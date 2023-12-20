Lépésről lépésre a sikeres projektindításhoz

„Aki jól kezd, az már félig meg is csinálta.”

A nagy filozófus, Arisztotelész tudta, hogy milyen fontos a jó kezdet. Ez az örökérvényű mondás a filozófiára és minden feladatra vonatkozik, különösen a projektjeinkre.

Megfelelően osztottuk el a projekthez szükséges erőforrásokat? Hogyan kezeljük az esetleges költségvetési korlátokat? Hogyan állapítsuk meg a minőségi szabványokat?

Ha nem sikerül jól elindítania a projektet, gyakran felmerülnek ilyen kérdések. A projekt elindítása minden projekt legfontosabb szakasza.

Akár tapasztalt projektmenedzser, akár kezdő, a projekt megkezdésének kérdése mindenképpen foglalkoztatja Önt. Ebben a cikkben bemutatjuk a projektindítási fázis alapjait, valamint a hatékony indítás lépéseit.

Mi az a projektindítás?

A Projektmenedzsment Intézet a projekt életciklusát öt szakaszra osztja:

Kezdeményezés: A projekt meghatározása és az érdekelt felek bevonása

Tervezés: Célok és ütemterv kidolgozása

Végrehajtás: A projekt elindítása

Teljesítmény: A teljesítmény mérése KPI-k segítségével

Zárás: Ossza meg a részleteket az érdekelt felekkel

Ez a cikk a projektindításra összpontosít. Ahogy a neve is mutatja, a projektindítás a projekt első lépése. Ez magában foglalja a projekt általános szintű meghatározását, a legfontosabb érdekelt felek jóváhagyásának megszerzését és a projekt szilárd alapjainak lefektetését.

Ez a szakasz határozza meg a projekt jövőjét – folytatódik-e vagy sem? Csak az érdekelt felek jóváhagyásával kezdheti el a projektet. Ahhoz, hogy megkapja ezt a jóváhagyást, bemutatnia kell ötleteit, azok megvalósíthatóságát és üzleti értékét.

Ezért az ebben a szakaszban végzett tevékenységek a következőket tartalmazzák:

Projekt meghatározása: A cél, a célkitűzések és a várható eredmények meghatározása

Projektcharta: Projektcharta kidolgozása (erről később bővebben)

A hatókör meghatározása: A projekt hatókörének, korlátainak és feltételezéseinek meghatározása

Kockázatértékelés: A potenciális kockázatok és bizonytalanságok azonosítása

Megvalósíthatósági tanulmány: A projekt megvalósíthatóságának megértése

Költség-haszon elemzés: A projekt üzleti értékének azonosítása A projekt üzleti értékének azonosítása

Erőforrás-tervezés: A szükséges erőforrások becslése és a projekt előzetes ütemtervének kidolgozása

Az érdekelt felek bevonása: Az érdekelt felek azonosítása és bevonása

Projekt jóváhagyás: Az érdekelt felek jóváhagyásának megszerzése

Csapat kialakítása: A projektben dolgozó álomcsapat kialakítása

A korlátozott időn belül minden szempont kezelése megnehezíti a projektmenedzsmentet. Ezért a projekt teljes életciklusa alatt olyan eszközökre van szükség, amelyek segítenek a kockázatok, feladatok, erőforrások és teljesítmény kezelésében.

A ClickUp 3. 0 Dashboards segítségével átfogó képet kaphat a projekt állásáról és a csapatában vagy osztályán még elvégzendő feladatokról.

A ClickUp projektmenedzsment eszköze felgyorsítja a projekttervezést és -végrehajtást, biztosítja az átláthatóságot, nyomon követi a prioritásokat, és lehetővé teszi a projektek gyorsabb és jobb megvalósítását.

Projektindítás vs. projekttervezés

Könnyű összetéveszteni a projektindítási fázist a projekttervezéssel. Sokan a projektmenedzsmentről beszélve felcserélhető módon használják az indítás és a tervezés kifejezéseket. Ezek azonban két különböző fogalom.

Már tudja, mit jelent a projekt elindítása, ezért most beszéljünk a projekttervezésről. A projekttervezés a projektmenedzsment második fázisa. Ez magában foglalja a konkrét célok és eredmények meghatározását, valamint a terv apró részleteinek kidolgozását. Az ebben a szakaszban használt projekttervezési eszközök is eltérőek.

