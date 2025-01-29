A 8 legjobb e-mail alternatíva az üzleti kommunikációhoz

Ah, az e-mail. Egyszerű. Ismerős. De... elavult és fájdalmasan lassú. 🐌

Természetesen ez jó formális megbeszélésekhez vagy fontos dokumentumok elküldéséhez. De mivel egyre inkább támaszkodunk a digitális együttműködésre, egyértelművé vált, hogy az e-mail nem arra lett tervezve, hogy nagy léptékű, együttműködésen alapuló kommunikációt kezeljen.

Szerencsére számos e-mail alternatíva létezik, amelyeket kifejezetten a globális, valós idejű együttműködés támogatására terveztek. Ha egy vagy több ilyen e-mail alternatívát alkalmaz, felgyorsíthatja az együttműködési feladatok hatékonyságát.

Még mindig nem biztos benne, hogy készen áll-e az e-mailről való áttérésre? Ne aggódjon, megértjük! Hogy jobban megértse álláspontunkat, nézzük meg röviden, miért nem felel meg az e-mail a modern üzleti kommunikációs igényeknek.

Ezután bemutatunk nyolc legjobb e-mail alternatívát és kommunikációs eszközt, amelyekkel egyszerűsítheti csapata és vállalkozása kommunikációját. 🙌

3 ok, amiért szüksége van egy e-mail alternatívára

Az e-mail az együttműködés halála.

Nem, komolyan, nem túlzunk: a munkavállalók 70%-a úgy gondolja, hogy az e-mailek jelentősen csökkentik a termelékenységet.

Miért?

Mivel, más hibrid munkahelyi megoldásokkal ellentétben, az e-mail nem rendelkezik az effektív együttműködést elősegítő funkciókkal és rugalmassággal.

Vessünk egy pillantást az e-mail három fő problémájára. 👀

1. Az e-mail nem alkalmas valós idejű visszacsatolási ciklusra 🔁

A visszajelzések irányítják folyamatos, agilis fejlesztéseinket. Minél gyorsabban és rendszeresebben kap visszajelzéseket, annál hamarabb tudja azokat felhasználni a megalapozott változtatásokhoz.

Az e-mail problémája azonban, hogy közismerten lassú és megbízhatatlan.

Képzelje el, hogy egy dokumentumot elküldött e-mailben tíz embernek áttekintésre. Mennyi ideig kell várnia, amíg válaszolnak?

Néhány óra? Egy nap? Egy-két hét? Valójában honnan tudja, hogy egyáltalán megnézték az e-mailjét? (Jöhet a passzív-agresszív emlékeztető e-mail. )

A valós idejű visszacsatolási ciklus elősegítésének képessége nélkül az e-mail a fejlesztést és a növekedést csigalassú ütemben halad.

2. Az e-mailek könnyen elveszhetnek a szálak között 📨

Az e-mail egy információs zsákutca.

Néhány oda-vissza üzenet után egyre nehezebbé válik egy e-mail szálban megtalálni a konkrét információkat – és ez még akkor is igaz, ha csak egy egyéni beszélgetésről van szó. Ha még néhány embert is bevonunk a beszélgetésbe, akkor a szálban a konkrét információk megtalálása olyan, mintha egy homokozóban egy szem sót keresnénk.

Valójában a munkavállalók 73%-a állítja, hogy túl sok időt tölt az e-mailek keresésével. 56% rendkívül frusztrálónak tartja a beérkező levelek között a dokumentumok keresését.

3. Az e-mail nem rugalmas 🐌

Ha remekművet szeretne létrehozni, képesnek kell lennie az agilis együttműködésen alapuló beszélgetésekre. Az ötleteknek szabadon kell áramlaniuk, a terveknek egyre bonyolultabbá kell válniuk, az elemeket pedig el kell vetni és tovább kell fejleszteni, ahogy a projekt formát ölt.

Az e-mail nem csak az agilis beszélgetéseket nehezíti meg.

