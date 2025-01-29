A 10 legjobb e-mail termelékenységi eszköz 2025-ben

A kommunikációs technológia fejlődése ellenére az e-mail továbbra is szerves része személyes és szakmai életünknek.

Akár fontos munkahelyi dokumentumok küldéséről, barátaival és családtagjaival való kommunikációról, akár üzleti hírek fogadásáról van szó, az e-mail továbbra is az egyik legmegbízhatóbb és legelterjedtebb kommunikációs forma, amely egy nyílt protokollon alapul, így a Gmail-fiókok könnyen együttműködhetnek az Outlook-fiókokkal.

Az e-mailek áradatával azonban a beérkező levelek könnyen összezavarodnak és elárasztják a postaládánkat, ami határidők elmulasztásához, üzenetek elvesztéséhez és a termelékenység csökkenéséhez vezet. Ezen eszközök nélkül az e-mail használhatatlanná válik, és Ön kénytelen e-mail alternatívákat keresni. Itt jönnek jól az e-mail termelékenységi eszközök.

A megfelelő eszközökkel a beérkező levelek mappáját hatékony termelékenységi központtá alakíthatja. Az e-mailek ütemezésétől a feladatok automatizálásáig ezek az eszközök segítenek Önnek az e-mailek kezelésében és a legfontosabb dolgokra való koncentrálásban.

Ez a blog 10 legjobb e-mail termelékenységi eszközt mutat be, amelyeket 2024-ben érdemes használni. Ezeket az eszközöket gondosan válogattuk össze hatékonyságuk, könnyű használatuk és különböző e-mail szolgáltatókkal való kompatibilitásuk alapján, hogy segítsünk kiválasztani a vállalkozásodnak és igényeidnek leginkább megfelelő opciót! ?⚡️

Az e-mail termelékenységi alkalmazások olyan szoftverek, amelyek automatizálják a feladatokat, rangsorolják az üzeneteket és integrálódnak más termelékenységi és kommunikációs eszközökkel, így javítva az e-mail használat élményét.

Az e-mail termelékenységi alkalmazások segítségével hatékonyabban kezelheti a beérkező leveleket, csökkentheti a rendetlenséget és időt takaríthat meg, így a legfontosabb dolgokra koncentrálhat.

Az e-mail termelékenységi eszközöket a hagyományos e-mail kliensektől az különbözteti meg, hogy az e-mailek küldésén és fogadásán túlmutató funkciókat is kínálnak. Integrálhatók a naptárral, a feladatkezelővel, az üzenetküldő alkalmazásokkal és más eszközökkel, így zökkenőmentes munkafolyamatot teremtve, amely racionalizálja a napi feladatok elvégzését.

Az e-mail mind személyes, mind szakmai célokra az egyik legszélesebb körben használt kommunikációs forma. Azonban, ha kizárólag az alapvető e-mail funkciókra támaszkodunk, az a beérkező levelek rendezetlenségéhez, határidők elmulasztásához és a termelékenység csökkenéséhez vezethet.

Itt jönnek képbe az e-mail termelékenységet növelő eszközök.

A megfelelő eszközökkel az e-mail hatékony eszközzé válhat a feladatok kezelésében, az ütemezésben és másokkal való együttműködésben. A zavaró tényezőkkel és zajjal teli világban az e-mail termelékenységi eszközök segíthetnek a rendetlenséget elkerülni és a fontos dolgokra koncentrálni.

1. ClickUp

A legjobb projektmenedzsmenthez, csapatmunkához és e-mailkezeléshez

Kövesse nyomon a projektfrissítéseket, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és csapatmunkát támogató eszköz, amelyet különböző iparágakban működő, különböző méretű csapatok számára terveztek. Több száz funkcióval segíti munkájának kezelését és termelékenységének növelését, hogy kevesebb idő alatt többet tudjon elvégezni.

A ClickUp-ot a mai legjobb termelékenységi eszközök közé emeli a projektmenedzsmenthez és egyéb felhasználási esetekhez kínált átfogó funkciók listája, valamint a teljes mértékben testreszabható platformja, amely lehetővé teszi minden egyén, csapat és egész szervezet számára, hogy a ClickUp-ot saját egyedi és növekvő igényeikhez igazítsák.

