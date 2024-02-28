A Phoenix Project összefoglalása: Hogyan alakíthatják át a szilárd DevOps elvek az üzleti projekteket

A kudarc még a legjobb vállalatokat is érheti – az a fontos, hogy hogyan állnak talpra.

A The Phoenix Project című könyv egy fiktív vállalat útját követi nyomon, amely késésekkel, nem tervezett munkákkal és kevesebb erőforrással küzd. Bemutatja továbbá, hogyan tért vissza a nyereségességhez a megújult IT-műveleteknek köszönhetően.

A vállalat a legjobb DevOps-elveket alkalmazza, hogy megtalálja az IT-részleg folyamatainak tervezésére, végrehajtására és fejlesztésére szolgáló optimális módszereket. Mindez a vállalat mitikus főnixhez hasonló figyelemre méltó újjászületésében csúcsosodik ki. 🔥

Bár a könyvet el kell olvasnia, hogy megérthesse annak minden előnyét, ez a The Phoenix Project összefoglaló kiemeli a legfontosabb tanulságokat. Bemutatjuk a cselekményt, a főbb tanulságokat, kiemelkedő idézeteket és tippeket a könyv koncepcióinak a való életben való alkalmazásához.

A könyv összefoglalása: A Phoenix Project egy pillanat alatt

A The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win című könyvet Gene Kim, Kevin Behr és George Spafford írta. A 432 oldalas könyv 2013-ban jelent meg először, és elolvasása körülbelül 7–10 órát vesz igénybe.

A The Phoenix Projectben azt szeretjük, hogy könnyen azonosulható karaktereket és üzleti helyzeteket használ az IT-műveletek és -szolgáltatások közös problémáinak meghatározásához, miközben a olvasót a működő megoldások felé tereli. Ez a könyv kötelező olvasmány, ha szeretné megérteni a gyártóüzemek működése és az IT közötti kapcsolatot. 🍀

Cselekmény

Ez az üzleti és informatikai könyv szakértői regényesítésre támaszkodik, hogy a DevOps harctéren bevált koncepcióit könnyen érthető módon mutassa be.

A történet főszereplője Bill Palmer, az autóalkatrész-gyártó Parts Unlimited vállalat újonnan kinevezett informatikai alelnöke. Még tapasztalt IT-igazgatóként is nehéz feladat áll Bill előtt: megakadályoznia kell a vállalat csődjét.

Szóval, mi ment rosszul?

Először is, az egész szervezetet problémák sújtják – a bérszámfejtési hibáktól és az ütemterv-késedelmektől a költségvetés túllépéséig. Ezeknek a hibáknak nagy része a vállalat téves irányítású IT-részlegéhez kapcsolódik, és különösen ahhoz, hogy a csapat képtelen végrehajtani egy fontos szoftverfejlesztési kezdeményezést, a névadó Phoenix Project projektet.

A problémák átterjedtek más üzleti funkciókra is, és Billnek kell rendbe tennie a dolgokat olyan visszaesések után, mint a biztonsági rések és az állami szabályozások megsértése. Ha pedig kudarcot vall, és a vállalat továbbra is piaci részesedését veszíti, a Parts Unlimited vezérigazgatója ki akarja szervezni az IT-műveleteket. Tehát igen, nagy a tét. 🌋

Szereplők

Az IT-részleg, és tágabb értelemben az egész vállalat átalakítására irányuló erőfeszítései során Bill több részlegvezetővel és technológiai vezetővel működik együtt. Néhány központi szerep:

Brent Geller: vezető mérnök

Steve Masters: vezérigazgató (CEO)

John Pesche: információbiztonsági vezető (CISO)

Wes Davis: elosztott technológiai műveletek igazgatója

Sarah Moulton: Kiskereskedelmi műveletekért felelős alelnök

Chris Allers: alkalmazásfejlesztési alelnök

Kirsten Fingle: A Projektmenedzsment Iroda (PMO) higgadt vezetője

Dr. Erik Reid: potenciális igazgatósági tag és IT-folyamatmérnöki szakértő

A fent felsorolt karakterek közül Erik kiemelkedik a történet egyik legbefolyásosabb alakjaként. Amíg Bill Palmer és munkatársai megpróbálják helyrehozni a hibákat, Erik végigvezeti őket a folyamaton, bemutatva nekik a DevOps és az IT-irányítás legfontosabb fogalmait. Ha már dolgozott szoftverfejlesztésben vagy IT-műveletekben, akkor valószínűleg nagyon ismerősnek fogja találni a karakterek közötti interakciókat.

