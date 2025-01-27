A 10 legjobb AI automatizálási eszköz a termelékenység növeléséhez 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Emlékszik még, hogy a mesterséges intelligencia (AI) egykor csak a sci-fi filmekben szereplő robotokról és beszélő gépekről szólt? Aztán megjelent az OpenAI, és a ChatGPT-vel egy egész sor problémát vetett fel.

Nos, az AI valós és mindenütt jelen van az üzleti életben. ?

Az IBM 2022-es globális AI-bevezetési indexe szerint a vállalkozások az AI-t különböző felhasználási területeken alkalmazzák, többek között az üzleti folyamatok automatizálásában, a marketingben és az értékesítésben, az ügyfélszolgálatban és az üzleti elemzésekben.

Az eredmények érdekesek: ezeknek a vállalkozásoknak 54%-a költségmegtakarításról és hatékonyságnövelésről számolt be, 48%-uk szerint jobb ügyfélélményt biztosítanak, 41%-uk pedig gyorsabban nyújt és bővíti új szolgáltatásait.

Az AI az üzleti ágazattól és a vállalkozás méretétől függetlenül jelentősen növelheti termelékenységét és növekedését.

De – és ez egy nagy „de” – ha túl sokáig habozik, és nem használja ki az AI technológia erejét, akkor előfordulhat, hogy a versenytársai lehagyják Önt. És mi biztosak vagyunk benne, hogy ezt nem szeretné. ?️

Maradjon velünk, és fedezze fel a 10 legjobb AI-eszközt az automatizáláshoz, amelyekkel hatékonyabbá teheti marketingfeladatainak munkafolyamatait, és megelőzheti versenytársait.

Egyszerűen fogalmazva: az AI-alapú marketingautomatizálási eszközök gyorsabbá, okosabbá és hatékonyabbá teszik marketingtevékenységeit.

Gondoljon olyan feladatokra, mint a közönség szegmentálása, marketing szövegek írása, e-mailek küldése és posztok közzététele a közösségi médiában. Most képzelje el, hogy ezeket a feladatokat nem csak automatizálja, hanem „intelligenssé” is teszi.

Ahelyett, hogy általános e-maileket küldenének, az AI-alapú eszközök elemzik a felhasználói viselkedést, és az egyéni preferenciákhoz igazítják a tartalmat. Ahelyett, hogy véletlenszerűen posztolnának a közösségi médiában, ezek az eszközök azonosítják, mikor a legaktívabb a közönség, és milyen tartalom találja meg a leginkább a hangjukat.

De hogyan működik ez? Az AI-eszközök gépi tanulást alkalmaznak, hogy folyamatosan tanuljanak az adatokból, és olyan minták alapján hozzanak döntéseket, amelyek elemzése egyébként örökké tartana. ⏳

Íme, miért okos lépés az AI-eszközök használata a marketing automatizáláshoz az Ön vállalkozása számára:

Kezelje a ismétlődő feladatokat pontosabban és hatékonyabban

Szabadítson fel időt, hogy olyan magas értékű feladatokra koncentrálhasson, amelyek elősegítik az innovációt és a valódi növekedést.

Növelje az ügyfelek elkötelezettségét és a konverziós arányokat azáltal, hogy tartalmát, interakcióit és termékajánlásait az egyéni preferenciákhoz és az ügyfelek viselkedéséhez igazítja.

Készítsen prediktív elemzéseket a stratégiai döntéshozatalhoz azáltal, hogy kiterjedt ügyféladatok (pl. ügyfélprofilok, vásárlási előzmények, kampányteljesítmény stb.) elemzésével.

Csökkentse működési költségeit a kevesebb hiba, az optimalizált stratégiák és kampányok, valamint a hatékony erőforrás-felhasználás révén.

Íme a marketing munkafolyamatok automatizálásához legalkalmasabb 10 mesterséges intelligencia eszköz, amelyeket egyedülálló funkcióik és a G2 és Capterra felhasználói értékelései alapján választottunk ki. Készüljön fel, hogy elámuljon! ?

1. ClickUp — A legjobb a feladatok automatizálásához

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy könnyedén hozzáférjen bármilyen információhoz, és automatizálja az ismétlődő lekérdezéseket.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi eszköz azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egy központi hubban szeretnék racionalizálni működésüket és ügyfélprojekteiket.

