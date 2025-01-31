A 10 legjobb folyamatábra-szoftver Mac-hez 2025-ben

A folyamatábra nem egy átlagos diagram – hanem egy életmódtipp. 💡

Akár üzleti folyamatok feltérképezéséről, akár értékesítési szűk keresztmetszetek leküzdéséről van szó, a folyamatábra segít vizualizálni az összes változót és logikus megoldásokkal megmenteni a helyzetet. 🦸

A folyamatábrák kézi, nulláról történő létrehozása azonban stresszes lehet, különösen, ha hosszú és összetett munkafolyamatokkal van dolgunk. Szerencsére számos folyamatábra-készítő eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítséget nyújtanak – még akkor is, ha Mac-felhasználó vagy!

Már rég elmúltak azok az idők, amikor a Mac-felhasználóknak nagy erőfeszítéseket kellett tenniük, hogy megfelelő diagramkészítő alkalmazásokat találjanak. Fedezze fel a 10 legjobb ábrakészítő szoftvert Mac-hez , és találja meg a tökéletes rajzoló társát! 🖌️

Mit kell keresni a legjobb ábrakészítő szoftverben Mac-hez?

A legjobb folyamatábra-szoftver Mac-hez a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

Könnyű használat: A folyamatábra-szoftvereknek drag-and-drop felülettel kell rendelkezniük, hogy minimális erőfeszítéssel és technikai ismeretekkel professzionális folyamatábrákat lehessen készíteni. Integrációk: Lehetővé kell tennie a fontos alkalmazások integrációját, amelyek segítenek a folyamatábrák beépítésében a szakmai tevékenységekbe. Együttműködési lehetőségek: Az eszköznek támogatnia kell a csapatok közötti együttműködést. Például egy stratégiai csapat valós időben szeretne áramlási diagramok segítségével ötleteket gyűjteni. Beépített sablonok: Számos funkcióval rendelkező, esztétikus sablonokat érdemes választani a különböző iparágakban és szerepkörökben használatos folyamatábrákhoz. Keressen olyan folyamatábra-szoftvert, amely beépített Számos funkcióval rendelkező, esztétikus sablonokat érdemes választani a különböző iparágakban és szerepkörökben használatos folyamatábrákhoz. Keressen olyan folyamatábra-szoftvert, amely beépített diagram-/folyamatábra-sablonokkal rendelkezik, így nem kell azokat a semmiből felépítenie. Kényelmes szerkesztő eszköztár: A jól megtervezett szerkesztő eszköztár és a beépített kép-, alakzat- és szimbólumkönyvtárak segítségével könnyedén rögzítheti ötleteit és lenyűgöző folyamatábrákat hozhat létre anélkül, hogy rendetlenséget okozna. Skálázhatóság: A folyamatábra-szoftvernek támogatnia kell a nagy méretű adatokat vagy a komplex folyamatábrákat, ahogy a vállalat növekszik.

A 10 legjobb folyamatábra-szoftver Mac-hez

A fenti kritériumok alapján megtalálhatja az alapvető és haladó ábrakészítő szoftvereket Mac-hez. Listánk a 10 legmegbízhatóbb terméket tartalmazza, amelyek a legjobb értéket kínálják. 💝

A ClickUp Whiteboards minden kreatív és együttműködési funkciót kínál, amire szükséged van az álmaid folyamatábráinak elkészítéséhez.

A ClickUp egy ingyenesen használható projektmenedzsment szoftver, amely nagy teljesítményű folyamatábra-készítő eszközként is funkcionál. A platform intuitív felületének segítségével bármilyen típusú és bonyolultságú lenyűgöző munkafolyamat-diagramokat hozhat létre. 😍

Kezdje meg folyamatábra-készítési kalandját a ClickUp Whiteboards segítségével. Akár egyedül, akár csapatban dolgozik egy projekten, a Whiteboards a valós időben történő adatgyűjtéshez szükséges felületet biztosítja, segítve Önt bármilyen célra szolgáló átfogó folyamatábra összeállításában.

