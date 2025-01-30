A 15 legjobb projekttervező szoftver 2025-re

Manapság a távmunka a legfontosabb, és ez nem fog változni.

Mindannyian megtapasztaltuk, milyen érzés pizsamában részt venni egy értekezleten, és többé nem is akartunk másképp!

De nem vagyunk egyedül ezzel. Valójában a globális munkaerő háromnegyede úgy véli, hogy a távmunka az új normális, és a vállalatok is követik ezt a tendenciát, mivel jelenleg körülbelül 85% -uk kínál rugalmas munkarendet.

A szétszórt csapatok számának növekedésével egyre nagyobb szükség van hatékony és együttműködésen alapuló projektmenedzsment szoftverekre, amelyek segítségével a tagok összehangolhatják a legfontosabb célokat és racionalizálhatják a napi folyamatokat.

Akár otthonról, akár az irodából, akár mindkét helyről dolgozik, a projekttervező szoftver elengedhetetlen eszköz. A projektmenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy segítse Önt a munkafolyamat minden lépésében, csökkenti a projekttervezés időigényességét olyan funkciókkal, amelyekkel bárhonnan és bármikor kezelheti a feladatokat, a csapatokat, a kommunikációt és a termelékenységet.

A kérdés nem az, hogy szükségünk van-e projektmenedzsment szoftverre. Hanem az, hogy melyiket válasszuk? A piacon elérhető több száz eszköz közül alaposan utánajártunk, hogy a legjobbakat mutathassuk be Önnek.

Kövesse nyomon mindazt, amit tudnia kell a legjobb projektmenedzsment szoftverekről, beleértve a vállalkozásához legalkalmasabb 15 eszközt, a legfontosabb funkciókat, előnyöket és hátrányokat, árazási terveket, ügyfélértékeléseket és még sok mást. ??

Mire kell figyelni egy projekttervező eszköznél?

Az Ön számára megfelelő projekttervező eszköz teljes mértékben a csapata egyedi igényeitől függ. Ide tartozik a csapata vagy vállalata mérete, az Ön által nyújtott termék vagy szolgáltatás, a csapat valós idejű együttműködése, a költségvetés és még sok más.

De ez még nem minden.

Nemcsak egy olyan eszközt kell találni, amely mindent tud, hanem fontos befektetni olyan szoftverbe, amelyet a csapat valóban használni fog, ezért a felhasználói felület, a könnyű használat és a kényelem fontos szempontok.

Hogyan befolyásolják ezek a tényezők hosszú távon a döntésedet, és mire kell még figyelni, mielőtt kiválasztod a következő projektmenedzsment szoftvert? Megmutatjuk neked!

Könnyű használat: A hatékony projekttervező szoftvernek intuitív és áttekinthető felhasználói felületet kell biztosítania, anélkül, hogy ez a funkcionalitás rovására menne. Minél könnyebben hozzáférhető és könnyebben kezelhető az eszköz, annál vonzóbb lesz minden csapattag számára. Ráadásul kevesebb fejfájást okoz! Bár a megfelelő szoftver nem igényel több órás technikai képzést, mégis érdemes meggyőződni arról, hogy rengeteg ügyfélszolgálati forrás áll rendelkezésre, például webináriumok, súgó dokumentumok és YouTube-csatornák a gyors megoldásokhoz.

Jellemzők és funkcionalitás: Vegye figyelembe a szoftver képességét a legfontosabb projekttervezési stratégiák és eszközök támogatására, mint például a Gantt-diagramok, több projektnézet, munkafolyamat-automatizálás, munkaterhelés-kezelés és még sok más.

Együttműködés: Különösen akkor, ha csapata aszinkron módon dolgozik, győződjön meg arról, hogy a projektmenedzsment szoftvere támogatja az alkalmazáson belüli csevegést, integrálható olyan kommunikációs eszközökkel, mint a Slack, és lehetőséget biztosít megjegyzések hozzáadására.

A ClickUp Chat nézetével könnyedén közzétehetsz frissítéseket, megoszthatsz linkeket, reagálhatsz és összevonhatsz fontos beszélgetéseket.

