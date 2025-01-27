A 10 legjobb üzleti folyamatok dokumentálására szolgáló szoftver 2025-ben

Projektmenedzserként tudja, hogy a feladatok elvégzésének módja ugyanolyan fontos, mint az, hogy miért végzi el azokat, és hogy pontosan min dolgozik. Az összes üzleti folyamat nyomon követése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a csapat a terv szerint haladjon, és elkerülje a zavarokat.

A folyamatdokumentációs szoftver elengedhetetlen kiegészítője a projektmenedzsment keretrendszerének.

Itt megmutatjuk, mire kell figyelni az üzleti folyamatok dokumentációs szoftvereinek (BPMS) kiválasztásakor, és megosztjuk néhány kedvenc eszközünket, amelyekkel elvégezhető a feladat. 💪

Mit kell keresnie az üzleti folyamatok dokumentálására szolgáló szoftverekben?

A folyamatok dokumentálása útmutatóként szolgál a projektekhez. Ez egy kritikus eszköz, amelyet új munkatársak beillesztéséhez, nagy bevételt generáló projektek nyomon követéséhez és a vállalat által végzett összes tevékenység áttekintéséhez használhat.

Egy jó folyamatdokumentációs szoftver megtalálása egyszerűsíti ezt a folyamatot, hosszú távon időt és pénzt takarítva meg Önnek. ✨

A kiváló üzleti folyamatok dokumentációs szoftvereinek a következő tulajdonságokkal kell rendelkezniük:

Eszközök a folyamatokkal kapcsolatos visszajelzések gyűjtéséhez és dokumentálásához : Interjúk, megbeszélések és terepi naplók segítségével betekintést nyerhet a kulcsfontosságú csapattagok gondolataiba, akik jól ismerik a folyamatokat, amelyekben részt vesznek. Ez a visszajelzés alapján alakíthatja ki az eljárásokat.

Szervezeti nézetek : Egyes dokumentumfolyamatok bizonyos szempontból jobbak. A jó folyamatdokumentációs eszközöknek rendelkezniük kell szervezési eszközökkel különböző médiumokhoz, beleértve cikkeket, esettanulmányokat és naplókat.

Integrációk biztosítása : Ha több üzleti szoftvert használ, akkor biztosan szeretné, hogy azok egymással együttműködjenek, ne pedig egymás ellen dolgozzanak. Keressen olyan folyamatkezelő eszközt , amely integrálható a rendszeresen használt egyéb szoftverekkel.

Könnyen használható és megosztható: Sok projektmenedzser használ folyamatkezelő szoftvert az új alkalmazottak és a munkafolyamatok kezeléséhez . Válasszon olyan szoftvert, amelyet könnyen megoszthat a csapat összes tagjával, és amelynek felhasználóbarát felülete van.

Könnyedén testreszabhatja a tábláit dokumentumok, feladatok és egyéb elemek hozzáadásával.

A 10 legjobb folyamatdokumentációs szoftver

A folyamatdokumentációs szoftver segítségével vizualizálhatja vagy szervezheti a feladatok, projektek vagy üzleti műveletek mögött álló folyamatokat.

Itt megtalálja a 10 legjobb projektdokumentációs eszközt, amelyet érdemes kipróbálnia – függetlenül attól, hogy az alkalmazottak beilleszkedésének egyszerűsítésére, a szabványos működési eljárások rögzítésére vagy egy mélyreható tudásbázis létrehozására keres megoldást. 🛠️

A ClickUp Docs gazdag formázási lehetőségeket és slash parancsokat kínál a hatékonyabb munkavégzéshez.

A ClickUp segítségével a folyamatok dokumentálása és az SOP-k nyomon követése könnyebb, mint valaha. A sablonokban található több tucat dokumentumfolyamat segítségével könnyedén létrehozhat ellenőrzőlistákat az ismétlődő feladatokhoz, nyomon követheti a folyamat lépéseit, és ábrákat készíthet a különböző érdekelt felek számára.