Válasszon több mint 15 egyedi nézet közül, hogy saját igényeinek megfelelően állítsa be és vizualizálja munkáját, használja az egyéni mezőket a ClickUp munkaterület minden részének testreszabásához, valamint az egyéni állapotokat a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez. A ClickApps segítségével teljesen testreszabhatja csapata ClickUp-élményét.

Az e-mailek kezelésének megkönnyítése érdekében a ClickUp egy e-mail eszközt kínál, az Email in ClickUp-ot, amely lehetővé teszi az e-mailek küldését és fogadását a feladatokon belül, így az összes kommunikáció egy helyen történik, és egyszerűsödik a munkafolyamat.

Egyszerűen integrálja a ClickUp-ot az e-mail szolgáltatójával, például a Gmail-lel vagy az Outlook-kal, és kezdje el kezelni e-mailjeit anélkül, hogy elhagyná a munkahelyét.

Küldjön és fogadjon e-maileket a ClickUp-on belül, hogy egyszerűsítse az e-mailek kezelését.

Az Email in ClickUp funkció, valamint a ClickUp több száz funkciója együttesen teszik ezt az eszközt hatékony e-mailkezelő alkalmazássá minden felhasználó számára.

Tudjon meg többet arról, hogyan javíthatja e-mailjei és csapata termelékenységét a ClickUp segítségével!

A legjobb funkciók

Feladatkezelés : Lehetővé teszi a csapatok számára feladatok és alfeladatok létrehozását, kiosztását és nyomon követését.

Időkövetés : Hatékonyabban kezelje csapata idejét, és tartsa szem előtt céljait! : Hatékonyabban kezelje csapata idejét, és tartsa szem előtt céljait!

Projektmenedzsment : Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyszerre több projektet hozzanak létre és kezeljenek.

Együttműködés : Valós idejű együttműködést és kommunikációt tesz lehetővé a csapat tagjai között, függetlenül a helyszíntől.

Integráció : Több ezer alkalmazással integrálható, többek között a Google Drive-val, a Slackkel, a Githubbal, a Hubspot-tal, az OneDrive-val, a Dropboxszal és más CRM-eszközökkel is.

Egyedi automatizálás : Használja a előre elkészített automatizálási funkciókat, vagy alakítsa ki saját automatizálási funkcióit az ismétlődő feladatok automatizálása és a folyamatok konzisztenciájának megőrzése érdekében.

ClickUp AI az e-mailek szövegének megírásához, kampányötletek kidolgozásához és a válaszok automatizálásához. az e-mailek szövegének megírásához, kampányötletek kidolgozásához és a válaszok automatizálásához.

Gyorsbillentyűk és billentyűparancsok : Használja a gyorsbillentyűket a munkaterületen való navigálás felgyorsításához.

Sablonkönyvtár : Hozzáférés több mint 1000 : Hozzáférés több mint 1000 testreszabható termelékenységi sablonhoz minden csapat és felhasználási eset számára.

Mobilalkalmazás : A mobilalkalmazással bármikor és bárhonnan hozzáférhet a ClickUp-hoz.

Integrációs lehetőségek: Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 munkaeszközhöz, hogy összevonja alkalmazásait, és minden munkáját egy központi helyre összpontosítsa.

Korlátozások

A rendelkezésre álló funkciók száma miatt van egy tanulási görbe.

Árak

Ingyenes : alapvető funkciókat kínál, legfeljebb 100 MB tárhellyel és korlátlan számú felhasználóval.

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (több mint 6000 értékelés)

2. TextExpander

A legjobb szövegbővítéshez és termelékenységhez

Csökkentse a gépelést azáltal, hogy a TextExpander segítségével automatikusan kibontja a rövid rövidítéseket teljes hosszúságú szövegrészletekké.

