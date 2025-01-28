A 15 legjobb projektmenedzsment szoftver Mac-hez (ingyenes és fizetős) 2025

Bár az Apple és az összes többi okoseszköz közötti régóta tartó harc nagyjából lezárult, még mindig számos olyan eszköz létezik, amely egyszerűen jobban működik Mac-en – ha nem is kifejezetten erre a termékre lett kifejlesztve.

Az Apple App Store-ban több mint kétmillió alkalmazás található, ezért az új Mac eszközhöz megfelelő projektmenedzsment szoftver kiválasztása ijesztő feladatnak tűnhet, különösen, ha ez az első alkalom, vagy ha szoftverváltáson gondolkodik. Bár nem mindegyik opció a termelékenységre lett tervezve, mégis rengeteg projektmenedzsment eszköz közül lehet választani.

A jó hír? A megfelelő eszköz már létezik! Nincs ok arra, hogy kompromisszumot kössön a kívánságlistáján szereplő funkciók bármelyikével kapcsolatban, vagy az egész költségvetését fel kelljen áldoznia, hogy bármilyen projektmenedzsment szoftvert megvásárolhasson.

Mielőtt értékes órákat szánna az App Store ajánlott javaslatainak átnézésére, kezdje ezzel az átfogó útmutatóval.

Ismeri a projektmenedzsment szoftverek használatának előnyeit és azt, hogy mire kell figyelni a Mac eszközéhez megfelelő eszköz kiválasztásakor. De ahelyett, hogy az App Store-ban keresgélne, tegyen egy lépést a produktívabb irányba, és kezdje ezzel a részletes útmutatóval.

Mi a termelékenység minden formájával foglalkozunk, és kiterjedt kutatást végeztünk a piac legfontosabb versenytársairól, hogy a legjobbakat kínálhassuk Önnek a Mac-ekhez készült projektmenedzsment eszközök terén. Íme a 15 legjobb Mac-szoftver a projektmenedzsmenthez.

A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével a feladatok, projektek és munkafolyamatok vizualizálása az Ön számára legmegfelelőbb módon történik.

Azok a Mac-rajongók, akik értékelik az Apple operációs rendszer felhasználói élményét és funkcióit, imádni fogják a ClickUp-ot – a feladatok elvégzéséhez szükséges végső projektmenedzsment alkalmazást. A ClickUp átfogó megoldásai a projektek, munkafolyamatok és erőforrások kezeléséhez bármilyen méretű és iparágú csapatok számára ideális együttműködési központtá teszik.

Vidd magaddal a ClickUp-ot, amikor úton vagy, mobilodról és Apple Watch-odról. A napi emlékeztetőktől a feladatfrissítésekig minden típusú munkát kezelhetsz a ClickUp teljesen testreszabható funkcióival!

A ClickUp funkciói

A ClickUp Apple Watch alkalmazás támogatja a feladatok és emlékeztetők létrehozását.

Több mint 100 előre elkészített sablon, vagy saját sablonok létrehozása bármilyen felhasználási esethez

A munkaterületi hierarchia nagyobb rugalmasságot biztosít a csapatoktól a projektekig minden szervezéséhez.

Alkalmazáson belüli képernyőfelvevő a böngészőből származó munkaterületi videók rögzítéséhez

A ClickUp előnyei

Saját magadnak kijelölt magáncélok a személyes és szakmai fejlődés nyomon követéséhez

Zökkenőmentes élmény a web és az asztali alkalmazás között

Dolgozzon offline bárhonnan

ClickUp hátrányok

A rendelkezésre álló funkciók száma és a testreszabhatóság szintje miatt megtanulási görbe szükséges.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Monday. com

via Monday

A Monday.com egy projektmenedzsment, nyomon követési és együttműködési platform, amely bármilyen méretű csapat számára alkalmas. Az intuitív felhasználói felület egyszerűbbé teszi a projektmenedzsmentet azáltal, hogy olyan funkciókat kínál a felhasználóknak, mint a feladatlisták, az egyéni munkafolyamatok, a Gantt-diagramok, a Kanban-táblák, a projekt ütemtervek és még sok más.

