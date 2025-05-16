A 10 legjobb Discord alternatíva csoportos csevegéshez 2025-ben

📈 A Lexicon szerint az amerikaiak több mint 80%-a úgy véli, hogy a munkavállalók közötti erős kommunikáció elősegíti az üzleti bizalmat. Ez nagyon fontos!

A Discord az egyik legnépszerűbb platform a csapatok közötti kommunikációhoz. Az idők folyamán a játékosok, távoli csapatok, oktatók és vállalkozások kedvelt kommunikációs platformjává vált.

A platform hang- és videohívásokat, csoportos csevegést, képernyőmegosztást és közösségépítést kínál egy helyen. Sokoldalúsága miatt mind az alkalmi, mind a professzionális együttműködéshez elsődleges választásnak számít.

A Discord azonban nem tökéletes – olyan problémák, mint a korlátozott fájlmegosztás, a végpontok közötti titkosítás hiánya és az értesítések túlterhelése sok felhasználót arra késztet, hogy alternatívákat keressen.

Ez az útmutató a Discord legjobb alternatíváit mutatja be csoportos beszélgetések, videokonferenciák és csapatmunka céljára. Kezdjük! 🎢

Mi az a Discord?

via Discord

A Discord egy népszerű kommunikációs platform, amelyet zökkenőmentes hang- és videohívások, csoportos csevegések és közösségépítés céljára terveztek. Hangcsatornái valós idejű hangkommunikációt tesznek lehetővé, így tökéletesen alkalmasak csapatmegbeszélésekhez és játékokhoz.

A képernyőmegosztási funkció segítségével könnyedén bemutathatja ötleteit, míg a fájlmegosztási funkciók segítségével egyszerűen elküldheti dokumentumait, képeit és videóit. Csoportos csevegéseket hozhat létre, csevegőszobákat kezelhet és közvetlen üzeneteket küldhet, hogy a beszélgetések rendezettek maradjanak. Az azonnali üzenetküldéshez és együttműködéshez a Discord számos alapvető funkciót kínál a kezdéshez.

💡 Bónusz tipp: Szeretnéd fejleszteni online közösségedet? Nézd meg a 15+ Discord-tippet, amelyekkel a játékokon túl is fokozhatod a közösség elkötelezettségét. Hasznos tippeket kapsz az interakció fokozásához és a beszélgetések fenntartásához!

A Discord korlátai, amelyeket érdemes megvizsgálni

A Discord egy funkciókban gazdag csevegőplatform, de nem mindig a legjobb választás.

Íme néhány ok, amiért érdemes lehet alternatívát keresni a Discordhoz:

Nincs végpontok közötti titkosítás : Egyes biztonságos kommunikációs platformokkal ellentétben a Discord nem rendelkezik vállalati szintű titkosítással, ami kevésbé biztonságossá teszi az üzleti kommunikációt és a privát csevegéseket.

Háttérzaj problémák : A Discord hangminősége nem kívánt zajok miatt romolhat, ami frusztrálóvá teszi a csoportos hívásokat és a hangüzeneteket.

Korlátozott projektmenedzsment funkciók : Nincs : Nincs csapatmenedzsment vagy beépített együttműködési eszközök a strukturált csapatkommunikációhoz.

Nincs zökkenőmentes integráció: Más üzleti eszközökkel ellentétben a Discord nem integrálható jól harmadik féltől származó alkalmazásokkal.

Nem ideális professzionális használatra : Játékos közösségek körében népszerű, de hiányoznak belőle az üzleti kommunikációhoz szükséges funkciók, mint például a találkozók ütemezése vagy a feladatok nyomon követése.

Moderálási kihívások: A csevegőszobák, csoportos beszélgetések és közösségi viták kezelése spam és biztonsági aggályok miatt nehéz lehet.

15 Discord alternatíva egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés a legjobb Discord alternatívákról:

Itt található egy rövid összehasonlító táblázat a legjobb Discord alternatívákról, beleértve az eszközt, a legfontosabb funkciókat, a legalkalmasabb felhasználási területeket és az árakat:

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak ClickUp All-in-one munkaalkalmazás: csevegés, feladatok, dokumentumok, AI, képernyőfelvétel, integrációk Minden típusú vállalkozás Ingyenes csomag elérhető, fizetős csomagok 7 dollártól Slack Csapatcsevegés, csatornák, integrációk, fájlmegosztás, keresés Távoli csapatok, vállalkozások Ingyenes csomag elérhető, a fizetős csomagok ára 8,75 dollártól kezdődik. Microsoft Teams Csatornák, videohívások, Office-integráció, fájlmegosztás, titkosítás Vállalkozások, szervezetek Ingyenes csomag elérhető, fizetős csomagok 4 dollártól Chanty Csapatcsevegés, Kanban feladatok, audio-/videohívások, ütemezés Távoli csapatok, kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető, fizetős csomagok 4 dollártól Mumble Kiváló minőségű, alacsony késleltetésű hangcsevegés, pozicionális hang, overlay Játékosok, közösségmenedzserek Örökre ingyenes Steam Chat Gazdag média csevegés, csoportos csatornák, játékon belüli overlay Játékosok Örökre ingyenes Troop Messenger Biztonságos üzenetküldés, hívások, fájlmegosztás, közvetítés, önmegsemmisítő üzenetek Vállalkozások, szervezetek Ingyenes próba elérhető A fizetős csomagok ára 2,50 dollártól kezdődik. Google Chat Google Workspace integráció, Spaces, fájlmegosztás, naptár Vállalkozások, oktatók Ingyenes Google-fiókkal WhatsApp Üzenetküldés, hívások, média megosztás, csoportos csevegés, végpontok közötti titkosítás Közösségi menedzserek, globális csapatok Örökre ingyenes Flock Csatorna csevegés, videohívások, termelékenységi eszközök, integrációk Kis csapatok, vállalkozások 30 napos ingyenes próba elérhető. A fizetős csomagok ára 4,50 dollártól kezdődik. Mattermost Saját tárhely, csatorna csevegés, integrációk, hang-/videohívások Szervezetek, fejlesztők Ingyenes csomag elérhető, fizetős csomagok 10 dollártól Zoom Videotalálkozók, webináriumok, képernyőmegosztás, csevegés Vállalkozások, oktatók Ingyenes csomag elérhető, a fizetős csomagok ára 15,99 dollártól kezdődik. Element Végpontok közötti titkosítás, decentralizált, fájlmegosztás, hang/videó Adatvédelemre összpontosító szervezetek, közösségek A fizetős csomagok ára 5,40 dollártól kezdődik. TeamSpeak Kiváló minőségű hang, fájlmegosztás, privát csatornák, alacsony késleltetés Játékosok, e-sport csapatok Ingyenes csomag elérhető, egyedi árak a fejlett funkciókhoz

