A 13 legjobb belső kommunikációs szoftver a munkához 2025-ben

A digitális munkakörnyezetben való eligazodás néha nagyon nehéz lehet, különösen, ha a csapaton belüli egyértelmű és hatékony kommunikáció fenntartásáról van szó. A modern korban a csapatkommunikáció már nem csak a konferenciahívásokról és a találkozók jegyzőkönyveiről szól.

A belső kommunikációs és együttműködési eszközök forradalmasították a kapcsolattartás, a rendszeres kommunikáció, a feladatok kezelése és a funkciók közötti csapatok összehangolásának módját. Ezek az eszközök elengedhetetlenek a hatékony belső kommunikáció elősegítéséhez a szervezeten belül.

Ezek egyben digitális konferenciaterem, megosztott naptár és hirdetőtábla is. Lebontják a korlátokat, minimalizálják a félreértéseket, és biztosítják, hogy a távoli csapat minden tagja ugyanazon az oldalon álljon, függetlenül attól, hogy az irodában, otthonról vagy mobil eszközökről dolgozik.

A kihívás? Számtalan lehetőség közül lehet választani, és mindegyik azt ígéri, hogy a kulcs a maximális termelékenység eléréséhez. Ahhoz, hogy eligazodjon ebben a tengerben, szüksége van egy részletes térképre, amely kiemeli, mire kell figyelni, és egy listára a legjobb teljesítményű eszközökről.

Tehát, készüljön fel, mert belevetjük magunkat a legjobb belső kommunikációs szoftverek izgalmas világába, és segítünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelőt.

Mik azok a belső kommunikációs platformok?

A belső kommunikációs szoftverek, más néven csapatkommunikációs eszközök, olyan digitális platformok, amelyeket kifejezetten a szervezeten belüli kommunikáció megkönnyítésére és javítására terveztek. Ezek az eszközök központi csomópontot biztosítanak a csapat tagjai számára, ahol együttműködhetnek, információkat oszthatnak meg, feladatokat oszthatnak ki és valós időben kapcsolatban maradhatnak egymással.

Mit kell keresnie a belső kommunikációs szoftverekben?

Amikor a legjobb belső kommunikációs és együttműködési eszközök széles választékát böngészi, fontos, hogy azokra a funkciókra koncentráljon, amelyek valóban hozzájárulnak vállalkozása sikeréhez. A legjobb belső kommunikációs eszközök első ránézésre látványosak lehetnek, de igazán a funkcionalitásuk a fontos.

Íme néhány alapvető funkció, amelynek biztosan rendelkeznie kell a választott eszköznek:

Zökkenőmentes integráció

Könnyen használható felület

Valós idejű kommunikáció

Együttműködési funkciók

Biztonság és adatvédelem

Mobil kompatibilitás

Testreszabható értesítések

Ezek az elemek nem csupán lenyűgöző pontok egy specifikációs lapon. Ezek egy összekapcsolt, átlátható és produktív munkakörnyezet alapkövei.

A megfelelő belső kommunikációs szoftvernek elő kell segítenie a kapcsolattartást, javítania kell az együttműködést és a termelékenységet, miközben biztosítja a biztonságot és a rugalmasságot. A döntés meghozatala előtt vegye figyelembe szervezetének egyedi igényeit, és azt, hogy az egyes funkciók hogyan tudnak ezeknek megfelelni.

A 13 legjobb belső kommunikációs szoftver a munkához

Próbálja ki a ClickUp Chat szolgáltatást! A ClickUp Chat View segítségével gond nélkül együttműködhet távoli csapatával.

A ClickUp egy sokoldalú projektmenedzsment és kommunikációs szoftvermegoldás, amely egyszerű módszereket kínál a csapatok közötti kapcsolattartáshoz. A ClickUp belső kommunikációs funkcióinak középpontjában az áll, hogy könnyen feladatok rendelhetők a csapat tagjaihoz, így az e-mailek nem torlódnak fel.

Ezenkívül a Chat nézet távoli csapatok számára azonnali üzenetküldési funkciót biztosít valós idejű megbeszélésekhez és együttműködéshez. A csapatok egy központi platformon keresztül könnyedén cserélhetnek ötleteket, oszthatnak meg fájlokat és adhatnak frissítéseket.

