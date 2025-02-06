A 2025-ös év 15 legjobb feladat-automatizáló szoftvere a termelékenység növelése érdekében

A hatékony működésre alkalmazott automatizálás tovább növeli a hatékonyságot.

A hatékony működésre alkalmazott automatizálás tovább növeli a hatékonyságot.

Az ismétlődő feladatok, mint például a nyomon követés, az adatbevitel és az állapotfrissítések kezelése elveheti a csapatod napjának nagy részét, így kevés idő marad a magasabb értékű munkákra.

Ezért sok vállalat fordul a feladat-automatizáló szoftverekhez, hogy egyszerűsítse a műveleteket és javítsa a hatékonyságot olyan részlegekben, mint a HR, a marketing és a pénzügy.

Ebben a blogbejegyzésben 15 legjobb feladat-automatizáló szoftvert mutatunk be, amelyek átalakíthatják munkamódszereit, és megoldást kínálnak a munkafolyamatok szűk keresztmetszeteitől a csapatkommunikációs problémákig mindenre.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 15 legjobb ajánlatunk a feladat-automatizáló szoftverek terén, amelyek megkönnyítik a (munka)életét: ClickUp (A legjobb AI-feladat-automatizáláshoz és munkafolyamat-integrációhoz)

Zapier (A legjobb alkalmazáskapcsolatokhoz és munkafolyamat-automatizáláshoz)

Microsoft Power Automate (a legjobb a Microsoft eszközökben végzett feladatok automatizálásához)

Asana (a legjobb csapatközpontú projektmenedzsmenthez)

Trello (a legjobb vizuális feladatkövetés Kanban segítségével)

Airtable (A legjobb rugalmas projekt- és adatkezeléshez)

Integromat (most Make) (A legjobb komplex automatizálások tervezéséhez)

Automation Anywhere (a legjobb vállalati szintű RPA-hoz)

UiPath (A legjobb skálázható, AI-alapú automatizáláshoz)

IFTTT (If This Then That) (A legjobb egyszerű eszköz- és alkalmazásautomatizáláshoz)

Wrike (A legjobb valós idejű együttműködésen alapuló projektmenedzsmenthez)

TimeHero (A legjobb feladat- és időoptimalizáláshoz)

Kissflow (A legjobb vizuális munkafolyamat-automatizáláshoz)

Motion (a legjobb AI-alapú termelékenységi ütemezéshez)

Monday.com (A legjobb testreszabható csapatmunka-folyamatokhoz)

Mit kell keresnie a feladatautomatizáló szoftverekben?

A megfelelő feladat-automatizáló szoftver kiválasztása nagy döntésnek tűnhet. A rengeteg lehetőség közül érdemes tudni, hogy mi az, ami igazán fontos. Beszéljük meg a legfontosabb szempontokat, hogy kiválaszthassa a csapatának és céljainak leginkább megfelelő eszközt. 👇

Robotikus folyamatautomatizálás (RPA): Válasszon olyan platformokat, amelyek támogatják az RPA-t az ismétlődő, szabályalapú feladatok automatizálásához, mint például az adatbevitel vagy az űrlapok kitöltése.

Gép tanulás és mesterséges intelligencia: Válasszon olyan platformokat, amelyek mesterséges intelligenciát (AI) integrálnak az eredmények előrejelzéséhez és intelligens döntések meghozatalához.

Integrációs képességek: Gondoskodjon a meglévő rendszerekkel (pl. e-mail, CRM, projektmenedzsment) való zökkenőmentes integrációról a teljes munkafolyamat automatizálása érdekében.

No-code/low-code megközelítés: Válasszon olyan szoftvert, amely no-code vagy low-code megközelítést alkalmaz, így technikai szakértelem nélkül is létrehozhat automatizálásokat.

Tömeges feldolgozás: Válasszon olyan eszközöket, amelyek képesek a feladatok tömeges feldolgozására és racionalizálására, így időt takaríthat meg nagy mennyiségű adat kezelésekor.

Hiba kezelése: Keressen beépített mechanizmusokat az automatizálási folyamatokban fellépő hibák felismerésére és megoldására, manuális beavatkozás nélkül.

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie, fedezze fel a 15 legjobb feladat-automatizálási eszközt, amelyekkel egyszerűsítheti munkáját és növelheti csapata termelékenységét. Ezek a megoldások úgy lettek kialakítva, hogy napi feladatait könnyebbé és hatékonyabbá tegyék. ⚙️

Szoftver Legalkalmasabb Kiemelkedő funkció Ingyenes szint ClickUp Teljes körű AI-feladat- és projektkezelés egy helyen Egyedi munkafolyamatok, feladatkezelés, időkövetés és integrációk Elérhető Zapier Az alkalmazások közötti munkafolyamatok automatizálása Több mint 2000 alkalmazást kapcsol össze, több lépéses munkafolyamatokat támogat, nincs szükség kódolásra. Elérhető Microsoft Power Automate A munkafolyamatok automatizálása a Microsoft ökoszisztémában Mély integráció a Microsoft alkalmazásokkal, AI-alapú automatizálás, fejlett munkafolyamat-tervezés Elérhető Asana Projekt- és feladatkezelés Feladatkezelés, ütemtervek, jelentések, testreszabható sablonok és integrációk Elérhető Trello Vizuális projektmenedzsment Kanban táblák, Power-Ups (integrációk), feladatok automatizálása Elérhető Airtable Rugalmas projekt- és adatkezelés Testreszabható adatbázisok, sablonok és együttműködési eszközök; több száz alkalmazással integrálható Elérhető Integromat (Make) Vizuális automatizálási tervezés Fejlett, kódolás nélküli automatizálás, részletes forgatókönyv-készítő, több mint 1000 alkalmazás összekapcsolása Elérhető Automation Anywhere Vállalati szintű automatizálás Robotikus folyamatok automatizálása (RPA), AI integráció, komplex munkafolyamatok automatizálása Nem elérhető UiPath Robotizált folyamatok automatizálása AI-alapú RPA, skálázható botok, végpontok közötti automatizálás az üzleti műveletekben Elérhető IFTTT Egyszerű feladatok automatizálása Appletek, amelyek eszközöket, alkalmazásokat és szolgáltatásokat kapcsolnak össze több mint 600 szolgáltatással Elérhető Wrike Projektmenedzsment csapatok számára Feladatkövetés, valós idejű együttműködés, fájlmegosztás és Gantt-diagramok Elérhető TimeHero Idő- és feladatkezelés Intelligens ütemezés, automatizált feladatprioritizálás, időkövetés és intelligens tervezés Elérhető Kissflow Munkafolyamat-automatizálás és üzleti folyamatok kezelése Vizuális munkafolyamat-készítő, folyamatkezelés, több eszközzel való integráció Elérhető Motion Személyes termelékenység és ütemezés AI-vezérelt feladatprioritizálás, intelligens naptárintegráció, automatikus ütemezés Elérhető Monday. com Csapatprojekt- és feladatkezelés Testreszabható irányítópultok, időkövetés, jelentések, automatizálás és több alkalmazással való integráció. Elérhető