A jobb megértés érdekében íme a két fogalom közötti általános különbség:

Alapok Projektindítás Projekttervezés Fázis Első fázis Második fázis Cél A projekt tág értelemben vett meghatározása és jóváhagyásának megszerzése Részletes projektterv készítése, amelyben felvázolja, hogyan fogják a projektet végrehajtani, nyomon követni és ellenőrizni. Fontos dokumentumok Projektcharta Projektmenedzsment terv, ütemterv, költségvetés és kockázatkezelési terv Hatály A széles körű hatókörre összpontosít A részletekre összpontosít

Miért fontos a projektindítási szakasz?

A projektindítási szakasz döntő jelentőségű lehet a projekt sikerét illetően. Ez a szakasz rendkívül kritikus, a projekt jóváhagyásától kezdve a csapat összeállításáig, amelynek feladata a vízió megvalósítása. Vessünk egy pillantást ennek a szakasznak a fontosságára.

A cél egyértelműsége

Ez egyértelmű megértést biztosít a projekt céljairól, célkitűzéseiről és céljáról. Ez garantálja, hogy minden összhangban legyen a projekt hatókörével, és minimálisra csökkenjen a hatókör kiterjedésének esélye.

Az érdekelt felek bevonása

Ehhez be kell vonni az érdekelt feleket és meg kell szerezni a jóváhagyásukat. Minél korábban bevonja őket, annál nagyobb esélye van a támogatás megszerzésére és a lehetséges kihívások enyhítésére. Minél korábban megnyeri a vezetői támogatást, annál nagyobb esélye van a projekt elindításának.

A kockázatok azonosítása

Ez a szakasz magában foglalja a kockázatok azonosításának és megértésének folyamatát. Ez elengedhetetlen a projekt tervezéséhez és a bizonytalanságok projektre gyakorolt hatásának minimalizálásához.

Az erőforrások összehangolása

Segít összehangolni az erőforrásokat, beleértve a humán, pénzügyi és technológiai eszközöket. Az erőforrások megfelelő elosztása csökkenti a jövőbeli fázisokban felmerülő akadályok esélyét. Az optimális erőforrás-elosztás biztosítja, hogy a projekt zökkenőmentesen és minimális problémákkal haladjon.

A projekt hatókörének és korlátainak meghatározása

Ez a fázis magában foglalja a projekt hatókörének egyértelmű meghatározását is. Ez, a korlátok és feltételezések azonosításával együtt, megteremti az alapot a reális tervezéshez és elvárásokhoz.

A projekt chartájának jóváhagyása

A projektcharta egyenértékű a projekt létezésével. Hivatalosan engedélyezi a projekt létezését. Ezzel a dokumentummal megkapja a jogot a projekt tevékenységek megkezdésére.

Kommunikáció kialakítása

A hatékony kommunikáció kulcsfontosságú minden projekt sikeréhez. Ebben a szakaszban alakulnak ki a leghatékonyabb kommunikációs csatornák a projektcsapat és a külső érdekelt felek között.

Míg ez a projekt teljes időtartama alatt (és a projekt végrehajtása után) ellenőrzésre kerül a félreértések elkerülése érdekében, segít megelőzni az idő és az erőforrások pazarlását.

A tervezés alapjai

A szilárd kezdet biztos alapot teremt a projekt tervezési szakaszához. A jól végrehajtott indítási szakasszal biztosíthatja, hogy a tervezés többi része pontos információkon és a projekt követelményeinek alapos megértésén alapuljon.

A kezdeményezési fázis tehát meghatározza a projekt irányát és erőforrás-igényét. Biztosítja, hogy minden érdekelt fél és csapattag ugyanazon az állásponton legyen a célok, a hatókör, a feladatok és a további lépések tekintetében.

5 lépés a hatékony projektindítási fázishoz

Most, hogy már tudja, miért és mikor kell elindítani a projektet, térjünk rá a hogyanra. Hogyan biztosíthatjuk a projektindítási fázis hatékonyságát? A válasz egyszerű: némi finesszel, a tökéletes projektmenedzsment eszközzel és ezekkel a lépésekkel! Ne felejtse el betartani a projektmenedzsment alapelveit.

