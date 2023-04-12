12 példa a munkahelyi kommunikációs stratégiákra

Csapatot vezet?

Valószínűleg sok időt tölt azzal, hogy elgondolkodik azon, hogyan kommunikál, vagy hogy egyáltalán jól csinálja-e. Ez nem meglepő. A hatékony kommunikáció végső soron az egészséges csapatdinamika alapja.

A tanulmányok kiemelték a kommunikáció fontosságát, többek között az alábbi megállapításokkal:

Ahhoz, hogy hatékony kommunikációs stratégiát alakítsanak ki a munkahelyen, a vezetőknek meg kell érteniük és figyelembe kell venniük, hogy melyik kommunikációs készségek a legalkalmasabbak az adott helyzetben. Noha egyes kommunikációs módok nyilvánvalónak tűnhetnek, a részletekben rejlik a titok: hogyan alkalmazzuk az egyes módszereket, és hogyan kezdjük el megtanulni a testbeszéd jelzéseit.

A csapat kommunikációjának finomhangolásához vegye figyelembe a 12 kommunikációs stratégiát, amelyek számos előnnyel járnak, függetlenül a csapat méretétől. 🚀

Miért fontosak a kommunikációs stratégiák?

Bár nem kell rakétatudósnak lenni ahhoz, hogy megértsük, miért olyan fontosak a munkahelyi kommunikációs stratégiák, érdemes kiemelni azok előnyeit.

12 kommunikációs stratégia

A csapatok közötti egyértelmű kommunikáció nélkül a projektek nem jutnak el a célba, és a növekedés megtorpan. Éppen ezért a csapat számára legmegfelelőbb kommunikációs stratégiák ismerete és alkalmazása elengedhetetlen a sikerhez.

Vessünk egy pillantást a 12 legjobb kommunikációs stratégiára, amelyeket azonnal alkalmazhat a csapatában:

1. Többféle kommunikációs módszer használata

Csapatának többféle kommunikációs csatornával kell rendelkeznie, beleértve a személyes beszélgetéseket, e-maileket, telefonhívásokat, videohívásokat és csevegőeszközöket. A különböző módszerek használata biztosítja, hogy a csapat minden tagja ugyanazon az oldalon álljon, és hozzáférjen a szükséges információkhoz.

A feladatokban közvetlenül említsd meg a csapattagokat, és küldj nekik értesítést

Például, ha olyan csapatkommunikációs megoldásokat használ, mint a ClickUp, amely lehetővé teszi a csapattagok megjelölését és megemlítését feladatokban, dokumentumokban és egyebekben, akkor lehetővé teszi a csapatának, hogy munka közben kommunikáljon. Ez csökkenti a kontextusváltást, ami megkönnyíti a munka elvégzését.

2. Határozza meg a kommunikáció alapszabályait

Határozzon meg irányelveket arra vonatkozóan, hogy a csapat tagjai hogyan és mikor kommunikáljanak. Ez magában foglalhatja a várt válaszadási időket, a különböző kommunikációs platformok használatát, valamint azt, hogy kiket kell másolatban megjelölni bizonyos e-mailekben. 📝

Ez kiterjed a megbeszélésekre is, amelyek vitathatatlanul a munkahelyi feladatok közül a legtöbb erőforrást igénylik a csapatodtól. Fontold meg alapszabályok meghatározását a verbális kommunikációra és arra vonatkozóan, hogy a tagok hogyan kommunikáljanak a megbeszéléseken (azaz előre részletezd az előkészítő munkával kapcsolatos elvárásokat).

3. A kommunikációs szilók megszüntetése

Nehéz biztosítani, hogy a csapat minden tagja be legyen vonva a kommunikációs körbe, ha nincs olyan digitális eszköz, amely ezt megkönnyíti. Ez különösen igaz, ha hibrid csapatokkal dolgozik, vagyis ha a csapat tagjai részben távolról, részben az irodában dolgoznak.

A ClickUp táblázati funkciója lehetővé teszi, hogy a műszerfal elhagyása nélkül hozzon létre egy kommunikációs mátrixot.

Senki sem maradhat ki a beszélgetésből, ezért a jó kommunikáció megszünteti a szilókat. Kommunikációs stratégiájának tartalmaznia kell egy kis válogatást a munkahelyi kommunikációs eszközökből, hogy ne terhelje túl magát túl sok üzleti eszközzel.