1. ClickUp (a legjobb AI-feladat-automatizáláshoz és munkafolyamat-integrációhoz)

A feladatok kezelése gyorsan fejfájássá válhat, különösen akkor, ha az ismétlődő munkák kezdik felhalmozódni. A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, megkönnyíti a munkát az AI-alapú feladatok automatizálásával, amely elvégzi az Ön helyett a fárasztó munkát.

ClickUp Automations

Kezdje el a ClickUp Automations használatát Készítsen könnyedén egyedi munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Automations egyszerűsíti az ismétlődő feladatokat azáltal, hogy lehetővé teszi egyéni szabályok beállítását. Automatizálhatja az olyan műveleteket, mint a feladatkiosztás, az állapotfrissítés és a nyomon követés, így manuális erőfeszítés nélkül hatékonyabbá teheti munkafolyamatait.

Például beállíthat egy automatizálást, amely automatikusan hozzárendeli a ClickUp feladatokat bizonyos csapattagokhoz, amint egy projekt eléri egy bizonyos szakaszt. Ha egy feladat állapota „Folyamatban”ra változik, automatikusan emlékeztető e-mailt küldhet a kijelölt személynek.

A szoftver előnye, hogy miután beállította, minden automatikusan működik, így csapata a nagyobb képre koncentrálhat, míg a ClickUp elvégzi a rutinmunkát.

ClickUp Brain

Automatizálja a feladatok frissítését, jóváhagyását és nyomon követését triggerek, feltételek és műveletek segítségével a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp NLP Automation Builderje, amely az integrált AI asszisztens, az ClickUp Brain által támogatott, egyszerűvé és gyorssá teszi az automatizálást. Csak mondja el neki egyszerű angol nyelven, mire van szüksége, és az AI automatikusan beállítja a munkafolyamatot az Ön számára.

Bármely szervezetnek, amelynek gondot okoz a projektjei kezelése, a ClickUp segítséget nyújt a feladatok közös elvégzésében. Ezzel a szoftverrel a felhasználók nyomon követhetik a teendőlista tételeit, és a megadott határidőn belül elvégezhetik a feladatokat. Emellett segít a projektmenedzsment csapatnak nyomon követni a projektek általános előrehaladását, hogy a határidők betartásra kerüljenek.

Bármely szervezetnek, amelynek gondot okoz a projektjei kezelése, a ClickUp segítséget nyújt a feladatok közös elvégzésében. Ezzel a szoftverrel a felhasználók nyomon követhetik a teendőlista tételeit, és a megadott határidőn belül elvégezhetik a feladatokat. Emellett segít a projektmenedzsment csapatnak nyomon követni a projektek általános előrehaladását, hogy a határidők betartásra kerüljenek.

ClickUp Chat

Tartsa csapatát kapcsolatban és beszélgetéseit szervezetten a ClickUp Chat segítségével.

Miután beállította az automatizálásokat, a ClickUp Chat segítségével még egy lépéssel tovább mehet, hogy csapata mindig naprakész legyen. Míg a ClickUp automatizálási funkciói a feladatok és emlékeztetők kezelésével végzik el a nehéz munkát, a Chat valós időben biztosítja a kommunikációt.

Ahelyett, hogy e-mailek és több üzenetküldő alkalmazás között ugrálna, a Chat segítségével valós idejű beszélgetéseket folytathat közvetlenül a ClickUp-ban. Üzeneteket küldhet a csapat tagjainak, kérdéseket tehet fel, vagy megoszthatja a feladatokkal kapcsolatos friss információkat anélkül, hogy elveszítené a fontos információkat.

📮 ClickUp Insight: A szakemberek 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapaton belüli kommunikációhoz. Bár ez gyors és hatékony információcserét tesz lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornán, szálon vagy közvetlen üzenetben jelennek meg, ami megnehezíti a későbbiekben az információk visszakeresését. Az olyan integrált megoldásokkal, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz vannak rendelve, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők. A Chatben a beszélgetések, feladatok és projektek nem csak összekapcsolódnak, hanem összefutnak.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A platform kiterjedt funkciói új felhasználók számára túlnyomóak lehetnek.

A mobilalkalmazásból hiányoznak bizonyos funkciók, amelyek a böngészőben vagy a Mac vagy Windows PC asztali verziójában elérhetők.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Személy szerint nagyon tetszik a ClickUp táblázatos nézet és a „Me Mode” funkciója, mivel így mindig tisztában vagyok az összes feladattal. Emellett könnyedén testreszabhatom az oszlopokat, hogy csak a kívántakat jelenítsem meg, ami nagyon tetszik. Értékelem az automatizálási funkcióját (ClickUpBot) is. Ha például elfelejtek néhány feladatot egy korábbi sprintből, akkor azokat automatikusan hozzáadja a jelenlegi sprinthez. Segít automatizálni a feladatok állapotának frissítését is. Ezenkívül a ClickUp kiváló támogatást nyújt. Néhány napja néhány problémával szembesültem, de a fórumon könnyen megtaláltam a megoldást.

