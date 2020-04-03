Basecamp áttekintés 2025 (funkciók, előnyök, hátrányok, árak)

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Mi az a Basecamp?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A Basecamp egy projektmenedzsment és csapatkommunikációs szoftver, amely segít nyomon követni a projekt előrehaladását és megkönnyíti a projektben való együttműködést. " } },{ "@type": "Question", "name": "Melyek a Basecamp legfontosabb funkciói?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A Basecamp teendőlistákat, csevegőplatformot, jelentéseket és a projekt előrehaladásának nyomon követésére szolgáló hill chartot kínál. " } }] }

Kíváncsi vagy, hogy a Basecamp a megfelelő eszköz a csapatod számára?

Ez az egyik legismertebb projektmenedzsment eszköz a piacon. De vajon csak azért érdemes megvenni, mert divatos?

Persze, ha hiszel a tömegek bölcsességében! De szerintem vannak kétségeid 🙂

Ezért ebben az átfogó Basecamp-áttekintésben segítünk Önnek megválaszolni ezt a kérdést.

Ez a vásárlói útmutató áttekinti a Basecamp funkcióit, árait, előnyeit és hátrányait, hogy eldönthesse, ez-e a megfelelő projektmenedzsment eszköz az Ön számára.

Kezdjük is!

Mi az a Basecamp?

A Basecamp egy projektmenedzsment és csapatkommunikációs szoftver, amely a következőket segíti:

kövesse nyomon a projekt és a feladatok előrehaladását

releváns dokumentumok tárolása és megosztása

kommunikáljon a projektcsapatával

könnyítse meg a velük való projektmunkát

A Basecamp Classic a szoftver korábbi verziója, míg a jelenlegi Basecamp 3 néven fut. Olyan funkciókat kínál, mint a fájlmegosztás, a fájltárolás és az üzenetküldés.

Ha a 2. verzió egy két hálószobás lakás volt, akkor a 3. verzió nem egészen egy angol vidéki birtok, de erre később még visszatérünk!

Ki használhatja?

A Basecamp egy alapvető projektmenedzsment eszköz, amely leginkább olyan kisvállalkozásoknak megfelelő, amelyeknek az alábbi funkciókra van szükségük:

egyszerű feladatkezelés

üzenőfal cs apatmegbeszélésekhez

fájlok tárolása és megosztása

Melyek a Basecamp legfontosabb funkciói?

Íme a Basecamp főbb funkcióinak részletes áttekintése:

1. Teendőlisták feladatok létrehozásához és kiosztásához

Más projektmenedzsment alkalmazásokhoz, például az Asanához és a Trelló hoz hasonlóan a Basecamp is lehetővé teszi, hogy teendőlistákat készítsen a munkájához.

Feladatokat vagy alfeladatokat hozhat létre, határidőket állíthat be, majd azokat a csapattagoknak rendelheti hozzá. Ha egy feladatot befejezett, kattintson a mellette található jelölőnégyzetre, hogy befejezettként jelölje meg.

Beállíthat értesítéseket, például emlékeztetőket a határidőkhöz, hogy könnyebben nyomon követhesse ezeket a feladatokat.

Forrás: https://basecamp. com/features

A Basecamp lehetővé teszi jegyzetek, képek vagy más fájlok hozzáadását is, hogy a teendőlistái még részletesebbé váljanak.

Ezenkívül hasonló teendőlistákat csoportosíthat, hogy a munkát konkrét feladatok vagy projektfázisok szerint szervezze. Ha például minőségbiztosítási feladata van, akkor a különböző fázisokhoz tartozó teendőlistákat, például a „javításra vár” és a „javítva” listákat egyetlen fejléc alatt csoportosíthatja.

2. Csevegőplatform valós idejű kommunikációhoz (Campfires és Pings)

A Basecamp támogatja a csoportos kommunikációt és a privát üzenetküldést.

A Basecamp valós idejű csoportos csevegése (Campfires) tökéletes alkalmi beszélgetésekhez, gyors kérdésekhez és alapvető fájlmegosztáshoz. Minden projektnek megvan a saját csevegőszobája, ahol megemlítheted az embereket, csatolhatsz dokumentumokat és megoszthatsz videókat.