Testreszabás: A projektmenedzsment szoftver az Ön számára dolgozik – és nem fordítva. Válasszon olyan eszközt, amely elég rugalmas ahhoz, hogy Önnel együtt növekedjen, és zökkenőmentesen illeszkedjen a jelenlegi folyamatokhoz és projekttervekhez. Ez nemcsak segít a csapatnak a gyorsabb bevezetésben, hanem új perspektívát is ad a munkafolyamatokra.

Integrációk: Az integrációk kibővítik a projektmenedzsment szoftverek funkcionalitását és segítik a folyamatok gyorsabb racionalizálását. Összevonják a projektmenedzsment szoftverek erejét azokkal az eszközökkel, amelyeket már használ az e-mailek, az ütemtervezés, a megbeszélések, az adatok és egyebek kezeléséhez.

Ár: Ennyi eszköz közül választhat, így nincs ok arra, hogy a álmai projekttervező eszközért megcsapolnia a bankszámláját. Higgye el, nem kell vállalati szintű költségvetés ahhoz, hogy gazdag funkciókat és kompromisszummentes megoldásokat kapjon.

Ügyfél-elégedettség: Szoftvert vásárolni anélkül, hogy elolvasnánk a felhasználói véleményeket, olyan, mint étteremben tengeri ételeket rendelni anélkül, hogy előtte megnéznénk a Yelp-en – később megbánjuk. Persze, egy eszköz papíron remekül hangzik, de mit gondolnak róla a legfontosabb ügyfelei? Nézzük meg a hivatalos véleményoldalakat, mint a G2 vagy a Capterra, hogy lássuk, mennyire tartják be a termékek az ígéreteiket.

Ez talán túl soknak tűnik egy egyetlen szoftvertől, de teljesen megvalósítható! Átnéztük az összes versenyzőt, hogy bemutathassuk Önnek a 10 legjobb projektmenedzsment eszközt minden csapat számára.

Tekintse meg a ClickUp 15+ nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy termelékenységi platform, amelynek célja, hogy a csapatokat és a munkát egy helyen összehozza. A napi feladatoktól a komplex projektekig a ClickUp intuitív felülete zökkenőmentes élményt biztosít mindenkinek, hogy kapcsolatban maradjanak. Akár aszinkron módon, akár valós időben dolgozik a csapata, rendelkezésére állnak a projektek előrehaladásához szükséges kontextusok és eszközök.

Emelje termelékenységét új magasságokba azáltal, hogy integrálja a ClickUp-ot kedvenc alkalmazásaival és szoftvereivel, így mindig egyetlen megbízható forrásból meríthet információkat. Ráadásul a ClickUp több mint 1000 más munkaeszközzel integrálható, többek között a Slackkel, a Hubspot-tal, a Zapierrel, a Chrome-mal, a Microsoft Teams-szel és még sok mással!

A ClickUp funkciói

Felhasználói szerepkörök és jogosultságok, amelyek megkönnyítik a belső és külső partnerekkel való együttműködést.

Megosztható képernyőfelvételek, amelyek közvetlenül feladattá alakíthatók

Automatizálások, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatokat

Projekttervezési sablonok minden felhasználási esethez a ClickUp Sablonközpontban

Töltse le ezt a sablont A projekttervező sablon kiváló eszköz lehet egy közelgő projekt kezeléséhez.

A ClickUp előnyei

A táblázat nézet státusz oszlopok szerint van felosztva, így láthatja, hogy hol tart a munkafolyamatban az egyes feladatokkal (hasznos a Sprint tervezéshez ).

Szálakba rendezett megjegyzések, amelyeket bármely feladatból, dokumentumból vagy tábláról átadhat a csapatnak.

Kapacitástervező eszközök, például projektismertetők az erőforrás-kezeléshez

Feladatkezelő eszközök, például globális időkövetés és időbecslések

ClickUp hátrányai

A testreszabhatóság szintje és a rendelkezésre álló funkciók száma tanulási görbét eredményezhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Bónusz: Töltse le a ClickUp projekttervezési sablonját weboldal-fejlesztéshez, nonprofit szervezetekhez vagy akár könyvíráshoz.

2. Hive

via Hive

A Hive egy projektmenedzsment szoftver, amelyet a csapatmunka elősegítésére terveztek, ami a sokféle kommunikációs funkciójában is megmutatkozik. A projektcsapatok a Hive Chat, a Hive Mail, a megjegyzések, a projekt-hozzáférés, valamint a többszörös és megosztott beérkező levelek segítségével tudnak együttműködni.

