A 10 legjobb marketingautomatizálási szoftver 2025-ben

A 2024-es év legjobb marketing automatizálási szoftverét keresi?

A marketing automatizálási eszközök hatékony eszközök, amelyek segítenek a marketingeseknek a feladatok racionalizálásában, a termelékenység növelésében, több potenciális ügyfél megszerzésében, a potenciális ügyfelek ápolásában az értékesítési csatornán keresztül, valamint a ügyfélélmény javításában.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 2024-es év 10 legjobb marketingautomatizálási platformját, amelyekkel javíthatja hatékonyságát, termelékenységét és általános árbevételét.

Mit kell keresnie a marketing automatizálási szoftverben?

Amikor marketing automatizálási szoftvert választ, figyeljen azokra a kulcsfontosságú tényezőkre, amelyek hatással vannak a szoftver hatékonyságára és az Ön vállalkozásában való használhatóságára. Vegye figyelembe a szoftver felhasználói felületét, integrációs lehetőségeit, skálázhatóságát, funkcióit, testreszabási lehetőségeit, árstruktúráját és hírnevét.

Keressen felhasználóbarát felületet: Győződjön meg arról, hogy a marketing automatizálási eszköz intuitív, könnyen kezelhető, és nem igényel hosszú tanulási folyamatot a használat megkezdéséhez.

Ellenőrizze az integrációs képességeit: A marketing automatizálási eszköznek könnyen integrálhatónak kell lennie az Ön vállalkozása által használt egyéb fontos eszközökkel és rendszerekkel.

Győződjön meg róla, hogy a szoftver Önnel együtt tud növekedni: Válasszon olyan marketingautomatizálási platformot, amely mind a kampányok volumenét, mind azok komplexitását tekintve képes az Ön vállalkozásával együtt növekedni.

Keresse meg a legfontosabb funkciókat : Határozza meg, mely funkciók kritikusak vállalkozása számára, és keressen olyan szoftvert, amely ezeket biztosítja.

Találjon olyan árazási modellt, amely illeszkedik a költségvetéséhez: Ismerje meg az árazási struktúrát, beleértve az esetleges rejtett költségeket is. Győződjön meg arról, hogy a marketing automatizálási eszköz jó ár-érték arányt kínál, és illeszkedik a költségvetéséhez.

A hírnév fontos: Olvassa el a felhasználói véleményeket és ajánlásokat hiteles értékelő oldalakon, hogy betekintést nyerjen a marketing automatizálási eszköz megbízhatóságába, teljesítményébe és az ügyfelek elégedettségébe.

Tartsa kéznél ezt a listát, hogy kiválaszthassa a vállalkozásához legmegfelelőbb marketing szoftvert és e-mail automatizálási eszközöket! ?

A 10 legjobb marketing automatizálási szoftver

Íme a tíz legjobb marketing automatizálási szoftverplatform, amelyek segítségével növelheti hatékonyságát és termelékenységét 2024-ben.

Fedezze fel a ClickUp projektmenedzsmentjét Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment platform, amely hatékony marketing automatizálási szoftverrel és ClickUp e-mail projektmenedzsment automatizálási funkciókkal rendelkezik. Ideális a marketing automatizálási folyamatok racionalizálásához és a termelékenység növeléséhez.

Mivel a ClickUp egy átfogó projektmenedzsment szoftver, olyan eszközökkel és funkciókkal rendelkezik, amelyek kiegészítik a marketing automatizálást.

Például jelentősen fellendítheti marketingkampány-kezelését előre elkészített e-mailes marketingkampány-sablonokkal, beleértve a csepegtető kampány-sablonokat is. Az e-mailek tárgya és üzeneteinek megírása gyerekjáték a ClickUp AI segítségével.

Ráadásul a projektmenedzsment eszközök és sablonok biztosítják, hogy több kampány és marketing- és értékesítési csapat esetén is kézben tarthassa az automatizált marketingprojekteket.

A ClickUp rendkívül testreszabható és úgy lett kialakítva, hogy az Ön növekedésével együtt bővíthető legyen. A felhasználók imádják, hogy a ClickUp Automations szuperkönnyen beállítható! Kiváló választás minden olyan vállalkozás számára, amely első osztályú marketing automatizálási és e-mail termelékenységi eszközöket keres egy olyan rendszerben, amely segít a marketing csapatoknak a pályán maradni.

