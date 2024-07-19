Hogyan optimalizálhatja a projektmenedzsmentet az automatizálással?

A projektmenedzser szinte mindig többfeladatos munkát végez – könyökig érő, kilométer hosszú teendőlistákkal, post-it cetlikkel és táblázatokkal. Ön is így él, mint projektmenedzser? Szeretne szervezettebb és produktívabb lenni?

Az automatizálás segíthet!

Az automatizálás már nagy sikert aratott a marketing világában. A Small Business & Entrepreneurship Council által végzett felmérésből kiderült, hogy a kisvállalkozások 75%-a használja az automatizálást marketing célokra. És ezáltal bölcsebbek és gazdagabbak lettek.

Évente billiókat fektetnek be projektekbe. Ennek ellenére megdöbbentően alacsony, mindössze 35% tekinthető sikeresnek! Képzelje el, mennyi erőforrás megy veszendőbe és mennyi potenciál marad kiaknázatlanul ezekben a sikertelen projektekben. A projektmenedzsment automatizálása lehet a kulcs a sikerhez és ahhoz, hogy ez a 35% sokkal magasabb számmá váljon.

A projekt automatizálási megoldások segítségével olyan rendszert hozhat létre, amely időben jelentéseket generál és elküld, ismétlődő értekezleteket szervez, emlékeztetőket küld és egyéb ismétlődő feladatokat végez el Ön helyett. Ezáltal a projektmenedzserek és a csapat tagjai több időt fordíthatnak stratégiai feladatokra.

Olvassa el cikkünket, amelyben bemutatjuk, hogyan alakíthatja át a munkafolyamatok automatizálása a projektmenedzsmentet, és hogyan teheti a csapatokat boldogabbá és hatékonyabbá.

A projektmenedzsment automatizálásának megértése

Az automatizálás a manuális feladatokat olyan számítógépes programokkal helyettesíti, amelyek emberi beavatkozás nélkül képesek azonosítani és megismételni a rutin feladatokat. A projektmenedzsment automatizálása ezt a koncepciót alkalmazza a projektmenedzsment eszközökre, lehetővé téve számukra a rutin feladatok automatikus kezelését.

Kapcsolat az agilis szoftverfejlesztéssel és a szoftverfejlesztési folyamattal

A szoftverfejlesztési folyamat projektmenedzsmentjének biztosítania kell az agilis módszertan zökkenőmentes integrációját, valamint a magas minőségű és gyorsabb megvalósítást. Az agilis szoftverfejlesztés lényegében a visszajelzések és az iterációk alapján történő, fázisokban történő termék szállítását jelenti. Ez ismétlődő fejlesztési lépések ciklusait hozza létre. A projektmenedzserek könnyen azonosíthatják az ilyen ismétlődő feladatokat, és automatizálást vezethetnek be azok kezelésére.

A tipikus agilis szoftverfejlesztési folyamat olyan projektmenedzsment lépéseket tartalmaz, mint a kezdeményezés, a tervezés, a feltárás, az adaptáció és a lezárás. Ezen lépések mindegyikében a projektmenedzsereknek meg kell határoznia az automatizálás lehetőségeit, például az ütemtervek nyomon követését, a csapat által készített jelentésekből származó napi előrehaladás frissítését, a problémák megoldásának nyomon követését és a felülvizsgálati értekezletek ütemezését.

Az automatizálási eszközökkel egyszerűsítheti az ismétlődő feladatokat, amelyek lelassítják az agilis csapatok munkáját. Gondoljon csak bele, hogy ezek az eszközök olyan feladatokat végeznek el, mint a kód elküldése utáni automatikus jelentésfrissítés, a feladatok előre meghatározott kritériumok és függőségek alapján történő kiosztása, a közelgő napi állandó értekezletekre való emlékeztető küldése és az értekezletek jegyzetének elkészítése.

Ezáltal a csapat tagjai több energiát fordíthatnak a kreatív problémamegoldásra, ami valóban előreviszi a projektet.

Projektmenedzsment automatizálás és mesterséges intelligencia

Az AI projektmenedzsment eszközök hatalmas mennyiségű projektadatot tudnak elemezni, csökkentik a manuális beavatkozást, azonosítják a mintákat, kezelik a kockázatokat és javítják a kommunikációt. Az AI projektmenedzsmentben való felhasználása lehetővé teszi a proaktív kockázatcsökkentést és a pálya korrekciót, javítja a pontosságot, biztosítja a feladatok ütemezett végrehajtását, a csapat összehangolt munkáját és a projekt költségkeretén belüli megvalósítását.

Az AI-alapú automatizálás várhatóan 30%-os költségcsökkentést eredményez, így ez a legjobb időpont a vállalatok számára, hogy befektessenek az AI-alapú automatizált projektmenedzsment eszközökbe.

A prediktív elemzés felhasználható adat alapú és elfogulatlan döntéshozatalhoz. Az AI eszközök értékes segítséget nyújthatnak a szoftverfejlesztés során a megfelelőség nyomon követésében. Az adatok elemzésével és a potenciális problémák azonosításával az AI segít a fejlesztőcsapatoknak tájékozottnak maradni és proaktívan kezelni a megfelelőségi kérdéseket.