Személy szerint nagyon tetszik a ClickUp táblázatos nézet és a „Me Mode” funkciója, mivel így mindig tisztában vagyok az összes feladattal. Emellett könnyedén testreszabhatom az oszlopokat, hogy csak a kívántakat jelenítsem meg, ami nagyon tetszik.

Értékelem az automatizálási funkcióját (ClickUpBot) is. Ha például elfelejtek néhány feladatot egy korábbi sprintből, akkor azokat automatikusan hozzáadja a jelenlegi sprinthez. Segít automatizálni a feladatok állapotának frissítését is.

Ezenkívül a ClickUp kiváló támogatást nyújt. Néhány napja néhány problémával szembesültem, de a fórumon könnyen megtaláltam a megoldást.

🤝 Barátkozó emlékeztető: Az automatizálás nem egyszeri folyamat. Rendszeresen tesztelje és finomítsa munkafolyamatait, hogy azok biztosan megfeleljenek a csapat változó igényeinek.

2. Zapier (a legjobb alkalmazáskapcsolatokhoz és munkafolyamat-automatizáláshoz)

via Zapier

A Zapier egy kódolásmentes platform, amely egyszerűsíti a munkafolyamatok automatizálását ( ) minden méretű vállalkozás számára. Több mint 7000 alkalmazást összekötve lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fejlesztők vagy IT-támogatás nélkül automatizálják a folyamatokat a különböző eszközök között.

A Zapier segítségével használhatja a mesterséges intelligenciát a feladatok automatizálásához, harmadik féltől származó alkalmazások integrálásához és vállalati szintű biztonság kihasználásához.

🧠 Érdekesség: A Zapier segítségével két vagy több alkalmazást összekötő feladatautomatizálási sorozatot Zap-nak nevezik.

A Zapier legjobb funkciói

Csatlakozzon olyan népszerű alkalmazásokhoz, mint a Canva, a Grammarly és a Dropbox, hogy központosítsa műveleteit.

A drag-and-drop eszközök segítségével néhány perc alatt létrehozhat és testreszabhat munkafolyamatokat.

Állítson be automatizált jóváhagyási folyamatokat a költségjelentésekhez vagy a hozzáférési jogosultságokhoz, csökkentve ezzel a manuális beavatkozásokat és a késedelmeket.

Tárolja, szerkessze és rendszerezze munkafolyamat-adatait könnyedén, miközben fenntartja a szinkronizálást a csatlakoztatott alkalmazások között.

A Zapier korlátai

A Zaps beállítása időt és erőfeszítést igényel, különösen kezdők számára.

Problémák merülhetnek fel olyan mezők lekérésénél, mint például a nemzetközi ügyfelek irányítószámai vagy az ügyfelek címkézése.

Zapier árak

Alap: Ingyenes

Professzionális: 29,99 USD/hó felhasználónként

Csapat: 103,50 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2900 értékelés)

Mit mondanak a Zapierről a valódi felhasználók?

A Zapierben leginkább a könnyű használat tetszik. Konkrétan az, hogy kódolási ismeretek nélkül is intuitív és egyszerű a „Zaps” (automatizált munkafolyamatok) beállítása. A lépésről lépésre történő útmutatás biztosítja a zökkenőmentes beállítást még a komplex automatizálások esetében is. Tetszik továbbá, hogy a Zapier testreszabható. Imádom, hogy a Zaps szűrőkkel, feltételekkel és többlépcsős műveletekkel testreszabható, így finomhangolt munkafolyamatokat hozhatok létre, amelyek tökéletesen igazodnak az igényeimhez.

A Zapierben leginkább a könnyű használat tetszik. Konkrétan az, hogy kódolási ismeretek nélkül is intuitív és egyszerű a „Zaps” (automatizált munkafolyamatok) beállítása. A lépésről lépésre történő útmutatás biztosítja a zökkenőmentes beállítást még a komplex automatizálások esetében is. Tetszik továbbá, hogy a Zapier testreszabható. Imádom, hogy a Zaps szűrőkkel, feltételekkel és többlépcsős műveletekkel testreszabható, így finomhangolt munkafolyamatokat hozhatok létre, amelyek tökéletesen igazodnak az igényeimhez.

a Microsoft Power Automate segítségével

Ha valaha is szerette volna, ha lenne egy egyszerűbb módszer a ismétlődő folyamatok automatizálására, anélkül, hogy programozási ismeretekkel kellene rendelkeznie, akkor a Microsoft Power Automate lehet az, amire szüksége van.

Ez egy alacsony kódszintű platform, amelynek célja, hogy segítse a munkafolyamatok automatizálását, az alkalmazások összekapcsolását és a csapat munkájának optimalizálását. Az AI, az RPA és a digitális folyamatok automatizálása (DPA) kombinációjával a Power Automate még a legunalmasabb folyamatokat is hatékonyabbá teszi.

A Microsoft Power Automate legjobb funkciói

Automatizálja a felhőalkalmazásokat és szolgáltatásokat a DPA segítségével, hogy biztosítsa a zökkenőmentes működést mind a helyszínen, mind a felhőben.

Használja az AI-alapú Copilotot a munkafolyamatok létrehozásához, szerkesztéséhez és finomításához egyszerű, természetes nyelvű bevitellel.

Válasszon több mint 1000 előre elkészített API-csatlakozó közül, vagy hozzon létre egyedi csatlakozókat, hogy gyakorlatilag bármilyen rendszert vagy alkalmazást összekapcsolhasson.

A Microsoft Power Automate korlátai

A licencelési követelmények megértése és a folyamatok tulajdonjogának kezelése bonyolult lehet.

A Power Automate munkasorai nem nagy teljesítményű forgatókönyvekre lettek tervezve, ami korlátozza használatukat nagy igénybevételű környezetekben.

