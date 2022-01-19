7 módszer a bizalom és a kommunikáció elősegítésére virtuális csapatokban

Meri tartalomrajongó és elkötelezett könyvmániás. A színes képek és élénk illusztrációk iránti szeretete ösztönzi kreativitását, hogy informatív és érdekes cikkeket írjon. Munkaidőn kívül ágyban fekve, egy könyvvel a kezében találhatjuk meg.
Hallod ezt?
Unalmas csend a Zoom-konferenciák során?
Úgy érzi, hogy csapattagjai nem elég elkötelezettek?
…🦗🦗🦗…
Ha igen, akkor valószínűleg itt az ideje, hogy felülvizsgálja a virtuális csapat kommunikációs stratégiáját. 👀
Mivel a távmunka az új normává vált, a csapatvezetőknek kreatív és innovatív módszereket kell kidolgozniuk a kooperatívabb munkakörnyezet megteremtése érdekében.
A távmunka mind a munkavállalók, mind a vezetők számára sajátos kihívásokat jelent, többek között kommunikációs akadályokat, munkával kapcsolatos fáradtságot, technológiai nehézségeket és egyebeket.
A Harvard Business Review egy kutatást végzett a COVID-19 idején, hogy megértse a virtuális csapatok vezetésének kihívásait. A kutatásból kiderül, hogy a legtöbb távoli csapatvezetőnek nehézséget okoz a hatékony kommunikáció és a bizalom kiépítése a virtuális csapataival.
Tetszik vagy sem, ez a két tényező hatalmas hatással van a munkavállalók termelékenységére, motivációjára és teljesítményére, és ha figyelmen kívül hagyjuk őket, az nem csupán termelékenységcsökkenéshez és hibákhoz vezet.
Szóval, mi szükséges a bizalom és a hatékony együttműködés kiépítéséhez a virtuális csapatokon belül, és milyen szerepet játszanak ezek a munkavállalók teljesítményében? Derítsük ki!
Készen állsz a csend megtörésére? 🧨
Hogyan növeli a jó virtuális csapatkommunikáció a termelékenységet?
Néhányunk már dolgozott olyan negatív környezetben, ahol a kollégák megbízhatatlanok, közömbösek és nem reagálnak.
Ilyen helyzetekben a munkavállalók hajlamosak visszatartani energiájukat, képességeiket, szenvedélyüket és motivációjukat, mert hiányzik belőlük a bizalom, a támogatás és a csapatukkal való kapcsolat.
Hogyan segít a bizalomépítés?
1. Több bizalom = kevesebb konfliktus
A bizalom egy szupererő, amely megoldja a virtuális csapatokon belüli kommunikációs problémákat. 💪
A munkavállalók és a vezetők közötti interperszonális bizalom segít a félreértések csökkentésében és simább megoldásában.
Ossza meg a bizalom szellemét, hogy felgyorsítsa a tárgyalási folyamatokat, valamint szorosabb személyes kapcsolatokat építsen ki a virtuális csapatokon belül. Noha ezt professzionális szinten kell tartania, gondoljon arra, hogy idővel erős bizalmi alapot építsen ki, hogy a jövőbeni konfliktusokat a lehető legnagyobb mértékben elkerülje.
Hogyan működik ez? 🤔
Ha az emberek kölcsönös bizalommal viseltetnek munkatársaik és vezetőik iránt, akkor biztonságban érzik magukat a munkakörnyezetükben.
Így a csapat tagjai nyitottabbá válnak a tárgyalásokra, megbeszélésekre és egészséges párbeszédekre.
2. A bizalom olyan aurát teremt, hogy „Bennem barátra leltél!”
A kiváló munkavállalói teljesítmény egyik alapvető eleme a csapatokon belüli még szorosabb együttműködés. Különösen a távmunkában, ahol a személyes kommunikáció a legkevésbé lehetséges, a távmunkát végző csapatok irányítása még nagyobb kihívást jelent.
A kétes munkakapcsolatok gyenge együttműködéshez vezetnek, míg a bizalmi kapcsolatok könnyen erősebb partnerségeket hozhatnak létre a munkavállalók és a vezetők között. ✊
A Harvard Business Review egyik tanulmánya kimutatja, hogy a magas bizalmi környezetben dolgozó emberek 50%-kal magasabb termelékenységet nyújtanak. Ez bizonyítja, hogy a bizalom az első számú összetevője az erős virtuális csapatok építésének. 🥗
Egyszerűen fogalmazva: a csapatokon belüli, bizalomra épülő kommunikáció motiválja a tagokat, hogy összefogjanak és innovatívabb ötletekkel álljanak elő.
