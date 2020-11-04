Hogyan lehet megjegyzéseket fűzni egy PDF-hez (2025-ös útmutató)

Szeretné megtanulni, hogyan lehet megjegyzéseket fűzni egy PDF-hez?

A PDF-megjegyzések a legegyszerűbb módja annak, hogy ötleteket és megjegyzéseket osszunk meg egy PDF-dokumentumon. Ráadásul megszabadítanak a rengeteg papír és kiemelő toll használatának terhétől!

De mi a hátránya?

Több gombbal kell majd megbirkóznia, mint amennyit kezelni tud, és több funkcióval, mint amennyit el tud képzelni.

De ne aggódjon!

Ha gondjaid vannak a PDF-néző programmal, lélegezz.

Részletesen bemutatjuk a PDF-megjegyzések hozzáadásának lépéseit a valaha volt legnépszerűbb PDF-nézegetőben: az Adobe Acrobatban. Ráadásként megmutatjuk a PDF-ek megjegyzésének egyszerűbb módját is !

Mi az a megjegyzés?

A megjegyzés fizikai vagy digitális dokumentumra „jegyzetek hozzáadását” jelenti. Egyesek saját referencia céljából teszik ezt, mások pedig azért, hogy fontos információkat hagyjanak az olvasók számára.

A dokumentumok megjegyzéssel ellátásának legegyszerűbb módja a következő:

Szöveg aláhúzása vagy kiemelése

Megjegyzések a margón

Rajzoljon körbe fontos szövegeket

Fizikai vagy digitális jegyzetlap hozzáadása

Alapvetően ez minden könyvbarát legrosszabb rémálma!

Képzelje el, hogy kölcsönad valakinek egy makulátlan példányt Jane Austen könyvéből, és visszakapja a lapok sarkait behajtva, tele jelölőfilccel!

Mit is mondhatna?

Bár a megjegyzésekkel való visszaélés tönkreteheti a könyveket (és a kapcsolatokat), a kreatív szakembereknek segíthet abban, hogy javítsák teljesítményüket.

Mi is pontosan az a megjegyzés?

A PDF-dokumentumok megjegyzéssel ellátásakor a következőket teheti:

Használjon kiemelő eszközt a fontos pontok megjelöléséhez

Készíts jegyzeteket referencia céljából

Hagyj megjegyzéseket az olvasóknak

Könnyítse meg az együttműködést a tervezési folyamatban

Foglalkozásától függetlenül a megjegyzések a legjobb módszer strukturált, könnyen olvasható és vonzó dokumentumok létrehozására. Ráadásul PDF fájlokon megteheti ezt, így papírt is takaríthat meg! (#savethetrees).

Az egyik módszer a jelenlegi eszközöd beépített PDF-olvasójának használata, például a Windows rendszerű Microsoft Edge vagy az iPad Preview PDF alkalmazás. Más eszközök is kínálnak interaktív PDF-készítőt. Alternatív megoldásként letölthetsz egy PDF-nézegetőt, például az Adobe Acrobatot.

De miért pont az Adobe?

Ha szeretne többet megtudni a PDF-fájlok megjegyzéséről, két okból is érdemes az Adobe Acrobat programmal kezdeni.

Az Adobe a hordozható dokumentumok vagy PDF formátumok atyja. A PDF-ekkel kapcsolatos tudásunk nagy része az Adobe-nak köszönhető.

Az Adobe PDF-megjegyzés eszköz az egyik leggyakrabban használt PDF-néző. Valószínűleg már telepítette az Adobe Acrobat programot a rendszerére!

Ezért megvizsgáljuk, hogyan lehet megjegyzéseket fűzni egy PDF-hez az Adobe Acrobat szoftver legújabb verziójában.

Hogyan lehet megjegyzéseket fűzni az Adobe Acrobat programban?

Az Adobe Acrobat számos megjegyzésstílus közül választhatnak a felhasználók.