A Microsoft Power Automate árai

Power Automate Premium: 15 USD/hó felhasználónként

Power Automate Process: 150/hó botonként

Power Automate Hosted Process: 215 USD/hó botonként

Microsoft Power Automate értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

4. Asana (a legjobb csapatközpontú projektmenedzsmenthez)

via Asana

Az Asana egy munkamenedzsment platform, amely összekapcsolja a feladatokat a stratégiai célokkal, megkönnyítve a csapatok együttműködését és a haladás nyomon követését. Automatizálási funkciókat kínál, beleértve a triggerekre alapuló komplex feladatokra vonatkozó szabályokat, és integrálható olyan kód nélküli platformokkal, mint a Bardeen. ai.

A platform előre elkészített sablonjai optimalizálják a különböző folyamatok munkafolyamatait, így az automatizálás gyors és hatékony, míg az AI-alapú eszközök minden méretű vállalkozás számára javítják az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.

Az Asana legjobb funkciói

Készítsen egyedi munkafolyamatokat kódolás nélkül az ismétlődő feladatok kezeléséhez és a megbízható folyamatok szervezet-szintű kiterjesztéséhez.

Állítson be automatikus értesítéseket a lejárt vagy közeledő határidőkkel kapcsolatban, hogy a feladatok a mikromanagement nélkül is a terv szerint haladjanak.

Használja az Asana AI-t a feladatok automatikus kiosztásához, a kérések osztályozásához és az előrehaladásról szóló jelentések készítéséhez, így csapata a magasabb prioritású munkákra koncentrálhat.

Figyelje nyomon az értékesítési csapat teljesítményére és a projekt állására vonatkozó valós idejű adatokat, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, és megossza a frissítéseket az érdekelt felekkel.

Az Asana korlátai

A szabályok nem célozhatnak meg közvetlenül alfeladatokat, kivéve, ha azok több projekthez is kapcsolódnak, ami bonyolítja a több alszintű feladatok automatizálását.

Egy feladat legfeljebb 60 egyéni mezővel rendelkezhet, ami korlátozhatja az adatok nyomon követését olyan projektekben, amelyek kiterjedt mezőtestreszabást igényelnek.

Asana árak

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 200 értékelés)

🔍 Tudta-e: Az Asana társalapítója Dustin Moskovitz, a Facebook egyik társalapítója. Ez a kapcsolat egy technológiai óriással befolyásolta az Asana hatékony, felhasználóbarát tervezési megközelítését és széles körű együttműködési képességeit.

5. Trello (a legjobb vizuális feladatkövetés Kanban segítségével)

via Trello

A Trello egy vizuálisan intuitív projektmenedzsment eszköz, amely táblákat, listákat és kártyákat használ a feladatok szervezéséhez és nyomon követéséhez. Akár napi munkafolyamatokat kezel, akár nagyobb projektek kezelésére bővíti tevékenységét, a Trello könnyedén alkalmazkodik az Ön igényeihez.

A Butler funkcióval beépített automatizálásnak köszönhetően a Trello lehetővé teszi az ismétlődő feladatok racionalizálását, így a csapatok a valóban fontos dolgokra koncentrálhatnak. Emellett automatikusan frissíti a különböző táblák között összekapcsolt kártyákat, ha változás történik, így minden csapat összhangban marad.

A Trello legjobb funkciói

Ütemezzen frissítéseket, emlékeztetőket vagy haladásjelzőket az időérzékeny feladatokhoz.

Engedélyezze a Butler intelligens automatizálási javaslatait az ismétlődő műveletekhez.

Integrálja a Trellót a Slackkel, a Jirával és az e-mailekkel, hogy automatizálja az értesítéseket és a feladatokat.

Határozza meg a kiváltó eseményeket és a végrehajtandó műveleteket, például a feladatok áthelyezését vagy a csapat tagjainak tájékoztatását a prioritások változásáról.

A Trello korlátai

Az egyes ellenőrzőlisták elemei alapján történő műveletek automatizálása kihívást jelenthet, mivel a Trello automatizálási funkciója nem biztos, hogy natívan támogatja a kiváltókat vagy műveleteket ilyen részletes szinten.

Bár egyszerű feladatokhoz alkalmas, a Trello beépített automatizálási funkciója bonyolultabb munkafolyamatok esetén nehézségekbe ütközhet.

Trello árak

Alapcsomag: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 300 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

A Trello a legjobb eszköz, amely segít nekem és munkatársaimnak a mindennapi feladatok szervezésében. Nagyon testreszabható, így bármely vállalkozás saját céljaihoz igazíthatja. Kedvenc funkcióim a feladatkiosztás, az automatizálás és a korlátlan oszloplétrehozás.

A Trello a legjobb eszköz, amely segít nekem és munkatársaimnak a mindennapi feladatok szervezésében. Nagyon testreszabható, így bármely vállalkozás saját céljaihoz igazíthatja. Kedvenc funkcióim a feladatkiosztás, az automatizálás és a korlátlan oszloplétrehozás.

🧠 Érdekesség: A Trello a Kanban filozófiából merített ihletet, amely az 1940-es években a Toyota gyáraiban született meg a munkafolyamatok optimalizálásának egyik módszereként.

6. Airtable (A legjobb rugalmas projekt- és adatkezeléshez)

via Airtable

Az Airtable ötvözi a táblázatok egyszerűségét a relációs adatbázisok erejével, így ideális platform a munkafolyamatok szervezéséhez és automatizálásához. Kódolás nélküli automatizálási funkciójával időt takaríthat meg és csökkentheti a hibák számát.

A feltételes logika támogatja a dinamikus munkafolyamatokat, míg a futási előzmények és a verziókövetés segít az automatizálások figyelemmel kísérésében és szükség szerinti módosításában.

Az Airtable legjobb funkciói

Készítsen komplex munkafolyamatokat, akár 25 egymást követő művelettel egyetlen automatizálásban, lehetővé téve a fejlett feladatkoordinációt az egész bázisán.

Használjon olyan kiváltókat, mint a rekordfrissítések, bizonyos mezőfeltételek vagy űrlapok benyújtása, hogy manuális beavatkozás nélkül indítsa el a munkafolyamatokat.