ClickUp legjobb marketingautomatizálási funkciók listája

Kiterjedt testreszabási lehetőségek a marketingtevékenységek racionalizálása érdekében

Könnyedén automatizálhatja az olyan feladatokat, mint az e-mail sorozatok és a potenciális ügyfelek pontozása, előre megtervezett sablonok, például e-mail automatizálási sablonok , valamint a vásárlói viselkedéshez kapcsolódó kiváltó okok és intézkedések széles választéka segítségével.

Több mint 200 marketingeszközzel kompatibilis, többek között a Mailchimp, a Salesforce és a HubSpot szoftverekkel.

Automatizálja a marketingfeladatok kezelési folyamatait egy átfogó rendszerrel

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a értesítések túl soká válhatnak.

Alkalmanként lassú teljesítmény

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként

Vállalkozás: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. ActiveCampaign

az ActiveCampaign segítségével

Az ActiveCampaign egy marketing automatizálási megoldás, amely prediktív e-mail ütemezést és AI-alapú e-mail tartalom generálást kínál. API-t és Webhooks-ot is kínál, és integrálható a WooCommerce, Shopify és BigCommerce platformokkal.

A platform többféle tagsági típust kínál, mindegyiknek megvan a maga árstruktúrája.

A felhasználók szerint az ActiveCampaign kiváló bevezetési támogatást és megbízható e-mail automatizálást biztosít. Ha azonban olcsó, egyszerű árstruktúrát vagy gyors csevegési támogatást keres, az ActiveCampaign nem biztos, hogy a legjobb választás a marketingcsapatok számára. Ha valami hasonlóra vágyik, de nem elégedett az ActiveCampaign-nel, itt találhat egy hosszabb listát az ActiveCampaign alternatíváiról.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Jó bevezetési támogatás a marketing automatizáláshoz

Megbízható e-mail automatizálás

Az ActiveCampaign korlátai

Összetett árstruktúra

Hosszú várakozás a támogatási csevegésre a nagy forgalmú időszakokban

ActiveCampaign árak

Marketing Lite : 29 USD/hó felhasználónként

Marketing Plus : 49 USD/hó (3 felhasználó)

Marketing Professional : 149 USD/hó (5 felhasználó)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

3. Marketo

via Marketo

Az Adobe Marketo Engage egy nagy marketingplatform, amely támogatja a marketing automatizálást, a fiókalapú marketinget, a leadkezelést és az e-mail marketinget. Szinte minden elképzelhető marketing- vagy elkötelezettségalapú automatizálást biztosít.

Az AI-alapú Adobe Marketo Engage segítségével felhasználhatja ügyféladatait a közönség szegmentálására, a weboldalak, e-mailek, közösségi média, hirdetések, SMS-ek és események személyre szabására, valamint valós időben történő tevékenységek elindítására.

A Marketo részletes jelentéseket is biztosít, hogy a vállalkozások nyomon követhessék kampányaik elemzését és optimalizálhassák eredményeiket.

A Marketo felhasználói imádják a marketing automatizálás szegmentálási és magas szintű testreszabási lehetőségeit. A Marketo árai azonban magasak, és egyesek számára megfizethetetlenek lehetnek.

A Marketo legjobb funkciói

Kiváló szegmentálás és jelentéskészítés tömeges e-mail kampányokhoz

Kiterjedt testreszabási lehetőségek a marketing automatizáláshoz

Gondtalan lead scoring és életciklus

A Marketo korlátai

Összetett, drága program, amelynek kezeléséhez és oktatásához speciális erőforrások szükségesek, összehasonlítva a listán szereplő többi marketing automatizálási eszközzel.

Lehet, hogy hiányzik az általános koherencia, ami megnehezíti a teljes ügyfélút vizualizálását.

Lassú lehet

Marketo árak

Az árakról érdeklődjön a Marketo-nál.