Egyetlen beszélgetése sem zajlik valós időben. A nagy e-mail szálak zavarosak és nehezen áttekinthetők. Az alkalmazottak nem maradnak naprakészek az új fejleményekkel kapcsolatban, ami tudás szilárdulásához és termelékenység csökkenéséhez vezet. Mindezek a problémák káros hatással lehetnek a belső munkafolyamatokra és a projektek minőségére.

8 e-mail alternatíva az üzleti kommunikációhoz

Még nincs minden veszve – rengeteg e-mail alternatíva áll rendelkezésre, amelyeket üzleti kommunikációjához felhasználhat.

Először nézzük meg a projektmenedzsment szoftvereket.

1. Projektmenedzsment szoftver

Üzleti kommunikációjának nagy része projektmenedzsment szoftverek körül forog, igaz? De próbált már valaha projektet kezelni a Gmailen vagy az Outlookon keresztül?

Unalmas. Zavaros. Nincs központi tárolórendszer a fájlmegosztáshoz, nincs valós idejű visszacsatolási hurok, és a projektek sem láthatók. Mindez azért van, mert az e-mail platformok egyszerűen nem a projektmenedzsmentre lettek kialakítva.

A megoldás? Projektmenedzsment szoftver.

A megoldás az e-mail rajongók számára? E-mail projektmenedzsment a ClickUp-ban!

A legjobb eszköz: a ClickUp e-mailes projektmenedzsment szoftvere

Kezelje e-mailjeit és munkáját egy helyen – küldjön és fogadjon e-maileket bárhol a ClickUp-ban, hozzon létre feladatokat e-mailekből, állítson be automatizálást, csatoljon e-maileket bármely feladathoz, és még sok más.

Ha egyszerű projektmenedzsmentet keres, akkor a ClickUp a megfelelő választás. De mi is teszi pontosan a ClickUp-ot ötcsillagos projektmenedzsment eszközzé?

Nos, a ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment szoftverek célja, hogy egyszerűsítsék a projektmenedzsment folyamatot, és segítsék az egyéneket és a különböző méretű csapatokat a termelékenység növelésében azáltal, hogy minden munkájukat egy helyre összpontosítják.

A rugalmas és fejlett funkciók segítségével könnyedén kioszthatja és nyomon követheti a feladatokat, hatékonyan kezelheti a többféle teendőt, beállíthat egyedi automatizálást, valós időben kommunikálhat a csapat tagjaival, és még sok minden mást – mindezt egyetlen központi platformon.

A ClickUp megakadályozza, hogy üzleti kommunikációja kaotikus hálóvá váljon. Központosítja a kommunikációt, és teljes áttekintést biztosít minden egyes beszélgetésről (természetesen biztonságos e-mail szolgáltatással együtt).

Az Email ClickApp, Outlook, IMAP, Office 365 és Gmail felhasználók összekapcsolhatják e-mail fiókjaikat a ClickUp-pal, hogy e-maileket küldhessenek és fogadjanak közvetlenül a ClickUp feladatokból, így egyszerűbbé válik a kommunikáció racionalizálása, a beszélgetések nyomon követése és időt takaríthat meg azzal, hogy nem kell másik lapra váltania az e-mailek kezeléséhez. 📧

Küldjön és fogadjon e-maileket a ClickUp-on belül, hogy egyszerűsítse az e-mailek kezelését.

Nemcsak közvetlenül a feladatokból küldhet és fogadhat e-maileket, hanem a következőket is megteheti:

Fájlcsatolmányok, sablonos válaszok, márkás űrlapok és még sok más hozzáadása

E-mailek összekapcsolása feladatokkal

A megjegyzéseket tegye cselekvési tételekké, és küldjön válaszokat a hatékony együttműködés érdekében.

Egyéni címkék hozzáadása

Állítsa be az e-mail és a feladatok automatizálását

Hozzon létre e-mail sablonokat és mentett válaszokat a válaszidő felgyorsítása érdekében.

