Nifty projektmenedzsment áttekintés (legfontosabb funkciók, előnyök, korlátai)

A „nifty” szó jelentése: jó, kellemes vagy hatékony. Ez egyben az a projektmenedzsment eszköz is, amelyet ma fogunk bemutatni. 🕵️♂️
A Nifty csapatmunkát, feladatkezelést, jelentéskészítést, időkövetést és még sok más funkciót kínál, amelyekkel egyszerűsítheti, központosíthatja és modernizálhatja munkafolyamatait.
De vajon a Nifty projektmenedzsment valóban méltó a nevéhez? 🤔
Tudd meg!
Ebben a cikkben a Nifty-ről, annak legfontosabb jellemzőiről, előnyeiről és korlátairól lesz szó. Ne aggódjon, ezekre is kínálunk megoldásokat.
Vessünk egy pillantást erre a Nifty-áttekintésre!
Mi az a Nifty?
A Nifty egy agilis projektmenedzsment szoftver, amely lehetővé teszi, hogy több csapattaggal együtt dolgozzon nagyszabású projektekben.
A legtöbb projektmenedzsment szoftverhez hasonlóan ez is egy együttműködési munkaterület, amely segít Önnek és csapatának a feladatok szervezésében, az idő nyomon követésében, a dokumentumok kezelésében stb. , mindezt egy helyen.
A Nifty Android- és iOS-alkalmazásával akár útközben is dolgozhat és élvezheti a munkafolyamatok közös szerkesztését. 📱
Eddig minden rendben? Akkor térjünk rá azokra a funkciókra, amelyek „nifty”-vé teszik.
A Nifty projektmenedzsment 4 legfontosabb funkciója
Íme néhány fontos funkció, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek a könnyebb projektmenedzsmenthez. 🗝
1. Mérföldkövek a jobb tervezéshez
Minden csapatnak és minden embernek szüksége van egy célra.
Ha nem, akkor fogalmad sem lesz arról, mit kell tenned, és miért!
Mintha este egy új Netflix-sorozatot néznéd, hogy másnap ebédnél ne érezd magad kirekesztettnek, amikor a csapattársaid erről beszélgetnek! 🍩
És akárcsak az utolsó epizód befejezése, a Nifty is segít csapatának a legfontosabb mérföldkövek kitűzésében (és elérésében).
A Nifty projekt a feladatok elvégzésén alapuló üzleti projektek nyomon követéséhez is hasznos.
A Gantt-diagramon hozzáadhat projektmérföldköveket, valamint a releváns részleteket, mint például a név, leírás, kezdési dátum, határidő stb.
A szórakoztató rész: a mérföldkövek automatikusan színkóddal vannak jelölve, a haladás és a határidő függvényében.
2. Portfóliókezelés
A Nifty projektportfóliói kiválóan alkalmasak a projektek osztályok, helyszínek, vezetők stb. alapján mappákba rendezésére. Ezzel könnyen:
- Kövesse nyomon az egyes projektek előrehaladását
- Kerülje el a szűk keresztmetszeteket
- Feladatok kiosztása
- És még sok más
A portfólió áttekintéseinek köszönhetően a projektmenedzserek és a felső vezetés áttekintést kaphat az automatizált előrehaladásról, az ütemtervekről, az állapotokról, a késedelmes és a befejezett feladatokról.
Emellett rendelkeznek egy portfólió-irányítópulttal is, amely egy pillanat alatt betekintést nyújt a projekt tagjainak és állapotának világába. 👀
3. Időkövetés és jelentések
Az időkövetés ugyanolyan fontos az üzleti életben, mint a desszert az édesszájúak számára. 🍬
Ez egyszerűen muszáj megvenni.
A Nifty időkövetési funkcióval rendelkezik, így nyomon követheti a feladatok időtartamát, láthatja, ki milyen feladaton dolgozik, és mennyi ideig. Így a csapat termelékenysége mindig ellenőrzés alatt áll.
A távoli projektcsapatok és a szabadúszók értékelni fogják azt a lehetőséget, hogy nyomon követhetik a termelékenység növeléséhez szükséges pontos időt!
Csak annyit kell tennie, hogy megnyomja a Start gombot a nyomon követés elindításához, és egy időkövető widget jelenik meg a képernyő bal sarkában.
Ezután nyomja meg a leállítás gombot a nyomon követés leállításához. Egyszerű.