Milyen előnyei vannak a projektmenedzsment automatizálásának? A projektmenedzserek könnyen elmerülhetnek a részletekben, és szem elől téveszthetik azokat a tevékenységeket, amelyek valóban befolyásolják a mutatókat. Az automatizálás segítségével újra a fontos dolgokra koncentrálhatnak az alábbiak révén:

Fokozott hatékonyság és termelékenység: Az automatizálás kiküszöböli az ismétlődő feladatokat, mint például a találkozók ütemezését, a jelentések készítését és az állapotfrissítések küldését. A projektmenedzserek és a csapat tagjai így magasabb értékű tevékenységekre koncentrálhatnak, mint például a stratégiai tervezés, a problémamegoldás és az együttműködés.

Jobb pontosság és következetesség: Az emberi hiba minden manuális folyamat természetes része. Az automatizált rendszerek viszont következetesen betartják az előre meghatározott szabályokat és munkafolyamatokat, minimalizálva a hibákat és biztosítva, hogy a projektadatok pontosak és megbízhatóak maradjanak.

Jobb átláthatóság és átláthatóság: A valós idejű irányítópultok és automatizált jelentéskészítő eszközök világos képet adnak a projekt előrehaladásáról, az erőforrások elosztásáról és a lehetséges kockázatokról. Ez az átláthatóság elősegíti a jobb kommunikációt és együttműködést a projektcsapatokon belül.

Csökkentett költségek: Az automatizálás jelentősen csökkentheti a projektmenedzsmenttel kapcsolatos adminisztratív költségeket. Emellett gyorsabbá teheti a projekt megvalósítását, így csökkentve a projekt összköltségét.

Jobb kockázatkezelés: Az AI-alapú projektmenedzsment eszközök képesek elemezni a korábbi adatokat, hogy a projekt életciklusának korai szakaszában azonosítsák a potenciális kockázatokat. Ez lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy proaktív lépéseket tegyenek ezeknek a kockázatoknak a csökkentése érdekében.

A projektmenedzsment automatizálása jelentős időmegtakarítást jelenthet, de néhány hátrányát is figyelembe kell venni.

Előzetes befektetés: A projektmenedzsment automatizálási eszközök bevezetése jelentős kezdeti befektetést igényelhet szoftverek és képzések terén. Ez akadályt jelenthet a korlátozott költségvetéssel rendelkező kisebb szervezetek számára.

Korlátozott alkalmazkodóképesség komplex projektekben: A rendkívül komplex vagy dinamikus, gyakori változásokkal járó projektek nem feltétlenül alkalmasak a merev üzleti folyamatok automatizálására. Ezek a projektek rugalmasabb megközelítést igényelhetnek, amely lehetővé teszi a szükséges kiigazításokat.

Biztonsági szempontok: Mint minden technológia esetében, a biztonság itt is kulcsfontosságú szempont. A szervezeteknek gondoskodniuk kell arról, hogy projektmenedzsment-automatizálási eszközeik erős biztonsági funkciókkal rendelkezzenek az érzékeny projektadatok védelme érdekében.

Túlzott támaszkodás az automatizálásra: Az automatizálás ugyan értékes eszköz, de nem helyettesítheti teljes mértékben az emberi ítélőképességet. A projektmenedzsereknek továbbra is kritikus gondolkodási képességekre van szükségük a stratégiai döntések meghozatalához, az előre nem látható kihívások kezeléséhez és csapataik motiválásához.

Miért és mikor érdemes használni a projektmenedzsment automatizálását?

Agyunk a kreativitásra és a komplex problémamegoldásra van beállítva, nem pedig a mindennapi ismétlődő feladatok elvégzésére. Az automatizálás felszabadítja a csapatok mentális kapacitását, hogy az igazi projektmunkára koncentrálhassanak: megoldások kidolgozására, ötletek megvitatására és egyedi kihívások megoldására.

Fontolja meg egy automatizált projektmenedzsment asszisztens bevezetését, ha az alábbiakra törekszik:

Ismétlődő adminisztratív feladatok: Az ütemezés, a jelentések készítése és az adatbevitel olyan feladatok, amelyek egyszerű lépésekből állnak, és könnyen automatizálhatók. Például egy marketingcsapat automatizálási eszközt használ, hogy napi feladatértesítéseket küldjön a csapat tagjainak, emlékeztesse őket a határidőkre és a kijelölt feladatokra.

Racionalizált munkafolyamatok: Az egyes lépések után a Kanban táblán manuálisan frissíteni a feladatok állapotát fárasztó lehet. Az automatizálás előre meghatározott kritériumok alapján automatikusan áthelyezi a feladatokat a különböző szakaszok között, így biztosítva a zökkenőmentes munkafolyamatot. Tegyük fel, hogy egy szoftverfejlesztő csapat egy olyan projektmenedzsment automatizálási eszközt használ, amely a kód elkészülte és az egységtesztek sikeres teljesítése után automatikusan áthelyezi a feladatot a Kanban táblán a „Folyamatban” szakaszból a „Kódfelülvizsgálat” szakaszba.

Szabványosítás és következetesség: A jól meghatározott folyamatok esetében az automatizálás biztosítja, hogy mindenki ugyanazokat a lépéseket kövesse, minimalizálva ezzel a hibákat és javítva a minőséget. Vegyünk például egy szoftverfejlesztő csapatot, amely egy mobilalkalmazáson dolgozik, és készen áll a kód egységtesztelésének megkezdésére. Egyes fejlesztők részletesebb teszteket írhatnak, mint mások. A fejlesztőcsapat automatizált projektmenedzsment eszközt vezet be, hogy előre meghatározott sablonokat használjon az egységteszteléshez, biztosítva ezzel az azonos részletességi szintet.