Forrás: https://basecamp. com/features

Szeretne privát beszélgetést folytatni?

(Igen, mindannyian hiányoljuk a matematikaórán való cetliírásokat!)

A Basecampban privát beszélgetéseket (pingeket) is folytathatsz. Választhatsz, hogy egy személynek vagy egy csoportnak küldesz pinget, és a beszélgetés csak az általad kiválasztott személyek számára lesz látható.

3. Jelentések, hogy megtudja, ki min dolgozik, és még sok más

A Basecamp, más projektjelentési eszközökhöz hasonlóan, jelentéseket nyújt, amelyek segítségével gyorsan áttekintheted az egyes feladatokat vagy a csapat tagjait.

Forrás: https://basecamp. com/features/reports

Íme néhány jelentés áttekintése:

Mi a késedelmes

Kövesse nyomon a lejárt feladatokat vagy projekteket, és hogy mennyi idővel.

Mi esedékes hamarosan

Figyelemmel kísérheti a közelgő feladatokat, például a határidőket és a mérföldköveket.

Mit csinált valaki?

Kövesse nyomon a felhasználók tevékenységét az összes Basecamp-projektben.

Újdonságok, teendők és elvégzendő feladatok

Ellenőrizze az újonnan hozzáadott és a nemrég befejezett munkákat.

4. Hill Charts a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez

A Basecamp Hill Charts funkciója segítségével valós időben követheted nyomon a projekt előrehaladását. Használhatod nagy projektek nyomon követésére, így nincs szükség napi megbeszélésekre.

Forrás: https://basecamp. com/features/hill-charts

A Hill Charts segítségével:

A pillanatfelvételek segítségével láthatja az időbeli előrehaladást

A projektfrissítéseket megjegyzésekkel láthatja el

A felülvizsgálat frissítései egy bizonyos időszak alatt

Mivel megmutatja, mely feladatok haladnak előre és melyek nem, gyorsan beavatkozhatsz, hogy megoldj bármilyen projektbeli problémát.

Megjegyzés: A csapat tagjának kézzel kell frissítenie a Hill Chart előrehaladását — ez nem történik meg automatikusan.

A Basecamp előnyei

Íme a Basecamp előnyeinek részletes áttekintése:

1. Kiválóan alkalmas nagyon egyszerű projektekhez

A projektjei nagyon egyszerűek?

A Basecamp jó választás egyszerű, kevés mozgó alkatrésszel rendelkező projektekhez.

Példaként említhető egy kis statikus weboldal tervezése vagy egy kis blog kezelése.

Lényegében egy praktikus teendőlista-szoftver, néhány kiegészítő funkcióval, mint például:

Projektkapcsolatos csapatcsevegések

Üzenőfal

A közelgő feladatok ütemezése

Fájltár a dokumentumok tárolásához

Ha tehát olyan programról szeretne áttérni, mint az MS Excel, és egy nagyon egyszerű, speciális funkciók nélküli projektmenedzsment eszközt keres, akkor a Basecamp kiváló választás az Ön számára.

2. Kényelmes univerzális keresést támogat

A megfelelő információk keresése a projekteszközökben általában annyira szórakoztató, mint a hétfő reggeli forgalom!

De a Basecamp segítségével nem kell ezt a fájdalmat elviselnie.

A Basecamp hatékony keresőjével megtalálhatja, amit keres, anélkül, hogy több száz eredmény között kellene görgetnie, vagy különböző alkalmazások között kellene váltania. Kereshet projektekben, csevegésekben és fájlokban, hogy megtaláljon mindent, ami egy adott kulcsszóra vagy kifejezésre illik.

3. Biztosítja a biztonságot és a magánélet védelmét

A Basecamp garantálja, hogy adataid biztonságban és titokban maradnak.

Mivel óránként automatikusan biztonsági másolatot készít a projektfájlokról, nem kell attól tartania, hogy elveszíti az adatait. Emellett megfelel az EU–USA és a Svájc–USA adatvédelmi pajzs irányelveknek is, ami további biztonsági réteget jelent.

Beállíthat kétfaktoros hitelesítést is a Basecamp-fiókja biztonsága érdekében. Ezenkívül, ha bezárja a fiókját, a projektadatai 30 napon belül törlésre kerülnek.