4. Nevezzen ki egy moderátort

Jelöljünk ki egy személyt, aki elősegíti a kommunikációs folyamatot és biztosítja, hogy mindenki időben elmondhassa a véleményét. Mindig törekedjünk arra, hogy a megbeszélések produktívak és a feladatra koncentráltak legyenek.

Ha azonban még egy lépéssel tovább szeretne menni, bízza meg a csapat egyik tagját azzal, hogy a megbeszéléseken kívül is figyelemmel kísérje a kommunikációt. A kijelölt facilitátor segít a feladatok felelősségvállalásában és a hiányosságok pótlásában.

Figyelje a projekt frissítéseit, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

Kommunikáljon könnyedén a Whiteboard számos beépített projekteszközével, amelyek tökéletesen alkalmasak ötleteléshez és eszmecseréhez.

A valós idejű együttműködési eszközök, mint például a ClickUp Mind Maps, Whiteboards és Docs, kiváló lehetőséget nyújtanak a csapatok számára, hogy egymással kommunikáljanak és egyszerre dolgozzanak a projektekben.

Gondoljon a Whiteboardra úgy, mint egy homokozóra, ahol a csapatok vizuális és írásbeli kommunikációs típusokat használnak az ötletek megosztására és finomítására. A legjobb az, hogy a Whiteboard eszközei könnyen használhatók és elég rugalmasak ahhoz, hogy a csapatok folyamatosan hivatkozhassanak rájuk és szerkeszthessék őket.

6. Határozzon meg egyértelmű csapatcélokat

A világos és mérhető célok elengedhetetlenek ahhoz, hogy a csapatok a helyes úton haladjanak, és mindenki ugyanazokért a célokért dolgozzon. A ClickUp Goals funkciója megkönnyíti a csapatcélok meghatározását, nyomon követését és elérését, és biztosítja a teljes átláthatóságot.

Tartsa szem előtt céljait, és világos ütemtervvel, mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel érje el azokat.

Hozzon létre nyomon követhető célokat, amelyek kapcsolódnak a munkaköri feladatokhoz, így mérhetővé válnak a célok és láthatóvá válnak az ütemtervek. A kommunikációs stílusok tekintetében mind írásbeli, mind vizuális kommunikációt használ, hogy a csapat tagjai kapcsolatban maradjanak a célokkal.

7. Ösztönözze a kétirányú kommunikációt

A hatékony kommunikációhoz kétirányú kommunikációra van szükség. Amikor azt mondják, hogy „a tangóhoz két ember kell”, ez a munkahelyi kommunikációra is vonatkozik. 💃

Ösztönözze a csapat tagjait, hogy tegyenek fel kérdéseket és nyíltan osszák meg ötleteiket. Ez segít egy egységesebb csapat kialakításában, amely ugyanazokból az ötletekből és visszajelzésekből indul ki.

8. Használjon képernyőmegosztó alkalmazásokat

Ossza meg a képernyőfelvételeket, hogy pontosan közvetítse üzenetét, anélkül, hogy e-mail láncra vagy személyes találkozóra lenne szükség.

A ClickUp Clip eszközéhez hasonló képernyőmegosztó alkalmazások rendkívül hasznosak a távoli csapatok számára. Lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy valós időben megosszák munkájukat, miközben biztosítják, hogy mindenki összhangban legyen és együttműködhessen.

Természetesen vannak olyan eszközök is, mint a Zoom, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy valós időben megosszák a képernyőjüket. 💻

Meg kell találni azt az eszközök kombinációját, amely simítja a csapat munkájában felmerülő problémákat. Így az információátadás gyerekjáték lesz, és a változáskezelés hatékonyan zajlik.

9. Bontsa le a komplex témákat

A bonyolult témákat kisebb részekre bontsa, hogy könnyebben érthetőek legyenek. Ez magában foglalja a problémák kisebb, könnyebben kezelhető feladatokra bontását, hogy egyszerre csak egy szempontra koncentrálhasson.

Vizualizálja és kezelje termékfejlesztési tervét a ClickUp Timeline View alkalmazásban

A prezentációk, dokumentumok, sablonok, mátrixok és olyan eszközök, mint a fehér táblák, mind segítenek a komplex feladatok és a projekt ütemtervek lebontásában, így semmi sem marad ki.

