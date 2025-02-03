A 15 legjobb munkafolyamat-program szoftver 2025-ben

Ha egy új projekt kaotikus helyzetét vesszük, és minden elvégzendő feladatot különálló feladatokra bontunk, akkor csak a kaotikus helyzetet szervezett kaotikus helyzetre cseréljük. Másrészt, annak megértése, hogy az összes információ és ember hogyan kapcsolódik egymáshoz, és hogy az adatok hogyan mozognak egy projektben, munkafolyamat-kezelésnek nevezhető.

A munkafolyamat-kezelés pedig megszüntetheti a káoszt a projektekben, és rendet teremthet. ?

A munkafolyamat-kezelő szoftverek a legjobb módszerek arra, hogy Ön és csapata racionalizálják folyamataikat. Ezek az eszközök nem csak a feladatok rögzítésére és az ütemtervek elkészítésére szolgálnak. Segítenek megérteni az egyes lépések végrehajtását, a felelősségek kiosztását, az előrehaladás nyomon követését, és ami a legfontosabb, a manuális munkafolyamatok automatizálását.

A jó munkafolyamat-szoftver bevezetésének előnyei jelentősek, ezért is van olyan sokféle választási lehetőség. De ne aggódjon, nem hagyjuk, hogy eltévedjen a munkafolyamatok dzsungelében! Összeállítottunk egy listát 15 különböző munkafolyamat-kezelő szoftverről.

Minden munkafolyamat-kezelő eszközhöz mellékeltünk egy rövid bemutatót, az erősségeit és gyengeségeit, a költségeket, valamint a tényleges felhasználók értékeléseit.

Mit kell keresni a munkafolyamat-szoftverekben?

Ha még nem ismeri ezt a fogalmat, a legfontosabb, amit tudnia kell, hogy a munkafolyamat-kezelés a folyamatok és a feladatok végrehajtásának optimalizálására szolgáló módszer, amelynek középpontjában a célok állnak. Ez úgy történik, hogy megvizsgálják, hogyan folyik a munka egy projekten belül – innen ered a „munkafolyamat” kifejezés.

A hatékony vezetők munkafolyamat-kezelő szoftvereket vezetnek be üzleti folyamataikba, mert azok növelik a csapatok hatékonyságát, miközben javítják a végtermék minőségét.

Miután megismerte, mi is az a munkafolyamat-kezelés, és hogyan segítheti csapatát, ideje megnézni, mi teszi ezt a típusú projektmenedzsment szoftvert olyan hatékonnyá. A legjobb munkafolyamat-kezelő szoftver a csapat igényeitől függ, például az automatizálástól, az együttműködéstől és a projektmenedzsmenttől. Íme néhány funkció, amelyet érdemes figyelembe venni a keresés során:

Munkafolyamat-kezelési funkciók az üzleti folyamatok vizuális ábrázolásához és módosításához

Főbb funkciók a határidők meghatározásához és nyomon követéséhez egyszerű drag-and-drop funkciókkal a feladatok gyors áthelyezéséhez és ütemezéséhez

Mérőszámok, amelyek lehetővé teszik a projekt előrehaladásának nyomon követését, valamint az egyének és a csapat egészének teljesítményének kezelését.

A rutin feladatok automatizálásának képessége a manuális folyamatok csökkentése érdekében (más néven: munkafolyamat-automatizálás)

Integráció más eszközeiddel

Csapatmunka-funkciók, amelyek minden érdekelt felet és csapattagot egy helyen egyesítenek

Testreszabható sablonok, amelyek segítenek egyedi irányítópultok létrehozásában, a haladás nyomon követésében és a munkafolyamatok automatizálásában.

Feladatkezelési funkciók sokoldalú projektfüggőség-térképezéssel

Mint mindig, az Ön konkrét igényei attól függnek, hogy milyenek a projekt céljai és milyen projektmenedzsment módszereket alkalmaz. Ne válasszon eszközt egyetlen csillogó tulajdonsága miatt, hanem olyan megoldást, amely minden igényét kielégíti. ?

A 15 legjobb munkafolyamat-program szoftverrendszer

Számos lehetőség közül lehet választani. Ezek közül sok eszköz a munkafolyamat-kezelés egy-egy aspektusára összpontosít, például a diagramok készítésére, a szoftverfejlesztésre vagy az ismétlődő feladatok automatizálására. Miközben áttekinti az egyes eszközöket, tartsa szem előtt az általános céljait, és fontolja meg, mi segíti leginkább a csapatát a hatékony együttműködésben.

1. ClickUp – A legjobb projektmenedzsmenthez

Próbálja ki a ClickUp-ot A ClickUp Home segítségével átfogó képet kaphat, hogy jobban előre láthassa és megszervezhesse napi munkáját, emlékeztetőit és naptári eseményeit.

A ClickUp, amelyet a csapat termelékenységének és együttműködésének ösztönzésére fejlesztettek ki, minden funkciójába és képességébe beépítették az üzleti munkafolyamat-kezelést. Ez nem csupán egy munkafolyamat-kezelő eszköz, hanem egy termelékenységi központ, amely egyetlen, könnyen használható felületen egyesíti azokat a funkciókat, amelyek általában csak különálló eszközökben érhetők el.