A Slack és a Google Drive más népszerű eszközökkel való zökkenőmentes integrációjának köszönhetően a csapatok a Monday használatával könnyedén nyomon követhetik projektcéljaikat.

Hétfő funkciók

Integráció más népszerű projektmenedzsment szoftverekkel

Intuitív felhasználói felület Gantt-diagramokkal, térképekkel, nyomonkövetési táblákkal, Kanban-stílusú nézetekkel és még sok mással.

Jelentések és elemzések a csapattagok előrehaladásának nyomon követéséhez és valós idejű jelentések készítéséhez

Monday előnyei

Kiváló ügyfélszolgálat

Vizuálisan vonzó

A együttműködésre összpontosít

Hétfő hátrányai

Megtanulása nehéz, mivel folyamatosan új funkciók kerülnek hozzáadásra.

Hétfői árak

Örökre ingyenes

Alap : 9 USD/hó felhasználónként

Standard : 12 USD/hó felhasználónként

Pro : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Monday-vel.

Hétfői értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Könyvjelzőzzük be a projektmenedzsment kifejezések útmutatóját, hogy segítsen elérni céljait!

3. Hive

via Hive

A Hive egy online projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a szervezettségben, a jobb kommunikációban és a hatékonyabb munkavégzésben. A felhasználók számára olyan funkciókat kínál, amelyekkel a projektkövetés, a feladatkezelés és a kommunikáció könnyebbé válik, mint valaha.

Intuitív felületének köszönhetően a projektmenedzserek feladatokat oszthatnak ki a csapat tagjai számára és határidőket állíthatnak be, míg a projektelemzések betekintést nyújtanak a projekt előrehaladásába.

A Hive funkciói

A munkafolyamatok testreszabása a projektmenedzsment folyamatok egyszerűsítése és a kommunikáció megkönnyítése érdekében.

Rugalmas projekthierarchiák alfeladatokkal és alakciókkal

Valós idejű értesítések és projektelemzések

Feladatlisták és projektkövetés

Kiváló ügyfélszolgálat

Számos integráció

Könnyű testreszabhatóság

A Hive hátrányai

Bár elnémíthatók, az értesítések elvonhatják a figyelmet, mert felugró ablakokként jelennek meg.

Korlátozott mobil funkcionalitás

Hive árak

Örökre ingyenes

Starter: 5 USD/hó felhasználónként

Teams : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Hive-val.

Hive értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

4. Smartsheet

via Smartsheet

A Smartsheet egy projektmenedzsment és együttműködési platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a szervezettségben és a munkavégzésben. A felhasználók számára olyan funkciókat kínál, mint a projektkövetés, a feladatkezelés, a jelentések készítése, a fájlmegosztás, a Gantt-diagramok és még sok más.

Ráadásul a Smartsheet integrálható a népszerű termelékenységi eszközökkel, így kiváló választás mind kisvállalkozások, mind nagyobb szervezetek számára.

A Smartsheet funkciói

Dinamikus nézet

Erőforrás-kezelési képességek

Bridge, naptáralkalmazás és pivot alkalmazás

A Smartsheet előnyei

Magasan testreszabható

Robusztus és hatékony

Fejlett adatvédelmi képességek

Csúcskategóriás jelentéskészítési és elemzési funkciók

A Smartsheet hátrányai

Meredek tanulási görbe

Az erőforrás-kezeléshez kiegészítők szükségesek

Smartsheet árak

Pro : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Smartsheet-tel.

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

5. Csapatmunka

via Teamwork

A Teamwork kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek átfogó projektmenedzsment szoftvert keresnek, amely könnyen használható, ugyanakkor elég hatékony ahhoz, hogy komplex projekteket is sikeresen kezeljen. Széles körű funkciói és más eszközökkel való integrálhatósága révén kiválóan alkalmas a csapatok hatékony együttműködésére, miközben magas szintű hatékonyságot és termelékenységet biztosít.

A Teamwork mobilalkalmazása tökéletes azok számára, akik útközben is hozzáférni szeretnének a projekt frissítéseihez. Intuitív kialakításának köszönhetően segít a csapatoknak lépést tartani egymással, függetlenül attól, hogy hol vannak és milyen eszközt használnak.

