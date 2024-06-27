Hogyan használhatja az AI-t a feladatok automatizálására?

Az unalmas, ismétlődő feladatok, mint például a hívások részleteinek összefoglalása minden ügyfélkapcsolat után vagy ugyanazok a kérdések ismételt megválaszolása, lelassíthatják csapatát és ronthatják a termelékenységet.

De a mesterséges intelligenciával (AI) végre búcsút inthetünk ezeknek a hétköznapi feladatoknak.

Érdekes módon a Gartner felmérése szerint a vezetők akár 80%-a úgy véli, hogy az automatizálás bármilyen üzleti döntéshez alkalmazható. Ez jól mutatja, hogy milyen hihetetlen lehetőségek rejlenek azokban a szervezetekben, amelyek az AI-t integrálják folyamataikba.

Ebben a blogban közelebbről megvizsgáljuk, mi is az AI-alapú feladatok automatizálása, és hogyan lehet azt felhasználni a szervezet működésének módosítására. ⬇️

Mi az AI-alapú feladatok automatizálása?

Az AI-automatizálás az mesterséges intelligencia technológiák felhasználását jelenti a hagyományosan és általában emberek által végzett (ismétlődő) feladatok egyszerűsítésére és elvégzésére.

Ez a megközelítés megoldást kínál a szakképzett munkaerő hiányára és a munkaerőhiányra, miközben növeli a működési hatékonyságot; megszabadítja az alkalmazottakat az ismétlődő feladatoktól, így azok magasabb értékű, stratégiai munkára koncentrálhatnak.

Az AI szerepe és előnyei a feladatok automatizálásában

Az AI-automatizálás ötvözi a természetes nyelvfeldolgozást (NLP), a robotikus folyamatoptimalizálást (RPA), a számítógépes látást és más gépi tanulási algoritmusokat, amelyek hatékonyan automatizálják az üzleti folyamatokat.

Ezek a technológiák nagy, strukturálatlan adathalmazokon vannak betanítva, és előre meghatározott szabályokat követve, valamint a valós idejű adatbevitelek alapján alkalmazkodva képesek komplex feladatokat végrehajtani emberi beavatkozás nélkül.

A adatokon alapuló gépi tanulási modellek azonosítják a mintákat és előrejelzéseket generálnak.

Az NLP algoritmusok lehetővé teszik a rendszerek számára az emberi nyelv megértését és generálását, ami elengedhetetlen olyan alkalmazásokhoz, mint a chatbotok. Az RPA botok utánozzák az emberi cselekvéseket, hogy ismétlődő feladatokat végezzenek, míg a számítógépes látás feldolgozza a vizuális információkat , hogy képek és videók alapján döntéseket hozzon.

Számos szervezet használja ezeket az AI-automatizálási megoldásokat üzleti célokra, a marketingtől az ügyfélszolgálatig terjedő funkciókban.

Az Amazon például mesterséges intelligenciát használ a teljesítési központokban a sérült áruk felismerésére, ami háromszorosára növeli a pontosságot az emberekhez képest. Milliók képek alapján betanított mesterséges intelligencia jelzi a hibás termékeket további értékelés céljából, ami azt eredményezi, hogy azok nem kerülnek közvetlenül a vevőkhöz, hanem újraértékesítésre, adományozásra vagy újrafelhasználásra kerülnek.

Az AI-automatizálás előnyei

A mesterséges intelligencia többdimenziós szerepet játszik az automatizálás terén. Nézzük meg, hogyan járhat ez előnyére vállalkozásának. 👀

Növelje a termelékenységet: Az AI képes kezelni az ismétlődő feladatokat, így csapatait fontosabb, emberi figyelmet igénylő munkákra összpontosíthatja. Ez csökkenti a munkaterhelésüket, növeli a termelékenységüket és javítja munkájuk minőségét.

A döntéshozatal megszilárdítása: Az AI-nak adatokat szolgáltatva segítséget kaphat az előrejelzésekhez, a jövőbeli termékirányzatok azonosításához és az iparági betekintéshez. Ezek a betekintések és mintázatok, amelyek az emberi szemnek elkerülhetik a figyelmét, segítenek javítani a döntéshozatali folyamatot.