A leggyakrabban használt típusok azonban a következők:

(Kattintson a megjegyzés típusára, hogy megtekintse azt)

Megjegyzés: Az Adobe Acrobat teljes kommentárfunkcióinak eléréséhez a fájl tulajdonosának először engedélyeznie kell a kommentárfunkciót. Ehhez lépjen a Fájl > Mentés másként > Reader Extended PDF > Kommentár és mérés engedélyezése menüpontra. Ezzel egy új, megjegyzésekhez nyitott fájl kerül mentésre a rendszerére.

A. Hogyan használható a megjegyzések és rajzolási eszközök eszköztára az Acrobatban?

Mielőtt elkezdenénk a jegyzetelést, először meg kell értenünk, mivel dolgozunk, és meg kell ismerkednünk az Acrobat programmal.

Először azonban láthatóvá kell tennie a megjegyzések és rajzok szerkesztő eszköztárát. Ehhez lépjen az Eszközök menübe, válassza a Megjegyzés lehetőséget, és nyissa meg a Megjegyzés eszköztárat.

Ha meg szeretné különböztetni az Acrobat összes jelölőeszközét, kattintson a jobb gombbal az eszköztáron, majd kattintson a Minden címke megjelenítése gombra. Ezzel az egyes eszközök neve az ikonjuk mellett megjelenik.

A Megjegyzés eszköztár szöveges megjegyzések és rajzolás ikonok közül választhat.

Itt egy rövid áttekintés róluk ( később bemutatjuk, hogyan kell őket használni ).

1. Szöveges megjegyzések

A szövegmegjegyzés funkcióra kattintva a következőket teheti:

Csatlakoztatható jegyzet hozzáadása

Szöveg kiemelése

Szöveg aláhúzása

Áthúzott szöveg

Szöveg cseréje

Szöveg beszúrása

Szövegdobozok és megjegyzések hozzáadása

Megjegyzés: Ha szeretné megtudni, hogyan érheti el a szövegszerkesztő eszközt anélkül, hogy megnyitná a megjegyzés eszköztárat (olvasás közben), ugorjon erre a szakaszra.

2. Rajzolás

A Megjegyzés eszköztáron, közvetlenül a „Szövegdoboz” után láthatja a Rajzolás és Rajz törlése ikonokat.

Kattintson a három pontból álló szimbólumra a rajzolási lehetőségek teljes listájának megtekintéséhez, amely különböző alakzatokat (téglalap, ovális, nyíl stb.) és feliratozó mezőket tartalmaz.

Ha a Megjegyzés eszköztár nézetét korlátozónak találja, akkor a megjegyzéseket közvetlenül olvasás közben is hozzáadhatja.

Válassza ki a megjegyzést hozzáadni kívánt PDF-szöveget, majd kattintson az alábbi opciók egyikére:

Szöveg kiemelése

Szöveg aláhúzása

Áthúzott szöveg

Szöveg másolása

Szövegszerkesztés (csak a szoftver Pro verziójában)

A formázás után újra rákattinthat az aláhúzott, áthúzott vagy kiemelt szövegre, hogy gyors szöveges megjegyzést fűzzön hozzá, vagy törölje a formázást.

C. Hogyan lehet jegyzeteket hozzáadni?

A PDF-hez jegyzetek hozzáadása a leg intuitívabb módja annak, hogy utánozza a papír és toll segítségével történő dokumentumáttekintést.

Jegyzet hozzáadásához először engedélyezze a Megjegyzés eszköztárat (ehhez lásd az „A” pontot ).

PS: A jegyzet ikon az első az eszköztáron.

Válassza ki az ikont, majd kattintson a PDF-oldal azon részére, ahová a jegyzetet hozzá szeretné adni. Ezzel megnyílik a megjegyzés mező, ahová beírhatja a szöveget.

A jegyzet méretének megváltoztatásához kattintson a jobb gombbal a jegyzet szimbólumra, és válassza a Pop-up jegyzet megnyitása lehetőséget.

