A 10 legjobb Teamwork alternatíva és versenytárs 2025-ben

A 2007-es indulása óta a Teamwork népszerű alkalmazássá vált a csapatmunka és a projektmenedzsment területén. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden csapat számára tökéletes megoldás. Sok csapat olyan alternatívákat keres a Teamwork helyett, amelyek jobban megfelelnek az igényeiknek és preferenciáiknak.

Szerencsére számos Teamwork alternatíva áll rendelkezésre a csapat teljesítményének nyomon követéséhez.

Vessünk egy pillantást néhány más projektmenedzsment eszközre, és vizsgáljuk meg azok funkcióit, előnyeit, hátrányait, árait és felhasználói értékeléseit. A Teamwork alternatíváinak és opcióinak felfedezésével értékes betekintést nyerhet a szoftverek általános teljesítményébe, és megalapozott döntést hozhat a csapatának legmegfelelőbb platformról.

Mit kell keresni a Teamwork alternatíváiban?

A Teamwork alternatíváinak mérlegelésekor fontos, hogy azokra a kulcsfontosságú funkciókra koncentráljon, amelyek megfelelnek csapata igényeinek. Keressen olyan megoldásokat, amelyek robusztus projektmenedzsment funkciókat, intuitív feladatkiosztást és nyomon követést, valamint zökkenőmentes együttműködési funkciókat kínálnak.

Vessünk egy pillantást néhány olyan funkcióra, amelyekre különösen figyelnie kell a Teamwork alternatíváinak értékelésekor.

Robusztus jelentéskészítési funkciók : Keressen olyan eszközt, amely jelentést készít a projekt előrehaladásáról, értesíti Önt a feladatok befejezéséről, betekintést nyújt a csapat termelékenységébe és nyomon követi az időt.

Felhasználóbarát felület : A műszerfalak legyenek tiszták és intuitívak. Amikor rákattint egy fülre, az oldalaknak gyorsan kell betölteniük. Minél összetettebb és adatgazdagabb lesz a projektje

Hatékony feladatkezelési funkciók: Teljes áttekintést kell kapnia a projekt állásáról, a feladatkiosztásokról, a projekt prioritásairól és a kockázatokról.

A 10 legjobb Teamwork alternatíva, amit ismernie kell

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy ez a 10 Teamwork alternatíva közül melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek.

A ClickUp több mint 15 nézetével a szervezetek minden csapat számára átfogó megoldást kapnak.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform, amelyet kifejezetten sokoldalúságra terveztek. Bármilyen típusú csapat projektmenedzsment igényeinek megfelel – a többfunkciós csapatokkal rendelkező szoftvercégektől kezdve az ügyfelekkel való együttműködést és menedzsmentet igénylő ügynökségekig.

Ha csapata gyorsabban és hatékonyabban szeretne dolgozni, a ClickUp számos hatékony funkcióval rendelkezik, amelyek segíthetnek csapatának az idő és a munkaterhelés hatékonyabb kezelésében.

A ClickUp legjobb funkciói

A hihetetlenül testreszabható irányítópultok segítenek csapatának vizualizálni a napi munkát, feladatokat létrehozni és jobban nyomon követni az erőforrások elosztását.

Állítson be és kövessen nyomon célokat OKR-ek és mérföldkövek szervezésével, amelyek lehetővé teszik a csapat előrehaladásának nyomon követését valós idejű jelentésekkel.

Nézze meg a feladatkezeléshez és egyéb felhasználási es etekhez készített több száz sablont . Ezután könnyedén testreszabhatja őket az igényeinek megfelelően, és automatizálhatja a munkafolyamatokat.

Automatikus és manuális időkövetés asztali, mobil és böngészőalkalmazásokon keresztül. Készítsen becsléseket, hogy meghatározza a csapat elvárásait, és férjen hozzá részletes jelentésekhez, hogy könnyen mérhesse a csapat előrehaladását.

Több mint 1000 népszerű üzleti eszközzel integrálható , hogy munkád minden fázisát hatékonyabbá tegye.

A ClickUp korlátai

Ha még soha nem használt ilyen robusztus projektmenedzsment szoftvert , akkor csapatának egy kis időbe telhet, mire megszokja a ClickUp használatát és megérti, hogyan működnek a fejlett funkciói.

