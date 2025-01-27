A 13 legjobb belső kommunikációs szoftver a munkához 2025-ben

A digitális munkakörnyezetben való eligazodás néha nagyon nehéz lehet, különösen, ha a csapaton belüli egyértelmű és hatékony kommunikáció fenntartásáról van szó. A modern korban a csapatkommunikáció már nem csak a konferenciahívásokról és a találkozók jegyzőkönyveiről szól.
A belső kommunikációs és együttműködési eszközök forradalmasították a kapcsolattartás, a rendszeres kommunikáció, a feladatok kezelése és a funkciók közötti csapatok összehangolásának módját. Ezek az eszközök elengedhetetlenek a hatékony belső kommunikáció elősegítéséhez a szervezeten belül.
Ezek egyben digitális konferenciaterem, megosztott naptár és hirdetőtábla is. Lebontják a korlátokat, minimalizálják a félreértéseket, és biztosítják, hogy a távoli csapat minden tagja ugyanazon az oldalon álljon, függetlenül attól, hogy az irodában, otthonról vagy mobil eszközökről dolgozik.
A kihívás? Számtalan lehetőség közül lehet választani, és mindegyik azt ígéri, hogy a kulcs a maximális termelékenység eléréséhez. Ahhoz, hogy eligazodjon ebben a tengerben, szüksége van egy részletes térképre, amely kiemeli, mire kell figyelni, és egy listára a legjobb teljesítményű eszközökről.
Tehát, készüljön fel, mert belevetjük magunkat a legjobb belső kommunikációs szoftverek izgalmas világába, és segítünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelőt.
Mik azok a belső kommunikációs platformok?
A belső kommunikációs szoftverek, más néven csapatkommunikációs eszközök, olyan digitális platformok, amelyeket kifejezetten a szervezeten belüli kommunikáció megkönnyítésére és javítására terveztek. Ezek az eszközök központi csomópontot biztosítanak a csapat tagjai számára, ahol együttműködhetnek, információkat oszthatnak meg, feladatokat oszthatnak ki és valós időben kapcsolatban maradhatnak egymással.
Mit kell keresnie a belső kommunikációs szoftverekben?
Amikor a legjobb belső kommunikációs és együttműködési eszközök széles választékát böngészi, fontos, hogy azokra a funkciókra koncentráljon, amelyek valóban hozzájárulnak vállalkozása sikeréhez. A legjobb belső kommunikációs eszközök első ránézésre látványosak lehetnek, de igazán a funkcionalitásuk a fontos.
Íme néhány alapvető funkció, amelynek biztosan rendelkeznie kell a választott eszköznek:
- Zökkenőmentes integráció
- Könnyen használható felület
- Valós idejű kommunikáció
- Együttműködési funkciók
- Biztonság és adatvédelem
- Mobil kompatibilitás
- Testreszabható értesítések
Ezek az elemek nem csupán lenyűgöző pontok egy specifikációs lapon. Ezek egy összekapcsolt, átlátható és produktív munkakörnyezet alapkövei.
A megfelelő belső kommunikációs szoftvernek elő kell segítenie a kapcsolattartást, javítania kell az együttműködést és a termelékenységet, miközben biztosítja a biztonságot és a rugalmasságot. A döntés meghozatala előtt vegye figyelembe szervezetének egyedi igényeit, és azt, hogy az egyes funkciók hogyan tudnak ezeknek megfelelni.
A 13 legjobb belső kommunikációs szoftver a munkához
1. ClickUp
A ClickUp egy sokoldalú projektmenedzsment és kommunikációs szoftvermegoldás, amely egyszerű módszereket kínál a csapatok közötti kapcsolattartáshoz. A ClickUp belső kommunikációs funkcióinak középpontjában az áll, hogy könnyen feladatok rendelhetők a csapat tagjaihoz, így az e-mailek nem torlódnak fel.
Ezenkívül a Chat nézet távoli csapatok számára azonnali üzenetküldési funkciót biztosít valós idejű megbeszélésekhez és együttműködéshez. A csapatok egy központi platformon keresztül könnyedén cserélhetnek ötleteket, oszthatnak meg fájlokat és adhatnak frissítéseket.