4. Külön beérkező levelek mappája van az értesítések számára

A Basecamp külön beérkező levelek mappával rendelkezik (a Hey! menü) az összes Basecamp értesítéshez, például új üzenetekhez, feladatkiosztásokhoz és egyebekhez.

Mivel ezek az értesítések automatikusan a Hey! menüben kerülnek rendezésre, több ablak vagy alkalmazás között váltogatás nélkül is nyomon követheted a történéseket. A nagyobb rugalmasság érdekében az értesítéseket ideiglenesen letilthatod, vagy egyéni értesítési időket állíthatsz be.

A Basecamp 9 hátránya

Bár a Basecamp jó projektmenedzsment eszköz, nem tökéletes.

Íme néhány hátránya:

(kattintson a linkekre, hogy egy adott hátrányhoz ugorjon)

Megjegyzés: Ez a Basecamp-áttekintés bemutatja, hogy egy olyan hatékony Basecamp-alternatíva, mint a ClickUp, hogyan oldhatja meg az összes problémát, amellyel a Basecamp használata során szembesülhet. *

Mi az a ClickUp?

A ClickUp a világ vezető projektmenedzsment és együttműködési eszköze, amelyet világszerte minden típusú és méretű vállalat csapatai használnak. Számos együttműködési és termelékenységi funkciójával minden rendelkezésére áll, amire szüksége van a projektek hatékony kezeléséhez.

A legjobb rész?

A ClickUp egy felhasználóbarát projektmenedzsment eszköz, amelynek használatát nem kell megtanulni – bárki azonnal elkezdi használni!

A projekttervek elkészítésétől a feladatok kiosztásán át a haladás vizualizálásáig a ClickUp az egyetlen eszköz, amire valaha is szüksége lesz a projektjeihez.

Így oldhatja meg a Basecamp összes hátrányát:

A Basecamp 1. hátránya: Rendkívül korlátozott funkcionalitás

A Basecamp lényegében egy teendőlista, néhány további alapvető funkcióval kiegészítve.

A Basecamp annyira „alapvető”, hogy bármelyik más, a piacon elérhető projektmenedzsment eszköz, például a ClickUp, az Asana vagy a Wrike stb. is megfelelő választás lehet.

Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de...

A legtöbb projektmenedzsment eszköz ingyenes verzióiban megtalálható, alapvetőnek tekintett funkciók többsége teljesen hiányzik a Basecampból.

A Basecamp használata helyett valójában sokkal ésszerűbb a Slackben kezelni a projekteket.

Akkor miért használja olyan sokan a Basecampot?

Tegyük fel, hogy olyan világban élsz, ahol az egyetlen rendelkezésre álló eszköz egy kő.

Egy nap a jóképű szomszédod, az ősember megmutat neked egy zseniális találmányt: egy kés alakúra faragott követ. És felajánlja, hogy eladja neked.

Képzelje el, milyen lenyűgöző lehet!

Azonnal megvenné, igaz?

Pontosan ez történt a Basecamp esetében is.

Ez volt az egyik első projektmenedzsment eszköz a piacon.

Amikor kifejlesztették, a legtöbb ember az Excel programot használta a projektmenedzsmenthez.

A szoftver minden bizonnyal felhasználóbarátabb volt, mint az Excel (bár nem feltétlenül jobb). Így nem volt kérdés, hogy ezt választjuk.

A Basecamp nagyon rövid idő alatt hatalmas ügyfélkört szerzett magának.

A legtöbb ember még mindig a Basecampot használja, vagy azért, mert évek óta használja, vagy azért, mert ez az egyik legismertebb eszköz.

De ez alapján nem inkább az Excel programot kellene használnia a projektmenedzsmenthez? Végül is az biztosan ismertebb, mint a Basecamp!

Rendben, de hogyan boldogul ennyi ember a Basecamp-pel?

Régebben én is feltettem magamnak ugyanezt a kérdést.

Ha mélyebbre ás, rájön, hogy sokan használnak további projekteszközöket a Basecamp mellett!

Látja, ha egyszer elkezdett használni egy eszközt, nagyon nehéz lemondani róla.

Szóval, mit tegyen?

Folyamatosan új eszközöket adsz hozzá, amelyek pótolják a hiányzó funkciókat.