A ClickUp segítségével mindig többféle módon is összehangolhatja munkatársait. A munkafolyamat-kezelő platform integrálja a kommunikációt a dokumentációval, a tervezést a nyomon követéssel, és még a legújabb AI szöveggeneráló eszközöket is beépíti a környezetbe.

A projektmenedzserek a ClickUpban leginkább a testreszabható sablonokat, a ClickUp Mind Maps-et és a ClickUp Automations-t értékelik, amelyekkel korlátozhatók az ismétlődő feladatok. Ezek és sok más funkció lehetővé teszi, hogy Ön és csapata a munkára összpontosítson, és azt következetesen és hatékonyan végezze el.

A ClickUp legjobb funkciói:

ClickUp Brain az ismétlődő feladatok automatizálására AI segítségével

Széles körű, könnyen beállítható és nyomon követhető feladat-automatizálási eszközök

Többféle módszer a feladatok létrehozására és kezelésére, beleértve az alfeladatokat és a ellenőrzőlistákat is.

Következetes, barátságos felhasználói felület, amely kiválóan alkalmas mind az újoncok, mind a haladók számára.

Többféle vizualizációs eszköz, beleértve Gantt-diagramokat, gondolattérképeket , PertCharts-t és még sok mást.

Az egyéni állapot funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját listát hozzanak létre a standard állapotértékekről.

Kiváló együttműködési eszközök, például a feladatokhoz megjegyzéseket fűzhetünk

Integráció más népszerű termelékenységi eszközökkel, mint például a Slack, a Zoom, a GitHub és mások.

Hatalmas munkafolyamat-sablonkönyvtár , amelyből saját, egyedi munkafolyamatokat hozhat létre. Próbálja ki a ClickUp munkaterv-táblasablonját a következő projektjének megtervezéséhez.

Töltse le ezt a sablont ClickUp munkaterv-tábla sablon

A ClickUp korlátai:

Annyi funkciója van, hogy egy kis időbe telik, mire megtanulod a használatát.

Az új funkciók egy része még nem teljesen kidolgozott.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkaterületenkénti tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4. 7/5 (6900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3600+ értékelés)

2. ProWorkflow – Kiváló kis- és közepes méretű csapatok számára

via ProWorkflow

A ProWorkflow eredetileg letölthető munkafolyamat-kezelő eszközként került kifejlesztésre, ma azonban már egy nemzetközi közönséggel rendelkező SaaS-alapú eszközkészlet. Fókuszában a projektek, feladatok és idő nyomon követése áll, emellett egyre növekvő képességekkel rendelkezik a kapcsolatok, munkafolyamatok és erőforrások kezelése terén.

Az eszköz elsősorban kis- és közepes méretű csapatokkal rendelkező vállalkozások számára készült. A ProWorkflow erős mobilalkalmazással rendelkezik, így útközben is könnyen használható.

A ProWorkflow legjobb funkciói:

All-in-one irányítópult, amelyen az összes folyamatban lévő projekt látható, drag-and-drop funkciókkal

Pontos és könnyen megvalósítható időgazdálkodási eszközök

Microsoft Teams és Outlook integráció

Mobilalkalmazások iOS és Android rendszerekhez

Üzleti menedzsment eszközök, például árajánlatok és számlázás

Egyre több sablon

A ProWorkflow korlátai:

Startupok, szabadúszók és kisvállalkozások számára készült, de nem alkalmas nagyobb csapatok vagy cégek számára.

A munkafolyamat-automatizálás legfontosabb funkciói

Nem integrálható számos általános termelékenységi eszközzel

Hiányoznak a projekt- és munkafolyamat-kezeléshez szükséges számos általános eszköz, például Gantt-diagramok, Kanban-táblák és gondolattérképek.

A felhasználói felület navigálása zavaros lehet.

A mezők és űrlapok testreszabásához, valamint a sablonokhoz drágább verzió szükséges.

Nincs ingyenes verzió

ProWorkflow árak:

Professzionális: 20 USD/hó felhasználónként

Haladó: 30 USD/hó felhasználónként

ProWorkflow értékelések és vélemények:

G2: 4. 1/5 (35+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 240 értékelés)

3. Flokzu – Jó a folyamatok automatizálásához

via Flokzu

A Flokzu egy olyan munkafolyamat-szoftver, amely folyamatok automatizálását és bevezetését teszi lehetővé. Olyan felhasználók számára készült, akik nem rendelkeznek informatikai háttérrel, de automatizálni szeretnék üzleti folyamataikat és műveleteiket, miközben összekapcsolják az egyik felhőalapú alkalmazásból a másikba áramló információkat.

Ez a munkafolyamat-kezelő szoftver kódolás nélküli drag-and-drop felületet biztosít. Így könnyedén modellezheti folyamatait és integrálhatja azokat más népszerű termelékenységi eszközökkel. A Flokzu folyamat sablon könyvtárat is kínál. A sablonok testreszabhatók, és szerkesztheti őket, hogy megfeleljenek az Ön egyedi igényeinek.

A Flokzu legjobb tulajdonságai:

Az üzleti folyamatokra összpontosít – és ezt nagyon jól teszi.