Adjon hozzá egyedi szkripteket a testreszabott funkcionalitáshoz, bővítve ezzel automatizálási képességeit.

Integráljon kattintható gombokat az alapjába az azonnali automatizálás elindításához, ami tökéletes ad hoc frissítésekhez vagy feladatkiosztásokhoz.

Az Airtable korlátai

Bár az Airtable integrálható különböző külső szolgáltatásokkal, a harmadik féltől származó alkalmazások bevonásával történő automatizálás beállítása néha bonyolult lehet.

Az előfizetési csomagjától függően korlátozott a havonta megengedett automatizálási futtatások száma.

Airtable árak

Csapat: 20 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 45 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

7. Integromat (ma Make) (A legjobb komplex automatizálások tervezéséhez)

A Make segít az egyéneknek, csapatoknak és vállalkozásoknak a feladatok, munkafolyamatok, alkalmazások és rendszerek tervezésében, építésében és automatizálásában – mindezt kódolás nélkül. A munkafolyamatokat egyetlen kattintással aktiválhatja.

Ha marketingkampányokra, IT-automatizálásra vagy integrációk kiaknázására koncentrál Az integrációk elkészítése után a szoftver az Ön igényeihez igazodik, gyorsaságot és rugalmasságot biztosítva.

A legjobb funkciók

Hozzáférés a korábbi munkafolyamatok részletes naplóihoz a hibák kijavítása és a folyamatok javítása érdekében.

Készítsen vizuális munkafolyamatokat a drag-and-drop munkafolyamat-készítővel, így nincs szükség kódolási szakértelemre.

Állítson be tartalék munkafolyamatokat, hogy a kritikus folyamatok akkor is zökkenőmentesen működjenek, ha hiba történik.

Készítsen elágazó logikával és többlépcsős forgatókönyvekkel rendelkező munkafolyamatokat, amelyek komplex folyamatokat tesznek lehetővé több lehetséges kimenetellel.

Korlátozások

Az emberi hibák kezelésére szolgáló funkciók nem olyan hatékonyak, mint más eszközök esetében.

A több lépésből álló munkafolyamatok végrehajtása vagy nagy adatmennyiségek kezelése lassabb teljesítményt vagy időtúllépéseket eredményezhet.

Árazás

Alap: 10,59 USD/hó felhasználónként

Pro: 18,82 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 34,12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 220 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (385+ értékelés)

Mit mondanak a Make-ről a valós felhasználók?

A Make.com egy fantasztikus platform automatizálások és kódolás nélküli megoldások létrehozásához. Cégünknél gyakran használjuk olyan megoldások prototípusainak létrehozásához, amelyeket később natív programozási nyelveken valósítunk meg. A funkciók száma lenyűgöző – jelentősen több, mint a legtöbb versenytársé. Ez egy álomszerszám a fejlesztők számára, mivel mélyreható testreszabást és rugalmasságot tesz lehetővé.

A Make.com egy fantasztikus platform automatizálások és kódolás nélküli megoldások létrehozásához. Cégünknél gyakran használjuk olyan megoldások prototípusainak létrehozásához, amelyeket később natív programozási nyelveken valósítunk meg. A funkciók száma lenyűgöző – jelentősen több, mint a legtöbb versenytársnál. Ez egy álomszerszám a fejlesztők számára, mivel mélyreható testreszabást és rugalmasságot tesz lehetővé.

🧠 Érdekesség: Az első ismert automatizálási eszközt, a vízórát, a görögök találták fel i. e. 300 körül, hogy emberi beavatkozás nélkül mérjék az időt.

8. Automation Anywhere (a legjobb vállalati szintű RPA)

via Automation Anywhere

Az Automation Anywhere egy mesterséges intelligenciával működő platform, amely automatizálást, mesterséges intelligenciát és integrációkat kombinál a vállalati munkafolyamatok optimalizálása érdekében.

Egyszerűsíti a komplex folyamatokat, javítja a hatékonyságot és ösztönzi az innovációt azáltal, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára a feladatok automatizálását és a legfontosabb információk gyorsabb kinyerését. A felhőalapú architektúra biztosítja a méretezhetőséget és a rugalmasságot minden méretű vállalkozás számára.

Az Automation Anywhere legjobb funkciói

Automatizálja a részlegek közötti összekapcsolt folyamatokat a beépített koordinációs eszközök segítségével a nagy értékű feladatokhoz.

Kezdje gyorsan a gyakori dokumentumtípusokhoz előre betanított AI-modellekkel, és igazítsa azokat az egyedi üzleti igényeihez!

A beágyazott automatizálási eszközök segítségével ellenőrizze az adatok érvényességét a munkafolyamatokban, hogy növelje a termelékenységet.

Tartsa be a vállalati szintű irányítási előírásokat a felhasználói korlátok, az adatok maszkolása és a biztonságos ellenőrzési nyomvonalak segítségével.

Az Automation Anywhere korlátai

A fejlett funkciók elsajátításához speciális képzésre lehet szükség.

A strukturálatlan adatok feldolgozásához gyakran szükség van a natív képességeken túlmutató további eszközökre vagy konfigurációra.

Automation Anywhere árak

Community Edition: Ingyenes

Cloud Starter Pack: 750 USD/hó botkészítőnként

További kísérő bot: 125 USD/hó botonként

További felügyelet nélküli bot: 500 USD/hó botonként

Vállalatok: Egyedi árazás

Automation Anywhere értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 5400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (190+ értékelés)

💡 Profi tipp: Figyelje az automatizálások teljesítményét. Szükség esetén végezzen módosításokat a hatékonyság vagy a pontosság javítása érdekében.

9. UiPath (A legjobb skálázható, AI-alapú automatizáláshoz)

via UiPath

Az UiPath az RPA, az AI és a felhőtechnológia zökkenőmentes integrációjával alakítja át az üzleti működést.

