5 ok, amiért érdemes összevonni az üzleti eszközeit és megtakarítani a ClickUp segítségével

Úgy érzi, hogy a technológiai eszköztárában szereplő eszközök száma folyamatosan növekszik, de a tényleges munka egyre nehezebb?
Ez sokkal gyakoribb, mint gondolná – a 2020-as Blissfully SaaS Trends Report szerint a nagyvállalatok átlagosan 288 különböző üzleti eszközt használnak a teljes szervezetben.
Jelenleg egy átlagos nagyvállalat további 7,6 azonos funkcionalitású üzleti eszközért fizet. Annyi SaaS-előfizetés és kommunikációs eszköz szétszórva a szervezet egészében komoly és felesleges pénzpazarláshoz vezet.
Valójában az online üzleti eszközök száma évről évre 80%-kal növekszik. 🤯
Valószínűleg kisvállalkozása vagy nagyvállalata pénzügyileg is profitálhatna a technológiai eszközök konszolidációjából. De nem akar csak azért megszabadulni dolgoktól, hogy pénzt takarítson meg. Ehelyett olyan üzleti eszközökre van szüksége, amelyek pénzt takarítanak meg és javítják a munkafolyamatokat, így csapata kevesebb idő alatt többet tud elvégezni! ⚡️
Egyenesen kimondjuk: komoly indokok szólnak amellett, hogy vállalkozása hogyan takaríthat meg a ClickUp segítségével.
Nem csak az üzleti eszközök számának csökkentéséről van szó. A ClickUp segítségével olyan, mindenki számára testreszabható platformot biztosít csapatainak, amelyen együttműködhetnek, feladatokat oszthatnak ki és haladhatnak a projektekkel.
És a legtöbb esetben semmi sem befolyásolja annyira az eredményt, mint a termelékenység!
Miért jelent többet a kevesebb üzleti eszköz, mint a pénzmegtakarítás?
A STANLEY Security biztonsági cég a ClickUp bevezetése előtt több online üzleti eszköz között szétaprózódott. Virtuális szervezetként a STANLEY-nek alulról felfelé megközelítést kellett alkalmaznia a folyamatok és az együttműködés javítása érdekében.
„Technológiai innovációs csapatként szervezetteknek és rugalmasaknak kell maradnunk, hogy alkalmazkodni tudjunk a változó projektkövetelményekhez” – mondta Connor Nash, a STANLEY Security globális élményelemzési menedzsere.
„Különböző projektmenedzsment technikákat alkalmazunk céljaink eléréséhez, és a ClickUp központi szerepet játszik ebben” – tette hozzá Nash. „A ClickUp-ot minden egyes kezdeményezéshez igazíthatjuk és automatizálhatjuk, ami lehetővé tette számunkra a munkafolyamatok racionalizálását és egyszerűsítését, ami exponenciálisan növelte csapatunk kapacitását.”
A központosított termelékenységi munkaterületre való áttérés eredményei lenyűgözőek voltak:
- Hetente több mint 8 óra megtakarítás a megbeszéléseken és a csapatfrissítésekkel kapcsolatban
- 50%-kal csökken a jelentések elkészítésével és megosztásával töltött idő
- 80%-os növekedés a csapatmunka javulásában
Szóval, hogyan tudnak még spórolni a vállalkozások a ClickUp segítségével?
Nézze meg az öt okot, amiért a ClickUp a legköltséghatékonyabb együttműködési központ, amely minden csapat munkáját egy helyen egyesíti.
1. A csapatok jobban működnek együtt egy fedél alatt
Az online üzleti eszközök közötti váltogatás fárasztó.
Amikor az információk a különböző üzleti eszközökben rekednek, az alkalmazottak kimerülnek a munkájuk elvégzéséhez szükséges információk keresésével. Kutatások szerint az alkalmazottak 45%-a úgy véli, hogy a kontextusváltás csökkenti a termelékenységüket.
Ezért elengedhetetlen, hogy az egész csapat egy olyan helyen dolgozzon, amely kifejezetten a csapatok kezdettől végig tartó együttműködését segíti. Az egységes tér megkönnyíti a csapatok számára a napjuk visszaszerzését, a vezetők számára pedig a valódi üzleti növekedés megfigyelését. 🌱
Ezért tartják sok kis- és nagyvállalat a ClickUp-ot valódi pénzmegtakarítási megoldásnak. A vállalkozások tulajdonosai gyorsan rájönnek, hogy a ClickUp számos funkciójával csökkenti az egymást átfedő eszközök számát.