A ClickUp AI segítségével ez sokkal könnyebb és gyorsabb, mint valaha. Ez az AI írási asszisztens a munkaterület minden területén elérhető: feladatleírások, megjegyzések, csevegés, ClickUp Docs, sőt még az értesítések beérkező levelek mappájában is.

A ClickUp AI szövegalapú promptja segítségével gyorsan generálhat ötleteket és tartalmakat, amikor elakad. Ha pedig nem tudja, mit írjon, használja a több mint 100 prompt sablon egyikét, hogy könnyebben elindulhasson. ?

Ezek a sablonok többféle felhasználási esetet fednek le, a marketing és értékesítés területétől a termékekig és az emberi erőforrásokig. Tehát akár kreatív briefeket, blogbejegyzéseket, potenciális ügyfeleknek szóló e-maileket, ügyfélutakat vagy folyamatok standard működési eljárásait (SOP) készít, mindig talál egy sablont, amely útmutatást nyújt Önnek.

Egy másik fantasztikus funkció? A ClickUp segítségével szövegblokkokat feladatokká alakíthat.

Állítson be egyértelmű műveletsorrendet a feladatok közötti „blokkoló” vagy „várakozó” függőségek hozzáadásával, és tartsa csapatát a helyes úton, hogy tudják, mire kell először koncentrálniuk.

Ahelyett, hogy órákat töltene azzal, hogy brainstorming vagy megbeszélés után rendezze a teendőket, a ClickUp AI másodpercek alatt elkészíti az Ön számára a teendőlistát. Felhasználóbarát, funkcionális, alkalmazkodó és nagyon egyszerű. ?

A ClickUp legjobb funkciói

Hosszú jelentéseket, csevegéseket és kommentárszálakat egyetlen kattintással összefoglalhat.

Szervezze és kövesse nyomon a feladatokat egyéni mezők (például megbízott, határidő, prioritás és értékelés) és egyéni állapotok (például Teendő, Folyamatban és Kész) segítségével.

Szüntesse meg az ismétlődő feladatokat a ClickUp automatizálások nulláról történő beállításával vagy a több mint 120 automatizálási sablon bármelyikével.

Kapjon alkalmazáson belüli, e-mailes és mobil értesítéseket és emlékeztetőket, hogy soha ne mulassza el a határidőt.

Használja a ClickUp AI-t szövegek létrehozásához, helyesírási és nyelvtani hibák kijavításához, írásának egyszerűsítéséhez és minőségének optimalizálásához.

A ClickUp webes felületén, valamint asztali és mobil eszközökön is elérhető.

A ClickUp korlátai

A rengeteg funkció miatt az új felhasználóknak egy ideig tarthat, amíg megtanulják a platform teljes működését.

A ClickUp AI nem elérhető az ingyenes csomagban.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Drift – A legjobb az értékesítés automatizálásához

via Drift

A Drift egy marketing- és értékesítési platform, amelynek célja, hogy átalakítsa a vállalkozások és a webhely látogatói közötti interakciót. Valós idejű üzenetküldést, AI-alapú csevegőrobotokat és e-mail eszközöket kínál, amelyek segítségével azonnal kapcsolatba léphet a webhely felhasználóival és támogatást nyújthat nekik. A Drift ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek személyre szabott élményt szeretnének nyújtani, növelni szeretnék a felhasználói elkötelezettséget és javítani szeretnék a webhely konverziós arányát. ?‍?

A Drift legjobb funkciói

Válaszoljon az üzletével kapcsolatos gyakran feltett kérdésekre az AI chatbot segítségével.

Irányítsa a webhely látogatóit a megfelelő értékesítési képviselőhöz, amikor további segítségre van szükségük.

Értesítést kap, amikor egy célfelhasználó meglátogatja webhelyét, így gyorsan csatlakozhat a csevegéshez.

Kommunikáljon valós időben a potenciális ügyfelekkel, és kérje meg őket, hogy foglaljanak időpontot a Microsoft vagy Google naptárában.

A Drift korlátai

Az AI tesztelő eszközök, az útválasztás és az AI chatbotokhoz hasonló fejlett funkciók a kezdő csomagban nem elérhetők.

Egyes felhasználók szerint a mobilalkalmazás néha hibásan működik.

