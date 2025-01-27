ClickUp blog
A 13 legjobb belső kommunikációs szoftver a munkához 2025-ben

2025. január 27.

A digitális munkakörnyezetben való eligazodás néha nagyon nehéz lehet, különösen, ha a csapaton belüli egyértelmű és hatékony kommunikáció fenntartásáról van szó. A modern korban a csapatkommunikáció már nem csak a konferenciahívásokról és a találkozók jegyzőkönyveiről szól.

A belső kommunikációs és együttműködési eszközök forradalmasították a kapcsolattartás, a rendszeres kommunikáció, a feladatok kezelése és a funkciók közötti csapatok összehangolásának módját. Ezek az eszközök elengedhetetlenek a hatékony belső kommunikáció elősegítéséhez a szervezeten belül.

Ezek egyben digitális konferenciaterem, megosztott naptár és hirdetőtábla is. Lebontják a korlátokat, minimalizálják a félreértéseket, és biztosítják, hogy a távoli csapat minden tagja ugyanazon az oldalon álljon, függetlenül attól, hogy az irodában, otthonról vagy mobil eszközökről dolgozik.

A kihívás? Számtalan lehetőség közül lehet választani, és mindegyik azt ígéri, hogy a kulcs a maximális termelékenység eléréséhez. Ahhoz, hogy eligazodjon ebben a tengerben, szüksége van egy részletes térképre, amely kiemeli, mire kell figyelni, és egy listára a legjobb teljesítményű eszközökről.

Tehát, készüljön fel, mert belevetjük magunkat a legjobb belső kommunikációs szoftverek izgalmas világába, és segítünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelőt.

Mik azok a belső kommunikációs platformok?

A belső kommunikációs szoftverek, más néven csapatkommunikációs eszközök, olyan digitális platformok, amelyeket kifejezetten a szervezeten belüli kommunikáció megkönnyítésére és javítására terveztek. Ezek az eszközök központi csomópontot biztosítanak a csapat tagjai számára, ahol együttműködhetnek, információkat oszthatnak meg, feladatokat oszthatnak ki és valós időben kapcsolatban maradhatnak egymással.

Mit kell keresnie a belső kommunikációs szoftverekben?

Amikor a legjobb belső kommunikációs és együttműködési eszközök széles választékát böngészi, fontos, hogy azokra a funkciókra koncentráljon, amelyek valóban hozzájárulnak vállalkozása sikeréhez. A legjobb belső kommunikációs eszközök első ránézésre látványosak lehetnek, de igazán a funkcionalitásuk a fontos.

Íme néhány alapvető funkció, amelynek biztosan rendelkeznie kell a választott eszköznek:

  • Zökkenőmentes integráció
  • Könnyen használható felület
  • Valós idejű kommunikáció
  • Együttműködési funkciók
  • Biztonság és adatvédelem
  • Mobil kompatibilitás
  • Testreszabható értesítések

Ezek az elemek nem csupán lenyűgöző pontok egy specifikációs lapon. Ezek egy összekapcsolt, átlátható és produktív munkakörnyezet alapkövei.

A megfelelő belső kommunikációs szoftvernek elő kell segítenie a kapcsolattartást, javítania kell az együttműködést és a termelékenységet, miközben biztosítja a biztonságot és a rugalmasságot. A döntés meghozatala előtt vegye figyelembe szervezetének egyedi igényeit, és azt, hogy az egyes funkciók hogyan tudnak ezeknek megfelelni.

A 13 legjobb belső kommunikációs szoftver a munkához

1. ClickUp

A ClickUp Chat View segítségével gond nélkül együttműködhet távoli csapatával.
Próbálja ki a ClickUp Chat szolgáltatást!
A ClickUp Chat View segítségével gond nélkül együttműködhet távoli csapatával.

A ClickUp egy sokoldalú projektmenedzsment és kommunikációs szoftvermegoldás, amely egyszerű módszereket kínál a csapatok közötti kapcsolattartáshoz. A ClickUp belső kommunikációs funkcióinak középpontjában az áll, hogy könnyen feladatok rendelhetők a csapat tagjaihoz, így az e-mailek nem torlódnak fel.

Ezenkívül a Chat nézet távoli csapatok számára azonnali üzenetküldési funkciót biztosít valós idejű megbeszélésekhez és együttműködéshez. A csapatok egy központi platformon keresztül könnyedén cserélhetnek ötleteket, oszthatnak meg fájlokat és adhatnak frissítéseket.