Ne csak a mi szavunkat higgye el – Nick Foster, a Lulu Press önkiadó könyvkiadó termékmenedzsment igazgatója elmagyarázta, hogy csapata azonnal 12%-os munkahatékonyság-növekedést tapasztalt, amikor a ClickUp-ot használta információforrásként.
És ennek során a kiadó két projektmenedzsment eszközét egyre cserélte!
Amikor a Jira-t használtuk, fejlesztőink olyan platformkódot frissítettek, amely egyáltalán nem volt kapcsolódó a Jira-hoz. Ezután időt kellett fordítaniuk arra, hogy visszatérjenek a Jira-hoz, és manuálisan módosítsák az állapotot. Túl sok időt töltöttünk a funkciók állapotának meghatározásával, ahelyett, hogy azok megvalósítására koncentráltunk volna.
Amikor a Jira-t használtuk, fejlesztőink olyan platformkódot frissítettek, amely egyáltalán nem volt kapcsolódó a Jira-hoz. Ezután időt kellett fordítaniuk arra, hogy visszatérjenek a Jira-hoz, és manuálisan módosítsák az állapotot. Túl sok időt töltöttünk a funkciók állapotának meghatározásával, ahelyett, hogy azok megvalósítására koncentráltunk volna.
A Lulu Press egyetlen munkaterületi központtal centralizálta csapatát, és jelentősen felgyorsította a termékek piacra dobását azáltal, hogy megszüntette a Jira-hoz hasonló több platformon végzett párhuzamos feladatokat.
A ClickUp hatékony GitHub-integrációjának és robusztus automatizálási funkciójának köszönhetően a Lulu webfejlesztő csapata egy alkalmazással csökkentette az ismétlődő manuális munkát és hetente több mint 8 órát spórolt meg. 🧑💻
Tudjon meg többet arról, hogyan csökkentheti a ClickUp a szervezetében található duplikált alkalmazások számát jobb funkciókkal és sokkal alacsonyabb áron
2. Engedje szabadjára a tudásmegosztást egy központi munkaterületen
Élt már át olyan teljes káoszt, amikor valaki nem volt elérhető, hogy segítsen megtalálni egy dokumentumot vagy információt?
Ez nem vicces.
És ami még rosszabb, hogy a fájlkezelés különböző üzleti eszközökön keresztül nagyon időigényes lehet. A korábban említett piackutatás szerint az alkalmazottak átlagosan napi 59 percet töltenek csak azzal, hogy a szervezet üzleti eszközeiben elrejtett információkat keresnek.
Kiterjedt és kereshető tudásmegosztó központ nélkül a csapata időt és pénzt pazarol el azzal, hogy megkeresi a munkájához szükséges dolgokat. A ClickUp a megfelelő üzleti eszköz, amely részletes keresési funkciójával segít a csapatoknak felszabadítani tudásukat! 🔍
Ezenkívül a Lista nézetben a szűrő és a kereső funkciók segítségével könnyedén megtekintheti, megtalálhatja vagy rendszerezheti a feladatokat. A Slapdash integrációval alacsony késleltetésű univerzális keresési funkciót kaphat a ClickUp-ban.
A parancsok segítségével pedig feladatokat hozhat létre és billentyűparancsokkal navigálhat a munkaterületén. Ezzel csapata még gyorsabban hozzáférhet a szükséges információkhoz.
A keresés és szűrés olyan fejlett funkciók, amelyek segítségével a szervezetek javíthatják a fájlkezelést és a fájlmegosztást, így minden egy helyen marad. Akár közösségi média marketing szövegeket tárol, akár naptárat készít e-mailes marketing célokra, a ClickUp az egyik legjobb online üzleti eszköz az eszközök létrehozásához és megosztásához.
Valójában az eszközök szervezése elengedhetetlen, ha rugalmas üzleti folyamatokat szeretne fenntartani, és azt szeretné, hogy az alkalmazottak elmerüljenek a munkájukban. Ezért kell a kisvállalkozások tulajdonosainak központi helyet biztosítaniuk a csapatoknak, ahol dolgozhatnak és gyorsan megtalálhatják, amire szükségük van.
A ClickUp Docs egy helyen szervezi az információkat a jobb fájlmegosztás érdekében, így a csapatok könnyebben hozzáférhetnek a dokumentumokhoz az egész vállalatban. A felhasználók összekapcsolhatják a Docs-ot a munkafolyamatokkal, és soha nem kell attól tartaniuk, hogy egyik üzleti eszköztől a másikra kell váltaniuk, vagy hogy információkat veszítenek el véletlenszerű Google Drive-fiókokban.
