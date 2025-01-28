A 10 legjobb munkafolyamat-automatizáló szoftver 2025-ben

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "Automation", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Automation"}, {"@type": "Thing", "name": "Automation", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q184199"}, {"@type": "Thing", "name": „Appian Corporation”, „sameAs”: „https://en. wikipedia. org/wiki/Appian_Corporation”}, {„@type”: „Thing”, „name”: „Appian Corporation”, „sameAs”: „http://www. wikidata. org/entity/Q56273983”}, {„@type”: „Thing”, „name”: „Pegasystems”, "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Pegasystems"}, {"@type": "Thing", "name": "Pegasystems", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q7160600"}, {"@type": "Thing", "name": "Cloud computing", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Cloud_computing"}, {"@type": "Thing", "name": "Felhőalapú számítástechnika", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q483639"}, {"@type": "Thing", "name": "Üzleti folyamatok menedzsmentje", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Business_process_management"}, {"@type": "Thing", "name": "Üzleti folyamatok menedzsmentje", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q7007379"}, {"@type": "Thing", "name": "Robotikus folyamatok automatizálása", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Robotic_process_automation"}, {"@type": "Thing", "name": "Robotikus folyamatok automatizálása", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q23893439"}, {"@type": "Thing", "name": "Üzleti folyamat", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Business_process"}, {"@type": "Thing", "name": "Üzleti folyamat", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q851587"}, {"@type": "Thing", "name": "Szoftver szolgáltatásként", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Software_as_a_service"}, {"@type": "Thing", "name": "Szoftver szolgáltatásként", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1254596"}, {"@type": "Thing", "name": "HubSpot", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/HubSpot"}, {"@type": "Thing", "name": "HubSpot", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q5926631"}, {"@type": "Thing", "name": "Elektronikus egészségügyi nyilvántartás", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Electronic_health_record"}, {"@type": "Thing", "name": "Elektronikus egészségügyi nyilvántartás", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q10871684"}, {"@type": "Thing", "name": "Oracle Corporation", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Oracle_Corporation"}, {"@type": "Thing", "name": "Oracle Corporation", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q19900"}, {"@type": "Thing", "name": "Ügyfélkapcsolat-kezelés", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Customer_relationship_management"}, {"@type": "Thing", "name": "Ügyfélkapcsolat-kezelés", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q485643"}, {"@type": "Thing", "name": "Database", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Database"}, {"@type": "Thing", "name": "Database", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q8513"}, {"@type": "Thing", "name": "Üzleti szabálymotor", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Business_rules_engine"}, {"@type": "Thing", "name": "Üzleti szabálymotor", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q14773478"}, {"@type": "Thing", "name": "Analytics", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Analytics"}, {"@type": "Thing", "name": "Analytics", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q485396"}, {"@type": "Thing", "name": "Performance indicator", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Performance_indicator"}, {"@type": "Thing", "name": "Teljesítménymutató", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q860554"}, {"@type": "Thing", "name": "DevOps", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/DevOps"}, {"@type": "Thing", "name": "DevOps", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q3025536"}, {"@type": "Thing", "name": "API", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/API"}, {"@type": "Thing", "name": "API", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q165194"}, {"@type": "Thing", "name": "Ikon (számítástechnika)", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Icon_(computing)"}, {"@type": "Thing", "name": "Ikon (számítástechnika)", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/None"}, {"@type": "Thing", "name": "Robotika", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Robotics"}, {"@type": "Thing", "name": "Robotika", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q170978"}, {"@type": "Thing", "name": "Software", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Software"}, {"@type": "Thing", "name": "Software", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q7397"}, {"@type": "Thing", "name": "Computer program", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Computer_program"}, {"@type": "Thing", "name": "Számítógépes program", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q40056"}, {"@type": "Thing", "name": "Termelékenység", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Productivity"}, {"@type": "Thing", "name": "Termelékenység", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2111958"}, {"@type": "Thing", "name": "Alkalmazásszoftver", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Application_software"}, {"@type": "Thing", "name": "Alkalmazásszoftver", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q166142"}, {"@type": "Thing", "name": "Intelligence", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Intelligence"}, {"@type": "Thing", "name": "Intelligence", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q83500"}, {"@type": "Thing", "name": "Bottleneck (termelés)", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Bottleneck_(production)"}, {"@type": "Thing", "name": "Szűk keresztmetszet (termelés)", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/None"}, {"@type": "Thing", "name": "Dashboard (üzleti)", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Dashboard_(business)"}, {"@type": "Thing", "name": "Dashboard (üzleti)", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/None"}, {"@type": "Thing", "name": "Workload", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Workload"}, {"@type": "Thing", "name": "Workload", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q628539"}, {"@type": "Thing", "name": "Üzleti szabály", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Business_rule"}, {"@type": "Thing", "name": "Üzleti szabály", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1518244"}, {"@type": "Thing", "name": "Információs technológia", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Information_technology"}, {"@type": "Thing", "name": "Információs