Marketo értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (2359+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (667+ értékelés)

4. Brevo

via Brevo

Marketingautomatizálási platform és CRM Stack A Brevo (korábban SendInBlue) egy all-in-one platform, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozások gyorsabb növekedését.

A 2024 májusában történt márkanévváltás óta a Brevo azt szeretné, ha tudnád: minden méretű vállalkozás számára alkalmas.

A jól ismert e-mail automatizálás mellett marketing funkciói segítségével landing oldalak és közösségi média kampányok is létrehozhatók és kezelhetők.

Marketingautomatizálási eszközei között megtalálható a közönségépítés szegmentálása, a csatornák közötti személyre szabás, az elemzés, a kiváltó események és még sok más.

Jól felszerelt API-katalógusával és széles körű testreszabási lehetőségeivel a Brevo jó választás lehet, ha barátságos felhasználói felületet keres marketing automatizálási platformjához. Azonban korlátozott integrációs lehetőségei és sokak szerint bonyolult beállítási folyamata miatt a Brevo marketing automatizálási platform nem feltétlenül mindenki számára megfelelő.

A Brevo legjobb funkciói

Jól felszerelt API-katalógus

Széles körű marketingautomatizálási testreszabási lehetőségek és funkciók

Felhasználóbarát irányítópult és felhasználói felület

A Brevo korlátai

Korlátozott integrációs lehetőségek néhány versenytárshoz képest

Egyes felhasználók nehezen kezelhetőnek találták a szoftvert.

Brevo árak

Ingyenes

Starter: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalkozás: 65 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Brevo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (615+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1732+ értékelés)

5. Intuit MailChimp

via Intuit MailChimp

Az Intuit Mailchimp egy e-mail marketing és automatizálási platform növekvő vállalkozások számára. Segít a vállalkozásoknak e-mail hírlevelek létrehozásában és elküldésében, e-mail listák kezelésében, az e-mailek megnyitásának és kattintásoknak a nyomon követésében, valamint az e-mail kampányok eredményeinek mérésében.

A kritikusok imádják a MailChimp egyszerűen felépíthető e-mail automatizálását és kiemelkedő mobil élményét. De a csapat ára kissé drága, különösen az új vagy kisebb, korlátozott költségvetéssel rendelkező vállalatok számára.

Az Intuit MailChimp legjobb funkciói

Nagylelkű ingyenes opciók

Landing page létrehozása és lead generálás optimalizálása

Kiváló mobil élmény

Könnyen összeállítható e-mail listák és kampányok

Közösségi média kezelő eszközök

Ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverként is használható

Az Intuit MailChimp korlátai

Nem egyértelmű számlázás (és a költségek felhalmozódhatnak)

Korlátozott bizonyos tervezési formátumokra

Összességében kissé nehezen használható

Intuit MailChimp árak

Ingyenes

Essentials: 13 USD+/hó

Standard: 20 USD+/hó

Prémium: 350 USD+/hó

Intuit MailChimp értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 16 000 értékelés)

6. Hubspot

via Hubspot

A CRM-adatokon alapuló HubSpot Marketing Hub segítségével e-mail kampányokat küldhet, nyomon követheti a webhely látogatóit és céloldalakat hozhat létre.

A HubSpot marketingautomatizálási szoftver tartalmaz funkciókat a potenciális ügyfelek pontozásához, ápolásához és jelentéskészítéshez.

A HubSpot segítségével e-mail sablonokat hozhat létre, nyomon követheti az elemzéseket és A/B teszt kampányokat végezhet. Könnyedén rangsorolhatja a potenciális ügyfeleket a felhasználói viselkedés alapján, majd olyan munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek személyre szabott tartalmat küldenek ezeknek a felhasználóknak az érdeklődési körük alapján. A munkafolyamat- és bot-készítők segítenek mindezt automatizálni, így Önnek több ideje marad a magasabb értékű feladatokra.

A Hubspot azoknak a vállalkozásoknak a legjobb, amelyek teljes körű bejövő marketingkampányokat szeretnének nagy léptékben lebonyolítani. Drága és nehéz megtanulni, azonban nagylelkű ingyenes csomagjai és hatalmas képzési könyvtára segít ellensúlyozni az árat és a bevezetés nehézségeit.