Az integrált, megosztott naptáralkalmazások segítik a csapatok szervezettségét és a határidők betartását. Ezzel a csapatok 360 fokos rálátást kapnak a feladatokra és a mérföldkövekre, így jobban összehangolhatják erőfeszítéseiket a zökkenőmentes projektmenedzsment és végrehajtás érdekében. A testreszabható push értesítések és emlékeztetők biztosítják, hogy a kritikus információk azonnal eljussanak a megfelelő személyekhez, csökkentve ezzel a csapatok közötti kommunikációs hiányosságokat és növelve az átláthatóságot.

A ClickUp segítségével könnyedén formázhatja és szerkesztheti a dokumentumokat a csapattal, anélkül, hogy egymás munkáját zavarnák.

Emellett a ClickUp az egyik leghatékonyabb belső kommunikációs szoftver, mivel a ClickUp Docs együttműködési funkciói lehetővé teszik a csapatok zökkenőmentes együttműködését.

A ClickUp legjobb funkciói

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp belső kommunikációs sablonját, hogy bejelentsen eseményeket vagy változásokat alkalmazottai számára.

A ClickUp korlátai

A testreszabási lehetőségek az új felhasználók számára túlnyomóak lehetnek más eszközökhöz képest.

(Még!) Nem minden nézet elérhető ezen a mobil alkalmazáson.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. Google Workspace

a Google Workspace segítségével

A Google Workspace egy hatékony termelékenységi és együttműködési eszközökből álló csomag, amely kiváló belső kommunikációs szoftverként is működik. Egyszerű felülete és átfogó funkciói lehetővé teszik a csapatok számára, hogy könnyedén javítsák belső kommunikációs stratégiáikat és együttműködésüket.

A csomag tartalmazza a Gmailt, amely hatékony és biztonságos külső és belső kommunikációt tesz lehetővé a szálakba rendezett beszélgetések és az intelligens keresés segítségével. A Google Meet zökkenőmentes videokonferenciát kínál, amely integrálva van a Google Naptárral, így könnyen ütemezhető. A dokumentációhoz a Google Docs együttműködési platformot biztosít a jegyzőkönyvek és fájlok létrehozásához.

A Google Workspace legjobb funkciói

Az all-in-one platform e-maileket, megosztott meghajtókat, naptárakat, dokumentumokat, prezentációkat és táblázatokat tartalmaz.

Erős biztonsági intézkedések, mint például a kétfaktoros hitelesítés és az adatok titkosítása

A felhőalapú platform bárhonnan és bármilyen eszközről elérhető.

A valós idejű szinkronizálás biztosítja, hogy a biztonsági másolatok mindig elérhetők legyenek.

Az egyik leggyakrabban használt üzleti kommunikációs eszköz

A Google Workspace korlátai

A különféle eszközök és funkciók meredek tanulási görbét eredményeznek.

Más alkalmazotti kommunikációs szoftverekhez képest korlátozott testreszabási lehetőségek

A Google Workspace árai

Business Start: 6 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Workspace értékelések és vélemények

Nézze meg ezeket a Google Workspace alternatívákat!

3. Staffbase

via Staffbase

A Staffbase egy all-in-one alkalmazotti kommunikációs szoftvermegoldás, intuitív felülettel és funkciókban gazdag platformmal. A Staffbase egyik legfőbb erőssége, hogy képes központosítani a csatornák közötti peer-to-peer kommunikációt.

Ez a belső munkavállalói kommunikációs eszköz egységes platformot biztosít, ahol a munkavállalók hozzáférhetnek a fontos információkhoz, valós idejű beszélgetéseket folytathatnak, és naprakészek maradhatnak a vállalati hírekkel és frissítések kel kapcsolatban.

A Staffbase segítségével a szervezetek külön csatornákat hozhatnak létre a különböző csapatok vagy részlegek számára, biztosítva ezzel a hatékony kommunikációt és csökkentve az információs szigeteket. Emellett olyan funkciókat is kínál, mint a push értesítések, a munkavállalói felmérések és a célzott tartalomszolgáltatás, lehetővé téve a személyre szabott és célzott munkavállalói kommunikációt.