Ami az időjelentést illeti, olyan információkat kap, mint például:
- Projekt vagy feladat neve
- Időt nyomon követő felhasználó
- Dátum és feladat időtartama
- A nyomon követett idő kezdete és vége
- A időbélyeg-szerkesztéseket tájékoztató megjegyzések
4. Különböző felhasználói szerepkörök és jogosultságok
A Nifty segít Önnek megkülönböztetni a csapattagokat.
A projekthez hozzáadott felhasználók a projekt tagjai, akik lehetnek csapattagok, vendégek vagy ügyfelek.
A különböző szerepekhez különböző jogosultságok szükségesek.
Minden alkalommal, amikor új személyt ad hozzá egy projekthez, eldöntheti a hozzáférési szintet a következőkkel:
- Tulajdonosok: kezeljék az összes projektet, csapattagot és számlázást. Egyszerre több tulajdonos is lehet.
- Adminisztrátorok: projektmenedzserek, akik projekteket hozhatnak létre és törölhetnek, valamint irányíthatják a többi csapattagot.
- Tagok: egy adott projekthez hozzáadott személyek, akik hozzáférhetnek a projektben való együttműködéshez.
- Vendégek: nem közvetlen tagjai a csapatnak. Részt vehetnek a projekt megbeszélésein és nyomon követhetik a haladást, de nem irányíthatnak csapatokat vagy projekteket.
Most, hogy már ismerjük a Nifty funkcióit, nézzük meg, hogy hasznos-e a projektmenedzsmentben.
A Nifty projektmenedzsment 3 előnye
Ha a Nifty projektmenedzsment szoftvert választja, íme a legfontosabb előnyök, amelyekért imádni fogja:
1. Hatékony csapatmunka
A Nifty hisz a hatékony csapatmunkában. Ezt több együttműködési funkciója is bizonyítja. Az eszköz a következőket kínálja:
- Diskussziós funkció projektspecifikus beszélgetésekhez
- Valós idejű együttműködés a dokumentumokon
- Interaktív Gantt-diagramok az átláthatóság érdekében
- Feladatállapotok
- És még sok más
Mindezek a funkciók biztosítják, hogy mindig tájékozott legyen a projekt előrehaladásáról.
2. Több projektnézet az adatokkal való munkához
Lehet, hogy Ön imádja a kanban táblát, de könyvelője inkább a táblázatokat kedveli, HR-es kollégája pedig a naptárakat.
Mindannyian különbözőek vagyunk. Ezért a Nifty nagylelkű számú nézetet kínál.
Íme néhány nézet ebből a projektmenedzsment eszközből:
- Lista nézet
- Táblázatos nézet
- Gantt-diagramok nézet
- Naptár nézet
- Táblázatos nézet
A rengeteg lehetőségnek köszönhetően mindenki a saját igényeinek megfelelően dolgozhat.
3. Importálás és integrációk
A Nifty nemcsak a nézetek tekintetében nagylelkű, hanem az integrációk tekintetében is. Több mint 1000 alkalmazással könnyedén összekapcsolhatja, hogy rengeteg munkáját automatizálja.
A régi alkalmazásról vagy projektmenedzsment eszközről a Niftyre való áttérés is egyszerű.
Lehetővé teszi az importálást olyan népszerű projektmenedzsment eszközökből, mint a Basecamp, Asana, Trello stb.
Akkor biztonságos a Nifty-t választani a projektek kezeléséhez?
A Nifty projektmenedzsment 6 korlátja (megoldásokkal)
A Nifty biztosan teljesíti az ígéreteit, de még hosszú út áll előtte, mire teljes értékű megoldássá válik.
Egy projektmenedzser számára több alapvető funkció hiányzik. Vessünk rá egy pillantást:
1. probléma: nincs egyedi automatizálás
Természetesen a Nifty automatizálási funkciókat is kínál, például állapotautomatizálást, ismétlődő feladatokat, projektsablonokat és még sok mást.
De nem engedik, hogy saját automatizálást építsen.
Mi van, ha kommentet szeretne írni, amikor a státusz vagy a megbízott személy megváltozik?
Az ő automatizált rendszereik szerint kell játszania.
Üdvözöljük a ClickUp-ot! 👋
Ez az egyik legjobban értékelt termelékenységi és munkafolyamat-együttműködési eszköz, amelyet kis-, közép- és nagyvállalatok egyaránt használnak.