Költségmegtakarítás: Az AI-automatizálás segít megtakarítani a költségeket azáltal, hogy csökkenti a munkaerőköltségeket, növeli a hatékonyságot és minimalizálja a hibákat. Optimalizálja az erőforrások kihasználtságát, javítja a prediktív karbantartást és racionalizálja az ellátási láncokat, ezáltal csökkentve a logisztikai pazarlást és az állásidőt.

Milyen feladatokat tud automatizálni az AI?

A mesterséges intelligencia az üzleti tevékenységek számos aspektusát automatizálhatja, az egyszerű feladatoktól (például állapotfrissítések) a komplex, többszintű készletkezelési folyamatokig.

Az alábbiakban öt felhasználási példát mutatunk be, amelyek segítenek megérteni, hogyan működik ez.

1. Műveletek menedzsmentje

via Addepto

A működés terén az AI segíthet a háttérfeladatok automatizálásában, mint például a számlák feldolgozása, a dokumentáció kezelése és a dokumentumok feldolgozása, a számlák kezelése, az ellátási lánc felügyelete és a készletek nyomon követése. Ez segít a működés racionalizálásában és az ellátási lánc költségeinek csökkentésében, amelyek a készletek rossz kezeléséből adódnak.

A Walmart különböző módokon használja az AI-t az ellátási lánc racionalizálására. Az AI segít a készletek kezelésében azáltal, hogy figyelemmel kíséri a készletszinteket és előrejelzi a keresletet, így elkerülhetőek a készlethiányok és a túlzott készletek, ami növeli a vevői elégedettséget és csökkenti a költségeket. Emellett optimalizálja az áruk mozgását, csökkentve a költségeket, növelve a termelékenységet és gyorsítva a boltokba történő szállítást. Az árak tekintetében az AI a kereslet, a verseny és a költségek alapján állapítja meg az árakat, segítve a Walmartot abban, hogy versenyképes maradjon és maximalizálja nyereségét.

2. Ügyfélszolgálat

az Amazon AWS-en keresztül

Az ügyfelek közel 90%-a tartja az azonnali válaszadást a ügyfélszolgálat elengedhetetlen részének.

Ezért használja az ügyfélszolgálati ágazat széles körben az AI CRM eszközöket és az AI-alapú chatbotokat az ismétlődő ügyfélkérdések megválaszolására, például „Mikor nyit az üzlet?” vagy „Visszaváltható ez a termék?”.

Az AI-alapú feladatok automatizálása megszünteti az emberi munkavállalók ilyen válaszok megadásával járó terheit, így ők csak a komplex kérdésekkel kell foglalkozzanak. Emellett megkíméli Önt az éjszakai műszakban dolgozó munkavállalók felvételének vagy általában több alkalmazottba való befektetésnek a gondjától.

Az Amazon mesterséges intelligencia terén elért fejlődése, beleértve a Q in Connect és az Amazon Connect Contact Lens alkalmazásokat, bemutatja, hogyan használható a mesterséges intelligencia az ügyfélszolgálat automatizálásában.

„Néhány kattintással a kontaktközpontok vezetői kihasználhatják az Amazon Connect generatív mesterséges intelligenciájának új képességeit, hogy javítsák az Amazon Connecten naponta kezelt több mint 15 millió ügyfélkapcsolatot.”

3. Adatelemzés és prediktív analitika

A döntéshozatal nagy része hatalmas adatbázisokra, felmérésekre és jelentésekre támaszkodik, amelyek kezelése a hatalmas mennyiségük miatt túlterhelő lehet az emberi kollégák számára. Ez az a terület, ahol az AI gépi tanulási, NLP és számítógépes látás képességei felbecsülhetetlen értékűek.