Az integrált, megosztott naptáralkalmazások segítik a csapatok szervezettségét és a határidők betartását. Ezzel a csapatok 360 fokos rálátást kapnak a feladatokra és a mérföldkövekre, így jobban összehangolhatják erőfeszítéseiket a zökkenőmentes projektmenedzsment és végrehajtás érdekében. A testreszabható push értesítések és emlékeztetők biztosítják, hogy a kritikus információk azonnal eljussanak a megfelelő személyekhez, csökkentve ezzel a csapatok közötti kommunikációs hiányosságokat és növelve az átláthatóságot.
Emellett a ClickUp az egyik leghatékonyabb belső kommunikációs szoftver, mivel a ClickUp Docs együttműködési funkciói lehetővé teszik a csapatok zökkenőmentes együttműködését.
A ClickUp legjobb funkciói
- A csevegőablakban a beszélgetések, linkek és fájlok rendezett formában jelennek meg.
- A ClickUp Clip egyszerű képernyőfelvétel- és videóüzenetküldő funkciója megkönnyíti a belső kommunikációt és elkerüli a felesleges megbeszéléseket.
- A ClickUp Whiteboards valós idejű vizuális együttműködési funkciói belső kommunikációs lehetőségeket kínálnak az együttműködéshez – akár az irodában, akár távoli munkavégzés esetén.
- Több mint 15 testreszabható nézet a feladatok, csapatprojektek és munkafolyamatok kezeléséhez
- Több mint 1000 integráció kedvenc munkahelyi alkalmazásaihoz
- Tudásmenedzsmenthez szükséges dokumentumok, amelyekkel jobban szervezheti a kritikus kommunikációt olyan témákban, mint a munkavállalói kézikönyvek, juttatások, alapértékek, vagy akár egy egyszerű munkavállalói névjegyzék.
- A Forms nézet tökéletesen működik belső kommunikációs eszközként a munkavállalók visszajelzéseinek gyűjtésére.
- Előre elkészített sablonok, amelyek megkönnyítik a belső kommunikációs tervek elkészítését. Próbálja ki a ClickUp belső kommunikációs sablonját a csapatával!
A ClickUp korlátai
- A testreszabási lehetőségek az új felhasználók számára túlnyomóak lehetnek más eszközökhöz képest.
- (Még!) Nem minden nézet elérhető ezen a mobil alkalmazáson.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 6800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)
2. Google Workspace
A Google Workspace egy hatékony termelékenységi és együttműködési eszközökből álló csomag, amely kiváló belső kommunikációs szoftverként is működik. Egyszerű felülete és átfogó funkciói lehetővé teszik a csapatok számára, hogy könnyedén javítsák belső kommunikációs stratégiáikat és együttműködésüket.
A csomag tartalmazza a Gmailt, amely hatékony és biztonságos külső és belső kommunikációt tesz lehetővé a szálakba rendezett beszélgetések és az intelligens keresés segítségével. A Google Meet zökkenőmentes videokonferenciát kínál, amely integrálva van a Google Naptárral, így könnyen ütemezhető. A dokumentációhoz a Google Docs együttműködési platformot biztosít a jegyzőkönyvek és fájlok létrehozásához.
A Google Workspace legjobb funkciói
- Az all-in-one platform e-maileket, megosztott meghajtókat, naptárakat, dokumentumokat, prezentációkat és táblázatokat tartalmaz.
- Erős biztonsági intézkedések, mint például a kétfaktoros hitelesítés és az adatok titkosítása
- A felhőalapú platform bárhonnan és bármilyen eszközről elérhető.
- A valós idejű szinkronizálás biztosítja, hogy a biztonsági másolatok mindig elérhetők legyenek.
- Az egyik leggyakrabban használt üzleti kommunikációs eszköz
A Google Workspace korlátai
- A különféle eszközök és funkciók meredek tanulási görbét eredményeznek.
- Más alkalmazotti kommunikációs szoftverekhez képest korlátozott testreszabási lehetőségek
A Google Workspace árai
- Business Start: 6 USD/hó felhasználónként
- Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Google Workspace értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 ( több mint 40 000 értékelés )
- Capterra: 4,7/5 ( több mint 14 000 értékelés )
3. Staffbase
A Staffbase egy all-in-one alkalmazotti kommunikációs szoftvermegoldás, intuitív felülettel és funkciókban gazdag platformmal. A Staffbase egyik legfőbb erőssége, hogy képes központosítani a csatornák közötti peer-to-peer kommunikációt.