Ezeknek az eszközöknek az előnye, hogy mindegyikük referenciaként szolgálhat a problémamegoldási erőfeszítésekhez, így a csapatok mindig naprakészek maradnak.

10. Központosítsa kommunikációs erőfeszítéseit

Központosítson, központosítson, központosítson. Gyakran előfordul, hogy a csapat kommunikációs erőfeszítései néhány csapatvezetési hiba miatt kárba vesznek. Ez számos okból bekövetkezhet, például:

Összefüggéstelen technológiai eszközök

Nincs hivatkozható keretrendszer a projektek megközelítésére vonatkozóan

Túl sok különálló platformon tárolt, egymástól független dokumentumok

A központosított kommunikációval a csapatok egy helyen jobban nyomon követhetik beszélgetéseiket, feladataikat és projektjeiket. Ez csökkenti a feladatok és a kontextusok közötti váltást, és segít a csapatnak a fontos dolgokra koncentrálni.

Fontos szem előtt tartani, hogy a kommunikációs stratégiák – ha jól használják őket – segítenek a csapatoknak a munkában való előrelépésben, ahelyett, hogy elmerülnének a vezetői feladatokban. Az első nagy lépés ebben az irányban a kommunikáció és az információcsere központosítása.

11. Rendszeres csapatértekezletek tartása

A rendszeres csapatértekezletek kiváló módszerek arra, hogy mindenki naprakész legyen a feladataival kapcsolatban, és összhangban legyen a többiekkel. A csapatértekezletek emellett kiváló lehetőséget nyújtanak a nyílt megbeszélésekre és az együttműködésre.

Minden, ami nem egyértelmű, tisztázásra kerül, és a csapatok felvethetnek minden lehetséges problémát. A rendszeres csapatértekezletek többnyire szóbeli formában zajlanak, de ne felejtsük el kiegészíteni őket vizuális és írásbeli kommunikációval is, hogy érveinket hatékonyabban tudjuk átadni.

12. Az egyéni kommunikációt helyezze előtérbe

A csapatvezetőknek nem szabad elfelejteniük, hogy az egyéni kommunikációt kell előtérbe helyezniük. Ahhoz, hogy ezek a találkozók eredményesek legyenek, erős kommunikációs készségekre van szükség a munkahelyen.

Kezdje azzal, hogy rendszeres találkozókat szervez a csapat tagjainak, hogy megbeszéljék a konkrét témákat. Használja ki ezt az időt arra, hogy rendszeresen pozitív visszajelzéseket adjon, így a csapat tagjai biztonságban érzik magukat és értékesnek tartják őket. Itt megtanulhatja a testbeszéd jelzéseit és más nonverbális kommunikációs eszközöket.

Az egyéni megbeszélések lehetőséget adnak a csapat tagjainak, hogy kérdéseket tegyenek fel, ötleteket osszanak meg és felzárkózzanak az esetleges problémákhoz. Rendszeresen tartson ilyen megbeszéléseket, és feltétlenül állapítson meg egyértelmű kommunikációs alapszabályokat.

Határozzon meg egyértelmű szerepeket és elvárásokat az egyéni megbeszéléseken ezzel a ClickUp sablonnal.

Ha segítségre van szüksége az egyéni megbeszélések ritmusának beindításához, használhatja a ClickUp sablont, hogy gyorsabban elindulhasson! A ClickUp 1-on-1 sablon segítségével könnyedén beállíthatja és nyomon követheti egyéni megbeszéléseit!

Kommunikációs stratégiák típusai

Általában négy alapvető kommunikációs stratégiát érdemes figyelembe venni a csapatmunkában. Részletezzük az egyes kommunikációs stratégiákat, hogy megtudja, melyik a legalkalmasabb az Ön helyzetére vagy szerepére:

Verbális kommunikáció

Amikor az alkalmazottak verbális nyelvet használnak az információcseréhez, verbális kommunikációt alkalmaznak. Legyen szó személyes beszélgetésről, prezentációról vagy Zoom-értekezletről, a cél az, hogy a verbális interakciók révén hatékonyan kommunikáljon.

