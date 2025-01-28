A 10 legjobb termék-backlog menedzsment eszköz csapatok számára 2025-ben

Az agilis termékmenedzsment olyan, mint egy hajó navigálása, és a backlog az, ami a hajót a felszínen tartja.

Ha folyamatosan finomítja és frissíti termék-backlogját, biztosíthatja vállalkozása zökkenőmentes működését. ⛵

A termékbacklog-kezelésnek elő kell segítenie a termék tulajdonosok és a szoftverfejlesztő csapatok közötti zökkenőmentes együttműködést, és összhangban kell lennie az ügyfelek és az érdekelt felek igényeivel és elvárásaival.

Készen áll arra, hogy elhagyja a elavult termékbacklog-kezelő eszközök partjait? Szálljon fedélzetre, és fedezze fel 10 legjobb választásunkat. Bemutatjuk azok leghasznosabb funkcióit, árait és korlátait, hogy segítsünk Önnek a termék sikeréhez vezető tökéletes eszköz kiválasztásában!

Ha időben szeretné megvalósítani a projekteket, könnyedén kijavítani a hibákat, új funkciókat bevezetni és tovább növekedni, akkor szüksége van egy megfelelő backlog-kezelő rendszerre. Íme a hatékony termékbacklog-kezelő eszközök hét elengedhetetlen jellemzője:

Prioritizálás: Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy prioritásokat állapítsanak meg az epikák, felhasználói történetek, eredmények és feladatok között, egyértelműen jelezve azok fontosságát az összes csapattag számára. Könnyű használat: Felhasználóbarát, több eszközön is elérhető, és automatizálja a manuális és ismétlődő feladatokat. Együttműködés: Megkönnyíti a csapat tagjai közötti kommunikációt és lehetővé teszi a backlog változásainak nyomon követhetőségét. Testreszabás: Skálázható és elég rugalmas ahhoz, hogy különböző termékek és fejlesztői csapatok munkafolyamataihoz is alkalmazkodjon. Jelentések: Elemzéseket és betekintést nyújt, lehetővé téve a projektek és az egyes feladatok előrehaladásának nyomon követését. Integráció: Integrálható a csapat által használt meglévő eszközökkel vagy szoftverekkel, például kommunikációs, projektkezelő és fejlesztő eszközökkel. Biztonság: Védi az érzékeny adatok titkosságát, és lehetővé teszi a felhasználói jogosultságok ellenőrzését.

Búcsúzzon el a káosztól, és üdvözölje a hatékony feladatkezelést ezekkel a 10 termék-backlog menedzsment eszközzel! Megvizsgáljuk azok funkcióit és azt, hogyan használhatja őket a munkafolyamatok racionalizálására és az előrehaladás nyomon követésére.

Ne feledje, hogy minden eszköznek megvannak a maga előnyei és hátrányai, amelyeket ebben a cikkben ismertetünk.

Használja a ClickUp alkalmazást, hogy létrehozzon egy backlog listát, amely olyan egyéni mezőket tartalmaz, mint a prioritás, az ARR és mások.

A ClickUp-ot aligha kell bemutatni. Manapság mindenki használja, akár a napi feladatok nyomon követésére, akár a házimunkák szervezésére. 🥧

Ez egy együttműködési és feladatkezelő eszköz, amely számos funkciót és ingyenes sablonokat kínál különböző kontextusokhoz, beleértve a Backlogs and Sprints sablont a könnyű backlog-kezeléshez, függetlenül az Ön jelenlegi termékkezelési ismereteitől vagy vállalkozása méretétől.

A ClickUp Prioritization view (Prioritási nézet) a backlog elemek (epic, felhasználói történetek, feladatok és alfeladatok) listája, amelyeken a státuszuk, az előrehaladásuk és a határidőjük is látható. Sprint pontokat és prioritási címkéket rendelhet a történetekhez, hogy jelezze azok fontosságát. Átrendezheti, eltávolíthatja vagy hozzáadhatja saját oszlopait, hogy olyan testreszabott keretrendszert hozzon létre, amely Önnek vagy fejlesztői csapatának megfelel.