A TextExpander egy szövegbővítő és e-mail termelékenységi eszköz, amelynek célja, hogy segítse a felhasználókat időt megtakarítani és termelékenységüket növelni. Funkciói között megtalálhatók a billentyűparancsok, a szövegbővítés, a Snippets, az automatikus űrlapkitöltés és a Shared Groups, amelyek mind segítenek a felhasználóknak munkafolyamataik racionalizálásában és a ismétlődő gépelés csökkentésében. A TextExpander integrálható különböző alkalmazásokkal, többek között a Slackkel, a Google Docs-szal, a Microsoft Teams-szel és az összes e-mail alkalmazással, így könnyen használható különböző platformokon és szolgáltatásokban.

Néhány példa arra, hogyan javíthatja a TextExpander a munkafolyamatát: Akár ügyfélszolgálati empátiás nyilatkozatokra, toborzói hideg e-mailes hívási szkriptekre vagy új alkalmazottak üdvözlő leveleire van szüksége, a TextExpander mindenre megoldást kínál!

A legjobb funkciók

Snippets : Lehetővé teszi a felhasználók számára szövegrészletek tárolását és rendszerezését, hogy azok könnyen hozzáférhetők és újra felhasználhatók legyenek.

Űrlapok kitöltése : Az űrlapokat automatikusan kitölti a gyakran használt információkkal, például névvel és címmel.

Testreszabás : Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy testreszabják és személyre szabják a Snippets alkalmazást.

Integráció : Integrálható különböző alkalmazásokkal, többek között a Microsoft Outlook, Apple Mail, Slack, Google Docs és Microsoft Teams programokkal.

Sablonok : Könnyedén hozhat létre saját e-mail sablonokat, hogy gyorsan válaszolhasson az ügyfelek e-mailjeire.

Kiválóan alkalmas értékesítési és marketing csapatok számára: ugyanazt a tartalmat gyorsan újra felhasználhatja anélkül, hogy manuálisan újra be kellene gépelnie.

Korlátozások

Egyes funkciók csak prémium előfizetéssel érhetők el.

Az egyéni Snippets beállítása és használata egyes felhasználók számára kihívást jelenthet.

Árak

Egyéni : 3,33 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) vagy 4,16 USD/felhasználó/hónap (havi számlázás) az alapfunkciókért és a korlátlan Snippets használatért.

Üzleti : 8,33 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) vagy 10,41 USD/felhasználó/hónap (havi számlázás) a fejlett funkciók és : 8,33 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) vagy 10,41 USD/felhasználó/hónap (havi számlázás) a fejlett funkciók és a csapatmegosztásért – legfeljebb 9 felhasználó

Növekedés: 10,83 USD felhasználónként havonta (éves számlázással) vagy 13,54 USD felhasználónként havonta a fejlett felhasználókezelés és adatelemzésért.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (50+ értékelés)

3. SaneBox

A leghatékonyabb e-mailkezeléshez

A SaneBox naponta küld Önnek frissítéseket a szortírozott és egyéb e-mail tevékenységekről, így soha nem marad le semmi fontosról.

A SaneBox egy e-mail termelékenységi eszköz, amelynek célja, hogy segítsen Önnek a túlcsorduló beérkező levelek kezelésében. Funkciói között megtalálható a beérkező levelek kezelése, a szundi, az emlékeztetők és a Ne zavarjanak funkció, amelyek segítenek Önnek a koncentrációban és a zavaró tényezők csökkentésében, ha a beérkező levelek túlcsordulnak.

A legjobb funkciók

Bejövő levelek kezelése : A nem fontos e-maileket áthelyezi a beérkező levelek mappájából egy külön mappába, hogy később átnézhesse őket.

Ne zavarjanak : egy meghatározott ideig blokkolja az összes beérkező e-mailt, hogy csökkentsék a zavaró tényezőket.

SaneForward : Automatikusan továbbítja bizonyos típusú e-maileket egy másik e-mail címre vagy szolgáltatásra.

SaneBlackHole : Egy kattintással leiratkozhat a nem kívánt : Egy kattintással leiratkozhat a nem kívánt hírlevelekről és promóciós e-mailekről

SaneAttachments : Az e-mail mellékleteket automatikusan feltölti olyan felhőalapú tárolási szolgáltatásokra, mint a Dropbox, OneDrive, Box vagy Google Drive.

A SaneBox kiválóan működik a Google Workspace-szel.

Korlátozások

Azok, akik több e-mail fiókkal rendelkeznek, a legdrágább csomagot fogják igényelni.