Integrálja a ClickUp-ot kedvenc e-mail platformjaival (Gmail, Outlook, IMAP és Office 365)

A ClickUp egy funkciókban gazdag ingyenes verziót kínál, amely lehetővé teszi, hogy ingyenesen kipróbálja a projekt- és e-mailkezelő eszközt. Töltse le az alkalmazást, és integrálja a leggyakrabban használt e-mail szolgáltatóival, például az Outlookkal és a Gmail-lel, hogy még ma egyszerűsítse a csapat és az ügyfelek közötti kommunikációt. ⚡️

2. VoIP

Van üzleti VoIP telefonrendszere?

A vállalkozásoknak gyors és megbízható telefonos kommunikációhoz VoIP-re van szükségük. A VoIP a Voice over Internet Protocol (internetes hangátvitel) rövidítése, és lényegében lehetővé teszi, hogy internetkapcsolaton keresztül telefonáljon, ahelyett, hogy fizikai vezetékes vonalat használna.

A VoIP hanghívások elengedhetetlen e-mail alternatívák, mert valljuk be, egyes beszélgetések valóban nem alkalmasak e-mailben történő lebonyolításra.

A hanghívások időt takarítanak meg, személyesebbé teszik a kommunikációt, és nagyobb mobilitást és termelékenységet biztosítanak. A headseten keresztül történő VoIP-híváshoz nem kell a kezedet használnod, vagyis hívásokat fogadhat, miközben tervez, fájlokat rendez, kávét főz, vagy bármi mást csinál!

A legjobb eszköz: Dialpad

Telefonáljon, tartson videokonferenciákat, és küldjön SMS/MMS + csapatüzeneteket a Dialpad segítségével.

A Dialpad nem egy átlagos VoIP telefonrendszer. Ez egy felhőalapú ügyfélszolgálati megoldás, amely VoIP-t, natív mesterséges intelligenciát és számos más technológiát használ, hogy teljesen egységes hang-, e-mail-, SMS-, közösségi média- és azonnali üzenetküldési szolgáltatásokat nyújtson.

Ezek a funkciók több eszközön is elérhetők, függetlenül a fizikai helyétől. A hanghívások tekintetében a Dialpad olyan hatékony, kommunikációt javító funkciókkal rendelkezik, mint például:

Hívásrögzítés

Valós idejű hívásátírások és automatikus jegyzetelés

Hívás utáni összefoglalók

Egyedi útválasztás

Eszköz- és platformfüggetlen (támogatja az Androidot és az iOS-t, valamint az összes Windows, Mac, Linux és egyéb rendszert)

Ne feledje, hogy ez egy all-in-one platform, amelyet a kommunikáció egyszerűsítésére terveztek. Tehát, ha egy komplex ötletet próbált e-mailben közölni, és nem jutott semmire, akkor egyszerűen csak egy gombnyomással felhívhatja kollégáját, érdekelt felet vagy ügyfelét, ugyanazon a platformon belül.

Vége a szilárd adatbázisoknak és a kényelmetlen alkalmazásváltásoknak!

Bónusz: E-mailes drip kampány sablonok az e-mailes munkafolyamatok automatizálásához

3. Együttműködési platformok

Az e-mailen keresztül folytatott együttműködési beszélgetések gyakran kaotikus helyzetbe torkollanak. Végül rendetlen e-mail szálak, szétszórt tudás és tíz különböző verziója a megosztott dokumentumnak marad.

Az üzleti együttműködési eszközök lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy bárhonnan csatlakozzanak és együttműködjenek egy dedikált platformon, anélkül, hogy zavaró tényezők, szilók vagy unalmas oda-vissza levelezés zavarná őket.

A legjobb eszköz: Google Workspace

Szerezzen hozzáférést a Google Workspace együttműködési és termelékenységi eszközök csomagjához.

