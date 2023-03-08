ClickUp blog
A sprinttervezés útmutatója agilis projektmenedzserek számára

Zach Wills
2023. március 8.

Az agilis átalakulások terjedésével a sprinttervezés népszerűsége tovább növekszik, gyakran lenyűgöző eredményekkel. A vállalatok rugalmasságot nyernek, nagy problémákat oldanak meg, és beépített szüneteket tartanak a fejlesztések között, amelyek során értékelhetik az előrehaladást és szükség szerint újrakalibrálhatják a folyamatot.

Ha még nem ismeri a sprinttervezést, itt megtalálja mindazt, amit tudnia kell. Ha pedig már ismeri, és csak egy projektmenedzsment szoftverre van szüksége a kezdéshez, akkor is segítünk – ingyenesen – a ClickUp Sprint és agilis funkcióival.

Mi az a sprinttervezés?

A sprinttervezés az a folyamat, amelynek során meghatározzák, mit szeretnének elérni egy sprintben (a célokat) és hogyan fogják azt elérni (a tervet) a következő sprintben – az üzleti célok, a termékbacklog, valamint a csapat kapacitása és sebessége alapján. A sprinttervezési megbeszélésen meg kell határozni az elvárásokat, irányt kell adni a csapatoknak és biztosítani kell, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon minden sprint előtt.

VÁRJON EGY PILLANATOT... MI AZ A SPRINT? Ha még nem ismeri az agilis módszert, íme egy rövid bevezető: a sprint egy rövid időtartam (leggyakrabban két hét, de léteznek egyhetes és négyhetes sprintek is), amely alatt a csapata valamit el kíván végezni.

A sprintelés mögött az az elképzelés áll, hogy ahelyett, hogy a fejlesztői csapat egész évét előre megtervezné, és nem hagyná teret a kreativitásnak, az innovációnak, a piaci változásoknak vagy a vészhelyzeteknek, inkább rövid időtávon tervezi meg a prioritást élvező feladatok elvégzését. Ez teret hagy a növekedésnek és a prioritások változásának. Ez azt is jelenti, hogy a csapatok folyamatosan szállítják a prioritást élvező funkciókat vagy termékeket, és a prioritások változásával a csapatok munkája is változhat.

A sprinttervezés előnyei

Miért alkalmaznak manapság olyan sok vállalat a sprintet? Mit jelent ez pontosan a csapatok, az ügyfelek és a vállalat eredménye szempontjából? A válaszok nagyon vonzóak:

Agilisabb munkafolyamatok

A sprintelés alapgondolata a következő: a rövid, jól meghatározott munkaszakaszok gyorsabb teljesítést és nagyobb rugalmasságot jelentenek. Lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a nagy projekteket kisebb, könnyebben kezelhető mérföldkövekre bontsák, és előre meghatározott ellenőrzési pontokat adnak a vezetésnek, ahol új információk, például üzleti célok változása vagy jelentős piaci változások alapján átalakíthatják, újragondolhatják a prioritásokat, vagy akár el is vethetik a projekteket.

Két feladat közötti kapcsolat felvázolása a Gantt-nézetben
Mutassa meg a feladatok és a mérföldkő feladatok közötti kapcsolatokat a ClickUp Gantt nézetében.

Jobb együttműködés

Minél világosabb (és rugalmasabb) a terve, annál könnyebb a csapatoknak hatékonyan együttműködni a feladatok elvégzésében. Az egyik sprint befejezése és a következő megkezdése közötti beépített szünetek pedig automatikus ellenőrzési pontokat jelentenek a csapatok számára.

TERMELÉKENYSÉGI TIPP Psst... A ClickUp ügyfeleinek 25%-a azt mondta, hogy azért váltott át a platformunkra, mert jobb együttműködési eszközökre volt szüksége, és 91% szerint az együttműködés javult az átállás után.

Nincs több találgatás

A célok, a mérföldkövek, a csapat felelősségei és a várt értékek egyértelmű meghatározásával a sprinttervezés kiküszöböli a találgatásokat a folyamatainkból. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell fordítani a projekt közepén felmerülő átfogó kérdésekre (csökkentve ezzel a késedelmeket), és kevesebb hely marad a vezetőség szándékaival kapcsolatos helytelen találgatásokra (csökkentve ezzel a párhuzamos munkavégzést).

