15+ Discord-trükk: fokozza a közösségi részvételt a játékokon túl

Ami eredetileg a játékosok közösségi élményeként indult, ma már a legnépszerűbb csevegőplatformok közé tartozik, több tízmillió napi felhasználóval.

És ez egy természetes fejlődés.

A játékosok még mindig alkotják a többséget. De a csak meghívóval csatlakozható közösségeken belüli hang-, videó- és szöveges üzenetváltásokkal a Discord gyakorlatilag minden típusú online közösség – művészek, rajongói közösségek, influencerek, lelkesek, befektetők, hátizsákos utazók – fantáziáját megragadta, és a lista még folytatódik.

A vállalkozások sem maradnak le. A Discord a bevált belső kommunikációs alkalmazások kihívójaként jelenik meg. Ez a platform rengeteg lehetőséget rejt magában, és a Discord trükkök listájával felszerelkezve olyan funkciókat vehet igénybe, amelyek számos alkalmazáshoz használhatók.

Discord kezdőknek

Bár a Discord eredetileg a játékosok közötti interakció és csapatmunka platformjaként indult, mára egy rugalmas csevegőplatformmá fejlődött, amelyet a játékosok közösségén kívüli szakemberek is használnak. Számos funkciója révén bővült a felhasználói bázisa, amely ma már vállalkozásokat és márkákat is magában foglal.

A Discord használata egyszerűnek tűnhet, de teljes képességei a rejtett funkciókban rejlenek. Fedezzünk fel néhány Discord-tippet és technikát, amelyekkel növelheti a termelékenységet és a közösség részvételét.

A 15 legjobb Discord-tipp és trükk, hogy közössége produktívabbá váljon

A Discord gyorsan a játékosok kedvenc közösségi hálózati platformjává vált, és lassan más iparágakra is kiterjedt, mint például a művészet, a sport és a Web3. A Discord több funkciót kínál a csoportot létrehozni kívánó fejlesztőknek, mint a Discord alternatívái.

De hogyan kellene kinéznie a Discord csoportjának? Hogyan lehet létrehozni és fenntartani egy élénk közösséget?

15 egyszerű Discord-tipp, amelyekkel vonzó és produktív közösséget hozhat létre a Discordon.

1. A Discord és a ClickUp integrálása

Néhány kattintással könnyedén integrálhatja a ClickUp-ot a Discorddal és kedvenc alkalmazásaival.

Ezeknek a platformoknak az integrálásával zökkenőmentesen építheti és automatizálhatja a munkafolyamatokat, így vizuálisan tervezheti meg a munkájához szükséges feladatokat.

Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató a Discord és a ClickUp integrálásához.

1. Lépjen be az App Centerbe

ClickUp 2. 0 esetén: Kattintson a bal alsó sarokban található fiók avatárjára, majd válassza az „App Center” lehetőséget.

ClickUp 3. 0 esetén: kattintson a jobb felső sarokban található Gyors műveletek menüre, majd válassza az „App Center” lehetőséget.

Összegyűjtse az összes eszközét egy központi helyen a ClickUp segítségével

2. Válassza ki a Discordot

Az App Center oldalsávon keresse meg a „Kommunikáció” menüpontot, és válassza a „Discord” lehetőséget.

3. Integráció kezelése:

Kattints a „Kezelés” gombra, majd a „Hozzáadás a Discordhoz” gombra.

Tekintse át az integráció hatékony működéséhez szükséges engedélyeket

Válaszd ki a Discord szervert a legördülő menüből, majd kattints a „Folytatás” gombra.

4. Hozzáférés engedélyezése

A ClickUp hozzáférés engedélyezéséhez kattintson az „Engedélyezés” gombra.

Az engedélyezés után a ClickUp 2. 0 vagy a ClickUp 3. 0 segítségével engedélyezheti a Discord bizonyos értesítéseit.