Drift árak

Prémium: 2500 USD/hó

Haladó: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Drift értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1010+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (179 értékelés)

Nézze meg ezeket az AI naptárakat!

3. Outreach – A legjobb automatizált értékesítési tevékenységekhez

via Outreach

Az Outreach egy értékesítési automatizálási platform, amely egyszerűsíti a potenciális ügyfelek értékelését és megkeresését, hogy az értékesítési csapatok több potenciális ügyfelet tudjanak meggyőzni.

Kiemelkedő „Sequence” funkciójával strukturálhatja és automatizálhatja a potenciális ügyfelekkel való több érintkezési pontot – manuális és automatizált e-mailek, telefonhívások és LinkedIn üzenetek segítségével. Ez biztosítja a megfelelő időben történő és következetes kapcsolattartást, hogy potenciális ügyfelei előrehaladjanak az értékesítési folyamatban.

Az Outreach legjobb funkciói

Áttekintést kaphat a héten elvégzendő feladatokról (e-mailek, telefonhívások stb.).

Kövesse nyomon a kézbesítéseket, a megnyitási arányokat, a kattintási arányokat és a válaszokat az egyes e-mailek esetében.

Teszteljen több e-mailt, hogy meghatározza a leghatékonyabbakat a jövőbeli elérhetőség érdekében.

Integrálja olyan CRM eszközökkel, mint a Salesforce és a Microsoft Dynamics 365 Sales.

Az elérhetőség korlátai

Az új felhasználóknak mély tanulási görbe várható.

Egyes felhasználók magas visszapattanási arányról számolnak be tömeges e-mail küldés után.

Outreach árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Outreach értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 3200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (289 értékelés)

4. Emplifi – A legjobb a közösségi média automatizálásához

via Emplifi

Az Emplifi egy közösségi média menedzsment platform azoknak a vállalkozásoknak, amelyek szeretnék kezelni és optimalizálni közösségi jelenlétüket. Egyetlen irányítópultról ütemezheti és közzéteheti tartalmait több közösségi csatornán, és valós időben követheti nyomon azok teljesítményét.

A fejlett közösségi és elemző eszközök segítségével betekintést nyerhet a közönség preferenciáiba, azonnal módosíthatja marketingstratégiáit, és biztosíthatja a következetes és hatékony kommunikációt. ?

Az Emplifi legjobb funkciói

Tegyen közzé tartalmakat a legnépszerűbb közösségi média platformokon, többek között a Facebookon, az Instagramon, a LinkedInen, a Pinteresten és a Twitteren.

Állítson be jóváhagyási munkafolyamatokat a bejegyzések közzététel előtti ellenőrzéséhez.

Kövesse nyomon a közösségi médiában megjelenő, márkájával, iparágával és versenytársaival kapcsolatos említéseket és véleményeket, hogy mindig egy lépéssel a trendek előtt járjon.

Találja meg és kezelje azokat a befolyásos személyeket, akik illeszkednek márkájához és célközönségéhez.

Az Emplifi korlátai

Egyes felhasználók az Emplifi nehézkes felhasználói felületét emelik ki.

A platform lassúvá válik, amikor képeket méretezi át vagy kivág.

Emplifi árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Emplifi értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (199 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (38 értékelés)

5. Phrasee – A legjobb márka szövegek létrehozásához

via Phrasee

A Phrasee egy szövegírási eszköz, amely fejlett gépi tanulási algoritmusokat használ, hogy minden digitális csatornán magas teljesítményű, márkának megfelelő szövegeket hozzon létre. A tartalomgeneráláson túlmenően nagy léptékű kísérleteket is automatizál, különböző szövegváltozatokat tesztel, hogy azonosítsa a leghatékonyabbakat.

A Phrasee segítségével egyszerűsítheti a szövegkészítési folyamatot, optimalizálhatja üzeneteit, és jobb eredményeket érhet el az adatokon alapuló betekintéssel. ?

A Phrasee legjobb funkciói

Konfigurálja a stílusútmutatót olyan beállításokkal, mint az írásjelek, a tiltott szavak és az emojik.

Válasszon több mint 15 sablon közül, hogy szöveget generáljon e-mailjeihez, közösségi médiás bejegyzéseihez, SMS-eihez, blogbejegyzéseihez, AI termékleírásaihoz és hirdetéseihez.

Készítsen különböző szövegváltozatokat digitális marketingkampányai split teszteléséhez.

