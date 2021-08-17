Több mint 20 szakértői tipp az agilis projektmenedzsmenthez

Az agilis a legkívánatosabb projektmenedzsment módszertan.

Magabiztos. Ambiciózus. Lenyűgöző.

Az agilis megközelítéssel a csapatok 30 000 lábbal a föld felettről indulnak el a projektekben, ami végül lehetőséget teremt a változásokra való gyors reagálásra, a fejlesztés során az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtésére, valamint az együttműködés előtérbe helyezésére a folyamatokkal szemben. 🤩

Akár tapasztalt, akár teljesen új az agilis területen, a leggyakoribb dilemmák mindkét csoportra jellemzőek. Az agilis projektmenedzsment megértéséhez sok mindenre van szükség: mi is az, hogyan épül fel, és milyen előnyei vannak.

Talán a legnagyobb kérdés az, hogy hogyan működhet az agilis módszer a csapatodban? 🤔

Összegyűjtöttünk néhány legjobb tippet agilis tapasztalattal rendelkező szakemberektől, hogy segítsünk megválaszolni ezt a kérdést.

Kezdjük azzal, hogy megvizsgáljuk az agilis projektmenedzsment jelentését.

Mi az agilis projektmenedzsment?

Lényegében az agilis projektmenedzsment egy iteratív és rugalmas folyamat, amely egy nagy projekt életciklusát rövid, megvalósítható fázisokra bontja.

Az agilis módszer a következőkre összpontosít:

Ügyfél-együttműködés

Önszerveződés

Alkalmazkodóképesség változó környezetben

A csapat és az érdekelt felek átláthatósága

Folyamatos fejlesztés a projekt életciklusa során

Manapság modern projektmenedzsment szoftverek segítségével kezelheti és automatizálhatja az összes agilis folyamatot. Így villámgyorsan végrehajthatja az agilis feladatokat!

Bónusz: Olvassa el ezt az útmutatót az agilis epikákról!

Mikor érdemes (és mikor nem érdemes) agilis projektmenedzsmentet alkalmazni?

A mai egyre növekvő digitális környezetben az összes iparágban működő szervezetek profitálhatnak az agilis projektmenedzsmentből.

Ha helyesen alkalmazzák, az agilis munkamódszer kreatív szabadságot és átláthatóságot biztosít a csapatoknak, hogy ötleteiket és fejlesztéseiket a projekt fejlesztése során megosszák egymással.

Helytelen megoldás:

Helyesen végrehajtva:

Fontos azonban tudni, hogy mely projektek alkalmasak az agilis módszerre. Végül is az agilis módszer alkalmazása ellentétes a céljával, ha túlbonyolítja és összezavarja a projekt folyamatát. 🤷🏻‍♀️

Az agilis módszerhez alkalmas projektjellemzők:

Az érdekelt felek bevonása

Változásra való vágy

Az ügyfelek visszajelzései elengedhetetlenek a fejlesztési fázisokban.

A dedikált csapatnak van némi gyakorlati tapasztalata az agilis módszerekkel kapcsolatban.

Az agilis módszerhez nem alkalmas projektjellemzők:

Rögzített követelmények és határidők

Rövid időn belül nem osztható el ésszerűen

Az ügyfelek igényei első alkalommal teljesülnek, nincs szükség további fejlesztésre.

Ennek fényében itt az ideje, hogy meghallgassuk más szakemberek véleményét és tapasztalatait az agilis projektmenedzsmentről. 🎙

Tippek az agilis projektmenedzsmenthez

A termékmenedzser számára fontos, hogy elmagyarázza az üzleti értéket, amely szükséges az ügyfelek elégedettségének és a vállalati célok elérésének biztosításához. Amikor lehet, megosztom a Lean Canvas munkát, az ügyfél-felméréseket és az interjúk eredményeit, hogy a fejlesztőcsapat is megismerhesse az ügyfelek valódi véleményét. A vállalati célok tekintetében elmagyarázom, hogy az ügyfél problémájának megoldása hogyan fogja növelni a bevételt, az ügyfélhűséget vagy a piaci részesedést, szintén a rendelkezésre álló piaci és versenytársi adatok alapján.

A termékmenedzser számára fontos, hogy elmagyarázza az üzleti értéket, amely szükséges az ügyfelek elégedettségének és a vállalati célok elérésének biztosításához.