Az ingyenes csomag felhasználói csak 100 MB tárhelyet kapnak, de a havi 5 dolláros csomag eltávolítja ezt a korlátozást.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. ProofHub

via ProofHub

Az egyik legjobb Teamwork alternatíva a ProofHub. Ez a projektmenedzsment eszköz segít mindent egy helyen tartani. Feladat táblákkal rendelkezik a munka szervezéséhez, beszélgetési szálakkal a csapat csevegéséhez és integrált naptárral a határidők nyomon követéséhez. Felhasználóbarát, robusztus és nem drága – kiváló választás azoknak a csapatoknak, akik szeretnék racionalizálni a munkafolyamatukat, nyomon követni a projekt előrehaladását, hozzáférni a Gantt-diagramokhoz és komplex projekteket végrehajtani.

A ProofHub legjobb funkciói

Gantt-diagramok és Kanban-táblák is rendelkezésre állnak azoknak a csapatoknak, amelyek ezeket használják a projektek megvalósításához.

Időkövetés, számlázás és egyéb pénzügyi funkciók ebben a projektmenedzsment megoldásban

Integrációk a legnépszerűbb felhőalapú tárolóalkalmazásokkal

Jó mobilalkalmazás projektmenedzserek számára

Beépített együttműködési és beszélgetési eszközök a csapatkommunikációhoz

A ProofHub korlátai

Korlátozott integrációk népszerű üzleti alkalmazásokkal és szoftverekkel

A képzési modulok szűkösek és zavaróak lehetnek a projektek végrehajtása során.

ProofHub árak

Alapvető: 45 USD/hó felhasználónként

Teljes ellenőrzés: 89 USD/hó felhasználónként

ProofHub értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (83 értékelés)

3. Freedcamp

via Freedcamp

A Freedcamp egy megbízható, de meglehetősen egyszerű Teamwork alternatíva a projektmenedzsmenthez, minden felesleges bonyodalmat nélkül. Rendelkezik a projektmenedzserek számára szükséges alapvető funkciókkal, mint például a feladatkezelés, az időkövetés és a naptárnézet, anélkül, hogy túlterhelő lenne. Ezzel rendkívül egyszerűvé teszi a munkád kezelését.

És a legjobb rész? Az alapszintű használat ingyenes.

A Freedcamp legjobb funkciói

A feladatlisták segítenek a csapatoknak a feladatok kiosztásában, az előrehaladás/projektállapot nyomon követésében, valamint a dokumentumok és grafikákhoz hasonló erőforrások egyszerű megosztásában a feladatok között.

A műszerfalon elérhető csapatnaptárak segítségével a csapatok könnyedén áttekinthetik az összes nekik kiosztott feladatot és prioritást , ami megkönnyíti a tervezést.

Időgazdálkodási opciók állnak rendelkezésre, amelyekkel megtekinthető, hogy mennyi időt töltöttünk az egyes feladatokra, és szükség esetén számlákat is lehet kiállítani.

A Freedcamp korlátai

Az alapvető projektirányító panel funkciók miatt nehéz megtalálni az olyan alapvető funkciókat, mint a megbeszélések és a jelentések, anélkül, hogy keresést kellene végrehajtani.

A listán szereplő egyéb projektmenedzsment eszközökhöz képest nagyon kevés natív integráció áll rendelkezésre.

Freedcamp árak

Ingyenes : Korlátlan számú projekt és feladat

Minimalista : 1,49 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 7,49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 16,99 USD/hó felhasználónként

Freedcamp értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (460+ értékelés)

4. Microsoft Teams

a Microsoft Teams segítségével

A Microsoft Teams nem csak egy csevegőeszköz. Ez egy átfogó munkaterület- és projektkezelő eszköz, amely könnyedén integrálható a teljes Microsoft Office csomaggal. A Teams videokonferenciákat, fájlmegosztást és egyedi együttműködési tereket kínál, hogy a távoli munkavégzés kevésbé tűnjön távoli munkavégzésnek.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Könnyű integráció más Microsoft alkalmazásokkal, például a Worddel, az Excel-lel és a PowerPointtal

Valós idejű együttműködés dokumentumokon

Videokonferenciák és képernyőmegosztás a jobb csapatmunka érdekében

A Microsoft Teams korlátai

Az árak nagyobb csapatok számára drágák lehetnek.

Kompatibilitási problémák, ha a csapata nem kizárólag Microsoft termékeket és eszközöket használ

A Microsoft Teams árai

Ingyenes: Alapvető funkciók korlátozásokkal

Microsoft 365 Business Essentials: 4 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó/hónap

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (13 0800+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 9000 értékelés)

5. Slack

via Slack

A Slack az egyik legnépszerűbb üzleti alkalmazás a csapat tagok közötti kommunikációhoz és csevegéshez. Emellett a natív csevegési funkciói tekintetében az egyik legjobb Teamwork alternatíva.

