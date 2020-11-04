ClickUp blog
Hogyan lehet megjegyzéseket fűzni egy PDF-hez (2025-ös útmutató)

Greg Swan
Greg SwanContent Manager
2020. november 4.

Szeretné megtanulni, hogyan lehet megjegyzéseket fűzni egy PDF-hez?

A PDF-megjegyzések a legegyszerűbb módja annak, hogy ötleteket és megjegyzéseket osszunk meg egy PDF-dokumentumon. Ráadásul megszabadítanak a rengeteg papír és kiemelő toll használatának terhétől!

De mi a hátránya?

Több gombbal kell majd megbirkóznia, mint amennyit kezelni tud, és több funkcióval, mint amennyit el tud képzelni.

De ne aggódjon!

Ha gondjaid vannak a PDF-néző programmal, lélegezz.

Részletesen bemutatjuk a PDF-megjegyzések hozzáadásának lépéseit a valaha volt legnépszerűbb PDF-nézegetőben: az Adobe Acrobatban. Ráadásként megmutatjuk a PDF-ek megjegyzésének egyszerűbb módját is !

Mi az a megjegyzés?

A megjegyzés fizikai vagy digitális dokumentumra „jegyzetek hozzáadását” jelenti. Egyesek saját referencia céljából teszik ezt, mások pedig azért, hogy fontos információkat hagyjanak az olvasók számára.

A dokumentumok megjegyzéssel ellátásának legegyszerűbb módja a következő:

Alapvetően ez minden könyvbarát legrosszabb rémálma!

Képzelje el, hogy kölcsönad valakinek egy makulátlan példányt Jane Austen könyvéből, és visszakapja a lapok sarkait behajtva, tele jelölőfilccel!

Mit is mondhatna?

az isten szerelmére gif

Bár a megjegyzésekkel való visszaélés tönkreteheti a könyveket (és a kapcsolatokat), a kreatív szakembereknek segíthet abban, hogy javítsák teljesítményüket.

Mi is pontosan az a megjegyzés?

A PDF-dokumentumok megjegyzéssel ellátásakor a következőket teheti:

  • Használjon kiemelő eszközt a fontos pontok megjelöléséhez
  • Készíts jegyzeteket referencia céljából
  • Hagyj megjegyzéseket az olvasóknak
  • Könnyítse meg az együttműködést a tervezési folyamatban

Foglalkozásától függetlenül a megjegyzések a legjobb módszer strukturált, könnyen olvasható és vonzó dokumentumok létrehozására. Ráadásul PDF fájlokon megteheti ezt, így papírt is takaríthat meg! (#savethetrees).

Az egyik módszer a jelenlegi eszközöd beépített PDF-olvasójának használata, például a Windows rendszerű Microsoft Edge vagy az iPad Preview PDF alkalmazás. Más eszközök is kínálnak interaktív PDF-készítőt. Alternatív megoldásként letölthetsz egy PDF-nézegetőt, például az Adobe Acrobatot.

De miért pont az Adobe?

Ha szeretne többet megtudni a PDF-fájlok megjegyzéséről, két okból is érdemes az Adobe Acrobat programmal kezdeni.

  • Az Adobe a hordozható dokumentumok vagy PDF formátumok atyja. A PDF-ekkel kapcsolatos tudásunk nagy része az Adobe-nak köszönhető.
  • Az Adobe PDF-megjegyzés eszköz az egyik leggyakrabban használt PDF-néző. Valószínűleg már telepítette az Adobe Acrobat programot a rendszerére!

Ezért megvizsgáljuk, hogyan lehet megjegyzéseket fűzni egy PDF-hez az Adobe Acrobat szoftver legújabb verziójában.

Hogyan lehet megjegyzéseket fűzni az Adobe Acrobat programban?

Az Adobe Acrobat számos megjegyzésstílus közül választhatnak a felhasználók.