Dobpergést kérek…🥁 Randy Man édes szövegéhez. 🎶
3. Csökkenti a stresszt és az elszigeteltséget
Manapság a legtöbb vállalat átállt a hibrid munkakörnyezetre és a teljes mértékben távoli munkavégzésre, amire nem minden alkalmazott és vezetőség volt felkészülve.
A távmunkával járó új kihívások és számos akadály magas stresszszintet és elszigetelődést, illetve szilárd munkamódszereket eredményezhet az alkalmazottak körében.
A másik oldalon… 😍
A virtuális csapatokkal való nyitott, átlátható és megbízható kapcsolatok segítenek a munkavállalóknak leküzdeni a munkával járó nyomást, motiváltabbá teszik őket, és csökkentik a távmunkával járó nyomást.
7 okos módszer a virtuális csapatok közötti kommunikáció javítására és a bizalom erősítésére
Szerencsére a kiváló vezetőknek számos módszere van a bizalom és a transzparens kommunikáció megteremtésére a virtuális csapatokban. 🥳
Olvassa el ezeket a gyakorlati tippeket az együttműködő, összehangolt és motivált csapatok építéséhez.
1. Legyen rugalmas a virtuális csapatok közötti kommunikáció terén
Manapság egyre több vállalkozás nyitott gondolkodásmódra és rugalmasabb szemléletre tér át a csapatmunka terén. Különösen a virtuális csapatok esetében, ahol a hatékony társasági élet kissé bonyolult, elengedhetetlenül fontos lett az egyszerűség megvalósítása.
A virtuális csapatok vezetői legyenek megközelíthetőek és barátságosak, hogy a munkatársak bátran tegyenek fel kérdéseket, vitassák meg a problémákat és kifejezzék véleményüket. 🗣️
A változások iránti nyitott hozzáállás segít a vezetőknek megőrizni rugalmasságukat és alkalmazkodóképességüket a folyamatos változásokhoz. Ezenkívül a transzparens vállalati kultúra hatékonyabb kommunikációt biztosít a tagok között.
2. Határozzon meg pontos közös célokat
A távmunka módszere mindenképpen változásokat hozott mind személyes, mind szakmai életünk egyensúlyában.
Ez pedig megnehezíti a prioritások meghatározását.
Ezért kell a virtuális csapatok vezetőinek egyértelműen meghatároznia a vállalat céljait minden egyes alkalmazott számára.
A tagok néha egyszerűen csak a földrajzi távolság miatt érezhetik magukat elszigeteltnek. Tehát függetlenül attól, hogy SaaS-vállalatnál vagy pékségben dolgozik, mint vezetőnek az a feladata, hogy egyértelműen meghatározott célokkal közös irányt szabjon.
Ha mindenki tisztában van a napi/heti/havi feladataival, a határidőkkel és az egyéb követelményekkel, a kommunikáció is könnyebbé válik.
Ezenkívül vázolja fel a közös célokat, hogy szilárd alapot teremtsen a közös vállalati értékekhez, amelyekhez minden tag hozzájárulhat. Ezt egyszerűbben elérheti a ClickUp speciális feladatkezelő funkciójával.
3. Mondjon köszönetet virtuális csapatának!
Ismerjük be: mint emberek, mindannyian szeretnénk, ha észrevennének és értékelnének minket. 😌
A virtuális csapatokkal való együttműködés során az értékelés és az elismerés gyakran elvész a folyamatos videohívások, gyors megbeszélések és végtelen projektek áradatában. Éppen ezért a valódi elismerés és megbecsülés erejének kihasználása előnyt jelent a virtuális csapattal való kommunikáció javításában.
A Glassdoor szerint az alkalmazottak 53%-a elismeri, hogy tovább maradna a vállalatnál, ha elégséges elismerést érezne.
Íme néhány kreatív módszer a munkavállalók elismerésére:
- Vezessen be alkalmazotti elismerési programot. Például pontokat adhat a legkisebb feladatok elvégzéséért vagy a pontosságért. Ezeket a pontokat később olyan előnyökre lehet beváltani, mint több szabadidő.
