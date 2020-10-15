Agilis projektmenedzsment: alapelvek, struktúra és módszerek 2025-ben

Szeretne többet megtudni az agilis projektmenedzsmentről?

Az agilis projektmenedzsment egy modern projektmenedzsment-megközelítés, amely a projektet kisebb, könnyebben kezelhető részekre bontja. Ezeken a részeken 1-2 hetes intervallumokban, úgynevezett sprintekben dolgozik, ami segít könnyedén beépíteni az ügyfelek visszajelzéseit és módosítani a projektet.

Ennek eredményeként számos vállalat kezdte el alkalmazni az agilis megközelítést, így ma ez az egyik leggyakoribb projektmenedzsment módszertan. Az agilis módszertan alkalmazása a szoftverfejlesztő csapatok körében 2020-ban 37%-ról 2021-ben 86%-ra nőtt.

De mi is az agilis projektmenedzsment pontosan?

Ebben a cikkben mindent megtalál, amit az agilis projektek menedzseléséről tudni kell.

Kezdjük hát!

Mi az agilis projektmenedzsment?

Az agilis projektmenedzsment egy modern projektmenedzsment módszer, amely jelentősen javítja a projektek hatékonyságát, alkalmazkodóképességét és sikerességét. A projektet rövid, 2 hetes fejlesztési ciklusokra, úgynevezett sprintekre bontja.

Az Agile azért olyan sikeres, mert aktívan bevonja az ügyfeleket a fejlesztési folyamatba, folyamatos visszacsatolási ciklusokat hozva létre számukra. A legújabb projektmenedzsment megoldások már elkezdték beépíteni az Agile funkciókat és jellemzőket, hogy elősegítsék a termelékenység javulását.

Mi a különbség a hagyományos projektmenedzsment és az Agile között?

A hagyományos projektmenedzsment módszerek, mint például a Waterfall, hónapokig (vagy akár évekig) tartó folyamatos munkát igényelnek a végleges termék elkészítéséhez. Az Agile módszernél azonban egy-két hetente folyamatosan jelennek meg a működő szoftverek új verziói.

Természetesen a Waterfall módszer alkalmazásával zavartalanul dolgozhatsz, de ez nagy önbizalmat igényel! Tényleg ennyire biztos vagy benne, hogy ügyfeleid imádni fogják az összes funkciót, amelyeken hónapokig/évekig dolgoztál?

Az agilis technikák segítségével csapata gyorsan módosíthatja a projektet az ügyfelek változó igényeinek és a projekt valós körülményeinek megfelelően.

A hagyományos projektmenedzsment módszerekkel, például a Waterfall módszertannal ellentétben az Agile nyitott a változásokra, és szívesen fogadja az ügyfelek visszajelzéseit és a felhasználói történeteket a fejlesztési folyamatában. Az alkalmazkodóképesség, a termelékenység és az ügyfélközpontúság a módszer legfontosabb elemei.

Ezért is hívják agilisnak!

Olvasd el részletes összehasonlításunkat az Agile és a Waterfall módszerekről, hogy jobban megértsd, miben különböznek egymástól.

Miért bukik meg a hagyományos szoftverfejlesztés?

A hagyományos módszerek szinte garantáltan túllépik a költségvetést és a határidőket. Ráadásul az ügyfelek mindig kevésbé elégedettek az ezzel a megközelítéssel készült szoftverekkel.

Két fő oka van annak, hogy ez hibás:

1. Irreális és merev tervek

„Itt van az éves terv. Csináld ezt!”

Lényegében így működik a hagyományos szoftverfejlesztés.

Egy többfunkciós, vezető beosztású munkatársakból álló csoport dönti el, hogy milyen legyen a szoftver, és határozza meg az ütemtervet és a költségvetést. Megbízzák a projektmenedzsert, hogy készítsen egy projekttervet, amelynek keretében a projekt az idő- és költségkereten belül megvalósulhat.

A felülről lefelé irányuló tervek azonban irreálisak, mert nem veszik figyelembe azoknak a véleményét, akik ténylegesen részt vesznek a projektben.

