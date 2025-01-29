A 10 legjobb vállalati együttműködési eszköz 2025-ben

Akár szakember, szabadúszó vagy projektmenedzser, tudja, milyen hektikus (és kifizetődő) lehet egy vállalati csapatban dolgozni. A vállalati projektekben olyan sok változó tényező van, hogy nehéz lehet mindig tisztában lenni a helyzetgel, és hogy jó úton halad-e a határidők betartása.

Ezek a projektek megfelelő struktúra nélkül olyanok, mintha macskákat terelgetne, ezért nem lehet egyszerű táblázatkezelő programmal saját kezűleg megvalósítani az együttműködést. A legjobb vállalati együttműködési eszközökre van szüksége ahhoz, hogy mindenki a csapatában felelősséget vállaljon, és életük legjobb munkáját végezzék. ?

Ehhez megmutatjuk, hogyan válassza ki a legjobb vállalati együttműködési platformokat. Bemutatjuk a 10 legjobb vállalati együttműködési platformot, azok előnyeit és hátrányait, értékeléseiket és áraikat, hogy a legjobb döntést hozhassa csapatának.

Mit kell keresnie egy vállalati együttműködési szoftverben?

Minden vállalati csapat más, de egy dologban mindegyikük hasonló: rengeteg feladatot, embert, projektet és csapatot kell összehangolniuk. Szüksége van egy olyan vállalati együttműködési platformra, amely minden követelménynek megfelel, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Ha bizonytalan, keressen olyan vállalati együttműködési szoftvert, amely a következő funkciókkal rendelkezik:

Vizuális brainstorming eszközök: Az olyan eszközök, mint a fehér táblák, segítenek összesíteni az összes nagy ötletet egy helyen. Tekintse át mindenki ötleteit személyesen vagy Az olyan eszközök, mint a fehér táblák, segítenek összesíteni az összes nagy ötletet egy helyen. Tekintse át mindenki ötleteit személyesen vagy távolról , a felhőben mindig elérhető vizuális eszközök segítségével.

Kommunikációs eszközök: A kommunikáció az a ragasztó , amely összetartja a vállalati csapatokat. Vállalati együttműködési eszközének szüksége van egy szórakoztató és intuitív használatú csevegési funkcióra. Emellett valamilyen írásos nyomon követhetőséget is biztosítania kell az összes feladat és projekt tekintetében, hogy bárki gyorsan felzárkózhasson.

Felhőalapú fájlmegosztás: Kinek van ideje e-mailben dokumentumokat küldözgetni? Egy megbízható vállalati együttműködési eszköz biztonságosan megosztja az információkat, wikiket és fájlokat a projektben dolgozó több tucat emberrel.

A 10 legjobb vállalati együttműködési szoftver

Függetlenül az iparágtól vagy a munkafolyamatoktól, megfelelő eszközökre van szükség az együttműködési stratégia támogatásához. Több tucat együttműködési eszköz található a piacon, de ez a 10 eszköz a mi személyes kedvencünk a vállalati csapatok számára. ?

Könnyedén testreszabhatja a tábláit dokumentumok, feladatok és egyéb elemek hozzáadásával.

Nem akarunk dicsekedni, de a ClickUp az egyik legjobb vállalati együttműködési stratégia és együttműködési szoftver a piacon. Ezzel az egyetlen alkalmazással mindent helyettesíthet, beleértve a feladatkövetést, a tudásmegosztást, a táblákat, a műszerfalakat, a csapatcsevegéseket, a célkövetést, a dokumentumokat és még sok minden mást.

Ha unod már, hogy különböző eszközöket kell használnod a vállalati együttműködéshez, a ClickUp helyettesíti a Jira, a Slack, az MS Teams és gyakorlatilag bármely más együttműködési eszközt.

A ClickUp segítségével minden projektet és feladatot egy helyen kezelhet – és igen, még a legösszetettebb vállalati projekteket is képes kezelni. Az együttműködési szoftver valós idejű együttműködést is tartalmaz, amelynek segítségével személyeket vagy csoportokat jelölhet meg, megjegyzéseket feladatokká alakíthat és a haladást nyomon követheti.

A ClickUp kiválóan alkalmas kisvállalkozások számára, de a vállalati csapatok is imádják. Búcsút inthet a funkciók közötti csapatokkal való kommunikációval járó fejfájásoknak , és egy könnyen használható felületen láthatja mindenki előrehaladását. Érje el céljait gyorsabban, készítsen jelentéseket, és zökkenőmentesebb vállalati projekteket hajtson végre a ClickUp all-in-one együttműködési platformjával.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az első használatkor a ClickUp összes funkciójának használata nehézséget okozhat.