Boldogabb alkalmazottak

Senki sem akarja a munkaidejét azzal tölteni, hogy bizonytalan abban, mit kell teljesítenie, mikor, vagy hogyan fogják meghatározni a sikerét. Ez stresszt okoz, és elvonja a kreatív energiát a tényleges munkahelyi problémák megoldásától.

A projekt eredményeinek világos, kezelhető listájával és egy véges, ésszerű ütemtervvel (hetek helyett hónapok) a csapatoknak nem kell találgatniuk a prioritásaikról, a várt eredményekről vagy arról, hogy min kellene dolgozniuk. Ez csökkenti a stresszt és a mentális terhelést (azt az információmennyiséget, amelyet az emberek a munkájuk elvégzéséhez a fejükben tartanak), ami szintén hozzájárul a termelékenységhez.

Stratégiák, amelyekből tanulhat

Minél jobban dokumentáljuk terveinket, annál jobban tanulhatunk belőlük. Mi működött jól? Mi nem működött egyáltalán? Milyen akadályokba ütköztünk, amelyeket a jövőben elkerülhetünk?

Használja a ClickUp kapcsolatokat a munkaterületen található feladatok és dokumentumok összekapcsolásához.
A ClickUp kapcsolatokkal egyszerűen összekapcsolhatja a feladatokat és a dokumentumokat a munkaterületről.

A rövid sprintek azt jelentik, hogy gyakrabban tesszük fel ezeket a kérdéseket (és gyakrabban tanulunk belőlük). A jól meghatározott tervek és a jól dokumentált sprintek egyértelműbb válaszokat jelentenek, amikor feltesszük ezeket a kérdéseket. A stratégiai iteráció pedig folyamatos fejlődést jelent (és kevesebb ragaszkodást a régi szokásokhoz).

Mikor kell megtervezni a sprintet?

A sprint tervezést a sprint előtt és a backlog finomítás, a sprint áttekintés és a sprint retrospektíva után kell elvégezni az előző sprintből (ahol megtudhatja, mely gyakorlatokat érdemes a csapatoknak megismételni vagy elvetni az előző sprintből).

Sprinttervezés idővonal grafikon

Mennyi ideig tart egy sprinttervezési ülés?

A sprinttervezési megbeszélések általában körülbelül egy órát tartanak a sprint minden egyes hetében. (Például, ha kéthetes sprinteket végez, a megbeszélés körülbelül két órás lesz. Ha háromhetes sprinteket végez, akkor három órás időtartamot tervezzen be. )

Ennek ellenére vannak módszerek, amelyekkel a sprinttervezés rövidebb és hatékonyabbá tehető. A vállalatoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a hátralévő feladatok listája pontos legyen, és meg kell kérniük a vezetőséget, hogy jól kidolgozott tervvel érkezzenek az értekezletre.

Ez lehetővé teszi a vezetőség számára, hogy prioritásokat állítson fel, és az értekezleteket 30 percre rövidítse, így kizárólag azokra a funkciókra koncentrálhatnak, amelyek nem lesznek befejezve /nem lettek befejezve a jelenlegi sprintben. Ezt követően a csapat áttekintheti a (tiszta, finomított) backlogból javasolt prioritásokat, és konszenzust érhet el a csapatban.

Mint minden megbeszélésnél, itt is igaz, hogy minél rövidebb, annál jobb. Kutatások szerint az átlagos figyelemfenntartási idő mindössze 10–18 perc ( ezért is tartanak a TED Talks előadások legfeljebb 18 percig ). Bár nem hisszük, hogy a tervezési üléseit ennyire lerövidítheti, mindenképpen keressen lehetőségeket a felesleges részek kivágására.

TIPPEK AZ ÜLÉSEK RÖVIDÍTÉSÉHEZ Időzítő beállítása, a résztvevők kézzel történő jegyzetelése (nem laptopon), a mobiltelefonok bejelentkezéskor történő ellenőrzése és a csend beiktatása az üléseibe (igen, valóban!) csak néhány a FastCompany szerint a sikeres csapatok által alkalmazott módszerek közül, amelyekkel megakadályozzák az ülések elhúzódását.

Ha valami szokatlanra készül, például a mobiltelefonok betiltására vagy a székek eltávolítására, gondoskodjon arról, hogy a fogyatékkal élő alkalmazottak számára is biztosított legyen a hozzáférés. Egyeseknek szükségük van az ülésre, másoknak pedig orvosi riasztások miatt szükségük lehet a telefonjukra.