A legjobb Discord alternatívák, amelyeket érdemes kipróbálni

Íme 15 Discord alternatíva, amelyek jobb biztonságot, zökkenőmentes integrációt és fejlettebb csapatkommunikációt kínálnak:

1. ClickUp (A legjobb all-in-one munkamenedzsment és együttműködési eszköz)

Tartsa csapatát egy oldalon, és javítsa a kommunikációt a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, több eszközt integrál az együttműködés, a kommunikáció és a feladatkezelés területén, így mindent egy helyen egyesít. Kiváló Discord-alternatíva, mert nem csak üzenetküldésre alkalmas, hanem integrálja a beszélgetéseket a munkával, így biztosítva, hogy minden megbeszélés cselekvéssé váljon.

A közvetlen üzenetküldés, a csapatcsatornák és a szálakba rendezett beszélgetések segítségével a ClickUp Chat használatával mindig szinkronban maradhat a csapatával.

Közvetlen üzenetküldés, csapatcsatornák és szálakba rendezett beszélgetések a ClickUp segítségével

Meg kell beszélni a projekt frissítéseit? Hozzon létre egy külön csevegőcsatornát erre a célra. Szeretne nyomon követni egy beszélgetést? Egyetlen kattintással bármely üzenetet feladattá alakíthat. Szeretné azonnal felhívni egy csapattárs figyelmét egy gyors frissítésre? Csak @megemlítse őket a csevegésben.

Mi több? Lehetővé teszi az üzenetek későbbi időpontra történő ütemezését, biztosítva ezzel a megfelelő időben történő kommunikációt anélkül, hogy megzavarná csapata munkáját. A SyncUps segítségével a videó- és hanghívások csak egy kattintásra vannak, így könnyen lebonyolíthatók a valós idejű megbeszélések.

A ClickUp Chatben akár AI-ügynököket is engedélyezhetsz, hogy kérdésekre válaszoljanak, problémákat osztályozzanak vagy egyedi felhasználási eseteket kezeljenek!

Szeretnéd megváltoztatni a képernyőmegosztási lehetőségeidet? A ClickUp Clips, a platform beépített képernyőfelvevője, lehetővé teszi, hogy könnyedén megoszthasd a képernyődet, amikor bonyolult ötleteket magyarázol vagy dokumentumokat nézel át. Amikor a megbeszélések cselekvési tételeket eredményeznek, azonnal létrehozhatsz és kioszthatsz feladatokat magából a csevegésből, így minden szervezett és megvalósítható marad.

Ezenkívül a ClickUp Brain az AI-alapú gyors válaszok segítségével megkönnyíti az e-mailek írását, az üzenetek megfogalmazását vagy a csapatcsevegésekre való válaszadást. Még a hangneméhez is alkalmazkodik, biztosítva a professzionális és személyre szabott kommunikációt.

Ha éppen megbeszélésen van, a ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain erőteljes kombinációja automatikusan leírja a beszélgetéseket és kivonja a legfontosabb teendőket, így időt és energiát takaríthat meg. Ezzel növeli a termelékenységet, és biztosítja, hogy a fontos részletek rögzítésre kerüljenek, és a végrehajtható feladatok zökkenőmentesen kiosztásra kerüljenek.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, amelyek egyes felhasználók számára kezdetben tanulási görbét jelenthetnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Íme, mit mond Samantha Dengate, a Diggs vezető projektmenedzsere a ClickUp-ról:

A ClickUp bevezetése előtt a megbeszélések és a oda-vissza e-mailek egy fekete lyukhoz vezettek, ahol a tételek láthatatlanok és figyelmen kívül maradtak. Emiatt a feladatokat nem vizsgálták át időben, és senki sem tudta, hogyan halad a kreatív fejlesztés. Most a csapat minden tagja egyértelműen láthatja, mikor esedékesek a teendők, cseveghet és együttműködhet a feladatokon belül.

A ClickUp bevezetése előtt a megbeszélések és a oda-vissza e-mailek egy fekete lyukhoz vezettek, ahol a tételek láthatatlanok és figyelmen kívül maradtak. Emiatt a feladatokat nem vizsgálták át időben, és senki sem tudta, hogyan halad a kreatív fejlesztés. Most a csapat minden tagja egyértelműen láthatja, mikor esedékesek a teendők, cseveghet és együttműködhet a feladatokon belül.