Képzelje el: egy könnyen kezelhető platform, ahol minden kommunikációja csatornákba van rendezve. A Slack segítségével búcsút inthet az e-mailek káoszának, és üdvözölheti a szervezett, egyszerűsített kommunikációt.

Az alkalmazás azonban nem kínál sok olyan natív funkciót, amely közvetlenül kapcsolódik a projektmenedzsmenthez, a projekttervezéshez és az erőforrás-kezeléshez.

A Slack legjobb funkciói

Közvetlen üzenetküldés és videohívások a csapatkommunikációhoz

Fájlmegosztási funkciók

Kiváló biztonsági és adatvédelmi funkciók

A Slack számos népszerű harmadik féltől származó alkalmazással integrálható

A Slack korlátai

Alkalmi teljesítményproblémák a csúcsforgalmi időszakokban

A rendelkezésre álló kommunikációs lehetőségek és a folyamatos értesítések miatt könnyen elvonhatja a figyelmet.

Nem sok natív funkció használható a feladatok és a projektmenedzsment egyéb, a kommunikációval és az együttműködéssel nem kapcsolatos aspektusainak nyomon követésére.

Slack árak

Ingyenes

Előny: 7,25 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 31 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

Hasonlítsa össze a Slacket és az Asanát!

6. Taskworld

via Taskworld

A Taskworld egy olyan projektmenedzsment megoldás, amely a csapat tagjai közötti együttműködésre és a feladatkezelésre összpontosít. A Taskworld segítségével vizuális projektütemterveket hozhat létre, feladatokat oszthat ki és cseveghet a csapatával – mindezt egy helyen.

A Taskworld legjobb funkciói

A feladatkezelés egyszerű, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy kényelmes ellenőrzőlisták segítségével kövessék nyomon a projektek előrehaladását.

A felhasználói felület áttekinthető, és nem kell sok időt tölteni a megismerésével.

A Taskworld korlátai

Több külső alkalmazásintegrációs lehetőségre van szükség =

Nehéz más platformokról és eszközökről adatokat importálni a Taskworldba

Taskworld árak

Ingyenes: Alapvető funkciók korlátozásokkal

Prémium: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Taskworld értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (80 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (220 értékelés)

7. Celoxis

via Celoxis

A Celoxis egy projektmenedzsment szoftver, amely tökéletes a részletekre figyelők számára. Számos funkciót kínál, és ára a legtöbb csapat számára megfizethető. Noha nem rendelkezik csúcskategóriás funkciókkal és sok integrációs lehetőséggel, nagyon testreszabható.

A Celoxis segítségével könnyedén nyomon követheti a feladatokat, kezelheti az erőforrásokat és részletes jelentéseket készíthet. Ez a legalkalmasabb eszköz azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nagyra értékelik az adatokon alapuló döntéshozatalt.

A Celoxis legjobb funkciói

Rendkívül testreszabható munkafolyamatok és projektmenedzsment funkciók

Rugalmas testreszabási lehetőségek az Önnek leginkább megfelelő irányítópult létrehozásához

Számos elérhető projektsablon, kész KPI-kkal

A Celoxis korlátai

A mobilalkalmazás felhasználói felülete nehezen használható.

Más Teamwork alternatívákhoz képest nincs számlázási és számlázási funkció.

Celoxis árak

Felhő: 25 USD/hó felhasználónként

Helyi telepítés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Celoxis értékelések és vélemények

G2: 4. 4/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (290 értékelés)

8. Workzone

via Workzone

A Workzone intuitív és felhasználóbarát platformot kínál, amely kiegyensúlyozott funkciókkal rendelkezik a munkaterhelés hatékony kezeléséhez. A Workzone feladatkezelést, projektsablonokat és időkövetést kínál. De ami igazán megkülönbözteti a többitől, az a személyre szabott, egyéni teendőlisták és a könnyen érthető munkaterhelési jelentések, amelyekkel a projektek átfogóan kezelhetők.

Ez a platform tökéletes azoknak a csapatoknak, akik egy egyszerű és funkcionális eszközt keresnek, amelynek segítségével a projektmenedzsment nem fárasztó feladat, hanem gyerekjáték. Az ára azonban kissé magas, különösen kis csapatok számára.

A Workzone legjobb funkciói

Kiváló irányítópult, amely átfogó képet ad az összes csapatról, projektről és akár az ügyfelekről is.