A Prioritization nézet mellett a ClickUp számos más nézetet is kínál, például Kanban-stílusú táblázatos nézetet és Gantt-diagram nézetet a hatékony, agilis projektmenedzsmenthez.

Kövesse nyomon a backlog idővonalát a ClickUp Gantt nézet segítségével.

Kattintson egy feladatra a részletek megtekintéséhez és kezeléséhez. A feladatablakban megtalálhatja a korábbi változtatások naplóját és beállíthatja a jogosultságokat, de mellékleteket, jegyzeteket, ellenőrzőlistákat és automatizált műveleteket is hozzáadhat. Amikor egy feladatot hozzárendel egy csapattaghoz, az összes információt egy helyen megtalálja, és nyomon követheti a feladatra fordított időt.

Tekintse át és ellenőrizze a ClickUp backlog feladatok minden aspektusát a feladatablakban.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A rengeteg funkció miatt egy kis tanulási folyamatra van szükség.

A felhasználók rámutattak, hogy az értesítéseknél jól jönne egy szűrőrendszer.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

2. Craft. io

A Craft.io egyszerű kezelőfelületével könnyedén rendszerezheti az összes backlog elemét.

A Craft.io egy teljes körű termékmenedzsment szoftver, amely teljes ellenőrzést biztosít a termék életciklusa felett, a koncepciótól a termékbevezetésig és azon túl. Különböző nézetek között válthat, amelyek mindegyike a termékmenedzsment egy-egy konkrét aspektusát fedi le.

A termékbacklog mellett külön helyet biztosít stratégiai adataidnak, azaz a termék Wiki-nek, a prioritásoknak, a termék és fejlesztés állapotának nyomon követésének, valamint a portfóliókezelésnek. Emellett lehetővé teszi egy személyes irányítópult és egy portál létrehozását is, ahol összegyűjtheted a felhasználói visszajelzéseket.

A Termék-backlog dokumentum világos áttekintést ad az epikákról, funkciókról és hibákról, és azokat a felelősökkel, színkódolt állapotokkal és haladási sávokkal együtt jeleníti meg. Az oszlopokat és az állapotkategóriákat egyedi képletekkel testreszabhatja.

Pontrendszer segítségével rangsorolja az epikákat és a történeteket, és rendeljen hozzájuk különböző fontossági címkéket, erőfeszítési és értékpontszámokat. Az elemekre kattintva további információkat jeleníthet meg, például a tevékenységnaplót, megjegyzéseket, mellékleteket és feladatfüggőségeket.

A Craft.io legjobb funkciói

A termékmenedzsment minden aspektusának lefedése, beleértve a stratégiát és a backlogot is.

Visszajelzési portál

Személyes vélemény

Egyéni oszlopok és állapotkategóriák

Prioritizálás fontossági címkék, történetpontok és érték/erőfeszítés pontszámok segítségével

Webes és mobil elérhetőség (az úton lévő termék tulajdonosok számára)

Natív integráció 17 eszközzel, beleértve a Zapier-t is.

A Craft.io korlátai

A hátrányok között szerepelnek:

Magas költségek

Az első beállítás egyes felhasználók számára kihívást jelenthet.

Craft. io árak

A Craft. io 14 napos ingyenes próbaidőt és három árazási csomagot kínál:

Alapvető : 39 USD/hó felhasználónként*

Pro : 89 USD/hó szerkesztőnként

Vállalati: egyedi árazás

*A feltüntetett árak az éves számlázási modellt jelentik.

3. Backlog

A Backlog irányítópultján áttekintést kaphat a termékbacklog legfontosabb aspektusairól.