Az integrált, megosztott naptáralkalmazások segítik a csapatok szervezettségét és a határidők betartását. Ezzel a csapatok 360 fokos rálátást kapnak a feladatokra és a mérföldkövekre, így jobban összehangolhatják erőfeszítéseiket a zökkenőmentes projektmenedzsment és végrehajtás érdekében. A testreszabható push értesítések és emlékeztetők biztosítják, hogy a kritikus információk azonnal eljussanak a megfelelő személyekhez, csökkentve ezzel a csapatok közötti kommunikációs hiányosságokat és növelve az átláthatóságot.

Együttműködésen alapuló élő szerkesztés a ClickUp Docs-ban
A ClickUp segítségével könnyedén formázhatja és szerkesztheti a dokumentumokat a csapattal, anélkül, hogy egymás munkáját zavarnák.

Emellett a ClickUp az egyik leghatékonyabb belső kommunikációs szoftver, mivel a ClickUp Docs együttműködési funkciói lehetővé teszik a csapatok zökkenőmentes együttműködését.

A ClickUp legjobb funkciói

  • A csevegőablakban a beszélgetések, linkek és fájlok rendezett formában jelennek meg.
  • A ClickUp Clip egyszerű képernyőfelvétel- és videóüzenetküldő funkciója megkönnyíti a belső kommunikációt és elkerüli a felesleges megbeszéléseket.
  • A ClickUp Whiteboards valós idejű vizuális együttműködési funkciói belső kommunikációs lehetőségeket kínálnak az együttműködéshez – akár az irodában, akár távoli munkavégzés esetén.
  • Több mint 15 testreszabható nézet a feladatok, csapatprojektek és munkafolyamatok kezeléséhez
  • Több mint 1000 integráció kedvenc munkahelyi alkalmazásaihoz
  • Tudásmenedzsmenthez szükséges dokumentumok, amelyekkel jobban szervezheti a kritikus kommunikációt olyan témákban, mint a munkavállalói kézikönyvek, juttatások, alapértékek, vagy akár egy egyszerű munkavállalói névjegyzék.
  • A Forms nézet tökéletesen működik belső kommunikációs eszközként a munkavállalók visszajelzéseinek gyűjtésére.
  • Előre elkészített sablonok, amelyek megkönnyítik a belső kommunikációs tervek elkészítését. Próbálja ki a ClickUp belső kommunikációs sablonját a csapatával!
Használja a ClickUp belső kommunikációs sablonját, hogy bejelentsen eseményeket vagy változásokat alkalmazottai számára.
Töltse le ezt a sablont
Használja a ClickUp belső kommunikációs sablonját, hogy bejelentsen eseményeket vagy változásokat alkalmazottai számára.

A ClickUp korlátai

  • A testreszabási lehetőségek az új felhasználók számára túlnyomóak lehetnek más eszközökhöz képest.
  • (Még!) Nem minden nézet elérhető ezen a mobil alkalmazáson.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 6800 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. Google Workspace

Google Workspace
a Google Workspace segítségével

A Google Workspace egy hatékony termelékenységi és együttműködési eszközökből álló csomag, amely kiváló belső kommunikációs szoftverként is működik. Egyszerű felülete és átfogó funkciói lehetővé teszik a csapatok számára, hogy könnyedén javítsák belső kommunikációs stratégiáikat és együttműködésüket.

A csomag tartalmazza a Gmailt, amely hatékony és biztonságos külső és belső kommunikációt tesz lehetővé a szálakba rendezett beszélgetések és az intelligens keresés segítségével. A Google Meet zökkenőmentes videokonferenciát kínál, amely integrálva van a Google Naptárral, így könnyen ütemezhető. A dokumentációhoz a Google Docs együttműködési platformot biztosít a jegyzőkönyvek és fájlok létrehozásához.

