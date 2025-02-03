A 10 legjobb Teamwork alternatíva és versenytárs 2025-ben

A 2007-es indulása óta a Teamwork népszerű alkalmazássá vált a csapatmunka és a projektmenedzsment területén. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden csapat számára tökéletes megoldás. Sok csapat olyan alternatívákat keres a Teamwork helyett, amelyek jobban megfelelnek az igényeiknek és preferenciáiknak.
Szerencsére számos Teamwork alternatíva áll rendelkezésre a csapat teljesítményének nyomon követéséhez.
Vessünk egy pillantást néhány más projektmenedzsment eszközre, és vizsgáljuk meg azok funkcióit, előnyeit, hátrányait, árait és felhasználói értékeléseit. A Teamwork alternatíváinak és opcióinak felfedezésével értékes betekintést nyerhet a szoftverek általános teljesítményébe, és megalapozott döntést hozhat a csapatának legmegfelelőbb platformról.
Mit kell keresni a Teamwork alternatíváiban?
A Teamwork alternatíváinak mérlegelésekor fontos, hogy azokra a kulcsfontosságú funkciókra koncentráljon, amelyek megfelelnek csapata igényeinek. Keressen olyan megoldásokat, amelyek robusztus projektmenedzsment funkciókat, intuitív feladatkiosztást és nyomon követést, valamint zökkenőmentes együttműködési funkciókat kínálnak.
Vessünk egy pillantást néhány olyan funkcióra, amelyekre különösen figyelnie kell a Teamwork alternatíváinak értékelésekor.
- Robusztus jelentéskészítési funkciók: Keressen olyan eszközt, amely jelentést készít a projekt előrehaladásáról, értesíti Önt a feladatok befejezéséről, betekintést nyújt a csapat termelékenységébe és nyomon követi az időt.
- Felhasználóbarát felület: A műszerfalak legyenek tiszták és intuitívak. Amikor rákattint egy fülre, az oldalaknak gyorsan kell betölteniük. Minél összetettebb és adatgazdagabb lesz a projektje
- Hatékony feladatkezelési funkciók: Teljes áttekintést kell kapnia a projekt állásáról, a feladatkiosztásokról, a projekt prioritásairól és a kockázatokról.
A 10 legjobb Teamwork alternatíva, amit ismernie kell
Az alábbiakban bemutatjuk, hogy ez a 10 Teamwork alternatíva közül melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek.
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform, amelyet kifejezetten sokoldalúságra terveztek. Bármilyen típusú csapat projektmenedzsment igényeinek megfelel – a többfunkciós csapatokkal rendelkező szoftvercégektől kezdve az ügyfelekkel való együttműködést és menedzsmentet igénylő ügynökségekig.
Ha csapata gyorsabban és hatékonyabban szeretne dolgozni, a ClickUp számos hatékony funkcióval rendelkezik, amelyek segíthetnek csapatának az idő és a munkaterhelés hatékonyabb kezelésében.
A ClickUp legjobb funkciói
- A hihetetlenül testreszabható irányítópultok segítenek csapatának vizualizálni a napi munkát, feladatokat létrehozni és jobban nyomon követni az erőforrások elosztását.
- Állítson be és kövessen nyomon célokat OKR-ek és mérföldkövek szervezésével, amelyek lehetővé teszik a csapat előrehaladásának nyomon követését valós idejű jelentésekkel.
- Nézze meg a feladatkezeléshez és egyéb felhasználási es etekhez készített több száz sablont . Ezután könnyedén testreszabhatja őket az igényeinek megfelelően, és automatizálhatja a munkafolyamatokat.
- Automatikus és manuális időkövetés asztali, mobil és böngészőalkalmazásokon keresztül. Készítsen becsléseket, hogy meghatározza a csapat elvárásait, és férjen hozzá részletes jelentésekhez, hogy könnyen mérhesse a csapat előrehaladását.
- Több mint 1000 népszerű üzleti eszközzel integrálható, hogy munkád minden fázisát hatékonyabbá tegye.
A ClickUp korlátai
- Ha még soha nem használt ilyen robusztus projektmenedzsment szoftvert, akkor csapatának egy kis időbe telhet, mire megszokja a ClickUp használatát és megérti, hogyan működnek a fejlett funkciói.