A ClickUp egy másik fantasztikus diagramkészítő eszközt is kínál, a Mind Maps-et, amely komplex stratégiai forgatókönyvekhez alkalmasabb. Használja a Mind Maps-et gondolatai és ötletei strukturálására, vagy gyümölcsöző brainstorming-ülések lebonyolítására csapatával! 🧑‍🤝‍🧑

A ClickUp kifinomult eszköztára gyerekjátékká teszi a szerkesztést. Adjon hozzá képeket, linkeket, dokumentumokat és videókat, kapcsolja össze az objektumokat idővonal létrehozásához, rajzoljon kapcsolatokat, játsszon formákkal és szimbólumokkal, és még sok mással. Konvertáljon egy elemet a tábláján közvetlenül feladattá, és hajtsa végre – ez hogyan hat a csapat termelékenységére? 🔥

Ha a nulláról indulni megfélemlítőnek tűnik, a ClickUp előre elkészített sablonjaival pillanatok alatt elkészítheti a diagramot. Például fontolja meg a ClickUp Swimlane Flowchart sablonját, amellyel vizualizálhatja a folyamat mozgó elemeit a kulcsszereplők vagy részlegek mellett. A sablon segít azonosítani és kiosztani a csapat szerepeit, valamint megkönnyíti a problémamegoldást az érdekelt felekkel, például az ügyfelekkel és a befektetőkkel.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Swimlane Flowchart Template segít vizualizálni a munkafolyamatokat és azonosítani a projektekben betöltött szerepeket.

Egyéb lehetőségek között szerepelnek sablonok halcsontdiagramhoz, erőterdiagramhoz és rokonsági diagramhoz. 📈

A ClickUp legjobb funkciói

Növekvő könyvtár testreszabható sablonokkal

Kiváló minőségű táblák és gondolattérképek kivételes szerkesztőeszközökkel

Több mint 1000 alkalmazással és programmal integrálható, például Miro, Zapier és Google Drive

Minden típusú média hozzáadható a folyamatábrákhoz.

Intuitív drag-and-drop felület

Minden eszközön elérhető (a Mac mellett a ClickUp Linux, Windows, iOS és Android eszközökön is használható)

A ClickUp korlátai

Az összes diagramkészítő funkció felfedezése időbe telik.

Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a ClickUp mobilalkalmazás használata.

ClickUp árak

Örökre ingyenes : 0 USD

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

2. EdrawMax

via EdrawMax

Az EdrawMax egy all-in-one diagramkészítő szoftver halcsontdiagramok, gondolattérképek, táblázatok és egyebek készítéséhez. Különböző terveket, funkciókat és eszközöket kínál folyamatábrák, infográfiák, valamint hálózati és ipari diagramok készítéséhez.

A drag-and-drop tervezés hihetetlenül könnyen megérthető, és néhány kattintással lehetővé teszi különböző folyamatábra-elemek kombinálását. Az eszköztár funkcionális és különösen hasznos azok számára, akik tapasztalattal rendelkeznek a grafikai tervezés és a asztali kiadványszerkesztő alkalmazások terén.

Az EdrawMax segítségével akár a nulláról is kezdheted, vagy az eszköz számos sablonja közül választhatsz alapul. Az alkalmazás iparági szabványnak megfelelő szimbólumokkal is rendelkezik, amelyekkel professzionális megjelenésű folyamatábrákat hozhatsz létre. Minden nagymértékben testreszabható, így nem lesz gondod a terveid, projektjeid és terveid vizualizálásával. 🎨

Az EdrawMax kiváló választás tapasztalt tervezők számára, de a kezdő felhasználók számára a platform felülete kissé bonyolultnak tűnhet.

Az EdrawMax legjobb funkciói

A folyamatábrákhoz mellékleteket is hozzáadhat.

Drag-and-drop felület

Több száz sablon

Kiterjedt szimbólumkönyvtár

Az EdrawMax korlátai

Több integrációval még jobb lehetne

Néhány Mac-felhasználó említette, hogy a platform használata során problémák merültek fel az egér érzékenységével kapcsolatban.

EdrawMax árak (csapat és üzleti)

Csapat éves terv : 505,75 USD (öt felhasználó számára, éves számlázással)

Üzleti terv: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

EdrawMax értékelések és vélemények

G2 : 4. 3/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

3. Miro

via Miro

A Miro az egyik legjobb termelékenységi eszköz, amely rengeteg lehetőséget kínál a vizuális együttműködéshez. Az egyik legfontosabb funkciója a folyamatábrák létrehozásához használható, kiváló minőségű, nagyítható Infinite Whiteboard. Bármilyen célra készíthet folyamatábrát, legyen szó komplex munkafolyamatok bemutatásáról, folyamatok fázisokra bontásáról vagy az ügyfelek útjának feltérképezéséről.

