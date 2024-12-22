A 10 legjobb marketing munkafolyamat-szoftver 2025-ben

A marketingcsapatoknak nemcsak egymással kell együttműködniük, hanem az értékesítési, ügyfélszolgálati és IT-munkatársakkal is. A marketingfolyamatban sok mozgó alkatrész van, és a megfelelő eszközök nélkül könnyű elrontani a dolgokat.

Szerencsére a marketing munkafolyamat-kezelő szoftverek biztosítják a szükséges struktúrát és felelősségvállalást, hogy csapata a célokat szem előtt tartva haladjon előre. Ha már régóta esedékes, hogy marketingcsapata javítsa munkafolyamatát, akkor most egy dolgot kell tennie: regisztráljon a 2025 legjobb marketing munkafolyamat-kezelő szoftvereire. 📝

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, milyen funkciókra kell figyelni a munkafolyamat-kezelő szoftvereknél, és bemutatjuk a 10 kedvenc marketing munkafolyamat-kezelő eszközünket.

Mire kell figyelni a marketing munkafolyamat-szoftvereknél?

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy több tucat munkafolyamat-kezelő szoftver létezik a piacon.

Hogyan válassza ki a marketing munkafolyamatához legmegfelelőbb platformot? Keressen olyan szoftvert, amely a következő funkciókat tartalmazza:

Felhasználóbarát irányítópultok: Nincs arra időd, hogy órákat tölts a csapatod szoftveres képzésével. Válassz egy intuitív platformot, amelyet marketingcsapatod azonnal használni tud.

Marketing automatizálás: Az automatizált munkafolyamatok jelentősen megkönnyítik az életet. Egy egyszeri beállítással több száz munkafolyamatot automatizálhat a megfelelő eszközzel. Keressen olyan marketingfeladat-automatizálási funkciókat, amelyek feltételes munkafolyamatokat kínálnak egyszerű drag-and-drop felülettel. Az automatizált munkafolyamatok jelentősen megkönnyítik az életet. Egy egyszeri beállítással több száz munkafolyamatot automatizálhat a megfelelő eszközzel. Keressen olyan marketingfeladat-automatizálási funkciókat, amelyek feltételes munkafolyamatokat kínálnak egyszerű drag-and-drop felülettel.

Integrációk: A marketingesek rengeteg eszközt használnak e-mailes marketingkampányokhoz, közösségi médiához, blogoláshoz és egyebekhez. Válasszon olyan marketing szoftvert, amely integrálható más megoldásaival, így minden zökkenőmentesen működik együtt.

Projekt- és feladatkezelési funkciók: A legjobb marketing munkafolyamat-kezelő szoftverek nem csak egyszerű teendők kezelésére alkalmasak. Figyelemmel kell kísérniük a költségvetést, a határidőket és a csapat tagjainak tevékenységét is. A legjobb marketing munkafolyamat-kezelő szoftverek nem csak egyszerű teendők kezelésére alkalmasak. Figyelemmel kell kísérniük a költségvetést, a határidőket és a csapat tagjainak tevékenységét is.

A megfelelő marketing munkafolyamat-kezelő szoftver a marketingfolyamatok alapja. Tegyen többet kevesebb idő alatt, növelje a jövedelmezőséget, és egyszerűsítse a kezelési folyamatot a marketingkampányok ésszerűbb, jobb végrehajtása érdekében.

Minden a megfelelő munkafolyamat-kezelő szoftver kiválasztásán múlik. Szerény (de tapasztalt) véleményünk szerint ez a 10 lehetőség a legjobb a marketingesek számára 2025-ben. 🤩

Kezdés Kövesse nyomon és vizualizálja a legfontosabb mutatókat a marketingtervek stratégiájának kidolgozásához a ClickUp Dashboards segítségével.

Őrültek lennénk, ha nem a ClickUp-ot tennénk a lista élére – és erre jó okunk is van. A marketingcsapatok egyre inkább a ClickUp-hoz fordulnak a robusztusabb projektmenedzsment funkciók és olyan szolgáltatások miatt, mint az erőforrás-menedzsment és a marketingautomatizálási szoftver.

A ClickUp segítségével a marketingcsapatok brainstorming céljából Whiteboard-dokumentumokat hoznak létre, majd néhány kattintással könnyedén átalakítják azokat marketingprojektekbe, feladatokkal, határidőkkel és felelősökkel. A ClickUp marketingterv-sablonjai szintén nagy előnyt jelentenek az időszűkében lévő csapatok számára.

