming után a marketingcsapatok ideális manifesztumává vált.

A manifesztum öt kulcsfontosságú pontban határozza meg az agilis marketing új módszereit:

A tevékenységek és eredmények helyett az ügyfélértékre és az üzleti eredményekre összpontosít.

A tökéletességre való várakozás helyett inkább korán és gyakran kell értéket teremteni.

Tanulás kísérletek és adatok alapján, vélemények és beszélgetések helyett

Funkciók közötti együttműködés a szilók és hierarchiák felett

Változásokra való reagálás statikus terv követése helyett

Az agilis marketing manifesztum alapelvei

Nem lenne helyes, ha nem említenénk meg az agilis manifesztum tíz alapelvét a marketingcsapatok számára. Ezek az alapelvek iránymutatásként szolgálnak a marketingcsapat számára, hogy agilis környezetben tudjon működni:

A kiváló marketing szoros összehangolást, átláthatóságot és minőségi interakciókat igényel a belső és külső ügyfelekkel.

Keressen különböző és sokszínű nézőpontokat

Fogadja el és reagáljon a változásokra az ügyfelek számára nyújtott érték növelése érdekében.

Csak annyira tervezzen, amennyire az a hatékony prioritások meghatározásához és a végrehajtáshoz szükséges.

Kockáztass, és tanulj a kudarcaidból!

Amennyiben lehetséges, szervezzen kis, funkciók közötti csapatokat

Építsd a marketingprogramokat motivált egyének köré, és bízz bennük, hogy elvégzik a munkát.

A hosszú távú marketing sikerek fenntartható ütemben történő működésből származnak.

Az agilis marketing önmagában nem elég. A marketing terén elért kiválósághoz a marketing alapjainak folyamatos figyelemmel kísérése is szükséges.

Törekedj az egyszerűségre

Az agilis marketing jellemzői

Az agilis marketingnek öt jellemzője van: csapatmunka, adatokra támaszkodás, gyors iteráció, ügyfélközpontúság és az agilis marketing manifesztum iránti elkötelezettség.

Funkciók közötti csapatok

Az agilis marketing és a kreatív csapatok a funkciók közötti együttműködésből merítenek erőt. A fenntartható marketinghez olyan csapat tagokra van szükség, akik különböző készségekkel és szakértelemmel rendelkeznek, és akik egy projekten együtt dolgoznak, ahelyett, hogy szilárd hierarchiákban és szeparáltan végeznék munkájukat.

A stand-up hívások és a Sprint-áttekintések biztosítják, hogy mindenki tisztában legyen az előrehaladással, a kihívásokkal és a célokkal.

Adatokon alapuló döntések

Az adatok az agilis marketingesek iránytűje. Az adatokat új kísérletek végrehajtására és a meglévők iterációira használják. Döntéseiket kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) támasztják alá, amelyek segítenek nekik értékelni erőfeszítéseik hatását.

A gyakori és gyors, adatokon alapuló döntések különböztetik meg a modern marketingcsapatokat a hagyományos, inkább véleményekre összpontosító csapatoktól.

Ügyfélközpontúság

Az agilis marketingcsapatok elsőbbséget adnak az ügyfelek igényeinek és preferenciáinak. Az agilis gondolkodásmód az ügyfelek visszajelzéseit és felfedező beszélgetéseket használ fel a stratégiák finomításához és a releváns kampányok folyamatos indításához.

A piacra jutási idejük rövid, mert az agilis csapat tisztában van azzal, hogy mit szeretne prioritásként kezelni, és néhány nagy hatással bíró tevékenységet választ ki, ahelyett, hogy egyszerre több dolgot is megpróbálna megoldani.

Adaptív és iteratív kampányok

Az agilis marketingcsapatban a hangsúly a sprintokban való munkavégzésen van, hogy fokozatosan növeljék az értéket. A nagy feladatokat kisebb, gyorsan megvalósítható feladatokra bontják.