Ez a belső munkavállalói kommunikációs eszköz egységes platformot biztosít, ahol a munkavállalók hozzáférhetnek a fontos információkhoz, valós idejű beszélgetéseket folytathatnak, és naprakészek maradhatnak a vállalati hírekkel és frissítések kel kapcsolatban.
A Staffbase segítségével a szervezetek külön csatornákat hozhatnak létre a különböző csapatok vagy részlegek számára, biztosítva ezzel a hatékony kommunikációt és csökkentve az információs szigeteket. Emellett olyan funkciókat is kínál, mint a push értesítések, a munkavállalói felmérések és a célzott tartalomszolgáltatás, lehetővé téve a személyre szabott és célzott munkavállalói kommunikációt.
Ezenkívül a Staffbase fájlmegosztási funkciói révén zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé a távoli csapatok között, lehetővé téve számukra dokumentumok, prezentációk és médiafájlok cseréjét a könnyű belső kommunikáció érdekében.
A Staffbase legjobb funkciói
- Egyszerű együttműködés és könnyű hozzáférés a vállalati dokumentumok legújabb verzióihoz
- A munkavállalói kommunikációs szoftverek felülete egyszerű, így bárki könnyedén létrehozhat professzionális és vonzó tartalmakat.
- Háttéradatok a belső kommunikációs stratégiákkal kapcsolatos jobb döntéshozatalhoz
- Gyors és rugalmas bevezetési folyamat
A Staffbase korlátai
- A háttérrendszer nem mindig intuitív és bonyolult lehet, ami megnehezíti a különböző szervezetek összekapcsolását.
- Az e-mail tesztelés javítható lenne más belső kommunikációs eszközökhöz képest.
- Csak azokra a fiókokra korlátozódik, amelyekre be van jelentkezve, így korlátozza a több fiókkal rendelkező felhasználók használatát.
A Staffbase árai
- Kezdő csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Staffbase értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 ( több mint 180 értékelés )
- Capterra: 4,8/5 ( több mint 60 értékelés )
4. Chanty
A Chanty, egy innovatív belső kommunikációs szoftverplatform, amelynek célja a kommunikáció egyszerűsítése és az együttműködés elősegítése. A Chanty segítségével megvalósíthatja összes kommunikációs stratégiáját és növelheti a termelékenységet.
A Chanty olyan hatékony csapatkommunikációs funkciókat kínál, mint a szálakba rendezett beszélgetések, az @említések és a fájlmegosztás, így biztosítva, hogy a fontos információk könnyen hozzáférhetők és rendezettek legyenek a dedikált kommunikációs csatornákon belül.
Ez növeli az átláthatóságot és csökkenti a kommunikációs hiányosságokat. Ezenkívül a Chanty robusztus keresési funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan visszakeressék a korábbi beszélgetéseket és megosztott fájlokat, így hatékonyan tudják visszakeresni az információkat és megosztani a tudást.
Barátos belső kommunikációs szoftver felületével a csapatkommunikáció javítására összpontosít. Emellett a Chanty forradalmasítja a távoli munkavégzéshez és minden méretű vállalkozáshoz használható belső kommunikációs eszközöket. Az együttműködés elősegítésével és a produktív munkakörnyezet kialakításával a Chanty értékes belső kommunikációs eszköznek bizonyul a modern csapatok számára, amelyek kapcsolatot akarnak tartani egymással és hatékonyan elérni céljaikat.
A Chanty legjobb funkciói
- A szervezeti igényekhez igazítható testreszabható funkciók
- Mobilalkalmazás a kényelmes hozzáféréshez útközben
- Könnyű integráció más rendszerekkel és belső kommunikációs eszközökkel
- Hatékony tartalomkezelési és terjesztési funkciók
- Erős biztonsági intézkedések az érzékeny információk védelmére
A Chanty korlátai
- Alkalmi teljesítményproblémák a betöltési időkkel kapcsolatban
- A fejlett funkciók további költségekkel vagy frissítésekkel járhatnak.
- Egyes felhasználók alkalmi hibákról vagy bugokról számoltak be.
- Más belső kommunikációs platformokhoz képest hiányoznak a fejlett elemzési és jelentéskészítési funkciók.