- Ismerje el az egyéni eredményeket, hogy a produktív alkalmazottak kiemelkedjenek. Ha a vezetők hangsúlyozzák a tagok apró sikereit, és személyes telefonhívással köszönik meg nekik, akkor az utóbbiak értékesnek érzik magukat, és jobban elkötelezik magukat.
- Ünnepelje meg az alkalmazottak kudarcait is, támogatva a kockázatvállalást és az elszántságot. Ezenkívül használja ki a kudarcokat arra, hogy más tagokat motiváljon új dolgok kipróbálására.
- Ossza meg a csapat eredményeit a közösségi médián és más platformokon. Használjon speciális Instagram hashtageket (pl. #employeeofthemonth), és fejezze ki háláját egy egyszerű Facebook-bejegyzésben, hogy csapattagjai különlegesnek érezzék magukat.
A virtuális csapat tagjai gyakran érezhetik úgy, hogy elszakadtak a vállalattól, ezért az elismerés megadása segít jobban bevonni és motiválni őket.
4. Az egyéni megbeszélések elősegítik a virtuális csapatok hatékony kommunikációját
A sikeres kommunikáció egyik eleme az egyéni megközelítés a virtuális csapat tagjai felé.
A rendszeres értekezletek szervezése egy módja annak, hogy nyomon kövessük a munka előrehaladását és az alkalmazottak általános teljesítményét, valamint hogy kapcsolatot tartsunk a virtuális csapat tagjaival.
Ha azonban szilárd bizalmi alapot és együttműködő környezetet szeretne kialakítani, szánjon időt egyéni megbeszélésekre is. 🤝
Az irodában dolgozva elég könnyű személyes kapcsolatot kialakítani. Egy egyszerű „Szia!” vagy egy rövid beszélgetés kávéfőzés közben jól jöhet a jég megtöréséhez.
Még ha e-mailes marketinggel vagy tömeges SMS-küldéssel tartja is a kapcsolatot több mint 100 irodai munkatársával, a fizikai jelenlét továbbra is fontos.
Bár a távmunka interperszonális kommunikációs kihívásokat hozott magával, még mindig van esély arra, hogy barátokat szerezzünk a virtuális világban. 🧑💻
Íme néhány gyors tipp a távoli munkatársakkal való sikeres egyéni megbeszélések lebonyolításához:
- Kövesse az ismétlődő ütemtervet
- Kérdezze meg a tagokat, milyen kihívásokkal szembesülnek
- Készítsen jegyzeteket, hogy nyomon követhesse az előrehaladást
- Gondoskodjon arról, hogy csökkentsék a háttérzajt és kiküszöböljék az egyéb technikai problémákat.
- Készítsen elő néhány kötetlen kérdést
- Legyen jó hallgató
Azok a csapatvezetők, akik személyes találkozókat szerveznek minden taggal, nagyobb eséllyel nyerik el a bizalmukat és javítják a baráti kapcsolatokat.
Az őszinte és valódi empátia megmutatja, mennyire tiszteled és törődsz a virtuális csapatoddal. Ez pedig javítja a csapaton belüli kapcsolatokat.
Ezen felül meg kell teremtenie egy megfelelő környezetet, ahol kellemes beszélgetni és véleményt cserélni. Akár meeting szoftvert, akár mobilalkalmazásokat használ, ügyeljen arra, hogy a legjobb időpontot válassza, szüntesse meg a háttérzajt, és barátságos légkört teremtsen.
A ClickUp könnyen az Ön kedvenc eszközévé válik minden típusú csapatkommunikáció javításában. Különösen a távoli munkát végző virtuális csapatok esetében a rendelkezésre álló eszközök és funkciók segítenek a vállalatnál zajló összes tevékenység szervezésében. A vizualizált projekt térképektől és a valós idejű munkamegfigyeléstől a sprint diagramokig és a prioritási listákig, egyetlen helyről hozhat létre, teljesíthet és kezelhet feladatokat!
5. Lehetővé teszi a virtuális csapat számára a megosztást és az ötletelést
Az információcsere a kommunikáció szent grálja.