Áttekintést kaphat a marketingkampányok teljesítményéről, hogy lássa, mely üzenetek találnak visszhangra az ügyfelei körében.

A Phrasee korlátai

Az eszköz beállítása bonyolult.

A felhasználók szerint néha lassan fut.

Phrasee árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Phrasee értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (5 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (1 értékelés)

6. Jasper – A legjobb AI-alapú íráshoz

via Jasper

A Jasper egy AI-alapú írási asszisztens, amely segít mindenféle rövid és hosszú formátumú tartalom létrehozásában blogjához, közösségi média bejegyzéseihez és hirdetéseihez. Kiemelkedő jellemzője, hogy képes megtanulni és alkalmazkodni márkájának egyedi hangjához és stílusához, így biztosítva, hogy a kimenetek következetesen összhangban legyenek márkájának identitásával.

Fordítsa le márkájának tartalmát több mint 30 nyelvre, beleértve az angolt, a franciát, a hollandot és a németet. Ha egységes márkaüzenetet szeretne fenntartani a különböző platformokon és a globális közönség számára, akkor a Jasper az ideális eszköz ehhez.

A Jasper legjobb funkciói

Hozzáférés több mint 40 testreszabható sablonhoz a tartalom gyors létrehozásához

Dolgozzon együtt csapatával a tartalom valós idejű szerkesztésén

AI-képeket generálhat szöveges leírással és olyan részletekkel, mint a stílus (3D-renderelés, anime, absztrakt), a médium (festmény, kréta stb.) és a hangulat (vidám, nyugodt stb.).

Integrálja olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Docs, a Google Sheets, a Grammarly és a Surfer.

Jasper korlátai

Esetenként pontatlan és a márkától eltérő tartalmat generál

Mobil eszközökön nem elérhető.

Jasper árak

Alkotó: 49 USD/hó

Csapatok: 125 USD/hó

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1700 értékelés)

7. Rytr – A legjobb automatizált blogvázlatokhoz

via Rytr

A Rytr egy másik írási eszköz, amely több mint 40 felhasználási eset közül választhatva segít magas színvonalú és vonzó tartalmakat létrehozni. Ezek között szerepelnek blogötletek és vázlatok, blogszekciók írása, közösségi média hirdetések, feliratötletek és termékleírások.

A tartalomgenerálás mellett a Rytr segítségével javíthatja és átfogalmazhatja tartalmát, hogy javítsa a nyelvtanát és az olvashatóságát. A hasonló írási eszközökkel ellentétben a Rytr könnyebben használható, gyorsabb, olcsóbb és mobil eszközökön is elérhető. ?

A Rytr legjobb funkciói

Készítsen AI-generált képeket szövegből közvetlenül az alkalmazásban

Tartalom létrehozása több mint 30 nyelven, beleértve az angolt, franciát, spanyolt, hollandot, olaszt és németet.

Átfogalmazza tartalmát több mint 20 stílusban, beleértve a vicces, formális, kötetlen, szenvedélyes és sürgős stílust.

Kapjon visszajelzést tartalmának eredetiségéről a beépített plágiumellenőrző segítségével.

A Rytr korlátai

Az ingyenes csomag havonta 10 000 karakter és 5 AI-kép létrehozására korlátozódik.

A blogszekciók bővítésekor kezd ismétlődővé válni

Korlátozott integrációk

Rytr árak

Ingyenes

Megtakarítás: 9 USD/hó

Korlátlan: 29 USD/hó

Rytr értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (769 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (16 értékelés)

8. Smartwriter – A legjobb automatizált kutatáshoz

via Smartwriter

A Smartwriter egy szövegírási eszköz, amely automatizálja a potenciális ügyfelekről szóló kutatást, és segít személyre szabott üzenetek nagy mennyiségben történő létrehozásában. Használja hideg e-mailek, LinkedIn-bemutatók és SEO-visszalinkelési kérések írásához. Ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek személyre szabott elérési erőfeszítéseik növelésével szeretnék fokozni az elkötelezettséget és a konverziókat.

A Smartwriter legjobb funkciói

Könnyedén navigálhat a felhasználóbarát felületen, még akkor is, ha kezdő felhasználó.