A merev tervek szintén kontraproduktívak, mert megnehezítik a munka gyors megváltoztatását, ha valami nem úgy alakul, ahogyan azt tervezték. Emellett hatalmas nyomást gyakorolnak a fejlesztőkre, ami negatívan hat a termelékenységükre.

2. Helytelen feltételezések

Minden projekt azzal a vízióval kezdődik, hogy milyennek kell lennie a végeredménynek. Ez a vízió bizonyos feltételezéseken alapul arról, hogy mi lenne a leghasznosabb az ügyfél számára.

De ezek csak feltételezések.

A projekt elindítása után előfordulhat, hogy ezek közül a feltételezések közül több is eltér a valóságtól. A projekt átadásakor pedig előfordulhat, hogy az ügyfelek meggondolják magukat, és másra vágynak.

Ezért hajszálakat téphetünk ki a fejünkből, megértjük.

Ez teljesen elfogadható reakció.

Ez azonban teljesen normális ügyfélviselkedés is. Nem várható el az ügyfelektől, hogy 100%-osan tisztában legyenek azzal, mit akarnak.

Csak akkor tudnak valóban érdemi visszajelzést adni, ha kipróbálták a terméket.

Az igazság az, hogy az emberek nem igazán jók abban, hogy megjósolják, mit akarnak.

Az ügyfél csak akkor tudhatja meg, mi hasznos számára, ha ténylegesen használja a terméket.

A hagyományos fejlesztés egyik gyakori kihívása, hogy hónapokat töltesz egy olyan eszköz fejlesztésével, amely feltételezéseken alapul arról, hogy mit akarnak az ügyfeleid.

És ha tévedsz?

Ügyfelei elutasítják termékét, és Ön több millió dollárt veszít a projektmunkában.

Ez a pazarlás nagyon gyakori volt, mielőtt a vállalatok elkezdték bevezetni az agilis módszertanokat.

Számos elfogadási teszt segítségével az Agile segít szorosan együttműködni a végfelhasználókkal, és visszajelzéseik alapján megváltoztatni a projekt irányát. Ez hatalmas különbséget jelent a végtermékek sikeressége és minősége szempontjából.

Szó szerint olyan terméket fejleszt, amelyet a vevőknek és a vevőkkel együtt készít!

Miért kellene felosztani a munkádat?

A projekt kisebb szegmensekre bontásával könnyebben kiadhatja az egyes szegmenseket az ügyfélkörének, miután azok elkészültek. Ez segít abban, hogy az egyes sprintekről azonnali visszajelzést kapjon az ügyfelektől, és azonnal elvégezze a szükséges változtatásokat és javításokat.

Hogyan segít ez?

A folyamatos fejlesztés és a termékfunkciók folyamatos integrálása az ügyfelek visszajelzései alapján csökkenti annak esélyét, hogy olyan terméket szállítson, amely nem felel meg az ügyfelek végső elvárásainak. Ezenkívül, mivel a változtatásokat azonnal végrehajtja, önszervező csapatokat hoz létre, amelyek maguk irányítják a munkájukat.

Mennyi ideig tart egy sprint?

A vízesés-módszerrel ellentétben az agilis sprintek általában rövidek, két-négy hétig tartanak. Ez a rövid átfutási idő biztosítja, hogy a dolgok gyorsan haladjanak, és a visszajelzéseket a lehető leghamarabb beépíthesse.

Milyen előnyei vannak az agilis projektmenedzsmentnek?

Gondolkodott már azon, hogy miért olyan népszerű az agilis projektmenedzsment módszer ?

Mert ez a projektmenedzsment módszertan működik!

Íme néhány a számos előny közül, amelyeket az agilis keretrendszerre való áttéréssel élvezhet:

1. Jobb ügyfél-elégedettség

Más menedzsment módszerekkel ellentétben az Agile projekt sikerének mércéje a magas fokú ügyfélelégedettség.

Ahelyett, hogy feltételezné, mit szeretne vagy mire van szüksége az ügyfél, az agilis megközelítés aktívan együttműködik velük, hogy olyan terméket kapjanak, amellyel elégedettek. Ez nagyrészt a sprint alapú megközelítésnek köszönhető, amelynek keretében rendszeres időközönként figyelembe veszik a felhasználói történeteket és véleményeket a projekt minden szakaszában.