A Hive segítségével számos módszer közül választhat, hogy csapatát a munkára összpontosítsa: üzenetek, kártyák prioritási szintjei a sürgős feladatokra való figyelmeztetéshez, valamint a megjegyzésekben való megjelölés.

A Hive funkciói

Rugalmas nézetek

Azonnali üzenetküldési funkció

Vezetői összefoglaló sablonok

Portfóliókezelés

Időkövetés

A Hive előnyei

Kanban táblák, Gantt-diagramok, táblázatok és naptárak a könnyű tervezéshez

Kiváló kommunikációs funkciók

Intuitív és kellemes felhasználói felület

Könnyen integrálható különböző eszközökkel

Hive hátrányai

A hatalmas funkciók miatt meredek a tanulási görbe.

Korlátozott funkcionalitás a mobil verziók esetében

Korlátozott megtekintések

Hive árak

Solo : Ingyenes

Csapatok : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Hive-val.

Hive értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (370+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

3. Monday.com

via Monday

A Monday.com egy népszerű projektmenedzsment szoftver, amely segít a projektmenedzsereknek az egyszerű és összetett projektek kezelésében. A platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén együttműködjenek, testreszabják a munkafolyamatokat, nyomon kövessék a projekt előrehaladását és elemezzék az információkat.

A Monday átláthatóságra és együttműködésre lett kialakítva, és olyan funkciókat kínál, amelyekkel minden feladatot elvégezhet. A csapatok a rendkívül vizuális irányítópultokon keresztül tekinthetik meg az adatokat, és hatékonyan kezelhetik a több projektet.

Hétfői funkciók

Erőforrás-kezelés

Harmadik felek általi együttműködés

Jelentéskészítő műszerfalak

Számos egyedi integráció

Monday pros

Lehetőség egyedi integrációk hozzáadására Open API architektúrával

Freelancereket és harmadik fél ügynököket is hozzáadhat.

Részletes jelentések készítését teszi lehetővé

Hétfő hátrányai

Az áruház készletével való integráció zavaros lehet.

Nincs letöltési vagy exportálási gomb

Hétfői árak

Ingyenes: Legfeljebb 2 felhasználó számára

Alap: 12 USD/felhasználó/hónap (36 USD havi számlázás)

Standard: 14 USD/felhasználó/hónap (42 USD havi számlázás)

Előny: 24 USD/felhasználó/hónap (72 USD havi számlázás)

Hétfői értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

4. nTask

via nTask

Ez egy másik vezető, ingyenes projektmenedzsment alkalmazás, amelyet különböző iparágakban dolgozó csapatok és szabadúszók számára fejlesztettek ki. Az nTask egyszerűsített felhasználói felületet kínál egy robusztus szoftvermegoldásban, amely kifinomult és hatékony funkciókat tartalmaz a projektek minden fázisának kezeléséhez.

Az nTask számos funkcióval segíti a több projekt egyidejű nyomon követését. Átlátható és könnyen használható együttműködési csatornájával megteremti az alapot egy hatékony projektmenedzsment rendszerhez.

Az nTask funkciói

nTask előnyei

Hatékony nyomon követés

Optimalizálja a feladatokat és a tervezést kanban táblák segítségével.

Személyre szabott munkafolyamatokhoz testreszabott állapotok

nTask hátrányai

Nincs fejlett jelentéskészítési funkció

Nem nagy csapatok számára készült

nTask árak

Ingyenes csomag

Prémium : 3 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 8 USD/hó felhasználónként

Vállalati: A részletekért vegye fel a kapcsolatot az nTask-kal.

nTask értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (10+ értékelés)

5. TeamGantt

via TeamGantt

A TeamGantt egy projekttervező és projektmenedzsment szoftver, amely segít a projektmenedzsereknek, csapatoknak és szervezeteknek a projekttervek vizualizálásában egy könnyen használható online Gantt-diagram segítségével.

Segít a csapatoknak a projekt mérföldköveinek meghatározásában, a projektek kezelésében, a függőségek létrehozásában és a valós idejű frissítések fogadásában. Emellett funkciókat is biztosít a projekttervek ügyfelekkel, beszállítókkal vagy más érdekelt felekkel való megosztásához, így mindenki tájékozott marad és összhangban van a projekt céljaival.

