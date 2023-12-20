ClickUp blog
Lépésről lépésre a sikeres projektindításhoz

PMO Team
2023. december 20.

„Aki jól kezd, az már félig meg is csinálta.”

A nagy filozófus, Arisztotelész tudta, hogy milyen fontos a jó kezdet. Ez az örökérvényű mondás a filozófiára és minden feladatra vonatkozik, különösen a projektjeinkre.

Megfelelően osztottuk el a projekthez szükséges erőforrásokat? Hogyan kezeljük az esetleges költségvetési korlátokat? Hogyan állapítsuk meg a minőségi szabványokat?

Ha nem sikerül jól elindítania a projektet, gyakran felmerülnek ilyen kérdések. A projekt elindítása minden projekt legfontosabb szakasza.

Akár tapasztalt projektmenedzser, akár kezdő, a projekt megkezdésének kérdése mindenképpen foglalkoztatja Önt. Ebben a cikkben bemutatjuk a projektindítási fázis alapjait, valamint a hatékony indítás lépéseit.

Mi az a projektindítás?

A Projektmenedzsment Intézet a projekt életciklusát öt szakaszra osztja:

  • Kezdeményezés: A projekt meghatározása és az érdekelt felek bevonása
  • Tervezés: Célok és ütemterv kidolgozása
  • Végrehajtás: A projekt elindítása
  • Teljesítmény: A teljesítmény mérése KPI-k segítségével
  • Zárás: Ossza meg a részleteket az érdekelt felekkel

Ez a cikk a projektindításra összpontosít. Ahogy a neve is mutatja, a projektindítás a projekt első lépése. Ez magában foglalja a projekt általános szintű meghatározását, a legfontosabb érdekelt felek jóváhagyásának megszerzését és a projekt szilárd alapjainak lefektetését.

Ez a szakasz határozza meg a projekt jövőjét – folytatódik-e vagy sem? Csak az érdekelt felek jóváhagyásával kezdheti el a projektet. Ahhoz, hogy megkapja ezt a jóváhagyást, bemutatnia kell ötleteit, azok megvalósíthatóságát és üzleti értékét.

Ezért az ebben a szakaszban végzett tevékenységek a következőket tartalmazzák:

  • Projekt meghatározása: A cél, a célkitűzések és a várható eredmények meghatározása
  • Projektcharta: Projektcharta kidolgozása (erről később bővebben)
  • A hatókör meghatározása: A projekt hatókörének, korlátainak és feltételezéseinek meghatározása
  • Kockázatértékelés: A potenciális kockázatok és bizonytalanságok azonosítása
  • Megvalósíthatósági tanulmány: A projekt megvalósíthatóságának megértése
  • Költség-haszon elemzés: A projekt üzleti értékének azonosítása
  • Erőforrás-tervezés: A szükséges erőforrások becslése és a projekt előzetes ütemtervének kidolgozása
  • Az érdekelt felek bevonása: Az érdekelt felek azonosítása és bevonása
  • Projekt jóváhagyás: Az érdekelt felek jóváhagyásának megszerzése
  • Csapat kialakítása: A projektben dolgozó álomcsapat kialakítása

A korlátozott időn belül minden szempont kezelése megnehezíti a projektmenedzsmentet. Ezért a projekt teljes életciklusa alatt olyan eszközökre van szükség, amelyek segítenek a kockázatok, feladatok, erőforrások és teljesítmény kezelésében.

ClickUp 3.0 Dashboard egyszerűsítve
A ClickUp 3. 0 Dashboards segítségével átfogó képet kaphat a projekt állásáról és a csapatában vagy osztályán még elvégzendő feladatokról.

A ClickUp projektmenedzsment eszköze felgyorsítja a projekttervezést és -végrehajtást, biztosítja az átláthatóságot, nyomon követi a prioritásokat, és lehetővé teszi a projektek gyorsabb és jobb megvalósítását.

Projektindítás vs. projekttervezés

Könnyű összetéveszteni a projektindítási fázist a projekttervezéssel. Sokan a projektmenedzsmentről beszélve felcserélhető módon használják az indítás és a tervezés kifejezéseket. Ezek azonban két különböző fogalom.

Már tudja, mit jelent a projekt elindítása, ezért most beszéljünk a projekttervezésről. A projekttervezés a projektmenedzsment második fázisa. Ez magában foglalja a konkrét célok és eredmények meghatározását, valamint a terv apró részleteinek kidolgozását. Az ebben a szakaszban használt projekttervezési eszközök is eltérőek.