Készítsen üzeneteket olyan forrásokból származó adatok felhasználásával, mint a potenciális ügyfelek blogja, podcastja, LinkedIn-profilja és a Google legjobb értékelései.

Találjon potenciális ügyfeleket bármely iparágban, és ellenőrizze e-mail címeiket.

Integrálja népszerű e-mail marketing platformokkal, mint a Hubspot, Mailshake, Lemlist és Snov. io

A Smartwriter korlátai

Az előfizetés lemondásához vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

A kimenet néha nem kapcsolódó információkat generál

Smartwriter árak

Alap: 59 USD/hó

Népszerű: 149 USD/hó

Pro: 359 USD/hó

Smartwriter értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (10 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

9. Seventh Sense – A legjobb e-mail kézbesítés automatizálásához

via Seventh Sense

A Seventh Sense egy e-mail kézbesítési optimalizáló eszköz, amely meghatározza a legjobb időpontot az e-mailek elküldésére az egyes potenciális ügyfelek és meglévő ügyfelek számára. A korábbi interakciós adatok elemzésével meghatározza, hogy egy személy mikor fogja valószínűleg megnyitni és elolvasni az e-mailt. ?

Ez biztosítja, hogy e-mailjei ne vesszenek el a túlzsúfolt beérkező levelek között, és növeli a magasabb elkötelezettségi arány esélyét. Ha Ön vállalkozás tulajdonosa vagy marketingcsapat tagja, és javítani szeretné e-mail kampányai teljesítményét a jobb kézbesíthetőség, elkötelezettség és konverziók érdekében, a Seventh Sense segíthet.

A Seventh Sense legjobb funkciói

Válogassa ki az aktív ügyfeleket a passzívak közül, és ennek megfelelően alakítsa ki kampányait!

A kézbesíthetőség javítása érdekében ossza el az e-maileket a nap folyamán, különösen akkor, ha több kapcsolattartónak küld e-mailt ugyanazon vállalaton belül.

Állítson be többváltozós split teszteket (pl. tárgy sorok, előnézeti szöveg, tartalom, CTA elhelyezés) az e-mail munkafolyamataiban.

Kapjon összefoglalót a havi, negyedéves és éves e-mail kampányok teljesítményéről.

A hetedik érzék korlátai

A felhasználói felület új felhasználók számára bonyolultnak tűnhet.

Csak a Hubspot és a Marketo rendszerrel integrálható.

A Seventh Sense árai

Üzleti (Hubspot): 80 USD/hó (5000 marketingkapcsolat)

Üzleti (Marketo): 450 USD/hó (50 000 potenciális ügyfél)

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Seventh Sense értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (18 értékelés)

Capterra: 5,0/5 (3 értékelés)

10. Surfer – A legjobb AI SEO optimalizáláshoz

via Surfer

A Surfer egy felhőalapú SEO-optimalizáló eszköz, amely segít a blogbejegyzések kutatásában, vázlatának elkészítésében, megírásában és optimalizálásában, hogy azok a keresőmotorokban jó helyezést érjenek el. Elemezi a legjobban rangsorolt oldalakat, és összehasonlítja velük webhelye tartalmát.

A Surfer hasznos javaslatokat ad a kulcsszavak használatára, a tartalom felépítésére és más on-page SEO elemekre vonatkozóan. Ezzel maximalizálhatja a blogbejegyzések keresési eredmények közötti előrelépésének esélyét, és több organikus látogatót vonzhat webhelyére.

A Surfer legjobb funkciói

Elemezze a legnépszerűbb oldalakat egy adott kulcsszóra vonatkozóan, a rangsorolásukhoz hozzájáruló mutatók (pl. szószám, domain pontszám) alapján.

Fedezze fel a választott témához kapcsolódó kulcsszócsoportokat, az egyes kulcsszavak havi keresési volumenével és kulcsszó-nehézségével együtt.

Optimalizálja cikkeit valós idejű kulcsszó-javaslatokkal

Ellenőrizze tartalmának eredetiségét a natív plágiumellenőrzővel.

A Surfer korlátai

Megtanulása új felhasználók számára nehéz

A szerkesztő nem engedélyezi táblázatok hozzáadását.