A megnyitás után átméretezheti a felugró ablakot.

A szövegmező szerkesztéséhez válassza ki azt, majd kattintson az eszköztár hárompontos szimbólumára a következő műveletek végrehajtásához:

A jegyzetlap színének megváltoztatása

Szövegformázás szerkesztése

D. Hogyan lehet szövegdobozt vagy feliratot hozzáadni?

A jegyzetlap akkor záródik be, ha nem tartja az egérmutatót az ikon felett. Ha azonban azt szeretné, hogy a megjegyzése mindig látható legyen az olvasó számára, hozzáadhat egy szövegdobozt vagy egy feliratot.

1. Szövegdoboz

Válassza ki a Szövegdoboz ikont a Megjegyzés eszköztáron, majd kattintson a dokumentum azon részére, ahová hozzá szeretné adni.

Miután beírta a megjegyzést, a megjegyzés eszköztár Szöveg tulajdonságai opciójának kiválasztásával megváltoztathatja annak formázását.

2. Feliratozás

Hivatkozás hozzáadásához kattintson a három pontból álló szimbólumra a Megjegyzés eszköztáron.

Ezután válassza a Szövegfelirat lehetőséget, és kattintson a dokumentum azon részére, amelyhez hozzá szeretné adni.

Miután beírta a megjegyzést, a megjegyzés eszköztár Szöveg tulajdonságai opciójával megváltoztathatja annak formázását. A szöveg méretét is tetszés szerint módosíthatja.

De várjon, még van más is!

Az Adobe a következő lehetőségeket is kínálja:

Mellékletek hozzáadása a megjegyzésekhez

Hangfelvételek hozzáadása megjegyzésként

A bélyegző eszközzel más képszerkesztő szoftverekből (például az Adobe Photoshopból) származó képeket adhat hozzá a megjegyzésekhez.

És még sok más!

Nos, ezek igazán lenyűgöző funkciók! Hát nem nagyszerű?

Pontosan.

Ezt tanultuk a technológiával (és az élettel) kapcsolatos tapasztalatainkból.

Még az olyan kiváló szoftverek is, mint az Adobe Acrobat, idővel lassíthatják a megjegyzések hozzáadásának folyamatát.

Kíváncsi rá, hogyan?

A PDF-megjegyzések 3 hátránya

Az Adobe Acrobat-hoz hasonló jegyzetelési eszköz elengedhetetlen a munkában.

De három okból nem ajánljuk, hogy minden dokumentumát ezzel a módszerrel ellenőrizze:

1. Ez egy RAM-igényes alkalmazás, amely lelassítja a rendszert.

PDF-megjegyzés-szerkesztővel dolgozik, miközben más alkalmazások is futnak a rendszerén?

Készítsen elő popcornt, mert várnia kell egy kicsit!

Az Adobe csomag híresen RAM-igényes.

Ez csak akkor működik zökkenőmentesen, ha ez az egyetlen nagy teljesítményű szoftver, amely a rendszerén fut.

Még ha könnyebb alternatív megjegyzésalkalmazást is használ, a nagy képek és a megjegyzésekkel ellátott fájlok betöltése lelassíthatja a rendszert.

2. Nincs élő szerkesztés (kivéve a fizetős verzióban)

Minden alkalommal, amikor elolvassa kollégája visszajelzését az Acrobatban, el kell végeznie a módosításokat egy MS Word vagy Google Doc dokumentumban. Ezután konvertálja azt a fájlt PDF-be, és küldje vissza jóváhagyásra.

Az egyetlen módja ennek a hosszadalmas folyamatnak a megkerülésére?

Vásárolja meg az Adobe Acrobat Pro verziót 14,99 dollár/hó áron.

A legtöbb ember nem tartja ezt méltányosnak.

És mi egyetértünk velük!

3. Zavar a verziók között

Tegyük fel, hogy megbékélt az első két hátránnyal, és PDF-olvasót használ a felülvizsgálati folyamat során.