technológia", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q11661"}, {"@type": "Thing", "name": "Gmail", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Gmail"}, {"@type": "Thing", "name": "Gmail", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q9334"}, {"@type": "Thing", "name": "WordPress", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/WordPress"}, {"@type": "Thing", "name": "WordPress", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q13166"}, {"@type": "Thing", "name": "Vállalati erőforrás-tervezés", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Enterprise_resource_planning"}, {"@type": "Thing", "name": "Vállalati erőforrás-tervezés", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q131508"}, {"@type": "Thing", "name": "Internet of things", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Internet_of_things"}, {"@type": "Thing", "name": "Internet of things", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q251212"}, {"@type": "Thing", "name": "Google Drive", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Google_Drive"}, {"@type": "Thing", "name": "Google Drive", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q9340"}, {"@type": "Thing", "name": "Slack (software)", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Slack_(software)"}, {"@type": "Thing", "name": "Slack (szoftver)", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/None"}, {"@type": "Thing", "name": "Projektmenedzsment szoftver", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Project_management_software"}, {"@type": "Thing", "name": "Projektmenedzsment szoftver", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q167035"}, {"@type": "Thing", "name": "Jelszó", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Password"}, {"@type": "Thing", "name": "Jelszó", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q161157"}, {"@type": "Thing", "name": "Project management", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Project_management"}, {"@type": "Thing", "name": "Project management", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q179012"}, {"@type": "Thing", "name": "Dropbox", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Dropbox"}, {"@type": "Thing", "name": "Dropbox", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q142539"}, {"@type": "Thing", "name": "Adatintegritás", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Data_integrity"}, {"@type": "Thing", "name": "Adatintegritás", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q461671"}, {"@type": "Thing", "name": "QuickBooks", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/QuickBooks"}, {"@type": "Thing", "name": "QuickBooks", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q7271951"}, {"@type": "Thing", "name": "Internet", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Internet"}, {"@type": "Thing", "name": "Internet", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q75"}, {"@type": "Thing", "name": "Invoice", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Invoice"}, {"@type": "Thing", "name": "Számla", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q190581"}, {"@type": "Thing", "name": "Social media", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Social_media"}, {"@type": "Thing", "name": "Social media", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q202833"}, {"@type": "Thing", "name": "Online shopping", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Online_shopping"}, {"@type": "Thing", "name": "Online vásárlás", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q212930"}, {"@type": "Thing", "name": "E-kereskedelem", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/E-commerce"}, {"@type": "Thing", "name": "E-kereskedelem", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q484847"}, {"@type": "Thing", "name": "Social media marketing", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Social_media_marketing"}, {"@type": "Thing", "name": "Social media marketing", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q267114"}, {"@type": "Thing", "name": "Tudásmunkás", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Knowledge_worker"}, {"@type": "Thing", "name": "Tudásmunkás", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1914017"}, {"@type": "Thing", "name": "E-mail marketing", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Email_marketing"}, {"@type": "Thing", "name": "E-mail marketing", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1155133"}, {"@type": "Thing", "name": "Twitter", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Twitter"}, {"@type": "Thing", "name": "Twitter", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q918"}, {"@type": "Thing", "name": "Instagram", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Instagram"}, {"@type": "Thing", "name": "Instagram", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q209330"}, {"@type": "Thing", "name": "Facebook", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Facebook"}, {"@type": "Thing", "name": "Facebook", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q355"}, {"@type": "Thing", "name": "Customer experience", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Customer_experience"}, {"@type": "Thing", "name": "Ügyfélélmény", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q984142"}, {"@type": "Thing", "name": "Emberi erőforrás menedzsment rendszer", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Human_resource_management_system"}, {"@type": "Thing", "name": "Emberi erőforrás menedzsment rendszer", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2072225"}, {"@type": "Thing", "name": "Csapat", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Team"}, {"@type": "Thing", "name": "Csapat", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q327245"}, {"@type": "Thing", "name": "SMS", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/SMS"}, {"@type": "Thing", "name": "SMS", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q209868"}, {"@type": "Thing", "name": "Mobilalkalmazás", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Mobile_app"}, {"@type": "Thing", "name": "Mobilalkalmazás", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q620615"}, {"@type": "Thing", "name": "Táblázatkezelő", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Spreadsheet"}, {"@type": "Thing", "name": "Táblázatkezelő", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q183197"}, {"@type": "Thing", "name": "Computer programming", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Computer_programming"}, {"@type": "Thing", "name": "Computer programming", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q9143"}, {"@type": "Thing", "name": "Workflow", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Workflow"}, {"@type": "Thing", "name": "Workflow", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q627335"}, {"@type": "Thing", "name": "Helyi szoftver", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/On-premises_software"}, {"@type": "Thing", "name": "Helyi