2. Nagyobb alkalmazkodóképesség

Más projektmenedzsment módszerekkel ellentétben az Agile örömmel fogadja a változásokat.

Ez egy rendkívül rugalmas projektmenedzsment módszertan, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén kezelje a projekt hirtelen változásait és a funkciók módosításait!

Nem tudja, mi is az a projekt hatálya? Tudjon meg többet a projekt hatályáról.

3. Pontosság és költségkeret

Az alkalmazkodóképesség segít a projektcsapatoknak a közös döntéshozatal fejlesztésében, hogy kompromisszumokat köthessenek az idő- és költségvetési korlátok, valamint a projektcélok között. Ennek eredményeként a projektek gyorsabban valósulnak meg és a költségvetésen belül maradnak.

Költségmegtakarítás és időmegtakarítás?

A legjobb mindkét világból!

4. Jobb csapatmunka

Mivel ez a módszertan a személyes együttműködést helyezi előtérbe, jobb csapatmunkát eredményez. Mindenki aktívan együttműködik, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek és a felhasználói igényeknek megfeleljenek.

Ezenkívül a Scrum-megbeszélések tökéletes alkalmat nyújtanak a csapatodnak, hogy összekovácsolódjon, és megoldjon minden függőben lévő kérdést vagy problémát.

5. Fokozott motiváció

Az Agile sprintalapú megközelítése tökéletes módszer a csapat moráljának javítására. Mivel csak kisebb, rövid távú projektcélokon dolgoznak, azokat gyorsan el tudják végezni, és így sikerélményt érezhetnek. Ez motiválja őket, hogy folytassák a munkát, és gyorsabban végezzék el a következő sprinteket!

Nézd így:

Mivel a projektet rövidebb, könnyebben megvalósítható részekre osztja, több feladatot tud elvégezni. Ez pedig azt jelenti, hogy többet jutalmazhatja magát.

Melyik vállalatok alkalmazzák az agilis projektmenedzsmentet?

Az agilis megközelítés népszerűsége az elmúlt évtizedben robbanásszerűen nőtt, és széles körben alkalmazzák a szoftverfejlesztési munkák irányításában.

Ma már számos vállalat alkalmazza, köztük a Fortune 100-as cégek (IBM), közepes méretű vállalatok (Red Hat) és startupok (ClickUp) is.

Bár az agilis módszert elsősorban a szoftverfejlesztésben alkalmazzák, más területeken is használják, például a szakmai szolgáltatások, a gyártás, a pénzügyi szolgáltatások, az egészségügy stb. területén.

Az agilis projektmenedzsment legjobb tippjei agilis szakértőktől

Melyek az agilis módszer 12 alapelvei?

Az Agile Manifesto egy dokumentum, amelyet Jeff Sutherland és Martin Fowler dolgozott ki. Ez egy tudásanyag, amely meghatározza, mit jelent az agilis módszertan és mik az irányadó elvei.