A Google Workplace egy felhőalapú termelékenységi és együttműködési eszközök gyűjteménye, amely a következőket tartalmazza:

Gmail

Google Docs

Google Drive

Google Táblázatok

Google Slides

Google Forms

Google Keep

Kifejezetten a csapatok közötti kommunikációhoz a Google Workspace az alábbi eszközöket kínálja e-mail alternatívaként:

Google Chat: Ez a szolgáltatás a beszélgetéseket témakörök szerinti szobákba csoportosítja, ahol megbeszéléseket folytathatnak és dokumentumokat oszthatnak meg. Lehetővé teszi a csapatok számára a fájlok megosztását, feladatok kiosztását, tudásmegosztást és még sok mást.

Google Meet: Videokommunikációs megoldás, amely lehetővé teszi HD videokonferenciákon való részvételt és hatásos prezentációk megosztását.

4. Intranet

Képzelje el, hogy saját magán üzleti hálózata van, amelyhez csak a vállalat alkalmazottai férhetnek hozzá.

Ez az intranet. Ez egy általános megoldás a vállalati átalakulás megkönnyítésére, mivel nagyvállalatok számára biztonságos, megosztott és testreszabható munkaterületet biztosít a kommunikációhoz és az együttműködéshez. De ez nem csak a nagyvállalatok számára elérhető – a kisvállalkozások is profitálhatnak az intranetből.

Az intranetek segítségével belső tudásbázist hozhat létre, hogy megszüntesse az új alkalmazottak számára az információs szigeteket. Emellett létrehozhat bizonyos csapattagoknak szánt privát csatornákat is.

A legjobb eszköz: ClickUp

Kövesse nyomon a projekt frissítéseit, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

A ClickUp biztosítja az intranetes alapvető funkciókat: központi online portált, belső kommunikációs központot, maximális átláthatóságú projektmenedzsmentet és funkciók közötti együttműködést.

Íme néhány fejlett funkció, amelyet a ClickUp használatával kaphat:

ClickUp Docs : Készítsen dokumentumokat, : Készítsen dokumentumokat, hírleveleket , wikiket és egyebeket, szerkessze munkáját valós időben a csapatával, kapcsolja össze a dokumentumokat a munkafolyamatokkal, és ossza meg őket biztonságosan privát vagy nyilvános linkkel.

Egyedi irányítópultok : Készítsen egyedi irányítópultokat több mint 50 drag-and-drop widget segítségével, és adjon csapatainak átfogó képet a kijelölt feladataikról, prioritásaikról, a projekt részleteiről, az előrehaladásról, a munkaterhelésről és számos egyéb mutatószámról és KPI-ről. : Készítsen egyedi irányítópultokat több mint 50 drag-and-drop widget segítségével, és adjon csapatainak átfogó képet a kijelölt feladataikról, prioritásaikról, a projekt részleteiről, az előrehaladásról, a munkaterhelésről és számos egyéb mutatószámról és KPI-ről.

ClickUp Whiteboards : Az interaktív táblaszerszám segítségével a csapatok valós időben brainstormingozhatnak, stratégiákat dolgozhatnak ki, munkafolyamatokat térképezhetnek fel és együttműködhetnek egymással. : Az interaktív táblaszerszám segítségével a csapatok valós időben brainstormingozhatnak, stratégiákat dolgozhatnak ki, munkafolyamatokat térképezhetnek fel és együttműködhetnek egymással.

A ClickUp egy biztonságos, privát hálózaton belül racionalizálja és egységesíti az együttműködést, így segítve a csapatokat, hogy a projekt életciklusának minden szakaszában tájékozottak és produktívak maradjanak.

5. Videokonferencia

A videohívások a leginkább hasonlítanak a személyes találkozókhoz. Lehetővé teszik a folyékony, agilis beszélgetést az e-maileknél megszokott merev oda-vissza levelezés helyett.

A videokonferencia-alkalmazások segítségével a csapat tagjai valós időben cserélhetnek ötleteket, és azonnali visszajelzéseket és megoldásokat kaphatnak. A videohívások emellett segíthetnek a távoli munkavállalóknak abban, hogy jobban kapcsolódjanak kollégáikhoz, mint az e-mail, a telefonhívások és más „arc nélküli” kommunikációs módszerek, így hatékony kommunikációs stratégiát és kiváló e-mail alternatívát jelentenek.