ClickUp 2. 0 esetén:

Lépj a fiókod avatárjához > Integrációk > Discord

Csatlakoztassa a Discordot a ClickUp-hoz néhány gyors és egyszerű lépésben

Értesítések hozzáadása meghatározott terekhez, mappákhoz vagy listákhoz Válaszd ki a Discord csatornát az értesítésekhez, és mentsd el a beállításokat

ClickUp 3. 0

Nyissa meg a Gyorsműveletek menüt > App Center > Discord Értesítések hozzáadása meghatározott terekhez, mappákhoz vagy listákhoz

Csatlakoztassa a Discordot a ClickUp-hoz, hogy az üzeneteket egy helyen kapja meg

Válassza ki a Discord csatornát az értesítésekhez, és mentse el a beállításait Ne feledd, hogy csak a munkaterület tulajdonosai és rendszergazdái tilthatják le az integrációt. A Discord integráció eltávolítása:

ClickUp 2. 0/3. 0 esetén

Lépjen az Integrációk > Discord menüpontra, és kövesse a lépéseket az integráció eltávolításához. Ez a Clickup és Discord integráció zökkenőmentes kommunikációt és értesítések megosztását teszi lehetővé a ClickUp és a Discord között, javítva az együttműködést és a munkafolyamatok kezelését.

Hozzáférhet több ezer meglévő alkalmazáshoz, vagy használhatja eszközkészletünket, hogy kódolás nélkül csatlakozzon a könyvtárunkban még nem szereplő alkalmazásokhoz.

2. Szerver szerepkörök testreszabása

Az egyedi szerepkör ikonok szórakoztató módja a szerepkörök személyre szabásának és kategorizálásának a szervereden. Jelölhetik a szerepkörök hierarchiáját, tükrözhetik a személyes érdeklődést, vagy illeszkedhetnek a szerver témájához, hogy egységesebb megjelenést biztosítsanak.

Ezek a szerepkörök ikonjai a tagok listáján a szerepkör neve mellett, valamint a csevegésben az egyes felhasználók neve mellett jelennek meg. Ezenkívül a szerveren belül megtekintheted az összes szerepkört és a hozzájuk tartozó ikonokat a felhasználók profiljában.

Érdekel az egyéni szerepkör ikonok beállítása?

Először győződjön meg arról, hogy rendelkezik a „Szerepkörök kezelése” jogosultsággal a szerverén. Csak azok a tagok hozhatnak létre, módosíthatnak vagy törölhetnek ikonokat, akik rendelkeznek ezzel a jogosultsággal.

Ha rendelkezik a szükséges jogosultságokkal, kövesse az alábbi lépéseket:

Nyisd meg a Szerver beállítások > Szerepkörök menüpontot

Válasszon bármelyik szerepkört a listából

A „Kijelző” részben keresse meg a „Szerepkép ikon” mezőt.

Válassz egy emojit. Használj egy egyéni emojit a szerveredről, vagy tölts fel egy képet.

Megjegyzés: Az ikonok az alapértelmezett emojik, az egyéni szerver emojik vagy a feltöltött képek közül választhatók.

Ne feledje, hogy a képek mérete 64×64 pixel lehet, és a maximális méret 256 kb.

3. A bot funkcionalitásának maximalizálása

A Discord botok a csapatkommunikációs alkalmazások legjobb részei. A marketingesek és a vállalkozások tulajdonosai ezeket használják a szervereiken végzett különböző feladatok automatizálására.

A Discordon való csoportépítés egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy meglévő közönségét felhasználva személyre szabott és vonzó közösséget hozzon létre.

A hatékony Discord-marketing magas színvonalú botokat használ, hogy fenntartsa a csoport érdeklődését és szórakoztatását. Íme a tíz leghasznosabb Discord-bot:

MEE6: Egy átfogó bot, amely lehetővé teszi egyedi parancsok létrehozását, hogy automatikusan szerepeket rendeljen hozzá és üzeneteket küldjön meghatározott események alapján.

ProBot: Személyre szabott üdvözlettel fogadja az új tagokat, bemutatva a szervered egyedi stílusát.

Dank Memer: Bár a marketing szempontjából nem tűnik döntő fontosságúnak, a mémek erősíthetik a csoport összetartását.

Voicy: Több mint 50 000 vicces hangklipből álló könyvtárával a Voicy magával ragadó élményt nyújt a felhasználóknak.

Közösségi központok: Ez a bot célja, hogy átalakítsa a szerverközi és platformközi kommunikációt azáltal, hogy összekapcsolja a Discord csatornákat a Hub szobákkal, megkönnyítve az információk megosztását a különböző területek között.