Az ügyfél elégedettségének mindig a legfontosabbnak kell lennie. Ez csak korai és folyamatos, tesztvezérelt, fenntartható fejlesztéssel érhető el. Mindig fogadja el a termék követelményeinek változásait, még akkor is, ha azok a fejlesztési folyamat utolsó szakaszában jelentkeznek. Ezek az iteratív (ismétlődő) változások segítenek jobban megcélozni az ügyfelek igényeit és kívánságait. Gyakran szállítson működő eredményeket, például termékeket és szolgáltatásokat. Csak így kaphat folyamatos visszajelzéseket az ügyfelektől, és alakíthatja a következő verziót az ügyfelek valódi igényeihez. A sikeres projekt legfőbb jellemzője egy működő termék vagy megoldás, amely kielégíti az ügyfél igényeit. Törekedj a tesztvezérelt, fenntartható fejlesztésre. Az agilis csapatodnak képesnek kell lennie arra, hogy folyamatosan magas színvonalú munkát végezzen. A technikai kiválóság iránti folyamatos elkötelezettség segít alkalmazkodni az ügyfelek visszajelzéseihez és olyan végterméket szállítani, amely kielégíti az igényeiket. aktívan kell együttműködjenek a folyamatos fejlesztés érdekében. Az aktív együttműködés az egyetlen módja annak, hogy egyértelmű, közös megértést érjünk el az ügyfelek visszajelzéseinek megvalósításához. A csapat tagjai és a projekt érdekelt felei kell együttműködjenek a folyamatos fejlesztés érdekében. Az aktív együttműködés az egyetlen módja annak, hogy egyértelmű, közös megértést érjünk el az ügyfelek visszajelzéseinek megvalósításához. Építsd a projekteket motivált egyének köré. Biztosíts nekik a munkavégzéshez szükséges támogatást és környezetet. A személyes, szemtől szembe folytatott beszélgetés a leghatékonyabb módja a projektekben való együttműködésnek. Végül is, jelenleg mindannyian kissé fáradtak vagyunk a videokonferenciáktól, nem igaz? A legjobb projektmunkát az önszerveződő csapatok végzik. Ha a csapatok képesek önmagukat irányítani, kevesebb felügyeletre van szükségük, és a projekt gyorsabban haladhat előre. Az egyszerűség az agilis keretrendszer központi eleme. Az egyszerűséget úgy lehet értelmezni, mint a felesleges lépések és eljárások kiküszöbölését az általános menedzsment folyamatból. Ne felejtsd el rendszeresen értékelni a csapatod előrehaladását. Használd ezt a jövőbeli sprintek és folyamatok finomhangolásához.

Hogyan segítenek ezek az elvek?

Az Agile Manifesto nagyon világosan megfogalmazza, hogy mi kell egy sikeres termékhez. Ha kielégíti az ügyfelek igényeit, akkor jó termék. A szoftverfejlesztés fenntartható, fokozatos és iteratív megközelítésének hangsúlyozásával támogatni tudja a folyamatos változásokat anélkül, hogy elakadna vagy kiégne. Ez segít fenntartani a magas színvonalú munkát.

Mivel csapata folyamatosan kapcsolatban áll az ügyfelekkel, nem lehet, hogy félreértsék, mit is várnak valójában az ügyfelek egy terméktől.

Ezenkívül, ha a változó követelményekhez alkalmazkodó projektkeretrendszert követ, akkor az ügyfelek prioritásait előre veheti, még akkor is, ha azokról csak később értesítik Önt. Nincs többé hiperventilálás a last minute változásigénylések miatt!

A felesleges lépések és folyamatok leépítésével könnyebb felgyorsítani a munkát, hogy lépést tudj tartani a változó projektigényekkel.

Melyek az agilis módszer 4 alapértéke?

Az agilis módszer 4 alapértéke:

Íme az egyes témák részletes leírása:

A. Az ügyfelekkel való együttműködés kulcsfontosságú

Az agilis manifesztum a szerződéses tárgyalások helyett az ügyfél-elégedettséget helyezi előtérbe.

Ez az agilis érték azt állítja, hogy az egyetlen módja a vevő valódi elégedettségének az, ha folyamatosan bevonjuk őket a tesztvezérelt fejlesztési folyamatba.

A projektcsapatának rendszeresen vissza kell térnie az ügyfélköréhez, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzen a termék alakulásáról. Ezután a csapat feladata, hogy az ügyfelek ajánlásai alapján módosítsa a projektet.

Ez a folyamatos együttműködés az egyetlen módja annak, hogy olyan végterméket hozzon létre, amely megfelel az ügyfelei termékigényeinek.

Persze, megpróbálhatod egyszerűen kiolvasni a gondolataikat, hogy megtudd, mit akarnak, de nem vagyunk biztosak benne, hogy ez mennyire lesz sikeres!

B. Fogadd el a változást

A legtöbb más projektmenedzsment módszertan a változást a projektköltségek felesleges emelkedésének tekinti. Ezért az agilis módszertan a legjobb projektmenedzsment módszertan a nonprofit szervezetek számára, különösen azok számára, akik rendezvényeket szerveznek!

Az agilis projektek esetében azonban ez nem így van.

Az Agile Manifesto szerint a változás az egyetlen módja a pazarlás kiküszöbölésének és a folyamatos fejlődésnek.