Integráció a legtöbb online eszközzel a Zapier és a webszolgáltatások segítségével

Sandbox verzió, amelyben kipróbálhatja egyedi munkafolyamatait anélkül, hogy élő adatokhoz nyúlna

Hatékony jelentéskészítő eszköz az automatizálással összegyűjtött adatok bemutatásához

Beépített adatbázis-funkció

A Flokzu korlátai:

Nincs munkafolyamat-meghatározási, feladatkiosztási vagy felügyeleti funkciója – csak automatizálást végez.

Hiányzó projekt- és munkafolyamat-kezelő eszközök

Hiányzó csapatmunkát és kommunikációt segítő eszközök

Az adatbázis-eszközök korlátozottak

Az alkalmazásprogram-interfészek (API-k) összekapcsolása kezdők számára nehéz lehet.

Flokzu árak:

Ingyenes: 14 napos próba

Alapcsomag: 15 USD/hó felhasználónként

Prémium: 21 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Flokzu értékelések és vélemények:

G2: 4,9/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)

4. Backlog – Jó hibakereséshez

via Backlog

A Backlog egy projektmenedzsment szoftver, amely kódkezelési és hibajelentési funkciókkal rendelkezik. A platform egy helyen biztosít helyet a vállalatok számára, ahol minden projektjüket, feladatukat és fájljukat tárolhatják. Integrálható a Nulab egyéb eszközeivel, amely a Backlogot fejlesztő, forgalmazó és támogató vállalat.

A Backlog célja, hogy a csapat tagjai ugyanazon az oldalon álljanak. Ez azt jelenti, hogy együttműködhet a csapat tagjaival, függetlenül attól, hogy azok a helyszínen vagy távoli munkavállalók. Elsődleges célja a projektek, feladatok, hibák és kérések átláthatóságának és ellenőrzésének biztosítása.

A Backlog legjobb funkciói:

Átfogó együttműködési funkciók DevOps csapatok és a szervezet más tagjai számára

Jó hibabejelentő és hibakövető eszköz

Szoftverprojektekhez tervezett egyszerű felület

A műszerfalak hasznos eszközök a projektmenedzserek számára.

Hasznos Slack és e-mail integráció

Támogatja a fejlesztőcsapatokkal párhuzamos dokumentációt

A Backlog korlátai:

Nincs kapacitása a szoftverfejlesztésen kívüli projektekre

Az egyéb termelékenységi eszközökkel való integráció korlátozott.

A Gantt-diagramok nem tartalmazzák a függőségeket.

Az alfeladatok használata korlátozott

Nincs munkafolyamat-automatizálás a rutin feladatok kezeléséhez

Backlog árak:

Ingyenes: 10 névvel rendelkező felhasználó, 1 aktív projekt

Starter: 35 USD/hó, 30 névvel rendelkező felhasználó, 5 aktív projekt

Alapcsomag: 100 USD/hó, korlátlan felhasználói szám, 100 aktív projekt

Prémium: 175 USD/hó, korlátlan számú felhasználó és projekt

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Backlog értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

5. Lucidchart – Intelligens diagramok készítésére alkalmas

via Lucidchart

A Lucidchart egy diagramkészítő platformot kínál, amely segítségével vizuálisan ábrázolhatók a projekt munkafolyamatai. Ez a munkafolyamat-kezelő megoldás egy együttműködésen alapuló, webes eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ábrázolják az üzleti vagy csapaton belüli személyeket, folyamatokat és rendszereket.

A szoftvert munkafolyamat-kezelő rendszerrel együtt kell használni, hogy grafikusan ábrázolhassuk a munkafolyamatokat. Kiváló eszköz a csapat tagjai számára, hogy áttekintést kapjanak feladataikról és munkafolyamataikról.

A Lucidchart legjobb funkciói:

A munkafolyamatok interaktív ábrázolása és az adatok vizualizálása egyetlen, együttműködésen alapuló platformon, a kontextusváltás elkerülése érdekében.

Felhőalapú, így a csapat minden tagja hozzáférhet, függetlenül attól, hogy hol dolgozik.

Csevegés a szerkesztőablakban és valós idejű közös szerzés

Könnyen használható, mégis hatékony; még az új felhasználók is képesek komplex diagramokat létrehozni.

Integrálható a gyakori együttműködési és folyamatdokumentációs eszközökkel

A Lucidchart korlátai:

Csak diagramok készítésére alkalmas

Nincsenek valódi eszközök a projektek kezeléséhez

Nincs munkafolyamat-automatizálási képesség ismétlődő feladatokhoz

A nagy, összetett diagramok lelassíthatják a rendszert.

Nincs sablon néhány gyakori iparághoz, például az oktatáshoz és az egészségügyhöz.

Lucidchart árak:

Ingyenes: legfeljebb 3 dokumentum

Egyéni: 7,95 USD/hó felhasználónként

Csapat: 9,00 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lucidchart értékelések és vélemények:

G2: 4. 6/5 (2300+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1900+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Lucidchart alternatívákat!