Használja a ClickUp különböző nézetét, hogy vizuális ábrázolást kapjon az összes folyamatban lévő feladatról a Lista nézetben, vagy váltson át a Tábla nézetre, hogy közelebbről megvizsgálhassa az egyes üzleti szegmenseket és projekteket.

A ClickUp vállalati folyamatok dokumentum sablonjával adja meg a feladatok vagy eljárások részleteit, hogy a csapat tagjai betekintést nyerjenek a vállalat működésébe. Használja új alkalmazottak felvételéhez és beillesztéséhez, vagy a vállalat elvárásainak ismertetéséhez.

A beépített S-Corp ülésjegyzőkönyv-sablon és szabadság-sablon segítségével néhány kattintással könnyedén kezelheti alkalmazottait. ✍️

A ClickUp legjobb funkciói

A könnyen használható és testreszabható felhasználói felületnek köszönhetően személyre szabhatja az eszközt, hogy az megfeleljen az Ön üzleti igényeinek.

Hozzon létre egy vállalati wikit a ClickUp Docs segítségével, amelyet rendszerezhet, munkafolyamatokhoz kapcsolhat és megoszthat a releváns felhasználókkal.

A valós idejű együttműködésnek köszönhetően mindenki naprakész információkkal rendelkezik a folyamatban lévő projektekről és folyamatokról.

Különböző nézetek és dokumentációs típusok, beleértve a diagramkészítő eszközöket is, lehetővé teszik írásbeli és vizuális dokumentációs folyamatok létrehozását.

A ClickUp korlátai

Az ingyenes verzió öt felhasználóra korlátozódik, ami akadályt jelenthet, ha nagyobb csapatban dolgozik.

Egyes új felhasználók eleinte túlnyomórészt a funkciók számát találják nyomasztónak, de a magas szintű testreszabhatóság miatt megéri megtanulni ezt a dokumentációs szoftvert.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

2. Integrify

Az Integrify segítségével

Az Integrify kódolás nélkül használható dokumentumautomatizáló szoftvert kínál. A Process Builder drag-and-drop felülettel rendelkezik, amelynek segítségével létrehozhatja, közösen szerkesztheti és tesztelheti eljárásait. A Foresight és Hindsight nézetek betekintést nyújtanak a feladatok függőségeibe, hogy azonosíthassa az esetleges szűk keresztmetszeteket.

Az Integrify legjobb funkciói

Számos vállalati rendszerrel integrálható, valamint Excel-import és -export funkciókat kínál.

Könnyedén beállíthat emlékeztetőket és testreszabható értesítéseket, hogy a csapat tagjai mindig tájékozottak legyenek és betartsák az ütemtervet.

Az alacsony kódszintű környezetnek köszönhetően a szoftver minden csapattag számára elérhetőbbé válik, nem csak azok számára, akik ismerik a programozási nyelveket.

Integrify korlátai

Ingyenes próbaverzió elérhető, de ingyenes csomag nincs.

Egyes felhasználók szerint a szoftver nagyobb csapatok és nagy projektek esetében korlátozottan használható.

Integrify árak

Előfizetés alapú: Egyedi árak minden költségvetéshez, a felhasználók számától és a szintbeli kedvezményektől függően.

Integrify értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

3. SmartDraw

A SmartDraw segítségével

Készítsen folyamatdokumentációt a SmartDraw diagramjaival, munkafolyamat-ábráival és szervezeti összefoglalóival. A táblázatok és grafikonok alapján készült diagramok kristálytiszta képet adnak a különböző folyamatok szakaszairól.

Az ábrákhoz hasonló sablonok segítségével bármely projektet a kezdetektől a befejezésig vizualizálhat, míg a gondolattérképek segítségével könnyedén áttekintheti a szervezet felépítését a folyamatdokumentációs eszközökkel. 🗂️

A SmartDraw legjobb funkciói

Több mint 70 különböző sablon, beleértve alaprajzokat és munkafolyamat-ábrákat a folyamatok ábrázolásának egyszerűsítéséhez.

Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Google Docs, a Microsoft Office , valamint az Atlassian Jira és Confluence szoftverei, hogy támogassa a munkafolyamatot.

Könnyedén importálhatja a Visio és Lucidchart fájlokat, így gond nélkül válthat eszközöket.

A SmartDraw korlátai

Egyes felhasználók szerint az oldalsáv navigációja zavaros volt, és a nagyobb csapatok számára nem volt elegendő testreszabási lehetőség.

Egyes felhasználók hibákat találtak a szoftverben, különösen az automatikus mentés terén.

SmartDraw árak

Egyfelhasználós : 9,95 USD/hó

Több felhasználó: 8,25 USD/hó 5 vagy több felhasználó esetén

SmartDraw értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (110+ értékelés)

4. Bit. ai

A Bit. ai egy munkahelyi együttműködési eszköz, amelyet a projektdokumentáció egyszerűsítésére terveztek. Ezzel a folyamatdokumentációs eszközzel wikiket, interaktív oktatóanyagokat és ügyfélportálokat hozhat létre. Egyének, kis csapatok és nagy szervezetek számára tervezték, így akár kis, akár komplex projektekben is kihasználhatja a szoftver előnyeit.

A Bit. ai legjobb funkciói

A folyamatok bevitelét több tucat sablon közül választhatja ki, így könnyedén elvégezheti a feladatot.

Az AI Smart Editor megtisztítja munkáját és javítási javaslatokat kínál.

Gyorsan összekapcsolhatja a dokumentumokat, beágyazhat linkeket és hozzáadhat intelligens widgeteket a kontextushoz.

A Bit. ai korlátai

Az ingyenes verzió 5 MB-ra korlátozza a fájlokat, ami kihívást jelenthet azoknak a felhasználóknak, akik adatigényes elemeket, például videókat, diagramokat és egyéb grafikákat szeretnének használni.

Egyes felhasználók szerint a formázási és betűtípus-beállítások korlátozottak voltak, ami megnehezítette a belső márkaépítési szabványok betartását.

Bit. ai árak

Ingyenes

Pro : 8 dollár/tag/hónap

Üzleti: 15 USD/tag/hónap

Bit. ai értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 5/5 (5+ értékelés)

5. Pellio

Via Pellio

A Pellio segítségével három egyszerű lépésben hozhat létre üzleti folyamatdokumentációt. Először hozzon létre egy folyamatot a rich text szerkesztő segítségével. Ágyazjon be képeket, videókat és fájlokat a dokumentáció kiegészítésére. Ezután ossza meg a munkafolyamatot a releváns csapattagokkal. Végül rendeljen hozzá feladatokat és határidőket, hogy a projektek a terv szerint haladjanak. 🗓️

A Pellio legjobb funkciói

Készítsen lépésről lépésre feladatokat az egyes csapattagok számára, és kövesse nyomon az előrehaladásukat egy áttekinthető felületen.

A rich text editor perceken belül létrehoz egy tudásmenedzsment adatbázist, az áttekintő műszerfalak pedig lehetővé teszik a folyamatok hatékonyságának azonosítását.

A csapat tagjainak szerepei alapján különböző hozzáférési szinteket rendelhet a dokumentációhoz.

A Pellio korlátai

Az ügyfélszolgálat e-mailre korlátozódik, ezért a megoldások megszerzése több időt vehet igénybe, mint más szoftvereszközök használata esetén.

Az eszköz csak angol nyelvet támogat, ami kihívást jelent azoknak a vállalatoknak, amelyek rendszeresen más nyelveket is használnak.

Pellio árak

Lite : 15 USD/hó

Startup : 47 USD/hó

Pro: 97 USD/hó

Pellio értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. Evernote

Az Evernote segítségével

Az Evernote egy munka-, feladat- és ütemterv-alkalmazás, amely népszerű a projektmenedzserek és azok körében, akik szeretik növelni a termelékenységüket. Eredetileg jegyzetelésre szolgáló alkalmazás volt, ma azonban a vállalkozások folyamatok, projektek és ütemtervek kezelésére használják. Könnyedén hozzáadhat képeket, hangfájlokat és PDF-eket, és bármelyik jegyzetet feladattá alakíthatja, amelyet hozzáadhat az ütemtervéhez.