Kik vesznek részt a sprinttervezésben?

Bár a teljes fejlesztői csapatnak részt kell vennie a tervezési megbeszélésen, az elsődleges tervezők itt a Scrum mester, a termék tulajdonos és a műszaki vezető.

A Scrum mester vezeti a Scrum csapatot, és gondoskodik arról, hogy minden szükséges eszközzel rendelkezzenek az új sprint megkezdéséhez (felkészítve őket a sikerre). A termék tulajdonos a termékvízió és a termékbacklog őrzője.

Szoros kapcsolatban kell állniuk az ügyféllel, és felelősek a termék-backlog fejlesztéséért és frissítéséért. A mérnöki menedzsernek részt kell vennie a találkozó előtti bármilyen hatókör-meghatározásban vagy összehangolásban.

Emellett – ami különösen fontos – a sprint nem csak a fejlesztőcsapatok számára alkalmas. A McKinsey azt javasolja, hogy az agilis átalakulást sprintokban valósítsák meg. A Harvard Business Review szerint pedig a sprintok nagy problémák megoldására alkalmasak. A rövid időtartamú gondolkodás és tervezés hasznosságát – többféle csapat esetében is – az iparág vezetői és a legfontosabb üzleti kutatóintézetek már többször is bebizonyították.

Mit tartalmaz a sprinttervezés?

ClickUp célok : Miután a termék tulajdonos meghatározza a célokat, a sprint tervezési értekezleten kell biztosítani, hogy a csapat is tisztában legyen velük. Minél jobban megértik, mit akarnak elérni, annál sikeresebb lesz minden sprint.

Célok létrehozása és nyomon követése a ClickUp-ban
Hozzon létre személyes célokat a ClickUp-ban, és állítson be célokat, hogy nyomon követhesse az előrehaladását.

Backlog kiválasztás: Lehetőleg a sprint tervezési megbeszélés előtt a termék tulajdonosának prioritásokat kell rendelnie a backloghoz, és a megbeszélés során ezeket a prioritásokat közölnie kell a csapatokkal.

NEHÉZSÉGEKET OKOZ A BACKLOG SZERVEZÉSE? Próbálja ki a ClickUp listáit! Nemcsak egy helyen gyűjtheti össze a backlog elemeit és rendezheti a hozzájuk tartozó feladatokat, hanem minden listát elhelyezhet egy adott projektmappában, hozzáadhat releváns információkat az egyes listákhoz (tulajdonosok, mellékletek stb.), rendezheti a feladatokat státusz szerint, és egyszerűen áthúzhatja őket a státusz megváltoztatásához. Az egyszerű, valós idejű frissítések miatt ezek a listák hatalmas segítséget nyújtanak a tervezési értekezletek során.

Sebesség: Milyen gyorsak a csapataid? Minél jobban tudsz válaszolni erre a kérdésre (csapatonként), annál jobban tudsz tervezni. Használd a korábbi sprinteket a csapat sebességének kiszámításához a jövőbeli sprintekhez, és a tervezési megbeszélés során ellenőrizd. A csapatok szerint ez a projekt hosszabb vagy rövidebb időtartamot igényel? Használd a megbeszélést, hogy meghallgasd a véleményüket, és elkerüld a túl rövid vagy túl hosszú ütemezést.

Kapacitás : A túlterhelésről vagy alulterhelésről beszélve a kapacitás a másik mutató, amelyet figyelembe kell vennie a tervezés során. Ennek meghatározásához tudnia kell, hogy a csapat (vagy az egyes csapattagok) milyen feladatokkal rendelkeznek már, mit lehet és mit nem lehet halasztani, és hogy az Ön prioritásai hogyan illeszkednek a csapat meglévő prioritásaihoz. (Psst… A ClickUp Workload nézet segíthet ebben. )

munkafolyamat-nézet clickup
Használja a ClickUp Workload View funkcióját, hogy lássa, ki áll előrébb vagy lemaradva, és egyszerűen drag-and-drop módszerrel áthelyezze a feladatokat az erőforrások újraelosztása érdekében.

A kapacitás meghatározásakor sok csapat olyan rendszert használ, mint a sprintpontok, amely lehetővé teszi, hogy több pontot rendeljen hozzá a csapatok által egy meghatározott időszakban elvégezhető feladatokhoz, majd minden feladatnak pontértéket rendeljen, hogy lássa, hogyan illeszkedik az összkapacitásba.