A The Phoenix Project legfontosabb tanulságai

A könyvben bemutatott kihívások meglehetősen gyakoriak, ha megnézzük, mivel kell ma a legtöbb szoftverfejlesztőnek és IT-szakembernek megbirkózniuk. Mivel a The Phoenix Project három társszerzője az IT-ipar kiemelkedő gondolkodói, képesek hatékony stratégiákat kidolgozni ezeknek a kihívásoknak a leküzdésére, segítve ezzel vállalkozását a hosszú távú siker elérésében. 🧑‍💻

Beszéljünk a könyv öt leghatásosabb tanulságáról és tanácsáról.

1. Az (IT) munka négy típusának azonosítása

Erik elmagyarázza, hogy az IT-munkát könnyebb megtervezni és nyomon követni, ha négy kategóriába soroljuk:

Üzleti projektek: Ez a típusú munka : Ez a típusú munka olyan új projektkezdeményezéseket és folyamatokat foglal magában, amelyek az üzleti funkciók jelentős részét teszik ki. Ezeket a projektmenedzsment iroda egy programirányítási keretrendszer keretében egyénileg felügyeli. Belső projektek: Ide tartoznak a rendszerkarbantartás, frissítések és biztonsági javításokhoz hasonló rendszeres feladatok, amelyek biztosítják a Parts Unlimitedhez hasonló vállalatok működését. Változások: Ezek rutin feladatok, hasonlóan a belső projektekhez, de kis léptékű módosításokat is magukban foglalnak, mint például : Ezek rutin feladatok, hasonlóan a belső projektekhez, de kis léptékű módosításokat is magukban foglalnak, mint például hibajavítások és verziófrissítések. Általában egy jegyrendszert kell létrehozni a problémák, változások és megoldások nyomon követéséhez Nem tervezett munka: Míg a többi munkakategória előre meg van állapodva, ez nem így van. Ez lehet bármi, a rendszerhiba utáni helyreállítási feladatoktól kezdve a csapat egyik tagjának időbeni kommunikációja elmulasztása miatt felmerülő extra munkáig. Ez ütemezési konfliktusokhoz és : Míg a többi munkakategória előre meg van állapodva, ez nem így van. Ez lehet bármi, a rendszerhiba utáni helyreállítási feladatoktól kezdve a csapat egyik tagjának időbeni kommunikációja elmulasztása miatt felmerülő extra munkáig. Ez ütemezési konfliktusokhoz és a folyamatok hatékonyságának csökkenéséhez vezet, ami egyre nagyobb problémákhoz vezet. A nem tervezett munka elkerülése érdekében Bill és csapata megállapodnak abban, hogy a változási kérelmekkel kapcsolatos munkák jóváhagyása előtt felülvizsgálják a csapat kapacitását

Ez a többszintű, munkalapú monitoring rendszer biztosítja a megfelelő felelősségvállalási folyamatot, amelyre a csapat támaszkodhat.

2. Korlátozza a folyamatban lévő vagy előrehaladott munkákat (WIP)

A könyv szerint egyszerre minél kevesebb feladatot kell végezni.

Bill rájön, hogy amikor a figyelmed több feladatra oszlik, akkor túlterhelt leszel és hajlamos vagy hibázni a szétszórt figyelem miatt. Minél több hibát követsz el, annál több erőfeszítést és vállalati erőforrást kell befektetned a megoldásba. Mivel az eredeti munka nem volt eredményes, ez erőforrás-pazarlásnak minősül, amelyeket új feladatokra lehetett volna fordítani.

A könyv azt javasolja, hogy stratégiáit igazítsa az agilis vagy Lean módszertanokhoz, hogy a tervezett feladatok erőforrás-optimalizáltak legyenek.

3. Használja ki a Kanban táblákat

Bill Palmer és csapata a Kanban táblák segítségével tudta leküzdeni a Parts Unlimitednél felhalmozódott WIP-t. A Kanban, ami japánul „táblát” jelent, lehetővé teszi a csapat számára a munka vizualizálását. A tábla oszlopokra van felosztva, amelyek a munkafolyamat fázisait ábrázolják, általában balról jobbra haladva. Minden feladatot egy kártya képvisel.