A jobb megértés érdekében íme a két fogalom közötti általános különbség:

Alapok ProjektindításProjekttervezés
Fázis Első fázisMásodik fázis
Cél A projekt tág értelemben vett meghatározása és jóváhagyásának megszerzéseRészletes projektterv készítése, amelyben felvázolja, hogyan fogják a projektet végrehajtani, nyomon követni és ellenőrizni.
Fontos dokumentumok ProjektchartaProjektmenedzsment terv, ütemterv, költségvetés és kockázatkezelési terv
Hatály A széles körű hatókörre összpontosítA részletekre összpontosít

Miért fontos a projektindítási szakasz?

A projektindítási szakasz döntő jelentőségű lehet a projekt sikerét illetően. Ez a szakasz rendkívül kritikus, a projekt jóváhagyásától kezdve a csapat összeállításáig, amelynek feladata a vízió megvalósítása. Vessünk egy pillantást ennek a szakasznak a fontosságára.

A cél egyértelműsége

Ez egyértelmű megértést biztosít a projekt céljairól, célkitűzéseiről és céljáról. Ez garantálja, hogy minden összhangban legyen a projekt hatókörével, és minimálisra csökkenjen a hatókör kiterjedésének esélye.

Az érdekelt felek bevonása

Ehhez be kell vonni az érdekelt feleket és meg kell szerezni a jóváhagyásukat. Minél korábban bevonja őket, annál nagyobb esélye van a támogatás megszerzésére és a lehetséges kihívások enyhítésére. Minél korábban megnyeri a vezetői támogatást, annál nagyobb esélye van a projekt elindításának.

A kockázatok azonosítása

Ez a szakasz magában foglalja a kockázatok azonosításának és megértésének folyamatát. Ez elengedhetetlen a projekt tervezéséhez és a bizonytalanságok projektre gyakorolt hatásának minimalizálásához.

Az erőforrások összehangolása

Segít összehangolni az erőforrásokat, beleértve a humán, pénzügyi és technológiai eszközöket. Az erőforrások megfelelő elosztása csökkenti a jövőbeli fázisokban felmerülő akadályok esélyét. Az optimális erőforrás-elosztás biztosítja, hogy a projekt zökkenőmentesen és minimális problémákkal haladjon.

A projekt hatókörének és korlátainak meghatározása

Ez a fázis magában foglalja a projekt hatókörének egyértelmű meghatározását is. Ez, a korlátok és feltételezések azonosításával együtt, megteremti az alapot a reális tervezéshez és elvárásokhoz.

A projekt chartájának jóváhagyása

A projektcharta egyenértékű a projekt létezésével. Hivatalosan engedélyezi a projekt létezését. Ezzel a dokumentummal megkapja a jogot a projekt tevékenységek megkezdésére.

Kommunikáció kialakítása

A hatékony kommunikáció kulcsfontosságú minden projekt sikeréhez. Ebben a szakaszban alakulnak ki a leghatékonyabb kommunikációs csatornák a projektcsapat és a külső érdekelt felek között.

Míg ez a projekt teljes időtartama alatt (és a projekt végrehajtása után) ellenőrzésre kerül a félreértések elkerülése érdekében, segít megelőzni az idő és az erőforrások pazarlását.

A tervezés alapjai

A szilárd kezdet biztos alapot teremt a projekt tervezési szakaszához. A jól végrehajtott indítási szakasszal biztosíthatja, hogy a tervezés többi része pontos információkon és a projekt követelményeinek alapos megértésén alapuljon.

A kezdeményezési fázis tehát meghatározza a projekt irányát és erőforrás-igényét. Biztosítja, hogy minden érdekelt fél és csapattag ugyanazon az állásponton legyen a célok, a hatókör, a feladatok és a további lépések tekintetében.

5 lépés a hatékony projektindítási fázishoz

Most, hogy már tudja, miért és mikor kell elindítani a projektet, térjünk rá a hogyanra. Hogyan biztosíthatjuk a projektindítási fázis hatékonyságát? A válasz egyszerű: némi finesszel, a tökéletes projektmenedzsment eszközzel és ezekkel a lépésekkel! Ne felejtse el betartani a projektmenedzsment alapelveit.

1. Készítsen projekt chartát

Képernyőkép a ClickUp folyamatfejlesztési projekt chartájának sablonjáról
Szervezze meg projektjét, határozza meg a siker mutatóit, és azonosítsa a lehetséges problémákat a ClickUp rendkívül jól szervezett projektterv-sablonjával.