Nem ez az első választása, igaz?

A ClickUp megoldás

A ClickUp hihetetlenül sok funkcióval rendelkezik!

Megtalálhatók benne azok a Basecamp funkciók, amelyek nélkül nem tudna meglenni.

Íme néhány közülük:

Alfeladatok

Alprojektek

Feladatok állapota

Prioritások

Táblázatok

Részletes feladatleírások rich text szerkesztéssel

Gantt-diagramok

Testreszabható hozzáférési jogok

Ezeket az alapvető funkciókat egy perc múlva részletesebben is megvizsgáljuk.

A Basecamp 2. hátránya: zavaros nézetek

A Basecamp egyszerűen használható, de korlátozott feladatkezelési nézeteket kínál.

Mivel mindig portálokra, majd azok szekcióira lép be, az interfész használata során olyan érzése lehet, mintha egy nyúl üregébe csúszna le.

Ezenkívül a Basecamp nem rendelkezik oldalsávval, amely segítene a különböző projektek közötti váltásban.

Ez rendkívül bosszantóvá teszi a feladatkezelést, ha több projektje is van. Az egyikről a másikra váltani igazi kínszenvedés!

A ClickUp megoldás: több nézet

A ClickUp több projektnézetével gyorsan alkalmazkodik a csapatod preferenciáihoz.

Akár az Agile felületet, akár a checklist-alapú nézetet vagy bármely más projektmenedzsment felületet részesíti előnyben, a ClickUp mindegyiket kínálja – mind a mobilalkalmazás, mind a desktop verzióban.

Mi több?

Még ugyanazon a projekten belül is válthatsz ezek között a nézetek között!

Ez egy olyan funkció, amelyet nem kap meg, ha a Basecamp-et az Asana-val vagy bármely más projektmenedzsment eszközzel hasonlítja össze!

(Olvasd el a Wrike, JIRA és Monday áttekintéseinket, hogy többet tudj meg arról, miért olyan szuper a ClickUp nézetek!)

Íme egy közelebbi pillantás a ClickUp által kínált különböző nézetekre:

A. Szükséges feladatnézetek

A ClickUp két szükséges feladatnézetet kínál két általános projektmenedzsment módszerhez:

Táblázatos nézet

A Board nézet tökéletes a Kanban módszer rajongói számára.

Az agilis fejlesztés gyerekjáték lesz! Csak húzza át a feladatokat, hogy folyamatosan frissüljön az állapotuk.

Lista nézet

Inkább egy egyszerű feladatlistát szeretne, túl sok felesleges funkció nélkül?

Megtaláltad!

A Lista nézet tökéletes azok számára, akik a GTD (getting things done) stílust részesítik előnyben.

B. Box View

Ne legyen olyan projektmenedzser, aki állandóan zaklatja a csapattagokat azzal, hogy min dolgoznak!

A feladatok a Box nézetben a megbízott személyek szerint vannak rendezve. A vezetők egy helyen gyorsan nyomon követhetik mindenki megbízásait és feladatait.

A ClickUp naptár nézetével másodpercek alatt megtervezheti, ütemezheti és kezelheti a feladatokat. Nincs többé szükség a régi típusú papír naptárban szereplő tételek áthúzására. A ClickUp segítségével egyszerűen drag-and-drop módszerrel frissítheti a naptárát.

Kezdjük!

Testreszabhatja a naptár nézetet, hogy ellenőrizhesse, amire szüksége van. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Napok : Ez az adott napra ütemezett összes feladatot mutatja.

4 nap : Tekintse meg projektje ütemtervét egy négy napos időszakra vonatkozóan.

Hét : Tekintse meg heti projektütemtervét, és szükség esetén áthelyezze a feladatokat.

Havi: Havi szinten áttekintést ad a feladatokról.

Könnyű elterelni a figyelmet más tagok projektjei vagy feladatai, igaz?

Hacsak nem rendelkezik Bruce Lee-hez hasonló lézeres fókusszal!

A többiek számára a ClickUp Me Mode funkciója csak a saját projekteket és eredményeket mutatja meg.

Így a ClickUp alkalmazkodik a csapatod által választott munkafolyamathoz, és nem fordítva — ez pedig egy nagyon jó Basecamp alternatívává teszi!

