A 20 legjobb csapatkommunikációs alkalmazás 2025-ben

Egy ideje a csapatom egy olyan akadályba ütközött, amellyel sok szakember szembesül: túl sok eszköz és túl kevés átláthatóság. E-mail láncok voltak a frissítésekhez, csevegőalkalmazások a gyors kérdésekhez, és még táblázatok is, amelyekkel próbáltuk nyomon követni a történéseket.

Az eredmény? Elveszett üzenetek, végtelen oda-vissza levelezés és egyre növekvő frusztráció. Ekkor jöttem rá, hogy a probléma nem csak abban rejlik, hogy mit kommunikálunk, hanem abban is, hogy hogyan kommunikálunk.

Ennek megoldására a ClickUp csapatommal több órát töltöttünk a legjobb csapatkommunikációs alkalmazások kutatásával. Tapasztalataim és meglátásaim alapján íme a legjobb választásaim.

Készen állsz a profi kommunikációra? Akkor induljunk! 💪🏼

A legjobb csapatkommunikációs alkalmazások áttekintése

Eszköz Használati eset Legalkalmasabb ClickUp Az all-in-one munkaplatform Minden méretű vállalkozás számára Microsoft Teams A legjobb a Microsoft 365 csomaggal Minden méretű vállalkozás számára Discord Közösségi elkötelezettség és játékok Egyének, startupok, játékosok és tartalomalkotók Pumble Csapatmunka és marketing Kis- és közepes méretű távoli csapatok, marketingesek Slack Csapatmunka és integrációk Kis- és nagyvállalatok, startupok Flock Valós idejű kommunikáció és együttműködés Kis- és középvállalkozások Chanty Üzleti üzenetküldés Kis és nagy méretű csapatok Google Chat Üzenetküldés és együttműködés Magánszemélyek és vállalkozások Connecteam Munkavállalói kommunikáció és elkötelezettség Irodán kívüli alkalmazottak, kis- és nagyvállalatok Proofhub Projektmenedzsment és együttműködés Kis- és középvállalkozások Ryver Csoportos csevegés és feladatkezelés Egyének és bármilyen méretű csapatok Fleep Csapatmunka Elosztott csapatok Troop Messenger Csapatmunka Kis- és nagyvállalatok Workplace Belső kommunikáció Nagy szervezetek Trello Projektmenedzsment Magánszemélyek és kis- és középvállalkozások Rocket. Chat Csapatmunka Kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok Brosix Biztonságos azonnali üzenetküldés Kis- és nagyvállalatok Workvivo Munkavállalói kommunikáció Nagyvállalatok RingCentral Munkavállalói elkötelezettség és ügyfélélmény Magánszemélyek, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok Element Biztonságos üzenetküldés és együttműködés Vállalatok és kormányok

A 20 legjobb csapatkommunikációs alkalmazás

Vessünk egy pillantást a 20 legjobb kommunikációs eszköz legfontosabb funkcióira, áraira és korlátaira, amelyeket gondosan kiválasztottunk Önnek. ☎️

1. ClickUp (a legjobb aszinkron csapatkommunikációhoz)

A ClickUp segítségével könnyedén kapcsolatban maradhat a csapatával, függetlenül attól, hogy hol és mikor dolgozik. Ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely biztosítja, hogy a csapatkommunikáció terén mindig a legjobb formáját hozza.

Gazdag funkciókészlete egyszerűen lenyűgöző. Fedezzük fel együtt!

ClickUp Chat

Kössd össze munkádat és kommunikációdat egy zökkenőmentes felületen a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp Chat egy integrált üzenetküldő eszköz a ClickUp-on belül, amely lehetővé teszi a csapatok számára a valós idejű kommunikációt.

A Chat különlegessége abban rejlik, hogy milyen természetesen illeszkedik a munkafolyamatába. Ahelyett, hogy az üzenetküldő alkalmazás és a feladatkezelő között kellene váltogatnia, a fontos beszélgetéseket pontosan ott folytathatja, ahol a munka zajlik. Akár az utolsó pillanatban egyezteti a részleteket, akár a projekt frissítéseiről tárgyal, minden összekapcsolva marad, kontextusváltás nélkül.

Ez azt is jelenti, hogy többé nem lesznek „miről is beszéltünk?” pillanatok.

A ClickUp az összes kommunikációnkat különböző csatornákról, például e-mailekről, csevegőprogramokról és WhatsAppról egy helyre költöztette. Így tudjuk, hol találjuk meg a szükséges információkat.

A Chat tovább integrálja a video- és audiohívásokat, így ugyanazon a platformon belül zökkenőmentesen válthat írásbeli beszélgetésről élő beszélgetésre.

Ezenkívül az AI in Chat segít a következőket:

AI válaszok: Tegyen fel kérdést bármely csevegésben, és az AI azonnal válaszol a teljes csevegési előzmények, valamint a csatlakoztatott alkalmazások, például a Google Drive, a Figma vagy a Salesforce adatai alapján.

AI CatchUp: Pillanatok alatt pótolja a lemaradt beszélgetéseket. Ahelyett, hogy minden csevegést végiglapozna, az AI összefoglalja a legfontosabb pontokat és teendőket.

AI feladat létrehozása: Egy kattintással létrehozhat egy feladatot egy üzenetből, és az AI automatikusan generálja a címet, a leírást és a linket az eredeti csevegéshez.

