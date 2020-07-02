ClickUp blog
Melyek a legfontosabb Scrum szerepek? (2025-ös útmutató)

Erica Chappell
Erica ChappellManaging Editor
2020. július 2.

Szeretne többet megtudni a Scrum szerepekről?

Ha a Scrum keretrendszert szeretnéd alkalmazni, először meg kell értened a különböző Scrum szerepeket.

Mert ha nem ismered őket, nem tudsz Scrum-csapatot alakítani!

És hogy segítsünk neked ebben, hívjuk az Avengers-t.

Az Avengers gif

Végül is ezek a szerepek tökéletesen példázzák, milyen is egy igazi Scrum-csapat!

És amikor azt mondjuk, hogy valósak, akkor arra gondolunk, hogy vannak problémáik, amikor a dolgok nem mennek jól, de végül MINDIG elérik a céljukat.

Ki a Scrum csapat Nick Fury-je?

És milyen szerepet játszanak a többi Avengers tagjai?

Ebben a cikkben áttekintjük mindazt, amit tudnod kell a Scrum szerepekről és feladatkörökről, hogy segítsünk neked felépíteni a saját Avengers-stílusú projektcsapatodat!

Kezdjük is!

Mi az a Scrum projektmenedzsment keretrendszer?

Megjegyzés: A következő szakaszok azoknak szólnak, akik nem ismerik az Agile és a Scrum projektmenedzsmentet. Ha csak a Scrum szerepekről szeretnél többet megtudni, kattints ide , hogy ugorj arra a szakaszra.

Mielőtt belemennénk a Scrum csapat szerepeibe, röviden áttekintjük, hogy mik is az Agile és a Scrum.

Az Agile módszertan egy széles körű projektmenedzsment keretrendszer, amelyet a hatékonyság és az alkalmazkodóképesség javítása érdekében hoztak létre. A Scrum az Agile módszertant használja, hogy segítsen a lehető leggyorsabban befejezni a projektet.

Hasonlóan ahhoz, ahogy a Vision J. A. R. V. I. S. alapvető szoftverén alapult:

Marvel Vision gif

Bár a szoftverfejlesztő csapatok többnyire a Scrum és az Agile keretrendszert használják, ezek bármely olyan projektben alkalmazhatók, amely rugalmasságot igényel, például egy értékesítési vagy közösségi média marketing projektben.

Hogyan működik a Scrum?

Mi teszi a Scrum módszertant ilyen hatékony menedzsment stílussá?

Illusztráljuk ezt egy példával:

Tegyük fel, hogy egy új Iron Man-ruhát készítesz Tony Starknak...

A hagyományos projektmenedzsmentben egy egész évet töltesz a tervezéssel, fejlesztéssel és kiadással, csak hogy aztán kiderüljön, hogy Tony nem elégedett néhány funkcióval.

Azt hitted, hogy az automatikus snack-adagoló a legmenőbb ötlet, amit valaha hallottál, de később rájöttél, hogy valójában egy tökéletes repülési stabilizátorral ellátott ruhára vágyik!

Iron Man ruha meghibásodása gif

(Ugye nem akarjuk, hogy kedvenc szuperhősünk szenvedjen?)

Az Agile szoftverfejlesztési módszertannal azonban a szoftvert fázisokban (ún. sprintokban) fejleszted, minden fázis után megkapod Tony visszajelzését, és a következő kiadás előtt végrehajtod a változtatásokat.

Ha aktívan bevonod őt a fejlesztési folyamatba, olyan öltönyt tudsz neki készíteni, amelytől el lesz ragadtatva!

Mi tartozik a Scrumhoz?

Ahogyan az Avengers film a képregénysorozaton alapul, úgy a Scrumnak is van egy könyve, amely meghatározza azt – a Scrum Guide.

Mi az a Scrum Guide?

Kifejti, mi is az a Scrum módszertan, amelyet egy perc múlva áttekintünk.

Az agilis módszertanról további információkat találhat átfogó agilis projektmenedzsment útmutatónkban.

Ennek ellenére a Scrum módszertan egy sor egyedi elemmel rendelkezik, amelyek segítik a Scrum hatékony bevezetését:

Olvasd el a Scrum módszertanról szóló útmutatónkat, amelyben részletesen bemutatjuk, hogyan illeszkednek egymáshoz ezek az elemek.

