A 10 legjobb marketingautomatizálási szoftver 2025-ben

A 2024-es év legjobb marketing automatizálási szoftverét keresi?
A marketing automatizálási eszközök hatékony eszközök, amelyek segítenek a marketingeseknek a feladatok racionalizálásában, a termelékenység növelésében, több potenciális ügyfél megszerzésében, a potenciális ügyfelek ápolásában az értékesítési csatornán keresztül, valamint a ügyfélélmény javításában.
Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 2024-es év 10 legjobb marketingautomatizálási platformját, amelyekkel javíthatja hatékonyságát, termelékenységét és általános árbevételét.
Mit kell keresnie a marketing automatizálási szoftverben?
Amikor marketing automatizálási szoftvert választ, figyeljen azokra a kulcsfontosságú tényezőkre, amelyek hatással vannak a szoftver hatékonyságára és az Ön vállalkozásában való használhatóságára. Vegye figyelembe a szoftver felhasználói felületét, integrációs lehetőségeit, skálázhatóságát, funkcióit, testreszabási lehetőségeit, árstruktúráját és hírnevét.
- Keressen felhasználóbarát felületet: Győződjön meg arról, hogy a marketing automatizálási eszköz intuitív, könnyen kezelhető, és nem igényel hosszú tanulási folyamatot a használat megkezdéséhez.
- Ellenőrizze az integrációs képességeit: A marketing automatizálási eszköznek könnyen integrálhatónak kell lennie az Ön vállalkozása által használt egyéb fontos eszközökkel és rendszerekkel.
- Győződjön meg róla, hogy a szoftver Önnel együtt tud növekedni: Válasszon olyan marketingautomatizálási platformot, amely mind a kampányok volumenét, mind azok komplexitását tekintve képes az Ön vállalkozásával együtt növekedni.
- Keresse meg a legfontosabb funkciókat: Határozza meg, mely funkciók kritikusak vállalkozása számára, és keressen olyan szoftvert, amely ezeket biztosítja.
- Találjon olyan árazási modellt, amely illeszkedik a költségvetéséhez: Ismerje meg az árazási struktúrát, beleértve az esetleges rejtett költségeket is. Győződjön meg arról, hogy a marketing automatizálási eszköz jó ár-érték arányt kínál, és illeszkedik a költségvetéséhez.
- A hírnév fontos: Olvassa el a felhasználói véleményeket és ajánlásokat hiteles értékelő oldalakon, hogy betekintést nyerjen a marketing automatizálási eszköz megbízhatóságába, teljesítményébe és az ügyfelek elégedettségébe.
Tartsa kéznél ezt a listát, hogy kiválaszthassa a vállalkozásához legmegfelelőbb marketing szoftvert és e-mail automatizálási eszközöket! ?
A 10 legjobb marketing automatizálási szoftver
Íme a tíz legjobb marketing automatizálási szoftverplatform, amelyek segítségével növelheti hatékonyságát és termelékenységét 2024-ben.
1. ClickUp
A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment platform, amely hatékony marketing automatizálási szoftverrel és ClickUp e-mail projektmenedzsment automatizálási funkciókkal rendelkezik. Ideális a marketing automatizálási folyamatok racionalizálásához és a termelékenység növeléséhez.
Mivel a ClickUp egy átfogó projektmenedzsment szoftver, olyan eszközökkel és funkciókkal rendelkezik, amelyek kiegészítik a marketing automatizálást.
Például jelentősen fellendítheti marketingkampány-kezelését előre elkészített e-mailes marketingkampány-sablonokkal, beleértve a csepegtető kampány-sablonokat is. Az e-mailek tárgya és üzeneteinek megírása gyerekjáték a ClickUp AI segítségével.
Ráadásul a projektmenedzsment eszközök és sablonok biztosítják, hogy több kampány és marketing- és értékesítési csapat esetén is kézben tarthassa az automatizált marketingprojekteket.
A ClickUp rendkívül testreszabható és úgy lett kialakítva, hogy az Ön növekedésével együtt bővíthető legyen. A felhasználók imádják, hogy a ClickUp Automations szuperkönnyen beállítható! Kiváló választás minden olyan vállalkozás számára, amely első osztályú marketing automatizálási és e-mail termelékenységi eszközöket keres egy olyan rendszerben, amely segít a marketing csapatoknak a pályán maradni.