Indítson és csatlakozzon megbeszélésekhez közvetlenül a feladataiból a ClickUp Zoom integrációjával

A legjobb egyéni kommunikációhoz figyelembe kell vennie verbális készségeit, például az ötletek hatékony elmagyarázását, a lényegre térést és a hallgatók figyelmének fenntartását.

Nonverbális kommunikáció

A nonverbális kommunikáció az, amikor a munkavállalók szavak használata nélkül közvetítenek üzeneteket. Ide tartozik a testbeszéd, az arckifejezések, a gesztusok, vagy akár a szemkontaktus is. Az összes kommunikációs stratégia közül ez gyakran a legfontosabb megérteni.

A nonverbális kommunikáció kontextust ad a verbális üzenethez. Végül pedig segít felismerni a munkatársak nonverbális jelzéseit. Nem mindenki szeret közvetlenül beszélgetés útján kommunikálni.

A virtuális kommunikáció térnyerésével sokkal nehezebb lehet felismerni a testbeszédet, a hangszínt és más nonverbális jeleket, amelyek személyesen könnyebben észrevehetők.

Ezért is javasolt, hogy a kamerák be legyenek kapcsolva, amikor csapat Zoom-híváson vesz részt. A nonverbális kommunikáció megértése fontos a távoli kommunikációban, mert segít a kontextus megértésében és minimalizálja a félreértések kockázatát.

Írásbeli kommunikáció

Az e-mailek, emlékeztetők, hírlevelek, jegyzetek és még a szimbólumok is tökéletes példái az írásbeli kommunikációnak. A hatékony kommunikációs stratégiákban sok minden múlik egyszerűen az íráson – minden számít, a választott szavaktól kezdve a mondatszerkezeten át egészen az írás szerkezetéig, amikor ilyen módon kommunikálunk.

A ClickUp Docs lehetővé teszi a gazdag formázást és a slash parancsok hatékonyabb használatát.

A munkahelyen az alkalmazottak sokféle írásos dokumentumon keresztül cserélnek információkat. Ez a fajta kommunikáció előnyös, mert lehetővé teszi a beszélgetés állandó rögzítését, így mindenki könnyen hivatkozhat rá és áttekintheti.

Ha egyetlen tudásbázis-rendszerrel dolgozunk, könnyebb megosztani az információkat több kollégával, és kiküszöbölhetőek a félreértések. Ez a kommunikációs stratégia kiváló módszer a vezetők számára a feladatok és felelősségek delegálására is.

Bónusz: Belső kommunikációs szoftver!

Vizuális kommunikáció

A vizuális kommunikáció során diagramok, táblázatok, videók, fényképek és egyéb vizuális eszközök segítségével közvetítik az üzeneteket. A leghatékonyabb kommunikációs stratégiák közül ez azért előnyös, mert segít lebontani a komplex fogalmakat és megkönnyíti azok megértését.

A ClickUp Whiteboards használata vizuális együttműködési eszközként bármilyen igényhez

A vizuális elemek – mint például a ClickUp Whiteboards – segítenek kontextust adni az üzenethez, így az könnyebben érthetővé válik. Ezért léteznek a képeskönyvek. Ráadásul ez a típusú kommunikációs stratégia lehetővé teszi komplex fogalmak magyarázatát, gyorsabb döntéshozatalt, a megbeszéléseken való aktívabb részvételt, és könnyen hivatkozható.

Használjon kommunikációs stratégiákat a csapatával a ClickUp-ban

A megfelelő eszközök, stratégiák és kommunikációs módszerek használata segít javítani a csapat kommunikációját és együttműködését. A cél az, hogy mindenki ugyanazon célok elérése érdekében dolgozzon, és ezt legjobban egy szilárd kommunikációs stratégiával lehet megvalósítani.

Még jobb, ha valós idejű együttműködési eszközöket használunk a csapat kommunikációjának központosítására, így biztosítva, hogy mindenki hozzáférjen a szükséges információkhoz. A ClickUp számos funkciót kínál éppen erre a célra!

Használja a ClickUp valós idejű együttműködési eszközeit, célkövetési funkcióját, képernyőfelvétel-kiterjesztését és értekezlet-sablonjait, hogy a csapatok összehangoltan és produktívan tudjanak dolgozni.

Finomítsd kommunikációs stratégiádat a ClickUp segítségével! Kezdd el még ma ingyen!