A legjobb eszköz: Dialpad Meetings

Csatlakozzon videokonferenciákhoz csapattársaival, ügyfeleivel és másokkal, bárhonnan, a Dialpad Meetings segítségével.

A Dialpad Meetings korlátlan videokonferenciákat biztosít, függetlenül a helyszíntől vagy az eszköztől. Bármelyik pontján a világnak élvezheti a produktív videokommunikáció előnyeit.

Néhány funkciója:

Zökkenőmentes képernyőmegosztási funkciók

Intuitív értekezlet-vezérlés

HD videóminőség

Élő átírás

Ó, és a praktikus webalkalmazásnak köszönhetően a kapcsolattartóidnak nem is kell az alkalmazás, hogy csatlakozzanak a videokonferenciához.

6. SMS és azonnali üzenetküldés

A beérkező levelek között könnyen eltéveszthet egy fontos e-mailt, vagy elfelejtheti megválaszolni egy kérdést.

Ráadásul ott vannak még a fent említett problémák is (az együttműködés hiánya, a láthatóság hiánya... érted, mire gondolunk).

Az SMS és az azonnali üzenetküldés egyszerű, problémamentes megoldást kínál a csapatok közötti kommunikációhoz.

A legjobb eszköz: ClickUp Chat nézet

A ClickUp Chat nézetével könnyedén megoszthatja a frissítéseket, linkeket, reakciókat, és összevonhatja a fontos beszélgetéseket.

A ClickUp csevegő nézetében az egyszerűség és a funkcionalitás tökéletes egyensúlyban van.

Csökkenti a megbeszélésekre való ráugrás szükségességét, és az egyik legjobb Gmail-alternatíva, vagy bármely más e-mail szolgáltató. Ugyanazokat a funkciókat kínálja, mint az e-mailek, és lehetővé teszi, hogy gyorsabban kommunikáljon a csapatával anélkül, hogy el kellene hagynia a munkaplatformját.

Kezdjen csevegést egy vagy több személlyel, azonnal cseréljen üzeneteket, gyorsan ossza meg a frissítéseket valós időben, kapcsolja össze az erőforrásokat, és egyesítse a csapat kommunikációját egy helyen. Ezenkívül:

Az @mentions segítségével bárkit bevonhat a munkával kapcsolatos beszélgetésekbe, és megjegyzéseket rendelhet hozzájuk, hogy csapata tovább haladjon a teendőkkel.

Ossza meg linkeket, fájlokat és beágyazott fájlokat, például weboldalakat, táblázatokat és videókat a beszélgetések mellett.

Hozzászólások hozzárendelése a csevegésen belül

Kódblokkok, felsorolások, bannerek és egyéb elemek beillesztésével világosabban közölheti a munkával kapcsolatos részleteket.

A csevegési nézet a ClickUp ingyenes verziójában, a Free Forever Plan csomagban érhető el. Próbálja ki, és gyorsítsa fel csapatának kommunikációját még ma!

7. Közösségi média az üzleti életben

A közösségi média értékes eszköz lehet a csapatkommunikációban, különösen akkor, ha a már említett egyéb e-mail alternatívákkal együtt használja.

Gondoljon csak bele, mennyivel könnyebb és hatékonyabb egy állapotfrissítést közzétenni a vállalat LinkedIn-oldalán, mint e-mailt küldeni. Az összes alkalmazott azonnal értesítést kap, és a bejegyzésre érkező összes választ egy helyen láthatja.

A legjobb eszköz: Workplace by Meta (korábban Facebook)

Hozzáférés profilokhoz és hírcsatornákhoz, valamint kommunikáció, információcsere és együttműködés a Workplace by Meta alkalmazásban.

A Workplace by Meta lényegében a Facebook üzleti felhasználók számára. Még a felülete is megegyezik. A Workplace segítségével:

Csoportok létrehozása

Hívja meg a csapat tagjait vagy az érdekelt feleket élő beszélgetésekre

Szüntesse meg az e-mail platformokat kísértő átláthatóság hiányát!