Ennek oka, hogy a projekttel kapcsolatos kezdeti feltételezések gyakran tévesnek bizonyulnak. És amikor ez a helyzet, akkor a projekt követelményeinek a hibás feltételezésekhez való igazítása olyan gyenge minőségű termékekhez vezet, amelyeket senki sem akar!

ahem összecsukható okostelefonok ahem

Ezért minden agilis sprint bőven lehetőséget ad a csapatának, hogy áttekintse a projekt minden fejlesztési fázisát, és könnyedén módosítsa azokat, így nagyobb rugalmasságot biztosítva.

C. Az egyének a szoftverek felett

Az Agile Manifesto egyik legnagyobb előnye, hogy az egyéneket és az interakciókat helyezi előtérbe a szoftvertermékekkel és folyamatokkal szemben.

Miért?

Mert bármennyire is bonyolultak és fejlettek legyenek az agilis eszközök és folyamatok, mindig lesz egy emberi elem, ami hozzájuk kapcsolódik. És ez az emberi elem elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük az ügyfelek igényeit és azokhoz alkalmazkodjunk.

D. Működő szoftver a kiterjedt dokumentáció helyett

Az agilis módszer a gondos dokumentálás helyett a működő szoftver vagy működő prototípus elkészítését helyezi előtérbe.

Például, ha időkorlátok között kell dolgoznia, az agilis gyakorlatok a értékteremtésre helyezik a hangsúlyt, azaz a végső, kész termék leszállítására, ahelyett, hogy dokumentálná, mit csinál, hogy azt később felhasználhassa.

Miért?

A dokumentációt később is elkészítheti, de ha nem tartja prioritásnak a végtermék elkészítését, akkor nem fogja tartani a határidőt!

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez a projektmódszertan a dokumentációt haszontalannak tekintené. Noha nem helyezi előtérbe annyira, mint a Waterfall-módszer, a dokumentáció elengedhetetlen a sprintek felülvizsgálatához és optimalizálásához.

Szüksége van valamire, amire visszatekintve büszke lehet, igaz?

Ha részletesebben szeretnél megismerkedni ezekkel az értékekkel, olvasd el részletes útmutatónkat az agilis értékekről .

Mi az agilis csapat felépítése?

Az agilis csapat általában egy kis egység, amelyet a termék tulajdonosa vezet, és segít a csapatnak megérteni, mire van szükségük az ügyfeleknek. A projektmenedzser feladata pedig az, hogy a fejlesztőcsapat tagjai megfelelően végezzék munkájukat.

Az agilis módszertan legnagyobb előnye azonban, hogy az egész üzleti felépítéséhez alkalmazkodik. Ezért ritkán találsz két agilis módszertant alkalmazó vállalatot, amelyek pontosan ugyanolyan csapatfelépítéssel rendelkeznek!

Szeretne többet megtudni az agilis csapatok működéséről? Itt található a teljes útmutatónk .

Melyek a különböző agilis projektmenedzsment módszerek?

Az agilis projektmenedzsment módszertanának rengeteg változata létezik.

A legnépszerűbbek közül négyet emelünk ki:

Íme egy rövid összefoglaló mindegyikről:

1. Scrum projektmenedzsment

A Scrum projektmenedzsment egy népszerű agilis fejlesztési módszer.

A Scrum keretrendszert a következő jellemzők jellemzik:

A Scrum master (projektmenedzser) és az önszervező Scrum csapat

A termék teljes projektciklusának felbontása különálló időkeretekre, úgynevezett sprintekre

A Scrum csapat egy-négy hétig tartó sprintekben dolgozik.

Keresztfunkcionális csoportok átfedő felelősségi körökkel

Legalkalmasabb: Hosszabb, folyamatosan fejlődő és változó projektekhez. Például új szoftvertermék fejlesztéséhez, amikor nem biztos benne, hogy a felhasználók mit akarnak.

A ClickUpnál imádjuk a Scrumot. Ez az egyik oka annak, hogy szeretünk róla írni!

Ha rövid összefoglalót szeretne, olvassa el cikkünket, amelyben összehasonlítjuk az Agile és a Scrum módszereket.

Ha pedig igazán kíváncsi vagy a Scrumra, rengeteg forrásunk van, amelyek elmagyarázzák, mi is az és hogyan működik.