A Google Workspace legjobb funkciói

  • Az all-in-one platform e-maileket, megosztott meghajtókat, naptárakat, dokumentumokat, prezentációkat és táblázatokat tartalmaz.
  • Erős biztonsági intézkedések, mint például a kétfaktoros hitelesítés és az adatok titkosítása
  • A felhőalapú platform bárhonnan és bármilyen eszközről elérhető.
  • A valós idejű szinkronizálás biztosítja, hogy a biztonsági másolatok mindig elérhetők legyenek.
  • Az egyik leggyakrabban használt üzleti kommunikációs eszköz

A Google Workspace korlátai

  • A különféle eszközök és funkciók meredek tanulási görbét eredményeznek.
  • Más alkalmazotti kommunikációs szoftverekhez képest korlátozott testreszabási lehetőségek

A Google Workspace árai

  • Business Start: 6 USD/hó felhasználónként
  • Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként
  • Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Workspace értékelések és vélemények

3. Staffbase

via Staffbase
via Staffbase

A Staffbase egy all-in-one alkalmazotti kommunikációs szoftvermegoldás, intuitív felülettel és funkciókban gazdag platformmal. A Staffbase egyik legfőbb erőssége, hogy képes központosítani a csatornák közötti peer-to-peer kommunikációt.

Ez a belső munkavállalói kommunikációs eszköz egységes platformot biztosít, ahol a munkavállalók hozzáférhetnek a fontos információkhoz, valós idejű beszélgetéseket folytathatnak, és naprakészek maradhatnak a vállalati hírekkel és frissítések kel kapcsolatban.

A Staffbase segítségével a szervezetek külön csatornákat hozhatnak létre a különböző csapatok vagy részlegek számára, biztosítva ezzel a hatékony kommunikációt és csökkentve az információs szigeteket. Emellett olyan funkciókat is kínál, mint a push értesítések, a munkavállalói felmérések és a célzott tartalomszolgáltatás, lehetővé téve a személyre szabott és célzott munkavállalói kommunikációt.

Ezenkívül a Staffbase fájlmegosztási funkciói révén zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé a távoli csapatok között, lehetővé téve számukra dokumentumok, prezentációk és médiafájlok cseréjét a könnyű belső kommunikáció érdekében.

A Staffbase legjobb funkciói

  • Egyszerű együttműködés és könnyű hozzáférés a vállalati dokumentumok legújabb verzióihoz
  • A munkavállalói kommunikációs szoftverek felülete egyszerű, így bárki könnyedén létrehozhat professzionális és vonzó tartalmakat.
  • Háttéradatok a belső kommunikációs stratégiákkal kapcsolatos jobb döntéshozatalhoz
  • Gyors és rugalmas bevezetési folyamat

A Staffbase korlátai

  • A háttérrendszer nem mindig intuitív és bonyolult lehet, ami megnehezíti a különböző szervezetek összekapcsolását.
  • Az e-mail tesztelés javítható lenne más belső kommunikációs eszközökhöz képest.
  • Csak azokra a fiókokra korlátozódik, amelyekre be van jelentkezve, így korlátozza a több fiókkal rendelkező felhasználók használatát.

A Staffbase árai

  • Kezdő csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Staffbase értékelések és vélemények

4. Chanty

via Chanty
via Chanty

A Chanty, egy innovatív belső kommunikációs szoftverplatform, amelynek célja a kommunikáció egyszerűsítése és az együttműködés elősegítése. A Chanty segítségével megvalósíthatja összes kommunikációs stratégiáját és növelheti a termelékenységet.

A Chanty olyan hatékony csapatkommunikációs funkciókat kínál, mint a szálakba rendezett beszélgetések, az @említések és a fájlmegosztás, így biztosítva, hogy a fontos információk könnyen hozzáférhetők és rendezettek legyenek a dedikált kommunikációs csatornákon belül.

Ez növeli az átláthatóságot és csökkenti a kommunikációs hiányosságokat. Ezenkívül a Chanty robusztus keresési funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan visszakeressék a korábbi beszélgetéseket és megosztott fájlokat, így hatékonyan tudják visszakeresni az információkat és megosztani a tudást.

Barátos belső kommunikációs szoftver felületével a csapatkommunikáció javítására összpontosít. Emellett a Chanty forradalmasítja a távoli munkavégzéshez és minden méretű vállalkozáshoz használható belső kommunikációs eszközöket. Az együttműködés elősegítésével és a produktív munkakörnyezet kialakításával a Chanty értékes belső kommunikációs eszköznek bizonyul a modern csapatok számára, amelyek kapcsolatot akarnak tartani egymással és hatékonyan elérni céljaikat.