Amikor lehet, megosztom a Lean Canvas munkát, az ügyfél-felméréseket és az interjúk eredményeit, hogy a fejlesztőcsapat is megismerhesse az ügyfelek valódi véleményét.

A vállalati célok tekintetében elmagyarázom, hogy az ügyfél problémájának megoldása hogyan fogja növelni a bevételt, az ügyfélhűséget vagy a piaci részesedést, szintén a rendelkezésre álló piaci és versenytársi adatok alapján.

A legjobb tanács, amit az agilis projektmenedzsmenttel foglalkozóknak adhatok, az, hogy a szabályok helyett az eredményekre koncentráljanak. Az agilis módszerekkel nagyon könnyű sok időt és energiát fordítani arra, hogy megvitassuk, mi is az agilis és mi nem, és közben szem elől téveszteni az agilis módszerek alkalmazásával kitűzött célt, azaz a jobb eredményeket. A folyamat bevezetésekor a legjobb, ha meggyőződik arról, hogy átveszi az agilis szellemiséget, értékeket és filozófiát, miközben elkerüli a merev folyamatokra való összpontosítást.

A legjobb tanács, amit az agilis projektmenedzsmenttel foglalkozóknak adhatok, az, hogy a szabályok helyett az eredményekre koncentráljanak.

Az agilis módszerekkel nagyon könnyű sok időt és energiát fordítani arra, hogy megvitassuk, mi is az agilis és mi nem, és közben szem elől téveszteni az agilis módszerek alkalmazásával kitűzött célt, azaz a jobb eredményeket.

A folyamat bevezetésekor a legjobb, ha meggyőződik arról, hogy átveszi az agilis szellemiséget, értékeket és filozófiát, miközben elkerüli a merev folyamatokra való összpontosítást.

Tegyen meg mindent, hogy mindenki csatlakozzon és higgyen az agilis munkafolyamatban. Ahhoz, hogy a leghatékonyabb legyen, a csapat tagjainak és a vezetésnek meg kell értenie, miért dolgoznak agilis környezetben, és igazán hinniük kell annak előnyeiben. Csak így fogják elfogadni, és csak így tudod teljes mértékben kihasználni az agilis módszer előnyeit. Ha az alkalmazottaid nem rendelkeznek a megfelelő gondolkodásmóddal, soha nem fogod tudni maximálisan kihasználni az agilis munkafolyamat előnyeit.

Tegyen meg mindent, hogy mindenki csatlakozzon és higgyen az agilis munkafolyamatban.

Ahhoz, hogy a leghatékonyabb legyen, a csapat tagjainak és a vezetésnek meg kell értenie, miért dolgoznak agilis környezetben, és igazán hinniük kell annak előnyeiben.

Csak így fogják elfogadni, és csak így tudod teljes mértékben kihasználni az agilis módszer előnyeit. Ha az alkalmazottaid nem rendelkeznek a megfelelő gondolkodásmóddal, soha nem fogod tudni maximálisan kihasználni az agilis munkafolyamat előnyeit.

A szervezés kulcsfontosságú a sikeres agilis projektmenedzsmenthez. Mindenkinek ismernie kell az egyes sprintek feladatait teljesítő összes lépést. Így mindenki számára könnyen hozzáférhetővé kell tenni a vállalat szabványos működési eljárásait, hogy hatékonyan és megbízhatóan végezhessék munkájukat. A csapatod egyik SOP-jaként létre kell hoznod egy kommunikációs folyamatot, hogy mindenki tudja, hol beszélhet a csapat előtt álló problémákról vagy kockázatokról – ezt a Slackben vagy egy olyan termelékenységi eszközben teszed, mint a ClickUp? Minél szervezettebb a csapat, annál könnyebb lesz a csapatnak minden sprintben elvégezni a munkáját.

A szervezés kulcsfontosságú a sikeres agilis projektmenedzsmenthez. Mindenkinek ismernie kell az egyes sprintek feladatait teljesítő összes lépést.

Így mindenki könnyen hozzáférhet a vállalat szabványos működési eljárásaihoz, hogy hatékonyan és megbízhatóan végezhesse munkáját.