Melyek a legfontosabb Scrum szerepek?

Most nézzük meg a Scrum csapat többféle szerepét és feladatait.

csapatmegbeszélés gif

Mi az a Scrum-csapat?

A Scrum-csapat egy körülbelül öt-tíz tagból álló csoport, amely a Scrum-értékek alapján sprinteléssel dolgozik a termékek elkészítésén.

Az Avengers egy csoport, amelynek tagjai együtt dolgoznak a világ megmentésén.

Hasonlóképpen, a Scrum-csapat egy olyan csoport, amelynek tagjai együtt dolgoznak, hogy egy kész terméket szállítsanak a világnak!

Néhány jellemzőjük:

  • A projektcsapat minden sprintciklus után az inkrementumok megvalósításán dolgozik.
  • Minden csapat tagjának be kell tartania a Scrum értékeit és szabályait.
  • Ők felelősek a termék szállításáért.
  • Jogukban áll önállóan döntéseket hozni.
  • Feladatuk a Scrum-artefaktumok megfelelő karbantartása.
  • Bár minden Scrum szerepkörnek más-más feladatkörrel rendelkezik, a csapat közösen dolgozik a közös cél elérése érdekében.

Mi a helyzet a csapat méretével?

A Scrum-csapat általában öt-tíz tagból áll.

Miért?

Ha a projektcsapat túl nagy, az rossz együttműködéshez és fokozott zavarhoz vezethet a Scrum-csapat szerepeiben. Ha pedig túl kicsi, akkor előfordulhat, hogy nem rendelkezik a termék fejlesztéséhez szükséges összes készséggel.

Még az eredeti Avengers is csak hat tagot számlált!

Az Avengers gif

Mintha az lenne a sorsuk, hogy agilis csapatot alkossanak!

Megjegyzés: Ha a tagok száma meghaladja a 10-et, a munkát a Scrum of Scrums módszerrel koordinálják. A csapat 5–10 tagú több Scrum csapatra oszlik, és az egyes csapatok képviselői találkoznak, hogy a Scrum of Scrums ülésen áttekintsék az elért eredményeket.

Ki kicsoda a Scrum csapatban? És milyen feladatok tartoznak az egyes Scrum szerepkörökhöz?

Nézzük meg...

A három legfontosabb Scrum szerep

Minden Scrum-csapatnak három kulcsfontosságú szerepe van:

Várj, miért nincs projektmenedzser? Nem kellene minden projektnek lennie egynek?

Általában a Scrumban nincs egyértelmű projektmenedzser szerepkör. A menedzser feladatkörét a Scrum master, a termék tulajdonos és a Scrum fejlesztőcsapat osztja meg egymás között.

Ismerjük meg közelebbről a Scrum szerepeket és feladatköröket

A. A termék tulajdonos szerepe

Bármely projekt esetében szükség van valakire, aki megérti az érdekelt felek (ügyfelek vagy végfelhasználók) igényeit, és azokat termékjellemzők formájában képes vizualizálni, igaz?

Ez a Scrum termék tulajdonos, más néven a csapat Nick Fury-je szerepe.

Ahogy Fury összehozta az Avengers-t, hogy megállítsák Lokit, úgy a termék tulajdonos összehozza az Agile csapatot, hogy kifejlesszék a terméket.

Marvel Nick Fury azt mondja: „Teljes mértékben bízom benned” gif

Ők vezetik a termékfejlesztési folyamatot azáltal, hogy megteremtik a projekt alapjait. Ehhez meg kell érteniük, hogy mit akarnak az érdekelt felek, és ezt felhasználói történetek segítségével leírni.

Mi az a felhasználói történet?

A felhasználói történet leírja, hogy a termék hogyan lesz hasznos az érdekelt felek számára. Három kérdésre ad választ:

  • Ki a felhasználó?
  • Milyen funkciókra van szükségük?
  • Miért van szükségük ezekre a funkciókra?

A termék tulajdonos szerepkör felelősségi körei

Bár nem feltétlenül ők a vállalkozás tulajdonosai, a Scrum termék tulajdonosok elsődleges feladata a projekt befektetési megtérülésének maximalizálása.