Könnyebb iterációkat végrehajtani ezeken a kis feladatokon, és alkalmazkodni a változó piacokhoz, trendekhez vagy üzleti prioritásokhoz két-hat hetente, mint a hónap/negyedév/év végén végrehajtani a változtatásokat.

Elkötelezettség az agilis marketing manifesztum iránt

Az Agilis Marketing Manifesztum alapértékei és elvei olyanok, mint a szent grál az agilis marketingcsapatok számára. A napi marketingtevékenységek, mint például a stand-up meetingek és a sprintkövetés, a manifesztumban szereplő értékeken és elveken alapulnak.

Agilis marketing keretrendszerek: Scrum, Kanban és Scrumban

Az agilis keretrendszerek az agilis módszertan elveit alkalmazzák a gyakorlatban. A keretrendszerek megkönnyítik az agilis marketingcsapatok számára, hogy együttműködési megközelítést alakítsanak ki a marketingosztályon, és megteremtsék az alapot munkájuk gyors iterációihoz.

Vessünk egy pillantást a három legnépszerűbb agilis marketing keretrendszerre: Scrum, Kanban és Scrumban.

Scrum

A Scrum a legnépszerűbb agilis keretrendszer, a szervezetek 87%-a használja a Scrum módszertant. A Scrum agilis marketing keretrendszer a backlog megértésével kezdődik.

A marketingcsapat kisebb sprintekre bontja a felhalmozódott munkákat, prioritásokat állapít meg, és egyhangúlag dönt a sprintek megvalósításának ütemtervéről. A sprint időtartama a szervezettől függően néhány naptól 2-3 hétig terjedhet.

A Scrum mester segíti a csapatot a megbeszéléseken, és gondoskodik arról, hogy mindenki kövesse az agilis marketing megközelítést. A marketingcsapatban általában a marketingvezető tölti be a Scrum mester szerepét.

A Scrum keretrendszer három részre oszlik: Scrum tervezés, napi Scrum és Scrum utáni megbeszélések. Ez segít a Scrum csapat tagjai közötti folyamatos kommunikációs kör kialakításában.

Scrum tervezés

Az agilis csapatok általában hetente egy órát szánnak a Sprint tervezésére. A tervezési fázisban a csapat tagjai sprintpontokat rendelnek minden projekthez, hogy megbecsüljék a szükséges erőfeszítést. Ez a becslési technika megmutatja a csapatnak, hogy mennyi munkát kell elvégezniük egy Sprint során.

Napi scrum

A tervezési fázis után a marketingosztály a Sprintre koncentrál. A csapat tagjai napi stand-up meetingeken (vagy napi scrumokon) osztják meg egymással az egyéni frissítéseket. Ezek a találkozók rövidek és főként három fontos dolgot fednek le: az előző napi munkával kapcsolatos frissítéseket, a mai napra vonatkozó tervet és a felmerült problémákat.

Scrum utáni megbeszélés

A Scrum utáni megbeszélés Scrum-áttekintésre és Sprint-visszatekintésre oszlik. A Scrum-áttekintés során a marketingcsapat bemutatja munkáját az érdekelt feleknek, hogy visszajelzéseket gyűjtsön tőlük.

A Scrum-csapat Sprint-retrospektívát tart, hogy értékelje a Sprint eredményeit és javaslatokat tegyen a fejlesztésekre.

Kanban

A Scrumhoz képest a Kanban egy rugalmasabb agilis keretrendszer. A Kaizen elvén alapul, amely a folyamatos fejlesztés japán koncepciója.

A Kanban tábla a marketingprogramok és azok különböző szakaszait szemlélteti. Az egységes információforrás lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy áttekintést kapjanak az összes tevékenységről, és azokat időben történő megvalósítás érdekében racionalizálják.