- Az ingyenes csomag felhasználói csak 100 MB tárhelyet kapnak, de a havi 5 dolláros csomag eltávolítja ezt a korlátozást.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
2. ProofHub
Az egyik legjobb Teamwork alternatíva a ProofHub. Ez a projektmenedzsment eszköz segít mindent egy helyen tartani. Feladat táblákkal rendelkezik a munka szervezéséhez, beszélgetési szálakkal a csapat csevegéséhez és integrált naptárral a határidők nyomon követéséhez. Felhasználóbarát, robusztus és nem drága – kiváló választás azoknak a csapatoknak, akik szeretnék racionalizálni a munkafolyamatukat, nyomon követni a projekt előrehaladását, hozzáférni a Gantt-diagramokhoz és komplex projekteket végrehajtani.
A ProofHub legjobb funkciói
- Gantt-diagramok és Kanban-táblák is rendelkezésre állnak azoknak a csapatoknak, amelyek ezeket használják a projektek megvalósításához.
- Időkövetés, számlázás és egyéb pénzügyi funkciók ebben a projektmenedzsment megoldásban
- Integrációk a legnépszerűbb felhőalapú tárolóalkalmazásokkal
- Jó mobilalkalmazás projektmenedzserek számára
- Beépített együttműködési és beszélgetési eszközök a csapatkommunikációhoz
A ProofHub korlátai
- Korlátozott integrációk népszerű üzleti alkalmazásokkal és szoftverekkel
- A képzési modulok szűkösek és zavaróak lehetnek a projektek végrehajtása során.
ProofHub árak
- Alapvető: 45 USD/hó felhasználónként
- Teljes ellenőrzés: 89 USD/hó felhasználónként
ProofHub értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (80 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (83 értékelés)
3. Freedcamp
A Freedcamp egy megbízható, de meglehetősen egyszerű Teamwork alternatíva a projektmenedzsmenthez, minden felesleges bonyodalmat nélkül. Rendelkezik a projektmenedzserek számára szükséges alapvető funkciókkal, mint például a feladatkezelés, az időkövetés és a naptárnézet, anélkül, hogy túlterhelő lenne. Ezzel rendkívül egyszerűvé teszi a munkád kezelését.
És a legjobb rész? Az alapszintű használat ingyenes.
A Freedcamp legjobb funkciói
- A feladatlisták segítenek a csapatoknak a feladatok kiosztásában, az előrehaladás/projektállapot nyomon követésében, valamint a dokumentumok és grafikákhoz hasonló erőforrások egyszerű megosztásában a feladatok között.
- A műszerfalon elérhető csapatnaptárak segítségével a csapatok könnyedén áttekinthetik az összes nekik kiosztott feladatot és prioritást, ami megkönnyíti a tervezést.
- Időgazdálkodási opciók állnak rendelkezésre, amelyekkel megtekinthető, hogy mennyi időt töltöttünk az egyes feladatokra, és szükség esetén számlákat is lehet kiállítani.
A Freedcamp korlátai
- Az alapvető projektirányító panel funkciók miatt nehéz megtalálni az olyan alapvető funkciókat, mint a megbeszélések és a jelentések, anélkül, hogy keresést kellene végrehajtani.
- A listán szereplő egyéb projektmenedzsment eszközökhöz képest nagyon kevés natív integráció áll rendelkezésre.
Freedcamp árak
- Ingyenes: Korlátlan számú projekt és feladat
- Minimalista: 1,49 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 7,49 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 16,99 USD/hó felhasználónként
Freedcamp értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 130 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (460+ értékelés)
4. Microsoft Teams
A Microsoft Teams nem csak egy csevegőeszköz. Ez egy átfogó munkaterület- és projektkezelő eszköz, amely könnyedén integrálható a teljes Microsoft Office csomaggal. A Teams videokonferenciákat, fájlmegosztást és egyedi együttműködési tereket kínál, hogy a távoli munkavégzés kevésbé tűnjön távoli munkavégzésnek.
A Microsoft Teams legjobb funkciói
- Könnyű integráció más Microsoft alkalmazásokkal, például a Worddel, az Excel-lel és a PowerPointtal
- Valós idejű együttműködés dokumentumokon
- Videokonferenciák és képernyőmegosztás a jobb csapatmunka érdekében
A Microsoft Teams korlátai
- Az árak nagyobb csapatok számára drágák lehetnek.
- Kompatibilitási problémák, ha a csapata nem kizárólag Microsoft termékeket és eszközöket használ
A Microsoft Teams árai
- Ingyenes: Alapvető funkciók korlátozásokkal
- Microsoft 365 Business Essentials: 4 USD/felhasználó/hónap
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/felhasználó/hónap
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó/hónap
Microsoft Teams értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (13 0800+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 9000 értékelés)
5. Slack
A Slack az egyik legnépszerűbb üzleti alkalmazás a csapat tagok közötti kommunikációhoz és csevegéshez. Emellett a natív csevegési funkciói tekintetében az egyik legjobb Teamwork alternatíva.