(Kérem, néhány hanghatás itt... 🙌)
Az olyan együttműködési tapasztalatok, mint a brainstorming, segítenek a virtuális csapatnak abban, hogy megnyíljon, és megossza visszatartott ötleteit, javaslatait, véleményét egy bizonyos témáról, valamint a meglévő problémák megoldásait.
Mivel az ötletek cseréje közös erőfeszítést igényel, ez segít erősebb csapatok és produktív kapcsolatok kiépítésében.
Különösen a virtuális csapatok vezetői számára elengedhetetlen, hogy olyan brainstorming üléseket szervezzenek, ahol a résztvevők úgy érzik, hogy meghallgatják és értékelik őket, még a „rossz” ötleteiket is. 🧠
6. A munka mellett is van élet!
A munkán kívüli témák megbeszélése a legkönnyebb módja annak, hogy bizalmi kapcsolatot alakítson ki virtuális csapatával.
Ez ismételten a vállalat átláthatóságát és nyitottságát tükrözi a távoli munkavállalók felé.
A Gallup egyik tanulmánya szerint az alkalmazottak 50%-a azért hagyja ott a munkahelyét, mert elégedetlen és nincs kapcsolata a vezetőivel.
Ennek valódi oka az, hogy az emberek egyszerűen csak valódi emberi interakciót keresnek.
És amikor nehéz idők jönnek, egyszerűen csak el akarnak menekülni a munkával járó kiégés, a projekt határidők és a végtelen jelentések elől.
Olyan vezetővel rendelkezni, akivel ugyanúgy meg lehet beszélni a munkahelyi projekteket, mint a kutyák iránti szeretetet, igazi áldás.
7. Ne feledkezzen meg a szórakozásról
Végül, de nem utolsósorban: mindenki szereti a szórakozást. 💃
Még a munkahelyen is. 🤫
Figyelembe véve a távmunkásokra nehezedő stresszt, a vezetőknek szabadidőt kell biztosítaniuk a virtuális csapatok számára. Bár a csapatépítő tevékenységeket gyakran a munkától való elszakadás gyakorlatának tekintik, ezek segítik a szorosabb kötelékek kialakítását.
Milyen módszerekkel lehet távolról is jól szórakozni?
- Játsszanak virtuális videojátékokat és kvízjátékokat (biztosan vannak játékosok a tagok között )
- Vegyen részt virtuális kvízekben, mint például a Virtual Happy Hour Trivia
- Oldj meg egy online szabadulószobát!
- Készítsen és oldjon meg kihívást jelentő helyzeteket
- Játsszunk két igazságot és egy hazugságot: teljes klasszikus
És még sok más!
Különösen a virtuális csapatok esetében a szórakozás biztosítása segít megőrizni a kapcsolatot és az elkötelezettséget. Ezenkívül segít az elszigetelt tagoknak abban, hogy közelebb érezzék magukat a vezetőkhöz és jobban támaszkodjanak rájuk.
Összefoglalás!
A bizalom és az együttműködés javítása virtuális csapatvezetőként nem könnyű feladat, de egyszerű és praktikus tippjeink segítenek elindulni és a munkakapcsolatokat egy új szintre emelni. ↗️
Ne feledje: végső soron minden a virtuális csapatok iránti elismerésen, tiszteleten és törődésen múlik.
Ossza meg velünk tapasztalatait a virtuális csapatokkal való együttműködésről vagy a virtuális csapatokban való munkáról.
A ClickUp-ról írt véleményem
A ClickUp használatát akkor kezdtük el, amikor a távmunka lett az új normális. Annyi új eszközzel (Zoom, TeamViewer stb.), amivel meg kellett birkózni, a ClickUp egy új szintű egyszerűséget nyújtott. Leginkább feladatkezelésre használtuk. Bár a csapat kicsi volt, mégis szükségünk volt valamire, ami könnyen kezelhető. A ClickUp segítségével nem kellett keresgélni a feladatokat vagy a határidőket. Használhattuk a speciális színkódolási rendszert is, ami még kevésbé zavarossá tette a dolgokat.
Személy szerint nagyon tetszettek a feladatdobozok, amelyekbe az összes feladatot a megfelelő szakaszba lehetett áthelyezni (folyamatban, kész, még nem döntött stb.). Ez segített vizuálisan megérteni, hogy hol tartok a feladatkezelésben, és hol tart a csapatom. Így ha volt valami, amiben segíthettem, azt közvetlenül a műszerfalról láthattam.