A Chanty legjobb funkciói

  • A szervezeti igényekhez igazítható testreszabható funkciók
  • Mobilalkalmazás a kényelmes hozzáféréshez útközben
  • Könnyű integráció más rendszerekkel és belső kommunikációs eszközökkel
  • Hatékony tartalomkezelési és terjesztési funkciók
  • Erős biztonsági intézkedések az érzékeny információk védelmére

A Chanty korlátai

  • Alkalmi teljesítményproblémák a betöltési időkkel kapcsolatban
  • A fejlett funkciók további költségekkel vagy frissítésekkel járhatnak.
  • Egyes felhasználók alkalmi hibákról vagy bugokról számoltak be.
  • Más belső kommunikációs platformokhoz képest hiányoznak a fejlett elemzési és jelentéskészítési funkciók.

Chanty árak

  • Ingyenes
  • Üzleti: 4 USD/hó felhasználónként

Chanty értékelések és vélemények

5. Cerkl Broadcast

via Cerkl
via Cerkl Broadcast

A Cerkl Broadcast belső kommunikációs szoftvere lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy személyre szabott tartalmakat juttassanak el az egyes alkalmazottakhoz, azok érdeklődési körének és preferenciáinak megfelelően. Intelligens algoritmusok segítségével a Cerkl Broadcast összeállítja és terjeszti a releváns vállalati híreket, frissítéseket és bejelentéseket, biztosítva, hogy az alkalmazottak olyan információkat kapjanak, amelyek érdeklik őket.

Ez a személyre szabott megközelítés növeli az alkalmazottak elkötelezettségét és hatékonyabbá teszi a kommunikációt. Lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy célzott üzeneteket közvetítsenek, és elősegítsék az alkalmazottak közötti összetartozás érzését és az emberi kapcsolatok kialakulását.

A Cerkl Broadcast mélyreható elemzéseket és betekintést nyújt a munkavállalók kommunikációjába, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy nyomon kövessék a munkavállalók elkötelezettségét, mérjék belső kommunikációs stratégiájuk hatékonyságát, és adat alapú fejlesztéseket hajtsanak végre.

A Cerkl Broadcast legjobb funkciói

  • Az AI automatizálja a tartalom személyre szabását a címzett érdeklődési körének megfelelően.
  • Automatikusan terjeszti a tartalmakat a vállalati intraneten
  • Más belső kommunikációs eszközökhöz képest rendkívül dicsért és gyors ügyfélszolgálat
  • Részletes elemzések az elkötelezettség nyomon követéséhez és a munkavállalók viselkedésének megismeréséhez

Cerkl Broadcast korlátozások

  • A kezdeti beállítás kihívást jelenthet és időigényes lehet, különösen a tartalom kategorizálása tekintetében.
  • Az e-mailek bizonyos e-mail kliensekben nem feltétlenül jelennek meg megfelelően.
  • A részletes elemzések és jelentések bonyolultak lehetnek, és egyes felhasználók számára nehezen érthetőek.

Cerkl Broadcast árak

  • Alapvető információk: 500 USD/hó áron kapható
  • Premier: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Cerkl Broadcast értékelések és vélemények

6. Slack

via Slack
via Slack

A Slack egy vezető belső kommunikációs eszköz, amely forradalmasítja a csapatok együttműködését és kommunikációját. A Slack segítségével a szervezetek könnyedén racionalizálhatják a csapatok közötti kommunikációt, növelhetik az alkalmazottak elkötelezettségét és hatékonyabbá tehetik az együttműködést.

A Slack erőssége a valós idejű azonnali üzenetküldési funkciójában rejlik, amely lehetővé teszi a csapatok számára az azonnali beszélgetéseket és a zökkenőmentes információcserét. A platform számos funkciót kínál, például csatornákat, szálakba rendezett beszélgetéseket, @említéseket és fájlmegosztást, így biztosítva, hogy a fontos információk könnyen hozzáférhetők és rendezettek legyenek a dedikált csatornákon belül.

A Slack számos harmadik féltől származó eszközzel és szolgáltatással is integrálható, így a csapatok egyetlen platformon belül központosíthatják munkafolyamataikat és hozzáférhetnek a különböző forrásokból származó fontos információkhoz.

A Slack legjobb funkciói

  • A Slack integrálható olyan népszerű munkahelyi alkalmazásokkal, mint a Google Workspace, a Trello és a Salesforce.
  • A robusztus keresési funkció lehetővé teszi a korábbi beszélgetések vagy megosztott fájlok gyors visszakeresését.
  • A testreszabható értesítések segítségével a felhasználók naprakészek maradhatnak a releváns beszélgetésekkel kapcsolatban, anélkül, hogy túlterheltek lennének.
  • Az egyik legszélesebb körben használt alkalmazotti kommunikációs eszköz, amelyet közel 750 000 vállalkozás használ.