2. Slack (A legjobb szervezett projektmegbeszélésekhez)

via Slack

A Slacket távoli csapatok, vállalkozások és projektmenedzserek széles körben használják a munkafolyamatok racionalizálására. Csatornái lehetővé teszik a beszélgetések témák, projektek vagy csapatok szerint történő strukturálását, így semmi sem vész el.

Csapatán kívül is együtt kell működnie? A Slack Connect segítségével könnyedén együttműködhet külső partnerekkel, így nem kell végtelen e-mail-váltásokat folytatnia. Ha pedig gyors döntésekre van szükség, a Huddles azonnali hang- vagy videocsevegést kínál – időpont egyeztetés nélkül.

A Slack legjobb funkciói

Szervezze meg a csapatbeszélgetéseket strukturált, témaközpontú csatornákkal az egyértelműség érdekében.

Integrálja zökkenőmentesen az olyan alapvető eszközöket, mint a Google Drive, a Trello és a Zoom.

Keresd át az összes üzenetelőzményt, hogy azonnal megtaláld a fontos információkat!

A Slack korlátai

Egyes felhasználók szerint a Slack hang- és videohívásai nem olyan jók, mint más platformoké.

Slack árak

Örökre ingyenes

Pro : 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 33 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

Nézze meg, mit mond ez a G2 felhasználó a Slackről:

A különböző felhőalapú eszközökkel, pl. a JIRA-val való integrációja, valamint a Slack botok használatával történő feladatok és emlékeztetők automatizálásának funkciója az egyik legfontosabb funkció, amely nagyon hasznosnak bizonyult. Más eszközökhöz képest korlátozott videohívási funkciókkal rendelkezik. Ha ezen a téren javítunk, akkor szerintem ez egy teljes értékű eszköz lesz a vállalatok számára.

A különböző felhőalapú eszközökkel, pl. a JIRA-val való integrációja, valamint a Slack botok használatával történő feladatok és emlékeztetők automatizálásának funkciója az egyik legfontosabb funkció, amely nagyon hasznosnak bizonyult. Más eszközökhöz képest korlátozott videohívási funkciókkal rendelkezik. Ha ezen a téren javítunk, akkor szerintem ez egy teljes értékű eszköz lesz a vállalatok számára.

➡️ További információ: A Slack előnyei és hátrányai a munkahelyen

3. Microsoft Teams (a legjobb üzenetküldéshez, videohívásokhoz és fájlmegosztáshoz)

via Microsoft Teams

A zökkenőmentes együttműködés, videohívások és professzionális kommunikáció érdekében a Microsoft Teams a Discord legjobb alternatívája. Akár projekteket kezel, virtuális találkozókat szervez, vagy csapatban cseveg, minden egy helyen marad.

A csatornák segítségével projekt vagy osztály szerint szervezheti a csoportos csevegéseket, hogy a beszélgetések fókuszáltak maradjanak. Ráadásul a végpontok közötti titkosítás biztosítja, hogy csapata beszélgetései magánjellegűek és biztonságosak maradjanak.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Javítsd az együttműködést azáltal, hogy a csapat csevegéseit strukturáltan tartod a projektekhez és témákhoz tartozó csatornák segítségével.

HD videohívások szervezése képernyőmegosztással a tiszta megbeszélések érdekében

A beépített Office eszközökkel valós időben szerkesztheti a megosztott dokumentumokat.

A Microsoft Teams korlátai

A felhasználók szerint a desktop megoldás könnyebben használható, mint a mobil üzenetküldő alkalmazás.

A felület túl sok opció miatt zavarosnak és túlterhelőnek tűnhet.

A Microsoft Teams árai

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/felhasználó/hónap, éves fizetéssel

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/felhasználó/hónap, éves fizetéssel

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó/hónap, éves fizetéssel

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9000+ értékelés)

Nézze meg, mit mond ez a Capterra-felhasználó a Microsoft Teamsről:

A Microsoft Teams segít nekem, mint PhD-hallgatónak, különösen a COVID-19 idején, mivel megkönnyítette a virtuális találkozókat és megbeszéléseket. A felület néha zavaros és túlterhelő lehet, és a teljesítmény lassulhat nagyobb vagy összetettebb adatok esetén.

A Microsoft Teams segít nekem, mint PhD-hallgatónak, különösen a COVID-19 idején, mivel megkönnyítette a virtuális találkozókat és megbeszéléseket. A felület néha zavaros és túlterhelő lehet, és a teljesítmény lassulhat nagyobb vagy összetettebb adatok esetén.

📮 ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapatkommunikációhoz. Bár ez gyors és hatékony kommunikációt tesz lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornára, szálra vagy közvetlen üzenetre oszlanak, ami megnehezíti a későbbiekben az információk visszakeresését. Egy olyan integrált megoldással, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz vannak rendelve, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők.

4. Chanty (A legjobb csapatcsevegéshez és feladatkezeléshez)

via Chanty

A Chanty intuitív felületével zökkenőmentes élményt nyújt. Teambook funkciója rendezettséget biztosít az összes üzeneted, fájlod és feladatod számára, így könnyedén hozzáférhetsz a fontos információkhoz. A szálakba rendezett beszélgetésekkel fókuszált vitákat folytathatsz, elkerülve az információtúlterhelést.

A Chanty Kanban táblája lehetővé teszi a feladatok hatékony nyomon követését és kezelését, az üzeneteket pedig cselekvésre késztető tételekké alakítja. Például egy csapatcsevegés során közvetlenül az üzenetből rendelhet hozzá feladatot, biztosítva ezzel az egyértelműséget és a felelősségre vonhatóságot.