A Backlog a Nulab által létrehozott négy együttműködési eszköz egyike. Fő célja a projektek tervezésének és végrehajtásának megkönnyítése, hogy azok zökkenőmentesen zajlódjanak.

A Backlog különböző mappákkal rendelkezik, amelyekkel a projektek különböző aspektusait szervezheti és megtekintheti. A Home (Főoldal) a legfrissebb frissítések összefoglalását tartalmazza, míg a Wiki és a Files (Fájlok) olyan kulcsfontosságú funkciók, amelyekkel minden szükséges információt és forrást, beleértve a termék követelményeit is, tárolhat.

A munkaterhelés kezeléséhez lépjen az Issues (Problémák) menüpontra, és hozzon létre egy hierarchiát a különböző státuszú és mérföldkővel rendelkező feladatokból. Hozzon létre új problémákat sablonok segítségével, vagy állítsa be az automatikus probléma létrehozást e-mailben. Hozzászólásokat is hozzáadhat, munkatársait megjelölheti bennük, és megtekintheti a változások történetét.

A szokásos listanézet mellett a Backlog kanban táblákat, Gantt-diagramokat és burndown-diagramokat is kínál az optimális projektmegjelenítéshez. A drag-and-drop funkcióval ezek szerkesztése is egyszerű.

Ha az IT-iparban dolgozik, a Backlog az Ön számára ideális megoldás. Különböző iparág-specifikus eszközökkel rendelkezik, mint például kódfelülvizsgálat, adattár klónozás és IP-cím ellenőrzés.

A backlog legjobb funkciói

Teljes körű projektkezelő eszközök

Különböző vizualizációs lehetőségek, például Kanban-stílusú táblák és Gantt-diagramok

Drag-and-drop funkcióval rendezheti át a feladatokat táblákon és diagramokon.

Elérhető asztali számítógépen, weben és mobilon

Natív integráció 11 eszközzel, valamint más Nulab szoftverekkel

A backlog korlátai

Kevés integrációs lehetőség

Magas ár nagyobb csapatok számára

Egyes felhasználók túl egyszerűnek tartják

Backlog árak

Próbálja ki a Backlogot 30 napig ingyen, vagy válasszon az alábbi három árazási terv közül:

Starter : 35 USD/hó, maximum 30 felhasználó számára

Standard : 100 USD/hó, korlátlan felhasználói számmal

Prémium: 175 USD/hó, korlátlan felhasználói számmal és projektekkel

4. Planigle

Kezelje történeteit, epikáit, feladatait és egyéb mozgó elemeit a Planigle segítségével.

via Planigle

A Planigle egy nyílt forráskódú eszköz a termékbacklog, az iterációk és a kiadások kezeléséhez. Hozzáférhető és könnyen használható, függetlenül attól, hogy technikai újonc vagy profi. A szoftver alapváltozata ingyenes, de ha további projektekre vagy funkciókra van szüksége, előfizetnie kell a Premium csomagra.

A műszerfal tetején megtekintheti a backlog különböző elemeit, például epikákat, történeteket és feladatokat. Húzza őket a megfelelő helyre, és kettős kattintással lépjen szerkesztési módba. A Schedule (Ütemezés) fülön böngészhet a közelgő kiadások és iterációk között, míg a Changes (Változások) fülön megtekintheti csapata korábbi tevékenységeinek idővonalát.

A People (Emberek) fülön kezelheti csapatát úgy, hogy személyeket ad hozzá vagy távolít el, és csoportokba rendezi őket, hogy hatékony csapatokat hozzon létre. A többfelhasználós funkcióval az eszköz több projektet is támogat, miközben lehetővé teszi a résztvevők jogosultságainak kezelését az egyes projektekben a titkosság biztosítása érdekében.