A SaneBox nem kompatibilis minden e-mail szolgáltatóval.

Árak

Snack : 7 dollár havonta vagy 59 dollár évente egy e-mail fiókért

Ebéd : 12 dollár havonta vagy 99 dollár évente két e-mail fiókért

Dinner: 36 dollár havonta vagy 299 dollár évente korlátlan számú e-mail fiókért

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,9 az 5-ből (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,9 az 5-ből (több mint 60 értékelés)

4. Grammarly

A legjobb íráskészség fejlesztéshez és javításhoz

Használja a Grammarly-t, hogy hibátlanul írjon a Gmailben, a Facebookon, a Twitteren, a LinkedIn-en és bármely más alkalmazásban.

A Grammarly egy írásjavító és -javító eszköz, amely nyelvtani, helyesírási és stilisztikai javaslatokkal segít Önnek írásának fejlesztésében. A Grammarly számos írási platformmal integrálható, többek között a Microsoft Worddel, a Google Docs-szal és a webböngészőkkel, így könnyen használható különböző eszközökön és webalapú e-mail rendszerekben.

A legjobb funkciók

Nyelvtani és helyesírás-ellenőrzés : Ellenőrzi az írásában előforduló nyelvtani és helyesírási hibákat.

Stílusellenőrzés : ellenőrzi írásának egyértelműségét, tömörségét és hangvételét.

Szókincs-javaslatok : alternatív szavakat és kifejezéseket javasol az íráskészség javítása érdekében.

Plagizálás észlelése: ellenőrzi a plagizálást, és javaslatokat ad a szöveg átfogalmazására vagy a források megjelölésére.

Írási statisztikák : betekintést nyújt írásába, például a szavak számát, az olvashatóság pontszámát és a mondatok hosszát illetően.

Integráció: Integrálható különböző írási platformokkal, beleértve a Microsoft Wordot, a Google Docsot és a webböngészőket.

Korlátozások

A fejlett funkciók csak prémium előfizetéssel érhetők el.

Az egyes írási platformokkal való integráció korlátozott lehet.

Árak

Ingyenes : alapvető nyelvtani és helyesírás-ellenőrzés

Prémium : 12 USD havonta (éves számlázás) vagy 30 USD havonta (havi számlázás) a fejlett ellenőrzések és funkciókért.

Üzleti fiókok: 15 USD/hó/felhasználó

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,6 az 5-ből (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (több mint 6800 értékelés)

5. Spike

A legjobb csapatcsevegéshez

A Spike az e-mailjeit egyszerű, könnyen navigálható csevegési beszélgetésekké alakítja, amelyek pontosan úgy néznek ki, mint egy szöveges üzenet szál.

A Spike egy e-mail kommunikációs és csapatmunkát segítő eszköz, amely az e-maileket valós idejű csevegéssé alakítja, így gyorsabbá és hatékonyabbá téve a kommunikációt. Funkciói között megtalálható a csoportos csevegés, videokonferencia, teendőlista-kezelés, jegyzetek, videocsevegés és beépített naptár, amelyek mindegyike segíthet a csapatmunka racionalizálásában.

Bár a fejlett funkciók csak prémium előfizetéssel érhetők el, a Spike ingyenes alapcsomagot kínál azoknak, akik ki szeretnék próbálni a szolgáltatást, valamint prémium frissítési lehetőségeket azoknak, akik mélyebben szeretnének belemerülni a platformba.

A legjobb funkciók

Beszélgetésszerű e-mail : Az e-maileket valós idejű csevegéssé alakítja, lehetővé téve a gyorsabb és hatékonyabb kommunikációt.

Csoportos csevegés : Csapatmunka lehetővé tétele csevegésszerű formátumban.

Videokonferencia : Lehetővé teszi a videohívásokat közvetlenül az alkalmazáson belül.

Feladatkezelés : Beépített teendőlista és feladatkezelési funkciók

Jegyzetek : Lehetővé teszi a gyors és egyszerű jegyzetelést és megosztást az alkalmazáson belül.

Naptárintegráció: Különböző : Különböző naptáralkalmazásokkal integrálható, így könnyen tervezhet és szervezhet.