A Kanban táblát legjobban úgy lehet használni, ha az egész marketingfolyamatot különböző szakaszokra bontjuk. Például egy marketing Kanban táblán a szakaszok lehetnek: „Teendők”, „Folyamatban”, „Kész” és „Elhalasztva a következő sprintre”.

Egyszerűsítse a következő hetek tevékenységét, és kerülje el az alkalmazottak kiégését vagy túlterheltségét azáltal, hogy vizualizálja az egyes szakaszok feladatait, valamint az egyes feladatokhoz szükséges erőfeszítéseket és erőforrásokat.

A Kanban hat alapvető gyakorlatát kell követniük a marketingcsapatoknak a marketing agilitás megvalósításához:

Vizualizálja a munkafolyamatot: Írja le azokat a lépéseket, amelyeket jelenleg egy feladat elvégzéséhez követ.

A folyamatban lévő munkák (WIP) korlátozása: A WIP korlátozásával motiválja csapatát, hogy a jelenlegi feladatot befejezzék, mielőtt új feladatokat vállalnának.

Folyamatok kezelése: A vizualizáció és a WIP korlátozásának képessége alapján képesnek kell lennie a Kanban rendszer elemzésére és a folyamatok javítására irányuló módosítások végrehajtására.

Tegye egyértelművé a folyamatra vonatkozó irányelveket: Az irányelvek a feladatok elvégzésére vonatkozó útmutatások; azok egyértelmű megfogalmazása biztosítja, hogy minden csapattag tisztában legyen az elvárásokkal.

Visszacsatolási ciklusok bevezetése: Állítson be több ellenőrzési szakaszt a Kanban táblán, hogy folyamatos visszajelzést kapjon a folyamatról.

Együttműködésen alapuló fejlesztés, kísérleti alapú fejlődés: Dolgozzon együtt csapattagjaival a folyamat értékelésében és folyamatos fejlesztésében.

Scrumban

A Scrumban egy hibrid agilis megközelítés, amely ötvözi a Scrum és a Kanban agilis gyakorlatokat. Arra ösztönzi a marketingosztályokat, hogy Kanban táblákon dolgozzanak, miközben továbbra is sprintekben bocsátják ki a munkákat.

Ez az agilis marketingmegközelítés teljes szabadságot biztosít a marketingcsapatnak abban, hogy eldöntsék, hogyan szeretnék megtervezni agilis működésüket.

A Scrumban ideális megoldás nagy marketingcsapatok vagy külső ügynökségekkel együttműködő csapatok számára, ahol a munkafolyamatot a különböző csapatok munkastílusához kell igazítani.

ClickUp: az agilis marketing megvalósításának elengedhetetlen eszköze

Néhány kattintással beállíthatja a ClickUp Scrum Board sablonjait

Az agilis marketingcsapat felépítéséhez megfelelő eszközre van szükség, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok vizualizálását, a hatékony dokumentálást, a feladatok automatizálását, valamint a teljesítmény nyomon követését és értékelését.

A ClickUp, egy fejlett felhőalapú eszköz, amelyet agilis csapatok számára terveztek a marketingkampányok racionalizálása érdekében. Nézzük meg azokat a legfontosabb funkciókat, amelyek segítenek az agilis marketingfolyamat folyamatos fejlesztésében.

Sprintok ClickApp

A Sprints ClickApp segít beállítani és testreszabni a Sprints-et a ClickUp-on belül. Szervezze meg a Sprint-et feladatokra, alfeladatokra és ellenőrzőlistákra a könnyű kezelés érdekében. Használja a Lista nézetet a feladatok csoportosításához, szűréséhez és tömeges szerkesztéséhez. A Csapat nézet segítségével nyomon követheti a csapat előrehaladását állapot, becsült idő, Sprint pontok vagy bármely más egyéni mező szerint.