4. Interaktív szavazások létrehozása

A VotaBot egyszerűsíti a vonzó szavazások létrehozását a Discordon. Írja be a „!poll help” parancsot a rendelkezésre álló parancsok megtekintéséhez. A botot csak adminisztrátorok vagy „Poll Creator” szerepkörrel rendelkező személyek használhatják. Nézze meg a „!poll” példákat néhány mintához.

A VotaBot funkciói:

Akár 10 lehetőség egy szavazásban

Akár egy hétig is futó szavazások

A szavazás eredményeit százalékban jeleníti meg

Csak meghatározott felhasználók számára engedélyezi a bothoz való hozzáférést

A bot működtetése – hosting

Hozzon létre egy „botconfig.json” nevű fájlt a bot mappájában, vagy módosítsa a „botconfig-sample.json” fájlt a gazdagéphez.

Adja meg a bot token előtagját (!poll a szokásos előtag), és ha szeretné, adjon hozzá egy meghívó linket.

Növelje a közösségek elkötelezettségét a Discord szavazási funkciójának kihasználásával.

5. A hangcsatornák hatékony kihasználása

A hangcsatornák optimalizálása jelentősen növelheti az elkötelezettséget a Discord szerverén. Íme néhány tipp, hogy a hangcsatornák különböző célokra hatékonyabbak legyenek:

Csatornák témák vagy tevékenységek szerint történő szervezése

Témaközpontú csatornák: Hozzon létre hangcsatornákat, amelyek konkrét témáknak vagy érdeklődési köröknek (pl. játékok, zene, beszélgetések) szenteltek. Ez segít a felhasználóknak abban, hogy könnyen megtalálják a hasonló gondolkodású embereket.

Eseménycsatornák: Kijelölt csatornák különleges események, összejövetelek vagy tervezett tevékenységek számára, hogy ösztönözze a részvételt

Használj megfelelő neveket és leírásokat

Leíró nevek: Használjon egyértelmű és tömör neveket a hangcsatornákhoz, jelezve azok célját vagy témáját.

Csatorna leírások: Adjon hozzá rövid leírásokat vagy irányelveket, hogy a felhasználók megértsék a csatorna szabályait.

Hozzáférés és jogosultságok ellenőrzése

Szerepkörökön alapuló hozzáférés: Korlátozza a hozzáférést bizonyos hangcsatornákhoz a felhasználói szerepkörök alapján, hogy fenntartsa a rendet és a magánszférát.

Moderációs eszközök: Nevezzen ki moderátorokat, akik kezelhetik a hangcsatornákat, ellenőrizhetik a jogosultságokat és fenntarthatják a barátságos légkört.

További bot funkciók engedélyezése

Zenei botok: Integrálj zenei botokat, hogy a felhasználók együtt hallgathassanak zenét, vagy hallgatói partikat szervezhessenek.

Aktivitási botok: Építsen be botokat, amelyek megkönnyítik a játékokat, kvízeket vagy interaktív tevékenységeket a hangcsatornákon belül, hogy aktívan bevonja a felhasználókat.

Ösztönözze az elkötelezettséget és a részvételt

Tervezett tevékenységek: Rendszeresen szervezzen hangalapú eseményeket, beszélgetéseket vagy játékesteket, hogy ösztönözze a felhasználókat arra, hogy meghatározott időpontokban csatlakozzanak a hangcsatornákhoz.

Hangcsatorna-bejelentések: Használja a szöveges csatornákat a hangcsatornákon zajló tevékenységek vagy események bejelentésére, hogy több résztvevőt vonzzon.

Optimalizálja az audio minőségét és beállításait

Hangcsatorna beállítások: Állítsa be a hangcsatorna beállításait a hangminőség optimalizálása, a megfelelő bitráták beállítása és a tiszta kommunikáció biztosítása érdekében.

Útmutatások biztosítása: Tippek a felhasználóknak a mikrofon minőségének vagy beállításainak javításához, hogy jobb hangcsatorna-élményt nyújtsanak

6. Események szervezése naptárintegrációval

Válasszon egy megbízható naptárbotot, például a „CalendarBot” vagy a „ReminderBot” alkalmazást, és integrálja azt zökkenőmentesen a szerverébe.

Hozzon létre egy külön csatornát az eseményhirdetések és a bot értesítések számára, biztosítva ezzel a világos kommunikációt. Használja a bot parancsait az események egyszerű létrehozásához és kezeléséhez, megadva a fontos részleteket, mint a dátum, az idő és az RSVP utasítások.