Adat alapú döntéshozatal: Az automatizálás segít valós idejű adatok gyűjtésében és jelentések készítésében, hogy azonosítani lehessen a trendeket és megalapozott döntéseket lehessen hozni. A projektmenedzser automatizálási eszközt használ adatcentrikus jelentések vagy előrehaladási jelentések, valamint olyan kulcsfontosságú mutatók, mint a felhasznált költségvetés és a befejezett feladatok elkészítéséhez, hogy azonosítani tudja a szűk keresztmetszeteket.

Bizonyos esetekben azonban jobb elkerülni az automatizálást. Instabil vagy folyamatosan változó folyamatok: Ha a projektmenedzsment munkafolyamatai folyamatosan változnak, vagy még nem lettek pontosan meghatározva, azok automatizálása frusztrációhoz vezethet. Az automatizálási eszközök maguk is gyakori módosításokat igényelhetnek, ami semlegesíti az időmegtakarítás előnyét.

Rendkívül kreatív vagy stratégiai feladatok : Amikor gyors stratégiai döntéseket kell hozni, előre nem látható kihívásokat kell megoldani vagy tervezői gondolkodást kell alkalmazni, az emberi kreativitás és ítélőképesség pótolhatatlan.

Korlátozott költségvetésű projektek: Az automatizálási eszközök bevezetése és előfizetése további költségeket jelenthet a már amúgy is korlátozott költségvetéshez. Ha a költségvetése szűkös, praktikusabb lehet, ha nem alkalmazza az AI-t.

Rövid időkeret: A projekt automatizálásának beállítása időigényes. Ez felülmúlhatja az előnyöket, ha a projektet szűkös időkereten belül kell befejezni.

Projektmenedzsment automatizálási ötletek Példák

A projektmenedzsment automatizálása lehet az a változás, amire vágyik a folyamatok zökkenőmentessé tétele érdekében. Összegyűjtöttünk néhány ötletet és valós automatizálási példát, amelyek bemutatják, hogyan segíthet ez.

Intelligens feladatkezelés

A feladatkezelés automatizálása olyan műveleteket foglal magában, mint az e-mailek automatikus feladatokká alakítása, a rutin feladatok delegálása és speciális kiváltó események beállítása a kisebb munkaterheléssel rendelkező személyek azonosítása és a feladatok újraelosztásának optimalizálása érdekében.

Esettanulmány

A Trinetix lenyűgöző ügyfélkörrel büszkélkedhet, amelyben olyan nevek szerepelnek, mint a Coca-Cola, a McDonald’s és a Procter & Gamble. Teljes ciklusú tervezési és fejlesztési megoldásokat kínálnak, de virágzó üzleti tevékenységük egy kihívást is jelentett: a zökkenőmentes projektvégrehajtást.

Megkeresték a legmegfelelőbb feladatkezelő és időkövető eszközt, és bevezették a ClickUp-ot.

Íme, mit mondott Kateryna Sipakova, a Trinetix portfóliómenedzsere a ClickUp-pal kapcsolatos tapasztalataikról:

Bármely feladat, amely „folyamatban” állapotból „felülvizsgálatra” kerül, értesítést vált ki a tervezési vezetőnek, akinek felül kell vizsgálnia a feladatot, miután a tervező befejezte azt. Ezt követően a feladat automatikusan hozzárendelődik a projekt üzleti elemzőjéhez.

Az automatizálás bevezetése után az új folyamat segített optimalizálni a Trinetix munkafolyamatát, megszabadítva az alkalmazottakat a túlterhelő kommunikációtól és csökkentve a munkák elmaradásának esélyét.

Egyszerűsítse a csapat tagjai közötti feladatátadást

Az üzleti folyamatok automatizálása úgy működik, mint egy jól bejáratott gépezet, megkönnyítve a feladatátadást a csapat tagjai között. Az automatizálás előre meghatározott szabályok alapján indíthat el feladatokat. Például, miután a tervező elkészítette a makettet, az automatizálás a feladatot a fejlesztőnek rendeli hozzá kódolás céljából, így a tervezőnek nem kell emlékeznie a következő lépésre, és azt manuálisan hozzárendelni.

Esettanulmány

Vegyük példának a Shopmonkey-t, egy felhőalapú, all-in-one autójavító műhely menedzsment platformot, amely lehetővé teszi a műhelytulajdonosok számára, hogy racionalizálják munkafolyamataikat és jobban megértsék üzleti tevékenységüket.

Miközben a vállalkozás fejlődött és több új alkalmazottat vett fel, a marketingcsapat a felelősségek átadásakor súlyos kommunikációs és együttműködési problémákkal szembesült. Az automatizálás elősegítése érdekében bevezették a ClickUp alkalmazást, és így sikerült csökkenteniük az átadás során előforduló hibák számát.

Az emberi hibák kiküszöbölése és az automatizálásnak köszönhetően, amely tájékoztat minket a következő lépésekről, csapatunk biztos lehet abban, hogy nem hagy ki fontos projektmérföldköveket.

Az automatizálás kihasználásával a Shopmonkey elkerülte a projektekkel kapcsolatos félreértéseket és a feladatok elfeledését, ami zökkenőmentesebb projektmenedzsment folyamatot eredményezett.

A projektmenedzsment szoftverekkel nem kell többé a határidők és a fontos mérföldkövek megjegyzésével bajlódnia. Képzelje el, hogy figyelmeztetést kap, amikor a határidő közeledik, vagy akár amikor új információk kerülnek be vagy frissülnek a projekt táblázatában – mindezt anélkül, hogy folyamatosan ellenőriznie kellene.