ClickUp legjobb marketingautomatizálási funkciók listája
- Kiterjedt testreszabási lehetőségek a marketingtevékenységek racionalizálása érdekében
- Könnyedén automatizálhatja az olyan feladatokat, mint az e-mail sorozatok és a potenciális ügyfelek pontozása, előre megtervezett sablonok, például e-mail automatizálási sablonok, valamint a vásárlói viselkedéshez kapcsolódó kiváltó okok és intézkedések széles választéka segítségével.
- Több mint 200 marketingeszközzel kompatibilis, többek között a Mailchimp, a Salesforce és a HubSpot szoftverekkel.
- Automatizálja a marketingfeladatok kezelési folyamatait egy átfogó rendszerrel
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a értesítések túl soká válhatnak.
- Alkalmanként lassú teljesítmény
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként
- Vállalkozás: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
2. ActiveCampaign
Az ActiveCampaign egy marketing automatizálási megoldás, amely prediktív e-mail ütemezést és AI-alapú e-mail tartalom generálást kínál. API-t és Webhooks-ot is kínál, és integrálható a WooCommerce, Shopify és BigCommerce platformokkal.
A platform többféle tagsági típust kínál, mindegyiknek megvan a maga árstruktúrája.
A felhasználók szerint az ActiveCampaign kiváló bevezetési támogatást és megbízható e-mail automatizálást biztosít. Ha azonban olcsó, egyszerű árstruktúrát vagy gyors csevegési támogatást keres, az ActiveCampaign nem biztos, hogy a legjobb választás a marketingcsapatok számára. Ha valami hasonlóra vágyik, de nem elégedett az ActiveCampaign-nel, itt találhat egy hosszabb listát az ActiveCampaign alternatíváiról.
Az ActiveCampaign legjobb funkciói
- Jó bevezetési támogatás a marketing automatizáláshoz
- Megbízható e-mail automatizálás
Az ActiveCampaign korlátai
- Összetett árstruktúra
- Hosszú várakozás a támogatási csevegésre a nagy forgalmú időszakokban
ActiveCampaign árak
- Marketing Lite: 29 USD/hó felhasználónként
- Marketing Plus: 49 USD/hó (3 felhasználó)
- Marketing Professional: 149 USD/hó (5 felhasználó)
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ActiveCampaign értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)
3. Marketo
Az Adobe Marketo Engage egy nagy marketingplatform, amely támogatja a marketing automatizálást, a fiókalapú marketinget, a leadkezelést és az e-mail marketinget. Szinte minden elképzelhető marketing- vagy elkötelezettségalapú automatizálást biztosít.
Az AI-alapú Adobe Marketo Engage segítségével felhasználhatja ügyféladatait a közönség szegmentálására, a weboldalak, e-mailek, közösségi média, hirdetések, SMS-ek és események személyre szabására, valamint valós időben történő tevékenységek elindítására.
A Marketo részletes jelentéseket is biztosít, hogy a vállalkozások nyomon követhessék kampányaik elemzését és optimalizálhassák eredményeiket.
A Marketo felhasználói imádják a marketing automatizálás szegmentálási és magas szintű testreszabási lehetőségeit. A Marketo árai azonban magasak, és egyesek számára megfizethetetlenek lehetnek.
A Marketo legjobb funkciói
- Kiváló szegmentálás és jelentéskészítés tömeges e-mail kampányokhoz
- Kiterjedt testreszabási lehetőségek a marketing automatizáláshoz
- Gondtalan lead scoring és életciklus
A Marketo korlátai
- Összetett, drága program, amelynek kezeléséhez és oktatásához speciális erőforrások szükségesek, összehasonlítva a listán szereplő többi marketing automatizálási eszközzel.
- Lehet, hogy hiányzik az általános koherencia, ami megnehezíti a teljes ügyfélút vizualizálását.
- Lassú lehet
Marketo árak
- Az árakról érdeklődjön a Marketo-nál.
Marketo értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (2359+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (667+ értékelés)
4. Brevo
Marketingautomatizálási platform és CRM Stack A Brevo (korábban SendInBlue) egy all-in-one platform, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozások gyorsabb növekedését.