A kezdéshez az alábbi cikkeket ajánljuk:

Mi az a Scrum projektmenedzsment?

Mi az a Scrum master?

Mik a Scrum szerepkörök?

Mik azok a Scrum-artefaktumok?

Mik a Scrum értékei?

2. Kanban

A Kanban egy vizuális alapú agilis módszertan, amely véletlenül pont úgy hangzik, mint Marie Kondo legújabb rendszerezési technikája.

A Kanban módszertan jellemzői:

Itt találja részletes útmutatóinkat a Kanban projektmenedzsmentről és a Kanban táblákról .

3. Lean szoftverfejlesztés

A lean szoftverfejlesztés egy másik gyakran használt agilis projektmenedzsment módszer. Ahogy a neve is sugallja, ez a módszer a projektekből a felesleges elemek eltávolítására irányul.

Íme egy rövid áttekintés a Lean elvekről:

A pazarló és felesleges tevékenységek minimalizálása a projekt minden szakaszában

A végfelhasználónak nyújtott értékre való összpontosítás és az egész optimalizálása a kis részek helyett

A szoftverfejlesztési életciklus egyszerűsítése és lerövidítése

A csapat tagjainak felhatalmazása, hogy maguk végezzenek el projekttevékenységeket (ami általában nem jellemző a vízesés-modellű projektekben)

Legalkalmasabb: A jelenlegi folyamatok egyszerűsítésére és csak az értékes (nem pedig minden lehetséges) eredmények megvalósítására. Például, ha a fejlesztési idő túl hosszú, és a felhasználók nem veszik át az új funkciókat, akkor a Lean elvek alkalmazásával oldhatja meg ezt a problémát.

Ha kíváncsi vagy ezekre az elvekre, itt találod a Lean elvek útmutatónkat.

4. XP (Extreme Programming)

Az agilis projektmenedzsment egyik formája, az extrém programozás (Extreme Programming) a következő jellemzőkkel rendelkezik:

Különös figyelmet fordítva a szoftverfejlesztés technikai aspektusaira

Következetes projektfázisok beállítása szoftverfejlesztők számára

A személyes beszélgetések fontossága a funkciók közötti csapatokban

Legalkalmasabb: A legtöbb komplex szoftverfejlesztési projekt

Ha kíváncsi az XP-re, itt található cikkünk arról, hogy mi is az XP az Agile-ben .

Hogyan működik az agilis projektmenedzsment?

Az agilis projektmenedzsment módszer két különálló folyamatra bontható: tervezés és sprint.

Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató mindkettőhöz:

1. Projekttervezés

Mint minden más módszertan esetében, az agilis folyamat is a projekttervezési megbeszélésekkel kezdődik.

A vízesés módszerrel ellentétben azonban az agilis módszer a rugalmasságot és a minimális pazarlást hangsúlyozza.

Éppen ezért az agilis tervezési szakasz nem lehet feleslegesen elhúzódó és részletes. Csak kövesse ezt a három egyszerű lépést:

Projekt jövőkép

Ez egy rövid leírás a projekt terjedelméről, a projekt mérföldköveiről és a várható eredményekről. Kiemeli a termék vízióját, a célzott termék specifikációkat és azt, hogy hogyan fogja kielégíteni az ügyfelek igényeit.

Termékfejlesztési terv

A termékfejlesztési terv kiemeli az összes funkciót, amelyet a termék specifikációihoz hozzá kíván adni. Emellett megemlíti, hogy ezek a funkciók milyen előnyökkel járnak, és hogyan segítik az ügyfeleket.

A legtöbb ütemterv tartalmazza az egyes funkciók várható megjelenésének hozzávetőleges időpontját is.

Termék-backlog

A termékbacklog tartalmazza a termékfejlesztési terv összes elemét. Ez azonban nem egy konkrét lista a backlog elemeiről. A legtöbb csapat a változásokkal és az új funkciók iránti igényekkel együtt új elemeket is hozzáad ehhez a backloghoz.

A vízesés módszertantól eltérően az agilis folyamat a változást helyezi előtérbe. Ezért soha ne tekintsd a projekttervedet és a hátralévő feladatokat megváltoztathatatlannak. Inkább tekints rájuk úgy, mint egy durva vázlatra, amelyet az agilis projekt előrehaladtával folyamatosan szerkeszthetsz.