szoftver", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2023643"}, {"@type": "Thing", "name": "Szoftveralapú hálózat", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Software-defined_networking"}, {"@type": "Thing", "name": "Szoftveralapú hálózat", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1655198"}, {"@type": "Thing", "name": "SD-WAN", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/SD-WAN"}, {"@type": "Thing", "name": "SD-WAN", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q25349770"}, {"@type": "Thing", "name": "Információbiztonság", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Information_security"}, {"@type": "Thing", "name": "Információbiztonság", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q189900"}, {"@type": "Thing", "name": "Prediktív analitika", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Predictive_analytics"}, {"@type": "Thing", "name": "Prediktív analitika", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1053367"}, {"@type": "Thing", "name": "Számítógépes biztonság", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Computer_security"}, {"@type": "Thing", "name": "Számítógépes biztonság", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q3510521"}, {"@type": "Thing", "name": "Mesterséges intelligencia", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Artificial_intelligence"}, {"@type": "Thing", "name": "Mesterséges intelligencia", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q11660"}, {"@type": "Thing", "name": "Kiszervezés", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Outsourcing"}, {"@type": "Thing", "name": "Kiszervezés", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q61515"}, {"@type": "Thing", "name": "Gép tanulás", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Machine_learning"}, {"@type": "Thing", "name": "Machine learning", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2539"}, {"@type": "Thing", "name": "Supply chain", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Supply_chain"}, {"@type": "Thing", "name": "Ellátási lánc", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1824206"}, {"@type": "Thing", "name": "Értékesítés", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Sales"}, {"@type": "Thing", "name": "Értékesítés", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q194189"}, {"@type": "Thing", "name": "Wrike", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Wrike"}, {"@type": "Thing", "name": "Wrike", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q7337792"}, {"@type": "Thing", "name": "Usability", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Usability"}, {"@type": "Thing", "name": "Usability", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q216378"}, {"@type": "Thing", "name": "Low-code development platform", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Low-code_development_platform"}, {"@type": "Thing", "name": "Alacsony kódszintű fejlesztési platform", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q30589910"}, {"@type": "Thing", "name": "Felhasználói felület", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/User_interface"}, {"@type": "Thing", "name": "Felhasználói felület", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q47146"}, {"@type": "Thing", "name": "Verziókezelés", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Version_control"}, {"@type": "Thing", "name": "Verziókezelés", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q189439"}, {"@type": "Thing", "name": "Dokumentum automatizálás", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Document_automation"}, {"@type": "Thing", "name": "Document automation", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q5287633"}, {"@type": "Thing", "name": "Collaboration tool", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Collaboration_tool"}, {"@type": "Thing", "name": "Együttműködési eszköz", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q5145802"}, {"@type": "Thing", "name": "Intranet", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Intranet"}, {"@type": "Thing", "name": "Intranet", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q483426"}, {"@type": "Thing", "name": "Adatközpont-kezelés", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Data_center_management"}, {"@type": "Thing", "name": „Adatközpont-kezelés”, „sameAs”: „http://www. wikidata. org/entity/Q60750670”}, {„@type”: „Thing”, „name”: „Termék életciklusa”, „sameAs”: „https://en. wikipedia. org/wiki/Product_lifecycle”}, {„@type”: „Thing”, „name”: "Termék életciklusa", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1054011"}, {"@type": "Thing", "name": "Kockázatkezelés", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Risk_management"}, {"@type": "Thing", "name": "Kockázatkezelés", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q189447"}, {"@type": "Thing", "name": "Készlet", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Inventory"}, {"@type": "Thing", "name": "Készlet", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2668072"}, {"@type": "Thing", "name": "Karbantartás", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Maintenance"}, {"@type": "Thing", "name": "Karbantartás", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1043452"}, {"@type": "Thing", "name": "Eszközkezelés", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Asset_management"}, {"@type": "Thing", "name": "Eszközkezelés", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q873442"}, {"@type": "Thing", "name": "Együttműködés", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Collaboration"}, {"@type": "Thing", "name": "Együttműködés", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1145523"}, {"@type": "Thing", "name": "Innováció", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Innovation"}, {"@type": "Thing", "name": "Innovation", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q174165"}, {"@type": "Thing", "name": "Information", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Information"}, {"@type": "Thing", "name": "Információ", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q11028"}, {"@type": "Thing", "name": "Gyártósor", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Assembly_line"}, {"@type": "Thing", "name": "Assembly line", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q455037"}, {"@type": "Thing", "name": "Goal", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Goal"}, {"@type": "Thing", "name": "Cél", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q4503831"}, {"@type": "Thing", "name": "Kockázat", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Risk"}, {"@type": "Thing", "name": "Kockázat", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q104493"}, {"@type": "Thing", "name": "Döntéshozatal", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Decision-making"}, {"@type": "Thing", "name": "Döntéshozatal", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1331926"}] }