A leggyakrabban használt típusok azonban a következők:

(Kattintson a megjegyzés típusára, hogy megtekintse azt)

Megjegyzés: Az Adobe Acrobat teljes kommentárfunkcióinak eléréséhez a fájl tulajdonosának először engedélyeznie kell a kommentárfunkciót. Ehhez lépjen a Fájl > Mentés másként > Reader Extended PDF > Kommentár és mérés engedélyezése menüpontra. Ezzel egy új, megjegyzésekhez nyitott fájl kerül mentésre a rendszerére.

A. Hogyan használható a megjegyzések és rajzolási eszközök eszköztára az Acrobatban?

Mielőtt elkezdenénk a jegyzetelést, először meg kell értenünk, mivel dolgozunk, és meg kell ismerkednünk az Acrobat programmal.

Először azonban láthatóvá kell tennie a megjegyzések és rajzok szerkesztő eszköztárát. Ehhez lépjen az Eszközök menübe, válassza a Megjegyzés lehetőséget, és nyissa meg a Megjegyzés eszköztárat.

Ha meg szeretné különböztetni az Acrobat összes jelölőeszközét, kattintson a jobb gombbal az eszköztáron, majd kattintson a Minden címke megjelenítése gombra. Ezzel az egyes eszközök neve az ikonjuk mellett megjelenik.

adobe pdf eszközök és ui gif

A Megjegyzés eszköztár szöveges megjegyzések és rajzolás ikonok közül választhat.

Itt egy rövid áttekintés róluk ( később bemutatjuk, hogyan kell őket használni ).

1. Szöveges megjegyzések

A szövegmegjegyzés funkcióra kattintva a következőket teheti:

Megjegyzés: Ha szeretné megtudni, hogyan érheti el a szövegszerkesztő eszközt anélkül, hogy megnyitná a megjegyzés eszköztárat (olvasás közben), ugorjon erre a szakaszra.

2. Rajzolás

A Megjegyzés eszköztáron, közvetlenül a „Szövegdoboz” után láthatja a Rajzolás és Rajz törlése ikonokat.

Kattintson a három pontból álló szimbólumra a rajzolási lehetőségek teljes listájának megtekintéséhez, amely különböző alakzatokat (téglalap, ovális, nyíl stb.) és feliratozó mezőket tartalmaz.

adobe pdf rajz gif

B. Hogyan lehet gyors szöveges megjegyzéseket hozzáadni?

Ha a Megjegyzés eszköztár nézetét korlátozónak találja, akkor a megjegyzéseket közvetlenül olvasás közben is hozzáadhatja.

Válassza ki a megjegyzést hozzáadni kívánt PDF-szöveget, majd kattintson az alábbi opciók egyikére:

  • Szöveg kiemelése
  • Szöveg aláhúzása
  • Áthúzott szöveg
  • Szöveg másolása
  • Szövegszerkesztés (csak a szoftver Pro verziójában)

A formázás után újra rákattinthat az aláhúzott, áthúzott vagy kiemelt szövegre, hogy gyors szöveges megjegyzést fűzzön hozzá, vagy törölje a formázást.

adobe highlight pdf gif

C. Hogyan lehet jegyzeteket hozzáadni?

A PDF-hez jegyzetek hozzáadása a leg intuitívabb módja annak, hogy utánozza a papír és toll segítségével történő dokumentumáttekintést.

Jegyzet hozzáadásához először engedélyezze a Megjegyzés eszköztárat (ehhez lásd az „A” pontot ).

PS: A jegyzet ikon az első az eszköztáron.

Válassza ki az ikont, majd kattintson a PDF-oldal azon részére, ahová a jegyzetet hozzá szeretné adni. Ezzel megnyílik a megjegyzés mező, ahová beírhatja a szöveget.

A jegyzet méretének megváltoztatásához kattintson a jobb gombbal a jegyzet szimbólumra, és válassza a Pop-up jegyzet megnyitása lehetőséget.

A megnyitás után átméretezheti a felugró ablakot.

A szövegmező szerkesztéséhez válassza ki azt, majd kattintson az eszköztár hárompontos szimbólumára a következő műveletek végrehajtásához:

  • A jegyzetlap színének megváltoztatása
  • Szövegformázás szerkesztése
adobe pdf szerkesztés megjegyzés gif

Bónusz: AI PDF-adatkinyerők!