Beállíthat automatikus emlékeztetőket, hogy emlékeztesse a tagokat az eseményekre, és így tájékoztató értesítéseket küldhessen anélkül, hogy túlterhelné a szervert. Ezenkívül hatékonyan kezelheti az események részleteit, lehetővé téve a szervezőknek, hogy az eseményeket azonnal szerkesszék, töröljék vagy átütemezzék.

Ezután használjon munkahelyi kommunikációs eszközöket, például reakciókkal, megjegyzésekkel és jövőbeli tevékenységekre vonatkozó javaslatokkal ellátott bejegyzéseket. Fedezze fel az integrált funkciókat, például az események külső naptárakkal való szinkronizálását a nagyobb kényelem érdekében.

Íme egy rövid lista azokról a lépésekről, amelyekkel optimalizálhatja a Discord naptárintegrációját az események szervezése érdekében.

Válasszon egy megbízható naptárbotot a zökkenőmentes integrációhoz

Hozzon létre egy külön csatornát az eseményhirdetések és értesítések számára

Használj bot parancsokat az események létrehozásához és kezeléséhez, konkrét részletekkel

Állíts be automatikus emlékeztetőket a tagok részvételének ösztönzésére

Lehetővé teszi a szervezők számára, hogy hatékonyan kezeljék az esemény részleteit és változásait

Ösztönözze a közösség részvételét eseményposztokkal, reakciókkal és kommentekkel

Fedezze fel a további funkciókat, például az események külső naptárakkal való szinkronizálását a kényelem érdekében

7. Emoji és reakciók etikettje

Az emojik és reakciók szórakoztató elemet adhatnak a Discord beszélgetésekhez. Használj emojikat, hogy illeszkedjenek az üzenet hangvételéhez, és így a beszélgetés egyértelmű maradjon.

Más Google chat alternatívákhoz hasonlóan kövesse a Discord közösség emoji használatra vonatkozó szabályait, és kerülje a túlzott használatot a barátságos csevegési környezet érdekében. Használjon különböző érzelmeket, kultúrákat és attitűdöket képviselő, sokszínű emojikat a sokszínűség és az elfogadás támogatása érdekében.

Bevált gyakorlatok Kreatív részvételi ötletek Egyértelműség és kontextus Reakcióalapú szavazások Moderálás Interaktív Emoji játékok (Emoji sorozatok azonosítása) Tartsd tiszteletben a közösség normáit Emoji történetmesélés Változatossá tegye megjelenéseit Visszajelzés emojikkal Maradjon releváns Készen áll a tartalom feloldására? Ünnepi reakciók Egyedi emoji-k Emoji reakciók az érzelmek kifejezésére

Válassza ki a beszélgetéshez releváns reakciókat, és támogassa vagy egészítse ki a mondottakat.

A moderálás tekintetében a közösségi menedzsereknek pozitív légkört kell fenntartaniuk a Discord csoportban. Használjon olyan monitorozó botokat, mint a Dyno vagy a MEE6 a felhasználók kezeléséhez és a tartalom automatikus szűréséhez.

Állítson fel és rendszeresen frissítsen egyértelmű irányelveket és szabályokat, amelyek meghatározzák a várt viselkedést és a tartalom hangvételét.

A egészséges légkör fenntartásának elengedhetetlen része a csatornák aktív figyelemmel kísérése és a bejelentett anyagokra vagy konfliktusokra való gyors reagálás.

A csoportok hatékony irányításához olyan eszközökre van szükség, mint a moderálási napló, a konfliktuskezelési készségek és a visszacsatolási ciklusok.

A moderátorok képzése, erőforrásokkal való ellátása és egy robusztus támogatási rendszer biztosítása garantálja, hogy különböző helyzeteket is jól tudjanak kezelni, ami elősegíti a Discord közösség növekedését és barátságos légkörét.

9. Értesítések kezelése

Az értesítések testreszabása olyan, mintha kiválasztanád, milyen híreket szeretnél hallani és mikor. Akár a telefonodon, akár a számítógépeden kapod az értesítéseket, ezeket a saját preferenciáid szerint állíthatod be.

Ráadásul ez egy módja annak, hogy a Discord élménye élvezetes és ne legyen túl zajos. A beállítások testreszabásával mindenki jól érezheti magát anélkül, hogy túl sok értesítés bombázná.

