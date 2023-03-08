A sprinttervezés útmutatója agilis projektmenedzserek számára

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a sprinttervezés?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A sprinttervezés az a folyamat, amelynek során meghatározzák, mit szeretnének elérni egy sprintben (a célokat) és hogyan fogják azt elérni (a tervet) a következő sprintben – az üzleti célok, a termékbacklog, valamint a csapat kapacitása és sebessége alapján. A sprinttervezési megbeszélésen meg kell határozni az elvárásokat, irányt kell adni a csapatoknak, és gondoskodni kell arról, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen minden sprint előtt. " } } ] } { "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "Célzott reklámozás", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Targeted_advertising"}, {"@type": "Thing", "name": "Célzott reklámozás", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1628411"}, {"@type": "Thing", "name": "Google Analytics", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Google_Analytics"}, {"@type": "Thing", "name": "Google Analytics", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q220577"}, {"@type": "Thing", "name": "Internet privacy", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Internet_privacy"}, {"@type": "Thing", "name": "Internet privacy", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q175975"}, {"@type": "Thing", "name": "Bounce rate", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Bounce_rate"}, {"@type": "Thing", "name": "Bounce rate", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q895134"}, {"@type": "Thing", "name": "Felhasználói történet", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/User_story"}, {"@type": "Thing", "name": "Felhasználói történet", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q218152"}, {"@type": "Thing", "name": "OKR", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/OKR"}, {"@type": "Thing", "name": "OKR", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q7072610"}] }

Az agilis átalakulások terjedésével a sprinttervezés népszerűsége tovább növekszik, gyakran lenyűgöző eredményekkel. A vállalatok rugalmasságot nyernek, nagy problémákat oldanak meg, és beépített szüneteket tartanak a fejlesztések között, amelyek során értékelhetik az előrehaladást és szükség szerint újrakalibrálhatják a folyamatot.

Ha még nem ismeri a sprinttervezést, itt megtalálja mindazt, amit tudnia kell. Ha pedig már ismeri, és csak egy projektmenedzsment szoftverre van szüksége a kezdéshez, akkor is segítünk – ingyenesen – a ClickUp Sprint és agilis funkcióival.

Mi az a sprinttervezés?

A sprinttervezés az a folyamat, amelynek során meghatározzák, mit szeretnének elérni egy sprintben (a célokat) és hogyan fogják azt elérni (a tervet) a következő sprintben – az üzleti célok, a termékbacklog, valamint a csapat kapacitása és sebessége alapján. A sprinttervezési megbeszélésen meg kell határozni az elvárásokat, irányt kell adni a csapatoknak és biztosítani kell, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon minden sprint előtt.

VÁRJON EGY PILLANATOT... MI AZ A SPRINT? Ha még nem ismeri az agilis módszert, íme egy rövid bevezető: a sprint egy rövid időtartam (leggyakrabban két hét, de léteznek egyhetes és négyhetes sprintek is), amely alatt a csapata valamit el kíván végezni.

A sprintelés mögött az az elképzelés áll, hogy ahelyett, hogy a fejlesztői csapat egész évét előre megtervezné, és nem hagyná teret a kreativitásnak, az innovációnak, a piaci változásoknak vagy a vészhelyzeteknek, inkább rövid időtávon tervezi meg a prioritást élvező feladatok elvégzését. Ez teret hagy a növekedésnek és a prioritások változásának. Ez azt is jelenti, hogy a csapatok folyamatosan szállítják a prioritást élvező funkciókat vagy termékeket, és a prioritások változásával a csapatok munkája is változhat.

A sprinttervezés előnyei

Miért alkalmaznak manapság olyan sok vállalat a sprintet? Mit jelent ez pontosan a csapatok, az ügyfelek és a vállalat eredménye szempontjából? A válaszok nagyon vonzóak:

Agilisabb munkafolyamatok

A sprintelés alapgondolata a következő: a rövid, jól meghatározott munkaszakaszok gyorsabb teljesítést és nagyobb rugalmasságot jelentenek. Lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a nagy projekteket kisebb, könnyebben kezelhető mérföldkövekre bontsák, és előre meghatározott ellenőrzési pontokat adnak a vezetésnek, ahol új információk, például üzleti célok változása vagy jelentős piaci változások alapján átalakíthatják, újragondolhatják a prioritásokat, vagy akár el is vethetik a projekteket.

Mutassa meg a feladatok és a mérföldkő feladatok közötti kapcsolatokat a ClickUp Gantt nézetében.