A Slack korlátai

  • Az ingyenes verzió bizonyos korlátozásokkal jár, például a kereshető üzenetek számának korlátozásával, ami kisebb csapatok vagy vállalkozások számára hátrányos lehet.
  • A gyorsbillentyűk és integrációk kevésbé intuitívak
  • Több Slack-csatornára való feliratkozás túlterhelő lehet

A Slack árai

  • Ingyenes
  • Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként
  • Business+: 15 USD/hó felhasználónként
  • Enterprise Grid: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Slack értékelések és vélemények

7. Vidyard

via Vidyard
via Vidyard

A Vidyard belső kommunikációs szoftvere forradalmasította a szervezetek és alkalmazottaik közötti kapcsolattartást és együttműködést a videó erejével. A Vidyard segítségével csapattagjai lenyűgöző videotartalmakat hozhatnak létre és oszthatnak meg, hogy fontos üzeneteket, képzési anyagokat, releváns információkat és vállalati híreket vonzóbb és hatékonyabb módon közvetítsenek.

A testreszabható videolejátszók és interaktív elemek biztosítják, hogy a vállalati kommunikáció felkeltse a figyelmet és visszhangot keltsen a munkavállalók körében. Szerezzen be minden szükséges információt a munkavállalók videokommunikációjáról, teljesítményéről és elkötelezettségéről. Ez lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy mérjék belső kommunikációs stratégiáik hatékonyságát, és adat alapú fejlesztéseket hajtsanak végre.

A Vidyard legjobb funkciói

  • Hatékony, intuitív felvételi funkciók kiváló minőségű videóüzenetekhez
  • A részletes videóelemzés értékes betekintést nyújt a nézők elkötelezettségébe.
  • Integrálható különböző platformokkal, például e-mail, közösségi média és CRM rendszerekkel.

A Vidyard korlátai

  • Korlátozott videószerkesztési lehetőségek
  • Esetenkénti jelentések videólejátszási és betöltési problémákról

Vidyard árak

  • Ingyenes
  • Pro: 29 USD/hó
  • Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vidyard értékelések és vélemények

8. Microsoft Teams

via Microsoft
via Microsoft

A Microsoft Teams könnyen használható és számos funkcióval rendelkezik, amelyek elősegítik a zökkenőmentes együttműködést. Integrált videokonferencia-funkciói lehetővé teszik a csapatok számára, hogy virtuális értekezleteket tartsanak és valós időben együttműködjenek, függetlenül a helyszíntől. A képernyő megosztása és a dokumentumok közös szerkesztése tovább javítja a kommunikációt és növeli a csapat tagjainak termelékenységét.

A Microsoft Teams központi kommunikációs csomópontot is kínál, amely integrálható más Microsoft eszközökkel, például a SharePointtal és az OneDrive-val. Ez zökkenőmentes hozzáférést biztosít a fájlokhoz, dokumentumokhoz és együttműködési terekhez, elősegítve az átláthatóságot és csökkentve az információs szilárdokat.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

  • Kiváló minőségű videohívások olyan funkciókkal, mint a háttér elmosása, a találkozók rögzítése és a képernyő megosztása.
  • Zökkenőmentes integráció más Microsoft 365 alkalmazásokkal, például a Worddel, az Excelrel, a PowerPointtal és a SharePointtal.
  • A robusztus biztonsági funkciók biztosítják a biztonságos és magánjellegű beszélgetéseket és fájlmegosztást.

A Microsoft Teams korlátai

  • Nincs sok testreszabási lehetőség, különösen néhány versenytársához képest.
  • Nehéz integrálni a Microsofton kívüli alkalmazotti kommunikációs szoftverekkel

Microsoft árak

  • Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként
  • Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként
  • Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft értékelések és vélemények

9. Discord

via Discord
via Discord

A Discord, amely elsősorban a játékosok kommunikációs platformjaként ismert, sokoldalú és hatékony belső kommunikációs eszköznek bizonyul a csapatmenedzsment számára is. A dedikált szerverek és csatornák központi csomópontot biztosítanak a csapatok kommunikációjához. A csapatok valós idejű hang- és szöveges beszélgetéseket folytathatnak, fájlokat oszthatnak meg és könnyedén együttműködhetnek, elősegítve a hatékony kommunikáció és a gyors döntéshozatal vállalati kultúráját.