6. Nintex – Jó a szűk keresztmetszetek azonosításához

via Nintex

A Nintex egy munkafolyamat-kezelő szoftver, amely feladatkezelést és folyamatok automatizálását biztosítja. Kiemelkedik azzal, hogy tartalmaz eszközöket a folyamatok és a szűk keresztmetszetek azonosításához a további optimalizálás vagy automatizálás érdekében, valamint eszközöket biztosít a szervezet által használt folyamatok rögzítéséhez, feltérképezéséhez és kezeléséhez. Üzleti folyamatokhoz, például alkalmazottak beillesztéséhez és adatcseréhez lett kifejlesztve, de kreatív projektekhez is használható.

A Nintex platformja felhasználóbarát felületével kiválóan egyszerűsíti a komplex folyamatokat, lehetővé téve a csapatok számára a munkafolyamatok automatizálását, minimális vagy egyáltalán nem szükséges programozási tapasztalat mellett. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző részlegekben, többek között a HR, az operációs és az ügyfélszolgálati részlegekben folyamatok automatizálására szolgáló alkalmazásokat hozzanak létre, kezeljenek és optimalizáljanak, ezzel egyszerűsítve a mindennapi feladatokat és értékes időt szabadítva fel.

A Nintex legjobb tulajdonságai:

Nagy munkafolyamat-sablonkönyvtár

Tartalmaz néhány dokumentumkezelő eszközt, beleértve az interaktív jóváhagyásokat és a digitális aláírásokat.

Felhőalapú automatizálás az adatok összekapcsolásához és az ismétlődő feladatok automatizálásához

Munkafolyamat-elemzési funkciók az automatizálás hatékonyságának értékeléséhez

Dokumentációs eszközök minden lépéshez

A Nintex korlátai:

Kizárólag a folyamatok automatizálására összpontosít, és csak néhány, a teljes funkcionalitású munkafolyamat-szoftverekben megtalálható funkciót tartalmaz.

Nincs projektmenedzsment vagy együttműködési eszköz

A komplex munkafolyamatokat nehéz ábrázolni és automatizálni.

Nincs sandbox funkció

Minden funkció külön licencelhető és külön fizetendő.

Az árak nagyobb vállalatok számára érvényesek.

Nintex árak:

Pro: 15 000–35 000 USD/év modulonként

Prémium: 30 000–60 000 USD/év modulonként

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Nintex értékelések és vélemények:

G2: 4. 2/5 (690+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1900+ értékelés)

7. Kissflow – Jó a folyamatok munkafolyamatainak testreszabásához

via Kissflow

A Kissflow egy alacsony kódszintű/kódmentes fejlesztési platform, amelynek célja az üzleti folyamatok kezelése. Használható üzleti alkalmazások létrehozására és feladatok automatizálására. Szoftverüket munkaplatformnak nevezik, mert nemcsak fejlesztési eszközöket tartalmaz, hanem táblákat is a projektek vizualizálásához és nyomon követéséhez, együttműködési eszközöket és elemzési funkciókat is.

A Kissflow intuitív kialakításával és az üzleti folyamatok hatékonyságának javítására való összpontosításával kiemelkedik a zsúfolt munkafolyamat-kezelési és automatizálási területen. Erőssége sokoldalúságában rejlik, mivel egyetlen, felhasználóbarát felületen számos funkciót kínál, a projektmenedzsmenttől a folyamatok automatizálásáig. Ez a platform különösen előnyös azoknak a szervezeteknek, amelyek IT-infrastruktúrába vagy szakemberekbe való jelentős beruházás nélkül szeretnék racionalizálni működésüket. A Kissflow együttműködésre, nyomon követésre és elemzésre tervezett eszközök sorozatával lehetővé teszi a csapatok számára, hogy áttekinthetővé tegyék a projekt előrehaladását és azonosítsák a fejlesztésre szoruló területeket, elősegítve ezzel a folyamatos optimalizálás és innováció kultúráját.

A Kissflow legjobb funkciói:

Felhasználóbarát felület, amely üzleti felhasználóknak szól, nem pedig informatikai vagy szoftveres szakembereknek.

Egyedi igényeinek megfelelő egyedi munkafolyamatok létrehozásának lehetősége

Mobilalkalmazás iOS és Android rendszerekhez

Beépített elemzési és jelentéskészítési funkciók a folyamatok teljesítményének méréséhez

Átfogó dokumentumkezelő rendszer

A low-code szükség esetén bizonyos mértékű programozást tesz lehetővé.

A Kissflow korlátai:

A projektmenedzsment és az együttműködési eszközök egyszerűek.

Az integráció más platformokkal korlátozott.

A mezők képletei és komplex logikája korlátozott

Nincs lehetőség a felhasználók tájékoztatására más felhasználók által végzett változtatásokról

A komplex munkafolyamat-automatizálás megvalósítása nehéz

Kissflow árak:

Kisvállalkozások: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Kissflow értékelések és vélemények:

G2: 4. 2/5 (520+ értékelés)

Capterra: 3. 9/5 (35+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Kissflow alternatívákat!