Ezenkívül az UiPath fejlett funkciói, mint például a dinamikus űrlapkészítés és az automatizált feladatkiosztás, lehetővé teszik a csapatok számára a folyamatok racionalizálását, az együttműködés javítását és a növekedést és innovációt elősegítő stratégiai kezdeményezésekre való összpontosítást.

Az UiPath legjobb funkciói

Készítsen robotokat közvetlenül az UiPath Automation Cloudban szerver nélküli vagy Windows-alapú opciókkal, amelyek azonnal készen állnak a feladatok végrehajtására.

Az UiPath Automation Suite segítségével automatizálhatja a helyszíni, felhőalapú vagy Kubernetes környezetet, könnyen kezelhető integrációkkal.

Testreszabhatja a virtuális gépek konfigurációját a Windows-alkalmazásokat érintő automatizálások futtatásához, hogy azok megfeleljenek az egyedi követelményeknek.

Biztosítsa a munkafolyamatok folytonosságát a beépített failover és aktív/aktív konfigurációk segítségével a jobb rugalmasság érdekében.

Az UiPath korlátai

Az iframe-eken belüli UI-elemek szelektorai nem validáltak, ezért az automatizálási projektekben célszerű elkerülni az iframe-ek használatát.

A dokumentumok méretére, az oldalak számára és a mezők számára vonatkozóan meghatározott korlátozások vannak érvényben.

UiPath árak

Pro: 420 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

UiPath értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 6600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak az UiPath-ról a valós felhasználók?

Ez a megoldás könnyen megvalósítható és használható, lehetővé teszi a kategorizálási rendszer, egyes döntéshozatali eljárások és az új jelentkezők felvételével kapcsolatos egyéb folyamatok automatizálását. Az UiPath Automation Hub segítségével a vállalat egészének munkatársai automatizálási ötletekkel járulhatnak hozzá, így biztosítva, hogy az automatizálás lehetőségei ne korlátozódjanak csupán a technikai csapatokra.

Ez a megoldás könnyen megvalósítható és használható, lehetővé teszi a kategorizálási rendszer, egyes döntéshozatali eljárások és az új jelentkezők felvételével kapcsolatos egyéb folyamatok automatizálását. Az UiPath Automation Hub segítségével a vállalat egészének munkatársai automatizálási ötletekkel járulhatnak hozzá, így biztosítva, hogy az automatizálás lehetőségei ne korlátozódjanak csupán a technikai csapatokra.

📖 Olvassa el még: A legjobb irodai automatizálási szoftverek

10. IFTTT (If This Then That) (A legjobb egyszerű eszköz- és alkalmazásautomatizáláshoz)

via MacStories

Az IFTTT (If This Then That) egyszerűsíti a feladatkezelést azáltal, hogy összekapcsolja a különböző alkalmazásokat, eszközöket és szolgáltatásokat. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi munkafolyamatokat, úgynevezett appleteket hozzanak létre, amelyek egyszerű „ha ez, akkor az” logikával automatizálják az ismétlődő feladatokat.

Ez az eszköz több mint 900 alkalmazást köt össze, köztük a Google Naptárat, a Slacket és a Spotify-t, így ideális üzleti munkafolyamatok kezelésére vagy okosotthon-eszközök automatizálására. AI-alapú funkciói lehetővé teszik tartalomkészítést, értekezletek összefoglalását és fejlett egyéni automatizálást.

Az IFTTT legjobb funkciói

Összekapcsolja az alkalmazásokat és szolgáltatásokat előre elkészített vagy egyedi munkafolyamatok segítségével, amelyeket idő, hely vagy meghatározott események indítanak el.

Szinkronizálja az olyan eszközöket, mint a világítás, a termosztátok és a kamerák, hogy kéz nélkül vezérelhesse őket, például automatikusan kikapcsolhassa a világítást, amikor elhagyja otthonát.

Helyezkedjen el automatizálások, például a telefon elnémítása az irodába való belépéskor.

Frissítse automatikusan Android-háttérképét a NASA napi képével, vagy szinkronizálja az RSS-hírcsatorna frissítéseit más platformokkal.

Az IFTTT korlátai

A szolgáltatás-specifikus sebességkorlátozások túllépése az appletek ideiglenes meghibásodását okozhatja.

Az ingyenes csomag csak egyetlen triggerrel és művelettel rendelkező appleteket támogat.

IFTTT árak

Pro: 3,49 USD/hó felhasználónként

Pro+: 14,99 USD/hó felhasználónként

IFTTT értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak az IFTTT-ről a valós felhasználók?

Összességében az IFTTT kiváló eszköz a legkülönbözőbb feladatok automatizálásához. Egyszerű beállítása, hatalmas applet-választéka és az egyéni appletek létrehozásának lehetősége miatt kiváló választás a digitális életének racionalizálásához. Az egyetlen hátránya, hogy néha megbízhatatlan lehet, és az integrálható szolgáltatások köre korlátozott. Ha azonban hajlandó elviselni ezeket a problémákat, az IFTTT kiváló eszköz az automatizáláshoz.

Összességében az IFTTT kiváló eszköz a legkülönbözőbb feladatok automatizálásához. Egyszerű beállítása, hatalmas applet-választéka és az egyéni appletek létrehozásának lehetősége miatt kiváló választás a digitális életének racionalizálásához. Az egyetlen hátránya, hogy néha megbízhatatlan lehet, és az integrálható szolgáltatások köre korlátozott. Ha azonban hajlandó elviselni ezeket a problémákat, az IFTTT kiváló eszköz az automatizáláshoz.

11. Wrike (A legjobb valós idejű együttműködésen alapuló projektmenedzsmenthez)

via Wrike

A Wrike egy projektmenedzsment platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a szervezettség fenntartásában, a zökkenőmentes együttműködésben és a haladás hatékony nyomon követésében. Funkciói, mint például az automatizált feladatlétrehozás, a feltételes logikai űrlapok és a valós idejű frissítések, kiküszöbölik az ismétlődő manuális feladatokat.

Ezenkívül a Wrike testreszabható irányítópultokat kínál a haladás és a legfontosabb mutatók nyomon követéséhez, valamint több mint 400 alkalmazással integrálható az adatáramlás optimalizálása és a riasztások automatizálása érdekében.