A projektcharta a projektmenedzsment életciklusának egyik legfontosabb dokumentuma. Formálisan rögzíti a projektet, és iránymutatást ad mindenkinek. Alapvető felhasználási területei:

  • A projekt jóváhagyása
  • Mutassa meg, miért szükséges a projektje
  • Tegye mindenkit felelőssé a saját szerepéért és feladataikért.
  • Alapvető iránymutatásként szolgáljon a projekt teljes életciklusa során.

A projektcharta jelentősen eltér az üzleti esettanulmánytól. Az üzleti esettanulmányt nagyobb, több elemet tartalmazó projektekhez használják, míg a projektchartát kisebb, kevesebb elemet tartalmazó projektekhez.

A projekt chartájának tartalma

A projekt chartában a következőket kell feltüntetnie:

  • A projekt neve: Adja meg a projekt nevét, és legyen az a lehető legkonkrétabb. Legyen fülbemászó és hatékonyan kommunikálja a projekt céljait.
  • Cél és célkitűzés: Tartalmazza, mit kíván elérni a projekt, és miért javasolják azt.
  • Költségvetés: Adja hozzá a becsült költségeket és a szükséges erőforrásokat.
  • Teljesítések: Adja hozzá a teljesítéseket, a KPI-ket és a mutatókat.
  • Kockázat: Tartalmazza a meghatározott célokat és a kockázatcsökkentési stratégiákat.
  • Hatály: Határozza meg a projekt hatályát.
  • Időtartam: Adja meg a projekt kezdési és befejezési időpontját.
  • Érdekelt felek: Kinek fog jelenteni? Adja meg a legfontosabb érdekelt felek adatait.
  • Szerepek és felelősségek: Határozza meg az egyes csapattagok szerepét és felelősségét a projektben.

Röviden: foglalkozzon a miért, mi és ki kérdésekkel: miért létezik ez a projekt? Mi a projekt hatóköre? És ki fog a projekten dolgozni? A legjobb módszer egy átfogó projektcharta létrehozására egy projektcharta sablon használata.

A projekt chartájának elkészítésére szolgáló módszerek

ClickUp 3.0 Egyszerűsített Gantt-diagram
Csoportosítsa, szűrje vagy rejtse el a feladatokat a ClickUp 3. 0 Gantt-diagramokban, hogy nyomon követhesse és összekapcsolhassa az összes munkájában végzett munkafolyamatokat.

A projekt chartája döntő fontosságú lesz az érdekelt felek tájékoztatásában és meggyőzésében. Ezért vonzónak kell lennie. Használjon vizuális elemeket, például Gantt-diagramot vagy idővonal-nézetet, hogy vizuálisan vonzó legyen. Így az érdekelt felek könnyen befogadják az információkat.

Egy másik fontos dolog, amit szem előtt kell tartani, hogy a csapat kritikus tagjai is bevonásra kerüljenek a folyamatba. A Projektmenedzsment Iroda vagy PMO csapatként és csoportként működik. A projektindítási folyamat egy fontos lépés a projekt életciklusában, amelynek során több kulcsfontosságú érdekelt felet is be kell vonni a korai szakaszban.

A jó hír, hogy a legtöbb projektmenedzsment szoftver rendelkezik olyan funkciókkal, amelyek együttműködést és vizuális elemeket kínálnak. Így nem kell mindent manuálisan elvégeznie.

A projektmenedzserek a ClickUp projektcharta-sablonját használják, hogy átfogó képet kapjanak céljaikról és feladataikról. A sablon könnyen használható ellenőrzőlistát kínál a haladás nyomon követéséhez, valamint rugalmas dokumentummegosztási lehetőségeket az érdekelt felekkel. Csak regisztrálnia kell a ClickUp-ra, hozzá kell adnia a sablont, és meg kell hívnia a tagokat a munkaterületére, hogy megkezdődhessen az együttműködés.

2. Azonosítsa a legfontosabb érdekelt feleket

A projektindítás következő lépése az, hogy megtalálja azokat a kulcsfontosságú érdekelt feleket, akik aláírják a projekt chartáját. A Projektmenedzsment Intézet az érdekelt feleket olyan személyeknek definiálja, akik befolyásolják a projektet, vagy akiket a projekt befolyásol, például vezetők, szponzorok stb.