1. Készítsen projekt chartát

Szervezze meg projektjét, határozza meg a siker mutatóit, és azonosítsa a lehetséges problémákat a ClickUp rendkívül jól szervezett projektterv-sablonjával.

A projektcharta a projektmenedzsment életciklusának egyik legfontosabb dokumentuma. Formálisan rögzíti a projektet, és iránymutatást ad mindenkinek. Alapvető felhasználási területei:

A projekt jóváhagyása

Mutassa meg, miért szükséges a projektje

Tegye mindenkit felelőssé a saját szerepéért és feladataikért.

Alapvető iránymutatásként szolgáljon a projekt teljes életciklusa során.

A projektcharta jelentősen eltér az üzleti esettanulmánytól. Az üzleti esettanulmányt nagyobb, több elemet tartalmazó projektekhez használják, míg a projektchartát kisebb, kevesebb elemet tartalmazó projektekhez.

A projekt chartájának tartalma

A projekt chartában a következőket kell feltüntetnie:

A projekt neve: Adja meg a projekt nevét, és legyen az a lehető legkonkrétabb. Legyen fülbemászó és hatékonyan kommunikálja a projekt céljait.

Cél és célkitűzés: Tartalmazza, mit kíván elérni a projekt, és miért javasolják azt.

Költségvetés: Adja hozzá a becsült költségeket és a szükséges erőforrásokat.

Teljesítések: Adja hozzá a teljesítéseket, a KPI-ket és a mutatókat.

Kockázat: Tartalmazza a meghatározott célokat és a kockázatcsökkentési stratégiákat.

Hatály: Határozza meg a projekt hatályát.

Időtartam: Adja meg a projekt kezdési és befejezési időpontját.

Érdekelt felek: Kinek fog jelenteni? Adja meg a legfontosabb érdekelt felek adatait.

Szerepek és felelősségek: Határozza meg az egyes csapattagok szerepét és felelősségét a projektben.

Röviden: foglalkozzon a miért, mi és ki kérdésekkel: miért létezik ez a projekt? Mi a projekt hatóköre? És ki fog a projekten dolgozni? A legjobb módszer egy átfogó projektcharta létrehozására egy projektcharta sablon használata.

A projekt chartájának elkészítésére szolgáló módszerek

Csoportosítsa, szűrje vagy rejtse el a feladatokat a ClickUp 3. 0 Gantt-diagramokban, hogy nyomon követhesse és összekapcsolhassa az összes munkájában végzett munkafolyamatokat.

A projekt chartája döntő fontosságú lesz az érdekelt felek tájékoztatásában és meggyőzésében. Ezért vonzónak kell lennie. Használjon vizuális elemeket, például Gantt-diagramot vagy idővonal-nézetet, hogy vizuálisan vonzó legyen. Így az érdekelt felek könnyen befogadják az információkat.

Egy másik fontos dolog, amit szem előtt kell tartani, hogy a csapat kritikus tagjai is bevonásra kerüljenek a folyamatba. A Projektmenedzsment Iroda vagy PMO csapatként és csoportként működik. A projektindítási folyamat egy fontos lépés a projekt életciklusában, amelynek során több kulcsfontosságú érdekelt felet is be kell vonni a korai szakaszban.

A jó hír, hogy a legtöbb projektmenedzsment szoftver rendelkezik olyan funkciókkal, amelyek együttműködést és vizuális elemeket kínálnak. Így nem kell mindent manuálisan elvégeznie.

A projektmenedzserek a ClickUp projektcharta-sablonját használják, hogy átfogó képet kapjanak céljaikról és feladataikról. A sablon könnyen használható ellenőrzőlistát kínál a haladás nyomon követéséhez, valamint rugalmas dokumentummegosztási lehetőségeket az érdekelt felekkel. Csak regisztrálnia kell a ClickUp-ra, hozzá kell adnia a sablont, és meg kell hívnia a tagokat a munkaterületére, hogy megkezdődhessen az együttműködés.

2. Azonosítsa a legfontosabb érdekelt feleket

A projektindítás következő lépése az, hogy megtalálja azokat a kulcsfontosságú érdekelt feleket, akik aláírják a projekt chartáját. A Projektmenedzsment Intézet az érdekelt feleket olyan személyeknek definiálja, akik befolyásolják a projektet, vagy akiket a projekt befolyásol, például vezetők, szponzorok stb.