Ehhez a következőket teszik:

  • A termék jellemzőinek azonosítása
  • Határozza meg az elfogadási kritériumokat a termékstandardok meghatározásához
  • Fordítsd le őket termék-backlog elemekre!
  • Priorizáld a termékbacklog elemeit minden sprint ciklusban
  • Finomítsd a listát az érdekelt felek igényei szerint

De ez még nem minden!

A termék tulajdonos szerepkörének egyéb feladatkörök közé tartoznak:

  • A termékbacklog rendszeres kezelése
  • A projekt céljainak és a termék-backlog elemeinek egyértelmű meghatározása
  • A fejlesztési folyamat felügyelete
  • Az érdekelt felek visszajelzéseinek továbbítása a projektcsapatnak

Megjegyzés: Ha Scrum termék tulajdonos minősítést szeretnél szerezni, akkor termék tulajdonos minősítő tanfolyamokat vehetsz fel olyan szakmai szervezetektől, mint a Scrum Alliance.

Sajnos a Scrum Alliance nem egy intergalaktikus űrhadsereg!

Marvel Guardians of the Galaxy üdvözlő gif

B. A Scrum Master szerepe

Ha be akarod vezetni a Scrum gyakorlatokat, akkor szükséged van valakire, aki segít megérteni a Scrum alapelveit és egyéb összetevőit, igaz?

Ez a Scrum Master, más néven a csapat Iron Manje vagy Captain America szerepe.

Mindent megtesznek, hogy segítsék a csapatot. Ezért a Scrum mester irányítja és segíti a Scrum termék tulajdonosát és a fejlesztő csapatot a projekt megvalósításában.

De várjunk csak, ha ezek a szerepek csak a csapat segítésére szolgálnak, akkor több Scrum mester is lehet, nem?

Nem.

Tudjuk, mennyire szeretnek vitatkozni Cap és Iron Man, igaz?

Ezért ajánlott, hogy csapatonként csak egy Scrum master legyen.

Captain America és Tony Stark gif

A Scrum Master szerepkör felelősségi körei

Ne feledd, hogy a Scrum Master nem a projekt vezetője vagy a csapat menedzsere. Csak abban segít a csapat tagjainak, hogy megtanulják a Scrum alapelveit és alkalmazzák a menedzsment keretrendszert a termékfejlesztési folyamatban.

Íme néhány feladat, amelyet a Scrum Master lát el:

  • Gondoskodik arról, hogy minden csapattag betartsa a Scrum és az Agile fejlesztési gyakorlatokat.
  • A termék tulajdonos támogatása a befektetés megtérülésének megvalósításában
  • A csapat ösztönzése az önszerveződésre
  • Védelem a belső és külső zavaró tényezőktől
  • A Scrum-ceremóniák, például a sprinttervezés, a sprintfelülvizsgálat stb. lebonyolítása.

Megjegyzés: Ha Scrum master minősítést szeretnél szerezni, részt vehetsz a Scrum Alliance és más szakmai csoportok által tartott Scrum master minősítő tanfolyamokon.

C. Fejlesztőcsapat tag

Így most már van valaki, aki összehozza a csapatot.

Van valaki, aki az embereket a helyes úton vezeti.

De ki fogja követni a Scrum keretrendszert?

Ki fogja végrehajtani a sprint backlogot?

Ehhez van a fejlesztői csapat, más néven a többi Bosszúállók.

Ahogyan az Avengers tagjai különböző képességekkel rendelkeznek és együtt dolgoznak a cél eléréséért, úgy a Scrum fejlesztői csapat is rendelkezik a termék fejlesztéséhez szükséges többfunkciós képességekkel.

A fejlesztőcsapat egy olyan személyekből (fejlesztőkből) álló csoport, akik minden sprint során fejlesztik a terméket. A csapat együtt dolgozik, hogy a végső terméket átadja az érdekelt feleknek.

Két alapvető jellemzőjük van:

  • Önszerveződés: a tagok tudják, hogyan kell fejleszteni a terméket anélkül, hogy segítséget kérnének a Scrumon kívüli csapattagoktól.
  • Funkcióközi: rendelkeznek a termékfejlesztéshez szükséges összes készséggel, és nem kell függniük a Scrumon kívüli csapattagoktól.

De kik alkotják a fejlesztői csapatot? Csak a szoftverfejlesztők?