3. Átfogó és hasznos funkciók segítségével teljes képet kaphat
A csapatok egyszerűen nem olyan hatékonyak, ha több tucat hasonló üzleti eszközt használnak egy helyett. A jó hír az, hogy a kisvállalkozások tulajdonosai és a nagyvállalatok egyaránt felismerik az üzleti és marketingeszközök decentralizálásának problémáját a csapatok között.
Valójában a 2021-es Market Guide for SaaS Management jelentés szerint a szervezetek fele 2026-ra jelentősen centralizálni fogja SaaS-alkalmazásait. A szervezetlenség és a drága, párhuzamos üzleti eszközök listája mellett az üzleti biztonsági kockázatok is problémát jelentenek az üzleti eszközök számának növekedésével és az azt követő jelszó-megosztással. 🌎
A legtöbb termelékenységi platform problémája, hogy csak néhány dolgot tudnak igazán jól. Hasonlítsa össze ezt a ClickUp hatalmas funkciókészletével, amely segít a vállalkozásoknak átlátni a projekt teljes képét.
Valószínűleg hallott már a ClickUp-ról. És talán összehasonlította már a szokásos projektmenedzsment szoftverekkel. De amit sokan nem vesznek észre, amíg nem használják naponta a ClickUp-ot, az az, hogy ez a termelékenységi platform és online üzleti eszköz ennél sokkal többet tud.
Annak érdekében, hogy a kisvállalkozások tulajdonosai, a nagyvállalatok és a csapatvezetők jobban megismerjék a ClickUp képességeit, bemutatunk három kevésbé ismert, fejlett funkciót, amelyek segítenek a csapatoknak átfogó képet kapni a munkájukról:
1. funkció: Fehér táblák
Bár más népszerű cégek, mint a Miro és a Mural is kínálnak hasonló termékeket, a ClickUp Whiteboards az egyetlen virtuális táblaszerszám, amely a csapatok ötleteit összehangolt cselekvésekbe tudja átalakítani. 🎯
Akár brainstormingra, stratégia kidolgozására vagy agilis munkafolyamatok felépítésére van szükségük a kisvállalkozások tulajdonosainak, a ClickUp Whiteboards mindennel megbirkózik! Más whiteboard üzleti eszközöktől eltérően a ClickUp beépített feladatkezelési funkcióival közvetlenül a Whiteboardsból gyorsabban tudja egy ötletet konkrét projektté alakítani.
A beágyazott feladatok és a gazdag formázási lehetőségek segítségével könnyedén kontextust adhat a munkafolyamatokhoz. A szervezeten belül bárki hozzáférhet és valós időben együttműködhet, mintha mindannyian egy szobában lennének!
2. funkció: Megjegyzések és lektorálás
A közösségi média marketing, a grafikai tervezés, a tartalommarketing, a weboldal-tulajdonosok és a termékmarketing csapatok naponta számos dokumentumot, fájlt és eszközt vizsgálnak át. Sok ilyen csapat olyan marketingeszközöket használ, mint a Prodigy, a Filestage és az Annotate. A ClickUp Annotation funkciója azonban még egy lépéssel tovább megy. ✍️
A megjegyzés és korrektúra funkcióknak köszönhetően a projektben részt vevők és az érdekelt felek már nem hagyják ki a fontos jóváhagyásokat a beérkező levelek között, és nem okoznak hosszabb torlódásokat. Íme, mit tehet a visszajelzések és felülvizsgálatok felgyorsítása érdekében a ClickUp-ban:
- Töltsön fel népszerű fájltípusokat, mint például PNG, GIF, JPEG, WEBP és MP4, feladatmellékletként.
- Az összes megoldatlan korrektúrakomment előnézete a feladat To Do (Teendők) szakaszában
- Nyissa meg a lejátszási sávon található megjegyzést, hogy gyorsabban ellenőrizhesse a videó tartalmát.
- Használja a megjegyzéseket, hogy közvetlenül a fájlokban beszéljen a frissítésekről
3. funkció: Műszerfalak
Ez nem egy átlagos irányítópult. Valójában a ClickUp irányítópultja segít egy közeli csapatnak, a San Diego Padresnek, hatékonyabban működni!
Ken Kawachi, a Padres baseballcsapatának műveleti alelnöke elmagyarázta, hogy a ClickUp hogyan segítette csapatát a projekt előrehaladásának, a tervezett és a tényleges kiadásoknak, a költségeknek és a számlázásnak a nyomon követésében és kezelésében – mindezt egyetlen pillantással, egyedi jelentésekben.