Ők biztosítják a projekthez szükséges erőforrásokat és jóváhagyást. Elégedettségük pedig a projekt sikerének egyik legfontosabb tényezője.

Kétféle érdekelt fél létezik:

  • Belső érdekelt felek: Ezek általában a szervezeten belül a projektben részt vevő személyek. Ide tartozik a projektcsapat, a menedzser, a szponzor és a belső csapatok.
  • Külső érdekelt felek: Ezek az emberek érintettek a projekt eredményében, bár nem feltétlenül vesznek részt közvetlenül a projektben. Például külső ügyfelek, alvállalkozók, beszállítók és végfelhasználók.

Az érdekelt felek azonosításának másik módja a projekt érdekelt felek elemzése. Ennek alapján ossza az érdekelt feleket négy csoportba:

  • Nagy befolyással és érdeklődéssel rendelkező személyek
  • Nagy befolyással rendelkező, de kevés érdeklődést mutató emberek
  • Alacsony befolyással és nagy érdeklődéssel rendelkező emberek
  • Alacsony befolyással és alacsony érdeklődéssel rendelkező emberek

Az első csoportba tartozó emberek a legfontosabb érdekelt felek. Ha ezek az emberek melletted állnak, a projektednek nagyobb esélye van a sikerre, mivel segítenek azonosítani a kockázatokat és tapasztalataikat is bevonják a munkába. Ne felejts el létrehozni egy érdekelt felek nyilvántartását. Ez segít összehangolni a velük való kommunikáció gyakoriságát és módját.

ClickUp 3.0 Csevegés menü kibővítve
A ClickUp Chat segítségével egyesítse a csapat kommunikációját egy helyen, és könnyedén ossza meg a frissítéseket, linkelje az erőforrásokat és működjön együtt.

Ennek a lépésnek egy másik fontos része az érdekelt felekkel való kommunikációs módszerek meghatározása. Ez a csapaton belüli kommunikáció során is hasznos lesz. Válassza ki a megfelelő kommunikációs és együttműködési eszközöket. Ide tartoznak az egyszerű eszközök, mint az e-mail, a Skype, vagy intuitívabb eszközök, mint a projektmenedzsment szoftverek.

3. Mutassa be projektjét

Miután megtalálta a legfontosabb érdekelt feleket, a projekt indításának következő lépése az, hogy bemutassa nekik a projektjét. A bemutatás magában foglalja a projekt bemutatását és népszerűsítését. Ha ez sikerül, akkor támogatást, erőforrásokat és összhangot kap azoktól az emberektől, akik befolyással lehetnek a projektjére.

Íme néhány szempont, amelyet figyelembe kell venni a projekt bemutatásakor:

  • Készítsen meggyőző leírást a projektről. Kommunikálja a projekt célját, célkitűzéseit és eredményeit oly módon, hogy azok összhangban legyenek az érdekelt felek prioritásaival és érdekeivel.
  • Határozza meg az érdekelt felek aggályait, elvárásait és prioritásait, és ezekhez igazítsa prezentációját.
  • Világosan magyarázza el a projekt értékajánlatát. Feltétlenül hangsúlyozza a projekt előnyeit és pozitív hatását a szervezetre és a közösségre.
  • Feltétlenül foglalkozzon a kockázatokkal és kihívásokkal. Ismerje el őket egyértelműen, és ossza meg a kockázatcsökkentési stratégiákat.
  • Tegye vizuálisan vonzóvá a prezentációt. Használjon táblázatokat, grafikonokat és diákat, hogy tömör áttekintést nyújtson a projektről.
  • Tegye interaktívvá és vonzóvá. Ösztönözze a kérdéseket és a vitákat, hogy az érdekelt felek kifejezhessék aggályaikat és visszajelzést adhassanak.
  • Az időzítés nagyon fontos. Ezért válasszon megfelelő időpontot a projekt bemutatásához. Mielőtt lépne, vegye figyelembe a folyamatban lévő egyéb kezdeményezéseket és prioritásokat.
  • Mindig kérjen visszajelzést. Foglalkozzon az érdekelt felek aggályaival, és szükség esetén ossza meg a további információkat.
  • Végül pedig fogadja el a projekt szabványosítását. A szabványosított módszerekkel az Ön prezentációi világosabbá, következetesebbé válnak, és jobban igazodnak a szervezeti célokhoz.