ClickUp Brain

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a dolgok összefoglalásához, szövegek létrehozásához, feladatok kezeléséhez és még sok minden máshoz.

Ha több szálat kell átnéznie, de egyből a lényegre szeretne térni, akkor a ClickUp Brain segítségével gyorsan összefoglalhatja a beszélgetéseket. A ClickUp Brain egy beépített AI-asszisztens, amely mindenhonnan összegyűjti a munkájával kapcsolatos információkat.

ClickUp Clips

Videókat rögzíthet közvetlenül a munkaterületéről a ClickUp Clips segítségével.

Ha csapata az aszinkron videokommunikációt részesíti előnyben, a ClickUp Clips segítségével egyetlen kattintással gyorsan megoszthatja a képernyőfelvételeket csapattagjaival, akik azokat később, nekik megfelelő időpontban megnézhetik. A Clips AI segítségével leírja a képernyőfelvételeken szereplő üzeneteket, így áttekintheti a legfontosabb részeket, az időbélyegekre kattintva ugorhat a videók között, és másolhat részleteket, amelyeket felhasználhat, ahol csak szüksége van rájuk.

ClickUp Docs

A ClickUp Docs segítségével zökkenőmentesen együttműködhet, és rendezetté teheti a csapat kommunikációját.

A ClickUp Docs egy hatékony eszköz a csapatok közötti kommunikációhoz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a ClickUp-on belül valós időben hozzanak létre, osszanak meg és dolgozzanak együtt dokumentumokon.

Ideális projektismertetők, értekezletjegyzetek, tudásbázisok és egyebek számára, mivel minden fontos információ hozzáférhető és rendszerezett marad. A közös szerkesztés, megjegyzések és címkézés funkciók segítségével a csapat tagjai könnyedén hozzájárulhatnak ötletekkel, visszajelzéseket adhatnak, és a megbeszéléseket a releváns dokumentumokhoz köthetik.

ClickUp Whiteboards

Ötleteljen és kísérletezzen a ClickUp Whiteboards alkalmazásban!

A ClickUp Whiteboards sokoldalú virtuális teret kínál távoli tervezéshez, ötleteléshez és megbeszélésekhez, segítve a csapatokat abban, hogy kapcsolatban maradjanak és kreatívak legyenek, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak.

A tervezési üléseken a csapat tagjai jegyzeteket fűzhetnek hozzá, kapcsolatokat rajzolhatnak az ötletek között, és akár a Whiteboard elemeit is közvetlenül a feladatokhoz kapcsolhatják, így a teendők mindig csak egy kattintásra vannak.

Ha előre elkészített sablonra van szüksége a csapat összes beszélgetésének, bejelentésének és dokumentumának központosításához, nézze meg a ClickUp belső kommunikációs sablonját. Ha viszont rendszeresen kommunikál különböző részlegek csapataival, és szeretné megszervezni a funkciók közötti kommunikációt, akkor a ClickUp kommunikációs terv sablonja jól jöhet.

A ClickUp legjobb funkciói

Üzenetek feladatokat: Tartsa a csapatokat a helyes úton Tartsa a csapatokat a helyes úton a ClickUp Assign Comments segítségével, amely lehetővé teszi, hogy bármely megjegyzést végrehajtható feladattá alakítson, és azt egy csapat tagjának rendelje hozzá.

A ClickUp Assign Comments segítségével a megjegyzéseket azonnali feladatokká alakíthatja, és kioszthatja azokat a csapat tagjainak a maximális termelékenység érdekében.

Lépjen kapcsolatba a csapat tagjaival: Használja az @mentions funkciót, hogy felhívja csapattársai figyelmét bizonyos feladatokra.

Gyors összefoglalók: Összefoglalja a hosszú beszélgetéseket, és szerezzen be fontos információkat a Brain segítségével.

Vizuális együttműködés: Tervezzen és brainstormingozzon zökkenőmentesen a Whiteboards segítségével, amely vizuális platformot biztosít csapatának a távoli együttműködéshez, közvetlenül kapcsolódva a feladatokhoz.

Videók rögzítése és megosztása: Könnyedén rögzítsen és osszon meg képernyőfelvételeket, hogy vizuálisan elmagyarázza a feladatokat, visszajelzést adjon vagy bemutassa a folyamatokat a Clips segítségével.

Ötletek szervezése: Írjon, szerkesszen és működjön együtt a Docs alkalmazásban, amely megkönnyíti a projekt részleteinek és a csapat visszajelzéseinek hatékony kezelését.

A ClickUp korlátai

A korlátozott technikai ismeretekkel rendelkező felhasználók számára a kezdeti beállítás és a navigáció kihívást jelenthet.

A mobilalkalmazás funkciói kevésbé gazdagok, mint a desktop verzióé, ami csökkentheti a hatékonyságot távoli munkavégzés esetén.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9880+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4260+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp egy rendkívül sokoldalú projektmenedzsment eszköz, amely robusztus testreszabási lehetőségeket kínál, és bármely csapat munkamenethez alkalmazkodik. Intuitív felülete és funkciókban gazdag platformja, amely feladatok kezelését, időkövetést és együttműködési eszközöket is magában foglal, megkönnyíti a projektek szervezését és nyomon követését. A folyamatos frissítések és integrációk biztosítják, hogy hatékony, all-in-one megoldás maradjon a termelékenység érdekében.