A Chanty legjobb funkciói

A Kanban táblás felület segítségével vizuálisan szervezheti a feladatokat.

Üzenetek ütemezése a címzettek számára optimális időpontokban történő elküldésre

Javítsd a csapatmegbeszéléseket kiváló minőségű hang- és videohívásokkal

A Chanty korlátai

Egyes felhasználók szerint a videohívás funkció hibásan működik, és a HD funkció sem felel meg az elvárásoknak.

Sok felhasználó jelentett problémákat a képernyő megosztásával kapcsolatban, beleértve a kapcsolat stabilitását és a képernyő befagyását.

Chanty árak

Örökre ingyenes

Üzleti : 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Chanty értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

Nézze meg, mit mond a Trustpilot felhasználó a Chanty-ról:

A Chanty számomra igazi áttörést jelentett! Az egyszerű felület, a gyors teljesítmény és a könnyű használat miatt ez a szolgáltatás lett a kedvenc eszközöm a csapatmunkához. Különösen értékelem azt a lehetőséget, hogy a feladatokat közvetlenül a csevegésekben lehet szervezni – ez rengeteg időt takarít meg. Egy másik kiemelkedő tulajdonsága a más szolgáltatásokkal, például a Google Drive-val és a Trellóval való zökkenőmentes integráció, ami még hatékonyabbá teszi a munkafolyamatot. Mindenkinek ajánlom a Chanty-t, aki egyszerűsíteni szeretné a csapat munkafolyamatát és az eredmények elérésére szeretne koncentrálni. Egyszerűen tökéletes szolgáltatás!

A Chanty számomra igazi áttörést jelentett! Az egyszerű felület, a gyors teljesítmény és a könnyű használat miatt ez a szolgáltatás lett a kedvenc eszközöm a csapatmunkához. Különösen értékelem azt a lehetőséget, hogy a feladatokat közvetlenül a csevegésekben lehet szervezni – ez rengeteg időt takarít meg. Egy másik kiemelkedő tulajdonsága a más szolgáltatásokkal, például a Google Drive-val és a Trellóval való zökkenőmentes integráció, ami még hatékonyabbá teszi a munkafolyamatot. Mindenkinek ajánlom a Chanty-t, aki egyszerűsíteni szeretné a csapat munkafolyamatát és az eredmények elérésére szeretne koncentrálni. Egyszerűen tökéletes szolgáltatás!

➡️ További információ: A 10 legjobb képernyőmegosztó szoftver távoli értekezletekhez

5. Mumble (A legjobb biztonságos, kiváló minőségű audio csevegésekhez)

via Mumble

A Mumble egy VoIP kommunikációs alkalmazás, amely alacsony késleltetéséről és kiváló minőségű hangcsevegéséről ismert, ami vonzó alternatívává teszi a Discorddal szemben. A Mumble ideális játékosok és közösségek számára, és olyan kulcsfontosságú funkciókat kínál, amelyek javítják a kommunikációs élményt.

A pozicionális hangnak köszönhetően a játékbeli hangos csevegés magával ragadóvá válik, mivel a hangok a játékbeli helyszínek alapján változnak. Például a kompatibilis játékokban a csapattársak hangja a karakterük irányából hallatszik, ami még valóságosabbá teszi a játékélményt.

A Mumble legjobb funkciói

Hozzáférés a Mumble-hoz több platformon, beleértve a Windows, macOS és Linux rendszereket.

Használja a játékon belüli overlay-t, hogy lássa, ki beszél, anélkül, hogy képernyőt váltana.

Tapasztalja meg a minimális késleltetést az alacsony késleltetésű hangkommunikációval

A Mumble korlátai

Nem alkalmas üzleti csapatok együttműködésére, és hiányoznak belőle más projektmenedzsment funkciók.

A Mumble nem kínál videokonferencia funkciókat, és nincs beépített szöveges üzenetküldő funkciója.

Mumble árak

Örökre ingyenes

Mumble értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Kíváncsi arra, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a munkahelyi kommunikációs eszközökből? Íme néhány tipp, amit érdemes követni: 🚀 Integrálja a termelékenységi eszközökkel a munkafolyamatok egyszerűsítése és a hatékonyság növelése érdekében.

💬 A szálak és csatornák használatával rendezetté teheti a beszélgetéseket, elkerülve a zavaró rendetlenséget.

📅 Üzeneteit időzítheti, hogy azok a megfelelő időben érjék el csapatát, különösen különböző időzónákban.

🔒 Használjon végpontok közötti titkosítást a magánjellegű és biztonságos csapatkommunikációhoz

🎥 Használja ki a videohívások és a képernyőmegosztás előnyeit a hatékonyabb együttműködés érdekében!

6. Steam Chat (a legjobb a zökkenőmentes játékoscsoportok közötti kommunikációhoz)

via Steam Chat

A Steam Chat egy remek Discord alternatíva, különösen azok számára, akik már a Steam ökoszisztémában vannak. A játékosok számára tervezve, zökkenőmentesen integrálódik a játékkönyvtárába, így könnyen kapcsolatba léphet barátaival.

A rich text chat funkcióval videókat, képeket, tweeteket és egyebeket oszthat meg közvetlenül a beszélgetéseiben, javítva ezzel az interakciókat. A csoportos csevegés funkcióval állandó csatornákat hozhat létre a játékoscsapatai számára, így a koordináció gyerekjáték lesz.

A Steam Chat legjobb funkciói

Ossza meg multimédiás tartalmait közvetlenül a csevegésekben, gazdag média támogatásával.