Korlátozások

A fejlett funkciók csak prémium előfizetéssel érhetők el.

A Spike nem kompatibilis minden e-mail szolgáltatóval.

Az alkalmazáshoz való hozzászokás egy kis időt vehet igénybe azok számára, akik a hagyományos e-mail kliensekhez vannak szokva.

Árak

Alap : Ingyenes, korlátozott funkciókkal

Pro kis csapatok számára: 5 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) vagy 10 USD/felhasználó/hónap vállalati ügyfelek számára (havi számlázás) a fejlett funkciók és integrációkért.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (40+ értékelés)

6. Boomerang a Gmailhez

A legjobb az e-mailek hatékonyságához és ütemezéséhez

Az Otter. ia használata a beszéd valós idejű szöveggé alakításához

A Boomerang lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse, ha valaki válaszol egy e-mailre, és emlékeztetőket állítson be fontos üzenetekre.

A Boomerang for Gmail egy e-mail termelékenységi és ütemezési eszköz, amely lehetővé teszi az e-mailek ütemezését, a beérkező e-mailek szüneteltetését a Gmailben a zavaró tényezők csökkentése érdekében, valamint a nyomon követési emlékeztetők beállítását. Funkciói között szerepel a beérkező levelek tisztítása, az olvasási visszaigazolások és a naptárintegráció, amelyek segíthetnek a beérkező levelek egyszerűsítésében és a termelékenység növelésében.

A legjobb funkciók

Bejövő levelek szüneteltetése : ideiglenesen leállítja a beérkező e-maileket, hogy csökkentsék a zavaró tényezőket.

Követési emlékeztetők : Emlékezteti Önt a fontos e-mailek nyomon követésére, amelyekre még nem kapott választ.

Bejövő levelek tisztítása: eltávolítja a nem fontos e-maileket a beérkező levelek mappájából, és archiválja őket későbbi áttekintés céljából.

Korlátozások

A Boomerang for Gmail csak a Gmail és a Google Workspace fiókokkal kompatibilis.

Árak

Alap : Ingyenes, korlátozott funkciókkal

Személyes : 4,98 USD havonta (éves számlázással) a fejlett funkciók és integrációkért

Pro : 14,98 USD havonta (éves számlázással) a fejlett funkciók és integrációkért

Prémium: 49,98 dollár havonta (éves számlázással), amely magában foglalja a Salesforce/CRM integrációt.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (több mint 150 értékelés)

7. Otter. ai

A legjobb hang-szöveg átíráshoz és jegyzeteléshez

Az Otter. ia használata a beszéd valós idejű szöveggé alakításához

Az Otter.ai egy hang-szöveg átírási és jegyzetelési eszköz, amely lehetővé teszi a hangfelvételek valós idejű átírását szöveggé. Ez az eszköz automatikusan átírja és kereshető jegyzeteket készít az Ön találkozóiról, interjúiról, előadásairól, személyes jegyzeteiről és még sok másról.

A legjobb funkciók

Hang-szöveg átírás : Valós időben átírja a hangfelvételeket szöveggé.

Automatikus írásjelek : Írásjeleket ad a leiratokhoz a nagyobb pontosság és olvashatóság érdekében.

Beszélő azonosítás : azonosítja a beszélgetés különböző résztvevőit a jobb kontextus érdekében.

Szinkronizálás eszközök között: Szinkronizálja a leírásokat és a jegyzeteket több eszköz között.

Korlátozások

A fejlett funkciók csak prémium előfizetéssel érhetők el.

Egyes felhasználóknak problémáik lehetnek a leírás pontosságával, különösen zajos környezetben.

Árak

Alap : Ingyenes, korlátozott funkciókkal és feltöltési lehetőségekkel

Prémium : 8,33 USD havonta (éves számlázás) vagy 16,99 USD havonta (havi számlázás) a fejlett funkciók és integrációkért.

Üzleti: 20 USD havonta (éves számlázás) vagy 30 USD havonta (havi számlázás) további adminisztrációs funkciókért

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (több mint 50 értékelés)

8. Ginger

A legjobb írási segítség és javítás

Használja a Ginger mesterséges intelligenciával működő írási asszisztenst, amely segít kijavítani szövegeit, javítani stílusát és fokozni kreativitását.