💡 Profi tipp: Fontos, hogy többféle formátumban is kommunikáljon, például szöveg, hang és videó formájában, hogy elkerülje a félreértéseket, különösen akkor, ha nyelvi vagy kulturális különbségek is szerepet játszanak. Ez biztosítja a világosságot és csökkenti a félreértések kockázatát.

📖 Olvassa el még: 15 ingyenes projektkommunikációs terv sablon

2. Microsoft Teams (a legjobb a Microsoft 365-tel való egyszerű integrációhoz)

A Microsoft Teams kiváló választás vállalati együttműködési eszközként, ha elsősorban a Microsoft 365-tel dolgozik. Úgy tervezték, hogy szinkronizálható legyen a Word, Excel, PowerPoint és OneDrive programokkal, ami alapértelmezett választássá teszi a már a Microsoft ökoszisztémában működő vállalkozások számára.

Akár kis csapatot, akár nagy szervezetet vezet, a kommunikációs és üzenetküldő funkciók – a csatornáktól a vendéghozzáférésig – mindenki számára biztosítják a kapcsolattartást.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft 365 alkalmazásokkal, például a Worddel, az Excel-lel stb. , a dokumentumok megosztása és az együttműködés érdekében.

Lehetővé teszi nagyszabású videokonferenciák szervezését akár 1000 résztvevő számára, olyan funkciókkal, mint a kis csoportok számára kialakított szobák, élő szavazások és valós idejű csevegés.

Készítsen találkozói jegyzeteket AI segítségével, amely automatikusan rögzíti a legfontosabb megbeszélési pontokat.

A Microsoft Teams korlátai

Néhány szinkronizálási probléma merül fel, amikor a csapatok egyszerre vannak bejelentkezve asztali számítógépen és mobilon is.

A nem Microsoft eszközökkel integrációs kihívások merülnek fel.

A Microsoft Teams árai

Teams Essential tervezet: 5 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Basic csomag: 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard csomag: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9000+ értékelés)

🧠 Érdekesség: Az Amazonnál a PowerPoint használata tilos a megbeszéléseken. Ehelyett a csapatok hatoldalas, narratív stílusban írt feljegyzéseket használnak. A megbeszélés kezdetén mindenki csendben elolvassa a dokumentumot, így biztosítva a közös megértést a megbeszélések előtt.

3. Discord (a legjobb közösségépítéshez és alkalmi együttműködéshez)

Eredetileg játékosok számára tervezett Discord mára interaktív digitális közösségek építésére szolgáló eszközzé fejlődött, a szakmai csoportoktól a hobbi hálózatokig.

Leginkább a nyugodt, felhasználóbarát hang- és videokommunikációjáról ismert. Ez a laza kommunikációs megközelítés azonban nem feltétlenül ideális a szigorúan strukturált vagy vállalati környezetben.

A Discord legjobb funkciói

Használjon egyedi hangulatjeleket, matricákat, hanghatásokat és még sok mást hang-, videó- és szöveges csevegéseiben.

A botok segítségével a rutin feladatok könnyedén testreszabhatók és automatizálhatók.

Váltson PC, telefon és akár konzolok között, hogy bárhol kapcsolatban maradhasson.

A Discord korlátai

A Discord szerver beállítása eleinte zavaros lehet.

A CPU és az internet erőforrás-fogyasztása magas.

Discord árak

Ingyenes

Discord Nitro Classic: 5 USD/hó felhasználónként

Discord Nitro: 10 USD/hó felhasználónként

Discord értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Discordról a valódi felhasználók?

A Discord egy azonnali üzenetküldő alkalmazás egyéni és csoportos csevegésekhez, amelyet eredetileg a játékosok számára terveztek, hogy közvetlenebb, sokoldalúbb és felhasználóbarátabb élményt nyújtson, mint a korábbi programok, például a Ventrilo, a Mumble vagy a Roger Wilco. Az alkalmazáson több szöveges és hangüzenet-csatornával szervezhet közösségeket, és ingyenes. Emellett számos platformon fut – weben, önálló programként, telefonon stb.

🧠 Érdekesség: A Discord eredetileg „Fates VoIP” néven indult, egy hangkommunikációs eszközként a játékosok számára. 2015-ben Discord névre keresztelték át, hogy szélesebb közönséget vonzzon.

4. Pumble (A legjobb kis költségvetésű kis csapatok számára)

A Pumble egy ingyenes kommunikációs eszköz, rejtett díjak nélkül. Ha kis csapatként Slack-hez hasonló funkciókat keresel, de nem akarsz sokat fizetni, akkor a Pumble a megfelelő választás. Ez egy egyszerű, de hatékony platform, amely videokonferenciákat, alapvető fájlmegosztást, hanghívásokat, képernyőmegosztást és még sok mást lehetővé tesz.

A Pumble legjobb funkciói

Küldjön közvetlen üzeneteket személyes csevegésekhez vagy csoportos beszélgetésekhez.

Szervezze meg a beszélgetéseket dedikált csatornákkal, hogy a megbeszélések fókuszáltak maradjanak.

Üzenetek ütemezése, hogy azok a tökéletes időpontban érjék el a csapatát

Engedélyezze a szálakba rendezett beszélgetéseket, hogy egyértelmű és szervezett megbeszéléseket lehessen folytatni.

