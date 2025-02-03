5 ok, amiért érdemes összevonni az üzleti eszközeit és megtakarítani a ClickUp segítségével

Úgy érzi, hogy a technológiai eszköztárában szereplő eszközök száma folyamatosan növekszik, de a tényleges munka egyre nehezebb?

Ez sokkal gyakoribb, mint gondolná – a 2020-as Blissfully SaaS Trends Report szerint a nagyvállalatok átlagosan 288 különböző üzleti eszközt használnak a teljes szervezetben.

Jelenleg egy átlagos nagyvállalat további 7,6 azonos funkcionalitású üzleti eszközért fizet. Annyi SaaS-előfizetés és kommunikációs eszköz szétszórva a szervezet egészében komoly és felesleges pénzpazarláshoz vezet.

Valójában az online üzleti eszközök száma évről évre 80%-kal növekszik. 🤯

Valószínűleg kisvállalkozása vagy nagyvállalata pénzügyileg is profitálhatna a technológiai eszközök konszolidációjából. De nem akar csak azért megszabadulni dolgoktól, hogy pénzt takarítson meg. Ehelyett olyan üzleti eszközökre van szüksége, amelyek pénzt takarítanak meg és javítják a munkafolyamatokat, így csapata kevesebb idő alatt többet tud elvégezni! ⚡️

Egyenesen kimondjuk: komoly indokok szólnak amellett, hogy vállalkozása hogyan takaríthat meg a ClickUp segítségével.

Nem csak az üzleti eszközök számának csökkentéséről van szó. A ClickUp segítségével olyan, mindenki számára testreszabható platformot biztosít csapatainak, amelyen együttműködhetnek, feladatokat oszthatnak ki és haladhatnak a projektekkel.

És a legtöbb esetben semmi sem befolyásolja annyira az eredményt, mint a termelékenység!

A STANLEY Security biztonsági cég a ClickUp bevezetése előtt több online üzleti eszköz között szétaprózódott. Virtuális szervezetként a STANLEY-nek alulról felfelé megközelítést kellett alkalmaznia a folyamatok és az együttműködés javítása érdekében.

A STANLEY Security felmérést végzett belső alkalmazottai körében, hogy megértsék a ClickUp hatását.

„Technológiai innovációs csapatként szervezetteknek és rugalmasaknak kell maradnunk, hogy alkalmazkodni tudjunk a változó projektkövetelményekhez” – mondta Connor Nash, a STANLEY Security globális élményelemzési menedzsere.

„Különböző projektmenedzsment technikákat alkalmazunk céljaink eléréséhez, és a ClickUp központi szerepet játszik ebben” – tette hozzá Nash. „A ClickUp-ot minden egyes kezdeményezéshez igazíthatjuk és automatizálhatjuk, ami lehetővé tette számunkra a munkafolyamatok racionalizálását és egyszerűsítését, ami exponenciálisan növelte csapatunk kapacitását.”

A központosított termelékenységi munkaterületre való áttérés eredményei lenyűgözőek voltak:

Hetente több mint 8 óra megtakarítás a megbeszéléseken és a csapatfrissítésekkel kapcsolatban

50%-kal csökken a jelentések elkészítésével és megosztásával töltött idő

80%-os növekedés a csapatmunka javulásában

Szóval, hogyan tudnak még spórolni a vállalkozások a ClickUp segítségével?

Nézze meg az öt okot, amiért a ClickUp a legköltséghatékonyabb együttműködési központ, amely minden csapat munkáját egy helyen egyesíti.

1. A csapatok jobban működnek együtt egy fedél alatt

Az online üzleti eszközök közötti váltogatás fárasztó.

Amikor az információk a különböző üzleti eszközökben rekednek, az alkalmazottak kimerülnek a munkájuk elvégzéséhez szükséges információk keresésével. Kutatások szerint az alkalmazottak 45%-a úgy véli, hogy a kontextusváltás csökkenti a termelékenységüket.

Ezért elengedhetetlen, hogy az egész csapat egy olyan helyen dolgozzon, amely kifejezetten a csapatok kezdettől végig tartó együttműködését segíti. Az egységes tér megkönnyíti a csapatok számára a napjuk visszaszerzését, a vezetők számára pedig a valódi üzleti növekedés megfigyelését. 🌱

Használjon előre elkészített automatizálási recepteket, vagy testreszabhatja azokat üzleti igényeinek megfelelően, így csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

Ezért tartják sok kis- és nagyvállalat a ClickUp-ot valódi pénzmegtakarítási megoldásnak. A vállalkozások tulajdonosai gyorsan rájönnek, hogy a ClickUp számos funkciójával csökkenti az egymást átfedő eszközök számát.

Ne csak a mi szavunkat higgye el – Nick Foster, a Lulu Press önkiadó könyvkiadó termékmenedzsment igazgatója elmagyarázta, hogy csapata azonnal 12%-os munkahatékonyság-növekedést tapasztalt, amikor a ClickUp-ot használta információforrásként.

És ennek során a kiadó két projektmenedzsment eszközét egyre cserélte!