Jobb együttműködés

Minél világosabb (és rugalmasabb) a terve, annál könnyebb a csapatoknak hatékonyan együttműködni a feladatok elvégzésében. Az egyik sprint befejezése és a következő megkezdése közötti beépített szünetek pedig automatikus ellenőrzési pontokat jelentenek a csapatok számára.

TERMELÉKENYSÉGI TIPP Psst... A ClickUp ügyfeleinek 25%-a azt mondta, hogy azért váltott át a platformunkra, mert jobb együttműködési eszközökre volt szüksége, és 91% szerint az együttműködés javult az átállás után.

Nincs több találgatás

A célok, a mérföldkövek, a csapat felelősségei és a várt értékek egyértelmű meghatározásával a sprinttervezés kiküszöböli a találgatásokat a folyamatainkból. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell fordítani a projekt közepén felmerülő átfogó kérdésekre (csökkentve ezzel a késedelmeket), és kevesebb hely marad a vezetőség szándékaival kapcsolatos helytelen találgatásokra (csökkentve ezzel a párhuzamos munkavégzést).

Boldogabb alkalmazottak

Senki sem akarja a munkaidejét azzal tölteni, hogy bizonytalan abban, mit kell teljesítenie, mikor, vagy hogyan fogják meghatározni a sikerét. Ez stresszt okoz, és elvonja a kreatív energiát a tényleges munkahelyi problémák megoldásától.

A projekt eredményeinek világos, kezelhető listájával és egy véges, ésszerű ütemtervvel (hetek helyett hónapok) a csapatoknak nem kell találgatniuk a prioritásaikról, a várt eredményekről vagy arról, hogy min kellene dolgozniuk. Ez csökkenti a stresszt és a mentális terhelést (azt az információmennyiséget, amelyet az emberek a munkájuk elvégzéséhez a fejükben tartanak), ami szintén hozzájárul a termelékenységhez.

Stratégiák, amelyekből tanulhat

Minél jobban dokumentáljuk terveinket, annál jobban tanulhatunk belőlük. Mi működött jól? Mi nem működött egyáltalán? Milyen akadályokba ütköztünk, amelyeket a jövőben elkerülhetünk?

A ClickUp kapcsolatokkal egyszerűen összekapcsolhatja a feladatokat és a dokumentumokat a munkaterületről.

A rövid sprintek azt jelentik, hogy gyakrabban tesszük fel ezeket a kérdéseket (és gyakrabban tanulunk belőlük). A jól meghatározott tervek és a jól dokumentált sprintek egyértelműbb válaszokat jelentenek, amikor feltesszük ezeket a kérdéseket. A stratégiai iteráció pedig folyamatos fejlődést jelent (és kevesebb ragaszkodást a régi szokásokhoz).

Mikor kell megtervezni a sprintet?

A sprint tervezést a sprint előtt és a backlog finomítás, a sprint áttekintés és a sprint retrospektíva után kell elvégezni az előző sprintből (ahol megtudhatja, mely gyakorlatokat érdemes a csapatoknak megismételni vagy elvetni az előző sprintből).

Mennyi ideig tart egy sprinttervezési ülés?

A sprinttervezési megbeszélések általában körülbelül egy órát tartanak a sprint minden egyes hetében. (Például, ha kéthetes sprinteket végez, a megbeszélés körülbelül két órás lesz. Ha háromhetes sprinteket végez, akkor három órás időtartamot tervezzen be. )

Ennek ellenére vannak módszerek, amelyekkel a sprinttervezés rövidebb és hatékonyabbá tehető. A vállalatoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a hátralévő feladatok listája pontos legyen, és meg kell kérniük a vezetőséget, hogy jól kidolgozott tervvel érkezzenek az értekezletre.

Ez lehetővé teszi a vezetőség számára, hogy prioritásokat állítson fel, és az értekezleteket 30 percre rövidítse, így kizárólag azokra a funkciókra koncentrálhatnak, amelyek nem lesznek befejezve /nem lettek befejezve a jelenlegi sprintben. Ezt követően a csapat áttekintheti a (tiszta, finomított) backlogból javasolt prioritásokat, és konszenzust érhet el a csapatban.

Mint minden megbeszélésnél, itt is igaz, hogy minél rövidebb, annál jobb. Kutatások szerint az átlagos figyelemfenntartási idő mindössze 10–18 perc ( ezért is tartanak a TED Talks előadások legfeljebb 18 percig ). Bár nem hisszük, hogy a tervezési üléseit ennyire lerövidítheti, mindenképpen keressen lehetőségeket a felesleges részek kivágására.