Az AI-alapú feladatok automatizálása pontosan elemzi a nagy adathalmazokat és biztosítja a szükséges betekintést, így az üzleti csapatok hatékonyabban összpontosíthatnak a saját területükhöz kapcsolódó munkára. Természetesen nem lehet teljesen kihagyni az emberi tényezőt a döntéshozatali folyamatból, különösen olyan szempontoknál, mint az érzelemelemzés. A gyakorlatban ez a kombináció így néz ki:

via Harvard Business Review

Jó példa erre az e-kereskedelmi kiskereskedelmi vállalkozások, amelyek nagy mennyiségű ügyféladatot használnak felhasználói profilok létrehozásához. Ezek a profilok automatikusan termékeket javasolnak a fogyasztóknak tevékenységük és vásárlási előzményeik alapján.

Az olyan mesterséges intelligencia eszközök, mint a Klaviyo és az Attentive, mesterséges intelligencián alapuló automatizálásra támaszkodnak az e-mail marketingben a fejlett közönségszegmentációs funkciókhoz. Ezek a funkciók elemzik a vásárlói viselkedést, hogy személyre szabott e-mail szegmenseket hozzanak létre. Ezzel automatizálhatja az ügyfelek bizonyos demográfiai adatok alapján történő szétválasztását, így nem kell manuálisan átnéznie minden ügyfélprofilot, és azokat egy bizonyos marketingkategóriába sorolnia.

4. Marketing

via Campaigns of the World

Az AI automatizálhatja az olyan marketingfeladatokat, mint az e-mail- és szöveges kampányok, a közösségi média bejegyzéseinek kezelése, személyre szabott termékajánlások generálása vagy közösségi média szövegek létrehozása. Ez segít abban, hogy a megfelelő platformokon a megfelelő időben több ügyfelet érjen el, ami végső soron növeli az eladásokat.

Ráadásul egy friss McKinsey-tanulmány szerint az AI 2030-ra akár 4,4 billió dollárral is növelheti a globális gazdaság értékét, és ennek elsődleges haszonélvezője a marketing lesz.

A fenti képen látható, hogy a Heinz a Dall-E egyik verzióját használja díjnyertes vizuális kampányok készítéséhez, szöveg-képpé alakító mesterséges intelligencia segítségével és a grafikai tervezési folyamat automatizálásával, míg a Coca-Cola mesterséges intelligencia tartalomkészítő eszközöket használ karácsonyi képeslapok készítéséhez egy ünnepi kampányhoz.

5. Értékesítés

via Razorpay

Az AI segítségével automatizálhatja az értékesítési feladatokat, például a potenciális ügyfelek minősítését, a találkozók ütemezését és a követő e-mailek automatikus generálását meghatározott időközönként. Ezek segítségével értékesítési csapata több üzletet köthet és növelheti a bevételeket.

Az AI és a gépi tanulás átalakítja a potenciális ügyfelek értékelési rendszerét azáltal, hogy folyamatosan finomítja a pontozási modelleket a nagy potenciállal rendelkező potenciális ügyfelek azonosítása érdekében. Ez lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy a megfelelő pillanatban lépjenek kapcsolatba a legígéretesebb potenciális ügyfelekkel, növelve ezzel a konverziós arányt és a bevételt.

Az AI túllép a hagyományos adatkészleteken, és különböző adatforrásokat, például közösségi médiát, webhelyek interakcióit és e-mailes kapcsolattartást is beépít, hogy átfogó képet adjon a potenciális ügyfelekről.

Például a Razorpay ML-alapú lead scoringje jól példázza ezt a hatékonyságot: 50%-kal növelte a havi bruttó áruértéket (GMV), 70%-kal csökkentette a csapat munkáját, és egy hónappal lerövidítette a konverziós ciklust.

Hogyan automatizálhatja a feladatokat az AI segítségével?

Sokat beszéltünk már arról, hogy mit tehet az AI-alapú feladatok automatizálása az Ön számára, de most beszéljünk arról, hogy hogyan tudja ezt a gyakorlatban is alkalmazni az üzleti tevékenységében.

Az AI-automatizálás bevezetéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés: Az automatizálható feladatok azonosítása

Az első lépés az, hogy azonosítsa az üzleti tevékenységében azokat a feladatokat, amelyek automatizálhatók.

Összpontosítson az időigényes, hibalehetőségekkel járó vagy ismétlődő feladatokra. Gondosan válassza ki, mit automatizál. Ne automatizáljon egyszerre túl sok feladatot, mert az kezelhetetlenné válhat.