8. HighGear – Jó választás kódolás nélküli megoldásokhoz

via HighGear

A HighGear egy kódolás nélküli munkafolyamat-automatizáló szoftverplatform, amely mindennapi üzleti felhasználók számára tervezett rendszerben biztosít nagy léptékű vállalati munkafolyamat-kezelést. Ez egy rugalmas, gyors és hatékony eszközkészlet, amely egyszerű és összetett üzleti folyamatok automatizálását teszi lehetővé. A munkafolyamat-automatizálás mellett tartalmaz eszközöket a feladatkezeléshez, a digitális eszközök kezeléséhez és a jelentések készítéséhez is.

A HighGear kód nélküli kialakításával kiemelkedik a vállalati szintű munkafolyamat-kezelési területen, és átfogó eszközkészletet kínál az üzleti folyamatok automatizálásához nem technikai felhasználók számára. A platform felhasználóbarát felülete és kiterjedt funkciói ideális választássá teszik azoknak a szervezeteknek, amelyek drága IT-erőforrások nélkül és speciális ismeretek nélkül szeretnék automatizálni a teljes munkafolyamatot.

A HighGear legjobb tulajdonságai:

Kódolás nélküli folyamat-automatizálási eszköz, amelyet vezetők, technikai kreatív szakemberek és üzleti elemzők számára terveztek vállalati szintű munkafolyamat-alkalmazások létrehozására, kezelésére és telepítésére.

A kódolás nélküli fejlesztési környezet gyorsítja az alkalmazások létrehozását.

Nem áldozza fel a teljesítményt a könnyű használat érdekében

Vállalati szintű biztonság

A HighGear korlátai:

A folyamatok automatizálására összpontosít – és hiányoznak a projektmenedzsmenthez és a munkafolyamat-optimalizáláshoz szükséges eszközök.

Az együttműködés és a feladatkezelés korlátozott

Mivel vállalati szintű folyamatok automatizálását támogatja, néha túlterhelő lehet.

Az árak kisebb cégek számára drágák lehetnek.

HighGear árak:

Csapat: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Osztály: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Globális: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

HighGear értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: 5,0/5 (20+ értékelés)

9. Workato – Jó választás vállalati csapatok számára

via Workato

A Workato egy vállalati szintű üzleti folyamatok automatizálási platform, amely kódolás nélküli felületet biztosít az úgynevezett „receptek” létrehozásához az üzleti munkafolyamatok automatizálása érdekében. A felhasználók meghatározhatják, hogy mely felhasználói tevékenységek vagy adatváltozások váltanak ki egy műveletet, majd hogy melyik receptet kell futtatni válaszul.

A Workato erőssége a technikai és nem technikai felhasználók számára egyaránt tervezett, hatékony receptkészítő felületében rejlik, amely lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan létrehozzanak olyan komplex munkafolyamatokat, amelyek egyébként speciális ismereteket vagy szakértelmet igényelnének. Ezenkívül a Workato kiterjedt integrációs képességei ideális eszközzé teszik azokat a vállalkozásokat, amelyek szeretnék racionalizálni működésüket és egységes munkakörnyezetet létrehozni azáltal, hogy különböző platformokat és szolgáltatásokat egyetlen rendszerbe konszolidálnak.

A Workato legjobb funkciói:

Integráció a legtöbb üzleti szoftverrel és adateszközzel

Vállalati szintű biztonság és irányítás

Felhasználóbarát és intuitív felület

Rugalmasan alakítható munkafolyamat-automatizálás

A Workato korlátai:

Erőteljes képességek, de meredek tanulási görbe

Nincs tervezési, együttműködési vagy projektmenedzsment eszköz

A feladatonkénti árazás nem egyértelmű.

A recept hibakeresése nehéz lehet

Korlátozott hibakereső eszközök

Workato árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Workato értékelések és vélemények:

G2: 4. 7/5 (320+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (45+ értékelés)

10. Cflow – Jó táblázatok munkafolyamatokká alakításához

via Cflow

A Cflow egy kódolás nélküli platform, amelynek célja, hogy az e-maileket és táblázatokat használó jelenlegi üzleti folyamatokat automatizált munkafolyamatokká alakítsa át. Úgy tervezték, hogy az üzleti növekedéssel együtt bővíthető legyen, és digitális átalakulást biztosítson a jelenben és a jövőben egyaránt.

Ez egy drag-and-drop felület, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok egyszerű létrehozását, és mobil támogatást is tartalmaz.

A Cflow az egyéb munkafolyamat-automatizáló eszközöktől azzal különbözteti meg magát, hogy a papír alapú adatkezelés megszüntetésével, a modern technológia kihasználásával a műveletek digitalizálására összpontosít az üzleti folyamatok racionalizálása érdekében. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a dokumentumok létrehozása, a dinamikus feladatkezelés és a részletes jelentések, a Cflow lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy optimalizálják munkafolyamataikat és átfogó papírmentes környezetet hozzanak létre, csökkentve ezzel a hibákat és a feldolgozási időt, és növelve a termelékenységet.

A Cflow legjobb funkciói:

A kifinomult szabálymotor lehetővé teszi a komplex munkafolyamatok egyszerű beállítását.

Drag-and-drop űrlapkészítő, amellyel könnyedén rögzítheti a felhasználói beviteleket bármilyen munkafolyamathoz

Könnyedén hozzáadhat útvonaltervezést és értesítéseket a munkafolyamatokhoz, így minden érintett személy naprakész információkkal rendelkezik.