Íme két további fontos fogalom, amelyet érdemes szem előtt tartani:

Kiadási terv

Minden projektnek több, egymást követő szakaszban megvalósuló kiadási terve lesz. Ezek a tervek egy-egy adott fejlesztési ciklus, az úgynevezett sprint során kiadandó funkciók sorozatát tartalmazzák. Ez olyan, mint egy útiterv az ügyfelek számára, amely képet ad nekik a jövőbeli fejlesztésekről (és arról, mire lehetnek izgatottak!).

Növekmény

Ez az agilis sprint végén elkészült eredmény, például egy új, kifejlesztett funkció.

2. Sprintok

A sprintek az agilis folyamatok gerincét képezik. Ezek rövid fejlesztési ciklusok, amelyek néhány naptól akár néhány hétig is tarthatnak.

Így segítenek:

A projektet kisebb, könnyebben kezelhető részekre bontják. Ahelyett, hogy egy hosszú távú célt tűznének ki, a csapat a projektet kisebb, könnyebben elérhető részekre bontja. Ez pedig folyamatos eredményekhez, valamint nagyobb teljesítményérzéshez és motivációhoz vezet!

A sprintek lehetőséget adnak a csapatának, hogy minden egyes fejlesztési fázisban folyamatosan újraértékelje a projektet. Ez megkönnyíti az ügyfelek visszajelzéseinek figyelembevételét és a változtatások végrehajtását.

A sprintekhez négy fontos megbeszélés is kapcsolódik. Íme egy rövid összefoglaló mindegyikről:

Sprint tervezés

A sprinttervezési ülések azzal kezdődnek, hogy a projektcsapat megegyezik a projekt céljairól és az ahhoz kapcsolódó eredményekről. Áttekintik, ki melyik feladatot kell elvégeznie, és mennyi idő áll rendelkezésre erre a sprintre. A sprinttervezési szakaszban készül el a sprint backlog.

A backlog a projekt gerince!

Ha jobban meg szeretné érteni a témát, olvassa el részletes cikkünket a sprint backlogokról .

Napi scrum-megbeszélések

A napi stand-up Scrum-megbeszélések a Scrum keretrendszer központi elemei.

Ez a Scrum-megbeszélés általában egy rövid, 15 perces személyes beszélgetés, amelynek során a Scrum-csapatok naponta tájékoztatást kapnak a folyamatok aktuális állásáról.

A Scrum módszertanban ezek olyan napi megbeszélések, amelyeken a szoftverfejlesztő csapatok megvitatják az előző nap fejleményeit és megtervezik a következő napot. Áttekintik a felmerült akadályokat, a tanultakat és a backloghoz hozzáadott elemeket.

Sprint-áttekintés

A sprint áttekintés egy olyan megbeszélés, amelyen a csapatok bemutatják az agilis sprint projekt eredményeit a projekt szponzorának, más érdekelt feleknek és az ügyfeleknek. A termék tulajdonos aktív szerepet játszik ebben, összegyűjti az érdekelt felek és az ügyfelek visszajelzéseit, és ennek megfelelően frissíti a termék backlogját.

Ha átfogó képet szeretne kapni erről a találkozóról, olvassa el cikkünket a sprint-áttekintésekről.

Sprint retrospektíva

A sprint retrospektíva minden sprint végén kerül megrendezésre. Itt a projektcsapat áttekinti az egész folyamatot, hogy kiderüljön, mi működött és mi nem. Ez egy remek módszer annak meghatározására, hogy mi kell változni a jövőbeli sprintekben az optimális ügyfél-elégedettség elérése érdekében.

Tudj meg többet a sprint retrospektívákról.

3. Felhasználói történetek

Az agilis módszer másik fontos eleme a fejlesztés alatt álló funkciók vagy termékek köré épülő felhasználói történetek létrehozása. Ez arra készteti a fejlesztőket, a projekt tulajdonosokat és a termékmenedzsereket, hogy közösen gondolkodjanak el azon, hogyan fog reagálni a felhasználó a funkció használata során.