A Miro lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy egy előre elkészített sablont válasszanak a kezdéshez. Számos lehetőség közül lehet választani, többek között folyamatábra-sablonok, lótuszdiagram-sablonok és adatáramlási diagram-sablonok.

Ha fizetős csomagot választ, akkor teljesen egyedi folyamatábrákat tervezhet, és azokat meg is oszthatja más felhasználókkal a Miroverse közösségi galériában.

Az integrációk tekintetében a Miro, hasonlóan legfőbb versenytársaihoz, jól működik együtt olyan népszerű termelékenységi és kommunikációs alkalmazásokkal, mint a Zoom, a Slack, a Google Workspace és az Atlassian.

A Miro legjobb funkciói

Fejlett vizuális együttműködési funkciók

Jó integrációs képességek folyamatábrák létrehozásához

Felhasználók által készített sablonok közösségi galériája

Végtelen fehér tábla folyamatábrákhoz, gondolattérképekhez és ötleteléshez

Testreszabható sablonok (fizető felhasználók számára)

A Miro korlátai

A stylus tollal nem rendelkező felhasználóknak a platform használata nehézséget okozhat.

Használhatna még néhány sablont a folyamatábra-szoftver különböző felhasználási eseteihez.

Miro árak

Ingyenes : 0 USD

Starter : 8 USD/hó/tag

Üzleti : 16 USD/hó/tag

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Miro értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 4500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

4. Lucidchart

via Lucidchart

A Lucidchart egy kiváló diagramkészítő szoftver, amelynek érdemes a birtokában lennie, ha professzionális megjelenésű folyamatábrákat, maketteket, gondolattérképeket és Unified Modeling Language (UML) diagramokat szeretne készíteni.

A folyamatábra-szoftver használata rendkívül egyszerű, még a teljesen kezdők számára is – csupán néhány kattintással profi szintű diagramokat készíthet! 🦾

A Lucidchart bevezetési folyamata nagyon segítőkész. A platform testreszabott eszközöket és sablonokat kínál, amelyek az Ön által a regisztrációkor megadott iparág típusán alapulnak. Importálhat adatokat a folyamatábráihoz, és kísérletezhet a tervezéssel, formákkal, betűtípusokkal és színekkel, hogy a kívánt eredményt érje el.

A fejlett valós idejű együttműködés a Lucidchart egyik legerősebb pontja – hozzáadhat megjegyzéseket, megoszthatja a projekteket a csapattagokkal, feladatokat hozhat létre, és beágyazhatja őket a folyamatábraba!

Sok felhasználó kedveli a Lucidchart automatikus igazítási funkcióját, amely lehetővé teszi az újonnan hozzáadott objektumok másik objektumok széléhez való igazítását – igazi öröm a perfekcionisták számára! 🤓

Bár a Lucidchart elsősorban online platform, a Chrome-felhasználók egyes dokumentumokat szinkronizálhatnak offline használatra.

Hasonlítsa össze a Lucidchart és a Microsoft Visio szoftvereket!

A Lucidchart legjobb funkciói

Támogatja a fájlok importálását és exportálását (olyan programokhoz, mint a Microsoft Visio és az OmniGraffle)

Kiváló felhasználói élmény

Offline mód (ha Chrome-ot használsz a Mac-en)

Objektumok automatikus igazítása UML-diagramok és egyéb ábrák létrehozásához

Lenyűgöző sablonkönyvtár

A Lucidchart korlátai

A teljesítmény romolhat nagy és összetett diagramok kezelése közben.

Egyetlen dokumentum megosztása zavaros lehet más folyamatábra-szoftverekhez képest Mac-felhasználók számára.

Lucidchart árak

Ingyenes : 0 USD

Egyéni : 7,95 dollártól

Csapat : 9 dollártól felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lucidchart értékelések és vélemények

G2 : 4. 6/5 (2500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1500 értékelés)

Nézze meg ezeket a Lucidchart alternatívákat!