Valószínűleg minden alkalommal e-mailben fogja elküldeni a PDF-eket, amikor megjegyzéseket fűz hozzájuk. Idővel több tucat változat halmozódik fel ugyanazon tartalomról, ami digitális rendetlenséget eredményez.

Ne aggódjon, van egy alternatív jegyzetelő alkalmazásunk az Ön számára!

Mi a legjobb szoftver PDF-fájlok megjegyzéssel ellátásához?

Tapasztalataink szerint a tartalomkezelőknek és a lektoroknak legalább öt különböző eszközre van szükségük:

PDF-megjegyzés

PDF-szerkesztő

Szkeccsrajzoló szoftver

Feladatkezelő eszköz

Kommunikációs alkalmazás

De mi lenne, ha azt mondanánk, hogy mindezt (és még többet) megtehet egy egyetlen felhőalapú platformon, a ClickUp-on?

Mi az a ClickUp?

A ClickUp a világ legjobban értékelt projektmenedzsment eszköze, amelyet csapatok használnak a startupoktól a nagyvállalatokig világszerte.

Akár médiaszakember, akár alkalmazásfejlesztő, a ClickUp lenyűgöző funkcióival minden igényét kielégíti. Hatékony feladatkezeléshez akár a hatékony Chrome-bővítményét is használhatja.

Ez egyben a legjobb eszköz a távoli munkavégzés kihívásainak kezelésére.

Egyelőre azonban nézzük meg a tartalomkészítési és -kezelési funkciók választékát.

A. Könnyű megjegyzések és korrektúra

Miért kellene csak PDF-eket kommentálni, amikor legalább öt különböző formátumban is átnézheti őket?

A ClickUp támogatja a PNG, GIF, JPEG, WEBP és PDF fájltípusokat, hogy segítsen Önnek ebben.

Így, miután elkészültek a dokumentumok, feltöltheti őket a ClickUp Workspace megfelelő feladatába, és meghívhatja kollégáit, hogy jegyzeteket fűzzenek a PDF-hez vagy bármilyen más formátumú fájlhoz.

Így jelölhet meg megjegyzéseket a fájlban:

Nyissa meg a mellékletet egy feladatban

Kattintson a „Megjegyzések hozzáadása” gombra az előnézeti ablak jobb felső sarkában.

Kattintson a melléklet előnézetére, hogy megjegyzést fűzzön hozzá.

Hozzászólásokat adhat hozzá, és azokat bárkinek hozzárendelheti egy központi vitafórumon.

Várjunk csak, nem kell letöltenem a fájlt?

Nem, a ClickUp-ban bármilyen fájlt megjegyzésekkel láthat el, anélkül, hogy le kellene töltenie!

Ne feledje, nem kell PDF-szakértőnek lennie, és nem kell bonyolult megjegyzéses eszköztárral bajlódnia a ClickUp-ban. Csak annyit kell tennie, hogy kedveli az egyszerű, együttműködésen alapuló megjegyzéseket.

B. Közös dokumentumszerkesztés a Docs alkalmazásban

Az írás már nem egy magányos foglalkozás, mert a ClickUp Docs szuper együttműködéssé teszi!

Nemcsak valós idejű együttműködési és egyszerű adat tárolási funkciókhoz férhet hozzá, hanem a következőket is megteheti:

Hiperhivatkozás beágyazása és megjelenésének testreszabása

Állítson be egyéni hozzáférési jogokat, hogy eldöntse, mit tehetnek a munkatársai

Oldalak beágyazása a dokumentumokba a jobb kategorizálás érdekében

Használja a rich text formázást

Hagyja, hogy a Google indexelje ezeket a dokumentumokat, hogy megjelenjenek a keresési eredmények között.

Legutóbbi ellenőrzésünk szerint egyetlen PDF-olvasó sem képes mindegyiket egyszerre kezelni!