A TeamGantt funkciói

Könnyen elérhető rendelkezésre állási fül az erőforrások kezeléséhez

Portfólió nézetek és jelentések

Tervezett ütemterv vs. tényleges ütemterv

A TeamGantt előnyei

TeamGantt hátrányai

Komplex függőségi funkcionalitás

Nincs alkalmazáson belüli értesítés

A nézetek gyakran elmaradnak a változásoktól

TeamGantt árak

Korlátozott Ingyenes csomag

Lite: 19 USD/hó

Pro: 49 USD/hó

Vállalati: 99 USD/hó-tól

TeamGantt értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (189+ értékelés)

Nézze meg ezeket a TeamGantt alternatívákat!

6. MeisterTask

via MeisterTask

A MeisterTask egy projektmenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy minden méretű és iparágú csapatnak segítsen a projekttervezésben, a feladatokban és a határidőkben való együttműködésben. Ez egy agilis tervezőeszköz, amely intuitív feladat táblákat kínál a projekttervezéshez és a feladatok nyomon követéséhez.

A MeisterTask funkciói

Aktivitási stream minden táblán a csapatmunkához

Testreszabható projekt-dashboardok valós idejű frissítésekkel

A megjegyzéscímkék segítségével mindenki naprakész információkat kaphat.

Felhasználóbarát

A MeisterTask előnyei

Számos integrációt tesz lehetővé olyan megoldásokkal, mint a Slack, a Microsoft Teams és a GitHub.

A projekt táblák testreszabási lehetősége

Egyszerű csapatmunka

MeisterTask hátrányai

A mobilalkalmazás nem olyan hatékony, mint a számítógépes alkalmazás (késleltetett értesítések).

Nincs dedikált feladatprioritási funkció

MeisterTask árak

Ingyenes csomag

Pro csomag: 14,50 USD/hó felhasználónként

Üzleti terv: 29 USD/hó felhasználónként

MeisterTask értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (850+ értékelés)

7. ProofHub

via Proofhub

A ProofHub egy projektmenedzsment szoftver, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy határidőre befejezzék a projekteket. Ez egy nagymértékben testreszabható platform, amelyet a projektmenedzserek használnak a jelentések, munkafolyamatok, irányítópultok és igénylőlapok személyre szabásához.

A ProofHub vizuális felületével gyorsan meghatározhatja a prioritásokat a hatékony Kanban táblák, táblázatok és interaktív drag-and-drop Gantt diagramok között váltogatva, hogy mindig kézben tartsa a dolgokat.

A ProofHub funkciói

Jó csapatmunka

Erőforrás-elosztás

Naptárak a megfelelő ütemezéshez

Interaktív Gantt-diagramok

Testreszabható irányítópult

A ProofHub előnyei

Testreszabási funkciók

Hatékony biztonsági funkciók, például egyéni hozzáférési jogok

Hatékony mobilalkalmazás Android és iOS rendszerekhez

A ProofHub hátrányai

Nincs további funkció, például költségvetés-tervezés.

Nem bonyolult projektmenedzsmenthez készült

ProofHub árak

Essential: 45 USD/hó

Ultimate Control: 89 USD/hó

ProofHub értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

8. Csapatmunka

via Teamwork

A Teamwork a legjobb projektmenedzsment szoftverek közé tartozik, mivel alapmoduljai a feladatkezelésre és különösen a projekttervezésre összpontosítanak. A Teamwork Gantt-diagramjai, mérföldkő funkciója, időkövetéshez használt asztali időzítője és tiszta felhasználói felülete miatt ez a szoftver nyertes választás.

Csapatmunka funkciók

Intuitív feladat táblák

E-mail integráció

Színes projektsablonok és témák

Költségvetés-kezelés számlázási funkciókkal

Teamwork előnyei

Számos testreszabási lehetőség

Számos natív funkció, például beépített munkaidő-nyilvántartással rendelkező felhasználók számára számlázási eszköz

Funkcionális mobilalkalmazások

A csapatmunka hátrányai

Az ingyenes csomag csak kis csapatok számára elérhető, amelyek legfeljebb két vagy annál kevesebb projekten dolgoznak.