A ClickUp Sprints segítségével hangolja össze eszközeit és csapatait az agilis siker érdekében

ClickUp táblázatos nézet

A ClickUp Kanban Board egy testreszabható rendszer marketingcsapatok számára. A csapat tagjai könnyedén áthúzhatják a feladatokat, és a táblát állapot, felelősök, prioritások stb. szerint rendezhetik. A Scrum master egy gombnyomással megtekintheti az összes munkafolyamatot, és a Bulk Action segítségével több változtatást is végrehajthat egy feladaton.

A feladatok és projektek áttekintése egyetlen pillantással, valamint a feladatok egyszerű drag-and-drop áthelyezése, rendezése és szűrése a teljesen testreszabható Kanban Board nézet segítségével

ClickUp Docs

Az agilis marketing kifogástalan dokumentációval kezdődik, és a ClickUp segít ebben a ClickUp Docs segítségével. A Docs a tökéletes segédeszköz wikik, referencia dokumentumok, SOP-k és munkafolyamatok létrehozásához, mivel teljes szabadságot ad a létrehozónak, hogy könyvjelzőket, táblázatokat és egyéb opciókat adjon hozzá, és tetszése szerint formázza.

A ClickUp Docs-ban összekapcsolt áruházpolitikák, SOP-k és wiki-dokumentumok

A valós idejű szerkesztés, a szálon belüli kommentelés, a teendők kiosztása és a szövegek nyomon követhető feladatokká alakítása révén az együttműködés gyerekjáték.

A ClickUp AI segítségével felgyorsíthatja az összes marketing munkafolyamatát , amely az e-mail szkriptektől és blogvázlatoktól kezdve a találkozói jegyzetekig és kampánystratégiákig mindent képes létrehozni.

ClickUp automatizálások

Automatizálja a rutin feladatokat a több mint 100 ClickUp automatizálás közül választva, és összpontosítsa csapata erőfeszítéseit a fontosabb területekre. A munkafolyamatokat igényei szerint testreszabhatja, vagy úgy használhatja, ahogy vannak.

ClickUp műszerfalak

A modern marketingcsapatoknak egy közös követelményük van: egy eszköz, amellyel nyomon követhetik és vizualizálhatják teljesítményüket. A testreszabható ClickUp Dashboards segít megtekinteni a marketing munkafolyamatok előrehaladását, azonosítani az akadályokat, kezelni az erőforrásokat és nyomon követni az ütemterveket. Ossza szét a Scrum pontokat, hatékonyan ossza el az erőforrásokat, és tekintse meg és értékelje negyedéves terveit a jövőbeli tervezéshez.

Az agilis marketing előnyei

Az agilis módszerek számos előnnyel járnak, de ezeket a marketingcsapat számára a legjobban úgy lehet megvalósítani, ha egy cél lebeg a szemük előtt.

Magas termelékenység

Az agilis csapatok 25%-kal termelékenyebbek a hagyományos csapatokhoz képest. Az agilis csapatok funkciók közötti együttműködést igényelnek, ami azt jelenti, hogy a csapatok szakemberekből állnak. Az ilyen csapatok gyorsabban és hatékonyabban tudják elvégezni a munkát, kevesebb függőséggel, és a szervezet rövidebb értékteremtési időből profitál.

Fokozott rugalmasság

A korai és folyamatos teljesítés, valamint a gyors iterációk képezik az agilis marketingcsapatok alapját. Ennek a megközelítésnek a legjelentősebb előnye, hogy a rövid távú tanulás eredményeit felhasználja a hosszú távú terv kidolgozásához. Az agilis marketingesek a hosszú távú célokra koncentrálnak, de rövid távú tevékenységeiket rugalmasan kezelik.

Ez lehetővé teszi számukra, hogy jobban alkalmazkodjanak a változó körülményekhez. A kísérletek eredményeit néhány nagy tétre alkalmazzák, figyelembe véve a változó üzleti környezetet és piaci feltételeket.