Képzelje el: egy könnyen kezelhető platform, ahol minden kommunikációja csatornákba van rendezve. A Slack segítségével búcsút inthet az e-mailek káoszának, és üdvözölheti a szervezett, egyszerűsített kommunikációt.
Az alkalmazás azonban nem kínál sok olyan natív funkciót, amely közvetlenül kapcsolódik a projektmenedzsmenthez, a projekttervezéshez és az erőforrás-kezeléshez.
A Slack legjobb funkciói
- Közvetlen üzenetküldés és videohívások a csapatkommunikációhoz
- Fájlmegosztási funkciók
- Kiváló biztonsági és adatvédelmi funkciók
- A Slack számos népszerű harmadik féltől származó alkalmazással integrálható.
A Slack korlátai
- Alkalmi teljesítményproblémák a csúcsforgalmi időszakokban
- A rendelkezésre álló kommunikációs lehetőségek és a folyamatos értesítések miatt könnyen elvonhatja a figyelmet.
- Nem sok natív funkció használható a feladatok és a projektmenedzsment egyéb, a kommunikációval és az együttműködéssel nem kapcsolatos aspektusainak nyomon követésére.
Slack árak
- Ingyenes
- Előny: 7,25 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 12,50 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Slack értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 31 000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)
Hasonlítsa össze a Slacket és az Asanát!
6. Taskworld
A Taskworld egy olyan projektmenedzsment megoldás, amely a csapat tagjai közötti együttműködésre és a feladatkezelésre összpontosít. A Taskworld segítségével vizuális projektütemterveket hozhat létre, feladatokat oszthat ki és cseveghet a csapatával – mindezt egy helyen.
A Taskworld legjobb funkciói
- A feladatkezelés egyszerű, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy kényelmes ellenőrzőlisták segítségével kövessék nyomon a projektek előrehaladását.
- A felhasználói felület áttekinthető, és nem kell sok időt tölteni a megismerésével.
A Taskworld korlátai
- Több külső alkalmazásintegrációs lehetőségre van szükség =
- Nehéz más platformokról és eszközökről adatokat importálni a Taskworldba
Taskworld árak
- Ingyenes: Alapvető funkciók korlátozásokkal
- Prémium: 8 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Taskworld értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (80 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (220 értékelés)
7. Celoxis
A Celoxis egy projektmenedzsment szoftver, amely tökéletes a részletekre figyelők számára. Számos funkciót kínál, és ára a legtöbb csapat számára megfizethető. Noha nem rendelkezik csúcskategóriás funkciókkal és sok integrációs lehetőséggel, nagyon testreszabható.
A Celoxis segítségével könnyedén nyomon követheti a feladatokat, kezelheti az erőforrásokat és részletes jelentéseket készíthet. Ez a legalkalmasabb eszköz azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nagyra értékelik az adatokon alapuló döntéshozatalt.
A Celoxis legjobb funkciói
- Rendkívül testreszabható munkafolyamatok és projektmenedzsment funkciók
- Rugalmas testreszabási lehetőségek az Önnek leginkább megfelelő irányítópult létrehozásához
- Számos elérhető projektsablon, kész KPI-kkal
A Celoxis korlátai
- A mobilalkalmazás felhasználói felülete nehezen használható.
- Más Teamwork alternatívákhoz képest nincs számlázási és számlázási funkció.
Celoxis árak
- Felhő: 25 USD/hó felhasználónként
- Helyi telepítés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Celoxis értékelések és vélemények
- G2: 4. 4/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (290 értékelés)
8. Workzone
A Workzone intuitív és felhasználóbarát platformot kínál, amely kiegyensúlyozott funkciókkal rendelkezik a munkaterhelés hatékony kezeléséhez. A Workzone feladatkezelést, projektsablonokat és időkövetést kínál. De ami igazán megkülönbözteti a többitől, az a személyre szabott, egyéni teendőlisták és a könnyen érthető munkaterhelési jelentések, amelyekkel a projektek átfogóan kezelhetők.
Ez a platform tökéletes azoknak a csapatoknak, akik egy egyszerű és funkcionális eszközt keresnek, amelynek segítségével a projektmenedzsment nem fárasztó feladat, hanem gyerekjáték. Az ára azonban kissé magas, különösen kis csapatok számára.