A munkafolyamatok legtöbb aspektusa testreszabható az egyedi igényeknek megfelelően.

A jelentések és elemzések következetes és folyamatos visszajelzést nyújtanak az automatizált munkafolyamatok működéséről.

A legjobb biztonsági és titkosítási megoldások a felhasználói adatok védelméhez

A Cflow korlátai:

Az üzleti munkafolyamatokra összpontosít, nem pedig a projekt munkafolyamatok automatizálására.

Korlátozott projektmenedzsment és együttműködési eszközök

A munkafolyamatok lassan futhatnak, ha nagy mennyiségű adattal kell dolgozniuk.

A kiterjedt funkciók miatt az interfész megtanulása eleinte ijesztőnek tűnhet.

A meglévő sablonkönyvtár csak üzleti folyamatok automatizálását tartalmazza.

A komplex munkafolyamatok hibakeresése kihívást jelenthet

Cflow árak:

Ingyenes: 14 napos próba

Happy: 12 USD/hó felhasználónként

Joy: 16 USD/hó felhasználónként

Bliss: 22 USD/hó felhasználónként

Cflow értékelések és vélemények:

G2: 5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (20+ értékelés)

11. Pipedrive – Jó az értékesítési munkafolyamatok automatizálásához

via Pipedrive

A Pipedrive egy ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverrendszer, amely kezeli és automatizálja az értékesítési munkafolyamatokat. A várt CRM funkciók mellett értékesítési munkafolyamatokat épít és automatizálja az ismétlődő adminisztratív feladatokat. Úgy tervezték, hogy minden méretű értékesítési csapatnak segítsen a komplex értékesítési folyamatok irányításában. A Pipedrive emellett tevékenységalapú értékesítési megközelítést is kínál, amely végigvezeti az értékesítőket a potenciális ügyfelek felkutatásának, ápolásának és az üzletkötésnek a munkafolyamatán.

A Pipedrive erőssége abban rejlik, hogy az értékesítési folyamat automatizálására összpontosít, így a vállalkozások az adminisztratív feladatokra fordított idő helyett az üzletek lezárására koncentrálhatnak. Az e-mail integráció, a potenciális ügyfelek pontozása és a tevékenységi emlékeztetők olyan funkcióival a Pipedrive lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy egyszerűsítsék értékesítési munkafolyamataikat és hatékonyan kezeljék ügyfélkapcsolataikat.

A Pipedrive legjobb funkciói:

A virtuális értékesítési asszisztens személyre szabott tippeket és ötleteket javasol a teljesítmény javításához, miközben Ön dolgozik.

Automatizálja az ismétlődő értékesítési feladatokat

Nyitott API más eszközökhöz való csatlakozáshoz

A felhasználók egyszerű feltételes logikát és műveleteket állíthatnak be, hogy az értékesítés automatikusan haladjon a folyamaton keresztül.

Kiváló integráció a megosztott naptárakkal és e-mailekkel

A Pipedrive korlátai:

Nem teljes munkafolyamat-kezelő eszköz; a Pipedrive csak az értékesítési folyamatok kezelését végzi.

Nincs munkafolyamat-megjelenítő eszköz

Az adatbevitel ismétlődővé válhat

A jelentések testreszabási lehetőségei korlátozottak

A munkafolyamat-automatizálás nem olyan hatékony, mint más CRM-rendszerek.

Pipedrive árak:

Ingyenes: 14 napos próba

Alapvető: 21,90 USD/hó felhasználónként

Haladó: 37,90 USD/hó felhasználónként

Profi: 59,90 USD/hó felhasználónként

Ár: 74,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 119 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények:

G2: 4. 2/5 (1600+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)

12. Process Street – Jó a munkafolyamatok nyomon követéséhez

via Process Street

A Process Street egy másik üzleti folyamatok automatizálására (BPA) szolgáló eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szoftver írása nélkül hozzanak létre automatizált munkafolyamatokat. Lehetővé teszi az informatikai szakértelemmel nem rendelkező felhasználók számára, hogy munkafolyamatokat hozzanak létre, minden munkafolyamat több példányát futtassák, nyomon kövessék az előrehaladást és megosszák az eredményeket másokkal. Egyszerű, kódolás nélküli felületet kínál, amelyet csapatmunkára terveztek, ahol a felhasználók együttműködhetnek a munkafolyamatok létrehozása és futtatása közben.

A Process Street kiemelkedik azzal, hogy képes egyszerűsíteni az ismétlődő folyamatokat és egységesíteni a feladatok elvégzését, így ideális azoknak a szervezeteknek, amelyek automatizálni szeretnék munkafolyamataikat. Az űrlapmezők, a feltételes logika és más népszerű szoftverplatformokkal való integrációk segítségével a Process Street lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyabban és eredményesebben dolgozzanak, csökkentve a hibákat és a késedelmeket.

A Process Street legjobb funkciói:

A legtöbb BPA eszköznél jobban együttműködésre tervezve, tevékenységi feedekkel támogatja a csapatmunkát, hogy meg lehessen osztani, ki mit csinált.