A 2024 májusában történt márkanévváltás óta a Brevo azt szeretné, ha tudnád: minden méretű vállalkozás számára alkalmas.
A jól ismert e-mail automatizálás mellett marketing funkciói segítségével landing oldalak és közösségi média kampányok is létrehozhatók és kezelhetők.
Marketingautomatizálási eszközei között megtalálható a közönségépítés szegmentálása, a csatornák közötti személyre szabás, az elemzés, a kiváltó események és még sok más.
Jól felszerelt API-katalógusával és széles körű testreszabási lehetőségeivel a Brevo jó választás lehet, ha barátságos felhasználói felületet keres marketing automatizálási platformjához. Azonban korlátozott integrációs lehetőségei és sokak szerint bonyolult beállítási folyamata miatt a Brevo marketing automatizálási platform nem feltétlenül mindenki számára megfelelő.
A Brevo legjobb funkciói
- Jól felszerelt API-katalógus
- Széles körű marketingautomatizálási testreszabási lehetőségek és funkciók
- Felhasználóbarát irányítópult és felhasználói felület
A Brevo korlátai
- Korlátozott integrációs lehetőségek néhány versenytárshoz képest
- Egyes felhasználók nehezen kezelhetőnek találták a szoftvert.
Brevo árak
- Ingyenes
- Starter: 25 USD/hó felhasználónként
- Vállalkozás: 65 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Brevo értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (615+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (1732+ értékelés)
5. Intuit MailChimp
Az Intuit Mailchimp egy e-mail marketing és automatizálási platform növekvő vállalkozások számára. Segít a vállalkozásoknak e-mail hírlevelek létrehozásában és elküldésében, e-mail listák kezelésében, az e-mailek megnyitásának és kattintásoknak a nyomon követésében, valamint az e-mail kampányok eredményeinek mérésében.
A kritikusok imádják a MailChimp egyszerűen felépíthető e-mail automatizálását és kiemelkedő mobil élményét. De a csapat ára kissé drága, különösen az új vagy kisebb, korlátozott költségvetéssel rendelkező vállalatok számára.
Az Intuit MailChimp legjobb funkciói
- Nagylelkű ingyenes opciók
- Landing page létrehozása és lead generálás optimalizálása
- Kiváló mobil élmény
- Könnyen összeállítható e-mail listák és kampányok
- Közösségi média kezelő eszközök
- Ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverként is használható
Az Intuit MailChimp korlátai
- Nem egyértelmű számlázás (és a költségek felhalmozódhatnak)
- Korlátozott bizonyos tervezési formátumokra
- Összességében kissé nehezen használható
Intuit MailChimp árak
- Ingyenes
- Essentials: 13 USD+/hó
- Standard: 20 USD+/hó
- Prémium: 350 USD+/hó
Intuit MailChimp értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 12 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 16 000 értékelés)
6. Hubspot
A CRM-adatokon alapuló HubSpot Marketing Hub segítségével e-mail kampányokat küldhet, nyomon követheti a webhely látogatóit és céloldalakat hozhat létre.
A HubSpot marketingautomatizálási szoftver tartalmaz funkciókat a potenciális ügyfelek pontozásához, ápolásához és jelentéskészítéshez.
A HubSpot segítségével e-mail sablonokat hozhat létre, nyomon követheti az elemzéseket és A/B teszt kampányokat végezhet. Könnyedén rangsorolhatja a potenciális ügyfeleket a felhasználói viselkedés alapján, majd olyan munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek személyre szabott tartalmat küldenek ezeknek a felhasználóknak az érdeklődési körük alapján. A munkafolyamat- és bot-készítők segítenek mindezt automatizálni, így Önnek több ideje marad a magasabb értékű feladatokra.
A Hubspot azoknak a vállalkozásoknak a legjobb, amelyek teljes körű bejövő marketingkampányokat szeretnének nagy léptékben lebonyolítani. Drága és nehéz megtanulni, azonban nagylelkű ingyenes csomagjai és hatalmas képzési könyvtára segít ellensúlyozni az árat és a bevezetés nehézségeit.