A Discord olyan robusztus funkciókat kínál, mint a hangcsevegés, a videocsevegés, a képernyőmegosztás és a szerepkörökön alapuló jogosultságok, amelyek lehetővé teszik a csapatok hatékony együttműködését és a közösségi érzés kialakítását. A Discord testreszabható értesítései és más eszközökkel való gazdag integrációi lehetővé teszik a munkafolyamatok és az információk platformok közötti megosztását, tovább javítva az együttműködést.

A Discord legjobb funkciói

A Discord korlátai

  • Nem elsősorban üzleti használatra tervezték.
  • Korlátozott fájlfeltöltés ingyenes felhasználók számára
  • Nincs vállalati szintű biztonság az érzékeny fájlok és adatok védelmére

A Discord árai

  • Ingyenes
  • Nitro Basic: 2,99 USD/hó felhasználónként
  • Nitro: 9,99 USD/hó felhasználónként

Discord értékelések és vélemények

10. Jostle

via Jostle
via Jostle

A Jostle belső kommunikációs eszköze egy központi hubon keresztül élénk és inkluzív digitális munkahelyet hoz létre, ahol a munkavállalók hozzáférhetnek a fontos információkhoz, részt vehetnek a megbeszéléseken és zökkenőmentesen megoszthatják a friss híreket. Az olyan funkciók, mint a hírcsatornák, a munkavállalói névjegyzékek és a testreszabható intranetek elősegítik a szervezeten belüli átlátható és nyílt kommunikációt.

A Jostle előtérbe helyezi a munkavállalói elkötelezettséget azáltal, hogy lehetővé teszi a munkavállalók elismerését és az eredmények ünneplését, ezzel elősegítve a pozitív munkakultúra kialakítását és csökkentve a fluktuációt. A platform eszközöket kínál a munkavállalók egymás közötti elismeréséhez és visszajelzéséhez, lehetővé téve a kollégák számára, hogy nyilvánosan elismerjék és dicsérjék egymás hozzájárulását. A Jostle emellett lehetőséget biztosít a csapatoknak, hogy dedikált csatornákon vagy hírcsatornákon keresztül kiemeljék a kiemelkedő eredményeket.

A Jostle legjobb funkciói

  • Felhasználóbarát, egyszerű kezelőfelület
  • Az együttműködési funkciók között szerepel a feladatkezelés és a fájlmegosztás.
  • Az olyan funkciók, mint a „People” (Emberek) szakasz és a Shout-Outs (Üdvözletek) elősegítik a munkavállalók elkötelezettségét.
  • A könyvtár funkció lehetővé teszi a fájlok egyszerű tárolását és elérését.

A Jostle korlátai

  • Korlátozott integrációk
  • A keresési funkció lassú és pontatlan lehet.
  • Az offline mód hiánya korlátozza a dokumentumokhoz való hozzáférést

Jostle árak

  • Bronz: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Ezüst: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Arany: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Platinum: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jostle értékelések és vélemények

11. Zoom

Zoom-hívás
via Zoom

A Zoom egy átfogó videokommunikációs eszköz, amely kiváló minőségű videokonferenciákat biztosít a belső kommunikáció megkönnyítése érdekében. A Zoom elsősorban videotalálkozóiról ismert, de hanghívásokat, webináriumokat és csevegőüzeneteket is kínál, így sokoldalúan használható különböző típusú kommunikációhoz.

A Zoom legjobb funkciói

  • Kiváló minőségű videó és hang, akár 1000 videó résztvevő és 49 videó megjelenítésével a képernyőn.
  • A hívások rögzítése és átírása megkönnyíti a nyilvántartást és a későbbi hivatkozást.
  • Naptárintegrációk a Google Naptárral, az iCal-lal és az Outlookkal, amelyek segítenek a Zoom-értekezletek ütemezésében és azokhoz való csatlakozásban.
  • Breakout rooms funkció a résztvevők kisebb csoportokra osztásához videokonferenciák során.

A Zoom korlátai

  • A Zoom minősége és funkcionalitása az internetkapcsolat erősségétől függ.
  • Felhasználói felülete új felhasználók számára zavaros lehet, különösen a számos funkció és eszköz miatt.

Zoom árak

  • A Zoom az iparágtól vagy a szükséges Zoom terméktől függően személyes és üzleti fizetős csomagokat kínál.