A projektmenedzsment szoftverek nem minden funkciója elérhető a Free Forever csomagban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Slack

A Slacken keresztül

Úgy tűnik, hogy a Slack egyedül segítette át a nagy és kis csapatokat a pandémián. Ez a vállalati együttműködési platform elsősorban csevegőeszköz, de néhány extra funkcióval is rendelkezik, amelyek megkönnyítik az életét.

Ha például gyors hívást szeretne kezdeményezni anélkül, hogy új Zoom-linket kellene létrehoznia, a Slack Huddles funkciója lehetővé teszi a távoli csapatok számára a közös munkát. A felhasználóbarát csevegőfelület mellett a Slack olyan harmadik féltől származó alkalmazásokkal is integrálható, mint a Zoom, a Salesforce, a Google Drive és a DropBox.

A Slack legjobb funkciói

A Slack Connect segítségével biztonságosan együttműködhet más cégek csapataival.

A Slack Canvas lehetővé teszi a tartalomkészítést és a brainstormingot a Slack alkalmazáson belül.

A Slack kódolás nélkül is lehetővé teszi a munkafolyamatok automatizálását

A Slack korlátai

Egyes felhasználók szerint más együttműködési szoftverekhez képest nehéz csoportos üzeneteket létrehozni.

Problémák vannak a desktop, mobil és webalkalmazás verziók közötti konzisztenciával kapcsolatban.

A projektmenedzsment szoftver funkciói másokhoz képest hiányosak.

A Slack árai

Ingyenes

Előny: 7,25 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Business+: 12,50 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Enterprise Grid: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 31 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 22 000 értékelés)

3. Microsoft Teams

A Microsofton keresztül

Ha nagyvállalatnál dolgozik, akkor valószínűleg jól ismeri a Microsoft működését. A Microsoft Teams lehetővé teszi a vállalati munkatársak számára, hogy videokonferenciákat szervezzenek, telefonhívásokat fogadjanak, valós időben együttműködjenek a Wordben vagy a PowerPointban, és egymással csevegjenek.

Nincs szükség különböző alkalmazások közötti váltásra a projektek nyomon követéséhez, a munkavégzéshez vagy a csapatával való együttműködéshez. A Microsoft Teams átírásokat és akár AI-alapú értekezlet-összefoglalókat is tartalmaz, így kiválóan alkalmas olyan vállalati csapatok számára, amelyek sok értekezletet szerveznek.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

A Microsoft Teams könnyen integrálható más Microsoft termékekkel, például a Worddel vagy az Excel-lel, így ideális azoknak a vállalati csapatoknak és üzleti folyamatoknak, amelyek már minden máshoz a Microsoft termékeit használják.

A Teams webinárium-eszközöket is tartalmaz, amelyek egyszerűsítik az online eseményeket.

Tartson élő szavazásokat, szervezzen játékokat vagy szórakoztató jégtörő programokat!

A Microsoft Teams korlátai

A Teams nem jelent megoldást, ha vállalata Apple vagy Google termékeket használ.

Egyes felhasználók szerint a Teams nem olyan intuitív, mint a hasonló együttműködési platformok.

A Microsoft Teams árai

Ingyenes

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 9000 értékelés)

4. LiquidPlanner

A LiquidPlanner segítségével

Volt már olyan, hogy egy projektért felelt, és azt gondolta: „Bárcsak lenne egy eszköz, ami elvégezné a feladatkezelést helyettem”? Jó hír: a LiquidPlanner prediktív ütemezési eszköze tökéletes a projekt ütemtervének szimulálásához, így csapata minden alkalommal pontosan tartja a határidőket.

Ez az eszköz ideális projektek ütemezéséhez, költségvetések kezeléséhez és feladatok kiosztásához vállalati csapatok tagjai számára. Emellett tartalmaz időkövetési funkciót is, amelynek segítségével mérhető az egyéni hozzájárulás és a munkavállalók elkötelezettsége.

A LiquidPlanner legjobb funkciói

A munkafolyamat-kezelési funkciók, mint például a kiegyensúlyozott munkaterhelés, mindenki számára egyenlő munkaterhet biztosítanak.

A valós idejű adatelemzések figyelmeztetik Önt a projekt ütemtervével kapcsolatos potenciális problémákra.

A LiquidPlanner nem tartalmaz csevegési vagy videó funkciókat.

Nem tartalmaz ingyenes árazási szintet.

LiquidPlanner árak

Essentials: 15 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Profi: 25 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Ultimate: 35 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

LiquidPlanner értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 270 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 660 értékelés)

5. Chanty

Via Chanty

A Chanty egy üzenetküldő platform, amely az egyik legfelhasználóbarátabb vállalati együttműködési alkalmazás a piacon. A legtöbb funkció ingyenesen elérhető, de ha szerepköröket és jogosultságokat, adatimportot, csoportos hanghívásokat és képernyőmegosztást szeretne, akkor havi 3 dollárért előfizethet a szolgáltatásra.