Az MLB csapatnak egyetlen, központosított üzleti eszközre volt szüksége a Petco Parkban végzett lakosztályfelújítási projektjének irányításához és nyomon követéséhez. A ClickUp segítségével vizuálisan értelmezhették a költségek, a kiosztott költségvetések, az üzleti növekedés és a felújítási kiadások átfogó képét valós időben, a ClickUp Dashboard eltérési képleteinek segítségével. 📊
Az operatív tevékenységek célja a szervezet fenntartásának módszereinek megtalálása. Ez magában foglalja olyan technológiák kihasználását is, mint a ClickUp, amelyek hatékonyabbá teszik a munkát és megkönnyítik az együttműködést. A ClickUp nagyon világos és tömör, ugyanakkor lehetővé teszi a végfelhasználók számára, hogy a platformot saját preferenciáik alapján tetszés szerint testreszabják. Ez hatalmas segítséget jelent a mindennapi munkámban.
Az operatív tevékenységek célja a szervezet fenntartásának módszereinek megtalálása. Ez magában foglalja olyan technológiák kihasználását is, mint a ClickUp, amelyek hatékonyabbá teszik a munkát és megkönnyítik az együttműködést. A ClickUp nagyon világos és tömör, ugyanakkor lehetővé teszi a végfelhasználók számára, hogy a platformot saját preferenciáik alapján tetszés szerint testreszabják. Ez hatalmas segítséget jelent a mindennapi munkámban.
4. A munkafolyamatok egyszerűsítése fejlett testreszabási lehetőségekkel
A zavaró tényezők a termelékenység ellenségei. Ezért van szükségük a csapatoknak kényelmes és könnyen használható üzleti eszközökre, hogy a legfontosabb feladatokra koncentrálhassanak, és így a munkatársak hatékonyabbá tehessék a munkafolyamatokat.
A legjobb módja ennek elérésére, ha csapatának olyan hatékony üzleti eszközt biztosít, amely az ő igényeikhez igazítható. Kerülje el a számtalan bevezető képzést és a folyamatosan változó eszközöket, amelyeket a csapatvezetők hoznak magukkal, amikor jönnek és mennek!
A ClickUp-ot úgy alakították ki, hogy testreszabható legyen, így a különböző részlegek nem ragadnak bele más csapatok számára kialakított munkafolyamatokba.
Legyen szó IT-nyomkövetési jegyekről, tartalomkezelő marketingesekről vagy agilis munkafolyamatokat megvalósító mérnökökről, a testreszabás kulcsfontosságúvá válik, amikor az alkalmazottak sokféle fizetős és ingyenes eszköz között oszlanak meg (különösen távoli csapatok esetében). 🌐
A Wake Forest Egyetem Alumni és Adományozói Szolgáltatások (ADS) osztálya olyan csapat volt, amelynek segítségre volt szüksége a kollaboratívabb munkafolyamatok kialakításában. Morey Graham, az ADS projektek igazgatója elmagyarázta, hogy az osztály hogyan küzdött a termelékenység javításáért, mert a csapatok nem voltak hajlandók változtatni a saját kollaboratív munkamódszereiken.
Ez azt jelentette, hogy a Wake Forest különböző részlegei olyan online üzleti eszközöket használtak, mint az Asana, a Jira, a Trello, a Notion, a Workfront és a Google Drive a munkafolyamatok racionalizálása érdekében. A csapatok folyamatosan váltottak a kisvállalkozásoknak szánt eszközök között, hogy megtalálják a dokumentumokat a Google Docs-ban, fájlokat tároljanak a fiókokban, munkákat osszanak ki, feladatfrissítéseket adjanak és adatokat adjanak hozzá.
Ekkor úgy döntöttek, hogy inkább a ClickUp-ot próbálják ki. 📈
A csapat azonnal észrevette a csapatprojektek közötti részlegek közötti összehangoltság javulását, mivel a ClickUp lett az egyetlen valódi információforrás. A műszerfal testreszabása lehetővé tette a csapatok számára, hogy pontosan azt kapják, amire szükségük volt egy online üzleti eszköztől, így mindenki egy központi helyről dolgozott – ami hiányzott nekik a különböző más megoldásoknál.
Most már egy rendszerben tudunk együttműködni, és áttekinthetjük a kritikus adatokat. Ez lehetővé teszi a különböző csapataink számára, hogy jelentést tegyenek az előrehaladásról, azonosítsák a munkaterheléssel és kapacitással kapcsolatos problémákat, és pontosabban tervezzenek.