Szeretne több időt nyerni a napjában? Íme egy bevált recept arra, hogyan lehet a teendőlistáját gyorsan lecsökkenteni anélkül, hogy kiégne: Dolgozzon okosabban, ne keményebben. ?

A munkafolyamat-automatizáló szoftverek a vállalati csapatok titkos fegyverévé váltak, amelyekkel hetente számtalan órát takaríthatnak meg. Az előre meghatározott munkafolyamatok beállítása lehetővé teszi a csapatok számára az ismétlődő feladatok automatizálását. Az e-mailek küldésétől az értékesítési lehetőségek nyomon követésén át a beosztottaknak kiosztott feladatokig a munkafolyamatok racionalizálják ezeket a redundáns, de szükséges üzleti folyamatokat.

Az üzleti feladatok automatizálásához megfelelő szoftverre van szükség. Használja a 10 legjobb munkafolyamat-automatizáló eszközt, hogy értékes időt takarítson meg csapatának. ⏱️

Mi az a munkafolyamat-automatizáló szoftver?

A munkafolyamat-automatizáló szoftver előre meghatározott kiváltó események alapján automatikusan létrehozza a kívánt műveleteket. Ezek a kiváltó események és műveletek ugyanazon a platformon is végrehajthatók, vagy az automatizálás kódolás nélküli megoldással összekapcsolhatja a nem kapcsolódó alkalmazásokat.

Íme néhány automatizálási példa, amelyeket az emberek felhasználhatnak a munkanapjuk racionalizálására:

Minden alkalommal, amikor egy potenciális ügyfél kitölti az online űrlapot (kiváltó esemény), Ön e-mailt kap (akció).

Minden alkalommal, amikor Slack üzenetet kap a főnökétől (kiváltó esemény), szöveges üzenetben értesítést kap (művelet).

Minden alkalommal, amikor új Asana-feladatot kap (trigger), a határidő átmásolódik a Gmail-naptárába (action).

Minden alkalommal, amikor egy új ügyfél online vásárlást hajt végre a Shopify-on keresztül (kiváltó esemény), az ügyfélként felvételre kerül a Salesforce-ba (művelet).

Hogyan válassza ki a vállalkozásának legmegfelelőbb munkafolyamat-automatizálási platformot?

Nem minden munkafolyamat-automatizáló szoftverplatform alkalmas minden csapat számára. Amikor különböző megoldásokat értékel az üzleti tevékenységéhez, vegye figyelembe a következőket:

Tud programozni? Míg egyes platformok kódolás nélküli megoldások, amelyek könnyen használható, drag-and-drop felületet kínálnak, másokhoz fejlesztő bevonása szükséges. Ha nincs saját fejlesztői csapata, akkor mindenképpen kódolás nélküli megoldást érdemes választania.