A Wrike legjobb funkciói

Hozzáférés átfogó elemzésekhez interaktív diagramok és infografikák segítségével, amelyek 15 percenként frissülnek.

Kategorizálja és rendezze az adatokat címkék és mappák segítségével, hogy könnyebben hozzáférhessen a projekt részleteihez és megoszthassa azokat.

Automatizálja az emlékeztetőket, a feladatkiosztásokat és a jóváhagyási munkafolyamatokat a hatékonyság növelése érdekében.

Tartsa a projekteket a terv szerint haladva az automatikus keresztcímkézés, állapotfrissítések és egyéni mezőmódosítások segítségével.

A Wrike korlátai

A Wrike automatizálási motorja jelenleg csak egy trigger-t támogat szabályonként, nincs OR/AND logikája több trigger kombinálásához.

Bizonyos egyedi tételek, például a projektalapúak, nem jelölhetők számlázhatónak, ami korlátozza azok használatát bizonyos munkafolyamatokban.

A Wrike árai

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3700 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2700 értékelés)

12. TimeHero (A legjobb feladat- és időoptimalizáláshoz)

via TimeHero

A TimeHero egy intelligens feladatkezelő eszköz, amely automatikusan megtervezi és módosítja napi feladatait, projektjeit és ismétlődő munkáit a rendelkezésre állás alapján. Dinamikusan hoz létre ütemterveket, biztosítva a feladatok időbeni elvégzését még a változó prioritások közepette is.

Az automatizálási funkciók között megtalálhatók az autonóm ismétlődő feladatok, az intelligens munkafolyamat-sablonok és a Zapier segítségével több mint 1000 alkalmazással való integráció, amelyek zökkenőmentes feladatfelvételt és hatékony projektmenedzsmentet tesznek lehetővé anélkül, hogy folyamatos kézi beavatkozásra lenne szükség.

A TimeHero legjobb funkciói

Automatikusan ütemezze át az ismétlődő feladatokat, vagy állítsa be, hogy azok a határidő után lejárjanak, így elkerülve a rendetlenséget.

Ismerje meg, mennyi idő áll rendelkezésre a rendszeres feladatok elvégzése után, hogy pontosabbá tehesse a tervezést.

Könnyedén kövesse nyomon a projekteket az automatizált azonosítással, amely jelzi a késedelmes feladatokat és a túlterhelt csapattagokat, így gyorsan módosíthatja a munkaterhelést.

A feladatok automatikus ütemezése a csapat rendelkezésre állása alapján, így nincs szükség manuális frissítésekre.

A TimeHero korlátai

A platform hibás felülete rontja az általános felhasználói élményt.

Egyes felhasználók problémákat tapasztaltak azzal, hogy a TimeHero nem frissítette a naptárukban szereplő találkozókat.

TimeHero árak

Alap: 5 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 12 USD/hó felhasználónként

Prémium: 27 USD/hó felhasználónként

TimeHero értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

🧠 Érdekesség: 1495-ben Leonardo da Vinci vázlatokat készített egy automatizált mechanikus lovagról. Az ülni tudott, karjait mozgathatta, sőt, a fejét is tudta mozgatni.

13. Kissflow (A legjobb vizuális munkafolyamat-automatizáláshoz és üzleti folyamatok kezeléséhez)

via Kissflow

A Kissflow egy felhőalapú, üzleti folyamatok automatizálására szolgáló eszköz, amelynek célja a folyamatok automatizálásának egyszerűsítése anélkül, hogy kiterjedt programozási ismeretekre lenne szükség. Lehetővé teszi a munkafolyamatok létrehozását és automatizálását egy vizuális szerkesztő és egy drag-and-drop űrlapszerkesztő kombinálásával.

A Kissflow egyedülálló munkafolyamat-koordinációs képességei kiemelik a munkafolyamat-automatizáló szoftverek listáján, lehetővé téve a csapatok számára, hogy több szigetelt munkafolyamatot összekapcsoljanak, és növeljék a termelékenységet és az együttműködést a szervezet egészében.

A Kissflow legjobb funkciói

Használja az intuitív vizuális szerkesztőt a munkafolyamatok létrehozásához, így a tervezési folyamat mind az üzleti, mind a technikai felhasználók számára könnyen érthetővé válik.

A drag-and-drop űrlapszerkesztővel könnyedén létrehozhat és módosíthat űrlapokat, és azokhoz igazíthatja üzleti igényeit anélkül, hogy kódolnia kellene.

Térképezze fel a mezőket és szinkronizálja automatikusan az összekapcsolt munkafolyamatok közötti adatokat, csökkentve ezzel a kézi adatbeviteli hibákat.

A Kissflow korlátai

Nincs beépített üzenetküldő funkció a projektekben, ami korlátozza a közvetlen kommunikációt.

Harmadik féltől származó integrációkra támaszkodik, ami kompatibilitási problémákat okozhat a meglévő eszközökkel.

Kissflow árak

Alap: 1500 USD/hó 50 felhasználó esetén

Vállalatok: Egyedi árazás

Kissflow értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Kissflow-ról a valódi felhasználók?

A Kissflow számára számomra a legkiemelkedőbb tulajdonsága az, hogy képes különböző munkafolyamatokat kezelni és automatizálni az üzleti folyamatok szerint. Ezért a különböző munkafolyamatok tervezése egyszerűen, drag and drop segítségével elvégezhető, kódolási ismeretek nélkül. Nyilvánvaló, hogy a Google Workspace és a Slack eszközökkel való integrációja kényelmesebbé és hatékonyabbá teszi az adatokkal való munkát csapatunk számára. Ez az integráció és rugalmasság tehát a hatékonyság jelentős javulásával járt.