D. Hogyan lehet szövegdobozt vagy feliratot hozzáadni?

A jegyzetlap akkor záródik be, ha nem tartja az egérmutatót az ikon felett. Ha azonban azt szeretné, hogy a megjegyzése mindig látható legyen az olvasó számára, hozzáadhat egy szövegdobozt vagy egy feliratot.

1. Szövegdoboz

Válassza ki a Szövegdoboz ikont a Megjegyzés eszköztáron, majd kattintson a dokumentum azon részére, ahová hozzá szeretné adni.

Miután beírta a megjegyzést, a megjegyzés eszköztár Szöveg tulajdonságai opciójának kiválasztásával megváltoztathatja annak formázását.

adobe pdf megjegyzés gif

2. Feliratozás

Hivatkozás hozzáadásához kattintson a három pontból álló szimbólumra a Megjegyzés eszköztáron.

Ezután válassza a Szövegfelirat lehetőséget, és kattintson a dokumentum azon részére, amelyhez hozzá szeretné adni.

Miután beírta a megjegyzést, a megjegyzés eszköztár Szöveg tulajdonságai opciójával megváltoztathatja annak formázását. A szöveg méretét is tetszés szerint módosíthatja.

adobe pdf szövegjelölés gif

De várjon, még van más is!

Az Adobe a következő lehetőségeket is kínálja:

  • Mellékletek hozzáadása a megjegyzésekhez
  • Hangfelvételek hozzáadása megjegyzésként
  • A bélyegző eszközzel más képszerkesztő szoftverekből (például az Adobe Photoshopból) származó képeket adhat hozzá a megjegyzésekhez.
  • És még sok más!

Nos, ezek igazán lenyűgöző funkciók! Hát nem nagyszerű?

donald glover gif

Pontosan.

Ezt tanultuk a technológiával (és az élettel) kapcsolatos tapasztalatainkból.

Még az olyan kiváló szoftverek is, mint az Adobe Acrobat, idővel lassíthatják a megjegyzések hozzáadásának folyamatát.

Kíváncsi rá, hogyan?

A PDF-megjegyzések 3 hátránya

Az Adobe Acrobat-hoz hasonló jegyzetelési eszköz elengedhetetlen a munkában.

De három okból nem ajánljuk, hogy minden dokumentumát ezzel a módszerrel ellenőrizze:

1. Ez egy RAM-igényes alkalmazás, amely lelassítja a rendszert.

PDF-megjegyzés-szerkesztővel dolgozik, miközben más alkalmazások is futnak a rendszerén?

Készítsen elő popcornt, mert várnia kell egy kicsit!

Az Adobe csomag híresen RAM-igényes.

Ez csak akkor működik zökkenőmentesen, ha ez az egyetlen nagy teljesítményű szoftver, amely a rendszerén fut.

Még ha könnyebb alternatív megjegyzésalkalmazást is használ, a nagy képek és a megjegyzésekkel ellátott fájlok betöltése lelassíthatja a rendszert.

2. Nincs élő szerkesztés (kivéve a fizetős verzióban)

Minden alkalommal, amikor elolvassa kollégája visszajelzését az Acrobatban, el kell végeznie a módosításokat egy MS Word vagy Google Doc dokumentumban. Ezután konvertálja azt a fájlt PDF-be, és küldje vissza jóváhagyásra.

Az egyetlen módja ennek a hosszadalmas folyamatnak a megkerülésére?

Vásárolja meg az Adobe Acrobat Pro verziót 14,99 dollár/hó áron.

A legtöbb ember nem tartja ezt méltányosnak.

És mi egyetértünk velük!

3. Zavar a verziók között

Tegyük fel, hogy megbékélt az első két hátránnyal, és PDF-olvasót használ a felülvizsgálati folyamat során.