Milyen alkalmazásokat használ már? Ideális esetben a választott megoldás összeköti a már használt alkalmazásokat. Keressen olyan megoldásokat, amelyek beépített integrációval rendelkeznek a meglévő e-mail, CRM, projektmenedzsment és e-kereskedelmi platformokhoz.

Milyen a felhasználói élmény? A munkafolyamat-automatizáló eszközök a csapat minden tagjának előnyére válnak, az IT-szakemberektől a marketingeseken át az ügyvezető asszisztensekig. Ügyeljen arra, hogy olyan platformot válasszon, amelynek könnyen kezelhető felülete van, és amelyet az egész csapata megért.

Mennyi a költségvetése? A platformok az alkalmazások, funkciók vagy felhasználói helyek számától függően változnak. Határozza meg a költségvetést, majd számolja ki, hány csapattagnak lesz szüksége hozzáférésre, és mely alkalmazásokat használják ezek a csapattagok naponta.

A 10 legjobb munkafolyamat-automatizáló szoftver

Intuitív munkafolyamat-rendszert keres, amely automatizálja a napi feladatokat? Ez a 10 megoldás segít egyedi munkafolyamatokat létrehozni az Ön vállalkozásához.

Használja az előre elkészített automatizálási recepteket, vagy testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően, és hagyja, hogy csapata a legfontosabb feladatokra koncentráljon.

A ClickUp egy kódolás nélküli megoldás, amely bármilyen folyamatot racionalizál és megszünteti a napi munkádból a felesleges teendőket. A csapatod méretétől függetlenül a ClickUp elég hatékony ahhoz, hogy az alkalmazásokban végzett munkádat egyetlen együttműködési platformba konszolidálja és automatizálja az üzleti folyamatokat. Ez az all-in-one projektmenedzsment megoldás több száz rugalmas funkcióval rendelkezik, beleértve a ClickUp Automations és a ClickUp AI funkciókat, amelyekkel bármilyen típusú munkafolyamatot racionalizálhatsz, tervezhetsz, végrehajthatsz és nyomon követhetsz.

Az Automations segítségével a felhasználók a ClickUp több mint 100 előre elkészített automatizált munkafolyamatából választhatnak, vagy több mint 50 különböző műveletből sajátot állíthatnak össze. Akár automatikusan szeretne feladatokat vagy megjegyzéseket rendelni, állapotokat módosítani vagy értesítéseket indítani, a ClickUp Automations segítségével mindez megvalósítható.

És minden más? A ClickUp AI gondoskodik róla. Mint egy saját virtuális szövegíró, a ClickUp AI egyetlen gombnyomással szövegeket, összefoglalókat, feladatfrissítéseket, fordításokat és még sok mást generálhat.

A ClickUp több mint 1000 külső alkalmazással integrálható, például a Twilio, a Slack, az Airtable és a Dropbox alkalmazásokkal, így a csapatok hatékonyabban tudnak dolgozni.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja ki a több mint 100 előre definiált munkafolyamatot, így nem kell a munkafolyamat-automatizálást a nulláról felépítenie.

Válasszon több száz külső alkalmazással való integráció közül, hogy hatékonyabbá tegye munkanapját.

Vezessen be munkafolyamatokat minden részleg számára a kódolás nélküli megoldás segítségével.

Válasszon több mint 50 művelet közül, hogy egyedi munkafolyamatokat hozzon létre.

Megelőzheti a munkafolyamat hibáit azáltal, hogy pontos feltételek alapján konkrét paramétereket állít be.

A ClickUp korlátai

A rengeteg testreszabási lehetőség új felhasználók számára túlnyomó lehet.

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért felhasználónként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (8900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Zapier

via Zapier

A Zapier egy munkafolyamat-automatizáló eszköz, amely több mint 6500 alkalmazást köt össze kódírás nélküli megoldásával. A drag-and-drop szerkesztővel egyetlen sor kód írása nélkül hozhat létre automatizált munkafolyamatokat (ún. zapokat).

Többé nem kell beépített integrációkkal rendelkező eszközök használatára korlátozódnia. Egyszerűen használja a Zapier API-t a kiváltó események beállításához és a megadott kritériumoknak megfelelő műveletek létrehozásához.

A Zapier legjobb funkciói

Válasszon a platformon található több mint 6500 alkalmazás közül!

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat if/then szabályok segítségével.