Csapatmunka funkciók

Projektadatok importálási képessége

Adatvizualizáció a feladatok sprintekbe és értékekbe rendezéséhez

Táblák több feladat kiválasztásához és oszlopokba rendezéséhez

Feladatjelentés vizuális jelentések létrehozásához a projektadatok alapján

Teamwork előnyei

Beépített Teamwork alkalmazások jelenléte

A jelentések Excel, CSV vagy PDF formátumban megoszthatók.

Meredek tanulási görbe

A módosítások megvalósítása időbe telik.

Teamwork árak

Örökre ingyenes csomag : legfeljebb 5 felhasználó/csomag

Starter csomag: 5,99 USD/felhasználó/hónap

Deliver plan : 9,99 USD/felhasználó/hónap

Grow tervezet : 19,99 USD/felhasználó/hónap

Skálázási terv: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Teamworkkel.

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 700 értékelés)

6. TeamGantt

via TeamGantt

A TeamGantt egy projektmenedzsment szoftver, amely segít a csapatoknak a projektek szervezésében és tervezésében. A szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára Gantt-diagramok létrehozását és kezelését, feladatok kiosztását, a teljesítmény nyomon követését és az előrehaladás figyelemmel kísérését. Emellett kommunikációs, fájlmegosztási és megbeszélési platformot biztosít, elősegítve ezzel a csapat tagjai közötti együttműködést.

Ezenkívül a felhasználók különböző típusú emlékeztetőket állíthatnak be, például kezdési/befejezési dátumokat vagy lejárt feladatokat, valamint különböző jelentéseket készíthetnek PDF vagy Excel formátumban.

A TeamGantt funkciói

Gantt-diagramok, feladatlisták, megosztott csapatnaptárak, teendőlisták és táblák

Beszélgetési beérkező levelek és feladatmegjegyzések a dokumentumok megosztásához és az együttműködéshez

Felhasználóbarát felület a menü, a csapat irányítópultok és a Gantt-diagramok megkereséséhez.

Vizuális feladatjelentés a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez

A TeamGantt előnyei

Egyszerű és vonzó felhasználói felülettel rendelkezik.

Egyszerű fájlmegosztás és több, mint csak projektmenedzsment

Könnyen testreszabható

TeamGantt hátrányai

Az időkövetés hiánya döntő tényező lehet a projektmenedzserek számára.

Meredek tanulási görbe

TeamGantt árak

Korlátozott Ingyenes csomag

Lite: 19 USD/hó

Előny: 49 USD/hó

Vállalati: 99 USD/hó-tól

TeamGantt értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

7. OmniPlan

via OmniGroup

Az OmniPlan egy fejlett projekttervező, ütemező és menedzsment alkalmazás macOS rendszerhez. A felhasználók számára hozzáférést biztosít Gantt-diagramokhoz, többprojektes irányítópultokhoz, erőforrás-kiegyenlítéshez és hálózati diagramokhoz. A projekt során könnyedén együttműködhet és értékelheti a mérföldköveket.

Intuitív felületével és könnyen használható eszközeivel az OmniPlan minden eddiginél egyszerűbbé teszi a komplex projektek előzetes tervezését és az erőforrások hatékony kezelését. Emellett támogatja az iCloud Drive és a Dropbox felhőalapú tárolási szolgáltatásokat is, hogy adatai biztonságban legyenek és mindig hozzáférhetők legyenek.

Az OmniPlan funkciói

Fájlok exportálása és importálása az MS Projectbe

Testreszabható felület Mac eszközökhöz

Fejlett projektütemezés

Az OmniPlan előnyei

Lehetőség van MS Project fájlok exportálására és importálására.

Meglehetősen könnyű megtanulni

Az OmniPlan hátrányai

A szoftver drága a listán szereplő többi Mac projektmenedzsment szoftverhez képest.

A projektadatok MS Projecten keresztüli importálása és exportálása néha problémás lehet.