Amikor a Jira-t használtuk, fejlesztőink olyan platformkódot frissítettek, amely egyáltalán nem volt kapcsolódó a Jira-hoz. Ezután időt kellett fordítaniuk arra, hogy visszatérjenek a Jira-hoz, és manuálisan módosítsák az állapotot. Túl sok időt töltöttünk a funkciók állapotának meghatározásával, ahelyett, hogy azok megvalósítására koncentráltunk volna.

A Lulu Press egyetlen munkaterületi központtal centralizálta csapatát, és jelentősen felgyorsította a termékek piacra dobását azáltal, hogy megszüntette a Jira-hoz hasonló több platformon végzett párhuzamos feladatokat.

A ClickUp hatékony GitHub-integrációjának és robusztus automatizálási funkciójának köszönhetően a Lulu webfejlesztő csapata egy alkalmazással csökkentette az ismétlődő manuális munkát és hetente több mint 8 órát spórolt meg. 🧑‍💻

Tudjon meg többet arról, hogyan csökkentheti a ClickUp a szervezetében található duplikált alkalmazások számát jobb funkciókkal és sokkal alacsonyabb áron

2. Engedje szabadjára a tudásmegosztást egy központi munkaterületen

Élt már át olyan teljes káoszt, amikor valaki nem volt elérhető, hogy segítsen megtalálni egy dokumentumot vagy információt?

Ez nem vicces.

És ami még rosszabb, hogy a fájlkezelés különböző üzleti eszközökön keresztül nagyon időigényes lehet. A korábban említett piackutatás szerint az alkalmazottak átlagosan napi 59 percet töltenek csak azzal, hogy a szervezet üzleti eszközeiben elrejtett információkat keresnek.

Könnyedén testreszabhatja a tábláit dokumentumok, feladatok és egyéb elemek hozzáadásával.

Kiterjedt és kereshető tudásmegosztó központ nélkül a csapata időt és pénzt pazarol el azzal, hogy megkeresi a munkájához szükséges dolgokat. A ClickUp a megfelelő üzleti eszköz, amely részletes keresési funkciójával segít a csapatoknak felszabadítani tudásukat! 🔍

Ezenkívül a Lista nézetben a szűrő és a kereső funkciók segítségével könnyedén megtekintheti, megtalálhatja vagy rendszerezheti a feladatokat. A Slapdash integrációval alacsony késleltetésű univerzális keresési funkciót kaphat a ClickUp-ban.

A parancsok segítségével pedig feladatokat hozhat létre és billentyűparancsokkal navigálhat a munkaterületén. Ezzel csapata még gyorsabban hozzáférhet a szükséges információkhoz.

Hozzon létre parancsokat a tudás további személyre szabásához és kiaknázásához

A keresés és szűrés olyan fejlett funkciók, amelyek segítségével a szervezetek javíthatják a fájlkezelést és a fájlmegosztást, így minden egy helyen marad. Akár közösségi média marketing szövegeket tárol, akár naptárat készít e-mailes marketing célokra, a ClickUp az egyik legjobb online üzleti eszköz az eszközök létrehozásához és megosztásához.

Valójában az eszközök szervezése elengedhetetlen, ha rugalmas üzleti folyamatokat szeretne fenntartani, és azt szeretné, hogy az alkalmazottak elmerüljenek a munkájukban. Ezért kell a kisvállalkozások tulajdonosainak központi helyet biztosítaniuk a csapatoknak, ahol dolgozhatnak és gyorsan megtalálhatják, amire szükségük van.

A ClickUp Docs egy helyen szervezi az információkat a jobb fájlmegosztás érdekében, így a csapatok könnyebben hozzáférhetnek a dokumentumokhoz az egész vállalatban. A felhasználók összekapcsolhatják a Docs-ot a munkafolyamatokkal, és soha nem kell attól tartaniuk, hogy egyik üzleti eszköztől a másikra kell váltaniuk, vagy hogy információkat veszítenek el véletlenszerű Google Drive-fiókokban.

Könnyedén illessz be táblázatnézetet, hogy több kontextust adj a ClickUp Docs dokumentumaidhoz.

3. Átfogó és hasznos funkciók segítségével teljes képet kaphat

A csapatok egyszerűen nem olyan hatékonyak, ha több tucat hasonló üzleti eszközt használnak egy helyett. A jó hír az, hogy a kisvállalkozások tulajdonosai és a nagyvállalatok egyaránt felismerik az üzleti és marketingeszközök decentralizálásának problémáját a csapatok között.

Valójában a 2021-es Market Guide for SaaS Management jelentés szerint a szervezetek fele 2026-ra jelentősen centralizálni fogja SaaS-alkalmazásait. A szervezetlenség és a drága, párhuzamos üzleti eszközök listája mellett az üzleti biztonsági kockázatok is problémát jelentenek az üzleti eszközök számának növekedésével és az azt követő jelszó-megosztással. 🌎

A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével a feladatok, projektek és munkafolyamatok vizualizálása a legmegfelelőbb módon történik.