Nem alkalmas komplex projektmenedzsmentre.

Teamwork árak

Örökre ingyenes

Starter: 5,99 USD/felhasználó/hónap

Szállítás: 9,99 USD/felhasználó havonta

Grow: 19,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Teamworkkel.

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

9. Toggl

via Toggl

A Toggl egy projektmenedzsment eszköz, amely segít a projektmenedzsereknek nyomon követni a projekt feladatait és prioritásokat felállítani a munkaterhelésükben. Hatékony projekt-, feladat- és időgazdálkodási funkciókkal rendelkezik, amelyek egyszerűvé teszik a projekt nyomon követését és az együttműködést.

A Toggl funkciói

Egyszerű drag-and-drop felület korlátlan projekttervezési ütemtervekhez

Backlog a nem tervezett projektfeladatok mentéséhez

Színkóddal jelölt mérföldkövek

Rendkívül vizuális

A Toggl előnyei

Korlátlan projektütemények létrehozása

A legjobb időkövetéshez

A munkaterhelés vizuális kezelése

Tervezetlen feladatokat későbbre elmenteni

A Toggl hátrányai

Nincs kiterjedt funkciókészlete

Az ingyenes csomag csak egyéni felhasználók számára elérhető.

Toggl árak

Ingyenes csomag

Csapat terv : 9 USD/felhasználó havonta

Vállalkozások: 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomag: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Toggl-lal.

Toggl értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

10. Trello

via Trello

Egy másik egyszerű, de fantasztikus projektmenedzsment eszköz a listán a Trello. Az ikonikus kártyáiról híres alkalmazás úgy működik, mint egy szupererős post-it. Kiváló eszköz projektek és a projekthez kapcsolódó különböző feladatok és funkciók kezelésére a Trello táblák segítségével.

A Trello táblák minden olyan információt megjelenítenek, amelyre a projektmenedzsernek szüksége van a csapat tagjai által elvégzendő összes tevékenység megszervezéséhez.

A Trello funkciói

Egyszerű drag-and-drop funkció

Egyszerű feladatkezelési megoldás

További funkciókhoz engedélyezze a power-upokat

Határidő-emlékeztetők

E-mail értesítések

A Trello előnyei

Felhasználóbarát, egyszerű felület

Egyszerű ütemezés és feladatkezelés

Könnyű fájlok és mellékletek feltöltése

Kártyaadatok archiválási lehetősége

A Trello hátrányai

A Kanban nézeteken kívül nincs más nézet

Nincs jelentéskészítési funkció

Különböző külső integrációkra támaszkodik.

Nincsenek fejlett funkciók, mint például Gantt-diagramok, gondolattérképek és dokumentumok.

Trello árak

Ingyenes csomag

Standard : 5 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 10 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 17,50 USD/felhasználó havonta

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 22 000 értékelés)

11. Wrike

via Wrike

A Wrike egy hatékony projektmenedzsment eszköz, amely átfogó megoldást kínál minden méretű projekt tervezéséhez, nyomon követéséhez és kezeléséhez. A Gantt-diagramok, a feladatok függőségei és a valós idejű frissítések olyan funkcióival a Wrike segít a csapatoknak a szervezettség és a termelékenység fenntartásában.

A Wrike funkciói

Gantt-diagramok a vizuális projekttervezéshez és az ütemterv-kezeléshez

Testreszabható munkafolyamatok a különböző projektigényekhez

Feladatok közötti függőségek a hatékony feladat-sorba rendezés biztosítása érdekében

Időkövetés és jelentések a jobb projektmenedzsment érdekében

A Wrike előnyei

Robusztus projektmenedzsment funkciók a feladatok tervezéséhez és nyomon követéséhez

Együttműködési eszközök a zökkenőmentes csapatkommunikáció és fájlmegosztás érdekében

Automatizálási funkciók az ismétlődő feladatok egyszerűsítéséhez

Integráció olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Workspace, a Microsoft Teams és mások.

A Wrike hátrányai

Az egyszerűbb projektmenedzsment eszközökhöz képest meredekebb tanulási görbe az új felhasználók számára.