A Chanty olyan egyszerű funkciókat kínál, mint feladatok, egyéni beszélgetések, hívások, megosztott fájlok és linkek, valamint csapatmunkát segítő hírcsatorna. Ez az eszköz nem túl sokoldalú, de egyes vállalati csapatok kedvelik az egyszerű felhasználói felületet, amelynek köszönhetően a nagy projektek kevésbé tűnnek nyomasztónak.

A Chanty legjobb funkciói

A kódrészletek miatt ez a platform kiválóan alkalmas fejlesztők számára.

Válassza a feladatok listás vagy Kanban táblás nézetét.

A Chanty korlátai

A Chanty előfizetést igényel az olyan alapvető funkciókhoz, mint a képernyő megosztás, amelyeket más megoldások ingyenesen kínálnak.

A platform nem teszi lehetővé a csatornák némítását vagy állapotüzenetek beállítását.

Chanty árak

Ingyenes

Üzleti: 3 USD/hó felhasználónként

Chanty értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

6. Zoho Projects

Via Zoho

Már használja a Zoho-t ügyfélkapcsolat-kezeléshez (CRM)? Ha igen, akkor a Zoho Projects jó választás lehet a csapatának. Ez egy tisztán projektmenedzsment platform – ha nyomon szeretné követni a munkaidő-nyilvántartásokat, a kiadásokat és a mérföldköveket, a Zoho Projects segít a csapatának elérni a céljait.

Hozzon létre Gantt-diagramokat a komplex vállalati projektek vizualizálásához, és állítson be függőségeket, hogy a határidőknek megfelelően haladjon. A Zoho Projects még a mezők testreszabását is lehetővé teszi, így több személyre szabási lehetőséget kínál, mint sok más, a legjobb vállalati együttműködési rendszer.

A Zoho Projects legjobb funkciói

A Zoho Projects felhőalapú, így feladatok és projektek kezelése útközben is lehetséges.

Személyre szabhatja a mezőket, elrendezéseket, állapotokat és munkafolyamatokat a vezérlőpulton.

A fórumok együttműködési szoftver funkciója egy könnyen szervezhető napló a csapata beszélgetéseiről.

A Zoho Projects korlátai

Egyes felhasználók a más együttműködési platformokhoz képest nehézkesnek tartják az üzenetküldő funkciót.

A Zoho Projects nem érdemes, ha nem használja a teljes Zoho csomagot.

Zoho Projects árak

Ingyenes: Legfeljebb 3 felhasználó

Prémium: 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 10 USD/hó felhasználónként

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (340+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 320 értékelés)

7. Todoist

A Todoist segítségével

A Todoist egy vállalati együttműködési eszköz, amelyet főként feladat- és projektmenedzsmentre használnak. Elegáns és intuitív felülete kisvállalkozások és elfoglalt vállalati csapatok körében egyaránt népszerű. Könnyedén hozzáadhat feladatokat és áttekinthető szakaszokba rendezheti őket, így csapata összes teendője egy helyen található.

A Todoist olyan funkciókat is tartalmaz, mint a feladatok prioritásainak meghatározása, kedvencek és időérzékeny feladat-emlékeztetők (Pro vagy Business csomag felhasználók számára). Ez az eszköz kiválóan alkalmas feladatok kezelésére, de nem rendelkezik csevegési vagy videohívási funkciókkal, mint a listánkon szereplő sok más eszköz.

A Todoist legjobb funkciói

Termelékenységi vizualizációk

Gamifikált élmény a Todoist Karma segítségével

Egyéni csapattagok előzményei

A Todoist korlátai

Nem tartalmazza a platformon belüli csevegést vagy videohívásokat.

Nehéz visszakeresni a már befejezett feladatokat, miután azokat már kipipálták.

A Todoist gyorsbillentyűi hasznosak, de meg kell tanulni a használatukat.

Todoist árak

Ingyenes: Legfeljebb öt projekt és öt felhasználó

Előny: 4 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

8. Jira

Az Atlassian segítségével

Szoftverfejlesztő csapatot vezet? Az Atlassian Jira szoftvere az időhiányos fejlesztők egyedi igényeinek (és kihívásainak) felel meg. Akár teljes mértékben az Agile módszert alkalmazza, akár csak egy szép Kanban táblát szeretne a fejlesztési feladatok kezeléséhez, a Jira felkészült a feladatra.