Felhasználói csoportok beállítása a jogosultságok és a hozzáférés-vezérlés egyszerűbb kezelése érdekében

A munkafolyamatok megjelenése és kezelhetősége vonzó és hatékony, gazdag médiaelemekkel, például hanggal és videóval.

Átfogó integráció más alkalmazásokkal

Hatékony és intuitív űrlapkészítő eszközök

Kiterjedt sablonkönyvtár, amely üzleti, HR és marketing feladatokat tartalmaz

A Process Street korlátai:

Nem teljes munkafolyamat-kezelő szoftverrendszer, hiányoznak belőle számos projektkezelő és munkafolyamat-építő eszközök.

Néhány fejlettebb munkafolyamat harmadik féltől származó alkalmazásokat igényel.

A munkaterület és a folyamatok ellenőrzése túlterhelő lehet

A munkafolyamat beállítása új felhasználók számára zavaros lehet.

Process Street árak:

Ingyenes: 14 napos próba

Startup: 100 USD/hó, maximum 5 felhasználó

Pro: 415 USD/hó

Vállalati: 1660 USD/hó

Process Street értékelések és vélemények:

G2 4. 6/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)

13. Integrify – Programozási ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára ideális

via Integrify

Az Integrify kód nélkül gyorsan automatizálja az üzleti folyamatokat. Egyetlen, egységes felhasználói felületen biztosít a felhasználók számára folyamatépítőt, űrlaptervezőt, szolgáltatási portált és jelentéskészítési funkciókat. Emellett integrálható a leggyakrabban használt üzleti termelékenységi eszközökkel is.

Az Integrify intuitív drag-and-drop felületet biztosít a felhasználóknak, amelynek segítségével könnyedén létrehozhatnak egyedi munkafolyamatokat programozási ismeretek nélkül.

Az Integrify kiemelkedik széles körű testreszabási lehetőségeivel, amelyek rugalmasságot biztosítanak a szervezeteknek az üzleti igényeikhez igazított munkafolyamatok tervezésében és megvalósításában.

Az Integrify legjobb funkciói:

A felhasználóbarát felület egyszerűvé és intuitívvá teszi a folyamatok automatizálását.

A hatékony, kódolás nélküli eszközök megkönnyítik a folyamatok automatizálását az új felhasználók számára.

Önkiszolgáló felhasználói támogatási modult tartalmaz.

Átfogó jelentések

Hatékony jelentés-testreszabás

Integrify korlátai:

Nem teljes munkafolyamat-kezelő rendszer, hiányoznak belőle számos projektkezelő és munkafolyamat-építő eszközök.

Az űrlapok stílusának kialakítása korlátozott

Az értesítések beállítása bonyolult, és hiányoznak a másolás és újrafelhasználás funkciók.

Nincsenek sablonok

Bonyolultabb munkafolyamatok esetén redundáns információk bevitelét igényli.

A funkciók és opciók száma elsöprő lehet.

Integrify árak:

Minden verzió: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Integrify értékelések és vélemények:

G2: 4. 4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

14. ProcessMaker – Kifinomult felhasználók számára ideális

via Process Maker

Ahogy a neve is mutatja, a ProcessMaker segít a felhasználóknak a folyamatok automatizálási eszközeinek elkészítésében. Ez egy alacsony kódszintű megoldás, amely a legtöbb lépéshez vizuális felületet használ, de a tapasztaltabb felhasználóknak lehetőséget biztosít arra, hogy szükség esetén néhány sor szoftvert hozzáadjanak.

Intuitív és felhasználóbarát munkafolyamat-készítőt kínál a felhasználóknak, amely lehetővé teszi számukra automatizált munkafolyamatok létrehozását anélkül, hogy kiterjedt programozási nyelvi ismeretekre lenne szükségük, így ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek gyorsan szeretnék automatizálni folyamataikat.

A ProcessMaker hatékony űrlapkészítő eszközeivel tűnik ki, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy drag-and-drop felületen testreszabott űrlapokat tervezzenek. Az olyan funkciók, mint a valós idejű elemzés és jelentéskészítés, az integrációs képességek és a fejlett űrlaptervezés, a ProcessMaker-t kiváló választássá teszik azoknak a szervezeteknek, amelyek folyamatainak racionalizálására és termelékenységének javítására törekednek.

A ProcessMaker legjobb funkciói:

Átfogó vizuális eszköz a folyamatok modellezéséhez

Egyedülálló képesség, hogy integrált űrlapok segítségével e-mailben visszajelzést kapjon a felhasználóktól.

Hatékony üzleti tevékenység-figyelés értesítésekkel

Támogatja az automatizálás beágyazását a saját alkalmazásaiba

Dokumentumok beolvasására és tárolására szolgáló eszköz

A ProcessMaker korlátai:

Nem teljes körű munkafolyamat-szoftver vagy munkafolyamat-automatizálási eszköz, hiányoznak belőle számos projektmenedzsment és folyamatvizualizációs eszközök.

A keresés javítható lenne.

Az űrlapok testreszabási lehetőségei korlátozottak

Kis mértékű kódolási ismeretekre van szükség, mert alacsony kódszintű, nem pedig kódmentes.