Kerülje el a szűk keresztmetszeteket az egyes projektek és mérföldkövek vizualizálásával a ClickUp Gantt-diagramjaiban, irányítópultjaiban és Kanban-tábláiban. A platform még az egyes projektekhez, feladatokhoz és csapattagokhoz kapcsolódó munkafolyamat-elemzéseket is nyomon követi, hogy pontosan láthassa, hol tartanak a projektjei.

Ó, és említettük már, hogy a ClickUp ingyenes képzést és 24 órás támogatást kínál? Valószínűleg nem lesz rá szüksége, mivel a platform nagyon intuitív, de jó tudni, hogy segítség mindig rendelkezésre áll.

A ClickUp legjobb funkciói

Egyedi munkafolyamatok : Tudjuk, hogy csapata egyedülálló, ezért a ClickUp teljesen testreszabható feladatkezelési megoldást kínál marketing célokra. Tudjuk, hogy csapata egyedülálló, ezért a ClickUp teljesen testreszabható feladatkezelési megoldást kínál marketing célokra.

Beépített korrektúra: Miért kellene elhagynia a ClickUp-ot, hogy egy másik platformon ellenőrizze a marketing szövegeket? A ClickUp marketing munkafolyamat-szoftvere lehetővé teszi, hogy ugyanazon a helyen kezelje a táblákat, dokumentumokat és a korrektúra folyamatokat.

ClickUp Docs : Könnyedén dokumentálhatja : Könnyedén dokumentálhatja tartalommarketing-munkafolyamatát vagy marketing- és értékesítési folyamatát a Docs alkalmazásban. Oldalakat ágyazhat, slash parancsokat használhat, vagy összefoglalhatja a tartalmat a ClickUp Brain segítségével.

Több mint 15 testreszabható nézet : Kanban vagy lista nézetben szeretné megtekinteni a : Kanban vagy lista nézetben szeretné megtekinteni a közösségi média munkafolyamatát ? 15 nézet közül választhat marketingfolyamatai kezeléséhez.

Marketingbarát sablonok: Használja a Használja a ClickUp marketingterv-sablont a marketing munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, amely készen áll a használatra, plug-and-play projektfolyamatokkal.

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg és szervezze meg teljes marketingstratégiáját a ClickUp marketingterv-sablon segítségével.

A ClickUp korlátai

A ClickUp nem csak marketingfunkciókat tartalmaz, ezért egyes felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhet.

A Free Forever csomag korlátozott tárhelyet, mezőket és integrációkat kínál.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. Insightly

Az Insightly egy marketing munkafolyamat-automatizáló szoftver potenciális ügyfelek generálására. Ez egy megbízható választás, ha elsősorban a potenciális ügyfelek generálása és ápolása érdekel, mielőtt azokat továbbadná az értékesítési részlegnek.

Az Insightly segítségével e-mailes marketingkampányokat tervezhet, céloldalakat hozhat létre, és drag-and-drop logikai építőkkel vizualizálhatja az ügyfelek útját.

Bár az Insightly egy népszerű marketing automatizálási szoftver, a projektmenedzsment és a marketing feladatok kezelésében nem olyan ügyes, mint a listán szereplő többi opció. Azonban akkor jó választás, ha több struktúrát szeretne adni a lead generáláshoz és a marketing munkafolyamatokhoz.

Az Insightly legjobb funkciói

Dinamikus e-mail lista szegmentálás

Az Insightly automatikusan nyomon követi a nyitási arányokat, a kattintási arányokat és más fontos mutatókat a marketing és jóváhagyási munkafolyamatokban.

Integrálható olyan népszerű szoftverekkel, mint a Slack és a QuickBooks.

Az Insightly korlátai

Nem kínál robusztus projektmenedzsment vagy közösségi média munkafolyamat-eszközöket.

Egyes felhasználók késésekről számolnak be a munkafolyamat-automatizálási funkciók használata során.

Insightly árak

Plusz: 99 USD/hó, éves számlázással

Professzionális: 499 USD/hó, éves számlázással

Vállalati: 999 USD/hó, éves számlázással

Insightly értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (860+ értékelés)

Capterra: 4/5 (620+ értékelés)

3. Marketo

Az Adobe Marketo segítségével

Az Adobe Marketo egy újabb marketing automatizálási munkafolyamat-eszköz, de mind a B2B, mind a B2C csapatok számára alkalmas. Ha fiókalapú marketinggel foglalkozik, a Marketo tartalmaz ABM-specifikus automatizálást a megfelelő fiókok megcélzásához.