A projektmenedzsment szoftver nem csak a belső csapatok számára készült. Használhatja arra is, hogy emlékeztetőket hozzon létre ügyfelei számára a közelgő fizetésekkel vagy a megbízások/szerződések megújításával kapcsolatban.

Továbbfejlesztett, adatalapú döntéshozatal

A projektmenedzserek egyre inkább a munkafolyamat-automatizáló szoftverekhez fordulnak, hogy új ismeretekhez jussanak.

A projektek rengeteg adatot generálnak – feladatok befejezési ideje, erőforrás-elosztási minták, kommunikációs naplófájlok és még sok más. Az automatizálási eszközök adatbányászként működnek, automatikusan gyűjtik és tárolják ezeket az információkat. Az automatizált irányítópultok valós idejű betekintést nyújtanak a projekt előrehaladásába, az erőforrások kihasználtságába és a potenciális szűk keresztmetszetekbe. Ez lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy a helyszínen megalapozott döntéseket hozzanak, szükség szerint korrigáljanak és maximalizálják a projekt hatékonyságát.

Esettanulmány

Chaya Fischman, a webdesign és tervezési szolgáltatásokat nyújtó Brand Right Marketing Group cégtől, a ClickUp-nak tulajdonítja a vállalatuk terjeszkedésének sikerét.

A ClickUp forradalmi változást hozott, lehetővé téve számunkra, hogy olyan módon figyeljük az adatokat és hozzunk megalapozott döntéseket, ahogyan korábban soha nem tudtunk.

Ez az újszerű áttekinthetőség segített nekik azonosítani a jövedelmező területeket, optimalizálni a személyzeti létszámot, és folyamatosan alkalmazkodni a ClickUp beállításaihoz a növekvő üzleti tevékenységükhöz.

Zökkenőmentes beilleszkedés és távozás

Az ügyfelek bevonása és távozása minden projekt életciklusának kritikus fázisai. Ha ezeket rosszul végzik, tartós negatív benyomást hagyhatnak és károsíthatják a jövőbeli kapcsolatokat. A projektmenedzsment automatizálása azonban láthatatlan kézként működhet, zökkenőmentesen irányítva mindkét folyamatot a jobb ügyfélélmény és a jobb projekt eredmények érdekében.

A felvételi űrlapok és kérdőívek automatizálhatók, így az ügyfelek saját tempójukban adhatják meg a fontos információkat. Az automatizált adatgyűjtés minimalizálja a hibákat és biztosítja, hogy minden szükséges adat előre rögzítésre kerüljön.

Előre megtervezett e-mail sorozatok automatikusan elindíthatók az ügyfél regisztrációja után. Ezek a sorozatok tartalmazhatnak személyre szabott üdvözleteket, a legfontosabb csapattagok bemutatását és a projekt ütemtervének áttekintését – mindezt manuális beavatkozás nélkül.

Esettanulmány

A CEMEX, egy hatalmas építőanyag-gyártó vállalat, amelynek világszerte vannak marketing igényei, úgy dönt, hogy létrehoz egy központi csapatot a kreatív projektekhez. Ez azonban hamarosan kihívásokkal járt. Az emberek egymásnak küldözgettek e-maileket, és nem volt egyértelmű rendszer a projektek megrendelésére. Oscar, a marketing műveleti menedzser tudta, hogy ez így nem fog működni. Szüksége volt egy módszerre, amellyel egyszerűsíthette a projektek benyújtásának folyamatát. Ismerje meg a ClickUp platformot. Ez a platform segített egységesíteni a folyamatot. Most már nem e-mailek repülnek ide-oda, hanem űrlapok! Ezek az űrlapok új projektek létrehozását indítják el, automatikusan hozzárendelik őket a megfelelő csapathoz, és egyedi sablonokat használnak, hogy minden szervezett maradjon. Nincs többé káosz a projektek felvételénél!

Felvétel és új csapattagok bevezetése

A projektmenedzsment eszközök jelentősen megváltoztathatják a toborzási és beilleszkedési folyamatokat. Automatizálhatja a toborzási lépéseket, például a jelentkezők nyomon követését és az interjúk ütemezését, valamint a beilleszkedési feladatokat, például a beilleszkedési ellenőrzőlistákat és a dokumentumok és képzési anyagok megosztását. Időt takaríthat meg, miközben biztosítja az új munkatársak zökkenőmentesebb beilleszkedését.

Esettanulmány

A Pigment egy szoftvercég, amely segít a vállalkozásoknak a jövő tervezésében. Rendkívül gyorsan növekedtek, mindössze hat hónap alatt megháromszorozódott a csapatuk! Ez nagyszerű volt, de azt is jelentette, hogy az új alkalmazottak beillesztése rémálommá vált.

Különböző eszközöket használtak a kommunikációhoz és a feladatok nyomon követéséhez, például e-maileket, Slack üzeneteket, sőt teendőlistákat is. Ez megnehezítette az új munkatársak beilleszkedését és azt, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Alexis Valentin, a Pigment globális üzletfejlesztési vezetője ezt várta el egy projektmenedzsment eszköztől:

Azt akartuk elérni, hogy az összes különböző csapat egy közös platformon dolgozzon, ahol együtt tudunk működni, és semmi sem maradhat figyelmen kívül. A távoli munkavégzésre épülő, globális környezetben történő bővülés során is meg akartuk őrizni a napi működésünk magas hatékonyságát.