A HubSpot legjobb funkciói

A fejlett automatizálási funkciók releváns potenciális ügyfeleket biztosítanak

All-in-one csatlakozási lehetőségek

Kiváló jelentéskészítő és munkafolyamat-kezelő eszközök a marketing automatizálási stratégia fejlesztéséhez

A HubSpot korlátai

Költséges lehet

Korlátozott feladat-automatizálási szoftver

Tapasztalatlan felhasználók számára zavaros lehet

HubSpot árak

Ingyenes

Starter: 45 USD/hó

Professzionális: 800 USD/hó

Vállalati: 3600 USD+/hó

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (9947+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (5641+ értékelés)

7. Campaigner

via Campaigner

A Campaigner segítségével intuitív drag-and-drop építővel hatékony automatizált munkafolyamatokat hozhat létre. Célja, hogy e-mailes és SMS-es marketinggel releváns üzenetekkel segítse Önt az ügyfelek megszólításában és ápolásában.

A Campaigner ügyfelei elragadtatottak a gyönyörű dizájntól és az intuitív felhasználói felülettől.

Ha frusztrálja más e-mail automatizálási szoftverek tanulási görbéje, érdemes kipróbálnia a Campaigner programot! Ugyanakkor több értékelő szerint a program néha hibásan működik, és a sablonok testreszabási és ütemezési funkciói korlátozottak.

A Campaigner legjobb funkciói

Az újrafelhasználható tartalomblokkok és a drag-and-drop vizuális szerkesztő megkönnyítik az e-mail kampányok beállítását.

Hozzon létre dinamikus tartalmakat, és személyre szabja marketingtevékenységeit a fejlett közönségszegmentáció és a vásárlási magatartás alapján.

Kiváló jelentéskészítési folyamat, mélyreható elemzésekkel

A Campaigner korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a sablonoknál

Korlátozott ütemezési funkciók

Néha hibás

Campaigner árak

Starter: 59 USD/hó

Essential: 179 USD/hó

Haladó: 649 USD/hó

E-kereskedelem: 79,95 USD/hó

Campaigner értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (5+ értékelés)

Capterra: 3,9/5 (427+ értékelés)

8. Drip

via Drip

Akár e-kereskedelmi termékeket, akár szolgáltatásokat és élményeket forgalmaz, a Drip célja a „szuper-személyre szabott” automatizált marketing megvalósítása.

A hiper-szegmentált e-mailjeiről, testreszabható sablonjairól és előre elkészített munkafolyamatairól ismert Drip segít személyre szabni a beszélgetéseket és folyamatos kapcsolatokat építeni.

A Drip inkább az e-kereskedelmi marketingre összpontosít, de külön szolgáltatások és élmények programot is kínál, amely B2B vállalatok számára alkalmas.

A Services and Experiences adatvezérelt szegmentációt, munkafolyamatokat és stratégiákat kínál, többcsatornás automatizálással. Eközben a Drip e-kereskedelmi termékekhez mély szegmentációt és többcsatornás automatizált marketinget kínál.

A véleményezők kedvelik a Drip felhasználóbarát kialakítását és egyszerű marketingautomatizálását. Sokan azonban panaszkodnak az alkalmi hibákra és bugokra.

A Drip legjobb funkciói

Rendkívül intuitív, felhasználóbarát felület

Kiváló e-mail tervezési élmény

Egyszerű automatizálás

A Drip korlátai

Esetleges hibák

Néha megbízhatatlan

Növekvő költségek

Csepegtető árazás

2500 névjegy: 39 USD/hó

5000 névjegy: 89 USD/hó

50 000 névjegy: 699 USD/hó

150 000 névjegy: 1699 USD/hó

190 000+ kapcsolat: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Drip értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (453+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (178+ értékelés)

9. GetResponse

via GetResponse

Az e-mail marketing platform, a GetResponse megfizethető megoldást kínál e-mailek küldésére és a kommunikáció automatizálására.

A GetResponse lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy marketinglistákat készítsenek potenciális ügyfelekről, partnerekről és ügyfelekről, és reagáló ügyfélkapcsolatokat építsenek ki.

Az e-mail automatizálási szoftver e-mail marketing, lead menedzsment, jelentések és elemzések automatizálását is kínálja.