ClickUp megoldás: hatékony, kódolás nélküli, testreszabható automatizálások
A ClickUp az automatizálás csodálatos világa. 🌈
Választhat a számos előre elkészített sablon közül, vagy létrehozhat saját, egyedi automatizálásokat. Az automatizálás létrehozásához állítson be kombinációkat, amelyek segítenek az ismétlődő műveletek automatizálásában:
Tudjon meg többet az automatizált projektmenedzsmentről! 😊
2. probléma: nincs irányítópult a vizuális betekintéshez
A műszerfal nélküli projektmenedzsment alkalmazás olyan, mint Leonardo DiCaprio Oscar-díj nélkül. Felháborító!
Ez a Nifty – nem kínálnak grafikonokat. Néha a szószaporító jelentések nem elégségesek. 🤷
ClickUp megoldás: vizuális és informatív irányítópultok
Itt jön jól egy olyan hasznos PM eszköz, mint a ClickUp. Dashboardjaink a végső irányító központok, amelyek betekintést nyújtanak az emberekbe, projektekbe, feladatokba, célokba... amit csak akarsz.
Sőt, testreszabhatja és létrehozhatja saját irányítópultját, hogy egyedi widgetek segítségével vizualizálja csapata speciális igényeit.
Az egyéni widgetek segítségével az adatokat a következő formákban jelenítheti meg:
- Kördiagramok
- Számítások
- Oszlopdiagramok
- Portfóliók
- És még sok más
A Dashboard egyedi widgetjeivel bármilyen módon vizualizálhatja a ClickUp munkaterületén zajló munkát.
3. probléma: nincs PDF-megjegyzés
Egy olyan eszköz esetében, amely előre elkészített projekt sablonokkal rendelkezik a tervezéshez, hiányzik egy fontos funkció, amely nélkül a tervezőcsapatok nem tudnak meglenni.
ClickUp megoldás: PDF-korrekció és képekhez fűzött megjegyzések
A Nifty-vel és más robusztus PM szoftverekkel ellentétben a ClickUp átgondolta a dolgot. 💭
A ClickUp tökéletes megoldás a tervezési makettek egyértelmű jelölésére és a jogi szerződések kiemelésére.
Könnyedén megjegyzéseket fűzhet PDF-ekhez és képekhez, sőt, kommenteket is hagyhat rajtuk. Ez teszi a ClickUp-ot kényelmes távoli együttműködési központtá a tervezőcsapatok számára.
Bárki válaszolhat a megjegyzéseire, vagy használhatja a megjegyzések hozzárendelését és központosíthatja visszajelzési rendszerét.
Hozzon létre egy cselekvési elemet közvetlenül bármely ClickUp megjegyzésben
4. probléma: hiányoznak az ötletkezelési funkciók
Gondolhatnánk, hogy egy távoli együttműködést és csapatokat segítő projektmenedzsment megoldás rendelkezik ötletkezelési funkciókkal.
Nem! Rossz válasz.
A Nifty nem szereti az ötleteidet, mert nincs whiteboard vagy gondolattérkép funkciója.
ClickUp megoldás: hatékony gondolattérképek
Bármit is gondol az agya, a ClickUp itt van Önért, és a Mind Maps is.
Vázolja fel ötleteit, készítsen alapos projekttervet, vagy brainstormingozzon Blank módban.
A Feladat módban akár munkafolyamatokat is szervezhet és hozhat létre.
Gyorsan létrehozhat, szerkeszthet és törölhet feladatokat (és alfeladatokat) közvetlenül a nézetéből.
Segítségre van szüksége a projekttervével kapcsolatban? Nézze meg, mi is az a projektterv és hogyan lehet elkészíteni .
5. probléma: nincs natív nyomtatási funkció
Az ügyfél kinyomtatott formában kéri a projekt előrehaladásáról szóló jelentést vagy a Gantt-diagramot? Nos, akkor bajban van. A Nifty nem rendelkezik natív nyomtatási funkcióval.
Először le kell töltenie egy jelentést, vagy képernyőképet kell készítenie, majd azt kivágnia, mielőtt képként elmenti.
Aztán jön a nyomtatás...
Túl sok erőfeszítésnek tűnik egy ilyen egyszerű dologhoz.
Lehet, hogy nem is veszi észre, de ezek a képernyőképek készítése és kivágása több órányi időveszteséget jelenthet.
ClickUp megoldás: natív nyomtatás a ClickUp-ban
Neked, barátom, a ClickUp egyszerű natív nyomtatási funkciójára van szükséged.