5. MindManager

via MindManager

A MindManager egy gondolattérkép-készítő program (na persze!), amely vizuális eszközök, például koncepciótérképek, mátrixok és folyamatábrák létrehozására szolgál. Célja az információk központosítása és a stratégiai ötletek tervrajzzá és megvalósítható tervekké alakítása, amelyek az üzleti tevékenységével együtt fejlődnek.

A MindManager rengeteg funkciójának köszönhetően pillanatok alatt ábrákat készíthet, többek között:

Prioritási jelölők Drag-and-drop Beépített sablonok Szűrők diagramokhoz

A MindManager segítségével könnyedén együttműködhet másokkal olyan eszközökkel, mint a szöveggyorsítók, amelyekkel említéseket (@név) vagy címkéket (#forrás) adhat hozzá, hogy folyamatábrái könnyen érthetőek legyenek a többfunkciós csapatok számára.

A közös szerkesztési opció egy másik remek funkció, amely lehetővé teszi, hogy másokkal együtt dolgozzon a folyamatábrákon, és valós időben lássa a változásokat, szemben más, Mac felhasználóknak szánt folyamatábra-szoftverekkel.

Érdemes megjegyezni, hogy a MindManager elsősorban Windowsra készült. Bár Mac-en is elérhető, a felhasználói élmény eltérő lehet a korlátozott funkciók és integrációk miatt.

A MindManager legjobb funkciói

Tömegábra-készítő szoftverek közös szerkesztési lehetősége

Felhasználóbarát felület folyamatábra-diagramokhoz

Jó integrációs lehetőségek, különösen az MS Office alkalmazásokkal

Hatalmas folyamatábra-sablon gyűjtemény

Tökéletes brainstorminghoz és gondolattérképek készítéséhez

A MindManager korlátai

Egyes felhasználók nem szerették a képernyőn folyamatosan megjelenő hirdetéseket.

A Mac-felhasználók kevesebb funkciót és integrációt kapnak, mint a Windows-felhasználók.

Nem a legjobb választás, ha ingyenes folyamatábra-szoftvert keresel.

MindManager árak

Alapvető : 99 USD/év

Professzionális : 179 USD/év

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MindManager értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

6. Microsoft Visio

via Microsoft Visio

Az 1992-ben bevezetett Microsoft Visio az egyik legrégebbi diagramkészítő és vektorgrafikus eszköz. Az évtizedek során számos eszközzel és sablonnal bővült, amelyek segítségével könnyen követhető technikai folyamatábrák hozhatók létre.

Akár szervezeti ábra, API- és rendszertervezéshez szükséges hálózati diagram, akár építési terv szükséges, a Visio az a hűséges régi barát, aki mindig melletted áll! 🗝️

A Visio elősegíti az együttműködést – társszerzőket adhat hozzá projektjeihez, valós időben követheti nyomon a változásokat, és megjegyzésekkel vitathatja meg az esetleges ellentmondásokat. Bár ez egy remek funkció, a társszerzői munkamenetek során előfordulhatnak késések vagy lefagyások a folyamatábra-készítőben.

Mivel a Visio egy Microsoft-termék, tökéletesen integrálható olyan alkalmazásokkal, mint a Google Sheets, a PowerPoint és az Excel. Nem Microsoft-szoftverekkel való kompatibilitása korlátozott, ami egyes felhasználók számára problémát jelenthet.

Sajnos a Visio nem kínál külön asztali alkalmazást Mac eszközökhöz. Azonban a Safari vagy a Chrome böngésző segítségével elérheti a platform webes verzióját, és megtekintheti, létrehozhatja és szerkesztheti a diagramokat.

A Microsoft Visio legjobb funkciói

Webes hozzáférés Mac-felhasználók számára

Társszerzői lehetőségek

Jól integrálható más Microsoft alkalmazásokkal és programokkal

A folyamatábra-készítő technikai diagramok, adatáramlási diagramok és akár szervezeti ábrák készítésére is alkalmas.

A Microsoft Visio korlátai

Lehet, hogy kezdők számára nem a legkönnyebben használható

Több felhasználó is formázási problémákról és gyakori hibákról számolt be.