Hozzon létre több lépésből álló zappokat, hogy egyszerre több feladatot automatizálhasson.

Szűrők segítségével csak bizonyos feltételek teljesülése esetén futtathatja a zappokat.

Hozzon létre egy egyéni ütemtervet, hogy a zaps csak a megfelelő időben fusson.

A Zapier korlátai

Bár ingyenes megoldást kínál, előfordulhat, hogy fizetős csomagra kell áttérnie, ha bizonyos alkalmazásokkal szeretne zappokat létrehozni.

A több lépésből álló folyamatok automatizálása új felhasználók számára zavaró lehet.

Zapier árak

Ingyenes csomag

Starter: 19,99 USD/hó

Profi: 49 USD/hó

Csapat: 69 USD/hó

Vállalat: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

3. Integrify

via Integrify

Az Integrify egy munkafolyamat-kezelő platform, amely segít a vállalkozásoknak hatékonyabban működni. Használja az alacsony kódszintű munkafolyamat-készítőt feladatok kiosztásához, folyamatok közös kidolgozásához, jóváhagyási folyamatok létrehozásához, vagy akár dokumentumok csatolásához különböző automatizálási feladatokhoz.

Ezen felül egyedi jelentéseket készíthet, online űrlapokat hozhat létre, vagy az Integrify API segítségével más platformokkal is integrálhatja.

Az Integrify legjobb funkciói

Tesztelje az automatizált folyamatokat a bevezetés előtt

Használja a Foresight eszközöket az automatizálás függőségeinek előrejelzéséhez.

Másolja és exportálja a folyamatokat az automatizálások újjáépítéséhez

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy dokumentumokat csatoljanak és megjegyzéseket fűzzenek hozzájuk.

Integrify korlátai

A felhasználói felület testreszabásához némi CSS-ismeret szükséges.

Az integrációk használatához fejlesztőre lesz szükség.

Integrify árak

Ingyenes próba: Vegye fel velünk a kapcsolatot a próba verzióért!

Integrify automatizálás: 875 USD/hó

Integrify értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (31 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (23 értékelés)

4. Flokzu

via Flokzu

A Flokzu egy folyamatfejlesztő eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy néhány óra alatt automatizálják feladataikat. A felhasználóbarát eszköz megkönnyíti a saját űrlapok vagy munkafolyamatok fejlesztését. A platform több száz alkalmazással integrálható, például a Gmail, a Dropbox, a Trello és az Asana alkalmazásokkal, így időt takaríthat meg a munkanapja során.

A Flokzu legjobb funkciói

Használja a felhőalapú, drag-and-drop építőt az egyedi munkafolyamatok tervezéséhez.

Könnyen érthető statisztikák segítségével megértheti, mely feladatok a legértékesebbek a csapat számára.

Használja ki a többféle mezőtípust az üzleti munkafolyamatok tervezéséhez.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy dokumentumokat csatoljanak vagy megjegyzéseket fűzzenek a kijelölt feladatokhoz.

A Flokzu korlátai

Nincs annyi integráció, mint más platformoknál.

Más platformok több testreszabható feltételt kínálnak.

Flokzu árak

Standard: 17 USD/hó felhasználónként

Prémium: 22 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Flokzu értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (29 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (71 értékelés)

5. Hétfő

via Monday

A Monday egy üzleti folyamatkezelő platform. Tervezze meg saját egyedi munkafolyamatát, vagy induljon el egy sablonból. Ezután állítson be csapatriasztásokat, és hozzon létre testreszabható irányítópultokat az előrehaladás kezeléséhez.

Ráadásul a platform több mint 200 alkalmazással integrálható, és az adatokat egy központi helyen tárolja – mindezt egyetlen sor kód használata nélkül.

A Monday legjobb funkciói

Dokumentumok valós idejű közös szerkesztése azok folyamatokhoz való csatolásával

Feladatokat rendelhet, megjegyzéseket írhat, vagy megoszthatja az eredményeket a belső csapat tagokkal vagy az ügyfelekkel.

Integrálja a platformot több mint 200 kedvenc eszközével

Távolítsa el a manuális folyamatokat azáltal, hogy percek alatt testreszabható munkafolyamatokat hoz létre.

Hétfői korlátozások

A kezdeti irányítópult beállítása és a bevezetési folyamat időigényes lehet.