OmniPlan árak

Hagyományos licenc: 399,99 USD

OmniPlan Pro: 19,99 USD/hó felhasználónként

OmniPlan értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

8. Wrike

via Wrike

A Wrike a legtöbb irodai vagy távoli csapatot működtető szervezet számára az első számú választás. Ez egy felhőalapú projektmenedzsment szoftver, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy projektjeiket és feladataikat egy központi helyről kezeljék. A Wrike számos funkciót kínál, többek között feladatdelegálást, időkövetést, fájlmegosztást és még sok mást.

Az alkalmazás nagyobb hangsúlyt fektet a feladatokra, kiválóabb ellenőrzést, kompatibilitást és jobb áttekinthetőséget biztosít a projekt előrehaladásáról, mint más alapvető projektmenedzsment eszközök.

A Wrike funkciói

Egyszerű felhasználói felület

Többféle irányítópult az információk megosztásához a csapat tagjai között

Feladatkezelés

Több mint 400 alkalmazáson belüli és felhőalapú integráció

A Wrike előnyei

Az ingyenes csomaggal korlátlan számú projektet hozhat létre.

Könnyen testreszabhatja marketing és kreatív részlegei számára.

A Wrike hátrányai

A Gantt-diagramokat csak a fizetős verziókban lehet megtekinteni.

Az alkalmazáson belüli időkövető funkció csak a Business vagy Enterprise csomagokhoz érhető el.

Wrike árak

Örökre ingyenes

Csapat : 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Wrike-kal.

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 1500 értékelés)

9. Trello

via Trello

A Trello az Atlassian által készített projektmenedzsment eszköz. A szoftver a Kanban keretrendszeren fut, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a teendőlista formátumot használva kezeljék a projekteket.

A Trello-n megoszthatja tábláit és kártyáit a csapat tagjaival. A legvonzóbb funkciók a könnyű használat és a standard, prémium és vállalati verziókban elérhető további adminisztrációs ellenőrzési lehetőségek.

A Trello funkciói

Billentyűparancsok a zökkenőmentes alkalmazáson belüli navigációhoz

Esztétikus vizualizációk, például testreszabható kártyák és táblák borítói

Fejlett ellenőrzőlisták a feladatok csapat tagok közötti elosztásához, amelyek segítenek elkerülni a műszerfal zsúfoltságát.

Automatizálások a projektmunkafolyamatok létrehozásához

A Trello előnyei

Vonzó és könnyen használható felület

Automatizálhatja az ismétlődő feladatokat

Harmadik féltől származó frissítéseket és testreszabásokat is integrálhat.

A Trello hátrányai

A legtöbb funkció nem elérhető az ingyenes verzióban.

Problémák vannak a felhasználói jogosultságokkal

A feladatrétegek könnyen felhalmozódhatnak, ha nagy volumenű projekteket kezel.

Trello árak

Örökre ingyenes

Standard : 5 USD/hó felhasználónként

Prémium : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként 50 felhasználó esetén

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 22 000 értékelés)

10. Asana

via Asana

Az Asana egy másik, minden funkciót magában foglaló, felhőalapú projektmenedzsment platform, amely minden fontos funkcióval rendelkezik, például egy virtuális irányítópulttal, amely megkönnyíti az együttműködést, a feladatok létrehozásának és a csapattagoknak való kiosztásának lehetőségével, kommunikációs funkciókkal, táblákkal, ütemtervekkel és listákkal. A feladatkezelés terén az Asana jól teljesít ebben a listában, de lehet, hogy nem rendelkezik az összes kívánt projektmenedzsment funkcióval – összehasonlítva a többi említett eszközzel.

Hasonlítsa össze az Asana és a Smartsheet szoftvereket!

Az Asana funkciói

Microsoft Teams, Office 365, Gmail, Power BI, Looker, Android és egyéb integrációk elérhetők.

Egyéni mezők hozzáadása a projekt és a feladatok előrehaladásának egyszerű nyomon követéséhez

Automatizálás az időmegtakarítás és a hibák csökkentése érdekében

Munkaigény-kezelés

Az Asana előnyei

A munkafolyamatok automatizálásának képessége időt takarít meg és csökkenti a kockázatokat.

Az ingyenes verzió néhány alapvető funkcióhoz biztosít hozzáférést.

Az Asana hátrányai

Megtanulása új felhasználók számára nehéz

Az időkövetés hiánya megnehezíti a projektmenedzsmentet

A csapat tagjai csak CSV és JSON fájlformátumokat exportálhatnak.