Megnövekedett átláthatóság

Az agilis marketingcsapatok vizuális elemeket, például Kanban táblákat használnak a munkafolyamatok meghatározásához, ahelyett, hogy elavult módszerekre, például táblázatokra támaszkodnának. A Scrum Master határozza meg a feladatlistát, a prioritásokat és a határidőket, növelve ezzel az átláthatóságot.

A rendszeres stand-up hívások és megbeszélések révén a csapat tagjai folyamatosan tájékozottak a legújabb fejleményekről és eredményekről.

Adatokon alapuló döntések

Az agilis marketing egyik alapértéke és alapelve az adatok felhasználása a marketingkampányok teljesítményének mérésére és a korrekciós intézkedések meghozatalára. A döntések így objektívebbek és konkrétabbak, és a csapatot a folyamatos fejlesztés felé ösztönzik.

Boldogabb csapatok

A világos prioritások, a nyílt együttműködés és a gyakori kommunikáció révén az agilis marketingcsapatok elkötelezettebbek, mint a hagyományosak. Az agilis keretrendszer a csapat tagjainak felelősséget ad a feladatokért és autonómiát azok végrehajtásában.

Mivel minden csapattag eldöntheti, hogyan szeretne a kijelölt célok elérése érdekében dolgozni, boldogabbak és elégedettebbek a munkájukkal.

Nagyobb versenyképesség

A valós idejű visszajelzések és a folyamatos iterációk az agilis marketingesek prioritási listájának élén állnak. Ez lehetővé teszi számukra, hogy reagáljanak a legújabb trendekre és a piaci ingadozásokra, és megfeleljenek ügyfeleik elvárásainak.

Ráadásul a döntések adat alapúak, ami előnyt biztosít számukra a hagyományos marketing módszereket alkalmazó versenytársaikkal szemben.

Az agilis marketing bevezetésének kihívásai

Számos példa található olyan szervezetekre, amelyek sikeres és fenntartható agilis csapatokkal rendelkeznek.

Azonban csak a marketingesek 41%-a vállalta, hogy valamilyen formában agilis marketing gyakorlatokat alkalmaz a mindennapi munkájában. Mi tartja távol a marketingesek fennmaradó 59%-át az agilis marketing bevezetésétől? Íme néhány kihívás:

Képzés és ismeretek hiánya

Az agilis marketing egy paradigmaváltás. A képzés hiánya miatt a marketingesek nem ismerik ennek a módszertannak a finomságait. A vállalatoknak átfogó képzési programokba kell befektetniük, hogy az agilis marketing előnyei teljes mértékben érvényesülhessenek a munkahelyen.

A nem tervezett munkák kezelésének nehézségei

Sok hagyományos marketingcsapat nem képes új kihívásokat elfogadni és nem tervezett munkát vállalni. Az agilis marketing dinamikus jellege azonban megköveteli a marketingszakemberektől, hogy rugalmasak legyenek és nyitottak az együttműködésre, hogy kezelni tudják a nem tervezett feladatokat.

A kihívás megoldásának kulcsa az, hogy a csapat tagjai agilis gondolkodásmódot alakítsanak ki.

Nem hajlandó változni

A munkastílus megváltozása kihívásnak tűnhet. Az ellenállásnak különböző okai lehetnek; például a csapat nem hajlandó kilépni a komfortzónájából.

Ennek megoldása érdekében az üzleti vezetőknek őszinte beszélgetést kell folytatniuk a marketing csapattal, megvitatva az aggályokat és segítve őket az agilis marketing előnyeinek megértésében.

A megfelelő tehetségek hiánya

Ez az egyik legnagyobb kihívás azoknak a marketingcsapatoknak, amelyek hajlandóak átvenni az agilis marketinget. A megfelelő tehetségek felépítéséhez a vállalatoknak szükségük van egy agilis coachra, aki vezetni tudja a folyamatot és kiképezni tudja a csapatot.