A könyvben Bill csapata létrehoz egy Kanban táblát a Kész, Folyamatban (a folyamatban lévő feladatokhoz) és Kész címkékkel. Minden kártyához hozzárendelve van egy felelős személy, és a kártyák a tábla bal oldalán helyezkednek el. A munka előrehaladtával a kártyák jobbra kerülnek. Egy ilyen rendszerrel minden munka nyomon követhető, szervezett és prioritás szerint rendezett, ami maximalizálja a termelékenységet, teljes átláthatóságot biztosít a csapat feladatairól és minimalizálja a nem tervezett munkákat.

Profi tipp: Használja a ClickUp táblázatos nézetét, hogy skálázható és informatív Kanban táblákat hozzon létre. Néhány kattintással több lépéses munkafolyamatokat hozhat létre, és egy nézetben hozzáférhet az állapotokhoz, a megbízottakhoz és a prioritásokhoz. Könnyedén áthúzhatja a feladatokat az oszlopok között, és a beépített eszköztár segítségével akár tömeges állapotfrissítéseket is végrehajthat. 💪

Egy pillantással áttekintheti a feladatokat és projekteket, és könnyedén áthúzhatja, rendezheti és szűrheti a feladatokat a teljesen testreszabható Kanban táblával.

4. Kezelje a változásokat a korlátok elméletével

Erik tájékoztatja Billt arról, hogy a korlátok elmélete hogyan érvényesül a nagy szervezetekben. A legtöbb vállalkozásnál vannak olyan szűk keresztmetszetek vagy korlátok az informatikai és gyártási folyamatokban, amelyek zavarokat okozhatnak és nem tervezett munkát eredményezhetnek. Erik elmagyarázza, hogy a stabil, kiszámítható és biztonságos informatikai szolgáltatás biztosítása érdekében meg kell tervezni az emberi és nem emberi erőforrásokat, hogy ezeket a korlátokat kezelni lehessen és zavartalan munkafolyamatot lehessen biztosítani.

A Parts Unlimited esetében a számos korlátozás hatása Brentet, a vezető üzemmérnököt és IT-zsenit érintette. Brent nyakig elmerült a nem tervezett munkákban, általában apróságokban és javításokban, ami miatt a fontosabb tervezett feladatok elmaradtak.

A probléma megoldása érdekében Bill létrehozott egy csoportot, amely Brent helyett foglalkozott az eskalációkkal. Ráadásul Brent, aki korábban magának tartotta meg módszereit, most a csoportot képezte, hogy átadja nekik tudását. Ez lehetővé tette a csapat számára, hogy a folyamatot a jövőbeni referencia céljából leírja, és felszabadította Brent idejét (vagy, ahogy Bill mondja, felszabadította Brentet a tűzoltástól), így ő szakértelmét magasabb értékű feladatokra fordíthatta.

Bónusz: Próbálja ki a ClickUp Processes Map Whiteboard Template sablont, hogy láthatóvá tegye a szűk keresztmetszeteket, és a korlátok elméletével összhangban hibátlan, osztályok közötti munkafolyamatot alakítson ki.

5. Optimalizálja a telepítési folyamatot

A Phoenix Project időhöz kötött volt, ezért kevés idő maradt az alkalmazás tesztelésére és telepítésére.

A könyv során azonban Bill csapata hatékonyabbá vált, és több kiadást hozott létre, mint az előző negyedévben. Ez részben annak köszönhető, hogy új megközelítést alkalmaztak, amelynek keretében gyakrabban szállítottak kisebb munkamennyiségeket, csökkentve ezzel a folyamatban lévő munkák mennyiségét és a pufferidőt anélkül, hogy túlzott rövidítéseket alkalmaztak volna.

6. Használja a The Three Ways modellt a DevOps hatékonyságának növeléséhez

Erik coachingja a The Three Ways modellre épül, amely számos DevOps koncepció alapját képezi. A modell iránymutatásokat kínál a vállalatok számára, hogy állandó, hatékony és magas színvonalú munkával biztosítsák a termékek állandó értékét és az ügyfélszolgálati támogatást.