Asana árak

Alapvető

Prémium : 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az Asanával.

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)

11. Proofhub

via Proofhub

A Proofhub egy intuitív és átfogó projektmenedzsment megoldás, amely minden méretű csapat számára lehetővé teszi a projektek jobb szervezését, együttműködését és kezelését. Segít a szervezeteknek a projektek feletti ellenőrzés megszerzésében azáltal, hogy egy központi platformon egyesíti az embereket, a feladatokat, a beszélgetéseket és a fájlokat.

A Proofhub funkciói

Táblázatos nézet a projektek szervezéséhez a csapat tagjai számára fontos szempontok alapján

Táblázatos nézet a projektmenedzsment kihívások azonosításához és azok kezeléséhez

Gantt-diagramok a feladatok előrehaladásának vizualizálásához

Naptár nézet a feladatok és a mérföldkövek előrehaladásának valós idejű megtekintéséhez

A Proofhub előnyei

A szoftver minden releváns eszközt egy helyen tartalmaz.

A fix díj befizetése után korlátlan számú felhasználót tud befogadni.

A platform megkönnyíti a kommunikációt és az együttműködést.

A Proofhub hátrányai

A felhasználók nem tudják kezelni az ismétlődő feladatokat.

Nincs további funkció, például költségvetés-tervezés

Proofhub árak

Essential : 45 USD/hó átalánydíj

Teljes ellenőrzés: 89 USD/hó átalánydíj

Proofhub értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Nézze meg ezeket a Proofhub alternatívákat!

12. NiftyPM

via NiftyPM

A NiftyPM egy ingyenes projektmenedzsment szoftver, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy könnyedén együttműködjenek, tervezzenek és hajtsanak végre projekteket. Úgy tervezték, hogy segítse a csapatokat a feladataik nyomon követésében és a haladás nyomon követésében. Intuitív és felhasználóbarát felületével a NiftyPM segít a felhasználóknak a szervezettség és a hatékonyság megőrzésében.

A NiftyPM funkciói

Célok és ütemtervek a projektmenedzsment céljainak meghatározásához

Mérföldkövek a feladatok és projektek előrehaladásának nyomon követéséhez Gantt-diagramokban

Jelentések a csapat és a feladatok teljesítményének nyomon követéséhez

Projektportfóliók több projekt megtekintéséhez egy helyen

A NiftyPM előnyei

Vonzó felhasználói felület

A felhasználók importálhatják a projektadatokat más projektmenedzsment eszközökből, például a Microsoft Projectből és a ClickUpból.

Sablonok projekttervezéshez

A NiftyPM hátrányai

Kevés beépített integráció

Nem olyan robusztus, mint a listán szereplő többi Mac-re készült projektmenedzsment alkalmazás.

NiftyPM árak

Ingyenes

Starter : 5 USD/hó felhasználónként

Pro : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a NiftyPM-mel.

NiftyPM értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (130+ értékelés)

13. Jira

via Jira

A Jira egy szoftverfejlesztő eszköz, amelyet elsősorban agilis csapatok használnak a termékfejlesztés kezelésére. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy problémákat, feladatokat és funkciókat hozzanak létre és kövessenek nyomon, valamint sprinteket tervezzenek és együttműködjenek a kódon. A Jira jelentési és elemzési funkciókat is kínál, amelyek segítenek a csapatoknak a projektek előrehaladásának mérésében.

A Jira funkciói

Scrum táblák, amelyek segítenek a csapat tagjainak a komplex feladatok egyszerűsítésében

Útitervek a haladás nyomon követéséhez, amelyek zökkenőmentessé teszik a projektmenedzsmentet

Jelentések és betekintések vizuálisan vonzó jelentések készítéséhez

Slack, Zoom, Office 365, Zapier, Google Naptár és további integrációk állnak rendelkezésre.

A Jira előnyei

A felhasználók jelentéseket készíthetnek és betekintést nyerhetnek

Többféle integráció

Rendszeres frissítések

A Jira hátrányai

Gyors üzenetek küldése nem lehetséges

A felhasználók nem tudják értékelni a projekt kockázatait vagy költségeit, ami bonyolítja a projektmenedzsmentet.