A felső vezetés támogatásának hiánya

Az agilis marketing sikere nagyban függ a vezetőség hajlandóságától, hogy azt a szervezet átfogó céljához igazítsa. Először is támogatniuk kell az agilis elveket, és biztosítaniuk kell a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat.

Hogyan működik az agilis marketing a gyakorlatban?

Az agilis marketing gyakorlatban a következő lépéseket követi:

Elvárások meghatározása

Az agilis marketingcsapat összeül a vezetői csapattal, hogy mindenki összhangba kerüljön a céllal. Ezt követően a marketingcsapat belső megbeszélést tart, hogy kidolgozza az új munkastílus stratégiáját és megvitassa az agilis kultúra bevezetéséhez szükséges intézkedéseket.

Lehetőségek azonosítása

Az agilis marketingcsapat elemzi az adatokat, hogy azonosítsa a lehetőségeket a vásárlói úton. Minden csapattag bemutatja eredményeit a napi állásfoglalásokon, és felvázolja a tervezett lépéseket.

Tesztek tervezése

A lehetőségek azonosítása után a csapat megtervezi a teszteket és meghatározza a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket). Ezt követően rangsorolják azokat a teszteket, amelyek a legnagyobb valószínűséggel befolyásolják az üzleti teljesítményt.

Üzleti folyamatok fejlesztése

Az egyes tesztek teljesítményét összegyűjtik és értékelik, hogy eldöntsék, mely teszteket kell bővíteni és melyeket kell megszüntetni. A tanulságokat közlik a vezetői csapattal, hogy további intézkedéseket tegyenek az üzleti folyamatok javítása érdekében.

Az agilis marketing gyakorlatba ültetéséhez javasoljuk, hogy nézze meg ezeket a sablonokat, amelyekkel azonnal elindulhat:

A ClickUp agilis marketing sablonja

A ClickUp Agile Marketing Template segítségével marketingstratégiáidnak megfelelően hozhatsz létre és szervezhetsz feladatokat, tervezhetsz sprinteket, és könnyedén módosíthatod a feladatokat a prioritásoknak megfelelően. Végezd el kampányaidat gyorsabban és rövidebb átfutási idővel ezzel a plug-and-play sablonnal az agilis csapatok számára.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp Agile Marketing Template sablonokat az agilis marketing munkafolyamatokhoz.

A digitális marketingcsapatok segítségével rugalmasan módosíthatják kampányaikat és költségvetésüket, valamint növelhetik a fizetett és organikus kampányok teljesítményének láthatóságát.

A ClickUp Scrum menedzsment sablonja

A ClickUp Scrum menedzsment sablonja lehetővé teszi a feladatok végpontok közötti kezelését. Segít a feladatok gyors nyomon követésében és a megvalósítható vizuális elemek létrehozásában. Hívja meg csapatát az együttműködésre, és biztosítsa a gyors teljesítést kevesebb hibával.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp Agile Scrum Management Template sablonját, hogy termékfejlesztő, mérnöki és minőségbiztosítási csapata jobban tudjon együttműködni.

A ClickUp Sprint tervezési sablonja

A ClickUp Sprint Planning Template segít a sprintek tervezésében, a feladatok és függőségek vizualizálásában, valamint az előrehaladás nyomon követésében. A csapat minden érintettje egyértelműen megérti a projektet ennek a sablonnak a segítségével. A vezetők határidőket is kijelölhetnek, és azonosíthatják a projektben rejlő potenciális kockázatokat.

Töltse le ezt a sablont Testreszabhatja a sprinteket a ClickUp Scrum tervezési sablonjával.

Agilis marketing megvalósítása a ClickUp segítségével

Az agilis marketing megvalósítása és a siker elérése érdekében a csapatok világszerte olyan eszközökre támaszkodnak, mint a ClickUp, hogy különböző csapatokkal együttműködve megtervezhessék, megszervezhessék, vizualizálhassák és nyomon követhessék a feladatokat.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot!