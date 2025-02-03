A 10 legjobb Google Chat alternatíva a csapatkommunikáció fejlesztéséhez

Valószínűleg már milliószor hallotta azt a mantrát, hogy „a kommunikáció a kulcs”, de a távmunka térnyerésével ez a mondás még relevánsabbá vált. ☎️

A távoli csapatok nagyban támaszkodnak a zökkenőmentes kommunikációra, hogy áthidalják a fizikai távolságot és lehetővé tegyék a csapatmunkát. Szerencsére az online együttműködési alkalmazások és üzleti üzenetküldő eszközök lehetővé teszik a csapatok számára, hogy kapcsolatban maradjanak és nyomon kövessék a fontos frissítéseket, függetlenül fizikai helyüktől és időzónájuktól.

A Hangouts 2020-as felváltása óta a Google Chat hatékony kommunikációs eszköznek bizonyult – különösen a Google Workspace felhasználók számára, mivel zökkenőmentesen integrálható a Workspace alkalmazásokkal.

Annak ellenére, hogy biztonságos és egyszerű módot kínál az együttműködésre és a fájlmegosztásra a Google ökoszisztémáján belül, a Google Chat biztosan nem a legjobb választás. Legjobb esetben is csak egy megfelelő eszköz; más eszközök ugyanolyan jól, vagy még jobban teljesítenek.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb Google Chat alternatívát, bemutatjuk azok kiemelkedő funkcióit és rámutatunk néhány hiányosságra, hogy segítsünk kiválasztani a következő csapatmunkát támogató eszközt.

Mi az a Google Chat?

A Google Workspace felhasználók körében népszerű Google Chat egy hatékony eszköz, amely segít csapatának hatékonyan együttműködni és nyomon követni a megosztott feladatokat.

A kommunikáció egyéni üzenetek vagy csatornák , például Spaces és csoportos beszélgetések köré épül.

Összességében a felület egyszerű és intuitív, így könnyen kezelhető és használható. A Spaces esetében a kommunikáció szálakba van szervezve, így a felhasználók könnyen követhetik és válaszolhatnak az egyes üzenetekre.

A Google Chat legfőbb előnye, hogy zökkenőmentesen integrálódik a Google meglévő alkalmazáshálózatába. Virtuális értekezleteket szervezhet a Meet alkalmazásban, könnyedén megoszthatja a Drive fájljait, vagy közvetlenül hozzáadhat feladatokat és eseményeket a Google Naptárhoz.

Ráadásul egy nagyon optimalizált keresési funkcióval is rendelkezik. Tehát akár a csevegési előzmények között keres fontos információkat, akár dokumentumokat keres a szövegek tengerében, a szűrők segítségével könnyedén megtalálhatja őket!

A Google nemrégiben AI-funkciókat épített be alkalmazásaiba, és a Chat sem kivétel ez alól. Használja ki a Duet AI segítő funkcióit, hogy naprakész maradjon és hasznos információkat szerezzen a Chat munkaterületén zajló beszélgetésekből. ?

Hogyan válasszuk ki a legjobb Google Hangouts alternatívát?

Tekintettel arra, hogy a Google Chat korlátozott számú harmadik féltől származó integrációval rendelkezik, és túlságosan egyszerű kialakítása miatt néhány fejlett funkciót nem tartalmaz, sok kívánnivalót hagy maga után. Ezért érdemes lehet átfogóbb csapatkommunikációs eszközöket keresni.

Íme néhány fontos szempont, amelyet érdemes figyelembe venni, ha alternatívát keres a Google Chathez:

Könnyű használat: A csapat minden tagjának könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, intuitív és könnyen kezelhető funkciókkal. Biztonság: Az eszköznek elsődleges fontosságot kell tulajdonítania a biztonságnak és az adatvédelmi incidensek elleni védelemnek. Integrációk: Az alternatív eszköznek széles körű integrációs lehetőségekkel kell rendelkeznie, hogy javítsa csapata munkafolyamatát és termelékenységét. Automatizálás: Lehetővé kell tennie egyedi munkafolyamatok létrehozását, amelyek racionalizálják a feladatokat és időt takarítanak meg. Testreszabás: Testreszabható funkciók a csapat kommunikációs igényeinek megfelelően

A 10 legjobb Google Hangouts alternatíva, amit érdemes kipróbálni

A fenti tényezőket szem előtt tartva, nézzük meg a 10 legjobb Google Chat alternatívát, amelyekkel fokozhatja a csapat együttműködését és kommunikációját.

A csevegő nézet minden megjegyzésedet a ClickUp-ban tárolja, hogy gyorsan megtalálhass bármelyik beszélgetést.

A ClickUp egy kiváló termelékenységi és csapatmunkát támogató platform, amely széles körű funkciókat kínál a projektmenedzsmenthez és a csapatkommunikációhoz. Zökkenőmentes módot biztosít a megosztott feladatok vizualizálására és azok hatékony kezelésére a befejezésig.

A ClickUp Chat nézet a platform központi kommunikációs csatornája. Itt beszélgetéseket indíthat, fájlokat és erőforrásokat oszthat meg, valamint megjegyzéseket rendelhet hozzá. A Mention opció segítségével megjelölhet bizonyos csapattagokat a beszélgetésekben, így biztosítva, hogy azok értesüljenek a frissítésekről és változásokról, amint azok bekövetkeznek.

Egyszerű módszert keres, amellyel pontosan megmutathatja csapattagjainak, miről beszél? A ClickUp Clip a megoldás. Ez a platform képernyőfelvételi funkciója, amely lehetővé teszi, hogy rögzítse és megossza munkaterületét csapattagjaival, hogy azok könnyen követni tudják és megoldhassák a problémákat.

A ClickUp megjegyzései az egyik leghatékonyabb módja a valós idejű kommunikációnak és a végzett munkával kapcsolatos visszajelzések megadásának. Helyett új feladatok létrehozásával, hozzárendelhet megjegyzéseket a csapat tagjaihoz. Így csökkentheti a kommunikációra fordított időt, és kisebb cselekvési pontokat hozhat létre a nagyobb feladatokon belül. ?

A ClickUp segítségével könnyedén formázhatja és szerkesztheti a dokumentumokat a csapattal, anélkül, hogy egymás munkáját zavarnák.

A ClickUp Docs egy másik hatékony együttműködési eszköz, amely ideális dokumentumok létrehozásához, szerkesztéséhez és megosztásához a csapattal. Akár egy projekt ötleteinek kidolgozásáról, akár találkozói jegyzetek készítéséről van szó, ez a funkció lehetővé teszi, hogy együttműködjön a csapattagokkal, így időt takaríthat meg és elkerülheti a felesleges oda-vissza levelezést. ?

A ClickUp AI-t közvetlenül a Docs-ban használhatja fel a feladatok frissítéseinek és a megbeszélések jegyzetének összefoglalásához, a teendők generálásához és a tartalom szerkesztéséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

Központi kommunikációs csatorna beszélgetések kezdeményezéséhez, fájlok megosztásához és megjegyzések feladatként való hozzárendeléséhez.

Kommentálási funkció az aszinkron együttműködéshez

Képernyőfelvétel opció a munkaterület megosztásához a csapattal

Rendkívül testreszabható munkaterület olyan funkciókkal, mint az egyéni mezők , a feladatállapotok és a munkafolyamat-kezelés.

Együttműködésen alapuló, mesterséges intelligenciával támogatott dokumentumközpont, ahol valós időben megoszthatja és megvitathatja ötleteit

Több mint 1000 integráció népszerű munkaalkalmazásokkal

Biztonságos platform

A ClickUp korlátai

A platform számos funkciójának használata kissé zavaros lehet.

A mobilalkalmazás nem annyira funkciókban gazdag, mint a webes verzió.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited : 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati : Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Slack

A Slack egy remek Google Chat alternatíva, amely üzenetküldési és fájlmegosztási funkciókat kínál, hogy a csapatok hatékonyabban tudjanak együttműködni. A szokásos kommunikációs lehetőségek mellett az eszköz olyan fejlett funkciókat is kínál, mint a video- és hanghívások, valamint a közös munkaterületek.

A csatornák a csapatbeszélgetések központi helyszínei, ahol konkrét üzenetekhez tartozó beszélgetési szálak találhatók. Az egyéni üzenetek pedig közvetlen csevegésekben vannak rendszerezve. ?

A Slack Huddles opciójával könnyedén felveheti a kapcsolatot csapattársaival anélkül, hogy konferenciát kellene szerveznie. A Huddles lehetővé teszi a képernyők, emoji reakciók, fájlok, linkek és dokumentumok megosztását, így kiválóan alkalmas arra, hogy kapcsolatban maradjon csapatával.

A Slack fejlett keresési szűrőket is kínál – ezek segítségével szűkítheti a keresési eredményeket, és könnyedén megtalálhatja a kívánt üzeneteket vagy fájlokat! ?

Mindenekelőtt a Slack lehetővé teszi különböző eszközök és szolgáltatások integrálását, így munkádat egy helyen végezheted, és minimalizálhatod az alkalmazások közötti zavaró váltást.

A Slack legjobb funkciói

Szervezett üzenetküldés és csevegés keresési szűrőkkel

Széles körű integrációk

Valós idejű videós együttműködés a Huddles segítségével

Értesítési beállítások konkrét csatornákhoz és kulcsszavakhoz

Egyedi munkaterület-témák és hangulatjelek

A Slack korlátai

Megtanulása új felhasználók számára nehéz

Az értesítések kezelési rendszere nem intuitív

A Slack árai

Ingyenes

Pro: 7,25 USD/hó felhasználónként

Business+ : 12,50 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 30 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 20 000 értékelés)

3. Discord

A Discord egy egységes kommunikációs platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a szöveges, hang- és audio csatornákon történő csevegést. Eredetileg játékosok számára készült, de mára számos online közösségben népszerűvé vált. ?️

A felhasználók különböző érdeklődési körök és témacsoportok alapján privát vagy nyilvános szervereket hozhatnak létre és csatlakozhatnak azokhoz, hogy kapcsolatba lépjenek a csapat tagjaival. Emellett olyan funkciókat is kínál, mint a képernyő- és fájlmegosztás.

A Discord széles körű integrációs lehetőségekkel büszkélkedhet, amelyek bővítik funkcionalitását. Csatlakoztathatja botokhoz a feladatok és munkafolyamatok automatizálása érdekében, vagy összekapcsolhatja játékplatformokkal és népszerű streaming szolgáltatásokkal, mint például a YouTube és a Twitch.

Mivel azonban ezeket a Discord alternatívákat nem üzleti kommunikációra tervezték és nem is optimalizálták teljes mértékben, egyesek jobban megfelelhetnek erre a célra.

A Discord legjobb funkciói

Valós idejű kommunikáció hang- és videohívásokon keresztül

Képernyő- és fájlmegosztás

Testreszabható értesítések

Bot automatizálás támogatása

Integrációk a közösségi média alkalmazásokkal

A Discord korlátai

Nem optimalizált üzleti/csapatkommunikációra

Adatvédelmi és biztonsági aggályok

Discord árak

Ingyenes

Nitro basic : 2,99 USD/hó

Nitro: 9,99 USD/hó

Discord értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

TrustRadius: 8,7/10 (több mint 150 értékelés)

4. Telegram

A Telegram egy felhőalapú üzenetküldő platform , amely ideális személyes beszélgetésekhez és nagyszabású közösségi közvetítésekhez.

Lehetővé teszi a csapatok számára szövegek, videók és fájlok küldését, valamint csoportok és csatornák létrehozását a nagyobb léptékű kommunikációhoz. A Telegrammal valós időben is együttműködhet videohívásokon keresztül.

A Csatornák segítségével a Telegram lehetővé teszi, hogy nagyobb közönséggel kommunikálj. Nagy követőtáborral rendelkezhetsz (korlátlan számú előfizetőt támogat), fájlokat oszthatsz meg, szavazásokat és élő közvetítéseket indíthatsz, és még sok minden mást!

A Telegram biztonsági fejlesztései és funkciói külön említést érdemelnek. Például a Secret Chat funkció lehetővé teszi, hogy privát beszélgetéseket folytasson, amelyek csak a csevegésen belül érhetők el. Mivel a felhasználók nem tudják továbbítani vagy képernyőképet készíteni róluk, azok biztonságban vannak harmadik felektől. ?

A Telegram legjobb funkciói

Biztonsági fejlesztések és végpontok közötti titkosítás

Nagy fájlok megosztásának támogatása

Akár 20 000 tagot számláló nagy csoportos csevegések

Csevegés mappákba rendezve

Szinkronizálás mobil és asztali platformok között

A Telegram korlátai

Korlátozott videokonferencia-lehetőségek

Korlátozott alkalmazásintegrációk

Telegram árak

Ingyenes

Prémium: 4,99 USD/hó felhasználónként

Telegram értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

TrustRadius: 9,2/10 (70+ értékelés)

5. Microsoft Teams

A Microsoft Teams egy kiváló feladatkezelő és együttműködési megoldás, amelyet – ahogy a neve is sugallja – csapatok számára terveztek. A kiterjedt online értekezleteszközökkel hatékonyan együttműködhet, fájlokat oszthat meg és valós időben kommunikálhat a Teams és Channels segítségével.

A platform zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft 365 ökoszisztéma egyéb eszközeivel, így közvetlenül a Teams felületén tervezhet megbeszéléseket és dolgozhat együtt dokumentumokon.

Az eszköz egyik legnagyobb erőssége a kiváló minőségű webkonferencia-funkciók. Akár 300 résztvevő is csatlakozhat a webes vagy audioeszközökön keresztül, rögzítheti a hívásokat és élő közvetítéseket állíthat be. További együttműködési funkciók is rendelkezésre állnak, például virtuális háttér, képernyőmegosztás, csevegés és feliratok.

A Microsoft Teams Whiteboards funkciója hatékony módszert kínál a csapatok számára az ötletek kidolgozására és az információk vizualizálására. A tagok írhatnak, rajzolhatnak, vázlatokat és diagramokat készíthetnek ezen a virtuális vásznon. A legjobb rész? A változások automatikusan szinkronizálódnak, így azonnal láthatja őket. ?

Bár néhány Microsoft Teams alternatíva hasonló szintű funkcionalitást kínál, ez az eszköz továbbra is megbízható választás a csapatok közötti kommunikációhoz.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Nagy webkonferencia-támogatás

Integráció más Microsoft 365 eszközökkel

Digitális táblák az együttműködéshez

Kis csoportokba osztott szobák a megbeszélések alatt

A Microsoft Teams korlátai

A fájlszervező rendszer egyes felhasználók számára bonyolultnak tűnhet.

Néha lassú

A Microsoft Teams árai

Ingyenes csomag

Teams essentials: 4 USD/hó felhasználónként

Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9000+ értékelés)

6. Workplace

A Workplace egy a Meta által fejlesztett kommunikációs eszköz, amely segít a csapatoknak a csevegés, a hangüzenetek és a csoportok segítségével biztonságosan együttműködni. A Facebook felületén alapul, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy kapcsolatban maradjanak, és hatékonyan osszák meg fájljaikat és frissítéseiket.

A Facebookhoz hasonlóan a Workplace is rendelkezik egy hírcsatornával, amely a tagokat tájékoztatja a szervezeten belüli frissítésekről, bejelentésekről és bejegyzésekről. A tagok reagálhatnak ezekre a bejegyzésekre, és saját preferenciáiknak megfelelően testreszabhatják őket.

Interaktív funkciók, például megjegyzések, kérdések és reakciók segítségével élő videó közvetítéseket szervezhet a csapatán belül. A nézők a videókat elmenthetik, hogy később megnézhessék őket.

Ezenkívül a Workplace betekintést és elemzéseket is nyújt, amelyek segítenek a csapatoknak az elkötelezettség mérésében. ?

A munkahely legjobb funkciói

Csoportos megbeszélések

Élő videók

A Facebookhoz hasonló hírcsatorna

Csapatelemzés

Széles körű integrációk, beleértve a Google Workspace és a Microsoft 365 alkalmazásokat

A munkahelyi korlátozások

A felhasználók zavarónak találhatják a Facebook-hoz hasonló hírfolyamot.

Adatvédelmi aggályok

Workplace árak

Alapcsomag : 4 USD/hó/fő

Továbbfejlesztett adminisztrációs és támogatási kiegészítő : 2 USD/hó/fő

Vállalati élő kiegészítő: 2 USD/hó/fő

Munkahelyi értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (1000+ értékelés)

7. Flock

A Flock segítségével közvetlen üzenetküldéssel egyéni beszélgetéseket folytathat, vagy csatornákat hozhat létre csapatok és csoportok számára.

Ez a platform megkönnyíti a csapatmunkát, mivel lehetővé teszi a tagok számára, hogy megoszthassák a teendőket és feladatokhoz rendeljenek. Ezenkívül tartalmaz egy szavazási funkciót is, amely segítségével könnyedén gyűjtheti össze kollégáinak visszajelzéseit és véleményét. ?

Ezenkívül a felhasználók együttműködhetnek, fájlokat oszthatnak meg, valamint videó- és hanghívásokon keresztül kommunikálhatnak. A Flock zökkenőmentesen integrálódik olyan harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint a Google Drive és a Trello, így a felhasználók könnyedén kezelhetik és nyomon követhetik feladataikat és fájljaikat.

A Flock legjobb funkciói

Teendőlisták megosztása és létrehozása

Kérdőívek készítése

Harmadik féltől származó integrációk

Csatornák a csapatkommunikációhoz

Videó- és hanghívások

A Flock korlátai

Fájlmegosztási korlátozások

A versenytársakhoz képest korlátozott integrációs lehetőségek

Flock árak

Ingyenes

Pro : 4,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Flock értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

8. Skype

Több mint két évtizeddel a bevezetése után a Skype az egyik legnépszerűbb kommunikációs és videokonferencia-platformmá vált. Bár hiányoznak belőle a listánkon szereplő sok más Google Chat alternatíva fejlett funkciói, a Skype mégis egy egyszerű és megbízható megoldás, amely összeköti a csapatokat és összehangolja a mindennapi munkájukat.

A Skype ingyenes hang- és videohívásokat tesz lehetővé Skype-felhasználók között világszerte. Emellett tartalmaz egy hívásrögzítési funkciót is, így a felhasználók később visszatérhetnek a hívásokhoz.

A Skype egyik legjobb tulajdonsága a nyelvi fordítási opció, amely hasznos lehet a különböző nyelveken kommunikáló, földrajzilag szétszórt csapatok számára.

A Skype legjobb funkciói

Ingyenes hang- és videohívások

Azonnali üzenetküldés

Beszédfordítás

Csoportos beszélgetések

Üzenetidézetek

A Skype korlátai

Audio-/videóminőségi problémák

Hirdetéseket és promóciókat tartalmaz, amelyek elvonhatják a figyelmet.

Skype árak

USA: 2,54 USD/hó

Skype értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 20 000 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

9. Jitsi

A Jitsi egy sokoldalú nyílt forráskódú videokonferencia-eszköz, amely biztonságos és testreszabható virtuális találkozókat biztosít. A szokásos hang- és videohívásokon túl a Jitsi jelszóval védett tárgyalókat és egyedi funkciókat kínál, például egyedi találkozó URL-eket.

Az Etherpadhez hasonló szöveges dokumentumok megosztására szolgáló eszközökkel és a telefonos bejelentkezésen keresztüli hangátvitel lehetőségével a Jitsi egy egyszerű, praktikus megoldás a csapat kommunikációs igényeinek kielégítésére.

A Jitsi legjobb funkciói

Csoportos hívások

Jelszóval védett tárgyalók

Webes csevegés/üzenetküldés

Etherpad szövegmegosztáshoz

A Jitsi korlátai

Korlátozott együttműködési és integrációs funkciók

Lassú kapcsolat a hívások során

Jitsi árak

Ingyenes

Jitsi értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (70+ értékelés)

10. Signal

A Signal egy szoftver szolgáltatás, amely biztonságos azonnali üzenetküldési funkciókat és hívásokat biztosít a felhasználóknak. Használata ingyenes, így költséghatékony alternatívája a Google Chatnek azoknak a csapatoknak, akik egyszerű, de hatékony módot keresnek az együttműködésre és a kapcsolattartásra.

A magánélet védelmére való erős összpontosításáról híres Signal olyan funkciókat kínál, mint a Sealed Sender és az eltűnő üzenetek, amelyekkel a beszélgetések és a csevegések végpontok közötti titkosításával és biztonságával gondoskodik. ?

A Signal legjobb funkciói

Végpontok közötti titkosítás

Azonnali üzenetküldés

Üzenetidőzítők

Videó- és hanghívások

A Signal korlátai

Adatvédelmi okokból korlátozott funkciók

A felhasználói élmény nem optimalizált

Signal árak

Ingyenes

Signal értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

Növelje csapata termelékenységét a legjobb Google Chat alternatívával

A ClickUp átfogó termelékenységi és projektmenedzsment funkciói miatt kiemelkedik a Google Chat legjobb alternatívái közül.

A könnyű kommunikációt biztosító Chat nézettel, a dokumentumokon való valós idejű együttműködést lehetővé tevő Docs-szal és a képernyőképek és videók egyszerű megosztását lehetővé tevő Clip-szel a ClickUp minden szükséges eszközzel ellátja Önt, hogy eddig nem látott szintű termelékenységet érjen el. Ráadásul számos kész sablon is a rendelkezésére áll , amelyek forradalmasíthatják a projektkommunikációt.

Ha tehát egy helyen szeretné élvezni a zökkenőmentes csapatkommunikáció összes előnyét, regisztráljon még ma a ClickUp -ra, és dolgozzon együtt úgy, mint még soha! ?