A csapatod egyik SOP-jaként létre kell hoznod egy kommunikációs folyamatot, hogy mindenki tudja, hol beszélhet a csapat előtt álló problémákról vagy kockázatokról – ezt a Slackben vagy egy olyan termelékenységi eszközben teszed, mint a ClickUp?

Minél szervezettebb a csapat, annál könnyebb lesz a csapatnak minden sprintben elvégezni a munkáját.

Szerezze meg a termékmenedzsment és a vezetői csapat támogatását a fokozatos szállítás és a szoros visszacsatolási ciklus szükségességének érdekében. A folyamatos fejlesztés kultúrájának előmozdítása és a csapat számára a „gyártósor leállítása” lehetővé tétele a szűk keresztmetszetekre való összpontosítás érdekében lehetővé tette számunkra a nem tervezett munkák csökkentését, ami végső soron jobb becsléseket és magasabb minőségű eredményeket tesz lehetővé.

Szerezze meg a termékmenedzsment és a vezetői csapat támogatását a fokozatos szállítás és a szoros visszacsatolási ciklus szükségességének érdekében. A folyamatos fejlesztés kultúrájának előmozdítása és a csapat számára a „gyártósor leállítása” lehetővé tétele a szűk keresztmetszetekre való összpontosítás érdekében lehetővé tette számunkra a nem tervezett munkák csökkentését, ami végső soron jobb becsléseket és magasabb minőségű eredményeket tesz lehetővé.

Ne mikromanageáljon! Noha a napi scrumok jó alkalmat nyújtanak a gyors frissítések megszerzésére és a projekt előrehaladásának nyomon követésére, ne engedjen a kísértésnek, hogy ezeket kihallgatásokká alakítsa.

Ne mikromanageáljon! Noha a napi scrumok jó alkalmat nyújtanak a gyors frissítések megszerzésére és a projekt előrehaladásának nyomon követésére, ne engedjen a kísértésnek, hogy ezeket kihallgatásokká alakítsa.

Tartsd szem előtt a megvalósítani kívánt értéket. Ez az a központi pont, amely egyesíti az összes csapattagot. Az agilis módszer kiválóan alkalmas bonyolult termékek szállítására, ahol a vevői visszajelzések döntő szerepet játszanak. Sok hűséges ügyfelünk van, akik szívesen adnak visszajelzést a korai szakaszokban.

Tartsd szem előtt a megvalósítani kívánt értéket. Ez az a központi pont, amely egyesíti az összes csapattagot.

Az agilis módszer kiválóan alkalmas bonyolult termékek szállítására, ahol a vevői visszajelzések döntő szerepet játszanak.

Sok hűséges ügyfelünk van, akik szívesen adnak visszajelzést a korai szakaszokban.

A csapatmunka kulcsfontosságú. A termék tulajdonos, a scrum master és a termékmenedzser közötti jó munkakapcsolat biztosítja az agilis projektmenedzsment sikerét. Ebben a trióban minden tag nagyon fontos szerepet játszik az agilis módszerek sikeres bevezetésében a szervezeten belül. A scrum master összeköti a csapatokat, és alapvető szerepet játszik az agilis scrum gyakorlatok érvényesítésében a csapaton belül.

A csapatmunka kulcsfontosságú. A termék tulajdonos, a scrum master és a termékmenedzser közötti jó munkakapcsolat biztosítja az agilis projektmenedzsment sikerét.

Ebben a trióban minden tag nagyon fontos szerepet játszik az agilis módszerek sikeres bevezetésében a szervezeten belül.

A scrum master összeköti a csapatokat, és alapvető szerepet játszik az agilis scrum gyakorlatok érvényesítésében a csapaton belül.

A csapatvezetőknek és a tagoknak teljes mértékben meg kell bízniuk egymásban. Az agilis csapatok többfunkciósak és önszerveződőek, tagjai gyakran ugyanazon használható eredmény különböző elemein dolgoznak. Bizalom nélkül az agilis csapat nem lesz képes saját munkáját összetartó egységként irányítani, a átláthatóság elveszik, és az agilis folyamatok fenntartása nehézségekbe ütközik.

A csapatvezetőknek és a tagoknak teljes mértékben meg kell bízniuk egymásban.

Az agilis csapatok többfunkciósak és önszerveződőek, tagjai gyakran ugyanazon használható eredmény különböző elemein dolgoznak.