Érdemes megjegyezni, hogy a kapacitástervezés nem csak a határidők kiszámításáról szól. Arról szól, hogy a csapatok összhangba kerüljenek a hatókör és a munkamennyiség tekintetében, ami egy feladat elvégzéséhez szükséges. A pontrendszer segít azonosítani a megértés terén fennálló nagyobb eltéréseket.

Ha az egyik mérnök szerint a szükséges erőfeszítés két pont, a másik szerint pedig hét, akkor tudhatja, hogy valaki nem vett figyelembe valamit. Ez segíthet a függőségek feltárásában és a feltételezések tisztázásában a sprint megkezdése előtt.

Függőségek: A csapatok közötti függőségeket be kell építeni a sprint előtti tervezésbe, és azokat a megbeszélés során fel kell vetni, hogy minden függőséget feltérképezzenek (az utolsó pillanatban egy hatalmas függőség felfedezése, ami tönkreteszi a tervet, az utolsó dolog, amit szeretne).

függőségek funkció a ClickUp-ban
Hogyan adhat hozzá függőséget egy kapcsolathoz a ClickUp-ban?

Feladatok: Hogyan érjük el a kitűzött célt? Melyek a feladatok, a mérföldkövek és a műveletek sorrendje, amelyeket el kell végeznünk? Ki melyik feladatot kapja, és hogyan fogja elvégezni? A projektmenedzsernek már rendelkeznie kell egy projektmenedzsment ütemtervvel, amely tartalmazza a fenti kérdésekre adott válaszokat. Használja ki az értekezlet idejét, hogy szükség szerint módosítson, ha a csapata új információkat, időbecsléseket stb. hoz be.

Mérőszámok : Végül győződjön meg arról, hogy az értekezlet megválaszolja a következő kulcsfontosságú kérdést: hogyan fogja tudni, hogy sikeres volt-e? Milyen mérőszámok alapján fogja értékelni a sprint hatékonyságát? Pontosan mit kell megcélozniuk a csapatoknak és az egyéneknek?

ClickUp munkaterhelés-nézet
A ClickUp Workload View betekintést nyújt a projektmutatókba, hogy egy lépéssel előrébb járhasson.

A sprinttervezés legjobb gyakorlata

Tehát már tudja, mi az a sprinttervezési megbeszélés, mikor kell megtartani, ki felel érte, és mit tartalmaz. Most pedig tegye még jobbá néhány szakértői tippel:

1. Legyen rövid és lényegre törő

Senki sem szereti a hosszú megbeszéléseket. Még a fontosakat sem. Ez azt jelenti, hogy ha azt szeretné, hogy a megbeszélése maximális hatást érjen el és kevesebb ellenállásba ütközzön, a projektmenedzsereknek és a vezetőknek előre el kell végezniük a munkát, hogy a tényleges megbeszélés a lehető legrövidebb és legegyszerűbb legyen.

2. Készítsen világos napirendet

Ha már a rövidségről és az egyértelműségről beszélünk, minél tisztább a napirendje, annál gyorsabban (és jobban) fog zajlani az értekezlet. Tudja meg, miről kell beszélnie, milyen sorrendben és milyen prioritással. És kezdje azokkal a dolgokkal, amelyek a legnagyobb figyelmet igénylik.

3. Kezdje a miért kérdéssel

Ahogy Simon Sinek (a TED Talk híressége) mondja: „Az emberek nem azt veszik meg, amit csinálsz, hanem azt, miért csinálod. ” Elsősorban az ügyfelekről beszél, de ugyanez vonatkozik a belső csapatokra is. Ha azt szeretnéd, hogy elfogadják a projektet és teljes erővel beleadjanak mindent, tudniuk kell, miért fontos. Milyen célokért dolgoznak, és hogyan javítják ezek a célok az ügyfelek vagy az alkalmazottak életét?

4. Vegye le a terhet a csapatáról

A projektmenedzsereknek és a csapatvezetőknek a lehető legkönnyebbé kell tenniük a csapat számára, hogy igent mondjanak a tervre. Ne használja az értekezletet brainstorming ülésként, és ne terhelje túl a csapatokat azzal, hogy maguknak kell kitalálniuk az útitervet. Jöjjön elő világos javaslatokkal, és hagyja, hogy a csapat hasznos visszajelzéseket adjon. Ez a leghatékonyabb időkihasználás, és nem vonja el a csapatok figyelmét és kreatív energiáját.