Az Evernote legjobb funkciói

Az alkalmazásintegrációk között megtalálható a Slack, a Google Drive, az MS Teams, a Zapier és még sok más.

Több tucat sablon közül választhat stratégiai tervezési keretrendszerek kidolgozásához vagy a feladatok fontossági sorrendjének megállapításához.

Összekapcsolja az ütemterveket és a jegyzeteket a dokumentációs szoftver naptárintegrációjával.

Az intuitív felhasználói felület megkönnyíti az üzleti folyamatok nyomon követését.

Az Evernote korlátai

Egyes felhasználók több formázási lehetőséget szerettek volna látni a dokumentációs eszköz jobb szervezéséhez.

Egyes felhasználók szerint a szinkronizálás néha lassú és megbízhatatlan.

Evernote árak

Ingyenes

Személyes : 14,99 USD/hó

Professzionális: 17,99 USD/hó

Evernote értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

7. Hightail

Via Hightail

Használja a Hightail folyamatkezelő eszközt a feladatok szervezéséhez, a nyomon követések hozzárendeléséhez és a projekttel kapcsolatos megbeszélések nyomon követéséhez. A következő lépések élő frissítései mindenkit tájékoztatnak a jelenlegi és a következő eseményekről. A fájlmegosztási funkcióval biztonságosan feltöltheti, elküldheti és tárolhatja a vállalati dokumentumokat. Használja a kreatív együttműködési eszközt a vizuális eszközök összegyűjtéséhez és megbeszéléséhez. 📊

A Hightail legjobb funkciói

fájlmegosztó szoftver biztosítja, hogy minden csapattag hozzáférjen a projektben rá háruló feladatok elvégzéséhez szükséges eszközökhöz.

A kép- és vizuális tartalom funkciók ideálisak, ha olyan módot keres, amellyel megoszthatja, jóváhagyhatja és megtekintheti a kép- és videodokumentációt.

Az Adobe és a Zapier integrációi gyorsabbá teszik a vizuális tartalom létrehozását és hatékonyabbá a ütemezést.

Hightail korlátozások

A projektmenedzsment funkciók csak a Teams és Business csomagokban érhetők el.

Egyes felhasználók fájlok vagy képek megosztásakor hibákat tapasztaltak.

Hightail árak

Lite : Ingyenes

Pro : 12 USD/hó

Teams : 24 USD/hó

Üzleti: 36 USD/hó

Hightail értékelések és vélemények

G2 : 4,2 /5 (680+ értékelés)

Capterra: 4,4 /5 (280+ értékelés)

8. ProcessMaker

A ProcessMaker segítségével

Automatizálja a munkafolyamatokat a ProcessMaker segítségével, egy üzleti folyamatok átalakítására szolgáló eszközzel, amely még a legbonyolultabb projekteket is egyszerűsíti. Az alacsony kódszintű szoftver lehetővé teszi, hogy a Process Modelerben feladatokkal dolgozzon, és vizuális gondolattérképeket és brainstorming diagramokat hozzon létre. Használja a Form Buildert a csapattagoktól származó adatok és visszajelzések rögzítésére, és használja ki a műszerfal nézeteket, hogy betekintést nyerjen a vállalat egészében zajló eseményekbe.

A ProcessMaker legjobb funkciói

Csatlakozzon harmadik féltől származó alkalmazásokhoz, például a Salsforce-hoz és az Oracle-hez az API segítségével.

Használja az automatizálási technológiát a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, és kevesebb időt fordítson értelmetlen feladatokra.

Szkennelje be és tárolja a fájlokat, hogy minden üzleti dokumentumának digitális változatát megőrizhesse.