A Pumble korlátai

Nincs lehetőség hangüzenetek küldésére.

A keresőeszközök megfelelő működéséhez pontos kulcsszó-sorra van szükség.

A Pumble árai

Ingyenes

Pro csomag: 2,49 USD/hó/felhasználó

Üzleti adminisztrációs terv: 4 USD/hó/felhasználó

Vállalati csomag: 7 USD/hó/felhasználó

Termelékenységi csomag: 13 USD/hó/felhasználó

Pumble értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (180+ értékelés)

Mit mondanak a Pumble-ről a valódi felhasználók?

Ez egy könnyen használható szolgáltatás, és minden alkalmazottunk nagyon gyorsan megszokta a használatát, függetlenül az életkorától vagy a technológiai ismereteitől. Ez egy szórakoztató és hasznos módja a csapat tagokkal való kommunikációnak!

🔍 Tudta? Az első videohívás 1968-ban történt a világkiállításon az AT&T Picturephone segítségével. Bár a technológia még kezdetleges volt, ez tette lehetővé a modern videokonferencia-eszközök, mint a Zoom és a Microsoft Teams megjelenését.

5. Slack (A legjobb munkahelyi együttműködéshez és integrációhoz)

A Slack segítségével könnyedén kapcsolatba léphet csapatával csatornákon, szálakon és közvetlen üzeneteken keresztül. Jól ismert a Google Drive és a Salesforce alkalmazásokkal való integrációjáról.

Az alkalmazás legnagyobb előnye, hogy szinte minden termelékenységi eszközzel integrálható, így automatizálhatja a feladatokat, egyedi munkafolyamatokat hozhat létre és beszélgetéseket szervezhet.

A Slack legjobb funkciói

Hozzon létre csatornákat a szervezett kommunikációhoz, és ossza szegmensekre a beszélgetéseket projekt, téma vagy osztály szerint.

Testreszabhatja az értesítéseket, hogy a prioritási csatornák vagy kulcsszavak segítségével kezelje a figyelmet, és így csökkentse a zavaró tényezőket, miközben folyamatosan tájékozott marad.

Használjon hangulatjeleket és reakciókat, hogy a beszélgetések szórakoztatóbbá és kifejezőbbé váljanak.

A Slack korlátai

Az ingyenes verzióban az üzenetelőzmények 90 napra korlátozódnak.

A megfelelő szervezés nélkül az értesítések elárasztanak minket.

A Slack árai

Ingyenes

Alapcsomag: 7 USD/hó felhasználónként

Plus csomag: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 33 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

🔍 Tudta? A Slack egy belső kommunikációs eszközként indult, a Glitch nevű videojáték fejlesztése során. A játék kudarcot vallott, de a kommunikációs platform hatalmas sikert aratott.

6. Flock (A legjobb a csapat termelékenysége és a feladatkezelés szempontjából)

A Flock egy belső kommunikációs szoftver, amely azoknak a csapatoknak szól, akik nagyra értékelik a termelékenységet növelő funkciókat. A csevegés és a videohívások mellett a Flock integrálja a feladatkezelést, a szavazásokat, az emlékeztetőket és a fájlmegosztást közvetlenül a beszélgetéseibe.

A szokásos videokonferenciák, csatornás üzenetküldés és hangjegyzetek mellett a Flock egy teljesen használható termelékenységi és biztonsági csomagot is kínál.

A Flock legjobb funkciói

Használja a beépített feladatkezelő és emlékeztető funkciókat a feladatok létrehozásához, kiosztásához és nyomon követéséhez közvetlenül a platformon belül.

Használja a Google Drive és a Dropbox natív integrációját, hogy ne kelljen alkalmazások között váltogatnia.

Engedélyezze az adminisztrátori funkciókat, például a felhasználói jogosultságok kezelését a vezérlőpulton.

A Flock korlátai

10 000 üzenetküldési korláttal rendelkezik.

A videocsevegés során az audio és a videó néha torzul.

Flock árak

Ingyenes

Pro tervezet: 3 USD/hó felhasználónként

Flock értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Flockról a valódi felhasználók?

Könnyen használható és segít a munkacsoporttal való napi kommunikációban. Lehetőséget nyújt különböző munkaterületek létrehozására, valamint kiváló adminisztrációs eszközöket biztosít a munkaterületek kezeléséhez. A Flock nagyon hasznos a napi kommunikációban, és mindennap jól jön.

7. Chanty (A legjobb egyszerű csapatkommunikációhoz beépített feladatkezeléssel)

A Chanty egy egyszerű csapatkommunikációs eszköz, amely üzenetküldést, hang- és videohívásokat, valamint beépített feladatkezelési funkciót kombinál. Ugyanazon a platformon cseveghet a csapatával, üzeneteket alakíthat feladatokká, és nyomon követheti a haladást.

A Chanty legjobb funkciói

Hozzáférés korlátlan üzenetelőzményekhez, hogy időkorlátok nélkül kereshet és visszakereshet korábbi beszélgetéseket.

Végezzen csapatvideohívásokat a zökkenőmentes személyes kommunikáció és együttműködés érdekében közvetlenül a platformon belül.