Egyes jelentéskészítési funkciók meglehetősen merevek és nem testreszabhatók.

Hétfői árak

Ingyenes (legfeljebb két felhasználó számára)

Alap: 8 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként

Pro: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Hétfői értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Nézze meg teljes összehasonlításunkat a Monday és az Airtable között.

6. Kissflow

via Kissflow

A Kissflow lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen sor kód írása nélkül is racionalizálják a munkafolyamatokat. Az intuitív platform beállítása csak néhány napot vesz igénybe, és egy egyszerű, háromlépéses rendszert alkalmaz a munkafolyamatok felépítéséhez.

A platform lehetővé teszi a vállalat vezetésének, hogy feladatokat osszon ki, a problémákat még azok felmerülése előtt megoldja, és a beépített mérőszámok segítségével mérje a munkafolyamatok hatékonyságát.

A Kissflow legjobb funkciói

Intuitív drag-and-drop építővel hozhat létre űrlapokat és munkafolyamatokat.

Hozzon létre dinamikus feladatokat, hogy egy személynek, több személynek vagy egész osztályoknak osszon ki feladatokat. Vagy hozzon létre egy körbefutó rendszert, hogy véletlenszerűen osszon ki feladatokat.

Állítson be rögzített határidőket minden feladathoz

Használjon feltételes logikát az emberi hibák elkerülésére a bonyolultabb munkafolyamatoknál.

A Kissflow korlátai

Az árképzési modell nem feltétlenül alkalmas méretezhető vagy kisvállalkozások számára.

A szoftver számos funkciója jelentős tanulási görbét igényel.

Kissflow árak

Alap: 1500 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Kissflow értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 3,9/5 (39 értékelés)

7. Zoho Creator

via Zoho Creator

A Zoho Creator egy all-in-one, alacsony kódszintű platform, amely lehetővé teszi saját alkalmazás létrehozását. A drag-and-drop platform segítségével olyan egyedi megoldásokat hozhat létre, amelyek gyakorlatilag bármilyen üzleti igényt kielégítenek.

Használja ki a munkafolyamat-automatizálási funkciókat, hogy reagáljon a felhasználói interakciókra, ütemezzen tevékenységeket, irányítsa a jóváhagyási folyamatokat, és akár a sikeres fizetések és számlázások alapján is feldolgozza a megrendeléseket.

A Zoho Creator legjobb funkciói

Integrálja több fizetési átjáróval, hogy új online ügyfelek számára konfigurálhassa a munkafolyamatokat.

Állítson be időbeli késleltetéseket a kiváltó események és a műveletek között, hogy a saját ütemtervéhez igazodó munkafolyamatot hozzon létre.

Számos különböző művelet alapján SMS-, e-mail- vagy mobil értesítéseket kaphat.

Készítsen és alkalmazzon tervrajzokat, hogy még a manuális feladatok is a terv szerint haladjanak.

A Zoho Creator korlátai

Némi kódolási ismeret szükséges.

Ha nem szeretne saját alkalmazást készíteni, ez a munkafolyamat-automatizálási megoldás túl bonyolult lehet.

Zoho Creator árak

Alapcsomag: 8 USD/hó felhasználónként

Profi: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 25 USD/hó felhasználónként

Flex: Egyedi árazás

Zoho Creator értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

8. Jira (Atlassian) Munkafolyamat-kezelés

via Jira

A Jira Work Management egy szoftvermegoldás projektmenedzsment csapatok számára, amelynek segítségével koordinálhatnak, együttműködhetnek és végül kevesebb idő alatt többet tudnak elvégezni. A többféle nézet (például lista, naptár, táblázat és idővonal) lehetővé teszi a kollégák számára, hogy átfogó képet kapjanak az előrehaladásról, vagy a részletekbe is belelássanak.

Emellett az automatizálási funkciók megkönnyítik a csapatok számára bizonyos feladatok racionalizálását és szép jelentések készítését a munkafolyamat-elemzéshez.

A Jira legjobb funkciói

Végezzen átfogó módosításokat a munkafolyamat-automatizálásokban tömeges változtatások segítségével.

Hozzáférés a munkafolyamatok sablonkönyvtárához a humánerőforrás, marketing, értékesítés és más csapatok számára, hogy a feladatokat automatikusan futtathassák.

Gyorsabban szerezze meg a jóváhagyási folyamatokhoz szükséges aláírásokat az érintettek automatikus értesítésével.