A Ginger egy mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens, amely nyelvtani, helyesírási és stilisztikai javaslatokkal segíti az írási készség fejlesztését. Funkciói között megtalálható a mondatok átfogalmazása, fordítás és személyes szótár, amelyek segítségével javíthatja írási készségeinek általános minőségét, miközben növeli a teljesítményét.

A legjobb funkciók

Nyelvtani és helyesírás-ellenőrzés : Ellenőrzi az írásában előforduló nyelvtani és helyesírási hibákat.

Stílusellenőrzés : Ellenőrzi írásának egyértelműségét, tömörségét és hangvételét.

Mondatok átfogalmazása : Alternatív mondatformulákat javasol az írási stílus javítása érdekében.

Fordítás : Fordítja a tartalmát különböző nyelvekre.

Integráció: Integrálható különböző írási platformokkal, beleértve a Microsoft Wordot, a Google Docsot és a webböngészőket.

Korlátozások

Nincs Google Docs integráció

Az AI-alapú javaslatok nem mindig pontosak.

Árak

Ingyenes : Alapvető nyelvtani és helyesírás-ellenőrzés

Prémium: 6,99 USD havonta (éves számlázással) vagy 33,57 USD negyedévente a fejlett ellenőrzések és funkciókért.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,3 az 5-ből (több mint 30 értékelés)

Capterra: 4,0 az 5-ből (több mint 80 értékelés)

9. Hunter

A legjobb professzionális e-mail címek kereséséhez

A Hunter. io segítségével másodpercek alatt megtalálhatja a szakmai e-mail címeket, és kapcsolatba léphet az üzleti tevékenységéhez fontos személyekkel.

A Hunter egy e-mail címkereső, amely lehetővé teszi, hogy megtalálja magánszemélyek vagy cégek szakmai e-mail címeit. Funkciói között szerepel az e-mail ellenőrzés, a domainkeresés és az e-mail kampányok, amelyek segítségével kapcsolatba léphet az üzleti tevékenységéhez fontos személyekkel. A Hunter integrálható különböző alkalmazásokkal, többek között a Salesforce-szal, a HubSpot-tal és a Google Sheets-szel, így könnyen használható különböző platformokon.

A legjobb funkciók

E-mail kereső : Professzionális e-mail címeket keres magánszemélyek vagy cégek számára.

E-mail ellenőrzés : Ellenőrzi az e-mail címek pontosságát a kézbesíthetőség javítása érdekében.

Domain keresés : Egy adott domainhez tartozó összes e-mail címet keres.

Integráció: Integrálható különböző alkalmazásokkal, többek között a Salesforce, a HubSpot és a Google Sheets alkalmazásokkal.

Korlátozások

Nem minden e-mail cím található meg vagy ellenőrizhető.

Az e-mail címek pontossága a keresett vállalattól függően változhat.

Árak

Ingyenes : korlátozott keresési és ellenőrzési lehetőségeket biztosít.

Starter : 35 USD havonta (éves számlázás) vagy 49 USD havonta (havi számlázás) havi 500 keresés és 1000 ellenőrzés esetén

Növekedés : 104 USD havonta (éves számlázással) vagy 149 USD havonta (havi számlázással) havi 5000 keresés és 10 000 ellenőrzés esetén.

Üzleti: 499 USD havonta (éves számlázással) vagy 349 USD havonta (havi számlázással) havi 50 000 keresés és 1000 ellenőrzés esetén.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,4 az 5-ből (több mint 450 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (több mint 500 értékelés)

Bónusz: E-mailes csepegtető kampány sablonok

10. Front

A legjobb az együttműködésen alapuló e-mailkezeléshez és a csapatkommunikációhoz

A Front használata megosztott beérkező levelek mappák létrehozásához, e-mailek kezeléséhez és egyebekhez

A Front egy csapatkommunikációra tervezett e-mail termelékenységi eszköz, amely a közös munkavégzésre lett kialakítva. Funkciói között megtalálhatók a megosztott beérkező levelek mappája, a munkafolyamatok automatizálása, a feladatok kiosztása és nyomon követése, valamint a csapat beérkező leveleinek láthatósága, amelyek mind segítenek a csapatoknak az e-mailek hatékony és eredményes kezelésében.