Ezenkívül a Staffbase fájlmegosztási funkciói révén zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé a távoli csapatok között, lehetővé téve számukra dokumentumok, prezentációk és médiafájlok cseréjét a könnyű belső kommunikáció érdekében.

A Staffbase legjobb funkciói

Egyszerű együttműködés és könnyű hozzáférés a vállalati dokumentumok legújabb verzióihoz

A munkavállalói kommunikációs szoftverek felülete egyszerű, így bárki könnyedén létrehozhat professzionális és vonzó tartalmakat.

Háttéradatok a belső kommunikációs stratégiákkal kapcsolatos jobb döntéshozatalhoz

Gyors és rugalmas bevezetési folyamat

A Staffbase korlátai

A háttérrendszer nem mindig intuitív és bonyolult lehet, ami megnehezíti a különböző szervezetek összekapcsolását.

Az e-mail tesztelés javítható lenne más belső kommunikációs eszközökhöz képest.

Csak azokra a fiókokra korlátozódik, amelyekre be van jelentkezve, így korlátozza a több fiókkal rendelkező felhasználók használatát.

A Staffbase árai

Kezdő csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Staffbase értékelések és vélemények

4. Chanty

via Chanty

A Chanty, egy innovatív belső kommunikációs szoftverplatform, amelynek célja a kommunikáció egyszerűsítése és az együttműködés elősegítése. A Chanty segítségével megvalósíthatja összes kommunikációs stratégiáját és növelheti a termelékenységet.

A Chanty olyan hatékony csapatkommunikációs funkciókat kínál, mint a szálakba rendezett beszélgetések, az @említések és a fájlmegosztás, így biztosítva, hogy a fontos információk könnyen hozzáférhetők és rendezettek legyenek a dedikált kommunikációs csatornákon belül.

Ez növeli az átláthatóságot és csökkenti a kommunikációs hiányosságokat. Ezenkívül a Chanty robusztus keresési funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan visszakeressék a korábbi beszélgetéseket és megosztott fájlokat, így hatékonyan tudják visszakeresni az információkat és megosztani a tudást.

Barátos belső kommunikációs szoftver felületével a csapatkommunikáció javítására összpontosít. Emellett a Chanty forradalmasítja a távoli munkavégzéshez és minden méretű vállalkozáshoz használható belső kommunikációs eszközöket. Az együttműködés elősegítésével és a produktív munkakörnyezet kialakításával a Chanty értékes belső kommunikációs eszköznek bizonyul a modern csapatok számára, amelyek kapcsolatot akarnak tartani egymással és hatékonyan elérni céljaikat.

A Chanty legjobb funkciói

A szervezeti igényekhez igazítható testreszabható funkciók

Mobilalkalmazás a kényelmes hozzáféréshez útközben

Könnyű integráció más rendszerekkel és belső kommunikációs eszközökkel

Hatékony tartalomkezelési és terjesztési funkciók

Erős biztonsági intézkedések az érzékeny információk védelmére

A Chanty korlátai

Alkalmi teljesítményproblémák a betöltési időkkel kapcsolatban

A fejlett funkciók további költségekkel vagy frissítésekkel járhatnak.

Egyes felhasználók alkalmi hibákról vagy bugokról számoltak be.

Más belső kommunikációs platformokhoz képest hiányoznak a fejlett elemzési és jelentéskészítési funkciók.

Chanty árak

Ingyenes

Üzleti: 4 USD/hó felhasználónként

Chanty értékelések és vélemények

5. Cerkl Broadcast

via Cerkl Broadcast

A Cerkl Broadcast belső kommunikációs szoftvere lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy személyre szabott tartalmakat juttassanak el az egyes alkalmazottakhoz, azok érdeklődési körének és preferenciáinak megfelelően. Intelligens algoritmusok segítségével a Cerkl Broadcast összeállítja és terjeszti a releváns vállalati híreket, frissítéseket és bejelentéseket, biztosítva, hogy az alkalmazottak olyan információkat kapjanak, amelyek érdeklik őket.