Ha pedig még csak most kezd el az automatizálással, akkor a kritikus területeket tartalékolja későbbre, amikor vállalkozása és csapata már megszokta az AI-automatizálást.

Ez a lépés gyakorlatilag döntő jelentőségű az AI-automatizálás útján. A rengeteg AI-automatizálási eszköz közül a legfontosabb, hogy az Ön igényeinek és költségvetésének megfelelőt válassza ki.

Például a ClickUp és az Asana megbízható megoldások a feladatok automatizálásához és a projektek kezeléséhez. Ha azonban az AI-alapú e-mail marketingre és kezelésre koncentrál, érdemes megfontolnia a Mailbutler vagy az EmailTree használatát.

3. lépés: Az eszköz beállítása

A megfelelő folyamatautomatizálási eszköz kiválasztása után a következő lépés annak beállítása. Ez általában magában foglalja az eszköz képzési adatokkal való ellátását és a kívánt feladatok automatizálására való konfigurálását.

Beszélhet mesterséges intelligencia szolgáltatóival is, és egyedi megoldásokat dolgozhat ki problémáira.

4. lépés: Folyamatos tesztelés és figyelemmel kísérés

Miután beállította az AI eszközt, elengedhetetlenül fontos, hogy tesztelje és figyelemmel kísérje az automatizált feladatok teljesítményét. Ez biztosítja, hogy az eszköz megfelelően működjön, és hatékonyan automatizálja a kívánt feladatokat.

Végezzen rendszeres ellenőrzéseket az adatok biztonságának, a magánélet védelmének és az átláthatóságnak a biztosítása érdekében.

Miért a ClickUp a legjobb mesterséges intelligencia automatizálási eszköz?

Az automatizáláshoz elengedhetetlen a megfelelő eszköz kiválasztása. De itt van a lényeg: mostantól nem kell többé fejfájást okozó döntéseket hoznia, hogy minden feladathoz más-más mesterséges intelligencia eszközt válasszon.

Igen, létezik olyan szoftver, amely mindezeket a funkciókat egy kis, praktikus csomagba sűríti: a ClickUp.

Vessünk egy pillantást a legizgalmasabb mesterséges intelligencia és automatizálási funkciókra.

ClickUp Brain

Próbálja ki a ClickUp Brain alkalmazást! A ClickUp Brain egy rendkívül egyszerű, mégis rendkívül hatékony módszer a szervezetében végzett sokféle feladat automatizálására.

A ClickUp a forradalmian új, beépített mesterséges intelligencia asszisztenssel, a ClickUp Brain-nel érkezik. Ez a világ első neurális hálózata, amely mesterséges intelligenciával integrálja a vállalat tudásbázisában található feladatokat, dokumentumokat és embereket.

A három fő funkció a következő:

AI Knowledge Manager: Tegyen fel kérdéseket, és automatikusan kapjon válaszokat bárhonnan a ClickUp munkaterületéről.

AI projektmenedzser: Kezelje és automatizálja több feladatot, például a csevegési szálak összefoglalását és a feladatok befejezésével, kiosztásával kapcsolatos frissítéseket, és még sok mást.

AI Writer: Az AI Writer segítségével automatikusan készíthet tartalmakat és választervezeteket ügyfeleinek.

Ráadásul a ClickUp Brain más eszközökkel is integrálható, ami zökkenőmentes adatátvitelt tesz lehetővé.

A ClickUp Integrations segítségével könnyedén integrálhatja a népszerű alkalmazásokat, mint például a HubSpot, a GitHub és a Twilio, vagy egyedi webhookokat hozhat létre bármely más alkalmazáshoz, lehetővé téve a digitális rendszer zökkenőmentes automatizálását egy központi platformról.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők közel 88%-a ma már mesterséges intelligencia eszközöket használ a személyes feladatok egyszerűsítésére és gyorsítására. Szeretné ezeket az előnyöket a munkában is kihasználni? A ClickUp segít! A ClickUp Brain, a ClickUp beépített mesterséges intelligencia asszisztense, 30%-kal javíthatja a termelékenységet kevesebb értekezlet, gyors, mesterséges intelligencia által generált összefoglalók és automatizált feladatok segítségével.