Az árak kisebb csapatok vagy egyének számára magasabbak lehetnek.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a jelentések és a műszerfalak esetében

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pinnacle: Árakért vegye fel a kapcsolatot

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3500 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

Nézze meg ezeket a Wrike alternatívákat!

12. Asana

Az Asana egy népszerű projektmenedzsment eszköz, amely felhasználóbarát felületéről és kiterjedt funkcióiról ismert a feladatkezelés, a csapatmunka és a projektkövetés terén. Az egyszerű teendőlisták és a komplex projektmunkafolyamatok kezelésére szolgáló opciókkal az Asana minden méretű és iparágú csapat igényeit kielégíti.

Az Asana funkciói

Feladatok kiosztása és határidők a hatékony feladatkezelés érdekében

Projekt ütemtervek és naptár nézetek a jobb tervezés érdekében

Testreszabható projektsablonok ismétlődő munkafolyamatokhoz

Integráció olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Dropbox és mások.

Az Asana előnyei

Intuitív felület a könnyű bevezetés és gyors alkalmazás érdekében

Különböző munkamódszerekhez igazodó projektnézetek

Együttműködési funkciók, például megjegyzések és fájlcsatolások a zökkenőmentes csapatkommunikáció érdekében.

Az Asana hátrányai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a projektnézetek és a műszerfalak tekintetében

Alapvető automatizálási funkciók más projektmenedzsment eszközökhöz képest

Magasabb árkategóriák a fejlett funkciókhoz, például az egyéni mezők és a portfóliókezelési funkciókhoz.

Asana árak

Alap : Örökre ingyenes

Prémium : 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4. 3/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

Nézze meg ezeket az Asana alternatívákat!

13. Miro

Via Miro

A Miro egy sokoldalú projekttervező eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára a valós idejű vizuális együttműködést. Intuitív felületével és széles sablonválasztékával a Miro a projekttervezés, a brainstorming és az agilis munkafolyamatok elengedhetetlen eszköze.

A Miro funkciói

Valós idejű együttműködés a zökkenőmentes csapatmunka érdekében

Kiterjedt sablonkönyvtár különböző projekttervezési igényekhez

Integráció olyan népszerű eszközökkel, mint a Jira, a Trello, a Slack és még sok más.

Testreszabható táblák a feladatok, ötletek és munkafolyamatok szervezéséhez

A Miro előnyei

Felhasználóbarát felület a csapatok közötti egyszerű alkalmazáshoz

Kiválóan alkalmas távoli együttműködésre és brainstorming üléseken való használatra.

Agilis módszertanokat támogat olyan funkciókkal, mint a Kanban táblák és a sprinttervezés.

Kiterjedt integrációs lehetőségeket kínál a munkafolyamatok racionalizálása érdekében.

Miro hátrányai

Alkalmi késések és teljesítményproblémák nagy táblákkal való munka során

Az árak kisebb csapatok vagy egyéni felhasználók számára kissé magasak lehetnek.

A fejlett funkciók, például az automatizálás és az integrációk használatának tanulási görbéje

Miro árak

Ingyenes : 0 USD

Starter : 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Miro értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 4800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

Nézze meg ezeket a Miro alternatívákat!

14. Jira

Via Jira

Az egyik legnépszerűbb projektmenedzsment eszközként a Jira robusztus funkcióiról és komplex projektek kezelésében mutatott rugalmasságáról ismert. Agilis projektmenedzsment képességeivel, testreszabható munkafolyamataival és népszerű fejlesztői eszközökkel való integrációjával a Jira hatékony eszköz azoknak a csapatoknak, amelyek agilis módszertanokat szeretnének bevezetni és hatékonyan nyomon követni a projektek előrehaladását. Bár a Jira új felhasználók számára tanulási görbével járhat, kiterjedt jelentéskészítési funkciói és aktív közösségi támogatása miatt sok szervezet számára elsődleges választás.

A Jira funkciói

Agilis projektmenedzsment funkciók scrum, kanban és egyéb módszerekhez

Probléma-nyomkövetés és hibabejelentés funkciók

Testreszabható munkafolyamatok és táblák a csapatmunkához

Integráció fejlesztői eszközökkel, mint például a GitHub és a Bitbucket

A Jira előnyei

Rendkívül testreszabható, hogy megfeleljen a különböző projektmenedzsment igényeknek.