Hatékonyan koordinálja a csapatokat a tartós csoportos csevegőcsatornák segítségével

A játékbeli overlay funkción keresztül zökkenőmentesen érheted el a csevegéseket.

A Steam Chat korlátai

Nem kínál olyan funkciókat, mint a képernyő megosztás, streamer mód és üzenet szerkesztés.

Hiányzik belőle a videokonferencia funkció a személyes interakciókhoz.

Steam Chat árak

Örökre ingyenes

Steam Chat értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Íme, mit mond egy Reddit-felhasználó a Steam Chat-ről:

Őszintén szólva, elég stabil. Használhatod a telefonodon, hanghívásokra is alkalmas, és akár képernyőmegosztás vagy mások játékának megtekintése is lehetséges anélkül, hogy hívásban lennél. Csak kattints a nevükre, és máris nézni kezdheted. A Discord szerver vagy csoport beállítása helyett ez sokkal zökkenőmentesebbnek tűnik. Ráadásul a Steam-en úgyis már barátok vagytok a legtöbb emberrel, akikkel játszol. Nincs szükség Discord-címkére vagy öt különböző szerverhez való csatlakozásra.

Őszintén szólva, elég stabil. Használhatod a telefonodon, hanghívásokra is alkalmas, és akár képernyőmegosztás vagy mások játékának megtekintése is lehetséges anélkül, hogy hívásban lennél. Csak kattints a nevükre, és máris nézni kezdheted. A Discord szerver vagy csoport beállítása helyett ez sokkal zökkenőmentesebbnek tűnik. Ráadásul a Steam-en úgyis már barátok vagytok a legtöbb emberrel, akikkel játszol. Nincs szükség Discord-címkére vagy öt különböző szerverhez való csatlakozásra.

7. Troop Messenger (A legjobb a biztonságos csapatkommunikációhoz)

via Troop Messenger

A Discord alternatívájaként a Troop Messenger egy átfogó kommunikációs platformot kínál, amelynek célja a csapatmunka és a termelékenység javítása. Azonnali üzenetküldés, hang- és videohívások, valamint csoportos csevegések segítségével zökkenőmentesen kapcsolatba léphet csapatával.

A Troop Messenger „Forkout” funkciójával egyszerre több felhasználónak is elküldhet üzeneteket, így egyszerűsítve a bejelentéseket és frissítéseket.

A Troop Messenger legjobb funkciói

Bizalmas üzeneteket küldhet önmegsemmisítő időzítővel a magánélet védelme érdekében.

Üzenetek több felhasználónak történő egyidejű továbbítása a hatékonyság érdekében

Ossza meg élő helyét a csapat tagjaival a koordináció érdekében

A Troop Messenger korlátai

A képfájlok feltöltése 5 MB-ra, a videofájloké pedig 20 MB-ra korlátozott.

Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a felhasználói felület túlzsúfolt, ami megnehezítheti a navigációt és bizonyos funkciók megtalálását, különösen az új felhasználók számára.

Troop Messenger árak

Prémium : 2,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 5 USD/hó felhasználónként

Superior: 9 USD/hó felhasználónként

Troop Messenger értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Nézze meg, mit mond ez a G2 felhasználó a Troop Messengerről:

Összességében tetszik a Troop Messenger használata, sok klassz emoji van benne, amelyekkel sokkal viccesebbé válik a kommunikáció. Összességében remek kommunikációs eszköz csapatcsevegéshez.

Összességében tetszik a Troop Messenger használata, sok klassz emoji van benne, amelyekkel sokkal viccesebbé válik a kommunikáció. Összességében remek kommunikációs eszköz csapatcsevegéshez.

💡 Profi tipp: Előfordult már, hogy elküldött egy üzenetet, és azonnal megbánta? Tanulja meg a csapatcsevegés etikettjét a munkahelyen az optimális együttműködés érdekében ezekkel a forradalmi tippekkel! Maradjon profi – a barátságos hangulat remek, de tartsa munkához illő szinten 🎩

Gondolkozz, mielőtt pingelsz – ne szakítsd meg a mély munkát apró frissítések miatt 🤔

Legyen rövid és velős – a csapata hálás lesz érte ✂️

Korrigálj profi módjára – a helyesírási hibák mindent megváltoztathatnak 🔍

A tárgy sorokat mini-címsorokká alakítsa – így gyorsan felkelti a figyelmet 📰

Használja a humort okosan – ami Önnek vicces, másoknak nem feltétlenül az 😅

8. Google Chat (a legjobb az együttműködéshez a Google Workspace ökoszisztémán belül)

via Google Chat

A Google Workspace szerves részeként a Google Chat zökkenőmentes integrációt kínál olyan alkalmazásokkal, mint a Google Drive, a Naptár és a Meet. Ez lehetővé teszi a fájlok megosztását, a találkozók ütemezését és a dokumentumokon való közvetlen együttműködést a csevegőfelületen belül.

A Spaces funkcióval létrehozhat egy teret marketingcsapatának, ahol megbeszélhetik a kampánystratégiákat, megoszthatják a releváns fájlokat és kioszthatják a feladatokat, így mindenki ugyanazon az oldalon maradhat.

A Google Chat legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható a Google Workspace-be a termelékenység növelése érdekében.

Hozzon létre tereket a folyamatos csapatmunka és megbeszélésekhez

Ütemezzen és csatlakozzon találkozókhoz a Google Naptár integrációval

A Google Chat korlátai

A hozzáféréshez Google-fiók szükséges, ami korlátozza a külső együttműködést.