Az első módszer: optimalizálás

A vállalatok sikerét értékelve az eredményt vesszük figyelembe, nem a folyamatot. Az Első módszer azt vizsgálja, hogy a folyamat hogyan befolyásolja az eredményt és a szállítási időket. A jövedelmezőség maximalizálása érdekében optimalizálnia kell az értékláncot, azaz a szoftverfejlesztéssel kezdődő és az ügyfélnek történő szállítással végződő munkafolyamatot.

A könyv szerint az optimalizációs terv kidolgozásakor elengedhetetlen a nagyobb kép figyelembevétele. Melyek a fő üzleti célok? Milyen típusú szabályozási előírások és biztonsági szabványok tekintetében nem szabad kompromisszumot kötni?

A technológiai fejlődéssel való lépéstartás szintén fontos. Például az új szoftverek, mint az AI DevOps, a ütemezésbarát Gantt-diagramkészítők és az IT-műveletek kezelési eszközei jelentősen felgyorsíthatják a tervezést és a termelést.

A második módszer: visszacsatolási hurok használata az újramunka elkerülésére

A második módszer az információ belső áramlásával foglalkozik. Gyors és folyamatos visszacsatolási ciklusokkal a vállalatok megtanulhatják felismerni a minőségi problémákat a forrásuknál, és azokat azonnal kijavíthatják, hogy ne befolyásolják tovább a gyártósort. A későbbi szakaszokban észlelt problémák nehezebben oldhatók meg, és jelentős késedelmet okoznak. ⚠️

A harmadik út: Folyamatos fejlesztés és szolgáltatás-támogatás

A harmadik út a folyamatos fejlesztésről szól, amely a következők eredményeként jön létre:

Tanulás a múltbeli tapasztalatok alapos elemzésével Egy készség ismételt gyakorlása – Erik szerint jobb minden nap öt percet gyakorolni, mint hetente egyszer három órát. Még a hibák ismétlése is segít a rugalmasság és a magabiztosság kialakításában, hogy új dolgokat próbáljunk ki. Kockázatvállalással és kísérletezéssel különböző módszerekkel, különböző módszerekkel, DevOps eszközökkel és egyéb ügyfélszolgálati stratégiákkal soha nem látott hatékonysági és minőségi szintet érhet el.

A Phoenix Projectből származó kedvenc idézetek

A The Phoenix Project című könyvből számos idézetet lehetne említeni, de az alábbi öt részlet maradt meg leginkább bennünk:

Nincs határa annak, amit el lehet érni, ha senkit nem érdekel, ki kapja a dicsőséget

Ez az idézet rámutat arra, hogy figyelmen kívül hagyva a személyes haszonszerzést és az együttműködésre koncentrálva figyelemre méltó eredményeket érhetünk el. A legjobbnak kell lenni kényszer nélkül a csapat kreativitása és tudása teljes mértékben kibontakozhat. ⛅

Egy folyamat csak annyira gyors, mint a leglassabb szűk keresztmetszete

A korlátok szempontjából egy szakasz alulteljesítése megakadályozhatja az egész folyamatot, még akkor is, ha a többi szakasz zökkenőmentesen zajlik.

Nem az a fontos, hogy mennyit tervezünk. Az a fontos, hogy mennyire tudjuk finomítani a tervet, amikor új információk merülnek fel.

Tervezési erőfeszítéseink hiábavalóak lesznek, ha nem alkalmazkodunk a folyamatos kihívásokhoz, amelyek elkerülhetetlenek. Ugyanez vonatkozik a kedvező fejleményekre is. Ezek lehetőséget kínálnak még nagyobb eredmények elérésére.

Nincs olyan titok, amely lehetővé tenné, hogy kihagyja a kemény munkát

Néha a hatékonyság úgy tűnik, mintha rövidítéseket találnánk és kiküszöbölnénk a folyamat felesleges lépéseit. Ha azonban sikeresek akarunk lenni, nem spórolhatunk a kemény munkával és az elszántsággal.

A sima tenger soha nem nevelt ügyes tengerészt

Bár frusztrálóak lehetnek és lassíthatják a munkát, a hibák és a kihívások segítik a rugalmasság fejlesztését, és hozzájárulnak a személyes és szakmai fejlődéshez. 🌱