Ha a Planigle Premium csomagját választja, megoszthatja a termékbacklogot az ügyfelekkel, hogy visszajelzéseket gyűjtsön (ez kiválóan alkalmas az ügyfélkapcsolatok kezelésére), hozzáférhet a burndown és a velocity diagramok segítségével készített jelentésekhez, és támogatást kaphat.

A Planigle legjobb funkciói

Egyszerű és intuitív

Megfizethető

Feladatok prioritásainak drag-and-drop módszerrel történő rangsorolása

Egyszerű jelentéskészítés

Többbérlői rendszer

A Planigle korlátai

Egyszerűség a funkciók sokféleségének rovására (különösen a projektmenedzserek számára)

Elavult felhasználói felület

Kizárólag a weben elérhető

Nincs natív integráció

Planigle árak

Ingyenes

Prémium 10 USD/hó az első 10 felhasználó számára 5 USD/hó minden további felhasználó számára

10 dollár/hó az első 10 felhasználó számára

5 USD/hó minden további felhasználó után

10 dollár/hó az első 10 felhasználó számára

5 USD/hó minden további felhasználó után

Bónusz: Nézze meg a 2023 legjobb nyílt forráskódú projektmenedzsment eszközeit

5. Hygger

A Hygger segítségével vizualizálhatja a közelgő feladatokat.

A Hygger egy agilis projektmenedzsment eszköz, amely backlogok, ütemtervek és Kanban táblák létrehozására szolgál. A backlogkezelés terén számos ingyenes projektmenedzsment sablon áll rendelkezésre, amelyekkel könnyedén elindíthatja projektjét. A backlogot oszlopok, úszósávok és címkék segítségével szervezheti.

Lehetővé teszi, hogy összegyűjtse és importálja csapattársai és ügyfelei véleményét, amelyet új funkciók fejlesztéséhez használhat fel.

A funkciók fontossági sorrendjének megállapításához használja az érték és erőfeszítés tényezőkön alapuló súlyozott pontozási módszert. Módosíthatja vagy hozzáadhat egyéni kritériumokat, valamint beállíthatja azok súlyozását, vagy helyette az ICE vagy RICE prioritási technikákat is választhatja. A könnyebb áttekinthetőség érdekében használja a prioritási mátrixot, amely a feladatokat gyors eredmények, nagy kockázatok, időigényes feladatok és bizonytalan feladatok csoportokba sorolja.

Miután meghatározta azok fontosságát, küldje el a feladatokat a Fejlesztési táblákra, ahol megtervezheti az iterációkat, és nyomon követheti azok állapotát és változásait. Minden feladatban a csapattagok megjegyzéseket és mellékleteket adhatnak hozzá, valamint naplózhatják munkájukat. A Hygger jelentéskészítő funkciójával elemezheti a mutatókat, például a becsült időt a nyomon követett idővel és a csapat pontjaival összehasonlítva.

A Hygger legjobb funkciói

A Hygger választása az alábbi előnyökkel jár:

Ingyenes sablonok az egyszerű beállításhoz

Az információk egyszerű összegyűjtése és importálása, valamint azok összekapcsolása a meglévő funkciókkal

Különböző prioritási technikák közül választhat

Prioritási mátrix a termék-backlog részletezéséhez

Számos mutatószámmal történő jelentéskészítés

Elérhetőség a weben és mobil eszközökön

A Hygger korlátai

Nincs projektmenedzsment Gantt-diagramok

Öt eszközzel való natív integráció

Hygger árak

Ingyenes

Standard : 7 USD/hó felhasználónként*

Vállalati: 14 USD/hó felhasználónként

6. Productboard

Productboard példa

Ahogy a neve is sugallja, a Productboard egy termékkezelő szoftver, amelynek célja, hogy segítsen a tervezésben és a helyes döntések meghozatalában, miközben hű marad a termékfejlesztési tervhez.

A Funkciók listanézetben testreszabható prioritási képletekkel funkciók hierarchiáját hozhatja létre. A felhasználói hatások pontszámai és az érték/erőfeszítés kompromisszum elemzése segítségével megalapozott döntéseket hozhat.