Zoom értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 52 500 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 13 400 értékelés)

12. Hétfő

Monday.com
via Monday.com

A Monday elsősorban projektmenedzsment eszköz, de erős belső kommunikációs funkciókkal is rendelkezik. Egységes munkaterületet biztosít, ahol a csapatok közösen tervezhetik, nyomon követhetik és elvégezhetik munkájukat.

A Monday legjobb funkciói

  • Rendkívül vizuális és intuitív felület, számos testreszabási lehetőséggel a projektkövetéshez.
  • Beépített kommunikációs eszközök, például a feladatokhoz és projektekhez fűzhető megjegyzések, amelyek valós idejű megbeszéléseket tesznek lehetővé.
  • A fájlmegosztási funkciók lehetővé teszik a csapatok számára, hogy megosszák a feladathoz vagy projekthez kapcsolódó fájlokat vagy dokumentumokat.
  • Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive és a Gmail, hogy növelje a termelékenységet.

Hétfői korlátozások

  • Az eszköz első használatkor túl bonyolultnak tűnhet az új felhasználók számára, mivel számos funkciója megköveteli a tanulási folyamatot.
  • Ez túlzás lehet kis csapatok számára, amelyek egyszerű projekteket és kommunikációs igényeket támasztanak.

Monday.com árak

  • Ingyenes: Legfeljebb 2 felhasználó számára alkalmas
  • Alap: 12 USD/felhasználó/hónap (36 USD havi számlázás)
  • Alapcsomag: 14 USD/felhasználó/hónap (42 USD havi számlázás)
  • Pro: 24 USD/felhasználó/hónap (72 USD havi számlázás)

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Monday.com értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

13. ProofHub

ProofHub Board View
via ProofHub

A ProofHub egy all-in-one projekttervező szoftverként pozícionálja magát. Képességei azonban túlmutatnak a projektmenedzsmenten, lenyűgöző belső kommunikációs funkciókkal rendelkezik. A platformon belül megbeszéléseket tarthat, fájlokat oszthat meg és dokumentumokon dolgozhat együtt.

A ProofHub legjobb funkciói

  • Különleges tér a csapatmegbeszélésekhez, kommentelési lehetőséggel, @említések használatával és a frissítésekre való reagálási lehetőséggel a jobb együttműködés érdekében.
  • Integrált csevegő a gyors beszélgetésekhez, fájlmegosztási lehetőséggel és csoportos csevegés opcióval.
  • Fájlok és dokumentumok közös szerkesztése beépített szerkesztőeszközökkel.
  • Kanban táblák, Gantt-diagramok és egyedi munkafolyamatok a projektmenedzsmenthez.

A ProofHub korlátai

  • Nincs videokonferencia-eszköz, ami azt jelenti, hogy ehhez a funkcióhoz egy másik alkalmazást vagy eszközt kell integrálnia.
  • Lehet, hogy más eszközökhöz képest kevesebb integrációval rendelkezik, ami potenciálisan korlátozhatja a munkafolyamatok folytonosságát.

A ProofHub árai

  • Alapvető: 45 USD/hó korlátlan felhasználói számért
  • Ultimate Control: 89 USD/hó korlátlan felhasználói számért

ProofHub ügyfélértékelések

  • G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (65+ értékelés)

Kezdjen el beszélgetni a belső kommunikációs szoftverekkel

Ezeknek a belső kommunikációs és online együttműködési eszközöknek a megismerése csak a kezdet. A következő lépés az, hogy ezek közül az egyik hatékony platformot integrálja a mindennapi belső folyamatokba. Ehhez pedig nincs jobb választás, mint a ClickUp.

A ClickUp több, mint egy egyszerű kommunikációs és együttműködési eszköz. Ez egy teljes körű termelékenységi platform, amely számos funkcióval rendelkezik a munkafolyamatok racionalizálása, az együttműködés elősegítése, a projektek kezelése és természetesen a belső kommunikáció javítása érdekében. A beépített feladatkezelő funkcióval ellátott videóüzenetektől a bármely csapattag vagy projekt számára testreszabható csevegőablakokig a ClickUp segít Önnek abban, hogy a következő lépést tegye meg csapata együttműködésének és termelékenységének javítása érdekében.

Ne csak kommunikáljon – kapcsolódjon, működjön együtt és alkosson a ClickUp segítségével. Mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a különbséget!