Ők biztosítják a projekthez szükséges erőforrásokat és jóváhagyást. Elégedettségük pedig a projekt sikerének egyik legfontosabb tényezője.

Kétféle érdekelt fél létezik:

Belső érdekelt felek: Ezek általában a szervezeten belül a projektben részt vevő személyek. Ide tartozik a projektcsapat, a menedzser, a szponzor és a belső csapatok.

Külső érdekelt felek: Ezek az emberek érintettek a projekt eredményében, bár nem feltétlenül vesznek részt közvetlenül a projektben. Például külső ügyfelek, alvállalkozók, beszállítók és végfelhasználók.

Az érdekelt felek azonosításának másik módja a projekt érdekelt felek elemzése. Ennek alapján ossza az érdekelt feleket négy csoportba:

Nagy befolyással és érdeklődéssel rendelkező személyek

Nagy befolyással rendelkező, de kevés érdeklődést mutató emberek

Alacsony befolyással és nagy érdeklődéssel rendelkező emberek

Alacsony befolyással és alacsony érdeklődéssel rendelkező emberek

Az első csoportba tartozó emberek a legfontosabb érdekelt felek. Ha ezek az emberek melletted állnak, a projektednek nagyobb esélye van a sikerre, mivel segítenek azonosítani a kockázatokat és tapasztalataikat is bevonják a munkába. Ne felejts el létrehozni egy érdekelt felek nyilvántartását. Ez segít összehangolni a velük való kommunikáció gyakoriságát és módját.

A ClickUp Chat segítségével egyesítse a csapat kommunikációját egy helyen, és könnyedén ossza meg a frissítéseket, linkelje az erőforrásokat és működjön együtt.

Ennek a lépésnek egy másik fontos része az érdekelt felekkel való kommunikációs módszerek meghatározása. Ez a csapaton belüli kommunikáció során is hasznos lesz. Válassza ki a megfelelő kommunikációs és együttműködési eszközöket. Ide tartoznak az egyszerű eszközök, mint az e-mail, a Skype, vagy intuitívabb eszközök, mint a projektmenedzsment szoftverek.

3. Mutassa be projektjét

Miután megtalálta a legfontosabb érdekelt feleket, a projekt indításának következő lépése az, hogy bemutassa nekik a projektjét. A bemutatás magában foglalja a projekt bemutatását és népszerűsítését. Ha ez sikerül, akkor támogatást, erőforrásokat és összhangot kap azoktól az emberektől, akik befolyással lehetnek a projektjére.

Íme néhány szempont, amelyet figyelembe kell venni a projekt bemutatásakor:

Készítsen meggyőző leírást a projektről. Kommunikálja a projekt célját, célkitűzéseit és eredményeit oly módon, hogy azok összhangban legyenek az érdekelt felek prioritásaival és érdekeivel.

Határozza meg az érdekelt felek aggályait, elvárásait és prioritásait, és ezekhez igazítsa prezentációját.

Világosan magyarázza el a projekt értékajánlatát. Feltétlenül hangsúlyozza a projekt előnyeit és pozitív hatását a szervezetre és a közösségre.

Feltétlenül foglalkozzon a kockázatokkal és kihívásokkal. Ismerje el őket egyértelműen, és ossza meg a kockázatcsökkentési stratégiákat.

Tegye vizuálisan vonzóvá a prezentációt. Használjon táblázatokat, grafikonokat és diákat, hogy tömör áttekintést nyújtson a projektről.

Tegye interaktívvá és vonzóvá. Ösztönözze a kérdéseket és a vitákat, hogy az érdekelt felek kifejezhessék aggályaikat és visszajelzést adhassanak.

Az időzítés nagyon fontos. Ezért válasszon megfelelő időpontot a projekt bemutatásához. Mielőtt lépne, vegye figyelembe a folyamatban lévő egyéb kezdeményezéseket és prioritásokat.

Mindig kérjen visszajelzést. Foglalkozzon az érdekelt felek aggályaival, és szükség esetén ossza meg a további információkat.

Végül pedig fogadja el a projekt szabványosítását . A szabványosított módszerekkel az Ön prezentációi világosabbá, következetesebbé válnak, és jobban igazodnak a szervezeti célokhoz.