A Kissflow számára számomra a legkiemelkedőbb tulajdonsága az, hogy képes különböző munkafolyamatokat kezelni és automatizálni az üzleti folyamatok szerint. Ezért a különböző munkafolyamatok tervezése egyszerűen, drag and drop segítségével elvégezhető, kódolási ismeretek nélkül. Nyilvánvaló, hogy a Google Workspace és a Slack eszközökkel való integrációja kényelmesebbé és hatékonyabbá teszi az adatokkal való munkát csapatunk számára. Ez az integráció és rugalmasság tehát a hatékonyság jelentős javulásával járt.

📖 Olvassa el még: Hogyan takaríthat meg időt és energiát az adatbeviteli automatizálás?

14. Motion (A legjobb AI-alapú személyes termelékenység és ütemezéshez)

via Motion

A Motion mesterséges intelligenciát használ a termelékenység növelésére azáltal, hogy automatikusan megtervezi, prioritásba rendezi és módosítja a feladatokat. Proaktív módon figyelmezteti Önt a közelgő határidőkről, még akkor is, ha a feladatokra még hetek vannak hátra, így biztosítva, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon.

Ezenkívül a Motion automatizálási funkciói között megtalálható az AI-vezérelt automatikus feladatütemezés, amely a prioritások és a határidők figyelembevételével optimalizálja a naptárat, valamint az automatikus feladatátcsoportosítás, amely lehetővé teszi a feladatok zökkenőmentes módosítását a prioritások változása esetén, anélkül, hogy túlterheltséget okozna.

A Motion legjobb funkciói

Szinkronizálja személyes és munkahelyi naptárait, beleértve a Google, Outlook és iCloud naptárakat is, a zökkenőmentes ütemezés érdekében.

Figyelje a munkaterhelést, hogy elkerülje a túlterheltséget az ütemezett órák felülvizsgálatával és a határidők módosításával.

Hatékonyan ütemezzen megbeszéléseket az elérhetőségek szinkronizálásával és az optimális időpontok kiválasztásával.

Mozgáskorlátozások

Sok felhasználó észrevette, hogy a mobilalkalmazás lassabb és kevésbé reagál, mint a számítógépes verzió.

A felhasználói felület nem feltétlenül olyan kifinomult, mint egyes natív alkalmazásoké.

Mozgásalapú árazás

Egyéni: 34 USD/hó felhasználónként

Üzleti szabvány: 20 USD/hó felhasználónként

Business Pro: Egyedi árazás

Mozgásértékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (50 értékelés)

15. Monday. com (A legjobb testreszabható csapatmunka-folyamatokhoz)

A Monday.com egy sokoldalú feladatkezelő platform, amely az automatizálást használja a termelékenység növelésére és a munkafolyamatok racionalizálására. Kódolás nélküli automatizálási funkciói lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy könnyedén hozzanak létre triggereket és műveleteket a feladatok, határidők és csapatfeladatok kezeléséhez.

A legfontosabb funkciók között szerepelnek az állapotalapú triggerek, a testreszabható munkafolyamat-sablonok és a táblák közötti automatizálások, amelyek mind a kézi munkát csökkentik és a feladatkezelést egyszerűsítik.

A Monday.com legjobb funkciói

Hozzon létre automatikus feladatokat olyan kiváltó események alapján, mint az állapotváltozások, az időalapú események vagy az egyéni feltételek.

Állítson be automatikus emlékeztetőket a határidőkhöz és a feladatok állapotához, hogy a határidők mindig betartásra kerüljenek.

Készítsen egyedi munkafolyamatokat úgy, hogy meghatározott kiváltókat és műveleteket definiál, kódolási ismeretek nélkül.

Monday.com korlátai

Az automatizálási korlátozások fiókonként érvényesek, ezért a csapat méretének és a használat növekedésével frissítésekre lehet szükség.

A platform előre definiált sablonokat kínál, de nem rendelkezik kiterjedt testreszabási lehetőségekkel, ami megnehezítheti az adott üzleti folyamatokhoz való alkalmazkodást.

Monday.com árak

Alap: 12 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 14 USD/hó felhasználónként

Pro: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5300 értékelés)

Mit mondanak a monday.com-ról a valós felhasználók?

Nagyon intuitív és vizuálisan vonzó felülettel rendelkezik, ami megkönnyíti a megértést, így bárki gyorsan megtanulhatja a Monday használatát. Szeretem ezt az eszközt, mert lehetővé teszi a kollégáimmal való valós idejű együttműködést, és lehetővé teszi a elvégzendő feladatok automatizálását.

Nagyon intuitív és vizuálisan vonzó felülettel rendelkezik, ami megkönnyíti a megértést, így bárki gyorsan megtanulhatja a Monday használatát. Szeretem ezt az eszközt, mert lehetővé teszi a kollégáimmal való valós idejű együttműködést, és lehetővé teszi a elvégzendő feladatok automatizálását.

🔍 Tudta? A Monday.com nem mindig monday.com néven volt ismert. Kezdetben „dapulse” néven indult, majd később megváltoztatták a nevét, hogy jobban tükrözze a szerszám küldetését, amelynek célja a munkahét megkönnyítése és a csapatok segítése abban, hogy már hétfőtől produktív hetet tudjanak elérni.

Ismétlődő sikerek, egy feladat egyszerre

A feladat-automatizáló szoftverek jelentősen növelhetik a termelékenységet azáltal, hogy egyszerűsítik a munkafolyamatokat és kiküszöbölik az ismétlődő feladatokat. A rengeteg rendelkezésre álló lehetőség közül fontos megtalálni a megfelelő megoldást, amely megfelel a csapata igényeinek és üzleti céljainak.

A legjobb lehetőségek értékelése után a ClickUp bizonyult a legjobb választásnak sok vállalkozás számára. Ez egy all-in-one platform, amely ötvözi a feladatkezelést, az AI-alapú automatizálást és a hatékony együttműködési funkciókat.

A ClickUp segítségével mindent automatizálhat, a feladatkiosztástól a státuszfrissítésekig, zökkenőmentesen integrálhatja harmadik féltől származó alkalmazásokkal, és igényeihez igazíthatja a munkafolyamatokat.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és szabadítsa fel napját az értelmes munkára!