Küldjön hangüzeneteket gyors hangjegyzetekhez, amelyek gyorsabb kommunikációt tesznek lehetővé, amikor a gépelés nem ideális.

A Chanty korlátai

Kevesebb harmadik féltől származó integráció, mint a versenytársaknál

A feladatkezelés nem rendelkezik olyan fejlett funkciókkal, mint a végpontok közötti automatizálás.

Chanty árak

Ingyenes

Üzleti terv: 3 USD/hó felhasználónként

Chanty értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Chanty-ról a valódi felhasználók?

A Chanty gyors üzenetküldést és stabil audio-/videohívásokat kínál, amelyek jelentősen javították csapatunk kommunikációját. A ütemezett üzenetek segítenek a különböző időzónákban zajló beszélgetések kezelésében és a csapatok szervezettségének fenntartásában.

🔍 Tudta? A csapatmunkában a kommunikáció kulcsfontosságú a Ringelmann-effektus elkerülésében, amelynek során az egyének kevesebb erőfeszítést tesznek, ahogy a csoport mérete növekszik. A világos célok és megbeszélések enyhíthetik ezt a jelenséget.

8. Google Chat (a legjobb a Google Workspace felhasználók számára)

Ha csapata már használja a Google Workspace-t, a Google Chat kiváló választás a csapatkommunikációhoz. Integrálva van a Gmail, a Drive és a Naptár szolgáltatással, így zökkenőmentesen tudnak együttműködni.

A Google Chat teljes Gemini integrációval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a Google legújabb LLM-jeihez közvetlenül a csevegőfelületről férhet hozzá.

A Google Chat legjobb funkciói

Zökkenőmentes integráció a Google Workspace alkalmazásokkal a Gmail, Google Drive és Docs eszközök közötti zökkenőmentes együttműködés érdekében.

Használja a szálakba rendezett beszélgetéseket a jobb szervezés érdekében, azáltal, hogy a válaszokat konkrét üzenetek alá csoportosítja, így könnyebben nyomon követhetőek.

Könnyítse meg a videohívásokat közvetlenül a csevegési beszélgetéseiből a natív Meet integrációval.

A Google Chat korlátai

A Gemini csak fizetős csomagokban érhető el.

Nem ideális nem Google-felhasználók vagy csapatok számára.

A Google Chat árai

Magánszemélyek számára ingyenes

Business Starter csomag: 6 USD/hó felhasználónként

Business Standard csomag: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus csomag: 18 USD/hó felhasználónként

Google Chat értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)

G2: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Google Chatről a valós felhasználók?

A Google Chat lehetővé tette számunkra a hatékony kommunikációt a Google Workspace-en belül, de nem kínált olyan egyedi funkciókat, amelyek megkülönböztették volna a többitől.

9. Connecteam (A legjobb asztali számítógép nélküli és mobil elsődleges csapatok számára)

A Connecteam egy asztali számítógép nélkül dolgozó csapatok számára tervezett alkalmazottak kezelési platform. Kommunikációt, ütemezést és feladatkezelést kínál egy mobilbarát alkalmazásban.

Ez az eszköz ideális a kiskereskedelem, a vendéglátás és a logisztika területén, ahol az alkalmazottak nem az íróasztaluknál töltik az idejüket, de mégis kapcsolatban kell maradniuk egymással.

A Connecteam segítségével sokkal többet kap, mint egyszerű üzenetküldést.

A Connecteam legjobb funkciói

Központosítsa az összes munkakapcsolatot csevegés, hírcsatorna vagy címjegyzék segítségével.

Integrált időkövetés és műszakbeosztás

Tartsa szemmel és kezelje a belső kommunikációt adminisztrátori szinten

A Connecteam korlátai

Korlátozott funkcionalitás irodai csapatok számára

Számos frissítésre van szükség a teljes funkciókészlet elérése érdekében.

A Connecteam árai

Alapcsomag: 29 USD/hó 30 felhasználó számára

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 350 értékelés)

Mit mondanak a Connecteamről a valós felhasználók?

Az alkalmazás nagyon áttekinthető és könnyen használható mind az adminisztrátorok, mind a munkatársaink számára. Számos folyamatunkat központosította, javítva a kommunikációt és egyszerűsítve az adminisztratív feladatokat.

10. ProofHub (A legjobb vizuális projektmenedzsmenthez és szövegalapú csapatkommunikációhoz)

A ProofHub egy integrált kommunikációs funkciókkal rendelkező projektmenedzsment eszköz. Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek központosítani szeretnék a projekttervezést és az üzenetküldést.

Az eszköz lehetővé teszi a munkafolyamatok többféle nézetben történő testreszabását a csapat igényeinek megfelelően – válasszon a Táblázat nézet, Táblázat nézet, Gantt, Naptár, Én nézet és egyéb nézetek közül, hogy egyértelművé tegye a feladatokat és a határidőket.

A ProofHub legjobb funkciói

Kövesse nyomon a feladatokra fordított időt, és állítson be becsült időtartamot minden feladathoz.

Hozzáférés Gantt-diagramokhoz, Kanban-táblákhoz és feladatkövetéshez

Bármilyen méretű projektet könnyedén tervezhet, nyomon követhet és kezelhet.