Jira árak

Örökre ingyenes 10 felhasználó számára

Standard : 8,15 USD/hó/felhasználó áron kezdődik.

Prémium : 16 USD/hó/felhasználó áron

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Jira-val.

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Bónusz: Folyamatábra-szoftver Mac-hez

14. nTask

via nTask

A következő projektmenedzsment szoftver Mac-hez az nTask, egy csapatmunkát segítő eszköz, amely segít a szervezettségben és a termelékenység fenntartásában. Az nTask segítségével könnyedén kezelheti feladatait, projektjeit és csapattagjait egy helyen.

Emellett projekt sablonokat is biztosít, amelyek segítségével gyorsan elindulhat. A műszerfalon egy helyen áttekintheti az összes projektjét és feladatát.

Az nTask funkciói

A projekt előrehaladásának vizuális ábrázolása Gantt-diagramokkal és feladatmérföldkövekkel

Egyéni riasztások és értesítések

Színkóddal jelölt projektek hex kóddal

Dock nézet több projekt közötti váltáshoz

nTask előnyei

Egyszerű projektmenedzsment

Gyors feladatkövetés

Vizuálisan vonzó és könnyen testreszabható

nTask hátrányok

A nagy fájlok csatolása megosztáskor a szokásosnál hosszabb időt vesz igénybe.

Csak 50 főnél kevesebb taggal rendelkező csapatok számára alkalmas.

nTask árak

Ingyenes: 7 napig

Prémium : 3 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 8 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az nTask-kal.

nTask értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (90+ értékelés)

15. Basecamp

via Basecamp

A Basecamp egy projektmenedzsment alkalmazás, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a projektek hatékonyabb kezelésében és együttműködésében. 2004-es bevezetése óta létezik, és az egyik legnépszerűbb és legszélesebb körben használt együttműködési eszköz a projektmenedzsment területén.

A Basecamp számos olyan funkciót kínál a felhasználóknak, amelyek megkönnyítik a csapatok számára a nagy projektek kisebb feladatokra bontását és a felelősségek kiosztását.

A Basecamp funkciói

Feladatlisták feladatok létrehozásához és kiosztásához

Csevegési funkció a valós idejű kommunikációhoz

Jelentések a haladás nyomon követéséhez és a problémák kezeléséhez

A külön beérkező üzenetek mappa segít csökkenteni a képernyőn megjelenő zavaró tényezőket.

A Basecamp előnyei

Ideális egyszerű projektekhez

Kulcsszavak segítségével kereshet projektekre, fájlokra vagy feladatokra.

Az alkalmazás rendkívül biztonságos és védi a magánéletet.

A Basecamp hátrányai

Korlátozott funkcionalitással rendelkezik.

A felhasználók nem tudják a feladatokat fontossági sorrendbe állítani

Az időkövetés hiánya

Basecamp árak

Basecamp felhasználónként: 15 USD/hó felhasználónként

Basecamp Pro Unlimited: 299 dollár/év

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 13 000 értékelés)

Mire kell figyelni a Mac számítógépekhez készült projektmenedzsment szoftvereknél?

A projektmenedzsment szoftverek előnyei miatt ezek mindenki számára fontos eszközök, nem csak a projektmenedzserek számára.

A teljes munkafolyamatok kiépítésére, a feladatok felügyeletére, a csapatmunkára és egyebekre szolgáló funkciókkal a legjobb projektmenedzsment szoftverek segítenek minden tagjának könnyedén kézben tartani a munkaterhelését, és növelik az általános termelékenységet. Ne feledje, hogy nem minden szoftver rendelkezik az Ön számára szükséges összes funkcióval, ezért fontos, hogy átgondolja, melyek azok a funkciók, amelyek nélkülözhetetlenek az Ön számára, mielőtt előveszi a céges kártyáját.

Ráadásul, ha Mac eszközökhöz projektmenedzsment szoftvert választasz más márkák helyett, akkor további funkciókhoz jutsz hozzá, amelyek javítják a termék használatának élményét.