A szerkesztő létrehozása után a kulcsszavak nem szerkeszthetők

Surfer árak

Alapvető: 89 USD/hó

Haladó: 179 USD/hó

Max: 299 USD/hó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Surfer értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (468 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (373 értékelés)

Az üzleti igényeinek leginkább megfelelő AI automatizálási eszközök kiválasztása a rendelkezésre álló számtalan lehetőség miatt megterhelő feladat lehet. Minden eszköz egyedi funkciókkal és előnyökkel rendelkezik, de néhány kulcsfontosságú tényezőnek kell irányítania a döntését.

Könnyű használat: A felhasználóbarát és intuitív felület elengedhetetlen minden AI automatizálási eszköz esetében. Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz minimális kódolási ismereteket igényel és egyszerűen beállítható.

Integrációk: Keressen olyan eszközöket, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a jelenlegi rendszereibe és más digitális eszközökbe. Ez az integráció javíthatja működésének hatékonyságát és termelékenységét.

AI tesztelő eszközök: Ezek elengedhetetlenek az AI rendszerek teljesítményének teszteléséhez és értékeléséhez ellenőrzött környezetben, mielőtt azok élesben is bevezetésre kerülnének. Keressen olyan AI automatizálási eszközöket, amelyek robusztus AI tesztelő funkciókkal rendelkeznek.

Teszt automatizálás: Válasszon olyan AI automatizálási eszközöket, amelyek átfogó teszt automatizálási funkciókat kínálnak. Ezeknek az eszközöknek kód nélküli automatizálási megoldásokat, vizuális teszt automatizálást és végpontok közötti teszt lefedettséget kell biztosítaniuk, mindezt kevesebb erőfeszítéssel. A gyors és alacsony karbantartási igényű teszt automatizálás, valamint az AI és ML segítségével végzett automatizált funkcionális tesztelés elengedhetetlen. Az olyan funkciók, mint a beépített önjavító képességek, a mobil tesztelés és a valósághű tesztadatok generálása jelentősen javíthatják a tesztadatok kezelését és azonosíthatják az adatok függőségeit.

Skálázhatóság: a választott AI eszköznek alkalmazkodnia kell vállalkozása növekedéséhez és változó igényeihez. Ez azt jelenti, hogy képes kezelni a megnövekedett munkaterhelést, és folyamatosan alkalmazkodik és tanul, ahogy vállalkozása fejlődik.

Biztonság: Az AI-eszközökben történő adatkezelés során a biztonság kiemelten fontos. Válasszon olyan szolgáltatót, amely szigorú biztonsági protokollokkal és erős adat titkosítással rendelkezik, hogy megvédje adatait a visszaélésektől.

Technikai támogatás: Az AI-eszközök esetében elengedhetetlen a megbízható ügyfélszolgálat. Előre nem látható kihívások merülhetnek fel, ezért nagy jelentőséggel bír, hogy egy jól tájékozott támogató csapat álljon készenlétben.

AI funkcionalitás: Az automatizálási eszköznek meg kell felelnie az üzleti igényeinek. Akár a munkafolyamatok hatékonyságának javításáról, az értékesítési folyamatok egyszerűsítéséről, akár a marketingfeladatok segítéséről van szó, az eszköznek hatékonyan kell megfelelnie az Ön kritériumainak.

Árak: A költség-érték arány kritikus fontosságú szempont. Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz jó befektetési megtérülést kínál, és illeszkedik a költségvetéséhez. Hasonlítsa össze az árakat a versenytárs eszközökkel, hogy jobban megértse a piaci szabványokat.

Ahhoz, hogy bővíthesse üzleti tevékenységét, jobb szolgáltatást nyújthasson ügyfeleinek és versenyelőnyt szerezzen az iparágában, az AI marketing automatizálási eszközökbe való befektetés már nem opció, hanem szükségszerűség.

Szánjon időt arra, hogy értékelje mind a 10 automatizálási AI eszközt, és végezzen saját szoftvertesztelést, hogy meghatározza, melyik felel meg leginkább üzleti igényeinek és céljainak. ?

Ha pedig intuitív központi irányítópulton szeretné kezelni az összes tartalommarketing-munkafolyamatát (és üzleti folyamatát), ne hagyja ki a ClickUp alkalmazást.

Amellett, hogy ez az első szerepköralapú AI-asszisztens, projektmenedzsment funkciói, fejlett feladatautomatizálása és több mint 100 natív integrációja sokoldalú, hatékony eszközzé teszi minden méretű vállalkozás számára.

Akkor mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✨