A nézetek közötti navigálás megkönnyítése érdekében a ClickUp feladatkezelési hierarchiája a következőket tartalmazza:

Munkahely : Ossza fel vállalatát különálló csapatokra

Terek : Fő felhasználói csoportok, például „műveletek” vagy „marketing”

Mappák : Itt tárolhatja a projekthez kapcsolódó listákat.

Listák : Ahol minden projekt fel van sorolva

Feladatok : Itt dolgozik. Minden feladatnak vannak alfeladatai, részletei és egyebek.

Alfeladatok : Bármely ClickUp-feladat több alfeladatra bontható.

Ellenőrzőlisták: Bármely feladat vagy alfeladat számára létrehozhatsz ellenőrzőlistákat. Például létrehozhatsz ellenőrzőlistákat a szoftverfejlesztési tevékenységek keretében végzett : Bármely feladat vagy alfeladat számára létrehozhatsz ellenőrzőlistákat. Például létrehozhatsz ellenőrzőlistákat a szoftverfejlesztési tevékenységek keretében végzett minőségi teszteléshez

Soha többé nem fogsz végtelen portálok között bolyongani, amikor a feladataid között próbálsz navigálni!

A Basecamp 3. hátránya: Nincsenek feladatprioritások

Természetesen a Basecamp segíthet a feladatok szervezésében a teendőlistáival.

Ha azonban a feladatok fontossági sorrendjét szeretné meghatározni, akkor sajnos nincs szerencséje!

Miért fontos ez?

A feladatok fontossági sorrendbe állítása a leggyorsabb módja annak, hogy csapatod tudatára hozd, mely feladatok sürgősek és azonnali figyelmet igényelnek.

Így oldják meg ezt a problémát a ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment eszközök:

A ClickUp segítségével prioritásokat rendelhetsz az összes feladatodhoz, hogy a csapatod tudja, mi fontos és mi nem. Ezek a prioritások színekkel vannak jelölve, hogy könnyen azonosíthatóak legyenek:

Piros : Sürgős

Sárga : Magas prioritás

Kék : Normál prioritás

Szürke: Alacsony prioritás

Mivel ez a ClickUp-ban átfogó színkód, akkor is azonosíthatja a prioritást élvező feladatokat, ha nem vesz részt abban a konkrét projektben. Ezenkívül a feladatokat prioritás szerint rendezheti és szűrheti, hogy a legfontosabbakat először intézze el.

A Basecamp 4. hátránya: Nincs egyéni feladatállapot

Minden projektnek megvannak a maga sajátos fázisai. Nem kellene a projektmenedzsment eszközének képesnek lennie ezekkel a különbségekkel megbirkózni?

Miért akarna bárki is ugyanazokat a státuszokat használni blogbejegyzésekhez és szoftverfejlesztési projektekhez?

A Basecamp azonban nem támogatja az egyes feladatok egyedi státuszát. Ezért lehetetlen a szoftvert felhasználni a feladatok konkrét projekt- vagy csapatigények szerinti osztályozására.

A legtöbb projektmenedzsment eszközzel ellentétben, amelyek alapértelmezett feladatállapotokat kínálnak, a ClickUp lehetővé teszi, hogy azokat az Ön igényeinek megfelelően testreszabja!

Így nem kell olyan státuszokkal dolgoznia, amelyek nem tükrözik pontosan a feladatát vagy projektjét.

Például létrehozhat olyan állapotokat, mint „probléma észlelve” és „vissza kell nézni” a szoftverfejlesztési feladatokhoz. Hasonlóképpen, a blogfeladatokhoz olyan állapotok tartozhatnak, mint „nyelvtani ellenőrzés” vagy „szerkesztés”.

Nincs többé zaklatás a feladat státuszával kapcsolatban!

A Basecamp 5. hátránya: Korlátozott projektkövetési funkciók

A Basecamp csak egy projektkövetési funkcióval rendelkezik: a Hill Charts-szal.

Szép név, de nem lesz könnyű feladat megérteni őket.