A Google Chat árai

Örökre ingyenes a Google-fiókod részeként

Google Chat értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)

Nézze meg, mit mond ez a Capterra felhasználó a Google Chat-ről:

A Google Chat alapvető kommunikációs igényekhez jól használható, és zökkenőmentesen integrálható más Google-alkalmazásokkal, de összetettebb, több funkcióval rendelkező beszélgetések vagy nagy csapatok esetében kissé korlátozottnak tűnhet.

A Google Chat alapvető kommunikációs igényekhez jól használható, és zökkenőmentesen integrálható más Google-alkalmazásokkal, de összetettebb, több funkcióval rendelkező beszélgetések vagy nagy csapatok esetében kissé korlátozottnak tűnhet.

9. WhatsApp (a legjobb média megosztáshoz és ingyenes nemzetközi hívások kezdeményezéséhez)

via Whatsapp

A WhatsApp egy ingyenes, több platformon is használható üzenetküldő alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy szöveges üzenetek, hanghívások és videocsevegés segítségével kapcsolatban maradj barátaiddal és családtagjaiddal. Szöveges üzeneteket küldhetsz, fotókat, videókat és dokumentumokat oszthatsz meg, valamint hang- és videohívásokat kezdeményezhetsz – mindezt internetkapcsolat segítségével, külön díj fizetése nélkül.

A WhatsApp csoportos csevegést is kínál, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre több emberrel is kapcsolatba lépj, így könnyen összehangolhatod a terveket, vagy kapcsolatot tarthatsz különböző baráti körökkel. A végpontok közötti titkosítás biztosítja, hogy a beszélgetéseid magánjellegűek és biztonságosak maradjanak.

A WhatsApp legjobb funkciói

Vegyen részt valós idejű szöveges beszélgetésekben egyénekkel vagy csoportokkal, így könnyen tarthatja a kapcsolatot.

Kiváló minőségű hívásokat kezdeményezhet barátaihoz és családtagjaihoz, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak.

Ossza meg fényképeit, videóit és dokumentumait könnyedén a csevegéseken belül!

A WhatsApp korlátai

A hackerek rosszindulatú programokat küldhetnek a WhatsApp felhasználóknak asztali számítógépeken

A felhasználók nem megfelelő tartalmakkal találkozhatnak a WhatsAppon

WhatsApp árak

Örökre ingyenes

WhatsApp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 15 000 értékelés)

Íme, mit mond egy GetApp felhasználó a WhatsApp-ról:

Nagyon könnyen használható, megkönnyíti a nemzetközi kommunikációt, tökéletesen működik a munkahelyi kommunikációban, az üzleti opció pedig kiválóan alkalmas az ügyfelekkel való kommunikációra.

Nagyon könnyen használható, megkönnyíti a nemzetközi kommunikációt, tökéletesen működik a munkahelyi kommunikációban, az üzleti opció pedig kiválóan alkalmas az ügyfelekkel való kommunikációra.

➡️ Olvassa el még: A 10 legjobb all-in-one üzenetküldő alkalmazás

10. Flock (A leghatékonyabb kommunikáció kis csapatok számára)

via Flock

A Flock kiváló alternatívája a Discordnak, különösen professzionális környezetben. A Flock segítségével Ön és csapata szervezett csatornákon keresztül közvetlen és csoportos üzenetváltásban vehet részt, biztosítva a konkrét projektekre vagy témákra összpontosított megbeszéléseket.

Ezenkívül a Flock zökkenőmentesen integrálódik különböző termelékenységi eszközökkel, mint például a Google Drive és a Trello, így könnyedén kezelheti a feladatokat és megoszthatja a fájlokat. Például közvetlenül az alkalmazáson belül rendelhet hozzá teendőket, állíthat be emlékeztetőket és végezhet szavazásokat, így mindenki összhangban maradhat és a terv szerint haladhat.

A Flock legjobb funkciói

Szervezze meg a beszélgetéseket csatornaalapú üzenetküldéssel a koncentrált együttműködés érdekében.

Integrált videokonferencia segítségével könnyedén szervezhet virtuális találkozókat.

Használja a hangjegyzeteket a csapat tagjai közötti gyors és egyértelmű kommunikációhoz.

Flock korlátozások

Az ingyenes verzió legfeljebb 20 tagot támogat, ami korlátozza a nagyobb csapatok használatát.

A felhasználók szerint a felhasználói élmény nehézkes és bonyolult, és nehéz kezelni a sok különböző beszélgetést.

Flock árak

Örökre ingyenes

Pro : 4,50 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Flock értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Nézze meg, mit mond ez a Capterra felhasználó a Flockról:

Tetszik a felhasználói felület; tiszta és többnyire megfelel az igényeinknek. Nem lehet több embernek egyszerre privát üzenetet küldeni, és nehéz kezelni a sok különböző beszélgetést, amire a szervezetünkben nagy szükségünk van. Az UX egyes részei egyszerűen nehézkesek és bosszantóak.

Tetszik a felhasználói felület; tiszta és többnyire megfelel az igényeinknek. Nem lehet több embernek egyszerre privát üzenetet küldeni, és nehéz kezelni a sok különböző beszélgetést, amire a szervezetünkben nagy szükségünk van. Az UX egyes részei egyszerűen nehézkesek és bosszantóak.

11. Mattermost (A legjobb adatfenntarthatóság és biztonság szempontjából)

via Mattermost

A Discorddal ellentétben a Mattermost önálló tárhelyszolgáltatást kínál, így teljes ellenőrzést biztosít az adatok felett. Csatornaalapú üzenetküldő rendszere szervezett beszélgetéseket tesz lehetővé, míg az integrált hang- és videohívások zökkenőmentes valós idejű együttműködést biztosítanak.