Chanty árak
- Ingyenes
- Üzleti: 4 USD/hó felhasználónként
Chanty értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 ( több mint 30 értékelés )
- Capterra: 4,7/5 ( 30+ értékelés )
5. Cerkl Broadcast
A Cerkl Broadcast belső kommunikációs szoftvere lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy személyre szabott tartalmakat juttassanak el az egyes alkalmazottakhoz, azok érdeklődési körének és preferenciáinak megfelelően. Intelligens algoritmusok segítségével a Cerkl Broadcast összeállítja és terjeszti a releváns vállalati híreket, frissítéseket és bejelentéseket, biztosítva, hogy az alkalmazottak olyan információkat kapjanak, amelyek érdeklik őket.
Ez a személyre szabott megközelítés növeli az alkalmazottak elkötelezettségét és hatékonyabbá teszi a kommunikációt. Lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy célzott üzeneteket közvetítsenek, és elősegítsék az alkalmazottak közötti összetartozás érzését és az emberi kapcsolatok kialakulását.
A Cerkl Broadcast mélyreható elemzéseket és betekintést nyújt a munkavállalók kommunikációjába, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy nyomon kövessék a munkavállalók elkötelezettségét, mérjék belső kommunikációs stratégiájuk hatékonyságát, és adat alapú fejlesztéseket hajtsanak végre.
A Cerkl Broadcast legjobb funkciói
- Az AI automatizálja a tartalom személyre szabását a címzett érdeklődési körének megfelelően.
- Automatikusan terjeszti a tartalmakat a vállalati intraneten
- Más belső kommunikációs eszközökhöz képest rendkívül dicsért és gyors ügyfélszolgálat
- Részletes elemzések az elkötelezettség nyomon követéséhez és a munkavállalók viselkedésének megismeréséhez
Cerkl Broadcast korlátozások
- A kezdeti beállítás kihívást jelenthet és időigényes lehet, különösen a tartalom kategorizálása tekintetében.
- Az e-mailek bizonyos e-mail kliensekben nem feltétlenül jelennek meg megfelelően.
- A részletes elemzések és jelentések bonyolultak lehetnek, és egyes felhasználók számára nehezen érthetőek.
Cerkl Broadcast árak
- Alapvető információk: 500 USD/hó áron kapható
- Premier: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Cerkl Broadcast értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 ( 15+ értékelés )
- Capterra: 5/5 ( 3 értékelés )
6. Slack
A Slack egy vezető belső kommunikációs eszköz, amely forradalmasítja a csapatok együttműködését és kommunikációját. A Slack segítségével a szervezetek könnyedén racionalizálhatják a csapatok közötti kommunikációt, növelhetik az alkalmazottak elkötelezettségét és hatékonyabbá tehetik az együttműködést.
A Slack erőssége a valós idejű azonnali üzenetküldési funkciójában rejlik, amely lehetővé teszi a csapatok számára az azonnali beszélgetéseket és a zökkenőmentes információcserét. A platform számos funkciót kínál, például csatornákat, szálakba rendezett beszélgetéseket, @említéseket és fájlmegosztást, így biztosítva, hogy a fontos információk könnyen hozzáférhetők és rendezettek legyenek a dedikált csatornákon belül.
A Slack számos harmadik féltől származó eszközzel és szolgáltatással is integrálható, így a csapatok egyetlen platformon belül központosíthatják munkafolyamataikat és hozzáférhetnek a különböző forrásokból származó fontos információkhoz.
A Slack legjobb funkciói
- A Slack integrálható olyan népszerű munkahelyi alkalmazásokkal, mint a Google Workspace, a Trello és a Salesforce.
- A robusztus keresési funkció lehetővé teszi a korábbi beszélgetések vagy megosztott fájlok gyors visszakeresését.
- A testreszabható értesítések segítségével a felhasználók naprakészek maradhatnak a releváns beszélgetésekkel kapcsolatban, anélkül, hogy túlterheltek lennének.
- Az egyik legszélesebb körben használt alkalmazotti kommunikációs eszköz, amelyet közel 750 000 vállalkozás használ.
A Slack korlátai
- Az ingyenes verzió bizonyos korlátozásokkal jár, például a kereshető üzenetek számának korlátozásával, ami kisebb csapatok vagy vállalkozások számára hátrányos lehet.