TIPPEK AZ ÜLÉSEK RÖVIDÍTÉSÉHEZ Időzítő beállítása, a résztvevők kézzel történő jegyzetelése (nem laptopon), a mobiltelefonok bejelentkezéskor történő ellenőrzése és a csend beiktatása az üléseibe (igen, valóban!) csak néhány a FastCompany szerint a sikeres csapatok által alkalmazott módszerek közül, amelyekkel megakadályozzák az ülések elhúzódását.

Ha valami szokatlanra készül, például a mobiltelefonok betiltására vagy a székek eltávolítására, gondoskodjon arról, hogy a fogyatékkal élő alkalmazottak számára is biztosított legyen a hozzáférés. Egyeseknek szükségük van az ülésre, másoknak pedig orvosi riasztások miatt szükségük lehet a telefonjukra.

Kik vesznek részt a sprinttervezésben?

Bár a teljes fejlesztői csapatnak részt kell vennie a tervezési megbeszélésen, az elsődleges tervezők itt a Scrum mester, a termék tulajdonos és a műszaki vezető.

A Scrum mester vezeti a Scrum csapatot, és gondoskodik arról, hogy minden szükséges eszközzel rendelkezzenek az új sprint megkezdéséhez (felkészítve őket a sikerre). A termék tulajdonos a termékvízió és a termékbacklog őrzője.

Szoros kapcsolatban kell állniuk az ügyféllel, és felelősek a termék-backlog fejlesztéséért és frissítéséért. A mérnöki menedzsernek részt kell vennie a találkozó előtti bármilyen hatókör-meghatározásban vagy összehangolásban.

Emellett – ami különösen fontos – a sprint nem csak a fejlesztőcsapatok számára alkalmas. A McKinsey azt javasolja, hogy az agilis átalakulást sprintokban valósítsák meg. A Harvard Business Review szerint pedig a sprintok nagy problémák megoldására alkalmasak. A rövid időtartamú gondolkodás és tervezés hasznosságát – többféle csapat esetében is – az iparág vezetői és a legfontosabb üzleti kutatóintézetek már többször is bebizonyították.

Mit tartalmaz a sprinttervezés?

ClickUp célok : Miután a termék tulajdonos meghatározza a célokat, a sprint tervezési értekezleten kell biztosítani, hogy a csapat is tisztában legyen velük. Minél jobban megértik, mit akarnak elérni, annál sikeresebb lesz minden sprint.

Hozzon létre személyes célokat a ClickUp-ban, és állítson be célokat, hogy nyomon követhesse az előrehaladását.

Backlog kiválasztás: Lehetőleg a sprint tervezési megbeszélés előtt a termék tulajdonosának prioritásokat kell rendelnie a backloghoz, és a megbeszélés során ezeket a prioritásokat közölnie kell a csapatokkal.

NEHÉZSÉGEKET OKOZ A BACKLOG SZERVEZÉSE? Próbálja ki a ClickUp listáit! Nemcsak egy helyen gyűjtheti össze a backlog elemeit és rendezheti a hozzájuk tartozó feladatokat, hanem minden listát elhelyezhet egy adott projektmappában, hozzáadhat releváns információkat az egyes listákhoz (tulajdonosok, mellékletek stb.), rendezheti a feladatokat státusz szerint, és egyszerűen áthúzhatja őket a státusz megváltoztatásához. Az egyszerű, valós idejű frissítések miatt ezek a listák hatalmas segítséget nyújtanak a tervezési értekezletek során.

Sebesség: Milyen gyorsak a csapataid? Minél jobban tudsz válaszolni erre a kérdésre (csapatonként), annál jobban tudsz tervezni. Használd a korábbi sprinteket a csapat sebességének kiszámításához a jövőbeli sprintekhez, és a tervezési megbeszélés során ellenőrizd. A csapatok szerint ez a projekt hosszabb vagy rövidebb időtartamot igényel? Használd a megbeszélést, hogy meghallgasd a véleményüket, és elkerüld a túl rövid vagy túl hosszú ütemezést.

Kapacitás : A túlterhelésről vagy alulterhelésről beszélve a kapacitás a másik mutató, amelyet figyelembe kell vennie a tervezés során. Ennek meghatározásához tudnia kell, hogy a csapat (vagy az egyes csapattagok) milyen feladatokkal rendelkeznek már, mit lehet és mit nem lehet halasztani, és hogy az Ön prioritásai hogyan illeszkednek a csapat meglévő prioritásaihoz. (Psst… A ClickUp Workload nézet segíthet ebben. )

Használja a ClickUp Workload View funkcióját, hogy lássa, ki áll előrébb vagy lemaradva, és egyszerűen drag-and-drop módszerrel áthelyezze a feladatokat az erőforrások újraelosztása érdekében.