Itt jött a segítségére a ClickUp! Ez a projektmenedzsment szoftver lett a Pigment központi eleme. A ClickUp segített nekik egyszerűsíteni az új munkatársak beilleszkedését olyan funkciókkal, mint a sablonok és az automatizálás. Most az új munkatársak azonnal megkapják az összes szükséges információt és eszközt, és a Pigment azokra a feladatokra koncentrálhat, amelyekben a legjobb: a szoftverek fejlesztésére.

Ahogy ezek a példák és esettanulmányok is mutatják, a projektmenedzsment különböző mozgó elemeinek automatizálására számos lehetőség kínálkozik. Nem tudja, hol kezdje? Segítünk Önnek.

Automatizálás bevezetése a projektmenedzsmentben: lépésről lépésre

Több projekt egyszerű kezelése, világos és pontos kommunikáció, produktív együttműködés, a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartása, valamint kreatív és eredményes munkakörnyezet megteremtése – ez csak néhány a projektmenedzsment automatizálásával elérhető számos előny közül.

Íme egy útmutató a ClickUp használatához, amely egy iparágakon és felhasználási eseteken átívelő, kedvelt projektmenedzsment-automatizálási eszköz, amely a vezetők számára nagy teljesítményű munkafolyamatot tesz lehetővé.

1. Projektbevezetés

A projektindítási fázis automatizálásával a projekt már a kezdetektől fogva sikerre lehet állítani. Projektmenedzserként az első feladata az automatizálható feladatok azonosítása. Ha nem tudja, hol kezdje a projektek gyors és hatékony bevezetését, egyszerűen használja az automatizálási AI-t.

A ClickUp alkalmazásban ezt úgy teheti meg, hogy a ClickUp Brain és a ClickUp Automation funkciókat párosítja.

Hozzon létre egyedi automatizálást a ClickUp Brain AI eszközeinek segítségével. Egyszerűen adjon meg egy parancsot és testreszabhatja a beállításokat, hogy automatizáljon bármilyen feladatot, e-mail kampányt, egyedi mezőt, címkét, megbízottakat vagy célokat.

Egyszerűen írja le, mit szeretne automatizálni, és az AI eszközök ezt hatékony automatizálássá alakítják.

Így működik az AI az automatizálással a ClickUp-on:

A ClickUp Brain segítségével természetes nyelvű parancsokkal írhat le egy eseményt vagy kiváltó okot a ClickUp-ban. Amikor a kiváltó okban leírt feltételek teljesülnek, a ClickUp automatikusan végrehajt egy előre meghatározott, automatizált műveletet.

Egy-két kattintással állítson be egyedi automatizálásokat különböző feladatokhoz.

A projekt bevezetési szakaszában az automatizáláshoz az alábbi ötleteket javasoljuk:

Üdvözöljük mindenkit: Amikor egy új tag csatlakozik a projekthez (Trigger), automatikusan küldjön üdvözlő e-mailt a projekt részleteivel és a csapat bemutatásával (Action).

Azonnali hozzáférés biztosítása: A projekthez való csatlakozáskor (Trigger) automatikusan biztosítson hozzáférést az új tagoknak a releváns tudásbázishoz (Action).

Feladatok egyszerűsítése: Amikor új projekt jön létre (Trigger), automatikusan generáljon egy ellenőrző listát a legfontosabb bevezetési feladatokról (Action), és rendelje azokat konkrét csapattagokhoz (Action).

Automatizálja az értekezleteket: Amikor egy új projekt elindul (kiváltó esemény), automatikusan ütemezzen be egy projektindító értekezletet a legfontosabb csapattagokkal és az ügyfél kapcsolattartójával (akció).

Azonnali visszajelzés: A projektben meghatározott időszak után (Trigger) küldjön automatizált visszajelzési kérdőívet az új csapattagoknak (Action), hogy értékes információkat gyűjtsön (Action).

2. Projekttervezés

A projekttervezés a sikeres projekt alapja. Ez magában foglalja a projekt céljainak meghatározását, a feladatok vázlatos leírását, az erőforrások kiosztását és egy reális ütemterv elkészítését. A hagyományos tervezés azonban időigényes és hibalehetőségekkel jár. Itt jöhetnek jól a ClickUp automatizálási sablonjai, amelyek segítenek a projekttervezésben.

Automatizálja a rutinmunkákat; válasszon az automatizálási sablonok könyvtárából, hogy egyszerűsítse a projekttervezést anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

Így használhatja a ClickUp több mint 100 automatizálási sablonját a projekt kezdetétől a végéig történő megtervezéséhez:

Automatizált feladatsablonok: Hozzon létre sablonokat az ismétlődő feladatokhoz, és könnyedén adja hozzá őket az új projektekhez. Például hozzon létre egy előre elkészített „Projektindító értekezlet” feladatsablont, amely automatikusan hozzáadja a releváns napirendi pontok, felülvizsgálatok és feladatkiosztások blokkjait.

Készségek alapján történő automatikus feladatkiosztás: Kapcsolja össze a csapattagok profilját a készségeikkel és szakértelmükkel. Az automatizálás ezután előre meghatározott kritériumok alapján automatikusan kioszthatja a feladatokat. Például az összes tervezési feladat automatikusan kiosztható azoknak a csapattagoknak, akiknek a készségei között szerepel a „grafikai tervezés”.