- A gyorsbillentyűk és integrációk kevésbé intuitívak
- Több Slack-csatornára való feliratkozás túlterhelő lehet
A Slack árai
- Ingyenes
- Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként
- Business+: 15 USD/hó felhasználónként
- Enterprise Grid: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Slack értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 ( több mint 31 000 értékelés )
- Capterra: 4,7/5 ( több mint 22 000 értékelés )
7. Vidyard
A Vidyard belső kommunikációs szoftvere forradalmasította a szervezetek és alkalmazottaik közötti kapcsolattartást és együttműködést a videó erejével. A Vidyard segítségével csapattagjai lenyűgöző videotartalmakat hozhatnak létre és oszthatnak meg, hogy fontos üzeneteket, képzési anyagokat, releváns információkat és vállalati híreket vonzóbb és hatékonyabb módon közvetítsenek.
A testreszabható videolejátszók és interaktív elemek biztosítják, hogy a vállalati kommunikáció felkeltse a figyelmet és visszhangot keltsen a munkavállalók körében. Szerezzen be minden szükséges információt a munkavállalók videokommunikációjáról, teljesítményéről és elkötelezettségéről. Ez lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy mérjék belső kommunikációs stratégiáik hatékonyságát, és adat alapú fejlesztéseket hajtsanak végre.
A Vidyard legjobb funkciói
- Hatékony, intuitív felvételi funkciók kiváló minőségű videóüzenetekhez
- A részletes videóelemzés értékes betekintést nyújt a nézők elkötelezettségébe.
- Integrálható különböző platformokkal, például e-mail, közösségi média és CRM rendszerekkel.
A Vidyard korlátai
- Korlátozott videószerkesztési lehetőségek
- Esetenkénti jelentések videólejátszási és betöltési problémákról
Vidyard árak
- Ingyenes
- Pro: 29 USD/hó
- Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vidyard értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 ( több mint 600 értékelés )
- Capterra: 4,5/5 ( 100+ értékelés )
8. Microsoft Teams
A Microsoft Teams könnyen használható és számos funkcióval rendelkezik, amelyek elősegítik a zökkenőmentes együttműködést. Integrált videokonferencia-funkciói lehetővé teszik a csapatok számára, hogy virtuális értekezleteket tartsanak és valós időben együttműködjenek, függetlenül a helyszíntől. A képernyő megosztása és a dokumentumok közös szerkesztése tovább javítja a kommunikációt és növeli a csapat tagjainak termelékenységét.
A Microsoft Teams központi kommunikációs csomópontot is kínál, amely integrálható más Microsoft eszközökkel, például a SharePointtal és az OneDrive-val. Ez zökkenőmentes hozzáférést biztosít a fájlokhoz, dokumentumokhoz és együttműködési terekhez, elősegítve az átláthatóságot és csökkentve az információs szilárdokat.
A Microsoft Teams legjobb funkciói
- Kiváló minőségű videohívások olyan funkciókkal, mint a háttér elmosása, a találkozók rögzítése és a képernyő megosztása.
- Zökkenőmentes integráció más Microsoft 365 alkalmazásokkal, például a Worddel, az Excelrel, a PowerPointtal és a SharePointtal.
- A robusztus biztonsági funkciók biztosítják a biztonságos és magánjellegű beszélgetéseket és fájlmegosztást.
A Microsoft Teams korlátai
- Nincs sok testreszabási lehetőség, különösen néhány versenytársához képest.
- Nehéz integrálni a Microsofton kívüli alkalmazotti kommunikációs szoftverekkel
Microsoft árak
- Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként
Microsoft értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 ( több mint 13 000 értékelés )
- Capterra: 4,5/5 ( több mint 9000 értékelés )
9. Discord
A Discord, amely elsősorban a játékosok kommunikációs platformjaként ismert, sokoldalú és hatékony belső kommunikációs eszköznek bizonyul a csapatmenedzsment számára is. A dedikált szerverek és csatornák központi csomópontot biztosítanak a csapatok kommunikációjához. A csapatok valós idejű hang- és szöveges beszélgetéseket folytathatnak, fájlokat oszthatnak meg és könnyedén együttműködhetnek, elősegítve a hatékony kommunikáció és a gyors döntéshozatal vállalati kultúráját.