A Hill Charts vizuális ábrázolást ad a projekt előrehaladásáról, de ez nagyon szubjektív. Mivel a projekt státuszát kézzel frissítik, ez tükrözi, hogy egy adott csapattag hogyan érzi magát a projekt előrehaladásával kapcsolatban – ami személyenként eltérő lehet.

A ClickUp megoldás: Hatékony projektkövetés

A ClickUp számtalan hatékony projektkövetési funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek leküzdeni az akadályokat és minden projektjét kézben tartani.

A ClickUp beépített Gantt-diagram eszközével a projekt előrehaladásának nyomon követése gyerekjáték lesz.

Csak vessen egy pillantást a Gantt-diagramjára, hogy megtudja, hogyan halad a projektje.

Ezenkívül a ClickUp Gantt-diagramjai rengeteg folyamatot automatizálhatnak valós időben!

Íme, mire képes:

A projekt ütemtervének módosításakor automatikusan újrabeállítja a feladatok függőségét.

Számítsa ki projektje előrehaladásának százalékos arányát a befejezett feladatok és a teljes feladatok száma alapján.

Hasonlítsa össze a projekt jelenlegi előrehaladását a várt előrehaladással!

Számítsa ki a kritikus utat , hogy azonosítsa azokat a projektfeladatokat, amelyeket el kell végeznie a határidők betartása érdekében.

A Gantt-diagramok azonban nem az egyetlen jelentéskészítési funkciók, amelyek a rendelkezésére állnak.

Ezeken a Gantt-diagramokon kívül hatékony irányítópultokat is kap, amelyek segítségével könnyedén vizualizálhatja projektjeit és sprint adatait.

A műszerfalak rengeteg widget opcióval rendelkeznek, többek között:

A Basecamp 6. hátránya: Nincs időkövetési támogatás

Ha a projekt időtartamát kell nyomon követned az ügyfelek számlázása vagy a csapatod termelékenységének figyelemmel kísérése érdekében, a Basecamp nem tud segíteni.

A Basecamp alkalmazásokat (harmadik féltől származó integrációkat) kell használnia az idő nyomon követéséhez vagy a munkaidő-nyilvántartások kezeléséhez, hogy pontosan számlázhasson ügyfeleinek. Ez több munkának tűnik, mint amennyi szükséges!

A ClickUp segítségével a Google Chrome kiterjesztésén keresztül nyomon követheted a projekt időtartamát. Így minden szükséges adat a rendelkezésedre áll, hogy kiszámlázhasd az ügyfeleknek vagy nyomon követhesd a csapatod termelékenységét.

A kiterjesztés natív időkövetőként működik, amely megmutatja, hogy a csapata pontosan mennyi időt töltött egy-egy feladattal. Mivel minden feladatot külön követnek nyomon, láthatja, ki melyik feladaton dolgozott és mennyi időt töltött vele.

A legjobb rész?

100% INGYENES.

Ezenkívül a ClickUp integrálható olyan népszerű időkövető szoftverekkel , mint az Everhour, a Time Doctor és mások, így alkalmazkodik ahhoz, amit a csapata már használ.

Nincs más projekt menedzsment alkalmazás, amely ilyen rugalmasságot kínálna! — ez egy másik ok, amiért a ClickUp a legjobb Basecamp alternatíva.

Nem kapsz választ a megjegyzéseidre?

Semmi személyes, tényleg!

De a rengeteg teendő miatt a csapattagok elfelejthetik válaszolni a megjegyzéseidre.

A késedelmes válaszok pedig felesleges munkakésedelmet okozhatnak.

Bár a Basecamp lehetővé teszi a megjegyzések közzétételét, ezekből a megjegyzésekből nem hozhat létre műveleteket. Ez oda vezethet, hogy az emberek figyelmen kívül hagyják őket, és nem reagálnak rájuk azonnal.

A ClickUp segítségével megjegyzéseket rendelhetsz hozzá valakihez, hogy azonnali választ kapj. A megjegyzéseket azonnal feladatokká alakíthatod, és hozzárendelheted őket valakihez (vagy magadhoz).

Ha például szeretné, hogy valaki elindítson egy feladatot, akkor hagyhat neki megjegyzést, és hozzárendelheti a feladatot.

A szoftver értesíti őket erről – még a tálcán is megjelenik. Miután a feladat elvégzésre került, megjelölhetik megoldottként, hogy elkerüljék a felesleges nyomon követést!