A kapacitás meghatározásakor sok csapat olyan rendszert használ, mint a sprintpontok, amely lehetővé teszi, hogy több pontot rendeljen hozzá a csapatok által egy meghatározott időszakban elvégezhető feladatokhoz, majd minden feladatnak pontértéket rendeljen, hogy lássa, hogyan illeszkedik az összkapacitásba.

Érdemes megjegyezni, hogy a kapacitástervezés nem csak a határidők kiszámításáról szól. Arról szól, hogy a csapatok összhangba kerüljenek a hatókör és a munkamennyiség tekintetében, ami egy feladat elvégzéséhez szükséges. A pontrendszer segít azonosítani a megértés terén fennálló nagyobb eltéréseket.

Ha az egyik mérnök szerint a szükséges erőfeszítés két pont, a másik szerint pedig hét, akkor tudhatja, hogy valaki nem vett figyelembe valamit. Ez segíthet a függőségek feltárásában és a feltételezések tisztázásában a sprint megkezdése előtt.

Függőségek: A csapatok közötti függőségeket be kell építeni a sprint előtti tervezésbe, és azokat a megbeszélés során fel kell vetni, hogy minden függőséget feltérképezzenek (az utolsó pillanatban egy hatalmas függőség felfedezése, ami tönkreteszi a tervet, az utolsó dolog, amit szeretne).

Hogyan adhat hozzá függőséget egy kapcsolathoz a ClickUp-ban?

Feladatok: Hogyan érjük el a kitűzött célt? Melyek a feladatok, a mérföldkövek és a műveletek sorrendje, amelyeket el kell végeznünk? Ki melyik feladatot kapja, és hogyan fogja elvégezni? A projektmenedzsernek már rendelkeznie kell egy projektmenedzsment ütemtervvel, amely tartalmazza a fenti kérdésekre adott válaszokat. Használja ki az értekezlet idejét, hogy szükség szerint módosítson, ha a csapata új információkat, időbecsléseket stb. hoz be.

Mérőszámok : Végül győződjön meg arról, hogy az értekezlet megválaszolja a következő kulcsfontosságú kérdést: hogyan fogja tudni, hogy sikeres volt-e? Milyen mérőszámok alapján fogja értékelni a sprint hatékonyságát? Pontosan mit kell megcélozniuk a csapatoknak és az egyéneknek?

A ClickUp Workload View betekintést nyújt a projektmutatókba, hogy egy lépéssel előrébb járhasson.

A sprinttervezés legjobb gyakorlata

Tehát már tudja, mi az a sprinttervezési megbeszélés, mikor kell megtartani, ki felel érte, és mit tartalmaz. Most pedig tegye még jobbá néhány szakértői tippel:

1. Legyen rövid és lényegre törő

Senki sem szereti a hosszú megbeszéléseket. Még a fontosakat sem. Ez azt jelenti, hogy ha azt szeretné, hogy a megbeszélése maximális hatást érjen el és kevesebb ellenállásba ütközzön, a projektmenedzsereknek és a vezetőknek előre el kell végezniük a munkát, hogy a tényleges megbeszélés a lehető legrövidebb és legegyszerűbb legyen.

2. Készítsen világos napirendet

Ha már a rövidségről és az egyértelműségről beszélünk, minél tisztább a napirendje, annál gyorsabban (és jobban) fog zajlani az értekezlet. Tudja meg, miről kell beszélnie, milyen sorrendben és milyen prioritással. És kezdje azokkal a dolgokkal, amelyek a legnagyobb figyelmet igénylik.

3. Kezdje a miért kérdéssel

Ahogy Simon Sinek (a TED Talk híressége) mondja: „Az emberek nem azt veszik meg, amit csinálsz, hanem azt, miért csinálod. ” Elsősorban az ügyfelekről beszél, de ugyanez vonatkozik a belső csapatokra is. Ha azt szeretnéd, hogy elfogadják a projektet és teljes erővel beleadjanak mindent, tudniuk kell, miért fontos. Milyen célokért dolgoznak, és hogyan javítják ezek a célok az ügyfelek vagy az alkalmazottak életét?