Bizalom nélkül az agilis csapat nem lesz képes saját munkáját összetartó egységként irányítani, a átláthatóság elveszik, és az agilis folyamatok fenntartása nehézségekbe ütközik.

Mindig számíts változásokra. Ez nem csak az agilis négy alapérték egyikének, a „változásokra való reagálás a terv követése helyett” része, hanem az Ön vezérelve is kell, hogy legyen, amikor sok kockázattal vagy ismeretlen tényezővel járó projektet hajt végre. Ne tervezze meg előre az összes munkáját – tervezzen és reagáljon a projekt teljes időtartama alatt, amíg az be nem fejeződik.

Mindig számíts változásokra.

Ez nem csak az agilis négy alapérték egyikének, a „változásokra való reagálás a terv követése helyett” része, hanem az Ön vezérelve is kell, hogy legyen, amikor sok kockázattal vagy ismeretlen tényezővel járó projektet hajt végre.

Ne tervezze meg előre az összes munkáját – tervezzen és reagáljon a projekt teljes időtartama alatt, amíg az be nem fejeződik.

Ne találjon ki saját agilis folyamatokat. Kövesse az agilis manifesztumot, gondosan hajtsa végre az összes szükséges szertartást, és adjon időt a bevezetésnek. Ha úgy érzi, hogy az agilis módszertan nem segít megoldani a problémáit, akkor még egy kicsit többet kell kutatnia. Például egyes elágazási technikák, mint a Scaled Agile Framework, segítenek az agilis módszerek méretezésében és bevezetésében nagyobb vállalatok számára.

Ne találjon ki saját agilis folyamatokat. Kövesse az agilis manifesztumot, gondosan hajtsa végre az összes szükséges szertartást, és adjon időt a bevezetésnek.

Ha úgy érzi, hogy az agilis módszertan nem segít megoldani a problémáit, akkor még egy kicsit többet kell kutatnia.

Például egyes elágazási technikák, mint a Scaled Agile Framework, segítenek az agilis módszerek méretezésében és bevezetésében nagyobb vállalatok számára.

Kezdje el alkalmazni az agilis módszert egy kísérleti projektben, majd később ugyanazok a személyek váljanak az agilis módszer nagyköveteivé a szervezeten belül, hogy elterjesszék a módszert. Az agilis módszer napi és folyamatos kommunikációt igényel az összes érdekelt fél – a fejlesztőcsapat, az üzleti tulajdonosok és a felhasználók – között, ezért egy olyan kísérleti projekt elindítása, amelyben elkötelezett tagok vesznek részt, akik tiszteletben tartják a legfontosabb kapcsolódási pontokat, bizonyítja, hogy az agilis módszer az egész vállalatra kiterjeszthető.

Kezdje el alkalmazni az agilis módszert egy kísérleti projektben, majd később ugyanazok a személyek váljanak az agilis módszer nagyköveteivé a szervezeten belül, hogy elterjesszék a módszert.

Az agilis módszer mindennapi és folyamatos kommunikációt igényel az összes érdekelt fél – a fejlesztőcsapat, az üzleti tulajdonosok és a felhasználók – között, ezért egy olyan kísérleti projekt elindítása, amelyben elkötelezett tagok vesznek részt, akik tiszteletben tartják a legfontosabb kapcsolódási pontokat, bizonyítja, hogy az agilis módszer az egész vállalatra kiterjeszthető.

A stand-upok, a folyamatos visszacsatolási ciklusok, a sprint-áttekintések és a retrospektívák révén az agilis módszertanok segítik a szilók lebontását. Az agilis módszer hangsúlyt fektet mások segítésére és az akadályok elhárítására, nem csak egy csapaton belül, hanem az összes fejlesztőcsapat között.

A stand-upok, a folyamatos visszacsatolási ciklusok, a sprint-áttekintések és a retrospektívák révén az agilis módszertanok segítik a szilók lebontását.

Az agilis módszer hangsúlyt fektet mások segítésére és az akadályok elhárítására, nem csak egy csapaton belül, hanem az összes fejlesztőcsapat között.

A gyakorlat teszi a mestert. Az elején ez a folyamat fájdalmas lesz. Az első számú tippem az, hogy ne adja fel, legalábbis ne 4–6 sprint vagy scrum periódus előtt. Az agilis módszer lényege, hogy folyamatosan fejlődjön, és visszajelzések és együttműködés révén megtalálja a legjobb munkamódszereket. Ha túl korán abbahagyja, nem fogja élvezni a valódi előnyöket.