A kényelmes teendőlisták és az automatikus e-mailes emlékeztetők segítenek a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában.

Megbízható fájlkezelő eszközök

Kiváló ügyfélszolgálat

A Workzone korlátai

Ingyenes verzió nem elérhető a próbaidőszakon kívül.

Elavult felület, amely nem túl intuitív, különösen a feladatok kiosztása és a prioritások beállítása tekintetében.

A platform sok felesleges e-mailt küld a projekt frissítésekről.

Workzone árak

Csapat: 24 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 34 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 42 USD/hó felhasználónként

Workzone értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (180+ értékelés)

9. Clarizen

via Clarizen

A Clarizen (ma Planview AdaptiveWork) kifejezetten nagyvállalatok számára készült, funkciókban gazdag, együttműködésen alapuló projektmenedzsment megoldás.

Ez a robusztus platform lehetővé teszi a projektek kezelését, a munkafolyamatok automatizálását és a hatékony együttműködést – mindezt egy helyen. Számos funkcióval rendelkezik, többek között feladatkezeléssel, erőforrás-tervezéssel és időkövetéssel. De mi a hab a tortán? A gazdag portfólió és a projektkezelési képességek, amelyek átfogó képet nyújtanak a működéséről.

A Clarizen ideális azok számára, akik fejlett, testreszabható megoldásokat keresnek, amelyek a növekvő üzleti igényeikhez igazodva skálázhatók.

A Clarizen legjobb funkciói

Rendkívül testreszabható irányítópultok és munkafolyamat-automatizálási lehetőségek

Jó közösségi interakció és együttműködési funkciók

Kiváló integráció számos népszerű üzleti eszközzel és szállítóval

Modern és elegáns felület

A Clarizen korlátai

Jelentéskészítő eszközök hiánya

Tárolási korlátozások az alacsonyabb árkategóriákban

Clarizen árak

Árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot

Clarizen értékelések és vélemények

G2: 3. 6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 3,9/5 (10+ értékelés)

10. Podio

via Podio

Üdvözöljük a munkamenedzsment világában, a személyes játszóterén! A Podio testreszabható megközelítésével tűnik ki, olyan platformot kínálva, amelyen saját munkafolyamatokat hozhat létre.

Válassza ki a szükséges modulokat, integrálja kedvenc alkalmazásait, és akár saját irányítópultokat is kialakíthat. De ez még nem minden. A Podio együttműködési funkciói, például az integrált csevegési és videofunkciók, összekötik a csapatot és átlátható munkakörnyezetet teremtenek.

A Podio célja, hogy önnek teljes autonómiát biztosítson a munkavégzésben, így tökéletesen megfelel azoknak a vállalkozásoknak, amelyek rugalmasságot és ellenőrzést igényelnek a munkafolyamatok felett.

A Podio legjobb funkciója

Nagyon testreszabható és intuitív projekt-dashboardok, amelyek megkönnyítik a feladatok létrehozását és az ismétlődő feladatok automatizálását.

Jól megtervezett felület

A Podio korlátai

Nincsenek rendszeresen fejlesztett új funkciók

Nincs támogatás, hacsak nem vállalati ügyfél

Gyakran előfordulnak leállások

Az adatok különböző alkalmazásokban vannak elszigetelve, és nem használhatók az egész platformon.

Nem mobilbarát

Podio árak

Ingyenes

Plusz: 14 USD/hó felhasználónként

Prémium: 24 USD/hó felhasználónként

Podio értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (460+ értékelés)

Capterra: 4. 3/5 (300+ értékelés)

Találja meg a legjobb Teamwork alternatívát a csapatának

Ha jelenleg a Teamwork-et használja, és az nem igazán működik a csapattagok számára, a jó hír az, hogy rengeteg lehetőség közül választhat, amikor a legjobb projektmenedzsment eszközt keresi. Amikor elkezdi értékelni az összes rendelkezésre álló eszközt, szánjon rá időt, és alaposan vizsgálja meg minden platformot, hogy megtalálja a legjobb Teamwork alternatívát.

Már adtunk néhány lehetőséget, amit érdemes megfontolnia, de ha gyorsítani szeretné a folyamatot, kezdje a ClickUp-pal. Regisztráljon még ma egy ingyenes próbaidőszakra, és fedezze fel, miért tartják sokan a ClickUp-ot a legjobb feladatkezelő szoftvernek és munkakezelési megoldásnak a csapat teljesítményének javításához.