Most már egy rendszerben tudunk együttműködni, és áttekinthetjük a kritikus adatokat. Ez lehetővé teszi a különböző csapataink számára, hogy jelentést tegyenek az előrehaladásról, azonosítsák a munkaterheléssel és kapacitással kapcsolatos problémákat, és pontosabban tervezzenek.
5. Időt takaríthat meg az egyik legkedvezőbb árú opcióval
A csapatok időt akarnak megtakarítani a legfontosabb feladatok elvégzésén, a munkához szükséges kontextussal együtt – mindezt anélkül, hogy a termelékenységet gátló zavaró tényezőkkel kellene szembesülniük. A vállalkozások tulajdonosai pedig mindezt a költségvetés túllépése nélkül szeretnék megvalósítani. Számos ingyenes üzleti eszköz áll rendelkezésre – de mi a helyzet a ClickUp tényleges költségeivel?
És ez hogyan viszonyul az Ön által már használt vagy fontolóra vett online üzleti eszközökhöz? Vannak más lehetőségek is, de kevés olyan hatékony és megfizethető, mint a ClickUp. Ez könnyen az egyik legjobb ingyenes eszköz a piacon. ✨
Tekintse meg a felhasználónkénti költségek lebontását a vezető online üzleti eszközökhöz képest a termelékenység tekintetében:
|ClickUp
|Jira
|Hétfő
|Trello
|Asana
|10 felhasználó
|50 dollár/hó 600 dollár/év
|70 USD/hó 840 USD/év
|100 dollár/hónap 1200 dollár/év
|100 dollár/hónap 1200 dollár/év
|110 dollár/hónap 1320 dollár/év
|50 felhasználó
|250 dollár/hó 3000 dollár/év
|320 dollár/hó 4200 dollár/év
|500 dollár/hó 6000 dollár/év
|500 dollár/hó 6000 dollár/év
|550 dollár/hó 6600 dollár/év
|100+ felhasználó
|500 dollár/hó 6000 dollár/év
|700 dollár/hó 8400 dollár/év
|1000 dollár/hó 12 000 dollár/év
|1000 dollár/hó 12 000 dollár/év
|1000 dollár/hó 13 200 dollár/év
A ClickUp továbbra is a piacon elérhető legkedvezőbb árú termelékenységi üzleti eszköz, de ez nem jelenti azt, hogy a leggyengébb is. A felhasználók több funkciót és testreszabási lehetőséget kapnak, mint az iparág legtöbb jelentős online üzleti eszköze.
A RevPartners, egy revops motorépítő platform, hasonló helyzetben volt, mint a Wake Forest University – túl sok online üzleti eszközük volt a vállalaton belül, amelyek ugyanazt a feladatot látták el.
Dane Dusthimer, a RevPartners forgalmi partnere elmagyarázta, hogy a ClickUp bevezetése után a csapat három termelékenységi alkalmazását egyetlen üzleti eszközre konszolidálta, ami 50%-os költségmegtakarítást eredményezett a szervezet számára.
A ClickUp segítségével egy helyen hozzáférhetünk minden szükséges funkcióhoz, ami számunkra óriási előny. Mi a bevezetésre koncentrálunk, és egy igazán könnyen használható platform nélkül, amely ezt lehetővé teszi, lehetetlen lenne elérni, hogy minden csapat és ügyfél bevezesse a rendszert.
A ClickUp segítségével egy helyen hozzáférhetünk minden szükséges funkcióhoz, ami számunkra óriási előny. Mi a bevezetésre koncentrálunk, és egy igazán könnyen használható platform nélkül, amely ezt lehetővé teszi, lehetetlen lenne elérni, hogy minden csapat és ügyfél bevezesse a rendszert.
A legjobb online üzleti eszközökkel időt és pénzt takaríthat meg
Itt az ideje, hogy jobb online eszközökkel lássa el csapatát, amelyekkel egyúttal csökkentheti az alkalmazásokra fordított kiadásait is? Reméljük, hogy igen, mert szeretnénk, ha kipróbálná a ClickUp Free Forever csomagját, létrehozhatna egy ingyenes fiókot, és megnézhetné, miért a ClickUp az egyik legjobb ingyenes eszköz a piacon.
A ClickUp segít a kisvállalkozások tulajdonosainak és a nagy szervezeteknek, hogy minden fontos online üzleti eszközüket egy helyen tárolják. A dokumentumoktól a feladatokig és az üzleti kommunikációig – hetente egy napot spórolhat meg a csapatának.
Nézze meg, mi okozza a felfordulást, és kezdjen el pénzt megtakarítani a legjobb minősítésű online üzleti eszközzel, amely elősegíti az együttműködést és a termelékenységet!