A Discord olyan robusztus funkciókat kínál, mint a hangcsevegés, a videocsevegés, a képernyőmegosztás és a szerepkörökön alapuló jogosultságok, amelyek lehetővé teszik a csapatok hatékony együttműködését és a közösségi érzés kialakítását. A Discord testreszabható értesítései és más eszközökkel való gazdag integrációi lehetővé teszik a munkafolyamatok és az információk platformok közötti megosztását, tovább javítva az együttműködést.
A Discord legjobb funkciói
- Széles körű kommunikációs lehetőségek, beleértve a szöveges, hang- és videocsevegést
- Egyedi szerverek és botok
- Megbízható képernyőmegosztás és streaming
A Discord korlátai
- Nem elsősorban üzleti használatra tervezték.
- Korlátozott fájlfeltöltés ingyenes felhasználók számára
- Nincs vállalati szintű biztonság az érzékeny fájlok és adatok védelmére
A Discord árai
- Ingyenes
- Nitro Basic: 2,99 USD/hó felhasználónként
- Nitro: 9,99 USD/hó felhasználónként
Discord értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 ( több mint 300 értékelés )
10. Jostle
A Jostle belső kommunikációs eszköze egy központi hubon keresztül élénk és inkluzív digitális munkahelyet hoz létre, ahol a munkavállalók hozzáférhetnek a fontos információkhoz, részt vehetnek a megbeszéléseken és zökkenőmentesen megoszthatják a friss híreket. Az olyan funkciók, mint a hírcsatornák, a munkavállalói névjegyzékek és a testreszabható intranetek elősegítik a szervezeten belüli átlátható és nyílt kommunikációt.
A Jostle előtérbe helyezi a munkavállalói elkötelezettséget azáltal, hogy lehetővé teszi a munkavállalók elismerését és az eredmények ünneplését, ezzel elősegítve a pozitív munkakultúra kialakítását és csökkentve a fluktuációt. A platform eszközöket kínál a munkavállalók egymás közötti elismeréséhez és visszajelzéséhez, lehetővé téve a kollégák számára, hogy nyilvánosan elismerjék és dicsérjék egymás hozzájárulását. A Jostle emellett lehetőséget biztosít a csapatoknak, hogy dedikált csatornákon vagy hírcsatornákon keresztül kiemeljék a kiemelkedő eredményeket.
A Jostle legjobb funkciói
- Felhasználóbarát, egyszerű kezelőfelület
- Az együttműködési funkciók között szerepel a feladatkezelés és a fájlmegosztás.
- Az olyan funkciók, mint a „People” (Emberek) szakasz és a Shout-Outs (Üdvözletek) elősegítik a munkavállalók elkötelezettségét.
- A könyvtár funkció lehetővé teszi a fájlok egyszerű tárolását és elérését.
A Jostle korlátai
- Korlátozott integrációk
- A keresési funkció lassú és pontatlan lehet.
- Az offline mód hiánya korlátozza a dokumentumokhoz való hozzáférést
Jostle árak
- Bronz: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Ezüst: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Arany: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Platinum: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Jostle értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 ( több mint 190 értékelés )
- Capterra: 4,4/5 ( 70+ értékelés )
11. Zoom
A Zoom egy átfogó videokommunikációs eszköz, amely kiváló minőségű videokonferenciákat biztosít a belső kommunikáció megkönnyítése érdekében. A Zoom elsősorban videotalálkozóiról ismert, de hanghívásokat, webináriumokat és csevegőüzeneteket is kínál, így sokoldalúan használható különböző típusú kommunikációhoz.
A Zoom legjobb funkciói
- Kiváló minőségű videó és hang, akár 1000 videó résztvevő és 49 videó megjelenítésével a képernyőn.
- A hívások rögzítése és átírása megkönnyíti a nyilvántartást és a későbbi hivatkozást.
- Naptárintegrációk a Google Naptárral, az iCal-lal és az Outlookkal, amelyek segítenek a Zoom-értekezletek ütemezésében és azokhoz való csatlakozásban.
- Breakout rooms funkció a résztvevők kisebb csoportokra osztásához videokonferenciák során.
A Zoom korlátai
- A Zoom minősége és funkcionalitása az internetkapcsolat erősségétől függ.
- Felhasználói felülete új felhasználók számára zavaros lehet, különösen a számos funkció és eszköz miatt.