Intelligens határidő-beállítás: Automatizálja a határidőket a feladatok függőségei alapján. Állítson be egy automatizálást, amely az első feladat befejezési dátuma alapján ütemezi a függő feladat határidejét.

Automatizált előrehaladás-követés: Hozzon létre automatizált irányítópultokat, amelyek valós időben követik nyomon a projekt előrehaladását. Ezek az irányítópultok az egész csapat számára egyetlen forrásként szolgálnak a projekt előrehaladásával kapcsolatos frissítésekhez, így mindenki tájékozott marad, és a projektek a terv szerint haladnak.

Automatikus értekezlet-ütemező: Szinkronizálja a ClickUp naptárat bármely más ütemező eszközzel, például a Calendly, az Apple Calendar vagy a Google Calendar alkalmazással. Hozzon létre egy automatizált folyamatot, amely automatikusan hozzáad egy naptár linket a feladatleírásokhoz, így a csapat tagjai könnyedén lefoglalhatnak időt brainstorming üléseken vagy megoszthatják a projekt állását.

3. Projekt végrehajtás

A projekt végrehajtási fázisában válnak valóra a tervei. Ez az a cselekvésdús szakasz, amikor a projekt feladatait kiosztják, a határidőket betartják és a végeredményeket elkészítik. Ez a fázis a projekt időbeni, költségkereten belüli és a meghatározott minőségi szabványoknak megfelelő befejezésére összpontosít.

A vezető projektmenedzser egyedi automatizálást hozhat létre az Action (Művelet) hozzáadásával, amely egy külön listában hoz létre egy feladatot a projektmenedzserek számára, hogy megtervezhessék és elindíthassák az elfogadott projektet.

Íme, hogyan tudja a ClickUp automatizálás trigger-feltétel-akció formátuma jelentősen egyszerűsíteni a végrehajtási fázist:

1. Feladatok előrehaladása

Kiváltó ok: A „Folyamatban” listában szereplő feladat „Befejezett” jelöléssel van ellátva.

Művelet: A feladat automatikus áthelyezése a „Befejezett” listába és értesítés küldése az érintett feleknek.

2. Függőségkezelés

Kiváltó esemény: A függő feladat „Befejezett” jelölést kap.

Teendő: Automatikusan rendelje hozzá a munkafolyamat következő feladatát, és állítsa be a határidőt.

3. Automatizált előrehaladási jelentések

Kiváltó ok: Naponta egy meghatározott időpontban

Feladat: Készítsen jelentést, amely összefoglalja a feladatok elvégzését, az erőforrások elosztását és a lehetséges akadályokat. (Ez a ClickUp Docs vagy a jelentéskészítő eszközökkel való integráció segítségével valósítható meg.)

4. Automatikus tesztelési emlékeztetők

Kiváltó ok: A tesztelésre kijelölt feladat elérte a határidő előtt egy meghatározott napok számát.

Teendő: Küldjön értesítést a tesztelőnek és a fejlesztőcsapatnak, emlékeztetve őket a közelgő tesztekre.

5. Dinamikus erőforrás-elosztás

Kiváltó ok: Az erőforrás-kapacitás eléri az előre meghatározott küszöbértéket.

Teendő: Küldjön figyelmeztetést a projektmenedzsernek, amelyben javasolja az erőforrások kiigazítását vagy a feladatok újraelosztását.

4. Projektfigyelés és -ellenőrzés

A projekt nyomon követésének és ellenőrzésének szakasza elengedhetetlen ahhoz, hogy a projekt a tervek szerint haladjon. Ebben a szakaszban aktívan nyomon követi az előrehaladást, azonosítja a tervtől való eltéréseket, és szükség szerint korrekciós intézkedéseket hoz. Ez a szakasz a végrehajtási szakasszal párhuzamosan zajlik, és folyamatosan értékeli a projekt állapotát.

Bármely feladatot áthúzhat a következő oszlopba, hogy automatikusan frissüljön az állapota a ClickUp Kanban-szerű táblázatos nézetével.

Most nézzük meg, hogyan segíthetnek Önnek a ClickUp automatizált funkciói, mint például az egyéni állapotok, az ismétlődő feladatok és a műszerfalak ebben a fontos monitoring és ellenőrzési fázisban.

Hozzon létre egyedi állapotokat , amelyek a „Teendő”, „Folyamatban” és „Kész” alapállapotokon túlmutató különböző előrehaladási szakaszokat jelölnek. Például: „Felülvizsgálatra vár”, „Tesztelés alatt”, „Felülvizsgálatra szorul”.

Automatizálja az állapotfrissítéseket meghatározott kiváltó események alapján. Például egy fejlesztési listában „Befejezett” jelöléssel ellátott feladat automatikusan átkerül a minőségbiztosítási listában a „Felülvizsgálatra vár” kategóriába.

Állítson be ismétlődő feladatokat a ClickUp-ban a rutin felügyeleti tevékenységekhez, mint például az állapotfrissítések, kockázatértékelések vagy költségvetés-felülvizsgálatok. Ez biztosítja a projekt egészének következetes felügyeletét.

Hozzon létre egyedi irányítópultokat , amelyek a projektjéhez kapcsolódó legfontosabb teljesítménymutatókat (KPI-ket) jelenítik meg. Példák: feladatvégzési arányok, erőforrás-elosztás és költségvetési eltérések.

Használja a ClickUp widgeteket a műszerfalain. Ezek valós idejű frissítéseket nyújtanak a projekt előrehaladásáról, kockázatairól és kommunikációjáról.