A ProcessMaker korlátai

A meredekebb tanulási görbe azt jelenti, hogy eleinte több időbe telik megismerni a platformot, ami néha késleltetheti a projekteket, ha azonnal bele kell vágni a munkába.

Egyes felhasználók úgy találták, hogy a felület nem olyan elegáns, mint szeretnék, vagy hogy több kódolást igényel, mint várták.

ProcessMaker árak

Standard : 1495 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 2479 USD/hó felhasználónként

Egyedi: banki, felsőoktatási és beágyazott megoldásokhoz

ProcessMaker értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (270+ értékelés)

Capterra: 4,5 /5 (170+ értékelés)

9. Document360

A Document360 segítségével

A Document360 segítségével létrehozhat egy vállalati tudásbázist, amelyet belsőleg a munkatársakkal, vagy külsőleg az ügyfelekkel oszthat meg. A folyamatok dokumentálásához hozzon létre technikai irányelveket és SOP-kat, például munkavállalói kézikönyveket és marketingkeretrendszereket. Készítsen rendszerdokumentumokat, oktatóanyagokat és referenciaútmutatókat, amelyeket a munkatársak a munkájukhoz felhasználhatnak. 🌻

A Document360 legjobb funkciói

A Document360 csapata elvégzi az átállást más tudásbázis-rendszerekről. Ez azt jelenti, hogy nem kell aggódnia az átállás időigényessége miatt.

Több tucat sablon közül választhat, hogy tudásbázisokat és útmutatókat hozzon létre.

Az intuitív felületnek köszönhetően a szoftver még az új alkalmazottak számára is könnyen használható.

A Document360 korlátai

Jelenleg egyszerre csak egy személy szerkesztheti a dokumentumot, ami korlátozza a csapatmunkát.

Néhányan úgy találták, hogy az analitikai irányítópult nem volt olyan robusztus, mint a versenytársaké.

Document360 árak

Ingyenes

Standard : 149 USD/projekt/hónap

Professzionális : 299 USD/projekt/hónap

Üzleti : 399 USD/projekt/hónap

Vállalati: 599 USD/projekt/hónap

Document360 értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (340+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 160 értékelés)

10. Gluu

Via Gluu

Olyan interaktív útmutatókat és tudásbázisokat szeretne létrehozni, amelyeket alkalmazottai valóban szívesen használnak? A Gluu segítségével vizuális és együttműködésen alapuló dokumentumokat készíthet üzleti folyamataikhoz. A beépített folyamattervező segítségével könnyedén feltérképezheti a folyamatokat, kioszthatja a feladatokat és elkészítheti az ütemtervet.

A Gluu legjobb funkciói

A Gluu folyamatarchitektúra funkciója azonosítja az ismétlődő folyamatokat, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat.

Ossza meg a kontrollt és a hatáskört a különböző csapat tagok között, hogy delegálhassa a menedzsmentet és a felügyeletet.

A változások azonnali értesítéseket generálnak, így minden csapattag naprakész marad és tájékozott.

A Gluu korlátai

A szoftver célja a belső folyamatok egyszerűsítése, de egyes felhasználók azt szerették volna, ha a szoftver támogatná a külső megosztást is az ügyfelek számára tervezett tudásbázisok esetében.

A szűrőnézetek nem kerülnek mentésre, ezért minden alkalommal újra be kell írnia őket, amikor kilép és újra megnyit egy dokumentumot.

Gluu árak

Alap : 12 USD/hó

Pro : 25 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Gluu értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Hatékonyabb folyamatdokumentáció készítése

A ClickUp egy projektmenedzser álma. Több száz sablon közül választhat, így gyorsabban készítheti el az összes folyamat dokumentációját. A munkavállalói kézikönyvektől és az új munkavállalók beilleszkedését segítő ellenőrzőlistáktól a projektek költségvetési eljárásain és a mérföldkövek naptárán át mindent megtalál, amire szüksége van a dokumentáció elkészítéséhez.