A legjobb funkciók

Megosztott beérkező levelek mappa : lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek az e-mailek kezelésében.

Feladatkiosztás és nyomon követés : e-mailek kiosztása a csapat tagjai számára és a haladás nyomon követése

Csapat beérkező levelek láthatósága: lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy lássák egymás beérkező leveleit, és együttműködjenek a válaszok megírásában a jobb ügyfélszolgálat érdekében.

Korlátozások

A Front szolgáltatásával nem használhat harmadik féltől származó e-mail alkalmazást.

Az alkalmazáshoz való hozzászokás egy kis időt vehet igénybe azok számára, akik a hagyományos e-mail alkalmazásokhoz vannak szokva.

Árak

Növekedés : 49 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) az alapvető funkciókért és integrációkért, minimum 5 csapattaggal.

Ár : 99 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) az intelligens szabályok és a csapatkezelésért

Premier: 229 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) a premier bevezetésért, API-hozzáférésért és videokonferencia-támogatásért

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (225+ értékelés)

Próbálja ki a Front és a ClickUp integrációját!

Mi teszi jóvá egy e-mail termelékenységi eszközt?

Nem minden e-mail termelékenységi eszköz egyforma. Az eszköz kiválasztásakor fontos figyelembe venni néhány kulcsfontosságú tényezőt, amelyek nagyban befolyásolhatják annak hatékonyságát.

Átfogóan nézve egy jó e-mail termelékenységi eszköznek többet kell kínálnia, mint csak az alapvető e-mail funkciókat. Ez azt jelenti, hogy túl kell lépnie az alapvető e-mail funkciókon, és olyan funkciókat kell kínálnia, mint az e-mail ütemezés, sablonok, automatizálás, e-mail sablonok, valamint más eszközökkel és szolgáltatásokkal való integráció.

Egy másik fontos tényező a kompatibilitás. Egy jó e-mail termelékenységi eszköznek szinte minden általad használt alkalmazással és szolgáltatással kompatibilisnek kell lennie, a naptártól és a teendőlistától kezdve a CRM-ig és a projektmenedzsment szoftverig. Ez biztosítja, hogy az e-maileket könnyedén beépíthesd a meglévő munkafolyamatodba, elkerülhesd a különböző eszközök közötti váltást, és prioritásokat állíthass a munkádban.

Ha olyan eszközt választ, amely megfelel ezeknek a kritériumoknak, biztos lehet benne, hogy a lehető legtöbbet hozza ki az e-mailjeiből, maximalizálja termelékenységét, és javítja a csapatirányítást.

Ahogyan ebben az összefoglalóban láthattuk, számos e-mail termelékenységi eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek a szervezettség fenntartásában, időmegtakarításban és a munkafolyamatok racionalizálásában. A ClickUp, a TextExpander és a cikkben említett egyéb eszközök mellett számos más lehetőség közül is választhat, ha készen áll arra, hogy a hagyományos e-maileket egy új szintre emelje.

Az e-mail termelékenységi eszközök központi csomópontként is szolgálhatnak minden belső és külső kommunikációhoz. Más eszközökkel és platformokkal való integrálhatóságuknak köszönhetően ezek az eszközök segítenek Önnek mindennek kezelésében, az ügyfélérdeklődésektől a csapatmunkáig, mindezt egyetlen központi beérkező levelek mappából.

Ha az e-mailekből kiindulva konszolidálja a kommunikációját, akkor szervezett maradhat, időt takaríthat meg, és elkerülheti, hogy napközben több alkalmazás között kelljen váltogatnia.

Ha tehát hatékonyabb e-mail termelékenységi alkalmazást keres, az itt említett eszközök közül az egyik lehet az a kritikus hiányzó láncszem, amelyet már régóta keres.

Vendégszerző:

Clive Hanks szabadúszó technológiai újságíró, aki jelenleg feleségével és kisfiával Seattle-ben él. Az automatizálás és a termelékenység terén a legújabb technológiai trendekről szóló átfogó tudósításairól ismert.