Eszközei között megtalálhatók a céloldalak, űrlapok, A/B tesztelés, dinamikus tartalom, eseményindítók, lead scoring és még sok más! Emellett olyan hasznos funkciókat is kínál, mint a korlátlan címkézés, az elkötelezettségi pontszámok figyelése és a cselekvési pontok hozzárendelése.

A felhasználók imádják, hogy a GetResponse segítségével egyszerűen és kiterjedt képzés nélkül tudják kihasználni a fejlett marketing automatizálás előnyeit.

A programnak azonban vannak bizonyos korlátai, például korlátozott e-mail sablonok és fontos integrációk (például Google Adsense) hiánya, ami egyes vállalatok számára elfogadhatatlanná teheti.

A GetResponse legjobb funkciói

Hatalmas, testreszabható sablonokból álló könyvtár

Könnyen használható marketing automatizálási eszközök, kiválóan alkalmasak kezdőknek

Számos automatizálási funkció

A GetResponse korlátai

Kisvállalkozások számára költséges lehet, ha korlátozott a költségvetésük.

A testreszabási lehetőségek némileg korlátozottak

Nincs funkcionális WordPress plugin

GetResponse árak

Ingyenes

E-mail marketing: 19 USD/hó és felett

Marketing automatizálás: 59 USD/hó és felett

E-kereskedelmi marketing: 119 USD/hó és felett

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GetResponse értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (887+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (461+ értékelés)

10. EngageBay

via EngageBay

Az EngageBay marketingautomatizálási megoldásai segítenek automatizálni az e-mail kampányokat, a munkafolyamatokat, valamint a potenciális ügyfelek generálását és ápolását. Emellett CRM & Sales Bay és Service Bay szoftvereket is kínál, amelyeket kombinálhat az All-in-One programjába.

Az EngageBay barátságos környezetet kínál, és leginkább azoknak a kis- és középvállalkozásoknak ajánlott, amelyek bővülni szeretnének anélkül, hogy eszközöket kellene cserélniük.

A véleményezők szerint az EngageBay marketingautomatizálási funkcióinak használata remek módja annak, hogy HubSpot-szintű eszközöket és funkciókat szerezzen be olyan áron, amelyet a kisvállalkozások és a vállalkozók is megengedhetnek maguknak.

Az EngageBay legjobb funkciói

Korlátlan számú névjegy és akár 50 000 e-mail/hónap

Kiváló ügyfélszolgálat

Megfizethető árak

Az EngageBay korlátai

Esetenként bonyolult beállítások

Korlátozott mobil funkciók

EngageBay árak

Ingyenes

Alap: 11,04 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 43,49 USD/hó felhasználónként

Pro: 67,99 USD/hó felhasználónként

EngageBay értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (198+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (514+ értékelés)

Használja ki a ClickUp automatizálási funkcióit marketingkampányaihoz

A marketing sok mozgó alkatrészből áll, és kihívást jelenthet több ember, márkaeszköz és kampány összehangolása, különösen akkor, ha automatizálja a folyamatokat és gyorsabban kezd növekedni.

Éppen ezért most lehet a megfelelő alkalom, hogy megvizsgálja a marketing erőforrás-kezelő szoftvereket, amelyek segítségével minden felett áttekintést nyerhet, és így gyorsabban tud növekedni.

Ha megtanulja, hogyan lehet gyorsabban dolgozni a minőség romlása nélkül, az is hozzájárul vállalatának gyorsabb növekedéséhez. Építse be a legjobb e-mail marketing automatizálási megoldást marketingstratégiájába, hogy fellendítse értékesítési és marketing automatizálási erőfeszítéseit.

Az egyik kiemelkedő platform a ClickUp, amely átfogó automatizált eszközöket, kampánykezelő eszközöket, robusztus feladatkezelő rendszert, előre megtervezett sablonokat, natív AI-képességeket, valós idejű együttműködést és még sok mást kínál.

Az időt nem állíthatja meg, de egy jó marketingautomatizálási platform segítségével okosabban használhatja. Kezdje el automatizálni marketingjét a ClickUp segítségével még ma!