Ez a személyre szabott megközelítés növeli az alkalmazottak elkötelezettségét és hatékonyabbá teszi a kommunikációt. Lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy célzott üzeneteket közvetítsenek, és elősegítsék az alkalmazottak közötti összetartozás érzését és az emberi kapcsolatok kialakulását.

A Cerkl Broadcast mélyreható elemzéseket és betekintést nyújt a munkavállalók kommunikációjába, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy nyomon kövessék a munkavállalók elkötelezettségét, mérjék belső kommunikációs stratégiájuk hatékonyságát, és adat alapú fejlesztéseket hajtsanak végre.

A Cerkl Broadcast legjobb funkciói

Az AI automatizálja a tartalom személyre szabását a címzett érdeklődési körének megfelelően.

Automatikusan terjeszti a tartalmakat a vállalati intraneten

Más belső kommunikációs eszközökhöz képest rendkívül dicsért és gyors ügyfélszolgálat

Részletes elemzések az elkötelezettség nyomon követéséhez és a munkavállalók viselkedésének megismeréséhez

Cerkl Broadcast korlátozások

A kezdeti beállítás kihívást jelenthet és időigényes lehet, különösen a tartalom kategorizálása tekintetében.

Az e-mailek bizonyos e-mail kliensekben nem feltétlenül jelennek meg megfelelően.

A részletes elemzések és jelentések bonyolultak lehetnek, és egyes felhasználók számára nehezen érthetőek.

Cerkl Broadcast árak

Alapvető információk: 500 USD/hó áron kapható

Premier: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Cerkl Broadcast értékelések és vélemények

6. Slack

via Slack

A Slack egy vezető belső kommunikációs eszköz, amely forradalmasítja a csapatok együttműködését és kommunikációját. A Slack segítségével a szervezetek könnyedén racionalizálhatják a csapatok közötti kommunikációt, növelhetik az alkalmazottak elkötelezettségét és hatékonyabbá tehetik az együttműködést.

A Slack erőssége a valós idejű azonnali üzenetküldési funkciójában rejlik, amely lehetővé teszi a csapatok számára az azonnali beszélgetéseket és a zökkenőmentes információcserét. A platform számos funkciót kínál, például csatornákat, szálakba rendezett beszélgetéseket, @említéseket és fájlmegosztást, így biztosítva, hogy a fontos információk könnyen hozzáférhetők és rendezettek legyenek a dedikált csatornákon belül.

A Slack számos harmadik féltől származó eszközzel és szolgáltatással is integrálható, így a csapatok egyetlen platformon belül központosíthatják munkafolyamataikat és hozzáférhetnek a különböző forrásokból származó fontos információkhoz.

Nézze meg ezeket a Slack alternatívákat!

A Slack legjobb funkciói

A Slack integrálható olyan népszerű munkahelyi alkalmazásokkal , mint a Google Workspace , a Trello és a Salesforce.

A robusztus keresési funkció lehetővé teszi a korábbi beszélgetések vagy megosztott fájlok gyors visszakeresését.

A testreszabható értesítések segítségével a felhasználók naprakészek maradhatnak a releváns beszélgetésekkel kapcsolatban, anélkül, hogy túlterheltek lennének.

Az egyik legszélesebb körben használt alkalmazotti kommunikációs eszköz, amelyet közel 750 000 vállalkozás használ.

A Slack korlátai

Az ingyenes verzió bizonyos korlátozásokkal jár, például a kereshető üzenetek számának korlátozásával, ami kisebb csapatok vagy vállalkozások számára hátrányos lehet.

A gyorsbillentyűk és integrációk kevésbé intuitívak

Több Slack-csatornára való feliratkozás túlterhelő lehet

A Slack árai

Ingyenes

Pro : 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Slack értékelések és vélemények

Hasonlítsa össze a Slacket és a Microsoft Teams-t!