A fejlesztők értékelik a GitLab és a Jira eszközökkel való kiterjedt integrációját, amely egységes környezetben racionalizálja a munkafolyamatokat. Lehetővé teszi a telepítési értesítések automatizálását közvetlenül meghatározott csatornákba, így a csapat tagjai manuális frissítések nélkül is tájékozottak maradnak.

A Mattermost legjobb funkciói

Csatornaalapú üzenetküldéssel hatékonyan szervezze meg a beszélgetéseket

Zökkenőmentes együttműködés integrált hang- és videohívások segítségével

Növelje termelékenységét a GitLabhoz hasonló fejlesztői eszközökkel való mély integráció révén.

A Mattermost korlátai

Az üzenetküldő alkalmazás nem rendelkezik beépített videó- vagy audiokonferencia funkciókkal.

A felhasználók zavarosnak találhatják a keresési funkciókat, és nehézséget okozhat számukra a csevegési előzmények között való navigálás.

Mattermost árak

Örökre ingyenes

Professzionális : 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Mattermost értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

Íme, mit mond egy Gartner-felhasználó a Mattermostról:

A Mattermost egy helyen korlátlan számú kommunikációs csatorna létrehozására kínál lehetőséget. Tetszik, ahogy a Mattermost az azonnali üzenetküldés és az élő csevegés révén egyszerűsíti a belső és külső együttműködést.

A Mattermost egy helyen korlátlan számú kommunikációs csatorna létrehozására kínál lehetőséget. Tetszik, ahogy a Mattermost az azonnali üzenetküldés és az élő csevegés révén egyszerűsíti a belső és külső együttműködést.

12. Zoom (A legjobb professzionális virtuális találkozók és webináriumok szervezéséhez)

via Zoom

A Zoom egy vezető videokonferencia-platform, amely kiváló minőségű audio- és videofunkcióiról ismert, így kiváló alternatívája a Discordnak. Zökkenőmentes virtuális találkozókat, webináriumokat és együttműködési üléseket tesz lehetővé, és lehetővé teszi, hogy könnyedén rendezzen vagy csatlakozzon találkozókhoz.

Az olyan funkciók, mint a képernyő megosztása, javítják a prezentációkat, míg a virtuális háttér személyes hangulatot kölcsönöz a videó feednek. A projekt megbeszélése során megoszthatja a képernyőjét, hogy végigvezesse kollégáit a javaslaton, így biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

A Zoom legjobb funkciói

Korlátlan számú egyéni találkozót szervezhet nagyfelbontású videóval.

Zökkenőmentes együttműködés az integrált képernyőmegosztás és megjegyzések segítségével

Növelje az elkötelezettséget virtuális háttérrel és vizuális effektekkel

A Zoom korlátai

Az ingyenes verzió a Zoom-találkozókat 40 percre korlátozza, ami bosszantó, ha hosszabb találkozókat kell szerveznie.

A Zoom Phone és a Zoom Webinars funkciók nem szerepelnek a csomagokban, hanem kiegészítőként érhetők el.

Zoom árak

Örökre ingyenes

Pro : 15,99 USD/hó felhasználónként

Pro : 21,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 56 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 000 értékelés)

Nézze meg, mit mond ez a G2 felhasználó a Zoomról:

Mint a Zoom gyakori felhasználója a munkahelyi kommunikációban, úgy találom, hogy ez egy felbecsülhetetlen értékű eszköz a csapatok összekapcsolására, különösen hibrid vagy távoli munkakörnyezetben.

Mint a Zoom gyakori felhasználója a munkahelyi kommunikációban, úgy találom, hogy ez egy felbecsülhetetlen értékű eszköz a csapatok összekapcsolására, különösen hibrid vagy távoli munkakörnyezetben.

13. Element (A legjobb adatfenntarthatóság és titkosított üzenetküldés szempontjából)

via Element

A Discorddal ellentétben az Element alapértelmezés szerint végpontok közötti titkosítást kínál, így biztosítva a beszélgetések bizalmas jellegét. Decentralizált architektúrája lehetővé teszi a szerverek saját hosztolását, így teljes ellenőrzést biztosít az adatok felett – ez egy kritikus funkció a magánéletüket fontosnak tartó felhasználók számára.

A szöveges, hang- és videocsevegések támogatásával az Element zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé különböző formátumok között. Például egy projektmegbeszélés során közvetlenül a csevegésben oszthat meg fájlokat, így egyszerűsítve a munkafolyamatot anélkül, hogy harmadik féltől származó szolgáltatásokra kellene támaszkodnia.

Az Element legjobb funkciói

Zökkenőmentes kommunikáció integrált hang- és videohívásokon keresztül

Hatékony együttműködés a csevegésekben történő fájlmegosztás támogatásával

Szinkronizált üzenetküldéssel hozzáférhet a beszélgetésekhez minden eszközön

Elemkorlátozások

A Slackhez vagy a Teamshez képest az Element felhasználói bázisa kisebb lehet, ami kevésbé kényelmes a szélesebb körű csapatkommunikációhoz.

Egyes felhasználók kevésbé intuitívnak találják az üzenetszálakat, amikor összetett csoportos beszélgetésekkel foglalkoznak.

Element árak

Üzleti : 5,40 USD/felhasználó/hónap vagy 5 EUR/felhasználó/hónap (éves fizetéssel)

Vállalati : 10,80 USD/felhasználó/hónap vagy 10 EUR/felhasználó/hónap (éves fizetéssel)

Sovereign: Egyedi árazás

Elem értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Íme, mit mond erről az Elementről egy G2-felhasználó:

Nagyon tetszik, hogy minden beszélgetéshez biztonsági funkciók tartoznak. Emellett a titkosítás és a szerver opciók is. A magánhálózatommal való kommunikációra használom.