Tippek az értesítések hatékony kezeléséhez

Testreszabható értesítési beállítások: Válassza ki, hogy mely csatornákról szeretne értesítést kapni, vagy csak a megemlítéseket szeretné látni.

Szerepkörökön alapuló értesítések: Ösztönözze a szerepkörök megemlítését kritikus frissítések esetén, vagy engedélyezze a felhasználóknak, hogy szerepkörökhöz kapcsolódó riasztásokat válasszanak.

Beütemezett csendes órák: Állítson be csendes órákat, hogy minimálisra csökkentse az értesítéseket bizonyos időintervallumokban.

Összesített értesítések: Egyedi pingek helyett csomagolt értesítéseket vagy rendszeres összefoglalókat kaphat.

Eszközspecifikus beállítások: Testreszabhatja az értesítési beállításokat külön a mobil és asztali eszközökön

Ösztönözze a felhasználók testreszabását: Ismertesse a felhasználókkal a testreszabási lehetőségeket, és rendszeresen emlékeztesse őket a rendelkezésre álló beállításokra.

Visszajelzések gyűjtése: Gyűjtsd össze a felhasználók visszajelzéseit, hogy megértsd a preferenciákat, és ennek megfelelően módosítsd az értesítési beállításokat.

10. Hozzon létre egyéni parancsokat

Ha egyedi parancsokat hozol létre a Discordon, az segít automatizálni az ismétlődő feladatokat. Botokkal vagy speciális funkciókkal ezek a parancsok gyorsbillentyűként működnek, és egy egyszerű parancs segítségével végrehajtanak bizonyos műveleteket.

Parancsok Funkcionalitás !weboldal A közösség weboldalának linkjét azonnal megoszthatja !szabályok Rövid áttekintést vagy linket biztosít a szerver szabályaihoz !event Emlékeztetőket állít be a közelgő eseményekhez, beleértve a dátumot, az időpontot és a részleteket !role @user RoleName Parancs aktiválása után gyorsan hozzárendel egy adott szerepet a felhasználóhoz !greet Üdvözlő üzenet megjelenítése az új tagok számára, akik csatlakoznak a szerverhez

Ezek a parancsok segítenek egyszerűsíteni az ismétlődő feladatokat és egyedi parancsokat létrehozni botok és egyéb funkciók segítségével.

11. A szerverelemzés megértése

A Discord elemző eszközei forradalmi változást hoznak. Olyan mutatókat követnek nyomon, mint a szerveren tartózkodók száma, az üzenetek gyakorisága és a legaktívabb csatornák.

Ezek az eszközök segítenek az adminisztrátoroknak megérteni a szerver csúcsidőszaki aktivitását, a preferált témákat vagy csatornákat, valamint azt, hogy növekszik-e a közösség. Emellett feltárják a felhasználói megtartást, valamint az események és bejelentések hatását.

Tagok száma: betekintést nyújt a szerveren regisztrált tagok teljes számába

Üzenetek gyakorisága: Nyomon követi, hogy milyen gyakran küldenek üzeneteket a különböző csatornákon

Aktív felhasználók: Az aktívan részt vevő vagy online felhasználók számát mutatja.

Csatornaaktivitás: Kiemeli, mely csatornák a legaktívabbak és legvonzóbbak

Felhasználói megtartási mutatók: Elemezi a felhasználói megtartás és növekedés tendenciáit a szerveren belül

Eseményhatás-elemzés: Méri az események vagy bejelentések hatását a felhasználói elkötelezettségre

Ezen információk elemzésével az adminisztrátorok eseményeket tervezhetnek, online találkozóeszközökkel gyors találkozókat szervezhetnek, szórakoztató tartalmakat hozhatnak létre, és a népszerűség alapján módosíthatják a szerver beállításait. Ezen elemzések használata növeli a szerveren vagy csatornán belüli mindenki részvételét.

12. A biztonsági intézkedések javítása

A Discord közösségén belül biztonságos környezet létrehozása elengedhetetlen minden tag biztonsága szempontjából. Rendszeresen emlékeztesse a tagokat, hogy erős, egyedi jelszavakat (2FA) használjanak Discord-fiókjukhoz.