7. Vidyard

via Vidyard

A Vidyard belső kommunikációs szoftvere forradalmasította a szervezetek és alkalmazottaik közötti kapcsolattartást és együttműködést a videó erejével. A Vidyard segítségével csapattagjai lenyűgöző videotartalmakat hozhatnak létre és oszthatnak meg, hogy fontos üzeneteket, képzési anyagokat, releváns információkat és vállalati híreket vonzóbb és hatékonyabb módon közvetítsenek.

A testreszabható videolejátszók és interaktív elemek biztosítják, hogy a vállalati kommunikáció felkeltse a figyelmet és visszhangot keltsen a munkavállalók körében. Szerezzen be minden szükséges információt a munkavállalók videokommunikációjáról, teljesítményéről és elkötelezettségéről. Ez lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy mérjék belső kommunikációs stratégiáik hatékonyságát, és adat alapú fejlesztéseket hajtsanak végre.

A Vidyard legjobb funkciói

Hatékony, intuitív felvételi funkciók kiváló minőségű videóüzenetekhez

A részletes videóelemzés értékes betekintést nyújt a nézők elkötelezettségébe.

Integrálható különböző platformokkal, például e-mail, közösségi média és CRM rendszerekkel.

A Vidyard korlátai

Korlátozott videószerkesztési lehetőségek

Esetenkénti jelentések videólejátszási és betöltési problémákról

Vidyard árak

Ingyenes

Pro: 29 USD/hó

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vidyard értékelések és vélemények

Nézze meg ezeket a Vidyard alternatívákat!

8. Microsoft Teams

via Microsoft

A Microsoft Teams könnyen használható és számos funkcióval rendelkezik, amelyek elősegítik a zökkenőmentes együttműködést. Integrált videokonferencia-funkciói lehetővé teszik a csapatok számára, hogy virtuális értekezleteket tartsanak és valós időben együttműködjenek, függetlenül a helyszíntől. A képernyő megosztása és a dokumentumok közös szerkesztése tovább javítja a kommunikációt és növeli a csapat tagjainak termelékenységét.

A Microsoft Teams központi kommunikációs csomópontot is kínál, amely integrálható más Microsoft eszközökkel, például a SharePointtal és az OneDrive-val. Ez zökkenőmentes hozzáférést biztosít a fájlokhoz, dokumentumokhoz és együttműködési terekhez, elősegítve az átláthatóságot és csökkentve az információs szilárdokat.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Kiváló minőségű videohívások olyan funkciókkal, mint a háttér elmosása, a találkozók rögzítése és a képernyő megosztása.

Zökkenőmentes integráció más Microsoft 365 alkalmazásokkal, például a Worddel, az Excelrel, a PowerPointtal és a SharePointtal.

A robusztus biztonsági funkciók biztosítják a biztonságos és magánjellegű beszélgetéseket és fájlmegosztást.

A Microsoft Teams korlátai

Nincs sok testreszabási lehetőség, különösen néhány versenytársához képest.

Nehéz integrálni a Microsofton kívüli alkalmazotti kommunikációs szoftverekkel

Microsoft árak

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft értékelések és vélemények

9. Discord

via Discord

A Discord, amely elsősorban a játékosok kommunikációs platformjaként ismert, sokoldalú és hatékony belső kommunikációs eszköznek bizonyul a csapatmenedzsment számára is. A dedikált szerverek és csatornák központi csomópontot biztosítanak a csapatok kommunikációjához. A csapatok valós idejű hang- és szöveges beszélgetéseket folytathatnak, fájlokat oszthatnak meg és könnyedén együttműködhetnek, elősegítve a hatékony kommunikáció és a gyors döntéshozatal vállalati kultúráját.

A Discord olyan robusztus funkciókat kínál, mint a hangcsevegés, a videocsevegés, a képernyőmegosztás és a szerepkörökön alapuló jogosultságok, amelyek lehetővé teszik a csapatok hatékony együttműködését és a közösségi érzés kialakítását. A Discord testreszabható értesítései és más eszközökkel való gazdag integrációi lehetővé teszik a munkafolyamatok és az információk platformok közötti megosztását, tovább javítva az együttműködést.

Nézze meg ezeket a Discord alternatívákat !