A gyakorlat teszi a mestert. Az elején ez a folyamat fájdalmas lesz.

Az első számú tippem az, hogy ne adja fel, legalábbis ne 4–6 sprint vagy scrum periódus előtt.

Az agilis módszer lényege, hogy folyamatosan fejlődjön, és visszajelzések és együttműködés révén megtalálja a legjobb munkamódszereket.

Ha túl korán abbahagyja, nem fogja élvezni a valódi előnyöket.

Célorientált embereket szeretne, hogy biztos lehessen abban, hogy minden cselekedetük és döntésük egy konkrét cél elérésére irányul. Továbbá olyan csapat tagokra van szükség, akik alkalmazkodóképesek, mivel folyamatosan jelennek meg új technológiák, és a csapatnak nem kell félnie ezeket a változásokat befogadni. Ezzel biztosíthatja, hogy csapata csökkenti a redundanciákat és kiküszöböli a hibákat, amelyek az elavult módszerek használata során gyakran előfordulnak.

Célorientált embereket szeretne, hogy biztos lehessen abban, hogy minden cselekedetük és döntésük egy konkrét cél elérésére irányul.

Továbbá olyan csapat tagokra van szükség, akik alkalmazkodóképesek, mivel folyamatosan jelennek meg új technológiák, és a csapatnak nem kell félnie ezeket a változásokat befogadni.

Ezzel biztosíthatja, hogy csapata csökkenti a redundanciákat és kiküszöböli a hibákat, amelyek az elavult módszerek használata során gyakran előfordulnak.

Csak akkor szervezzen megbeszéléseket, ha minden percet ki tud használni. A túlzsúfolt és nem kritikus megbeszélések az agilis megvalósítás ellenségei. Ezek a tényezők rombolják a munkavállalók motivációját, zavarják a sprinteket, és gyakran elterelik a résztvevők figyelmét nem lényeges feladatokkal és megbeszélésekkel. Az én alapszabályom az, hogy ha nem tudom a találkozó minden percét kritikus fontosságúvá tenni, akkor nem tartok találkozót. Az új agilis projektmenedzserek gyakran szeretnék bizonyítani magukat, és sok megbeszélést tartanak, hogy megmutassák, hogy a feladataikat ellátják. Én éppen ellenkezőleg ajánlanám: mutassa meg, hogy a feladatra koncentrál, és csak akkor tartson megbeszéléseket, ha valami megoldásra vár, hogy a munka üteme ne lassuljon.

Csak akkor szervezzen megbeszéléseket, ha minden percet ki tud használni. A túlzsúfolt és nem kritikus megbeszélések az agilis megvalósítás ellenségei.

Ezek a tényezők rombolják a munkavállalók motivációját, zavarják a sprinteket, és gyakran elterelik a résztvevők figyelmét nem lényeges feladatokkal és megbeszélésekkel.

Az én alapszabályom az, hogy ha nem tudom a találkozó minden percét kritikus fontosságúvá tenni, akkor nem tartok találkozót.

Az új agilis projektmenedzserek gyakran szeretnék bizonyítani magukat, és sok megbeszélést tartanak, hogy megmutassák, hogy a feladataikat ellátják.

Én éppen ellenkezőleg ajánlanám: mutassa meg, hogy a feladatra koncentrál, és csak akkor tartson megbeszéléseket, ha valami megoldásra vár, hogy a munka üteme ne lassuljon.

A pontos és megfelelő tervezés messzemenő következményekkel jár: hatással van az ügyfeleknek bemutatni kívánt funkciók sebességére és minőségére. Néha jobban megéri eltérni az eredeti tervtől, és rugalmasságot tanúsítani a feladatok vagy azok prioritásának megváltoztatásában, vagy mindkettőben. A legfontosabb cél az, hogy kiemelkedő élményt nyújtsunk az ügyfeleknek.

A pontos és megfelelő tervezés messzemenő következményekkel jár: hatással van az ügyfeleknek bemutatni kívánt funkciók sebességére és minőségére.

Néha jobban megéri eltérni az eredeti tervtől, és rugalmasságot tanúsítani a feladatok vagy azok prioritásának megváltoztatásában, vagy mindkettőben.