A legsürgetőbb funkciókat és feladatokat kiadásokhoz és időkeretekhez rendelheti, majd a roadmap nézetben áttekintheti őket. A funkciók részletei egy kattintással elérhetők, így betekintést nyerhet azok előrehaladásába, alfunkcióiba, korábbi tevékenységeibe és csapattársai megjegyzéseibe. Ügyfelei szavazhatnak és visszajelzést adhatnak minden egyes ötletre a Portálon, az eredmények pedig könnyen elérhetők az Insights fülön.

A Productboard legjobb funkciói

Felhasználóbarát

Egyedi prioritási képletek

Felhasználói hatások pontszámai és érték/erőfeszítés kompromisszumok elemzése

Portál az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtéséhez

Natív integráció 21 eszközzel és nyílt API-val

A Productboard korlátai

Nincs mobil verzió

A testreszabási lehetőségek száma elsöprő lehet.

A Productboard árai

A Productboard 15 napos ingyenes próbaidőszakot (Starter) és négy további árazási lehetőséget kínál:

Essentials : 20 USD/hó készítőnként*

Pro : 80 USD/hó gyártónként

Skálázhatóság : egyedi árazás

Vállalati: egyedi árazás

Nézze meg ezeket a Productboard alternatívákat!

7. Yodiz

Könnyedén „megragadhatja” a felhasználói történeteket, és rendszerezheti őket a Yodiz segítségével.

A Yodiz egy all-in-one agilitási szoftver, amely két termékből áll: egy egyszerű hibajelentőből és egy teljes körű agilis projektmenedzsment eszközből. Ne feledje, hogy a termékbacklog funkcióhoz az Agile csomag előfizetésére van szükség.

Az issue tracker egy hatékony eszköz, amely segít Önnek minden felhasználói követelményt nyomon követni és szilárd cselekvési tervet készíteni. Lehetővé teszi személyre szabott munkafolyamatok létrehozását egyedi oszlopokkal, widgetekkel és vizuális elemekkel. A platform emellett átfogó jelentések készítését is megkönnyíti a problémák trendjeiről szóló jelentésekkel és számos diagrammal.

A Grab böngészőbővítmény segítségével néhány kattintással jelenthet hibákat képernyőképek és megjegyzések segítségével. Emellett közvetlenül az e-mailjéből is létrehozhat problémákat, ha azokat egy testreszabható fehérlistával ellátott projektcímre küldi el. 📧

A backlog panelen kezelheti epikáit és felhasználói történeteit, hozzárendelhet hozzájuk történetpontokat és címkéket, hogy jelezze azok fontosságát a termékbacklogban. Hozzon létre feladatokat a történetekből, tekintse meg a történetet, a commit naplót és az idővonalat, valamint adjon hozzá fájlokat, megjegyzéseket és függőségeket.

A Yodiz emellett zökkenőmentes kiadási és sprint tervezést is lehetővé tesz. A burndown nyomon követéssel és egyéb fontos elemzésekkel figyelemmel kísérheti az egyes feladatok előrehaladását.

A Yodiz legjobb funkciói

Megfizethetőség

Szerezze be a böngésző kiterjesztést a hibák egyszerű jelentéséhez

E-mailes problémajelentés

Egyszerű vizuális sprint- és kiadás-tervezés

Elérhetőség a weben és mobil eszközökön

Natív integráció 21 eszközzel és API-val

A Yodiz korlátai

A felhasználói felületet érdemes lenne áttervezni.

A mobilalkalmazás nem felel meg a webes verziónak

Yodiz árak

Starter : Legfeljebb három felhasználó számára ingyenes

Issue Tracker : 3 USD/hó felhasználónként

Agile Tool : 5 USD/hó felhasználónként

Saját szerveren tárolt: egyedi árazás

8. Csapatmunka

Kezelje a felhasználói történeteket és a sprinteket a Teamwork számos funkciójával.