A Discord legjobb funkciói

Széles körű kommunikációs lehetőségek, beleértve a szöveges, hang- és videocsevegést

Egyedi szerverek és botok

Megbízható képernyőmegosztás és streaming

A Discord korlátai

Nem elsősorban üzleti használatra tervezték.

Korlátozott fájlfeltöltés ingyenes felhasználók számára

Nincs vállalati szintű biztonság az érzékeny fájlok és adatok védelmére

A Discord árai

Ingyenes

Nitro Basic: 2,99 USD/hó felhasználónként

Nitro: 9,99 USD/hó felhasználónként

Discord értékelések és vélemények

10. Jostle

via Jostle

A Jostle belső kommunikációs eszköze egy központi hubon keresztül élénk és inkluzív digitális munkahelyet hoz létre, ahol a munkavállalók hozzáférhetnek a fontos információkhoz, részt vehetnek a megbeszéléseken és zökkenőmentesen megoszthatják a friss híreket. Az olyan funkciók, mint a hírcsatornák, a munkavállalói névjegyzékek és a testreszabható intranetek elősegítik a szervezeten belüli átlátható és nyílt kommunikációt.

A Jostle előtérbe helyezi a munkavállalói elkötelezettséget azáltal, hogy lehetővé teszi a munkavállalók elismerését és az eredmények ünneplését, ezzel elősegítve a pozitív munkakultúra kialakítását és csökkentve a fluktuációt. A platform eszközöket kínál a munkavállalók egymás közötti elismeréséhez és visszajelzéséhez, lehetővé téve a kollégák számára, hogy nyilvánosan elismerjék és dicsérjék egymás hozzájárulását. A Jostle emellett lehetőséget biztosít a csapatoknak, hogy dedikált csatornákon vagy hírcsatornákon keresztül kiemeljék a kiemelkedő eredményeket.

A Jostle legjobb funkciói

Felhasználóbarát, egyszerű kezelőfelület

Az együttműködési funkciók között szerepel a feladatkezelés és a fájlmegosztás.

Az olyan funkciók, mint a „People” (Emberek) szakasz és a Shout-Outs (Üdvözletek) elősegítik a munkavállalók elkötelezettségét.

A könyvtár funkció lehetővé teszi a fájlok egyszerű tárolását és elérését.

A Jostle korlátai

Korlátozott integrációk

A keresési funkció lassú és pontatlan lehet.

Az offline mód hiánya korlátozza a dokumentumokhoz való hozzáférést

Jostle árak

Bronz: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Ezüst: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Arany: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Platinum: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jostle értékelések és vélemények

11. Zoom

via Zoom

A Zoom egy átfogó videokommunikációs eszköz, amely kiváló minőségű videokonferenciákat biztosít a belső kommunikáció megkönnyítése érdekében. A Zoom elsősorban videotalálkozóiról ismert, de hanghívásokat, webináriumokat és csevegőüzeneteket is kínál, így sokoldalúan használható különböző típusú kommunikációhoz.

A Zoom legjobb funkciói

Kiváló minőségű videó és hang, akár 1000 videó résztvevő és 49 videó megjelenítésével a képernyőn.

A hívások rögzítése és átírása megkönnyíti a nyilvántartást és a későbbi hivatkozást.

Naptárintegrációk a Google Naptárral, az iCal-lal és az Outlookkal, amelyek segítenek a Zoom-értekezletek ütemezésében és azokhoz való csatlakozásban

Breakout rooms funkció a résztvevők kisebb csoportokra osztásához videokonferenciák során.

A Zoom korlátai

A Zoom minősége és funkcionalitása az internetkapcsolat erősségétől függ.

Felhasználói felülete új felhasználók számára zavaros lehet, különösen a számos funkció és eszköz miatt.

Zoom árak

A Zoom az iparágtól vagy a szükséges Zoom terméktől függően személyes és üzleti fizetős csomagokat kínál.

Zoom értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 52 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 400 értékelés)

Nézze meg ezeket a Zoom alternatívákat!

12. Hétfő

A Monday elsősorban projektmenedzsment eszköz, de erős belső kommunikációs funkciókkal is rendelkezik. Egységes munkaterületet biztosít, ahol a csapatok közösen tervezhetik, nyomon követhetik és elvégezhetik munkájukat.