ProcessMaker árak:

Alacsony kódszintű platform, Standard: 1495 USD/hó plusz felhasználónkénti díjak

Alacsony kódszintű platform, vállalati: 2479 USD/hó plusz felhasználónkénti díjak

Egyéb modulok és csomagok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ProcessMaker értékelések és vélemények:

G2: 4. 3/5 (270+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (175+ értékelés)

15. Camunda – Jó a folyamatok összehangolásához

via Camunda

A Camunda úgy hivatkozik magára, mint „folyamatok összehangolására”. Eszközöket biztosít komplex folyamatok összehangolásához eszközök, rendszerek és emberek között. Fejlesztők által fejlesztőknek tervezték, és nem üzleti felhasználóknak szól.

A tanulási görbe ellenére a Camunda egy rendkívül rugalmas és hatékony, fejlett munkafolyamat-automatizálási platformot kínál a felhasználóknak.

A Camunda kiemelkedik azzal a képességével, hogy automatizálja a több rendszert és felet érintő komplex munkafolyamatokat, így ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek különböző részlegeik és csapataik folyamatainak racionalizálására törekszenek. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a folyamatmodellezés, az űrlaptervezés és a feladatkezelés, a Camunda lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy javítsák működésüket és nagyobb hatékonyságot érjenek el.

A Camunda legjobb funkciói:

Általános programozási nyelveket használ, többek között Java, Node. js, Python és C#, az automatizálás létrehozásához.

Kiterjedt fejlesztői dokumentáció

Átfogó monitoring és jelentéskészítés

Az alacsony általános költségek gyors automatizálást tesznek lehetővé, amely könnyen skálázható.

A Camunda korlátai:

Nem teljes körű munkafolyamat-szoftver vagy munkafolyamat-automatizálási eszköz, hiányoznak belőle számos projektmenedzsment és folyamatvizualizációs eszközök.

Nincsenek grafikus eszközök vagy lehetőség a munkafolyamatok megtekintésére

A felhasználói felület korlátozott

Egy komplex eszköz, amelyet az üzleti felhasználók nem könnyű megérteni vagy használni.

Camunda árak:

Ingyenes: legfeljebb öt felhasználó

Professzionális: 49 USD/hó 10 felhasználó számára

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Camunda értékelések és vélemények:

G2: 4. 4/5 (75+ értékelés)

Capterra: 4. 6/5 (10+ értékelés)

A munkafolyamat-kezelő eszköz használatának előnyei

Ezeknek a vezető munkafolyamat-kezelő rendszereknek a leírásaiból kitűnik, hogy széles körű funkciókat és képességeket kínálnak, amelyek javíthatják a hatékonyságot, egyszerűsíthetik a folyamatokat és növelhetik a vállalkozások termelékenységét. A munkafolyamat-kezelő eszközök használatának néhány előnye:

Racionalizált folyamatok: Az automatizált munkafolyamatok segítségével a feladatok gyorsabban és pontosabban elvégezhetők, csökkentve ezzel a hibák és késések számát.

Központosított adatok: A munkafolyamat-kezelő eszközök központosított helyet hoznak létre az összes adat számára, megkönnyítve az információkhoz való hozzáférést és nyomon követését.

Jobb együttműködés: A munkafolyamat-kezelő rendszerek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy hatékonyabban együttműködjenek, mivel olyan platformot biztosítanak, ahol együtt dolgozhatnak a feladatokon, és valós időben kaphatnak frissítéseket.

Növekedett termelékenység: Az ismétlődő és időigényes feladatok automatizálásával a munkavállalóknak több idejük marad más fontos feladatokra koncentrálni, ami a termelékenység növekedéséhez vezet.

Jobb átláthatóság: A munkafolyamat-kezelő eszközök valós időben nyújtanak áttekintést a feladatok és folyamatok előrehaladásáról, így a vezetők azonosíthatják a fejlesztésre szoruló területeket, és szükség szerint változtatásokat hajthatnak végre.

Skálázhatóság: A vállalkozások növekedésével a munkafolyamat-kezelő rendszerek könnyen skálázhatók, így a hatékonyság romlása nélkül képesek alkalmazkodni a megnövekedett munkaterheléshez és felhasználói számhoz.

Optimalizálja projektmenedzsment munkafolyamat-rendszerét

A vállalat munkafolyamatainak megértése és optimalizálása nem egyszerű feladat. Unalmas feladat folyamatosan figyelni az alkalmazottakat és a folyamatokat e-mailek, táblázatok és különböző programok segítségével. Itt az ideje, hogy átgondolja a munkafolyamatokat és javítson rajtuk. De mint látható, a legtöbb üzleti folyamatok automatizálására szolgáló szoftver valójában nem foglalkozik más tevékenységekkel, csak az adatok egyik programból a másikba történő áthelyezésével.

Ezért olyan sok csapat választja a ClickUp-ot kedvenc munkafolyamat-kezelő szoftverének. Átfogó együttműködési és projektkezelő eszközön belül biztosítjuk a munkafolyamat-kezelést, beleértve a hatékony automatizálási eszközöket is.

Ha meg szeretné tudni, miért a ClickUp az Ön számára legmegfelelőbb termelékenységi központ, regisztráljon egy ingyenes próbaidőszakra, és kezdje el a munkafolyamat-kezelést a megfelelő módon. ✔️