Használja a naptár nézetet a havi feladatok automatikus újrateremtéséhez.

A Jira korlátai

Néhány beépített jelentés esetében hiányoznak a testreszabási lehetőségek.

munkafolyamat-kezelő szoftver kezdeti beállítása bonyolult és nehezen érthető lehet.

A Jira árai

Ingyenes (legfeljebb 10 felhasználó)

Standard: 5 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 3500 felhasználó)

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 3500 felhasználó)

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

9. OnTask

via OnTask

Az OnTask egy mesterséges intelligenciával működő dokumentumkezelő platform. Készítsen dokumentumtervezeteket, szerezzen aláírásokat jogi szerződésekhez, használjon előre elkészített sablonokat, valamint gyűjtsön és továbbítson adatokat. Csapata értékes időt takaríthat meg a kódolás nélküli szerkesztő segítségével, amellyel automatizálhatja a mindennapi feladatokat.

Az OnTask legjobb funkciói

Több forrásból származó adatok automatikus kitöltése a dokumentumok gyorsabb létrehozásához

Az online űrlapok adatait továbbítja felülvizsgálatra és jóváhagyásra

Automatikusan nyomon követheti a biztonságos, jogilag kötelező erejű és HIPAA-kompatibilis aláírásokat bármely dokumentum esetében.

Használja ki a sablonkönyvtárat, hogy gyorsan létrehozza a munkafolyamatokat az üzleti tevékenységek szinte minden területén.

Az OnTask korlátai

A bonyolultabb munkafolyamatok nagy mennyiségű ismeretet igényelnek, ami új felhasználók számára nehézséget jelenthet.

Az alapértelmezett SMS-üzenetek és e-mailek szerkesztése nehéz lehet.

OnTask árak

Személyes: 9 USD/hó felhasználónként (1 felhasználó)

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként (2 felhasználó)

Business Pro: 99 USD/hó felhasználónként (3 felhasználó)

Vállalati: Egyedi árazás

OnTask értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (5 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (63 értékelés)

10. Pipefy

via Pipefy

A Pipefy munkafolyamat-eszközei kifejezetten beszerzési, humánerőforrás- és IT-osztályok számára lettek kifejlesztve. Az AI-alapú platform megkönnyíti a HR-szakemberek számára az új alkalmazottak felvételét, beillesztését és elbocsátását, míg a beszerzési döntések során árajánlatokat lehet beszerezni, beszállítókat felülvizsgálni és új beszállítókat vezetői jóváhagyásra előterjeszteni.

Használja ki a beépített, kódolás nélküli automatizált munkafolyamatokat, vagy tervezzen sajátot a semmiből.

A Pipefy legjobb funkciói

Használja ki az előre elkészített, teljes körű automatizálási megoldásokat HR, beszerzés és IT felhasználási esetekhez.

Saját egyéni mezők segítségével tervezze meg saját egyéni munkafolyamatait

Kövesse nyomon a folyamatban lévő feladatokat egyedi jelentések és irányítópultok segítségével.

Az egyéni szerepkörök és jogosultsági szintek segítségével szabályozhatja, hogy ki mit láthat (és mikor).

A Pipefy korlátai

Az HR, IT és beszerzési osztályokon kívül kevesebb előre elkészített sablon található.

Előfordul, hogy az automatizált e-mailek a spam mappába kerülnek, ahelyett, hogy az ügyfelek postaládájába érkeznének.

Pipefy árak

Starter: 0 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pipefy értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6 (több mint 300 értékelés)

Válassza ki a vállalkozásának legmegfelelőbb munkafolyamat-automatizáló szoftvert!

A munkafolyamatok és az ismétlődő feladatok automatizálásával hetente számtalan órát takaríthat meg. A munkafolyamat-automatizáló eszközök értékelésekor keressen olyan megoldást, amely alacsony vagy nulla kódszükségletű, integrálható a feladatkezelő vagy projektkezelő alkalmazásaival, és illeszkedik a költségvetéséhez.

A ClickUp Automations több mint 100 előre elkészített munkafolyamattal, több mint 50 választható művelettel és beépített integrációkkal rendelkezik kedvenc eszközeivel. Ha meg szeretné tudni, hogyan segíthet a ClickUp időt megtakarítani minden héten, regisztráljon még ma. ?