Valószínűleg minden alkalommal e-mailben fogja elküldeni a PDF-eket, amikor megjegyzéseket fűz hozzájuk. Idővel több tucat változat halmozódik fel ugyanazon tartalomról, ami digitális rendetlenséget eredményez.

ron burgundy gif

Ne aggódjon, van egy alternatív jegyzetelő alkalmazásunk az Ön számára!

Mi a legjobb szoftver PDF-fájlok megjegyzéssel ellátásához?

Tapasztalataink szerint a tartalomkezelőknek és a lektoroknak legalább öt különböző eszközre van szükségük:

  • PDF-megjegyzés
  • PDF-szerkesztő
  • Szkeccsrajzoló szoftver
  • Feladatkezelő eszköz
  • Kommunikációs alkalmazás

De mi lenne, ha azt mondanánk, hogy mindezt (és még többet) megtehet egy egyetlen felhőalapú platformon, a ClickUp-on?

Mi az a ClickUp?

clickup eszközök

A ClickUp a világ legjobban értékelt projektmenedzsment eszköze, amelyet csapatok használnak a startupoktól a nagyvállalatokig világszerte.

Akár médiaszakember, akár alkalmazásfejlesztő, a ClickUp lenyűgöző funkcióival minden igényét kielégíti. Hatékony feladatkezeléshez akár a hatékony Chrome-bővítményét is használhatja.

Ez egyben a legjobb eszköz a távoli munkavégzés kihívásainak kezelésére.

Egyelőre azonban nézzük meg a tartalomkészítési és -kezelési funkciók választékát.

A. Könnyű megjegyzések és korrektúra

Miért kellene csak PDF-eket kommentálni, amikor legalább öt különböző formátumban is átnézheti őket?

A ClickUp támogatja a PNG, GIF, JPEG, WEBP és PDF fájltípusokat, hogy segítsen Önnek ebben.

Így, miután elkészültek a dokumentumok, feltöltheti őket a ClickUp Workspace megfelelő feladatába, és meghívhatja kollégáit, hogy jegyzeteket fűzzenek a PDF-hez vagy bármilyen más formátumú fájlhoz.

Így jelölhet meg megjegyzéseket a fájlban:

  • Nyissa meg a mellékletet egy feladatban
  • Kattintson a „Megjegyzések hozzáadása” gombra az előnézeti ablak jobb felső sarkában.
  • Kattintson a melléklet előnézetére, hogy megjegyzést fűzzön hozzá.
  • Hozzászólásokat adhat hozzá, és azokat bárkinek hozzárendelheti egy központi vitafórumon.
hozzászólások hozzáadása clickup gif

Várjunk csak, nem kell letöltenem a fájlt?

Nem, a ClickUp-ban bármilyen fájlt megjegyzésekkel láthat el, anélkül, hogy le kellene töltenie!

Ne feledje, nem kell PDF-szakértőnek lennie, és nem kell bonyolult megjegyzéses eszköztárral bajlódnia a ClickUp-ban. Csak annyit kell tennie, hogy kedveli az egyszerű, együttműködésen alapuló megjegyzéseket.

B. Közös dokumentumszerkesztés a Docs alkalmazásban

Az írás már nem egy magányos foglalkozás, mert a ClickUp Docs szuper együttműködéssé teszi!

Nemcsak valós idejű együttműködési és egyszerű adat tárolási funkciókhoz férhet hozzá, hanem a következőket is megteheti:

  • Hiperhivatkozás beágyazása és megjelenésének testreszabása
  • Állítson be egyéni hozzáférési jogokat, hogy eldöntse, mit tehetnek a munkatársai
  • Oldalak beágyazása a dokumentumokba a jobb kategorizálás érdekében
  • Használja a rich text formázást
  • Hagyja, hogy a Google indexelje ezeket a dokumentumokat, hogy megjelenjenek a keresési eredmények között.

Legutóbbi ellenőrzésünk szerint egyetlen PDF-olvasó sem képes mindegyiket egyszerre kezelni!

C. Egyszerű képernyőfelvétel a Clip segítségével

A képek többet mondanak ezer szónál.

Ez azt jelenti, hogy a videók milliókat mondanak... úgy gondoljuk?