ClickUp AI Builder

Próbálja ki a ClickUp Brain alkalmazást! A ClickUp AI Builder természetes nyelvű bemenetet fogad, és az Ön specifikációi szerint azonnal automatizálja a feladatokat vagy projekteket.

A ClickUp automatizálási képességeit más alkalmazásoktól megkülönböztető egyedülálló funkciója az intuitív AI Builder.

A ClickUp Brain segítségével az AI Builder minden csapat számára egyszerűvé teszi a munkafolyamatok automatizálását. Csak írja le egyszerű nyelven a szükséges automatizálást, és integrált AI-nk gyorsan konfigurálja a feladat automatizálását bármely térben, mappában vagy listában.

ClickUp ismétlődő feladatok

Állítson be ismétlődő feladatokat a ClickUp segítségével, hogy automatikusan átütemezze az ismétlődő feladatokat

Ha pedig nem szeretne túl sok időt pazarolni a napi, heti, havi vagy bármilyen más rendszeres időközönként felmerülő egyszerű feladatok kézi automatizálására, használja a ClickUp ismétlődő feladatok funkcióját. Választhat napi, heti, havi, éves, napok után vagy egyéni ismétlődés között.

Az Ismétlődő feladatok funkcióval személyre szabott beállításokat is létrehozhat arra vonatkozóan, hogy a feladat mikor ismétlődjön, például a befejezés után vagy egy bizonyos idő elteltével. Ez a funkció nagy szabadságot biztosít, mivel gyakorlatilag bármilyen elképzelhető módon megismételheti a feladatokat.

ClickUp automatizálási könyvtár

A ClickUp automatizálási könyvtára több mint 100 előre elkészített „When-Then” automatizálási lehetőséget kínál.

A ClickUp számos automatizálási funkcióval rendelkezik a ClickUp Automation alatt. Ezek között megtalálhatók sablonok, gyorsbillentyűk, e-mail automatizálás, audit naplófájlok és integrációk, amelyek segítenek a napi feladatok elvégzésében.

A sablonokról szólva: a ClickUp több mint 100 előre elkészített sablont kínál az Automatizálás könyvtárában. Ezek segítségével gyorsan automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, mint például a feladatok kiosztása, megjegyzések közzététele, állapotok módosítása, listák áthelyezése és még sok más.

A ClickUp nem csak a belső automatizálást kezeli, hanem az ügyfélszolgálat terén is kiemelkedő teljesítményt nyújt. Növelje kommunikációs hatékonyságát a ClickUp e-mail automatizálási funkciójával. Automatikusan kezelje a ClickUp Forms-on keresztül benyújtott ügyfél-visszajelzéseket, gondoskodjon arról, hogy partnerei és beszállítói automatikus projektfrissítésekkel folyamatosan tájékozottak legyenek, és még sok más.

ClickUp auditnaplók

Az auditnaplók segítségével figyelemmel kísérheti az összes automatizálási műveletet, beleértve a sikeres és sikertelen műveleteket is.

Ha attól tart, hogy eltévedhet az automatizálás tengerében, a ClickUp erre is kínál megoldást.

A ClickUp Audit Logs segítségével könnyedén nyomon követheti az automatizálás állapotát, a műveleteket és a helyszíneket. Emellett egy egységes irányítópulton ellenőrizheti a részleteket és elvégezheti a szükséges módosításokat, biztosítva az automatizált folyamatok zökkenőmentes kezelését.

A ClickUp hatékony projektmenedzsmentje az automatizálással kombinálva kiváló eredményeket hozott ügyfeleink számára. Például a STANLEY Security globális biztonsági megoldásokat kínáló vállalatnál a ClickUp segített összefogni az összes elosztott csapatot egyetlen platformon. Hetente több mint 8 órát tudtak megtakarítani, és 50%-kal csökkentették a jelentések elkészítéséhez szükséges időt.