C. Egyszerű képernyőfelvétel a Clip segítségével

A képek többet mondanak ezer szónál.

Ez azt jelenti, hogy a videók milliókat mondanak... úgy gondoljuk?

Ha tehát a helyzet elmérgesedik, használjon képernyőfelvevő szoftvert, például a Clip-et, hogy megmutassa tagjainak, hogyan kell csinálni, ahelyett, hogy megjegyzéseket hagyna!

Csak kattintson a „felvétel” gombra a vonatkozó ClickUp feladat megjegyzés szakaszában. Ez lehetővé teszi, hogy mappáról mappára és ablakról ablakra utazzon, miközben minden másodpercét rögzíti.

Ha elkészült, csak feltöltse a felvételt kommentként ugyanarra a beszélgetési szálra.

Nem mindent lehet megfogalmazni egy cetlivel vagy egy margóba írt megjegyzéssel, igaz?

Ezért kínál a ClickUp Megjegyzések részt és Csevegés nézetet.

Ezzel fájlokat vagy írásos megjegyzéseket küldhet bármely feladat megjegyzés rovatába. Akár megjegyzést is rendelhet valakihez, és a ClickUp automatikusan átalakítja a megjegyzést cselekvési tétellé, hogy biztosan ne maradjon figyelmen kívül.

De mi van akkor, ha egyszerre több feladatra vonatkozó jegyzeteket szeretne megosztani, vagy csak beszélgetni szeretne?

Váltson át a Csevegés nézetre. Ez az a hely, ahol strukturálatlan beszélgetéseket folytathat vagy ötleteket gyűjthet.

E. Hatékony folyamatkezelés feladatok alfeladatok és ellenőrzőlisták segítségével

Ha a tartalomkészítés egyszerű lenne, mindannyian Shakespeare-ek lennénk!

Sajnos ez sok apró, de fontos feladatot jelent.

Ha egyet is kihagy, máris vesztett.

Ne aggódjon! Használja a ClickUp feladatokat, alfeladatokat és ellenőrzőlistákat!

Segít lebontani a tartalomkészítési és -felülvizsgálati folyamatot megvalósítható feladatokra.

Így teheti meg:

Hozzon létre feladatokat és alfeladatokat konkrét projektek alatt, és rendelje azokat bármelyik csapattaghoz.

Készítsen ellenőrzőlistákat, amelyeket hozzáadhat a feladatokhoz, hogy a munka előrehaladtával le tudjon pipálni a fontos teendőket.

F . Kreatív tervezés gondolattérképekkel

Az agyad gyorsabban dolgozza fel a gondolatokat, mint bármely toll vagy billentyűzet.

Szerencsére a ClickUp Mind Maps funkciója a leggyorsabb módja ezeknek a gondolatoknak a rögzítésére.

Vésd ki számos komplex ötletedet a ClickUp számos sablonjának egyikével, vagy kezdj el egy üres oldalon. Csak válassz egy ötletet, és valósítsd meg!

Szó szerint!

Következtetés

A megjegyzések ugyanolyan fontosak a felülvizsgálati folyamatban, mint a popcorn a Netflix-maratonban.

Ez elengedhetetlenül fontos!

Így oszthatja meg ötleteit virtuális csapata, és biztosíthatja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Minél gyorsabb és hatékonyabb a folyamat, annál jobb tartalmat tudsz nyújtani.

Sajnos egy bonyolult és drága PDF-megjegyzéskészítő csak lassítja a folyamatot.

Szüksége van egy könnyű és multifunkcionális PDF-megjegyzés-szoftverre.

Amit Önnek kell, az a ClickUp.

Ez a megoldás minden projektmenedzsment igényét kielégíti, és egy all-in-one szoftverként szolgál a tartalomkészítési folyamatához.

Szerezze be még ma a ClickUp alkalmazást, hogy bármit megjegyzéseket fűzhessen hozzá, és belépjen a tartalom paradicsomába, teljesen ingyen!