Az „fejlesztők” kifejezés az agilis szoftverfejlesztés kontextusában gyakran a programozókat jelenti.

Ugyanakkor utalhat bárkire, aki részt vesz a termékfejlesztési folyamatban, például:

  • Üzleti elemző
  • Tervező
  • Kutató

A fejlesztőcsapat feladatai

Mivel a Scrum fejlesztői csapat önszervező, a projektmenedzser néhány feladatát is ellátja, például eldönti, hogyan hajtsák végre a sprintet.

Ezek a következők:

  • Céljuk, hogy maguk is fejlesszék készségeiket és munkafolyamataikat.
  • Készítsd el a termék funkcióit az elfogadási kritériumoknak megfelelően
  • Végezz el változtatásokat az inkrementumokban az érdekelt felek igényeinek megfelelően
  • A termékfejlesztés során felmerülő késedelmekért és hibákért való felelősség megosztása
  • Vegyél részt Scrum-eseményeken, mint például a sprint-áttekintés, a sprint-visszatekintés (lásd még: agilis visszatekintés ) és a napi Scrum-megbeszélések, hogy megvitassátok az előrehaladást.

Megjegyzés: A Scrum Alliance és más szervezetek által kínált tanúsító tanfolyamok elvégzésével Scrum fejlesztői tanúsítványt szerezhetsz. A tanfolyamok többsége azonban azoknak a szoftverfejlesztő csapatoknak szól, akik be akarják vezetni a Scrum keretrendszert.

Hogyan segítheti Scrum-csapatainak a jó teljesítményt?

Megtanultad a Scrum alapelveit? ✅

Kijelölted a csapat szerepeit? ✅

Készen állsz egy Scrum projekt megvalósítására? Gondold át még egyszer!

Mielőtt elkezdené a projektet, szüksége van egy platformra a tevékenységek végrehajtásához, igaz?

Még az Avengersnek is kellett egy központ!

Mi is az a platform a Scrum csapat számára?

Egyszerű: projektmenedzsment szoftver!

A legjobb agilis Scrum projektmenedzsment szoftver: ClickUp

Akár hagyományos csapatban, akár agilis Scrum-csapatban dolgozik, a projektmenedzsment eszközök, mint például a ClickUp, segítenek a projektek egyszerű kezelésében.

Ezek hatékony funkciókat kínálnak a csapatok támogatására:

  • Kezelje a sprint backlogot
  • Sprintok tervezése és nyomon követése
  • Kommunikálj az érdekelt felekkel és a többi taggal

De mi is az a ClickUp?

Clickup projektmenedzsment szoftver

A ClickUp a világ legjobban értékelt Scrum és Agile projektmenedzsment eszköze, amely segít a projektcsapatoknak gyorsan alkalmazkodni a Scrum keretrendszerhez.

Itt egy titok:

Bár hivatalosan nem tudjuk megerősíteni, de jó okunk van azt hinni, hogy Tony Stark a ClickUp segítségével építette meg az első Iron Man-ruhát.

(Pepper Potts nem volt hajlandó nyilatkozni, amikor megkérdeztük.)

Marvel Tony Stark gif

Így segíti a ClickUp minden Scrum-csapatot projektjeik kezelésében:

1. Sprintlisták a sprint előrehaladásának nyomon követéséhez

Szeretnéd tudni, hogyan halad a sprint?

Használja a ClickUp Sprint listáit!

A sprintlista egy ellenőrzőlista, amely a sprintciklust kisebb feladatokra bontja, hogy könnyebben nyomon követhesse annak előrehaladását. A következő sprint felé haladva gyorsan le tudja pipálni a feladatokat.

A ClickUp Sprint listáihoz Scrum pontokat is hozzáadhat, hogy megbecsülje, mennyi időbe telik a termék backlog elemének befejezése.

Mi több?

Ezek tökéletesen alkalmasak a Scrum események, például a sprint tervezési megbeszélés, a sprint retrospektíva vagy a napi Scrum megbeszélések során elért haladás áttekintésére.

Sprint lista a ClickUp-ban

2. Agile Scrum Dashboards bármely Agile projekt vizuális összefoglalásához

A ClickUp hatékony Dashboards funkciója gyors vizuális áttekintést nyújt bármely projektről.