„A ClickUp-ot minden egyes kezdeményezéshez testre szabhatjuk és automatizálhatjuk, ami lehetővé tette számunkra a munkafolyamatok racionalizálását és egyszerűsítését, ami exponenciálisan növelte csapatunk kapacitását.”

Az AI bevezetésének operatív, etikai és adatvédelmi kihívásai

Bár az AI-automatizálás kétségtelenül a jövő beköszöntét jelzi, az üzleti megvalósítás még mindig nem tökéletes. Vizsgáljuk meg néhány ilyen kihívást, és keressük meg a lehetséges megoldásokat.

Működési kihívások

A listánk első helyén azok a működési kihívások állnak, amelyek gátolják az AI képességeinek kihasználását a munkahelyen. Nézzük meg közelebbről:

A megvalósítás költsége: Ez attól függ, hogy mire használja az AI-t. Az ár viszonylag alacsony lesz egyszerű tartalomkészítés vagy segítségnyújtás esetén. Ha azonban nagy adathalmazokat kell elemezni, akkor ehhez megfelelő számítási teljesítményre van szükség. Vállalkozásként hatalmas költségek merülhetnek fel az adatbázis-integráció és a hosszadalmas adatképzés miatt. A legjobb megoldás egy beépített AI-funkcióval és egyéb Ez attól függ, hogy mire használja az AI-t. Az ár viszonylag alacsony lesz egyszerű tartalomkészítés vagy segítségnyújtás esetén. Ha azonban nagy adathalmazokat kell elemezni, akkor ehhez megfelelő számítási teljesítményre van szükség. Vállalkozáskéntmiatt. A legjobb megoldás egy beépített AI-funkcióval és egyéb munkafolyamat-automatizálási eszközökkel rendelkező SaaS-szolgáltatás.

Adatminőség: Az AI eredményei csak annyira jók, mint az adatok, amikkel táplálja. De itt van a bökkenő: sok vállalatnál az adatok szétszórtan találhatók – szilárd, rendezetlen vagy egyszerűen alacsony minőségűek. Ez pedig nagy akadályt jelent az AI előnyeinek kiaknázásában. Az úgynevezett „szennyezett adatok” elavultak, pontatlanok, hiányosak vagy inkonzisztensek lehetnek . Mielőtt bármit is tudna kezdeni velük, meg kell tisztítania őket. Ez azt jelenti, hogy ki kell szűrnie a hibákat, pótolnia kell a hiányzó részeket, és gondoskodnia kell arról, hogy minden konzisztens és naprakész legyen.

Technikai ismeretek hiánya: Az AI bevezetése komoly szakértelmet és ismereteket igényel, amelyekkel sok szervezet nem rendelkezik. Ezen szakértelem nélkül az AI bevezetése kihívást jelenthet, és gátolhatja annak teljes potenciáljának kihasználását. De van megoldás: egyszerű, bár némi erőforrásra lehet szükség – fektessen be alkalmazottai képzésébe , hogy kezelni tudják ezeket a változásokat.

Integráció a régi rendszerekkel: A régi rendszerek gyakran nem kompatibilisek az AI-vel. Az ilyen rendszerek AI-kompatibilissé tétele gyakran bonyolult és időigényes. A meglévő rendszerekkel való integráció akadályozottsága hatékonyságcsökkenéshez és megnövekedett költségekhez vezethet. Ezeknek a rendszereknek a modernizálása hatékony működési keretrendszerrel és csúcstechnológiákkal megkönnyíti az AI bevezetését.

Etikai kihívások

A PwC felmérése szerint a vezérigazgatók 85%-a úgy véli, hogy az AI jelentősen megváltoztatja üzleti tevékenységüket az elkövetkező öt évben, és az etikai kérdések kulcsfontosságúak lesznek.

Az AI számos etikai kérdéssel szembesül, például:

Adatvédelem és biztonság: Az AI-rendszerek nagymértékben függnek az adatoktól, és a nagy mennyiségű személyes és érzékeny információ gyűjtése, tárolása és elemzése aggályokat vet fel az adatvédelem és a biztonság tekintetében. Ezen adatok helyi törvények szerinti védelme és felelősségteljes felhasználásának biztosítása elengedhetetlen az AI-technológiákba vetett bizalom fenntartásához.