A ClickUp használatával nem kell attól tartania, hogy a megválaszolatlan megjegyzések korlátozzák a projektben való együttműködést!

Basecamp hátránya #8: Korlátozott funkcionalitás a mobilalkalmazásokban

Ez egyértelmű.

Ha útközben szeretnéd kezelni a projekteket, akkor egy hatékony mobilalkalmazásra lesz szükséged.

Ez rossz hír a Basecamp felhasználók számára.

Sajnos a Basecamp mobilalkalmazásának elrendezése megegyezik a desktop szoftverével.

Hogy információhoz juss, végtelen alagutakon – portálokon és szakaszokon – kell átküzdened magad, fáklyás sisakot viselve.

Nem éppen az Ön elképzelése egy szórakoztató alkalmazásról, igaz?

A ClickUp hatékony mobilalkalmazásai iOS és Android eszközökre rendkívül egyszerűvé teszik a feladatok hozzáadását és kezelését útközben.

Lehetővé teszik Önnek, hogy:

kövesse nyomon a projekt előrehaladását

feladatok megtekintése és szerkesztése

hozzászólás a feladatokhoz

naptár szerkesztése

A telefonod kényelméből élvezheted a desktop platform összes funkcióját!

A Basecamp 9. hátránya: drága árak

A Basecampnak van ingyenes verziója, de annak funkciói korlátozottak. Csak három projektet kezelhet, és 20 felhasználót adhat hozzá.

Ha olyan hasznos funkciókat szeretnél, mint a korlátlan számú projekt vagy a prioritásos ügyfélszolgálat, akkor havi 99 dollárt kell fizetned az üzleti csomagért.

Nem kell Homer Simpsonnak lenned ahhoz, hogy „au!”-t mondj.

Íme a Basecamp költségmodelljének lebontása:

A Basecamp költségmodellje

A Basecamp költségmodell két lehetőséget kínál:

A. Basecamp Personal: ingyenes

Három projekt és 20 felhasználó támogatását biztosítja, 1 GB tárhellyel.

B. Basecamp Business: 99 USD/hó

Tartalmazza a Basecamp összes funkcióját, valamint korlátlan számú projektet és felhasználót. Ezen felül 500 GB tárhelyet és elsőbbségi ügyfélszolgálatot is kap. Kipróbálhatja ezt a csomagot a Basecamp 30 napos ingyenes próbaidőszakával.

A ClickUp megoldás

Havi 99 dolláros ára miatt a Basecamp sok kisvállalkozás számára drága lehet.

Miért fizetne ennyit, amikor van olyan eszköz, mint a ClickUp, amely széles körű funkciókat kínál sokkal kedvezőbb áron?

Az Asana Trello és a Basecamp programokkal ellentétben a ClickUp korlátlan számú felhasználót, feladatot és 24/7 ügyfélszolgálatot kínál az ingyenes verzióban – nincs szükség hitelkártyára!

A csomag frissítésével korlátlan tárhelyet kapsz, sokkal alacsonyabb áron, mivel a ClickUp minden szintnél kevesebb mint a felét számítja fel felhasználónként.

A ClickUp három árazási lehetőséget kínál:

Ingyenes csomag : Korlátlan számú feladat és felhasználó, 24/7 ügyfélszolgálattal

Unlimited ( 5 USD/felhasználó/hónap ): „Ingyenes” funkciók + korlátlan tárhely, nézetek, irányítópultok és integrációk

Business (9 USD/felhasználó/hónap): „korlátlan” funkciók + kétfaktoros hitelesítés + célmappák + extra vendégek + privát nézetek és még sok más

Következtetés

Természetesen a Basecamp egy megfelelő eszköz, ha Excelről vált át rá. De nem kellene továbblépnünk a 90-es évekből?

Miért fizetne 2021-ben egy alapvető eszközért , amikor a világ legjobb projekt menedzsment platformját ingyenesen megkaphatja?

A ClickUp a Basecamp összes funkcióját támogatja, emellett pedig számos további funkciót kínál kedvező áron.

Ezek közül a funkciók közül rengeteget ingyenesen használhat! Regisztrálj a ClickUp-ra, és próbáld ki még ma!