A ProofHub korlátai

Korlátozott valós idejű együttműködési funkciók (nincs videó-/hanghívás)

Kevesebb integráció a dedikált üzenetküldő eszközökhöz képest

A Proofhub árai

Alapcsomag: 45 USD/hó (éves számlázás)

Ultimate Control: 89 USD/hó (éves számlázás)

Proofhub értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

11. Ryver (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik a Slack alternatíváját keresik feladatkezelési funkcióval)

A Ryver ötvözi a Slack-hez hasonló csapatcsevegő alkalmazás funkcióit a feladatkezeléssel, így kiváló alternatívát kínál azoknak a csapatoknak, amelyek nagyobb ellenőrzést szeretnének gyakorolni a munkafolyamatok felett.

Egyetlen, könnyen használható platformon kínál szálakba rendezett beszélgetéseket, fájlmegosztást és feladatkiosztást.

A Ryver legjobb funkciói

Integrált feladatkezelés csapatcsevegésekkel

Ossza meg fájljait közvetlenül a Google Drive, a Dropbox vagy a Box.com szolgáltatásból.

Hozzon létre egyedi bejövő és kimenő webhookokat és botokat

A Ryver korlátai

Nagy beszélgetésekben nehéz megérteni, ki kivel beszél.

A mobilalkalmazás lassú

Ryver árak

Starter csomag: 34,50 USD/hó, maximum 12 felhasználó számára

Alapcsomag: 64,50 USD/hó, maximum 30 felhasználó számára

Közepes csomag: 2 USD/felhasználó

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Ryver értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

12. Fleep (A legjobb csapatok közötti kommunikációhoz e-mail nélkül)

A Fleep olyan csapatok számára készült, amelyek különböző szervezetekben dolgoznak. Lehetőséget nyújt az e-mail használata nélküli kommunikációra. Ez egy csevegésalapú eszköz, amely lehetővé teszi, hogy egy helyen kommunikáljon a belső csapatokkal és a külső partnerekkel, így egyszerűsítve az együttműködést.

Ugyanakkor hiányoznak belőle bizonyos fejlett funkciók, például a feladatkezelés vagy a harmadik féltől származó alkalmazások integrálása, ami miatt kevésbé átfogó, mint más eszközök.

A Fleep legjobb funkciói

Kezelje és ellenőrizze a munkavállalói információkhoz való hozzáférést

Jelölje ki a fontos üzeneteket vagy linkeket a Pinboard funkcióval.

E-mail kompatibilitás nem Fleep felhasználók számára

A Fleep korlátai

A ingyenes fiókok esetében a képek méretére korlátozások vonatkoznak.

A hanghívások kissé hibásak

Fleep árak

Üzleti terv: 5,5 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Fleep értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

13. Troop Messenger (legalkalmasabb kis- és közepes méretű csapatok számára, amelyeknek biztonsági igényeik vannak)

A Troop Messenger kis- és közepes méretű csapatok számára készült, elsődleges szempontja a biztonság és a könnyű használat. Azonnali üzenetküldést kínál csevegés, hang- és videohívások, valamint fájl- és képernyőmegosztás segítségével.

Ez az eszköz ideális az adatvédelem és a biztonságos kommunikáció biztosításához, mivel biztonságos helyszíni szervereken fut, minimalizálva ezzel a biztonsági kockázatokat.

A Troop Messenger legjobb funkciói

Használja ki a helyszíni, saját szerverrel biztosított fokozott biztonságot.

Küldjön lejáró üzeneteket a Burnout funkcióval

Ossza meg szöveges fájlokat, PDF-eket, PPT-ket, képeket, videókat és URL-eket egyéni és csoportos csevegésekben.

A Troop Messenger korlátai

Nincs lehetőség a találkozók rögzítésére.

A csevegési terület szűrői rejtve maradnak

A Troop Messenger árai

Ingyenes próba

Prémium csomag: 1 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: 5 USD/hó felhasználónként

Saját tárhely: Egyedi árazás

Troop Messenger értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

14. Workplace (A legjobb nagyobb vállalkozások számára, amelyek közösségi média-szerű élményt szeretnének)

A Workplace by Meta Facebook-szerű élményt nyújt a csapatok közötti kommunikációhoz. Olyan nagyobb vállalatok számára készült, amelyek a belső együttműködéshez egy ismerős közösségi platformot szeretnének, olyan funkciókkal, mint a hírcsatornák, csoportok és élő videók.

A Workplace jól integrálható a Meta egyéb termékeivel, például a WhatsApp-pal és az Instagrammal. A Workplace azonban 2026. május 31-én bezárul.

A Workplace legjobb funkciói

Szerezzen be egy közösségi média-szerű felületet a belső kommunikációhoz!

Élő videostreaming és csoportos videohívások engedélyezése

Integrálja a WhatsApp és más Meta eszközökkel

A munkahely korlátai

A platform két év múlva bezárul.

Kisebb csapatok vagy projektmenedzsment-intenzív környezetek számára nem ideális.

Workplace árak

Alapcsomag: 4 USD/hó felhasználónként

Munkahelyi értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)

📖 Olvassa el még: Hogyan válasszuk ki a legjobb értekezlet-ritmust a távoli csapatok számára?

15. Trello (A legjobb vizuális feladatkezeléshez és együttműködéshez)

A Trello egy rendkívül vizuális projektmenedzsment eszköz, amely ideális azoknak a csapatoknak, amelyek táblák, listák és kártyák segítségével szervezik feladataikat. Intuitív módon használható projektek tervezéséhez, a haladás nyomon követéséhez és valós idejű együttműködéshez, egyszerű drag-and-drop funkcióval.