A HubSpot legjobb funkciói
- A fejlett automatizálási funkciók releváns potenciális ügyfeleket biztosítanak
- All-in-one csatlakozási lehetőségek
- Kiváló jelentéskészítő és munkafolyamat-kezelő eszközök a marketing automatizálási stratégia fejlesztéséhez
A HubSpot korlátai
- Költséges lehet
- Korlátozott feladat-automatizálási szoftver
- Tapasztalatlan felhasználók számára zavaros lehet
HubSpot árak
- Ingyenes
- Starter: 45 USD/hó
- Professzionális: 800 USD/hó
- Vállalati: 3600 USD+/hó
HubSpot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (9947+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (5641+ értékelés)
7. Campaigner
A Campaigner segítségével intuitív drag-and-drop építővel hatékony automatizált munkafolyamatokat hozhat létre. Célja, hogy e-mailes és SMS-es marketinggel releváns üzenetekkel segítse Önt az ügyfelek megszólításában és ápolásában.
A Campaigner ügyfelei elragadtatottak a gyönyörű dizájntól és az intuitív felhasználói felülettől.
Ha frusztrálja más e-mail automatizálási szoftverek tanulási görbéje, érdemes kipróbálnia a Campaigner programot! Ugyanakkor több értékelő szerint a program néha hibásan működik, és a sablonok testreszabási és ütemezési funkciói korlátozottak.
A Campaigner legjobb funkciói
- Az újrafelhasználható tartalomblokkok és a drag-and-drop vizuális szerkesztő megkönnyítik az e-mail kampányok beállítását.
- Hozzon létre dinamikus tartalmakat, és személyre szabja marketingtevékenységeit a fejlett közönségszegmentáció és a vásárlási magatartás alapján.
- Kiváló jelentéskészítési folyamat, mélyreható elemzésekkel
A Campaigner korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek a sablonoknál
- Korlátozott ütemezési funkciók
- Néha hibás
Campaigner árak
- Starter: 59 USD/hó
- Essential: 179 USD/hó
- Haladó: 649 USD/hó
- E-kereskedelem: 79,95 USD/hó
Campaigner értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (5+ értékelés)
- Capterra: 3,9/5 (427+ értékelés)
8. Drip
Akár e-kereskedelmi termékeket, akár szolgáltatásokat és élményeket forgalmaz, a Drip célja a „szuper-személyre szabott” automatizált marketing megvalósítása.
A hiper-szegmentált e-mailjeiről, testreszabható sablonjairól és előre elkészített munkafolyamatairól ismert Drip segít személyre szabni a beszélgetéseket és folyamatos kapcsolatokat építeni.
A Drip inkább az e-kereskedelmi marketingre összpontosít, de külön szolgáltatások és élmények programot is kínál, amely B2B vállalatok számára alkalmas.
A Services and Experiences adatvezérelt szegmentációt, munkafolyamatokat és stratégiákat kínál, többcsatornás automatizálással. Eközben a Drip e-kereskedelmi termékekhez mély szegmentációt és többcsatornás automatizált marketinget kínál.
A véleményezők kedvelik a Drip felhasználóbarát kialakítását és egyszerű marketingautomatizálását. Sokan azonban panaszkodnak az alkalmi hibákra és bugokra.
A Drip legjobb funkciói
- Rendkívül intuitív, felhasználóbarát felület
- Kiváló e-mail tervezési élmény
- Egyszerű automatizálás
A Drip korlátai
- Esetleges hibák
- Néha megbízhatatlan
- Növekvő költségek
Csepegtető árazás
- 2500 névjegy: 39 USD/hó
- 5000 névjegy: 89 USD/hó
- 50 000 névjegy: 699 USD/hó
- 150 000 névjegy: 1699 USD/hó
- 190 000+ kapcsolat: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Drip értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (453+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (178+ értékelés)
9. GetResponse
Az e-mail marketing platform, a GetResponse megfizethető megoldást kínál e-mailek küldésére és a kommunikáció automatizálására.
A GetResponse lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy marketinglistákat készítsenek potenciális ügyfelekről, partnerekről és ügyfelekről, és reagáló ügyfélkapcsolatokat építsenek ki.
Az e-mail automatizálási szoftver e-mail marketing, lead menedzsment, jelentések és elemzések automatizálását is kínálja.