Olyan, mint Tony munkaterülete itt:

Tony Stark gif

Még a grafikonokat is testreszabhatod, például:

Kumulatív folyamatábra a ClickUp-ban

3. A sprint céljának eléréséhez szükséges célok

A sprint tervezés során célokat állítasz fel, amelyek segítenek a sprintre koncentrálni.

De honnan tudhatod, hogy jó úton jársz?

A ClickUp Célok funkciójával!

A célok olyan magas szintű keretek, amelyek segítenek a sprint célját kisebb, mérhető célkitűzésekre bontani. A sprint céljának eléréséhez csak ezeket a célkitűzéseket kell teljesítenie!

Például, ha a célod az Iron Man ruha megépítése volt, akkor a célpontjaid lehetnek a „wireframe fejlesztése” és a „hibatesztelés”.

A Célok funkcióval gyorsan elindíthatod a sprinteket.

Ehhez csak készíts egy listát a hátralévő feladatokról, és helyezd át őket egy célba. Így a hátralévő feladatok célokká válnak, és a haladás során le tudod őket pipálni.

Ennyire egyszerű!

Célok a ClickUp-ban

4. Hozzászólások hozzárendelése az agilis projekt előrehaladásának biztosítása érdekében

Aggódsz, hogy a megjegyzéseid gyakran figyelmen kívül maradnak?

Marvel Loki azt mondja, hogy még soha nem találkozott ezzel az emberrel gif

Ha olyan hatékony akarsz lenni, mint az Avengers, nem engedheted meg magadnak a késleltetett visszajelzéseket!

A ClickUp Assigned Comments funkciójával ez nem jelent problémát.

Ez a funkció ideális minden projektmenedzser vagy termékfelelős számára, mivel lehetővé teszi, hogy a megjegyzésekből feladatokat hozzon létre, és azokat bármely Scrum-csapat tagjának (vagy magának) kioszthassa.

Ők azonnal értesítést kapnak, és az értesítés még a tálcájukon is megjelenik. A feladat elvégzése után lezárhatják azt, így elkerülhetik a további nyomon követést!

hozzárendelt megjegyzések a ClickUp-ban

5. Egyedi állapotok a változó Agile projektfázisok kezeléséhez

Olyan feladatállapotokkal küszködik, amelyek nem relevánsak a projektje szempontjából?

Minden projektnek megvannak a maga egyedi igényei és szakaszai. A legtöbb projektmenedzsment eszköz azonban olyan alapértelmezett feladatállapotokat kínál, amelyek nem tükrözik pontosan a projekt igényeit.

Minek kell „szerkesztési” szakasz, ha Iron Man ruháját fejleszted?

Tony Stark frusztrált gif

A ClickUp egyedi státuszai segítségével azonban ez nem jelent problémát!

Lehetővé teszi egyedi sprint állapotok létrehozását, hogy pontosan tükrözze a projekt igényeit. Például létrehozhat egy „hibatesztelés” állapotot az Agile szoftverprojektjéhez.

Csak egy pillantást kell vetned a feladat állapotára, hogy megtudd, milyen szakaszban van. Így a projekten dolgozó mindenki azonnal tudni fogja, hogyan halad a munka.

Állapotok a ClickUp-ban

Ez azonban nem az összes ClickUp funkció.

Ez az agilis projektmenedzsment szoftver olyan funkciókat is kínál, mint:

Következtetés

A Scrum szerepek és feladatkörök megértése elengedhetetlen minden Scrum csapat sikeréhez.

Az Avengers pedig rengeteg példát kínál arra, hogy milyennek kell lennie egy Scrum-csapatnak.

Ezek a következők:

  • Funkcióközi
  • Önszerveződő
  • Szoros együttműködés
  • És ami a legfontosabb: elkötelezett a siker iránt!
Az Avengers együtt eszik egy étteremben gif

És miközben összeállítod a saját Avengers-stílusú csapatodat, miért ne használnál egy ingyenes Agile projektmenedzsment eszközt, mint például a ClickUp, hogy segítsen neked?

Számos hatékony funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek a csapatoknak a projektek hatékony tervezésében és kezelésében Scrum környezetben.

A ClickUp segítségével a Scrum-csapat összeállítása gyerekjáték!

Regisztrálj még ma, és tapasztald meg magad is az erejét!