A Trello felhasználóbarát felülete és Kanban-stílusú táblái miatt népszerű mind egyéni, mind csapatok körében.

A Trello legjobb funkciói

Szerezzen be Kanban-stílusú táblákat a feladatok vizuális nyomon követéséhez, és mozgassa a feladatokat a testreszabható oszlopok között.

Használja a Power-Ups funkciót a feladatok automatizálásához és más eszközökkel való integráláshoz.

Csatlakoztassa a csapata által már használt alkalmazásokat a Trello munkafolyamatához.

A Trello korlátai

Ez nem feltétlenül egy kommunikációs eszköz, hanem inkább a projekt vizualizálására és a feladatkezelésre irányul.

Nincs beépített feladatfüggőség, ezért nehéz nyomon követni több projektet.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium csomag: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: 17,50 USD/hó 50 felhasználó számára

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

16. Rocket. Chat (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik nyílt forráskódú és nagymértékben testreszabható eszközt keresnek)

A Rocket. Chat egy nyílt forráskódú kommunikációs platform kormányzati műveletek, védelem és kritikus infrastruktúrával rendelkező vállalkozások számára. Valós idejű csevegést, hang- és videokonferenciákat, robusztus integrációkat kínál a Matrix-protokollal kompatibilis platformokkal, valamint a nagyobb biztonság érdekében saját szervereken is üzemeltethető.

A Rocket. Chat legnagyobb előnye a rugalmassága – a platformot a csapatod speciális igényeihez és biztonsági követelményeihez igazíthatod.

A Rocket. Chat legjobb funkciói

Lehetővé teszi az automatizált és ügynök által támogatott interakciókat a felhasználókkal a preferált csatornáikon keresztül.

Szerezzen helyszíni tárhelyet az adatok ellenőrzése és biztonsága érdekében, így biztosítva, hogy az érzékeny információk a szervezeten belül maradjanak.

Konfiguráljon egyedi szerepköröket, és használja ki a testreszabható felhasználói jogosultsági rendszert.

Rocket. Chat korlátai

A nem technikai felhasználók számára meredek a tanulási görbe.

Hiányzik a hasznos dokumentáció

Rocket. Chat árak

Starter csomag: Ingyenes

Pro csomag: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Rocket. Chat értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (300+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a Rocket. Chat valós felhasználói?

Egy ideig a Rocketchat alkalmazást használtam a Slack importálási és híd opciói miatt. Őszintén szólva nagyon jól működött. A felület nem volt olyan szép, de sok lehetőséget kínált a testreszabásra.

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy „kommunikációs társ” rendszert, amelyben a csapat tagjai párokat alkotnak, hogy együtt áttekintsék a fontos üzeneteket vagy frissítéseket. Ez a megközelítés elősegíti az együttműködést és ösztönzi a tisztázás különböző perspektíváinak kialakulását. A megértés ellenőrzése segít felismerni a potenciális kommunikációs hiányosságokat, mielőtt azok eszkalálódnának.

17. Brosix (A legjobb a távoli csapatokkal való biztonságos kommunikációhoz)

Az aszinkron munka megváltoztatta az együttműködés módját. A távoli munkavégzés során azonban a biztonság továbbra is elsődleges fontosságú. A Brosix egy olyan kommunikációs eszköz, amelyet szigorú biztonsági előírások figyelembevételével terveztek.

Biztonsági funkciói között szerepel a titkosított üzenetküldés, hang- és videohívások, képernyőmegosztás és fájlátvitel. Akár érzékeny projektekről tárgyal, akár csak megbízható csapatcsevegésre van szüksége, a Brosix biztonságos infrastruktúrájával mindig melletted áll.

A Brosix legjobb funkciói

Rögzítse a felhasználói műveleteket a felhasználói tevékenységek figyelemmel kísérésével és felülvizsgálatával.

Központilag kezelje a csapat hálózati tevékenységeit, a hálózat állapotát és a felhasználói jogosultságokat.

Hozzon létre saját privát csapat hálózatot titkosított adatátvitellel

A Brosix korlátai

A riasztások nem mindig érkeznek időben

A csoportos csevegéseket eltávolították és helyettük szobákat vezettek be, ami kényelmetlenséggel jár.

A Brosix árai

Startup terv: Ingyenes

Üzleti terv: 4 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Prémium csomag: 6 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Brosix értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak a Brosixról a valódi felhasználók?

Önálló alkalmazás; csoportokat és jogosultságokat állíthat be. Könnyen beállítható és használható. Számos új funkcióval rendelkezik, például profilképpel, amely a névvel együtt megjelenik.

📖 Olvassa el még: Hogyan változtatja meg az aszinkron munka az együttműködést?

18. Workvivo (A legjobb alkalmazott-elkötelezettség és belső kommunikáció terén)

A Workvivo egy modern közösségi intranet, amelynek célja a munkavállalók elkötelezettségének és kommunikációjának fokozása. Ismerős felülete egyszerűsíti a csapatok közötti kapcsolattartást és együttműködést.