Íme néhány további tipp a biztonság fokozásához:

Rendszeres biztonsági ellenőrzések: Kérje meg a tagokat, hogy rendszeresen ellenőrizzék a csatlakoztatott alkalmazásaikat, és távolítsák el azokat, amelyeket már nem használnak vagy nem bíznak meg, hogy minimalizálják a sebezhetőségeket.

Biztonságos linkek: Tanácsolja a felhasználóknak, hogy kerüljék a gyanús vagy ismeretlen linkekre kattintást a Discord üzenetekben, hogy megelőzzék a phishing-kísérleteket vagy a rosszindulatú szoftverek fertőzését.

Vigyázz a közvetlen üzenetekkel: Emlékeztesd a tagokat, hogy legyenek óvatosak, amikor közvetlen üzenetekben ismeretlen felhasználókkal lépnek kapcsolatba, különösen, ha személyes adatok megosztásáról vagy linkekre kattintásról van szó.

13. Multimédia beépítése a Discordba

A multimédia hozzáadása a Discordhoz javítja a beszélgetéseket. Használjon képeket vagy videókat a releváns csatornákon, például játékrészleteket vagy előzeteseket, hogy érdekes beszélgetéseket indítson el. Az interaktív események, például a kreatív versenyek ösztönzik a sokszínű tartalom megosztását és élénkítik a közösség hangulatát.

A Discordon támogatott multimédiás formátumok

Képek : A JPEG, PNG, GIF és BMP általános képformátumok széles körben támogatottak.

Videók: A Discord lehetővé teszi MP4 és WebM formátumú videofájlok megosztását.

GIF-ek: Animált GIF-ek megosztásával növelhető a vizuális vonzerő

Linkek: A Discord lehetővé teszi külső multimédiás tartalmakra mutató linkek megosztását, beleértve a YouTube vagy a Twitch platformokról származó videókat is.

14. Szerver szervezése és csatorna struktúra

A Discord szerver szervezése magában foglalja a csatornák egyszerű használatra való elrendezését. Kezdje azzal, hogy a csatornákat játékok, hobbi vagy bejelentések kategóriákba csoportosítja.

Ezután nevezd el az egyes csatornákat a használatuknak megfelelően, például „Általános csevegés” vagy „Játékzóna” névvel, hogy az emberek tudják, hova kell menniük.

Tartsa a dolgokat következetesnek és rendezettnek azáltal, hogy rendszeresen felülvizsgálja csatornája beállításait. Így mindenki könnyen megtalálhatja, amit keres, és a csevegés és a megosztás a szerverén egyszerűbbé és élvezetesebbé válik.

15. A Discord oktatási célokra való felhasználása

Az oktatók különböző módszereket próbáltak ki a Discord integrálására az osztálytermi oktatásba. Mielőtt azonban belevágna, fontos, hogy tisztázza céljait, mivel a Discord szerver számos felhasználási lehetőséget kínál.

Akár osztálybeszélgetések elősegítését, házi feladat segítségnyújtás szervezését, akár online együttműködési eszközök és funkciók biztosítását tűzte ki célul a diákcsapatok számára, a Discord minden szükséges eszközt biztosít ehhez.

Hozzon létre szöveges csatornákat órához, házi feladatokhoz vagy tanulócsoportokhoz. Hozzon létre csatornákat, ahol a diákok megbeszélhetik a feladatokat vagy kérdéseket tehetnek fel.

Használja a hangcsatornákat egyéni vagy csoportos beszélgetésekhez, vagy akár extra segítségnyújtási ülésekhez is.

Próbáld ki a Go Live szolgáltatást, amellyel egyszerre akár 50 embernek is tarthatsz élő oktatást

Gondoljon át különböző szerepköröket és jogosultságokat a diákok számára az egyes csatornákon. Létrehozhat néhány csatornát, amelyeken csak bejelentéseket lehet közzétenni, és korlátozhatja a diákok hozzászólási jogát.

Játssz a Discorddal és a ClickUp-pal

A Discord egy dinamikus platformmá fejlődött, amely csapatmunkát segítő eszközöket kínál, és mára már túllépett a játékok területén. Ez az útmutató fejlett tippeket ad az elkötelezettség és az eredmények növeléséhez bármilyen üzleti tevékenységben.

Számos módja van a Discordon való együttműködésnek, a botok használatától és olyan eszközök kombinálásától, mint a ClickUp, a multimédia maximális kihasználásáig.