4. Végezzen megvalósíthatósági tanulmányt

A projektindítás következő lépése egy megvalósíthatósági tanulmány elvégzése. Ez a tanulmány értékeli a projekt megvalósíthatóságát a rendelkezésre álló erőforrások alapján. Megerősíti a piaci lehetőségeket és további információkat szolgáltat, mielőtt végleges döntést hozna.

Lényegében a következő kérdésekre ad választ:

  • Rendelkezik-e a projektcsapat a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal?
  • A projekt elégséges megtérülést biztosít ahhoz, hogy érdemes legyen folytatni?

A megvalósíthatósági tanulmányt a projekt bemutatása után készítik el. Ezt a SWOT-elemzéssel és a projekt kockázatértékelésével párhuzamosan is elvégezheti. A tanulmány elvégzésének lépései a következők:

  • Végezzen előzetes elemzést
  • Értékelje a projekt pénzügyi megvalósíthatóságát
  • Végezzen piaci értékelést
  • Tekintse át az összes megvalósíthatósági tanulmány során gyűjtött adatokat.
  • És végül, hozza meg a döntést!

A ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment eszközök segítségével nyomon követheti a megvalósíthatósági tanulmányhoz kapcsolódó összes szükséges információt. Valós időben ellenőrizheti az előrehaladást, azonnal és egyszerűen együttműködhet, engedélyezheti a Team View funkciót, és racionalizálhatja az egész folyamatot.

Mielőtt megvalósíthatósági tanulmányt készítene, fontolja meg, hogy a projektjéhez szükség van-e rá. Mivel ez jelentős időt és erőforrásokat igényel, elengedhetetlen ezt meghatározni. Általában nem szükséges elvégezni kisebb projektek esetében, amelyek nem gyakorolnak jelentős hosszú távú hatást a szervezetre. Nem kell újra elvégezni, ha az elmúlt három évben már végzett hasonló projektet vagy tanulmányt.

5. Találja meg a megfelelő embereket

Az érdekelt felek jóváhagyásával és a projekt megvalósíthatóságával minden készen áll a projekt elindításához. Már csak az álomcsapatot kell megtalálnia. A projektcsapatban az Ön igényeinek megfelelően különböző részlegekből származó emberek vesznek részt.

A csapat néhány gyakori tagja:

  • Projekt szponzor: A projekt víziójáért és irányításáért felelős személy. Általában a projektmenedzser felettese.
  • Projektmenedzser: Az a személy, aki vezeti és irányítja a csapatot, döntéseket hoz, projekttervet készít, figyelemmel kíséri a projekt előrehaladását és kapcsolatot tart az érdekelt felekkel.
  • Csapatvezető: Nagyobb csapatokban a csapatvezető nem azonos a projektmenedzserrel. Ők a csapatvezetési feladatokért felelősek.
  • Csapat tagok: A szükséges készségekkel rendelkező személyek, akik különböző feladatok elvégzéséért felelősek.

A projektcsapatnak szükség szerint más tagjai is lehetnek. Végső célja az legyen, hogy megfelelő tapasztalattal és készségekkel rendelkező, működőképes csapatot állítson össze. Új embereket vehet fel, vagy átcsoportosíthatja a meglévő alkalmazottakat.

ClickUp 3.0 Csapatnézet egyszerűsítve
A ClickUp 3. 0 egyszerűsített nézetet biztosít, amelyben láthatja az egész csapat vagy egy adott személy munkaterhelését, hogy a munka zavartalanul haladjon.

Nagy csapat esetén nehéz lehet nyomon követni a csapattagok előrehaladását. A projektmenedzsment eszközön elérhető csapatnézet segítségével azonban nyomon követheti az egyes alkalmazottak előrehaladását.

Következtetés

A projektfejlesztés első lépéseként a kezdeményezési fázis nagy hatással van a projekt többi részére.

Az ebben a fázisban hozott döntések hatással vannak a projekt teljes életciklusára, meghatározzák annak irányát és végső sikerét. A cikkben bemutatott egyes lépésekkel egyre közelebb kerülhet a legjobb projektindítási fázishoz.

Ezeknek a lépéseknek a követésével projektje elindítása okosabb és erőteljesebb lesz. Ne feledje, hogy ez az energia ne csillapodjon a projekt során. Gondoskodjon arról, hogy minden szempont, beleértve a projekt ütemtervét, a kapacitásépítést, a minőségirányítást és egyebeket, ugyanolyan energiával (vagy még annál is nagyobb energiával!) kezdődjön és végződjön.