Az olyan funkciók, mint a valós idejű frissítések, a csevegőüzenetek, a fájlmegosztás, az élő közvetítések és még a podcastok is hozzájárulnak egy élénk és összekapcsolt munkahely megteremtéséhez. Emellett integrálható olyan eszközökkel is, mint a Slack, a Microsoft Teams és a Zoom.

A Workvivo legjobb funkciói

Kezeljen egy közösségi média-szerű hírcsatornát, hogy megoszthassa a frissítéseket és üzeneteket.

Használja a elismerési és jutalmazási rendszert a morál javítására.

Integrálható több mint 40 HR-eszközzel, például a Zoom, BambooHR, Workday, Sage HR stb.

A Workvivo korlátai

Nem alkalmas részletes projektmenedzsmenthez.

Túlzott használata esetén elvonhatja a figyelmet a közösségi frissítések miatt.

Workvivo árak

Üzleti terv: 20 000 dollártól 250-2000 alkalmazott esetén

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Workvivo értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 120 értékelés)

Mit mondanak a Workvivo-ról a valódi felhasználók?

Imádjuk a Workvivo Ul-t, és sok olyan terünk van, ahol hasonló érdeklődésű emberekkel léphetünk kapcsolatba. Cégünk minden hírt közzétesz, ami körülöttünk történik, és különösen szeretjük a Meme teret, ahol a legtöbb időt töltjük.

19. RingCentral (A legjobb videokonferenciákhoz és üzleti kommunikációhoz)

A RingCentral egy felhőalapú kommunikációs központ, amely mindenre kiterjed, az üzleti telefonrendszerektől a videokonferenciákig és a csapatüzenetekig. Felhasználóbarát és integrálható olyan népszerű alkalmazásokkal, mint a Google Workspace és a Microsoft 365.

Az eszköz ideális a hibrid munkahelyi kommunikációhoz. Korlátlan számú hívást kínál az Egyesült Államokban és Kanadában, videotalálkozókat akár 200 fő részvételével, valamint olyan funkciókat, mint a hívásrögzítés és a hangposta-szöveggé alakítás.

A RingCentral legjobb funkciói

Lehetővé teszi a kiváló minőségű videokonferenciákat akár 200 résztvevővel.

Kövesse nyomon és jelentse a szolgáltatás minőségét, a rendszerhasználatot és egyéb fontos teljesítménymutatókat.

Könnyen integrálható a Microsoft 365, a Google Workspace, a Slack és több mint 100 egyéb alkalmazással.

A RingCentral korlátai

A használat meredek tanulási görbét igényel.

A mobilalkalmazásban alkalmanként hibák fordulnak elő.

RingCentral árak

Egyedi árazás

RingCentral értékelések és vélemények

G2: 4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (200+ értékelés)

20. Element (A legjobb nyílt forráskódú és decentralizált kommunikációhoz)

Az Element egy nyílt forráskódú, végpontok közötti kommunikációs eszköz, amely a Matrix hálózaton alapul. Olyan csapatoknak szól, amelyek decentralizált kommunikációt szeretnének, anélkül, hogy harmadik fél szerverére támaszkodnának.

Az Element egyik kiemelkedő jellemzője, hogy magas biztonsági követelményeket támasztó környezetben is működőképes, air-gapped telepítési lehetőségekkel és biztonságos határátjárókkal. Ezenkívül a decentralizált architektúra biztosítja, hogy a hálózatban ne legyen egyetlen hibaforrás sem.

Az Element legjobb funkciói

Testreszabhatja a hálózati konfigurációkat és engedélyeket az Element Server Suite segítségével.

A Matrix nyílt szabvány segítségével állítson be az igényeinek megfelelő hálózatokat.

Hozzon létre hidakat más platformokkal, például a Slackkel, az IRC-vel és másokkal.

Elemkorlátozások

A rendszerben még nincsenek hangüzenetek.

Nincs push-to-talk rendszer a hangüzenetekhez.

Element árak

Starter csomag: Ingyenes 200 felhasználóig

Üzleti terv: 5 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati csomag: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Sovereign terv: Egyedi telepítések

Elem értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (25+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Elementről a valódi felhasználók?

Válassza az Elementet! Minden platformon elérhető: Windows, OSX, Linux, Android, iOS. Webböngészőben is használható. Nyílt forráskódú és végpontok közötti titkosítással rendelkezik. Ráadásul regisztrációhoz nem szükséges mobilszám. Akár saját Element szervert is üzemeltethet.

ClickUp: Az Ön egyedi megoldása a zökkenőmentes együttműködéshez

A csapatkommunikációs alkalmazások jelentősen befolyásolhatják a munkája hatékonyságát. A megfelelő csapatkommunikációs alkalmazás kiválasztása az Ön egyedi igényeitől függ, legyen szó zökkenőmentes együttműködésről, biztonságos üzenetküldésről vagy a termelékenység javításáról.

Ha azonban még mindig bizonytalan, és a legjobb megoldást szeretné, akkor a ClickUp-pal nem tévedhet.

A csevegés közvetlenül a projektmenedzsment platformba van beépítve, így nem kell alkalmazást váltania, és nem veszíti el a koncentrációját. Valós időben cseveghet a csapatával, fájlokat oszthat meg, és akár feladatokat is közvetlenül a beszélgetésekhez kapcsolhat.

Tartsa fenn a párbeszédet és a munka előrehaladását. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!