A Marketo tartalmazza a potenciális ügyfelek kezelésének, az e-mail marketingnek és a multi-touch attribúciónak a funkcióit is, így ideális többcsatornás marketingkampányokhoz.

A hátránya, hogy ha feladatkezelési megoldásokat szeretne, akkor előfizetését Adobe Workfrontra kell frissítenie. Ez egy másik platform, így a munka és a feladatok közötti integráció hiánya megakadályozhatja, hogy csapattagjai egy hullámhosszon legyenek.

A Marketo legjobb funkciói

Generatív mesterséges intelligencia az ügyfelekkel való üzenetváltáshoz

Automatikus szinkronizálás az értékesítési és marketing tevékenységek között

A marketing- és értékesítési folyamatok könnyen testreszabhatók és kiegészíthetők részletekkel.

A Marketo korlátai

Az Adobe nem hozza nyilvánosságra árait, ezért árajánlatot kell kérnie, ha árakra vonatkozó információkat szeretne kapni.

Egyes felhasználók a Marketo jelentéskészítő funkciójának rugalmasságát kifogásolják.

A Marketo hatalmas és ijesztő lehet az új felhasználók számára.

Marketo árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Marketo értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 650 értékelés)

4. ActiveCampaign

Az ActiveCampaign segítségével

Az ActiveCampaign egy népszerű B2C marketing eszköz. Elsősorban e-mail szolgáltató (ESP), de egy platformon egyesíti az e-maileket, SMS-eket és a közösségi média bejegyzéseket. Ez a munkafolyamat-kezelő szoftver ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platformként is működik, összegyűjti a közönség érdeklődési körére vonatkozó adatokat, és személyre szabja az üzeneteket az ügyfélút minden szakaszában.

Készítsen e-mail marketinget és céloldalakat egy platformon, valamint marketing automatizálási folyamatokat és személyre szabott tartalommarketing munkafolyamat-struktúrákat az ActiveCampaign segítségével. Ha azonban projekteket és feladatokat szeretne nyomon követni, akkor egy másik munkafolyamat-kezelő eszközt kell használnia.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Több mint 900 alkalmazás integrálható a munkafolyamat-kezelő szoftverébe

Több mint 800 előre elkészített automatizálás marketing munkafolyamatokhoz

Beépített e-mail tervező

Kiváló marketingmenedzserek és közösségi média menedzserek számára egyaránt.

Az ActiveCampaign korlátai

Egyes felhasználók szerint az e-mailek áramlása túl egyszerű.

Az ActiveCampaign nem rendelkezik fejlett testreszabási lehetőségekkel.

Egyes felhasználók szerint a platform nehezen használható.

ActiveCampaign árak

Plusz: 49 USD/hó három felhasználó számára, éves fizetéssel

Profi: 149 USD/hó öt felhasználó számára, éves fizetéssel

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 10 100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

5. Optimizely

Az Optimizely segítségével

Az Optimizely tartalommarketing-platformja (CMP) egy helyen teszi lehetővé az eszközökkel való együttműködést, a megosztott munkaterületeket és a kampányok automatizálását.

Ez a robusztus marketing munkafolyamat-szoftver kampánytervezési, munkamegbízási, feladatkezelési, digitális eszközkezelési (DAM), tartalomszerkesztési és teljesítményelemzési funkciókat tartalmaz.

Ez a marketing munkafolyamat-eszköz rengeteg lehetőséget kínál, de egyesek szerint az Optimizely nem nyújt megfelelő ügyfélszolgálatot és teljesítményt.

Az Optimizely legjobb funkciói

Naptárintegrációk az egyszerűbb találkozóütemezésért

Márka- és eszközkezelés

Tartalomgyártás és -terjesztés

Funkciójelző szoftver

Az Optimizely korlátai

Minimális ügyfélszolgálat és dokumentáció

Néhány jelentés nehezen olvasható

Optimizely árak

Kezdés: Ingyenes

Manage: 79 USD/hó felhasználónként

Létrehozás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Orchestrate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Optimizely értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: N/A

6. CoSchedule

Via CoSchedule

A CoSchedule leginkább marketingütemezőként ismert, de all-in-one marketingcsomag előfizetést is kínál. A CoSchedule Marketing Suite segítségével egy platformon kap marketingnaptárat, digitális eszközkezelést és projektmenedzsmentet.