Nagyon tetszik, hogy minden beszélgetéshez biztonsági funkciók tartoznak. Emellett a titkosítás és a szerver opciók is. A magánhálózatommal való kommunikációra használom.

14. TeamSpeak (A legjobb minőségű hangkommunikáció játékos csapatok számára)

via TeamSpeak

A TeamSpeak játékosok, e-sport csapatok és szakemberek számára készült, robusztus, testreszabható és hatékony hangkommunikációs megoldás, amelyet játékokhoz és professzionális használatra terveztek. Integrált automatikus mikrofonhangszint-beállítása, háttérzaj-csökkentése és visszhangszűrése kiváló hangminőséget biztosít intenzív játékok vagy együttműködési projektek során.

Például egy versenymérkőzés során létrehozhat privát csatornákat, hogy zavartalanul kidolgozhassa a stratégiát a csapatával, javítva ezzel a koordinációt és a teljesítményt.

A TeamSpeak legjobb funkciói

Tapasztalja meg a kristálytiszta, késleltetésmentes kommunikációt az automatikus mikrofonbeállítással!

Fájlokat könnyedén megoszthat a közösségén belül, tűzfalproblémák nélkül.

Kommunikálj diszkréten közvetlen üzenetküldéssel vagy csapat szöveges csevegéssel

A TeamSpeak korlátai

A felhasználói kapacitás egy ingyenes szerveren 32 egyidejű felhasználóra korlátozódik.

Egyes felhasználók kritizálják elavult felületét és az egyéb platformokhoz képest hiányzó integrált funkciókat.

TeamSpeak árak

Örökre ingyenes

Gamer és kereskedelmi licenc: Egyedi árazás

TeamSpeak értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Íme, mit mond egy Reddit-felhasználó a TeamSpeakről:

A TeamSpeak segítségével Ön ténylegesen birtokolja és irányítja a szervert. Nem pedig valami cég, amely kémprogramokat terjeszt. Ezen kívül méretkorlátozás nélkül is átvihet fájlokat. A Discord által felhasznált rendszererőforrások mennyisége tízszerese a TeamSpeakénak. Az egyetlen olyan funkció, amely a Discordban megtalálható, de a TeamSpeakben nem, az a képernyőmegosztás. Én a TeamSpeak-et részesítem előnyben a Discorddal szemben, de ez csak egy személyes preferencia.

A TeamSpeak segítségével Ön ténylegesen birtokolja és irányítja a szervert. Nem pedig egy olyan cég, amely kémprogramokat terjeszt. Ezenkívül méretkorlátozás nélkül is átvihet fájlokat. A Discord által felhasznált rendszererőforrások mennyisége tízszerese a TeamSpeakénak. Az egyetlen olyan funkció, amely a Discordon megtalálható, de a TeamSpeakon nem, az a képernyőmegosztás. Én a TeamSpeakot részesítem előnyben a Discorddal szemben, de ez csak egy személyes preferencia.

Külön említésre méltóak

A fent említett különböző Discord alternatívák mellett még néhány említésre méltó alternatíva:

Rocket.Chat: Ez az eszköz a legalkalmasabb a magas fokú testreszabhatóságot és nyílt forráskódú kommunikációt igénylő feladatokhoz. Ez az eszköz a legalkalmasabb a magas fokú testreszabhatóságot és nyílt forráskódú kommunikációt igénylő feladatokhoz.

Fleep: A beszélgetésekre és az általános feladatkezelésre összpontosít. A beszélgetésekre és az általános feladatkezelésre összpontosít.

Nextcloud Talk: Ez az eszköz ideális a magánélet védelmére összpontosító és saját szerveren futó kommunikációhoz. Ez az eszköz ideális a magánélet védelmére összpontosító és saját szerveren futó kommunikációhoz.

Telegram: Leginkább nagy csoportos csevegésekhez és adatvédelmi funkciókhoz ajánlott. Leginkább nagy csoportos csevegésekhez és adatvédelmi funkciókhoz ajánlott.

Zulip: Ez az eszköz ideális szálakba rendezett beszélgetésekhez és nyílt forráskódú rugalmassághoz. Ez az eszköz ideális szálakba rendezett beszélgetésekhez és nyílt forráskódú rugalmassághoz.

Fejlessze csapatának kommunikációját a ClickUp segítségével

A hatékony kommunikáció minden sikeres csapat gerince. Akár projekteket irányít, virtuális találkozókat szervez, vagy feladatokat koordinál, a megfelelő eszközökkel nagy különbséget tehet. A listán szereplő 15 Discord alternatíva hatékony üzenetküldési, együttműködési és termelékenységi megoldásokat kínál.

De miért kellene több alkalmazást használnia, ha mindent egy helyen megkaphat?

A ClickUp segítségével egy helyen megtalálja a munkához és a kommunikációhoz szükséges összes megoldást. Csevegjen valós időben, kezdeményezzen hang- és videohívásokat, alakítsa üzeneteit feladatokká, és hagyja, hogy a ClickUp Brain automatizálja a munkafolyamatát.

Minden összekapcsolódik – feladatok, dokumentumok és beszélgetések – egyetlen alkalmazásban. Akkor mire vár még? Regisztráljon a ClickUp-ra, hogy egyszerűsítse munkáját és növelje termelékenységét még ma! 🚀