Mac-hez készült folyamatábra-szoftverek közül ez a folyamatábra-készítő nem biztos, hogy a kedvenc választásod lesz.

Microsoft Visio árak

Visio Plan 1 : 5 USD/hó felhasználónként

Visio Plan 2: 15 USD/hó felhasználónként

Microsoft Visio értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

7. Mitra

via Mitra

A Mitra egy brazíliai székhelyű startup, amely önkiszolgáló üzleti intelligencia és elemzési szolgáltatásokat kínál. Ez egy egyedülálló bejegyzés a listánkon, mivel inkább vállalati erőforrás-tervező (ERP) szoftver, mint kizárólag folyamatábra-készítő eszköz.

A platform segít vizualizálni az üzleti elemzéseket, a folyamatábrákat, a termelésirányítást és a költségvetés-tervezést – egyik funkciója diagramok használata a táblázatokkal történő adatkezelés helyettesítésére. Az így kapott diagramok értékes betekintést nyújtanak a vállalat működésébe, segítve a fejlesztésre szoruló területek azonosítását.

A Mitra segítségével alapvetően táblázatos adatokat használhat folyamatábrák létrehozásához. Képletek segítségével üzleti szabályokat állíthat fel, és egy központi adatbázishoz kapcsolódó vizuális folyamatokat hozhat létre. Szinte minden kritikus üzleti tevékenységhez, például tervezéshez, költségvetéshez és kapacitáskezeléshez testreszabott folyamatábrákat állíthat be. 👷

A Mitra testreszabható és integrálható a jelenlegi ERP programjával vagy adatszoftverével.

A Mitra legjobb funkciói

Folyamat-központú diagramok

Segít a táblázatok vizualizálásában

Kódolás nélküli platform

Bármely adatkezelő szoftverrel integrálható

A Mitra korlátai

Lehet, hogy nem minden országban elérhető.

Ez egy viszonylag új startup, korlátozott felhasználói bázissal.

Mitra árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Mitra értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

8. OmniGraffle

via OmniGraffle

Mac-specifikus folyamatábra-készítőket keresel? Megtaláltad! 💻

Az OmniGraffle az egyik legjobb folyamatábra-szoftver Mac-eszközökhöz. Készítsen diagramokat, vázlatokat, táblákat és folyamatábrákat a semmiből, vagy használjon több száz ingyenes sablont a kezdéshez. Ha inkább a sablonokat kedveli, látogasson el a Graffletopia platform erőforrás-központjába, ahol több mint 10 000 sablonfájlt találhat OmniGraffle-dokumentumaihoz.

Teljes szabadságot élvezhetsz alkotásaid testreszabásában. Játszd a drag-and-drop felülettel, és használd a rengeteg színt, formát és betűtípust, hogy folyamatábrád kellemes legyen a szemnek. 👁️‍🗨️👁️‍🗨️

Amit a Microsoft Visio a Windows számára, azt az OmniGraffle a Mac számára. De ellentétben a Microsoft termékével, amely funkciói tekintetében technikai jellegű marad, az OmniGraffle az esztétikai területre is kiterjeszti tevékenységét, és több tervezési lehetőséget kínál!

Ha Visio-felhasználóként Windowsról Macre vált, az OmniGraffle lehetővé teszi a meglévő fájlok importálását, de bizonyos korlátozásokkal. Ehhez a Pro csomagot kell választania, és a program nem tud exportálni az újabb Visio formátumokba.

Az OmniGraffle legjobb funkciói

Mac eszközökhöz tervezett folyamatábra-készítők

Támogatja a Visio importálását és exportálását

Hatalmas választék sablonokból és sablonokból

Drag-and-drop tervezés a folyamatábra-eszközön

Az OmniGraffle korlátai

A nyomtatási beállítások javíthatók

Néhány felhasználó fájlok mentésével kapcsolatos problémákat jelentett.