A Teamwork az ügyfelek munkájára összpontosít, és számos funkcióval biztosítja a csapat hatékonyságát és az ügyfelek elégedettségét. A szokásos projekt- és időgazdálkodási eszközök mellett támogatja a költségvetés-tervezést és a számlázást is. A platform számos sablont kínál, amelyek segítségével pillanatok alatt elindíthatja projektjét. ⏰

A termék-backlog menedzsment szoftverek közül választhat listák, Kanban táblák és Gantt-diagramok közül. Hozzon létre feladatokat és alfeladatokat minden egyes funkcióhoz, és adjon hozzá címkéket, függőségeket és ismétlődési mintákat.

A Teamwork fejlett időkövetési funkcióval rendelkezik, amelyen keresztül a csapat tagjai megtekinthetik a múltban nyomon követett munkájukat. Számos jelentési opció segítségével ellenőrizheti az egyes feladatok előrehaladását, valamint a projekt állapotát.

A munkafolyamatok egyszerűsítéséhez állítson be egyéni automatizálásokat, vagy válasszon az előre elkészített automatizálások közül, például a feladatállapot-frissítésekkel és a határidők közeledtével történő prioritásváltozásokkal kapcsolatos automatikus értesítéseket. A Teamwork beépített csevegőjének köszönhetően a csapatmunka gyerekjáték. Maradjon naprakész a valós idejű frissítésekkel, és válaszoljon az üzenetekre, mindezt egyetlen beérkező levelek mappában.

A Teamwork legjobb funkciói

Sablonok különböző felhasználási esetekhez

Fejlett időkövetés

Egyedi automatizálás

Beépített csevegő

Költségvetés és számlázás

Elérhetőség a weben, asztali számítógépen és mobilon

Több mint 50 eszközzel való natív integráció

A csevegési funkció korlátozott.

Esetleges hibák

A mobil felület javításra szorul

Csapatmunka árazás

A Teamwork egy hónapos ingyenes próbaidőszakot és négy árazási csomagot kínál:

Örökre ingyenes akár 5 felhasználó számára

Starter : 5,99 USD/hó felhasználónként*

Szállítás : 9,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 19,99 USD/hó felhasználónként

9. nTask

Használja az nTask alkalmazást a problémák létrehozásához, kezeléséhez és címkézéséhez, valamint azok feladatokhoz való kapcsolásához.

Az nTask egy projektkezelési megoldás, amelynek célja a tervezés egyszerűsítése és a termék tulajdonosának lehetővé tétele, hogy a projekteket maximális hatékonysággal hajtsa végre. Ez egy intuitív termékbacklog-kezelő eszköz, amely a projektek különböző aspektusait fedi le, beleértve a feladatokat és problémákat, a kockázatértékelést, a költségvetés-tervezést és az erőforrások elosztását. Egyedi feladatállapotokat és prioritási címkéket hozhat létre, feladatokat összekapcsolhat függőségek létrehozása érdekében, és azokat több személynek is hozzárendelheti.

Ez egy rendkívül vizuális eszköz, amely többféle megtekintési módot kínál, például Kanban táblát, naptárat és Gantt-diagramot. A táblasablonok széles választékának köszönhetően könnyedén megtalálhatja az Ön igényeinek leginkább megfelelőt.

Az nTask legfőbb erőssége a együttműködés, amelyhez hozzászólások, beépített csevegő, értekezletek és minden csapattag számára külön munkaterületek állnak rendelkezésre. Tervezzen egyszeri vagy ismétlődő értekezleteket, szinkronizálja azokat a naptárával, készítsen napirendet és megbeszélési jegyzeteket, majd zárja le azokat nyomon követési intézkedésekkel és döntésekkel.