Csak nyisd meg a feladatot, kattints a három pontra…, és válaszd ki a nyomtatás ikont. 🖨️💕
Kinyomtathatja a lista nézetet, a táblázat nézetet, a feladatokat és egyebeket is.
Kattintson a három pontra további feladatok elvégzéséhez.
6. probléma: korlátozott ingyenes csomag
A Nifty ingyenes csomagja csak 2 projektet kínál, ami kissé csalódást okozhat egy kis csapat vagy alacsony költségvetésű startup számára. Az árak havi 49 dollártól kezdődnek.
Képzelje el, milyen drága lehet az üzleti vagy vállalati csomagjuk. Tipp: havi három számjegyű összegről van szó.
ClickUp megoldás: Örökre ingyenes csomag
A ClickUp egy funkciókban gazdag ingyenes csomagot kínál, amelyet ÖRÖKKÉ ingyen használhat. Nincs trükk.
Nézze meg saját szemével:
- Örökre ingyenes csomag 100 MB tárhely Korlátlan feladatok Korlátlan tagok Kétfaktoros hitelesítés Együttműködési dokumentumok Valós idejű csevegés E-mail a ClickUp-ban Kanban táblák Sprint menedzsment Natív időkövetés Alkalmazáson belüli videofelvétel 24/7 támogatás
- 100 MB tárhely
- Korlátlan feladatok
- Korlátlan számú tag
- Kétfaktoros hitelesítés
- Kollaboratív dokumentumok
- Valós idejű csevegés
- E-mail a ClickUp-ban
- Kanban táblák
- Sprint menedzsment
- Natív időkövetés
- Alkalmazáson belüli videofelvétel
- 24/7 ügyfélszolgálat
- 100 MB tárhely
- Korlátlan feladatok
- Korlátlan számú tag
- Kétfaktoros hitelesítés
- Kollaboratív dokumentumok
- Valós idejű csevegés
- E-mail a ClickUp-ban
- Kanban táblák
- Sprint menedzsment
- Natív időkövetés
- Alkalmazáson belüli videofelvétel
- 24/7 ügyfélszolgálat
De várjon! Van még más is.
Nézze meg a ClickUp további funkcióit, amelyek bizonyítják, hogy ez a megoldás jobb, mint a Nifty:
- Testreszabhatja munkafolyamatát egyedi állapotokkal
- Küldjön és fogadjon e-maileket közvetlenül a szoftverünkből az Email ClickApp segítségével.
- Figyelje csapatát valós időben a kollaborációs érzékelő segítségével
- Kövesse nyomon a feladatok időtartamát a ClickUp natív időkövető funkciójával
- Élvezze a könnyű csapatkommunikációt a megjegyzések és a csevegő nézet segítségével.
- Takarítson meg időt az ismétlődő feladatokkal
- Tartsa átláthatóvá az ügyfelekkel való együttműködést a nyilvános megosztás segítségével
- Állítson fel célokat és ünnepelje a mérföldköveket, hogy sikeresen befejezze projektje feladatlistáját!
- Integrálható kedvenc szoftvereivel, többek között a Basecamp, a Time Doctor, a Slack stb.
- Védje az érzékeny információkat és szabályozza a hozzáférést engedélyekkel
- Mobilalkalmazás (iOS és Android) és asztali alkalmazás (Windows, Mac és Linux) is elérhető.
Bónusz: Nézze meg, hogyan viszonyul a Nifty a ClickUp-hoz!
A Nifty nem elég „nifty”! 🤷
A Nifty egy megbízható projektmenedzsment szoftver, amely feladatok és idő menedzsment funkciókkal rendelkezik.
Ugyanakkor ez messze nem egy teljesen központosított munkaterület, mert nincs benne egyedi automatizálás, nincs irányítópult, nincs ingyenes csomag és nincs IRÁNYÍTÓPULT! (Ezt már mondtuk?)
Ha mindezt és még többet szeretne, csak egy megoldás létezik. ClickUp!
Ez egy intelligens és hatékony projektmenedzsment szoftver, amely egyben egy valódi együttműködési munkaterület is. Használja időkövetéshez, aktív projektfeladatok kezeléséhez, belső dokumentumok létrehozásához, projektelemzések készítéséhez és még sok máshoz.
Mi itt vagyunk, hogy segítsünk Önnek a projekt teljes életciklusa alatt.
Csatlakozzon ingyenesen a ClickUp-hoz, és élvezze a „legmenőbb” funkciókat több sikeres projekt kezeléséhez.