4. Vegye le a terhet a csapatáról

A projektmenedzsereknek és a csapatvezetőknek a lehető legkönnyebbé kell tenniük a csapat számára, hogy igent mondjanak a tervre. Ne használja az értekezletet brainstorming ülésként, és ne terhelje túl a csapatokat azzal, hogy maguknak kell kitalálniuk az útitervet. Jöjjön elő világos javaslatokkal, és hagyja, hogy a csapat hasznos visszajelzéseket adjon. Ez a leghatékonyabb időkihasználás, és nem vonja el a csapatok figyelmét és kreatív energiáját.

5. Határozza meg a sikert

Hogyan néz ki egy sikeres tervezési ülés? Mit szeretne, hogy a csapatok tudjanak az ülés végén? Milyen pontosító kérdésekre kell választ kapnia? A csapat a sprint végén kiadja-e a projektet, és ez hogyan befolyásolja a tervezést? Az ülésre úgy kell belépnie, hogy már előre tudja, hogyan fog kinézni egy sikeres sprint, és hogy milyennek kell lennie egy sikeres tervezési ülésnek az végén.

6. Reális célokat tűzzön ki

A kiégés és a fluktuáció riasztó mértékű elterjedésével minden eddiginél fontosabb, hogy reálisan ítéljük meg, mit tudnak elérni a csapatok és az egyének. Használja a múltbeli eredményeket a terv elkészítéséhez, de figyeljen arra is, ha a csapatok több időt kérnek, vagy nehezen érik el a célokat.

Sok csapat számára a reális, elérhető célok és a további ösztönzőkkel járó ambiciózus célok kitűzése segíthet abban, hogy a csapatok ne égjenek ki, hanem nagy dolgokra törekedjenek.

7. Végezzen retrospektívákat

Minden sprintnek hatással kell lennie a következő sprintre. Mit csináltak jól a csapatok (és mi ismételhető meg)? Mi az, amin még dolgozni kell? Mit tanult a korábbi sprintekből? Hogyan alkalmazhatja ezt a jövőben? A rendszeres visszatekintések segíthetnek a válaszok megszerzésében és azok beépítésében a következő tervezési ülésbe.

Próbálja ki ezeket a retrospektív eszközöket!

PROFI TIPP További tanácsokra van szüksége? Nézze meg ezt a több mint 20 szakértő által összeállított gyűjteményt az agilis projektmenedzsmentről.

A sprinttervezés sok stratégiai munkát igényel, ezért elengedhetetlen a megfelelő eszközök használata. (Tudjuk, hogy elfogultak vagyunk, de mivel ügyfeleink 96%-a állítja, hogy hatékonyabbá váltak az eszközeink használata óta, úgy gondoljuk, hogy a vélemények egyértelműen egybehangzóak).

Íme három ClickUp agilis sablon, amely hasznos lehet a sprinttervezési értekezletén:

1. ClickUp agilis projektmenedzsment sablon

Használja ezt az agilis sablont a legfontosabb projektjeinek tesztelési és megvalósítási fázisainak nyomon követéséhez.

A ClickUp Agile projektmenedzsment sablon segítségével egy pillanat alatt áttekintheti az előrehaladást, nyomon követheti a sprinteket és testreszabhatja az állapotokat, hogy azok megfeleljenek csapata egyedi igényeinek.

2. ClickUp Agile Scrum menedzsment sablon

Készítsen részletes backlogot ezzel az egyszerű Agile Scrum sablonnal, és azonnal kezdjen hozzá!

A backlogoktól a sprinteken át a retrospektívákig, ez a ClickUp Agile Scrum menedzsment sablon minden szükséges sprinttervezési elemet egy könnyen áttekinthető, könnyen szerkeszthető helyen összegyűjt.

3. ClickUp sprint retrospektív brainstorming sablon

Használja ezt a Whiteboard sablont, hogy a következő retrospektívát világosabban megtervezhesse.

Retrospektívát tart egy sprint után és a következő előtt? A ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template minden szükséges információt tartalmaz.

Bónusz: Sprint retrospektív sablonok

Készen áll a kezdésre?

A ClickUp ingyenes Sprint és agilis eszközei úgy lettek kialakítva, hogy segítsék a termék tulajdonosokat és a Scrum vezetőket az előzetes tervezésben, a sprinttervezési értekezletek lebonyolításában és az egyes projektek folyamatosan változó helyzetének nyomon követésében. A ClickUp segítségével csapata pontosan ezt teheti.

Próbálja ki ingyen, és megtudhatja, miért választja olyan sok fejlesztői csapat a ClickUp-ot a sprinttervezés és a retrospektívák kezeléséhez.