Az AI döntéshozatalának átláthatóságának hiánya: Az AI algoritmusok összetettek, és azok működési módja technikai ismeretekkel nem rendelkező személyek számára nem feltétlenül egyértelmű. Ez az átláthatóság hiánya elfogultság és előítéletek felmerülését eredményezheti, különösen olyan kritikus területeken, mint az egészségügy és a büntető igazságszolgáltatás.

A munkaerőpiac átalakulása: Az AI-alapú automatizálás átalakíthatja a munkaerőpiacot. Mivel a tudásalapú feladatok nagy része automatizálásra kerül, a munkavállalóknak végül tovább kell képezniük magukat, vagy akár teljesen új pályára kell lépniük.

„Én (az AI-t) termelékenységnövelő eszköznek tekintem. Bizonyos területeken munkahelyeket fog megszüntetni; úgy értem, hogy a munkaerőpiac bizonyos részein a feladatok bizonyos mértékben helyettesíthetőek lesznek. De akkor máshol is talál más módszereket az innovációra és több munkahely létrehozására. Úgy értem, ez a gazdasági növekedés és innováció története több száz éve: van egy innováció, amely alapvetően munkaerő-megtakarítást jelent, és egyes területeken csökkenti a foglalkoztatottságot, de máshol növeli azt.

A megoldás? A szemléletmód megváltoztatása.

A vállalatoknak elő kell mozdítaniuk az AI-alapú döntéshozatal átláthatóságát, etikai irányelveket kell kidolgozniuk az AI használatára vonatkozóan, és gyakori ellenőrzéseket kell végezniük az elfogultságok azonosítása érdekében. Tegyen lépéseket a munkaerő képzésére, hogy az AI-alapú automatizálás bevezetése zökkenőmentesen történjen.

Egy érdekes beszélgetés során Pascal Bornet, az IRREPLACEABLE & Intelligent Automation című könyv szerzője egy olyan középutat tárgyal, ahol az AI és az emberi képességek egyenlő szerepet játszanak a feladatok elvégzésében. Hangsúlyozza az AI számára nehezen utánozható, egyedülálló emberi képességek, az úgynevezett „Humics” fejlesztésének és erősítésének fontosságát.

Ezek a következők:

Igazi kreativitás: Eredeti ötletek és művészi kifejezésmódok létrehozása emberi tapasztalatok, érzelmek és intuíció alapján.

Kritikus gondolkodás: információk elemzése, feltételezések megkérdőjelezése, valamint emberi értékeken és kontextuson alapuló etikai ítéletek meghozatala.

Társadalmi hitelesség: mély, bizalomra épülő kapcsolatok kiépítése, empátiával való kommunikáció és mások érzelmi intelligenciával való vezetése.

Ha ezekre a humikus anyagokra koncentrálunk és szinergiát teremtünk az AI-vel, az egyének növelhetik értéküket a rutin feladatok automatizálásával és az emberi kreativitás és interperszonális készségek hangsúlyozásával.

Bornet azt is tanácsolja, hogy a munkavállalók legyenek „változásra készek”, ha valóban lépést akarnak tartani a kiszámíthatatlan és gyorsan változó világgal.

Hagyja, hogy az AI Önért dolgozzon a ClickUp segítségével

Az AI a jövő, ez nem kétséges. És bevezetni az üzleti automatizálásba? Ez biztosan csökkenti a költségeket és felszabadítja az alkalmazottak idejét.

A legfontosabb döntő tényező azonban az AI-alapú feladatok automatizálására szolgáló szoftver kiválasztása. Választhatja a specializált utat, és különböző feladatokhoz különböző AI-alkalmazások segítségét veheti igénybe.

De ha centralizált automatizálásról van szó, nincs olyan átfogó platform, mint a ClickUp. Könnyen használható, hatékony, rugalmas és költséghatékony. Nincs szükség kódolási ismeretekre ahhoz, hogy egyedi vagy előre elkészített automatizálást építsen be a munkafolyamatába.

Akkor mire vár még? Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!