5. Határozza meg a sikert

Hogyan néz ki egy sikeres tervezési ülés? Mit szeretne, hogy a csapatok tudjanak az ülés végén? Milyen pontosító kérdésekre kell választ kapnia? A csapat a sprint végén kiadja-e a projektet, és ez hogyan befolyásolja a tervezést? Az ülésre úgy kell belépnie, hogy már előre tudja, hogyan fog kinézni egy sikeres sprint, és hogy milyennek kell lennie egy sikeres tervezési ülésnek az végén.

6. Reális célokat tűzzön ki

A kiégés és a fluktuáció riasztó mértékű elterjedésével minden eddiginél fontosabb, hogy reálisan ítéljük meg, mit tudnak elérni a csapatok és az egyének. Használja a múltbeli eredményeket a terv elkészítéséhez, de figyeljen arra is, ha a csapatok több időt kérnek, vagy nehezen érik el a célokat.

Sok csapat számára a reális, elérhető célok és a további ösztönzőkkel járó ambiciózus célok kitűzése segíthet abban, hogy a csapatok ne égjenek ki, hanem nagy dolgokra törekedjenek.

7. Végezzen retrospektívákat

Minden sprintnek hatással kell lennie a következő sprintre. Mit csináltak jól a csapatok (és mi ismételhető meg)? Mi az, amin még dolgozni kell? Mit tanult a korábbi sprintekből? Hogyan alkalmazhatja ezt a jövőben? A rendszeres visszatekintések segíthetnek a válaszok megszerzésében és azok beépítésében a következő tervezési ülésbe.

Próbálja ki ezeket a retrospektív eszközöket!

PROFI TIPP További tanácsokra van szüksége? Nézze meg ezt a több mint 20 szakértő által összeállított gyűjteményt az agilis projektmenedzsmentről.

Sprinttervezési eszközök

A sprinttervezés sok stratégiai munkát igényel, ezért elengedhetetlen a megfelelő eszközök használata. (Tudjuk, hogy elfogultak vagyunk, de mivel ügyfeleink 96%-a állítja, hogy hatékonyabbá váltak az eszközeink használata óta, úgy gondoljuk, hogy a vélemények egyértelműen egybehangzóak).

Íme három ClickUp agilis sablon, amely hasznos lehet a sprinttervezési értekezletén:

1. ClickUp agilis projektmenedzsment sablon

Agilis projektmenedzsment sablon a ClickUp-tól
Használja ezt az agilis sablont a legfontosabb projektjeinek tesztelési és megvalósítási fázisainak nyomon követéséhez.

A ClickUp Agile projektmenedzsment sablon segítségével egy pillanat alatt áttekintheti az előrehaladást, nyomon követheti a sprinteket és testreszabhatja az állapotokat, hogy azok megfeleljenek csapata egyedi igényeinek.

2. ClickUp Agile Scrum menedzsment sablon

ClickUp Agile Scrum menedzsment sablon
Készítsen részletes backlogot ezzel az egyszerű Agile Scrum sablonnal, és azonnal kezdjen hozzá!

A backlogoktól a sprinteken át a retrospektívákig, ez a ClickUp Agile Scrum menedzsment sablon minden szükséges sprinttervezési elemet egy könnyen áttekinthető, könnyen szerkeszthető helyen összegyűjt.

3. ClickUp sprint retrospektív brainstorming sablon

clickup Sprint retrospektív sablon
Használja ezt a Whiteboard sablont, hogy a következő retrospektívát világosabban megtervezhesse.

Retrospektívát tart egy sprint után és a következő előtt? A ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template minden szükséges információt tartalmaz.

Bónusz: Sprint retrospektív sablonok

Készen áll a kezdésre?

A ClickUp ingyenes Sprint és agilis eszközei úgy lettek kialakítva, hogy segítsék a termék tulajdonosokat és a Scrum vezetőket az előzetes tervezésben, a sprinttervezési értekezletek lebonyolításában és az egyes projektek folyamatosan változó helyzetének nyomon követésében. A ClickUp segítségével csapata pontosan ezt teheti.

Próbálja ki ingyen, és megtudhatja, miért választja olyan sok fejlesztői csapat a ClickUp-ot a sprinttervezés és a retrospektívák kezeléséhez.