4. Végezzen megvalósíthatósági tanulmányt

A projektindítás következő lépése egy megvalósíthatósági tanulmány elvégzése. Ez a tanulmány értékeli a projekt megvalósíthatóságát a rendelkezésre álló erőforrások alapján. Megerősíti a piaci lehetőségeket és további információkat szolgáltat, mielőtt végleges döntést hozna.

Lényegében a következő kérdésekre ad választ:

Rendelkezik-e a projektcsapat a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal?

A projekt elégséges megtérülést biztosít ahhoz, hogy érdemes legyen folytatni?

A megvalósíthatósági tanulmányt a projekt bemutatása után készítik el. Ezt a SWOT-elemzéssel és a projekt kockázatértékelésével párhuzamosan is elvégezheti. A tanulmány elvégzésének lépései a következők:

Végezzen előzetes elemzést

Értékelje a projekt pénzügyi megvalósíthatóságát

Végezzen piaci értékelést

Tekintse át az összes megvalósíthatósági tanulmány során gyűjtött adatokat.

És végül, hozza meg a döntést!

A ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment eszközök segítségével nyomon követheti a megvalósíthatósági tanulmányhoz kapcsolódó összes szükséges információt. Valós időben ellenőrizheti az előrehaladást, azonnal és egyszerűen együttműködhet, engedélyezheti a Team View funkciót, és racionalizálhatja az egész folyamatot.

Mielőtt megvalósíthatósági tanulmányt készítene, fontolja meg, hogy a projektjéhez szükség van-e rá. Mivel ez jelentős időt és erőforrásokat igényel, elengedhetetlen ezt meghatározni. Általában nem szükséges elvégezni kisebb projektek esetében, amelyek nem gyakorolnak jelentős hosszú távú hatást a szervezetre. Nem kell újra elvégezni, ha az elmúlt három évben már végzett hasonló projektet vagy tanulmányt.

5. Találja meg a megfelelő embereket

Az érdekelt felek jóváhagyásával és a projekt megvalósíthatóságával minden készen áll a projekt elindításához. Már csak az álomcsapatot kell megtalálnia. A projektcsapatban az Ön igényeinek megfelelően különböző részlegekből származó emberek vesznek részt.

A csapat néhány gyakori tagja:

Projekt szponzor: A projekt víziójáért és irányításáért felelős személy. Általában a projektmenedzser felettese.

Projektmenedzser: Az a személy, aki vezeti és irányítja a csapatot, döntéseket hoz, projekttervet készít, figyelemmel kíséri a projekt előrehaladását és kapcsolatot tart az érdekelt felekkel.

Csapatvezető: Nagyobb csapatokban a csapatvezető nem azonos a projektmenedzserrel. Ők a csapatvezetési feladatokért felelősek.

Csapat tagok: A szükséges készségekkel rendelkező személyek, akik különböző feladatok elvégzéséért felelősek.

A projektcsapatnak szükség szerint más tagjai is lehetnek. Végső célja az legyen, hogy megfelelő tapasztalattal és készségekkel rendelkező, működőképes csapatot állítson össze. Új embereket vehet fel, vagy átcsoportosíthatja a meglévő alkalmazottakat.

A ClickUp 3. 0 egyszerűsített nézetet biztosít, amelyben láthatja az egész csapat vagy egy adott személy munkaterhelését, hogy a munka zavartalanul haladjon.

Nagy csapat esetén nehéz lehet nyomon követni a csapattagok előrehaladását. A projektmenedzsment eszközön elérhető csapatnézet segítségével azonban nyomon követheti az egyes alkalmazottak előrehaladását.

Következtetés

A projektfejlesztés első lépéseként a kezdeményezési fázis nagy hatással van a projekt többi részére.

Az ebben a fázisban hozott döntések hatással vannak a projekt teljes életciklusára, meghatározzák annak irányát és végső sikerét. A cikkben bemutatott egyes lépésekkel egyre közelebb kerülhet a legjobb projektindítási fázishoz.

Ezeknek a lépéseknek a követésével projektje elindítása okosabb és erőteljesebb lesz. Ne feledje, hogy ez az energia ne csillapodjon a projekt során. Gondoskodjon arról, hogy minden szempont, beleértve a projekt ütemtervét, a kapacitásépítést, a minőségirányítást és egyebeket, ugyanolyan energiával (vagy még annál is nagyobb energiával!) kezdődjön és végződjön.