Az nTask megkönnyíti az időgazdálkodást és nyomon követést, valamint lehetővé teszi az összes csapattag kapacitásának és a feladatok becsült időtartamának beállítását. Az időt manuálisan vagy automatikusan rögzítheti, majd munkaidő-nyilvántartásokat és jelentéseket készíthet.

Az nTask legjobb funkciói

Az eszköz a következőket kínálja:

Különböző nézetek és sablonok

Beépített csevegő

Találkozók ütemezése és előkészítése

Átfogó munkaidő-nyilvántartás kezelése

Elérhetőség a weben és asztali számítógépen

Hat eszközzel való natív integráció és még sok más a Zapier segítségével

Az nTask korlátai

Nincs mobilalkalmazás

Esetenként lassú betöltési idők

Korlátozott testreszabási lehetőségek

nTask árak

Alap : Örökre ingyenes

Prémium : 3 USD/hó egy felhasználó számára*

Üzleti : 8 USD/hó egy felhasználó számára

Vállalati: egyedi árazás

10. Microsoft Planner

Szervezze meg projektjeit és feladatait a Microsoft 365 csomagban

via Microsoft

A Microsoft Planner egy felhasználóbarát feladat- és projektkezelő eszköz a Microsoft 365 csomagban. A listán szereplő többi eszközhöz hasonlóan a Microsoft Planner segítségével is szervezheti és megtekintheti projektjeinek különböző aspektusait. A bevezető „varázsló” segítségével perceken belül elindulhat és létrehozhatja első Kanban tábláját, azaz a Tervet.

Bár a Microsoft Planner nem kifejezetten termék-backlog menedzsment eszközként lett kifejlesztve, könnyen adaptálható erre a célra, így kényelmes megoldás lehet azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a Microsoft 365-öt.

Minden tervhez létrehozhat egy feladatok hierarchiáját, amelyeket a csapat tagjaihoz rendelhet, és különböző státuszokat és mérföldköveket adhat hozzájuk. A feladatok testreszabható kategóriákba, úgynevezett Buckets-be szervezhetők, amelyek a backlog menedzsment elemeinek különböző szakaszait vagy típusait jelképezhetik.

A feladatokat egyszerűen áthúzhatja a különböző kategóriák között, így könnyen rangsorolhatja és frissítheti azok állapotát. Sablonok segítségével hozhat létre új feladatokat, vagy beállíthatja az automatikus feladat létrehozást e-mailben. Hozzáadhat megjegyzéseket, megjelölhet munkatársakat, és megtekintheti a változások történetét.

A Planner legjobb funkciói

Testreszabható feladatkategóriák a Buckets segítségével

Automatikus e-mail feladat létrehozás

Együttműködés mellékletek és megjegyzések segítségével

Elérhető asztali számítógépen, weben és mobilon

Natív integráció a Microsoft 365 alkalmazásokkal

A tervező korlátai

Korlátozott vizualizációs lehetőségek a dedikált backlog-kezelő eszközökhöz képest

Nincs fejlett jelentéskészítés és elemzés

A Microsoft 365 alkalmazásokon kívül nincs natív integrációs lehetőség, ami korlátozza a fejlesztői csapatot.

Drága (csak a Microsoft 365 Enterprise tervezet előfizetői számára elérhető)

A Planner árazása

Microsoft 365 E3 : 36 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 E5: 57 USD/hó felhasználónként

Legyen produktívabb a backlog-kezelési folyamatával

Megértjük, hogy a backlog menedzsment nem áll mindenki új eszközökkel kapcsolatos listájának élén. De minden méretű csapat számára fontos, hogy több különböző termékfeladatot szervezzen, nyomon kövessen és együttműködjön.

A termék- és szoftvercsapatok pontosan erre és még sok másra támaszkodnak a ClickUp segítségével. Próbálja ki a platformot, és megtudhatja, miért váltanak át más eszközökről a ClickUp-ra a csapatok. Kezdje el ingyen!