Ha jelentéseket kell készítenie csapata termelékenységéről és mérföldköveiről, az olyan együttműködési platformok, mint a Jira, kész és testreszabható sablonjelentéseket kínálnak, amelyeket könnyedén megoszthat a vezetőséggel. A legjobb az egészben, hogy személyre szabott munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek automatikusan végigvezetik vállalati csapatát bármely üzleti folyamaton.

A Jira legjobb funkciói

Váltson a Scrum vagy a Kanban munkafolyamat-nézetek között

Használja a drag-and-drop munkafolyamat-automatizáló eszközt a munka egyszerűsítéséhez.

A Jira korlátai

A nem fejlesztők számára a Jira vállalati együttműködési szoftvere nem feltétlenül lesz hasznos.

A Jira nem tartalmaz azonnali üzenetküldést vagy videokonferenciát, ellentétben a listán szereplő többi együttműködési szoftverrel.

Jira árak

Ingyenes: Legfeljebb 10 felhasználó

Standard: 7,75 USD/hó felhasználónként

Prémium: 15,25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 13 200 értékelés)

9. Wrike

A Wrike segítségével

A Wrike egy népszerű vállalati együttműködési eszköz, amely több csapatot egyesít egy platformon. A Proofing és Approvals funkciókkal a Wrike kiválóan alkalmas tartalomkészítő csapatok számára.

Használja a Wrike-ot a projektekhez szükséges erőforrások elosztásához, a munkafolyamatok automatizálásához és a feladatok megjelenítéséhez egyedi irányítópultokon. Ez a lista egyik leginkább testreszabható vállalati együttműködési szoftvere, köszönhetően az egyéni elemtípusok funkciónak, amely lehetővé teszi, hogy saját tartalomkönyvtárat hozzon létre a Wrike-on belül, így gyorsítva a munkafolyamatokat.

A Wrike legjobb funkciói

Használja az Approvals funkciót, hogy papíralapú nyomon követhetőséget biztosítson a Wrike-on belül jóváhagyott munkákról.

A Wrike 400 másik megoldással integrálható

A Wrike korlátai

Egyes felhasználók szerint túl terjedelmes a navigációhoz.

Nem tartalmaz valós idejű csevegést vagy videohívásokat.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2300 értékelés)

10. RingCentral

A RingCentral segítségével

A RingCentral kétségkívül az egyik legnépszerűbb felhőalapú telefonrendszer. Kiválóan alkalmas minden olyan vállalkozás számára, amely sok telefonhívást bonyolít, de vállalati együttműködési szoftvere is népszerű.

A Glip belső kommunikációs eszköz megszerzése után a RingCentral kibővítette kínálatát, hogy jobban megfeleljen a távmunka igényeinek.

A RingCentral az üzenetküldést, a videohívásokat és a telefonhívásokat egyetlen platformba integrálja. Vállalati felhasználók számára a RingCentral harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például a Slackkel és a Google Docs-szal is integrálható. Még a hívásadatok nyomon követésére is képes, így ha call centert üzemeltet, ez az eszköz egyértelmű választás.

A RingCentral legjobb funkciói

Mesterséges intelligenciával támogatott funkciók a magával ragadó értekezletekhez

Hívja meg a belső és külső érdekelt feleket csevegésekre a végső vállalati együttműködési stratégia kidolgozása érdekében.

A RingCentral korlátai

A RingCentral nem tartalmaz feladat- vagy projektkezelő szoftverfunkciókat.

Tartalmazza a kész integrációkat, de lehet, hogy egyedi API-integrációra lesz szüksége valami specifikusabbhoz.

A vállalati együttműködési szoftverekhez egy kis időbe telhet, mire megszokja őket.

RingCentral árak

Alap: 20 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Haladó: 25 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Ultra: 35 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

RingCentral értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 660 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (360+ értékelés)

Fokozza a csapatmunkát a digitális munkahelyen a ClickUp segítségével

A vállalati projektekben sok mozgó alkatrész van. Akár Ön maga is egy vállalati csapat tagja, akár szabadúszóként dolgozik egy nagy vállalati csapattal, ezek a projektek mindenki teljes elkötelezettségét igénylik.

A legjobb vállalati együttműködési megoldások kiválasztásával előrébb járhat a teendői között, időben befejezheti a projekteket és egyszerűsítheti a munkafolyamatokat.

Miért elégedjen meg egy összetákolt megoldással, amikor mindent egy platformon kaphat meg? A ClickUp időt takarít meg és javítja az együttműködést azzal, hogy az összes munkáját – és itt tényleg az összes munkáját – egy helyre összegyűjti. ?

Készen áll arra, hogy megtudja, mi ez a nagy felhajtás? Hozzon létre ingyenesen első ClickUp munkaterületét, hitelkártya nélkül.