A Workzone legjobb funkciói
- Kiváló irányítópult, amely átfogó képet ad az összes csapatról, projektről és akár az ügyfelekről is.
- A kényelmes teendőlisták és az automatikus e-mailes emlékeztetők segítenek a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában.
- Megbízható fájlkezelő eszközök
- Kiváló ügyfélszolgálat
A Workzone korlátai
- Ingyenes verzió nem elérhető a próbaidőszakon kívül.
- Elavult felület, amely nem túl intuitív, különösen a feladatok kiosztása és a prioritások beállítása tekintetében.
- A platform sok felesleges e-mailt küld a projekt frissítésekről.
Workzone árak
- Csapat: 24 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 34 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 42 USD/hó felhasználónként
Workzone értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (180+ értékelés)
9. Clarizen
A Clarizen (ma Planview AdaptiveWork) kifejezetten nagyvállalatok számára készült, funkciókban gazdag, együttműködésen alapuló projektmenedzsment megoldás.
Ez a robusztus platform lehetővé teszi a projektek kezelését, a munkafolyamatok automatizálását és a hatékony együttműködést – mindezt egy helyen. Számos funkcióval rendelkezik, többek között feladatkezeléssel, erőforrás-tervezéssel és időkövetéssel. De mi a hab a tortán? A gazdag portfólió és a projektkezelési képességek, amelyek átfogó képet nyújtanak a működéséről.
A Clarizen ideális azok számára, akik fejlett, testreszabható megoldásokat keresnek, amelyek a növekvő üzleti igényeikhez igazodva skálázhatók.
A Clarizen legjobb funkciói
- Rendkívül testreszabható irányítópultok és munkafolyamat-automatizálási lehetőségek
- Jó közösségi interakció és együttműködési funkciók
- Kiváló integráció számos népszerű üzleti eszközzel és szállítóval
- Modern és elegáns felület
A Clarizen korlátai
- Jelentéskészítő eszközök hiánya
- Tárolási korlátozások az alacsonyabb árkategóriákban
Clarizen árak
- Árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot
Clarizen értékelések és vélemények
- G2: 3. 6/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 3,9/5 (10+ értékelés)
10. Podio
Üdvözöljük a munkamenedzsment világában, a személyes játszóterén! A Podio testreszabható megközelítésével tűnik ki, olyan platformot kínálva, amelyen saját munkafolyamatokat hozhat létre.
Válassza ki a szükséges modulokat, integrálja kedvenc alkalmazásait, és akár saját irányítópultokat is kialakíthat. De ez még nem minden. A Podio együttműködési funkciói, például az integrált csevegési és videofunkciók, összekötik a csapatot és átlátható munkakörnyezetet teremtenek.
A Podio célja, hogy önnek teljes autonómiát biztosítson a munkavégzésben, így tökéletesen megfelel azoknak a vállalkozásoknak, amelyek rugalmasságot és ellenőrzést igényelnek a munkafolyamatok felett.
A Podio legjobb funkciója
- Nagyon testreszabható és intuitív projekt-dashboardok, amelyek megkönnyítik a feladatok létrehozását és az ismétlődő feladatok automatizálását.
- Jól megtervezett felület
A Podio korlátai
- Nincsenek rendszeresen fejlesztett új funkciók
- Nincs támogatás, hacsak nem vállalati ügyfél
- Gyakran előfordulnak leállások
- Az adatok különböző alkalmazásokban vannak elszigetelve, és nem használhatók az egész platformon.
- Nem mobilbarát
Podio árak
- Ingyenes
- Plusz: 14 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 24 USD/hó felhasználónként
Podio értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (460+ értékelés)
- Capterra: 4. 3/5 (300+ értékelés)
Találja meg a legjobb Teamwork alternatívát a csapatának
Ha jelenleg a Teamwork-et használja, és az nem igazán működik a csapattagok számára, a jó hír az, hogy rengeteg lehetőség közül választhat, amikor a legjobb projektmenedzsment eszközt keresi. Amikor elkezdi értékelni az összes rendelkezésre álló eszközt, szánjon rá időt, és alaposan vizsgálja meg minden platformot, hogy megtalálja a legjobb Teamwork alternatívát.
Már adtunk néhány lehetőséget, amit érdemes megfontolnia, de ha gyorsítani szeretné a folyamatot, kezdje a ClickUp-pal. Regisztráljon még ma egy ingyenes próbaidőszakra, és fedezze fel, miért tartják sokan a ClickUp-ot a legjobb feladatkezelő szoftvernek és munkakezelési megoldásnak a csapat teljesítményének javításához.