Különösen az agilis csapatok számára előnyös az automatizálás, mivel az agilis módszerek a rugalmasságon és a gyors iteráción alapulnak. A manuális feladatok szűk keresztmetszetet jelenthetnek, lassítva az egész folyamatot.

A ClickUp szoftveres projektmenedzsment platformjával lehetővé teheti IT-csapatainak, hogy automatizálást építsenek be olyan eszközökkel, mint a Kanban táblák, a sprintek, a Scrum táblák, a fehér tábla és akár a Gantt-diagramok is, mindezt egy helyen.

5. Projekt lezárása

A projekt lezárása ugyanolyan kihívást jelenthet, mint a többi szakasz. A projekt lezárási fázisa jelzi a projekt hivatalos befejezését. Ez olyan, mint egy színdarab utolsó felvonása, ahol a szálak összefutnak, a tanulságok levonásra kerülnek, és megalapozzák a jövőbeli vállalkozásokat.

Az automatizálás segítségével a ClickUp segít Önnek a projektek időben történő lezárásában. Íme néhány példa arra, hogyan automatizálhatja a lépéseket ebben a fázisban:

Automatizálja a teljesítési értesítéseket: A teljesítési feladatként kijelölt kritikus feladat befejezése után küldjön értesítést az érdekelt feleknek, amely tartalmazza a letöltési linket vagy a hozzáférési utasításokat. Ez magában foglalhatja az időkövető eszközökből származó utasításokat is, amelyekkel ellenőrizhető a csapat tagjai által eltöltött idő mennyisége.

A projekt felülvizsgálatának automatizálása: Amikor a projekt „Befejezett” státuszt ér el, indítson el egy feladatot vagy ellenőrző listát a projekt retrospektív megbeszéléséhez.

A projektmunka archiválásának automatizálása: Állítson be egy automatizálást, amely a projekt lezárásakor a projekt dokumentációját egy kijelölt „Archivált projektek” mappába helyezi át. Ez biztosítja a rendezett tárolást és a könnyű visszakereshetőséget.

Számlákra vonatkozó emlékeztető automatizálása: Beállíthat automatikus értesítést, amely emlékezteti az ügyfelet a függőben lévő számlákra, és minden teljesítendő feladathoz linket csatol.

Tipp: Keményen dolgozik? Akkor még keményebben ünnepeljen, és ünnepelje meg a csapat sikereit. Automatizálja az e-mailes emlékeztetőket, hogy a projekt befejezése után találkozzon a csapattal!

A projektmenedzsment automatizálásának jövője

A projektmenedzsment automatizálása gyorsan átalakítja munkamódszereinket. Ha lépést tart a fejlődéssel, projektmenedzserei felkészülhetnek a jövő kihívásaira. A Gartner egyik tanulmánya szerint a mai projektmenedzsment feladatok 80%-a 2030-ra megszűnik, mivel a mesterséges intelligencia veszi át a helyüket.

Íme néhány várható trend, különösen mivel egyes vállalatok már korán elkezdték alkalmazni ezeket:

Automatizált készletkezelés

Az automatizált készletgazdálkodás a szoftverek és technológiák felhasználását jelenti a készletszintek kezelésével kapcsolatos különböző feladatok egyszerűsítésére és automatizálására. Lényegében a manuális folyamatokat digitális rendszerekkel váltja fel, nagyobb pontosságot, hatékonyságot és költségmegtakarítást célozva.

A Retail Insight Network sajtóközleménye szerint a GlobalData robotikáról szóló jelentése: Az olyan vállalatok, mint a Shandong Heavy Industry Group, az NEC és a Walmart aktívan bejelentik szabadalmaikat az automatizált készletgazdálkodás területén, ezzel is bizonyítva, hogy az innovációra koncentrálnak. A kiskereskedők világszerte több okból is átveszik az automatizált készletgazdálkodást. Ezek között szerepel az időmegtakarítás, a valós idejű adatokhoz való hozzáférés, a működési hatékonyság javítása és a raktárak hatékony távoli irányításának lehetősége.

Valós idejű erőforrás-elosztás mesterséges intelligenciával

A mesterséges intelligenciával történő valós idejű erőforrás-elosztás azt jelenti, hogy mesterséges intelligenciát használnak a feladatok és projektek automatikus kiosztására a legmegfelelőbb csapattagoknak, a jelenlegi rendelkezésre állás és szakértelem alapján.

Például az Adobe Experience Cloud Workfront funkciója lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy profilokat hozzanak létre, amelyekben kiemelik képességeiket és tapasztalataikat. Az ilyen értékes adatbázis AI segítségével elemezhető a szakértelem és a rendelkezésre állás alapján történő feladatok kiosztása érdekében, így a menedzsereknek kevesebb időt kell tölteniük a profilok böngészésével, hogy kiválasszák a feladatra legalkalmasabb személyt.

Prediktív ütemezés gépi tanulással

A gépi tanulással történő prediktív ütemezés gépi tanulási algoritmusokat használ a jövőbeli munkaterhelés és erőforrás-igények előrejelzéséhez, lehetővé téve a proaktív projekttervezést és a pontosabb ütemezést. Ez számos iparágra hatással lehet, többek között az egészségügyre, a forgalomirányításra és az éttermekre.

Például a Restaurant365 által végzett felmérésből kiderült, hogy az éttermek közel 41%-a tervez befektetni az AI-alapú értékesítési előrejelzésbe és ütemezésbe, 33%-uk AI-alapú vendégmarketinget vezethet be, 31%-uk pedig az AI-t szeretné használni a készletnyilvántartáshoz és a beszerzéshez.