A legfontosabb cél az, hogy kiemelkedő élményt nyújtsunk az ügyfeleknek.

Amikor a legjobb agilis munkafolyamatot választja (pl. Scrum, Kanban ), ne felejtse el beállítani a más csapatokkal, pl. az ügyfélszolgálattal és az értékesítéssel való kommunikációs munkafolyamatot is. Kérjen segítséget egy Scrum mestertől, hogy Ön és csapata felállíthassák a munkafolyamatot. Ez időt takarít meg, és lehetővé teszi a csapat számára, hogy a valóban fontos dolgokra koncentráljon: a lényeges kérdések megoldására.

Amikor a legjobb agilis munkafolyamatot választja (pl. Scrum, Kanban ), ne felejtse el beállítani a más csapatokkal, pl. az ügyfélszolgálattal és az értékesítéssel való kommunikációs munkafolyamatot is.

Kérjen segítséget egy Scrum mestertől, hogy Ön és csapata felállíthassák a munkafolyamatot. Ez időt takarít meg, és lehetővé teszi a csapat számára, hogy a valóban fontos dolgokra koncentráljon: a lényeges kérdések megoldására.

Fontolja meg az agilis és a lean növekedés kombinálását. Az agilis módszerek alkalmazásakor fontos szem előtt tartani, hogy az agilitás önmagában nem elég. Megtanítja, hogyan lehet gyorsan és biztonságosan építkezni, de nem mondja meg, mit kell építeni, vagy miért kell építeni. Itt jön képbe a Lean. A lényeg az, hogy megtaláljuk a legjobb funkciók kombinációját, amellyel a Lean segítségével a legjobb befektetési megtérülést érhetjük el.

Fontolja meg az agilis és a lean növekedés kombinálását. Az agilis módszerek alkalmazásakor fontos szem előtt tartani, hogy az agilitás önmagában nem elég.

Megtanítja, hogyan lehet gyorsan és biztonságosan építkezni, de nem mondja meg, mit kell építeni, vagy miért kell építeni.

Itt jön képbe a Lean. A lényeg az, hogy megtaláljuk a legjobb funkciók kombinációját, amellyel a Lean segítségével a legjobb befektetési megtérülést érhetjük el.

Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a megfelelő szoftverrel, amely segít nyomon követni projektjeit. Az agilis módszer hatalmas segítséget jelentett számunkra. Őszintén szólva, ebben a szakaszban valószínűleg nem tudnánk működni nélküle. Segít kezelni a projekt befejezésével kapcsolatos elvárásokat minden szinten. Az is rendkívül hasznos, ha a sprintek végén újraértékelhetjük helyzetünket, mert így gyakran hatékonyabb módszereket találhatunk a feladatok elvégzésére, és jobban rangsorolhatjuk, mire fordítsuk erőfeszítéseinket.

Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a megfelelő szoftverrel, amely segít nyomon követni projektjeit. Az agilis módszer hatalmas segítséget jelentett számunkra.

Őszintén szólva, ebben a szakaszban valószínűleg nem tudnánk működni nélküle. Segít kezelni a projekt befejezésével kapcsolatos elvárásokat minden szinten.

Az is rendkívül hasznos, ha a sprintek végén újraértékelhetjük helyzetünket, mert így gyakran hatékonyabb módszereket találhatunk a feladatok elvégzésére, és jobban rangsorolhatjuk, mire fordítsuk erőfeszítéseinket.

Nagy köszönet minden résztvevőnek, hogy megosztották velünk idejüket és tippjeiket! 👏🏼

A nagy kép

Az agilis projektmenedzsment módszertan kommunikatív emberek hálózatára, irányadó elvekre és a folyamatos fejlesztés szemléletmódjára épül.

Kívánatos, mert bemutatja, hogyan teremt a következetes átalakulás hozzáadott értéket az ügyfelek számára.

Ha szeretné az agilis projektmenedzsmentet a szervezet céljainak elérésére felhasználni, a ClickUp egy remek agilis eszköz, amely segít ebben.

Regisztráljon még ma egy ingyenes fiókot, és kezdje el optimalizálni munkamódszerét. Alig várjuk, hogy hamarosan megoszthassa velünk tippjeit! 🚀