A kapcsolódási vonalak manipulálása bonyolult lehet

OmniGraffle árak

Előfizetés : 12,49 USD/hó

Standard licenc : 149,99 $ (egyszeri fizetés)

Pro licenc: 249,99 $ (egyszeri fizetés)

OmniGraffle értékelések és vélemények

G2 : 4. 1/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

9. Creately

via Creately

A Creately egy kódolás nélküli munkamenedzsment platform, amely intelligens vizuális vászonnal rendelkezik. Tervezzen folyamatábrákat és diagramokat a folyamat különböző szakaszainak illusztrálására, vázolja fel a projektmenedzsment struktúrákat, vizualizálja a munkafolyamatokat, vagy valósítsa meg absztrakt üzleti ötleteit! 💸

A folyamatábra készítése a Creately intuitív felületével igazi élmény. Az eszközök a felső menüben jelennek meg, és valós idejű kurzorokkal dolgozhat, hogy együttműködjön a csapatával, nyomon kövesse a változásokat, és megtekintse a szinkronizált előnézeteket, hogy biztosan naprakész legyen a legújabb változásokkal kapcsolatban.

A Mac-felhasználók folyamatábráikat különböző formátumokban, például PNG-ben és PDF-ben exportálhatják, vagy a Google vagy a Microsoft kiegészítői segítségével megoszthatják azokat.

A folyamatábra-készítők közül a Creately korlátozott ingyenes csomagot kínál – nem érhetők el az összes funkciók, és minden, amit létrehoz, nyilvános, ami nem igazán megfelelő azok számára, akik érzékeny információkkal dolgoznak.

A Creately legjobb funkciói

Intelligens vizuális vászon

Valós idejű kurzor követés

Ingyenes sablonok munkafolyamat-diagramok, szervezeti ábrák és folyamatábra-alakzatok létrehozásához

Több mint 1000 alakzat és összekötő elem

A Mac-felhasználók élvezhetik a Github, Slack, Google Workspace és Confluence integrációkat.

A Creately korlátai

A vászonon való navigálás kihívást jelenthet, ha komplex projekten dolgozik.

A folyamatábrák nyilvánossá válnak, ha az ingyenes verziót használja.

Creately árak

Ingyenes : 0 USD

Starter : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 89 USD/hó (korlátlan felhasználói szám)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Creately értékelések és vélemények

G2 : 4. 4/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

10. Diagrams. net

A kifinomult, fejlett funkciók és a multifunkcionalitás vonzó lehet. De néha csak egy egyszerű eszközre van szükség, amellyel azonnal rajzolni lehet – a Diagrams.net (draw.io) minden bonyodalmat kiküszöböl.

Felejtsd el a bejelentkezést, a jelszavak létrehozását és az előfizetések kezelését. Csak látogass el a weboldalra, kattints a Start now gombra, és kezdj el dolgozni a folyamatábrádon – ennyire egyszerű!

A rendelkezésre álló alakzatok a képernyő bal oldalán találhatók, míg a testreszabási lehetőségek a jobb oldalon. Ha elkészült, válassza ki az export formátumot, és mentse el a diagramot a kívánt helyre.

A Mac-felhasználók akár letölthetik a Diagrams alkalmazást, hogy offline ábrákat készítsenek! Ez a platform egy leegyszerűsített ábrakészítő felülettel rendelkezik, vagyis nem tartalmaz olyan kiterjedt együttműködési vagy dokumentációs eszközöket, mint a ClickUp vagy a Miro.

Diagrams.net legjobb funkciói

Minimalista felület, amely egyszerű folyamatábra-objektumokat használ

Nincs szükség bejelentkezésre vagy beállításra

Szilárd alakzatválaszték

Alakzatok importálásának lehetősége

Egyszerű folyamatábrák és szervezeti ábrák könnyű létrehozása a semmiből

Diagrams. net korlátai

Egyes professzionális diagramokhoz és adatábrázoló alkalmazásokhoz képest hiányoznak a fejlett funkciók.

Korlátozott számú alakzat és szimbólum

Diagrams. net árak

Ingyenes

Diagrams. net értékelések és vélemények

G2 : 4. 4/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

Még mindig nem tud dönteni a legjobb folyamatábra-készítő programról?

A legjobb ábrakészítő szoftver kiválasztása Mac-hez olyan, mint egy menő új autó vásárlása – szeretnéd, hogy meglegyen minden funkciója, de a stílus és az esztétika is fontos számodra. A felsorolt programok közül sok ingyenes próbaverziót vagy ingyenes verziót kínál, úgyhogy ha még nem döntöttél, próbáld ki őket! 🚗