Az Offshore Energy szerint a kanadai Ocean Supercluster Core Technology Leadership Program szerződést kötött a tengeri hírszerzési vállalattal, a Global Spatial Technology Solutions (GSTS) céggel, hogy kifejlessze és bevezesse a világ első prediktív, teljes mértékben együttműködésen alapuló, dinamikus kikötési ütemterv-kezelő rendszerét.

Kanadai flottánk valós idejű adataival szeretnénk elősegíteni a mesterséges intelligencia felhasználását a Nagy-tavak és a Szent Lőrinc-folyó dekarbonizációjának támogatására, a Just-in-Time útvonaltervezés és az érkezési időpontok optimalizálásával.

Ha naprakész marad ezekkel a trendekkel kapcsolatban, és felfedezi a projektmenedzsment eszközök automatizálási lehetőségeit, akkor csapata hatékonyságát növelheti, a projekt eredményeit javíthatja, és versenyelőnyt szerezhet a jövő munkavégzésében.

Kockázatok és kockázatcsökkentési stratégiák a projektmenedzsment automatizálásában

Az automatizálás számos előnnyel jár a projektmenedzsmentben, de bizonyos kockázatokkal is jár. Íme néhány gyakori kihívás és azok enyhítésére szolgáló stratégiák:

Túlzott függés az automatizálástól: Az automatizálástól való túlzott függés a projektmenedzsment emberi elemének elhanyagolásához vezethet. A kritikus gondolkodás, a kreativitás és az érdekelt felekkel való kommunikáció mindig elengedhetetlen a sikerhez.

Kockázatcsökkentési stratégia: Tartsa fenn az egyensúlyt. Használja az automatizálást az ismétlődő feladatokhoz, de adjon lehetőséget a projektmenedzsereknek, hogy a stratégiai döntéshozatalra, a csapatvezetésre és az ügyfélkapcsolatokra koncentrálhassanak.

Rugalmasság hiánya: Az automatizálás merevvé válhat, ha nem gondosan tervezik meg. Lehet, hogy nem képes kezelni a váratlan változásokat vagy előre nem látható körülményeket.

Kockázatcsökkentési stratégia: Beépített rugalmassági funkciók. Tervezzen döntési pontokkal ellátott munkafolyamatokat, amelyek szükség esetén lehetővé teszik az emberi beavatkozást. Használjon testreszabható automatizálási eszközöket, hogy alkalmazkodni tudjon a változó projektdinamikához.

Adatminőségi problémák: Az automatizálás hatékonysága nagyban függ a pontos adatoktól. A rossz adatminőség hibás automatizálási eredményekhez és pontatlan projektelemzésekhez vezethet.

Kockázatcsökkentési stratégia: Vezessen be adatminőség-ellenőrzéseket és tisztítási folyamatokat. Ösztönözze a csapat tagjait, hogy pontos és naprakész információkat adjanak meg a rendszerben.

Munkahelyek megszűnése: Az automatizálás potenciálisan automatizálhatja a csapat tagjai által jelenleg végzett feladatokat, ami munkahelyek megszűnéséhez vezethet.

Kockázatcsökkentési stratégia: Fókuszáljon az átképzésre és a továbbképzésre. Fektessen be képzési programokba, hogy a csapat tagjai elsajátítsák az automatizált környezetben való boldoguláshoz szükséges készségeket. Minden automatizáláshoz végül emberi beavatkozás szükséges.

Biztonsági kockázatok: A munkafolyamatok automatizálása új biztonsági réseket eredményezhet, például jogosulatlan hozzáférést vagy adatvédelmi incidenseket.

Kockázatcsökkentési stratégia: Vezessen be hatékony biztonsági intézkedéseket. Válasszon olyan automatizálási eszközöket, amelyek erős biztonsági funkciókkal rendelkeznek, és végezzen rendszeres rendszerellenőrzéseket a potenciális sebezhetőségek azonosítása és kezelése érdekében.

Ha felismeri ezeket a kockázatokat és megfelelő kockázatcsökkentő stratégiákat alkalmaz, biztosíthatja a zökkenőmentes átállást egy automatizáltabb projektmenedzsment környezetre.

Automatizálja a projektmenedzsmentet a ClickUp segítségével

Az automatizálás alakítja a mai projektmenedzsmentet. Az automatizálás előnyeinek teljes kihasználásához azonban elengedhetetlen egy átfogó projektmenedzsment eszköz, például a ClickUp kiválasztása.

A ClickUp, mint robusztus automatizálási képességekkel rendelkező projektmenedzsment szoftver, lehetővé teszi a munkafolyamatok egyszerűsítését és kivételes eredmények elérését. Az automatizált feladatkiosztástól és állapotfrissítéstől az egyéni értesítésekig és jelentéskészítésig, lehetővé teszi, hogy a legfontosabb feladatára koncentráljon: csapatának a sikerhez vezető útmutatására.

Ne feledje, hogy a projektmenedzsment szoftver csak egy darab a kirakósból. Az emberi tényező továbbra is pótolhatatlan. Fogadja el az automatizálást olyan eszközként, amely támogatja csapatát, és nem helyettesíti szakértelmüket. Erős kommunikációval, egyértelmű vezetéssel és a folyamatos fejlesztésre való összpontosítással kombinálva az automatizálás felszabadíthatja projektjeinek valódi potenciálját.

Regisztráljon még ma a ClickUp-on!