A CoSchedule-ban rendeljen hozzá tartalommarketinggel kapcsolatos feladatokat, írja meg az alkalmazásban, majd automatizált lektorálási munkafolyamatok segítségével tegye közzé a tartalmat.

A felhasználók kedvelik a CoSchedule-ba beépített digitális eszközkezelő rendszert is. Ezzel könnyedén áttekintheti meglévő eszközeit, és elkerülheti a felesleges munkát.

A CoSchedule legjobb funkciói

A marketing munkafolyamatok vizualizálása a Naptárszervezőben

Kezelje az összes marketingtartalmat és kreatív anyagot az Asset Organizer segítségével

A CoSchedule korlátai

A felhasználónkénti 29 dolláros ár meglehetősen drága, különösen nagy csapatok esetében.

Egyes felhasználók szerint a platform nem intuitív.

A strukturált bevezetés hiánya

A CoSchedule árai

Örökre ingyenes

Pro: 29 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Marketing Suite: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

CoSchedule értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (210+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

Bónusz: Marketing naptár szoftver!

7. HubSpot

A HubSpot segítségével

A legtöbb marketinges a HubSpotot CRM-ként ismeri, de a cég egy marketing munkafolyamat-eszközként működő Marketing Hubot is kínál. A felhasználók imádják a drag-and-drop automatizálási és kampányprioritizálási eszközeit.

A Marketing Hub összekapcsolja az e-maileket, a céloldalakat és az űrlapokat, így minden automatizálható egy helyen. Ha már a HubSpotot használja CRM-ként, akkor a Marketing Hub és az ügyféladatok összekapcsolása kézenfekvő megoldás. Ha azonban más CRM-et használ, akkor előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni a HubSpot eszközeinek előnyeit.

A HubSpot legjobb funkciói

Integrált űrlapok, céloldalak, e-mail, élő csevegés és közösségi média hirdetések

A Marketing Hub kiválóan működik a Hubspot CRM és a Salesforce szoftverekkel.

Hubspot integrációk

A HubSpot korlátai

Azok a csapatok, amelyek nem használják a HubSpot vagy a Salesforce szoftvert, nem tudják teljes mértékben kihasználni a platform előnyeit.

Egyes felhasználók szerint a többszintű korlátozások miatt többet kell fizetniük.

Más felhasználók negatív tapasztalatokról számolnak be az ügyfélszolgálattal kapcsolatban.

HubSpot árak

Profi: 800 USD/hó 2000 névjegyért, éves számlázással

Vállalati: 3600 USD/hó 10 000 névjegy esetén, éves számlázással

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 5500 értékelés)

8. Kissflow

A Kissflow nem csak marketingesek számára készült. Ez a szoftver IT-szakemberek, vezetők és fejlesztők számára is tartalmaz funkciókat. Különösen a távoli marketingesek fogják kedvelni a Kissflow marketing munkafolyamat-kezelési és digitális munkahelyi funkcióit.

Hagyj megjegyzéseket a munkádra, csevegj közvetlenül a munkatársaiddal, és hozz létre teret minden munkacsoport számára a Kissflow-ban. A platform videokonferenciát, munkamenedzsmentet, jelentéskészítést és folyamat-automatizálási eszközt kínál egy helyen.

Az egyetlen hátránya, hogy a Kissflow nem marketingcsapatok számára készült. Például előfordulhat, hogy olyan funkciókért fizet, amelyekre nincs szüksége, és mégis speciális szoftvert kell vásárolnia a tartalommarketing-munkafolyamatokhoz.

A Kissflow legjobb funkciói

Kódolás nélküli automatizált üzleti folyamatépítő

Több részleggel és felhasználási esettel kompatibilis

A Kissflow korlátai

A Kissflow nem rendelkezik marketing-specifikus funkciókkal, például közösségi média ütemezővel.

Egyes felhasználók negatív tapasztalatokról számolnak be az ügyfélszolgálattal kapcsolatban.

Kissflow árak

Kisvállalkozások : 15 USD/hó felhasználónként, minimum 50 felhasználó esetén, éves számlázással

Vállalati: 20 USD/hó felhasználónként, minimum 100 felhasználó esetén, éves számlázással

Vállalatok: 500 vagy több alkalmazott esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az árakért.

Kissflow értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (520+ értékelés)

Capterra: 3,9/5 (30+ értékelés)

9. Hootsuite

A Hootsuite-on keresztül

Céged aktív a közösségi médiában? Ha igen, akkor a Hootsuite egy megbízható marketing munkafolyamat-kezelő eszköz a feladatra.