Íme az öt legfontosabb szempont, amelyre figyelni kell egy hatékony projektmenedzsment szoftver kiválasztásakor Mac számítógépekhez:

A felhasználói felület (UI): A Mac eszközök elegáns kialakításukról ismertek, és a projektmenedzsment eszközödnek is ilyennek kell lennie. Győződj meg arról, hogy a választott termék könnyen kezelhető, testreszabható és intuitív. Ez segít a csapat minden tagjának gyorsabban megtanulni a szoftver használatát, és hosszú távon értékesebbé teszi az eszközt. Árak: Vásárlás előtt tisztázza, mekkora a költségvetése, és győződjön meg arról, hogy a kiválasztott szoftver egyértelműen feltünteti, mit kap az egyes árakért. Egyes eszközök a legfontosabb funkciókat fizetős kiegészítők vagy havi korlátok mögé rejtik – nem kellene minden egyszerű művelet végrehajtásakor fizetési korlátokkal küszködnie. Funkciók: Prioritizálja a projektmenedzsment funkciókat, mint például a jelentések és elemzések, : Prioritizálja a projektmenedzsment funkciókat, mint például a jelentések és elemzések, a feladatkezelés , az ütemezés, a megjegyzések és csevegési funkciók, az erőforrás-elosztás és az együttműködés. Integrációk: Egy másik fontos szempont, hogy a projektmenedzsment szoftver integrálható-e a csapat által használt egyéb eszközökkel. Ez nemcsak a projektmenedzsment szoftver funkcionalitását bővíti, hanem a csapat számára is sokkal zökkenőmentesebbé teszi az átállást. Vásárlói elégedettség és ügyfélszolgálat: Mit mondanak a felhasználók? Keressen megbízható webhelyeket, ahol objektív értékeléseket találhat a kiválasztott szoftverről. A Mac eszközéhez választott projektmenedzsment szoftvernek nemcsak be kell tartania a honlapján tett ígéreteit, hanem súgó dokumentumok, Mit mondanak a felhasználók? Keressen megbízható webhelyeket, ahol objektív értékeléseket találhat a kiválasztott szoftverről. A Mac eszközéhez választott projektmenedzsment szoftvernek nemcsak be kell tartania a honlapján tett ígéreteit, hanem webináriumok videók és egyéb eszközök formájában ügyfélszolgálatot is kell nyújtania.

Egy jó szabály? Tartsa kéznél ezt az ellenőrzőlistát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kiválasztott szoftver tartalmazza az alapvető (és további) funkciókat a projektek, munkafolyamatok, csapatok és az általános termelékenység hatékony kezeléséhez.

ClickUp: A legjobb Mac projektmenedzsment szoftver a csapatod számára

Bár 15 szoftver kipróbálása sok kísérletezésnek tűnhet a Mac-hez legalkalmasabb projektmenedzsment szoftver megtalálásához, ez még mindig csepp a tengerben ahhoz képest, hogy több száz szoftver van a piacon.

Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, kezdje a lista élén – a ClickUp-pal.

Figyelje a projekt frissítéseit, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

A ClickUp az egyetlen olyan hatékony termelékenységi platform, amely képes összes munkádat egy közös munkaközpontba összefogni, amely még az Apple Watch-on is elérhető – ez hatalmas előny azoknak a Mac-felhasználóknak, akik nagyrészt csak Apple-termékeket vagy -eszközöket használnak!

Gazdag funkciókészletével, hatalmas sablonkönyvtárával és több mint 1000 integrációjával a ClickUp a Mac-felhasználók számára az iparágakban a legjobb projektmenedzsment szoftver. Bármilyen méretű csapatok is támaszkodnak a ClickUp-ra a napi teendők és a vállalati szintű munkafolyamatok kezelésében, anélkül, hogy egy másik lapot kellene megnyitniuk – mindezt a költségek töredékéért.

Regisztráljon a ClickUp örökre ingyenes csomagjára, és élvezze a rengeteg rugalmas projektnézetet, korlátlan feladatot, tagot és még sok mást. Fizetős opciókkal pedig további fejlett funkciókhoz juthat, már 5 dollártól.

Regisztráljon még ma a ClickUp szolgáltatásra, és hozza ki a legtöbbet Mac számítógépéből!