Ha tehát a helyzet elmérgesedik, használjon képernyőfelvevő szoftvert, például a Clip-et, hogy megmutassa tagjainak, hogyan kell csinálni, ahelyett, hogy megjegyzéseket hagyna!

Csak kattintson a „felvétel” gombra a vonatkozó ClickUp feladat megjegyzés szakaszában. Ez lehetővé teszi, hogy mappáról mappára és ablakról ablakra utazzon, miközben minden másodpercét rögzíti.

Ha elkészült, csak feltöltse a felvételt kommentként ugyanarra a beszélgetési szálra.

clickup klipfelvétel gif

D. Kristálytiszta beszélgetések a Megjegyzések szakasz és a Csevegés nézet segítségével

Nem mindent lehet megfogalmazni egy cetlivel vagy egy margóba írt megjegyzéssel, igaz?

Ezért kínál a ClickUp Megjegyzések részt és Csevegés nézetet.

Ezzel fájlokat vagy írásos megjegyzéseket küldhet bármely feladat megjegyzés rovatába. Akár megjegyzést is rendelhet valakihez, és a ClickUp automatikusan átalakítja a megjegyzést cselekvési tétellé, hogy biztosan ne maradjon figyelmen kívül.

szálba rendezett kommentek gif

De mi van akkor, ha egyszerre több feladatra vonatkozó jegyzeteket szeretne megosztani, vagy csak beszélgetni szeretne?

Váltson át a Csevegés nézetre. Ez az a hely, ahol strukturálatlan beszélgetéseket folytathat vagy ötleteket gyűjthet.

E. Hatékony folyamatkezelés feladatok, alfeladatok és ellenőrzőlisták segítségével

Ha a tartalomkészítés egyszerű lenne, mindannyian Shakespeare-ek lennénk!

Sajnos ez sok apró, de fontos feladatot jelent.

Ha egyet is kihagy, máris vesztett.

Ne aggódjon! Használja a ClickUp feladatokat, alfeladatokat és ellenőrzőlistákat!

Segít lebontani a tartalomkészítési és -felülvizsgálati folyamatot megvalósítható feladatokra.

Így teheti meg:

  • Hozzon létre feladatokat és alfeladatokat konkrét projektek alatt, és rendelje azokat bármelyik csapattaghoz.
  • Készítsen ellenőrzőlistákat, amelyeket hozzáadhat a feladatokhoz, hogy a munka előrehaladtával le tudjon pipálni a fontos teendőket.
A ClickUp hatékony listanézete

F. Kreatív tervezés gondolattérképekkel

Az agyad gyorsabban dolgozza fel a gondolatokat, mint bármely toll vagy billentyűzet.

Szerencsére a ClickUp Mind Maps funkciója a leggyorsabb módja ezeknek a gondolatoknak a rögzítésére.

Vésd ki számos komplex ötletedet a ClickUp számos sablonjának egyikével, vagy kezdj el egy üres oldalon. Csak válassz egy ötletet, és valósítsd meg!

Szó szerint!

elméleti térképek

Következtetés

A megjegyzések ugyanolyan fontosak a felülvizsgálati folyamatban, mint a popcorn a Netflix-maratonban.

Ez elengedhetetlenül fontos!

Így oszthatja meg ötleteit virtuális csapata, és biztosíthatja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Minél gyorsabb és hatékonyabb a folyamat, annál jobb tartalmat tudsz nyújtani.

Sajnos egy bonyolult és drága PDF-megjegyzéskészítő csak lassítja a folyamatot.

Szüksége van egy könnyű és multifunkcionális PDF-megjegyzés-szoftverre.

Amit Önnek kell, az a ClickUp.

Ez a megoldás minden projektmenedzsment igényét kielégíti, és egy all-in-one szoftverként szolgál a tartalomkészítési folyamatához.

Szerezze be még ma a ClickUp alkalmazást, hogy bármit megjegyzéseket fűzhessen hozzá, és belépjen a tartalom paradicsomába, teljesen ingyen!

heaven gif