A legtöbb marketinges a Hootsuite-ot közösségi média ütemező és tartalomnaptár eszközként ismeri, de a szoftver hirdetések szövegezését is kezeli, integrálható más megoldásokkal, alkalmazottak támogatására szolgáló funkciókat tartalmaz, és még saját AI íróval is rendelkezik.

A hátránya, hogy a Hootsuite-ból hiányoznak a megbízható csapatmunkát és projektmenedzsmentet támogató eszközök. Ez nem jelent problémát, ha kisvállalkozásról van szó, de ha több csapattal dolgozik, akkor további projektmenedzsment eszközt kell vásárolnia.

A Hootsuite legjobb funkciói

Az OwlyWriter AI automatikusan generál szövegeket és feliratokat.

Tömeges közösségi média ütemezés termék marketinghez

Több platformon történő közösségi médiafigyelés

A Hootsuite korlátai

A Hootsuite nem rendelkezik natív projektmenedzsment és együttműködési eszközökkel.

Egyes felhasználók szerint lassú és hibás.

Más felhasználók arról számolnak be, hogy integrációik gyakran megszakadnak.

Hootsuite árak

Professzionális: 99 USD/hó egy felhasználó számára, éves számlázással

Csapat: 249 USD/hó három felhasználó számára, éves számlázással

Üzleti: 739 USD/hó öt felhasználó számára, éves számlázással

Vállalati: Öt felhasználótól kezdődően, az árakról érdeklődjön

Hootsuite értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 3900 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3400 értékelés)

10. Csapatmunka

Via Teamwork

Projektorientáltabb marketing munkafolyamat-kezelő szoftverre van szüksége? Ne keressen tovább, a Teamwork a megoldás. Ez a megoldás nem csak marketingeseknek szól, bár ők kétségkívül sokat profitálhatnak ebből a projektkezelő szoftverből.

A Teamwork segítségével kezelheti az egyes csapattagok munkaterhelését, hogy senki ne érezze túlterheltnek magát a csapatban. Ha marketingügynökségnél ügyfelekkel dolgozik, a Teamwork segítségével gondos hozzáférés-ellenőrzés mellett meghívhatja az ügyfeleket a munkaterületre – így biztosan nem okoznak kárt.

A Teamwork segít az emberek, az erőforrások és az idő kezelésében, de nem kifejezetten marketingcélokra készült. Ha több marketingautomatizálási funkciót keres, akkor a Teamworket a HubSpot, a Slack vagy a MailChimp szoftverekkel kell összekapcsolnia.

A Teamwork legjobb funkciói

Világos célok és mérföldkövek

Vállalkozók és ügyfelek hozzáférése

A munkafolyamat-kezelő rendszer ideális professzionális szolgáltató csapatok számára.

A csapatmunka korlátai

A Teamwork nem rendelkezik natív marketingeszközökkel

A változások megjelenése a platformon néhány percet vehet igénybe, így ez nem feltétlenül egy valós idejű eszköz.

Csapatmunka árak

Örökre ingyenes

Starter: 5,99 USD/hó felhasználónként, minimum három felhasználó esetén, éves számlázással

Szállítás: 9,99 USD/hó felhasználónként, minimum három felhasználó esetén, éves számlázással.

Grow: 19,99 USD/hó felhasználónként, minimum öt felhasználó esetén, éves számlázással

Ár: Az árakról érdeklődjön közvetlenül a gyártónál.

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Próbálja ki ezeket a Teamwork alternatívákat!

Válassza a munkához legalkalmasabb munkafolyamat-kezelő szoftvert!

Van egy szilárd tartalommarketing-stratégiája. Most már csak végre kell hajtania. Egy olyan korban, amikor a marketingeseknek kevesebből többet kell kihozniuk, a megfelelő marketing munkafolyamat-szoftver javítja a teljesítmény minőségét, csökkenti az ismétlődő feladatokat és növeli a marketingtevékenységek megtérülését.

Szabadon kiválaszthatja a legjobban tetsző marketing munkafolyamat-kezelő eszközt, de a leghatékonyabb, időtakarékos lehetőség ezen a listán a ClickUp. Ez a hatékony platform egy helyen egyesíti a munkát, a projektmenedzsmentet és a kommunikációt. És említettük már az időtakarékos sablonokat? 🏆

De ne csak a szavainkat higgye el: hozza létre most ingyenesen első ClickUp munkaterületét – hitelkártya nélkül.