Eszközei között megtalálhatók a céloldalak, űrlapok, A/B tesztelés, dinamikus tartalom, eseményindítók, lead scoring és még sok más! Emellett olyan hasznos funkciókat is kínál, mint a korlátlan címkézés, az elkötelezettségi pontszámok figyelése és a cselekvési pontok hozzárendelése.
A felhasználók imádják, hogy a GetResponse segítségével egyszerűen és kiterjedt képzés nélkül tudják kihasználni a fejlett marketing automatizálás előnyeit.
A programnak azonban vannak bizonyos korlátai, például korlátozott e-mail sablonok és fontos integrációk (például Google Adsense) hiánya, ami egyes vállalatok számára elfogadhatatlanná teheti.
A GetResponse legjobb funkciói
- Hatalmas, testreszabható sablonokból álló könyvtár
- Könnyen használható marketing automatizálási eszközök, kiválóan alkalmasak kezdőknek
- Számos automatizálási funkció
A GetResponse korlátai
- Kisvállalkozások számára költséges lehet, ha korlátozott a költségvetésük.
- A testreszabási lehetőségek némileg korlátozottak
- Nincs funkcionális WordPress plugin
GetResponse árak
- Ingyenes
- E-mail marketing: 19 USD/hó és felett
- Marketing automatizálás: 59 USD/hó és felett
- E-kereskedelmi marketing: 119 USD/hó és felett
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
GetResponse értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (887+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (461+ értékelés)
10. EngageBay
Az EngageBay marketingautomatizálási megoldásai segítenek automatizálni az e-mail kampányokat, a munkafolyamatokat, valamint a potenciális ügyfelek generálását és ápolását. Emellett CRM & Sales Bay és Service Bay szoftvereket is kínál, amelyeket kombinálhat az All-in-One programjába.
Az EngageBay barátságos környezetet kínál, és leginkább azoknak a kis- és középvállalkozásoknak ajánlott, amelyek bővülni szeretnének anélkül, hogy eszközöket kellene cserélniük.
A véleményezők szerint az EngageBay marketingautomatizálási funkcióinak használata remek módja annak, hogy HubSpot-szintű eszközöket és funkciókat szerezzen be olyan áron, amelyet a kisvállalkozások és a vállalkozók is megengedhetnek maguknak.
Az EngageBay legjobb funkciói
- Korlátlan számú névjegy és akár 50 000 e-mail/hónap
- Kiváló ügyfélszolgálat
- Megfizethető árak
Az EngageBay korlátai
- Esetenként bonyolult beállítások
- Korlátozott mobil funkciók
EngageBay árak
- Ingyenes
- Alap: 11,04 USD/hó felhasználónként
- Növekedés: 43,49 USD/hó felhasználónként
- Pro: 67,99 USD/hó felhasználónként
EngageBay értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (198+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (514+ értékelés)
Használja ki a ClickUp automatizálási funkcióit marketingkampányaihoz
A marketing sok mozgó alkatrészből áll, és kihívást jelenthet több ember, márkaeszköz és kampány összehangolása, különösen akkor, ha automatizálja a folyamatokat és gyorsabban kezd növekedni.
Éppen ezért most lehet a megfelelő alkalom, hogy megvizsgálja a marketing erőforrás-kezelő szoftvereket, amelyek segítségével minden felett áttekintést nyerhet, és így gyorsabban tud növekedni.
Ha megtanulja, hogyan lehet gyorsabban dolgozni a minőség romlása nélkül, az is hozzájárul vállalatának gyorsabb növekedéséhez. Építse be a legjobb e-mail marketing automatizálási megoldást marketingstratégiájába, hogy fellendítse értékesítési és marketing automatizálási erőfeszítéseit.
Az egyik kiemelkedő platform a ClickUp, amely átfogó automatizált eszközöket, kampánykezelő eszközöket, robusztus feladatkezelő rendszert, előre megtervezett sablonokat, natív AI-képességeket, valós idejű együttműködést és még sok mást kínál.
Az időt nem állíthatja meg, de egy jó marketingautomatizálási platform segítségével okosabban használhatja. Kezdje el automatizálni marketingjét a ClickUp segítségével még ma!