Kiterjedt jelentési és elemzési funkciók a projektek mélyreható megismeréséhez

Kis csapatoktól nagyvállalatokig skálázható

Aktív közösségi támogatás és források a felhasználók segítségére

A Jira hátrányai

Megtanulása nehéz az agilis módszerekkel nem ismerős új felhasználók számára.

Más projekttervező eszközökhöz képest magasabb árak

Korlátozott lehetőségek a projekt táblák vizuális testreszabására

Jira árak

Ingyenes

Standard: 8,15 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén

Prémium: 16 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 13 700 értékelés)

Nézze meg ezeket a Jira alternatívákat!

15. Paymo

Via Paymo

A Paymo egy sokoldalú projekttervező eszköz, amely számos funkcióval segíti a projektmenedzsmentet és az együttműködést. Intuitív felületével és robusztus képességeivel a Paymo lehetővé teszi a csapatok számára a feladatok nyomon követését, az idő hatékony kezelését és a munkafolyamatok racionalizálását. A testreszabható projektsablonoktól a részletes jelentésekig és elemzésekig a Paymo célja, hogy minden méretű csapatnak segítsen a szervezettségben és a projektcélok elérésében.

A Paymo funkciói

Feladatkezelési és időkövetési funkciók

Csapatmunkát segítő eszközök, például fájlmegosztás és üzenetküldés

Testreszabható projektsablonok a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez

Jelentések és elemzések a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez

A Paymo előnyei

Felhasználóbarát felület az egyszerű navigáció érdekében

Integráció olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Google Apps és a QuickBooks.

Megfizethető árazási tervek minden méretű csapat számára

Mobilalkalmazás a projektmenedzsmenthez útközben

A Paymo hátrányai

Más projekttervező eszközökhöz képest korlátozott testreszabási lehetőségek

Egyes felhasználóknak hiányosnak tűnhetnek a jelentéskészítési és elemzési funkciók.

A fejlett funkciók használatához magasabb árkategóriájú csomagra lehet szükség.

Paymo árak

Ingyenes

Starter: 5,9 USD/hó

Kis irodák: 10,9 USD/hó

Üzleti: 16,9 USD/hó

Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik*

Paymo értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Nézze meg ezeket a Paymo alternatívákat!

A legjobb projekttervező eszköz? Ne keressen tovább!

A csapat számára leghatékonyabb projektmenedzsment megoldás megtalálása egyszerűnek tűnik, de a rendelkezésre álló lehetőségek és a funkciók sokfélesége miatt a vásárlás előtt még sok más tényezőt is figyelembe kell venni.

Ez a 15 lehetőség megadja a keresésnek azt a lökést, amire szüksége van, hogy a lehető leggyorsabban megtalálja a kívánt szoftvert. De ha olyan eszközt keres, amely a csapat méretétől, az iparágtól vagy a költségvetéstől függetlenül növeli a termelékenységet és az együttműködést, akkor ne keressen tovább, mint a ClickUp. ?

Figyelje a projekt frissítéseit, kezelje a feladatokat és dolgozzon együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

A ClickUp az egyetlen olyan szoftver ezen a listán, amely elég hatékony ahhoz, hogy összehangolja az alkalmazások közötti munkát, így időt és fontos erőforrásokat takaríthat meg, amelyeket egyébként a lapok közötti ugrálással, más eszközökben való navigálással vagy frissítésekre való várakozással töltene.

Gazdag funkciókészletével és minden felhasználási esetre kiterjedő hatalmas sablonkönyvtárával a ClickUp segít a csapatoknak racionalizálni tervezési folyamataikat, és lehetővé teszi számukra, hogy úgy dolgozzanak, ahogyan szeretnének. Ráadásul mindezt a költségek töredékéért.

Rengeteg dinamikus projekttervezési funkció, korlátlan számú feladat, korlátlan számú tag, több mint 1000 integráció és még sok más áll rendelkezésére, ha bármelyik ClickUp árazási csomagra feliratkozik, beleértve az örökre ingyenes csomagot is!

Regisztráljon még ma a ClickUp szolgáltatásra, és szerezze meg a projekttervező szoftverekben eddig hiányolt testreszabási lehetőségeket anélkül, hogy a funkcionalitás rovására menne.