Így belehelyezkedsz ügyfeleid helyzetébe, ahelyett, hogy helyettük gondolkodnál. Nem lennénk meglepve, ha az agilis csapatok ennek eredményeként rendkívül magas pontszámot érnének el az empátia teszteken!

A felhasználói történetek általában rövid, leíró jellegűek. Ezeket a feladatleírásodban tárolhatod a fejlesztés alatt álló funkcióval együtt, vagy a ClickUp listaleírásában.

Íme egy egyszerű példa egy felhasználói történetre:

ként szeretném, ha , hogy .

A felhasználói történetekkel a beszélgetés témája a részletes követelmények leírásáról a funkció használatának és lehetőségeinek megvitatására változik.

A felhasználói történetek írásakor tegye fel magának a következő kérdéseket: „Mit fog tenni a felhasználó, és ez hogyan segít neki a célja elérésében?”

Ez az egyes felhasználási eseteknél eltérő lehet. Gyakran előfordul, hogy a csapatok ezt a tevékenységet a projekt vagy a sprint kezdetén közösen végzik el, minden érintett féllel (például a projekt szponzorával) együtt.

Ha részletesen szeretnéd megismerni, hogyan illeszkednek össze ezek az elemek, olvasd el cikkünket, amelyben bemutatjuk az agilis szoftverfejlesztést és az agilis környezetett .

Az agilis módszerekkel kapcsolatos akadályok

Bár az agilis projektmenedzsment az egyik leghasznosabb menedzsment módszertan, az agilis környezet nem minden csapatnak vagy szervezeti struktúrának megfelelő.

Íme három érv az agilis módszer bevezetése ellen:

Ha vezetői csapata és projektmenedzserei tapasztalatlanok és nem szoktak a hirtelen változások kezeléséhez

Ha vállalatod vezetői kultúrája inkább a merev, szabványos munkafolyamatokhoz szokott

Ha a vállalatod vadnyugati módszerekkel közelíti meg az új folyamatokat, és nem állapít meg bevált gyakorlatokat.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hagyományos szervezetek soha nem tudnak alkalmazkodni az agilis projektmenedzsment környezethez.

Íme három dolog, amit tehetsz, hogy felkészülj az agilis környezetre:

Fejlesszen ki egyértelmű folyamatokat

Az Agile Report felmérésben a válaszadók 46%-a az agilis folyamatok és gyakorlatok következetlenségét tartotta a legfőbb akadálynak az agilis módszerek bevezetése során. Ha vállalata bevezetni kívánja az agilis módszertant, gondoskodjon arról, hogy a legfontosabb érdekelt felek is támogatják azt, és szervezett megközelítést alkalmazzon.

Fontolja meg az agilis képzéseket és tanúsítványokat:

Az akkreditált képzési szervezetek, mint például a Project Management Institute és az Agile Alliance, az Agile gondolkodásmód elsajátításához szükséges Agile coachingot és erőforrásokat biztosítanak. Miután felkészültél és letetted a PMI-ACP vizsgát, minden meglesz, ami ahhoz kell, hogy Agile gyakorlóvá vagy akár Agile mentorként is dolgozhass.

További információkért tekintse meg a 7 legfontosabb agilis projektmenedzsment tanúsítványt.

Használja a megfelelő agilis projektmenedzsment eszközt:

Az olyan eszközök, mint a ClickUp, az agilis projektmenedzsment gyakorlatokhoz lettek kifejlesztve. Ha egyszer elkezded használni őket, könnyedén átállhatsz a meglévő menedzsment módszerekről, és gyorsan alkalmazhatod a méretezhető agilis keretrendszert!

Itt található útmutatónk a legjobb agilis eszközökről , hogy jobban megismerd, mivel érdemes dolgoznod.

Következtetés

Nem titok, hogy az agilis projektmenedzsment a világ egyik legnépszerűbb projektmenedzsment módszertana.

Egyszerű és gyors módszer, amellyel csapata pillanatok alatt elvégezheti a feladatokat és projekteket!

Ráadásul, mivel hangsúlyt fektet a vevői visszajelzésekre való reagálás fontosságára, biztos lehetsz benne, hogy olyan terméket hozol forgalomba, amelyet a vevők imádni fognak.