A Monday legjobb funkciói

Rendkívül vizuális és intuitív felület, számos testreszabási lehetőséggel a projektkövetéshez.

Beépített kommunikációs eszközök, például a feladatokhoz és projektekhez fűzhető megjegyzések, amelyek valós idejű megbeszéléseket tesznek lehetővé.

A fájlmegosztási funkciók lehetővé teszik a csapatok számára, hogy megosszák a feladathoz vagy projekthez kapcsolódó fájlokat vagy dokumentumokat.

Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive és a Gmail, hogy növelje a termelékenységet.

Hétfői korlátozások

Az eszköz első használatkor túl bonyolultnak tűnhet az új felhasználók számára, mivel számos funkciója megköveteli a tanulási folyamatot.

Ez túlzás lehet kis csapatok számára, amelyek egyszerű projekteket és kommunikációs igényeket támasztanak.

Monday.com árak

Ingyenes: Legfeljebb 2 felhasználó számára alkalmas

Alap: 12 USD/felhasználó/hónap (36 USD havi számlázás)

Alapcsomag: 14 USD/felhasználó/hónap (42 USD havi számlázás)

Pro: 24 USD/felhasználó/hónap (72 USD havi számlázás)

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Nézze meg ezeket a Monday.com alternatívákat!

13. ProofHub

via ProofHub

A ProofHub egy all-in-one projekttervező szoftverként pozícionálja magát. Képességei azonban túlmutatnak a projektmenedzsmenten, lenyűgöző belső kommunikációs funkciókkal rendelkezik. A platformon belül megbeszéléseket tarthat, fájlokat oszthat meg és dokumentumokon dolgozhat együtt.

A ProofHub legjobb funkciói

Különleges tér a csapatmegbeszélésekhez, kommentelési lehetőséggel, @említések használatával és a frissítésekre való reagálási lehetőséggel a jobb együttműködés érdekében.

Integrált csevegő a gyors beszélgetésekhez, fájlmegosztási lehetőséggel és csoportos csevegés opcióval.

Fájlok és dokumentumok közös szerkesztése beépített szerkesztőeszközökkel.

Kanban táblák, Gantt-diagramok és egyedi munkafolyamatok a projektmenedzsmenthez.

A ProofHub korlátai

Nincs videokonferencia-eszköz, ami azt jelenti, hogy ehhez a funkcióhoz egy másik alkalmazást vagy eszközt kell integrálnia.

Lehet, hogy más eszközökhöz képest kevesebb integrációval rendelkezik, ami potenciálisan korlátozhatja a munkafolyamatok folytonosságát.

A ProofHub árai

Alapvető: 45 USD/hó korlátlan felhasználói számért

Ultimate Control: 89 USD/hó korlátlan felhasználói számért

ProofHub ügyfélértékelések

G2 : 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (65+ értékelés)

Nézze meg ezeket a ProofHub alternatívákat!

Kezdjen el beszélgetni a belső kommunikációs szoftverekkel

Ezeknek a belső kommunikációs és online együttműködési eszközöknek a megismerése csak a kezdet. A következő lépés az, hogy ezek közül az egyik hatékony platformot integrálja a mindennapi belső folyamatokba. Ehhez pedig nincs jobb választás, mint a ClickUp.

A ClickUp több, mint egy egyszerű kommunikációs és együttműködési eszköz. Ez egy teljes körű termelékenységi platform, amely számos funkcióval rendelkezik a munkafolyamatok racionalizálása, az együttműködés elősegítése, a projektek kezelése és természetesen a belső kommunikáció javítása érdekében. A beépített feladatkezelő funkcióval ellátott videóüzenetektől a bármely csapattag vagy projekt számára testreszabható csevegőablakokig a ClickUp segít Önnek abban, hogy a következő lépést tegye meg csapata együttműködésének és termelékenységének javítása érdekében.

Ne csak kommunikáljon – kapcsolódjon, működjön együtt és alkosson a ClickUp segítségével. Mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a különbséget!