Zoom árak
- A Zoom az iparágtól vagy a szükséges Zoom terméktől függően személyes és üzleti fizetős csomagokat kínál.
Zoom értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 52 500 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 13 400 értékelés)
12. Hétfő
A Monday elsősorban projektmenedzsment eszköz, de erős belső kommunikációs funkciókkal is rendelkezik. Egységes munkaterületet biztosít, ahol a csapatok közösen tervezhetik, nyomon követhetik és elvégezhetik munkájukat.
A Monday legjobb funkciói
- Rendkívül vizuális és intuitív felület, számos testreszabási lehetőséggel a projektkövetéshez.
- Beépített kommunikációs eszközök, például a feladatokhoz és projektekhez fűzhető megjegyzések, amelyek valós idejű megbeszéléseket tesznek lehetővé.
- A fájlmegosztási funkciók lehetővé teszik a csapatok számára, hogy megosszák a feladathoz vagy projekthez kapcsolódó fájlokat vagy dokumentumokat.
- Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive és a Gmail, hogy növelje a termelékenységet.
Hétfői korlátozások
- Az eszköz első használatkor túl bonyolultnak tűnhet az új felhasználók számára, mivel számos funkciója megköveteli a tanulási folyamatot.
- Ez túlzás lehet kis csapatok számára, amelyek egyszerű projekteket és kommunikációs igényeket támasztanak.
Monday.com árak
- Ingyenes: Legfeljebb 2 felhasználó számára alkalmas
- Alap: 12 USD/felhasználó/hónap (36 USD havi számlázás)
- Alapcsomag: 14 USD/felhasználó/hónap (42 USD havi számlázás)
- Pro: 24 USD/felhasználó/hónap (72 USD havi számlázás)
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
Monday.com értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
13. ProofHub
A ProofHub egy all-in-one projekttervező szoftverként pozícionálja magát. Képességei azonban túlmutatnak a projektmenedzsmenten, lenyűgöző belső kommunikációs funkciókkal rendelkezik. A platformon belül megbeszéléseket tarthat, fájlokat oszthat meg és dokumentumokon dolgozhat együtt.
A ProofHub legjobb funkciói
- Különleges tér a csapatmegbeszélésekhez, kommentelési lehetőséggel, @említések használatával és a frissítésekre való reagálási lehetőséggel a jobb együttműködés érdekében.
- Integrált csevegő a gyors beszélgetésekhez, fájlmegosztási lehetőséggel és csoportos csevegés opcióval.
- Fájlok és dokumentumok közös szerkesztése beépített szerkesztőeszközökkel.
- Kanban táblák, Gantt-diagramok és egyedi munkafolyamatok a projektmenedzsmenthez.
A ProofHub korlátai
- Nincs videokonferencia-eszköz, ami azt jelenti, hogy ehhez a funkcióhoz egy másik alkalmazást vagy eszközt kell integrálnia.
- Lehet, hogy más eszközökhöz képest kevesebb integrációval rendelkezik, ami potenciálisan korlátozhatja a munkafolyamatok folytonosságát.
A ProofHub árai
- Alapvető: 45 USD/hó korlátlan felhasználói számért
- Ultimate Control: 89 USD/hó korlátlan felhasználói számért
ProofHub ügyfélértékelések
- G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (65+ értékelés)
Kezdjen el beszélgetni a belső kommunikációs szoftverekkel
Ezeknek a belső kommunikációs és online együttműködési eszközöknek a megismerése csak a kezdet. A következő lépés az, hogy ezek közül az egyik hatékony platformot integrálja a mindennapi belső folyamatokba. Ehhez pedig nincs jobb választás, mint a ClickUp.
A ClickUp több, mint egy egyszerű kommunikációs és együttműködési eszköz. Ez egy teljes körű termelékenységi platform, amely számos funkcióval rendelkezik a munkafolyamatok racionalizálása, az együttműködés elősegítése, a projektek kezelése és természetesen a belső kommunikáció javítása érdekében. A beépített feladatkezelő funkcióval ellátott videóüzenetektől a bármely csapattag vagy projekt számára testreszabható csevegőablakokig a ClickUp segít Önnek abban, hogy a következő lépést tegye meg csapata együttműködésének és termelékenységének javítása érdekében.
Ne csak kommunikáljon – kapcsolódjon, működjön együtt és alkosson a ClickUp segítségével. Mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a különbséget!