Feladatok kiosztása

Készítsen szavazásokat

Korlátlan mennyiségű fájl megosztása

Számos lehetőséget kínál a termelékenységet növelő kommunikációhoz. És természetesen ott van a híres Facebook hírfolyam, ahol frissítéseket tehet közzé és releváns üzleti információkat tekinthet meg.

8. Képernyőfelvétel

Képzelje el, hogy vannak új alkalmazottai, akiknek nehézséget okoz egy online feladat elvégzése. Egy képernyőfelvétel-alkalmazás segítségével létrehozhat egy bemutató videót, ami sokkal kevesebb gondot okoz, mint egy hosszú e-mail megírása, amelyben elmagyarázza, hogyan kell elvégezni a feladatot.

Hasonlóképpen, előfordulhat, hogy hibát észlel a webhelyén, és ezt jeleznie kell az IT-csapatának. Természetesen írhat egy e-mailt, amelyben részletesen leírja a problémát, vagy egyszerűen megmutathatja nekik a problémát egy képernyőfelvétellel, hogy gyorsabban jelentse és megoldja a problémákat.

A legjobb képernyőfelvétel-eszköz: Clip by ClickUp

Ossza meg képernyőfelvételeit, hogy pontosan közvetítse üzenetét, anélkül, hogy e-mail láncra vagy személyes találkozóra lenne szükség a Clip by ClickUp segítségével.

A Clip by ClickUp segítségével könnyedén készíthet és megoszthat képernyőfelvételeket – ez egy alkalmazáson belüli képernyőfelvételi eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok hatékonyabb kommunikációját, különösen távoli és aszinkron munkavégzés esetén.

Nem csak időkorlátok nélkül rögzíthet, hanem mikrofonján keresztül hangot is hozzáadhat a felvételhez. Természetesen ez még nem minden.

A ClickUp egy projektmenedzsment eszköz, emlékszik? A ClickUp összes funkciója úgy lett kialakítva, hogy megkönnyítse a projektmenedzsment folyamatát. Ezért a Clipben a következőket teheti:

Azonnali képernyőfelvétel készítése a teljes képernyőről, az alkalmazás ablakáról vagy a böngésző lapjáról – időkorlát nélkül

Hozzon létre feladatot a felvételéből, adjon hozzá leírást, és rendeljen hozzá csapattagokat.

Küldje el videóüzenetét bárkinek egy megosztható linkkel, amely közvetlenül a böngészőjében lejátszható.

Ossza meg videóüzenetét egy ClickUp-feladatban, és használja a hozzárendelt megjegyzéseket vagy említési funkciókat, hogy értesítse csapattársait vagy csapatait.

Tegyen többet az e-mailnél – fejlessze kommunikációját e-mail alternatívákkal

Az e-mailektől való elszakadás ijesztő lehet, különösen akkor, ha azok már évek óta hűségesen szolgálnak minket. De ne feledje, hogy az e-mailek továbbra is fontos szerepet töltenek be az üzleti kommunikáció világában, és ez valószínűleg még sokáig így lesz.

Nem kell teljesen lecserélnie az e-mailt – a ClickUp integrálódik a Gmail és az Outlook programokkal, hogy fokozza a szokásos e-mail funkciókat.

De a távmunka és a digitális együttműködés üzleti világában elengedhetetlen, hogy kommunikációját olyan e-mail alternatívákkal fejlessze, mint a projektmenedzsment eszközök, az intranetes szoftverek és a videokonferenciák.

Szeretné felgyorsítani projektmenedzsment és üzleti együttműködési képességeit? Kezdje el ingyenesen, és próbálja ki a ClickUp e-mailes projektmenedzsment megoldását!

Vendégszerző:

Jenna Bunnell a Dialpad tartalommarketing-vezetője. Szenvedélyesen foglalkozik a márkák tervezési érzékenységének kommunikálásával és annak vizualizálásával, hogy a tartalom hogyan mutatható be kreatív és átfogó módon. Jenna más területeken is írt már, például a FreshySites és a BlockSurvey számára.