A legtöbb termelékenységi platform problémája, hogy csak néhány dolgot tudnak igazán jól. Hasonlítsa össze ezt a ClickUp hatalmas funkciókészletével, amely segít a vállalkozásoknak átlátni a projekt teljes képét.

Valószínűleg hallott már a ClickUp-ról. És talán összehasonlította már a szokásos projektmenedzsment szoftverekkel. De amit sokan nem vesznek észre, amíg nem használják naponta a ClickUp-ot, az az, hogy ez a termelékenységi platform és online üzleti eszköz ennél sokkal többet tud.

Annak érdekében, hogy a kisvállalkozások tulajdonosai, a nagyvállalatok és a csapatvezetők jobban megismerjék a ClickUp képességeit, bemutatunk három kevésbé ismert, fejlett funkciót, amelyek segítenek a csapatoknak átfogó képet kapni a munkájukról:

1. funkció: Fehér táblák

Alakítsa át az alakzatokat feladatokká a ClickUp Whiteboardon, hogy azonnal megvalósíthassa ötleteit.

Bár más népszerű cégek, mint a Miro és a Mural is kínálnak hasonló termékeket, a ClickUp Whiteboards az egyetlen virtuális táblaszerszám, amely a csapatok ötleteit összehangolt cselekvésekbe tudja átalakítani. 🎯

Akár brainstormingra, stratégia kidolgozására vagy agilis munkafolyamatok felépítésére van szükségük a kisvállalkozások tulajdonosainak, a ClickUp Whiteboards mindennel megbirkózik! Más whiteboard üzleti eszközöktől eltérően a ClickUp beépített feladatkezelési funkcióival közvetlenül a Whiteboardsból gyorsabban tudja egy ötletet konkrét projektté alakítani.

A beágyazott feladatok és a gazdag formázási lehetőségek segítségével könnyedén kontextust adhat a munkafolyamatokhoz. A szervezeten belül bárki hozzáférhet és valós időben együttműködhet, mintha mindannyian egy szobában lennének!

2. funkció: Megjegyzések és lektorálás

Hozzászólások hozzárendelése a fájlokhoz a ClickUp Annotation funkciójával a gyorsabb együttműködés érdekében

A közösségi média marketing, a grafikai tervezés, a tartalommarketing, a weboldal-tulajdonosok és a termékmarketing csapatok naponta számos dokumentumot, fájlt és eszközt vizsgálnak át. Sok ilyen csapat olyan marketingeszközöket használ, mint a Prodigy, a Filestage és az Annotate. A ClickUp Annotation funkciója azonban még egy lépéssel tovább megy. ✍️

A megjegyzés és korrektúra funkcióknak köszönhetően a projektben részt vevők és az érdekelt felek már nem hagyják ki a fontos jóváhagyásokat a beérkező levelek között, és nem okoznak hosszabb torlódásokat. Íme, mit tehet a visszajelzések és felülvizsgálatok felgyorsítása érdekében a ClickUp-ban:

Töltsön fel népszerű fájltípusokat, mint például PNG, GIF, JPEG, WEBP és MP4, feladatmellékletként.

Az összes megoldatlan korrektúrakomment előnézete a feladat To Do (Teendők) szakaszában

Nyissa meg a lejátszási sávon található megjegyzést, hogy gyorsabban ellenőrizhesse a videó tartalmát.

Használja a megjegyzéseket, hogy közvetlenül a fájlokban beszéljen a frissítésekről

3. funkció: Műszerfalak

Rendezze el a szükséges adatokat a ClickUp Dashboards egyedi widgetjeivel

Ez nem egy átlagos irányítópult. Valójában a ClickUp irányítópultja segít egy közeli csapatnak, a San Diego Padresnek, hatékonyabban működni!

Ken Kawachi, a Padres baseballcsapatának műveleti alelnöke elmagyarázta, hogy a ClickUp hogyan segítette csapatát a projekt előrehaladásának, a tervezett és a tényleges kiadásoknak, a költségeknek és a számlázásnak a nyomon követésében és kezelésében – mindezt egyetlen pillantással, egyedi jelentésekben.

Az MLB csapatnak egyetlen, központosított üzleti eszközre volt szüksége a Petco Parkban végzett lakosztályfelújítási projektjének irányításához és nyomon követéséhez. A ClickUp segítségével vizuálisan értelmezhették a költségek, a kiosztott költségvetések, az üzleti növekedés és a felújítási kiadások átfogó képét valós időben, a ClickUp Dashboard eltérési képleteinek segítségével. 📊

Az operatív tevékenységek célja a szervezet fenntartásának módszereinek megtalálása. Ez magában foglalja olyan technológiák kihasználását is, mint a ClickUp, amelyek hatékonyabbá teszik a munkát és megkönnyítik az együttműködést. A ClickUp nagyon világos és tömör, ugyanakkor lehetővé teszi a végfelhasználók számára, hogy a platformot saját preferenciáik alapján tetszés szerint testreszabják. Ez hatalmas segítséget jelent a mindennapi munkámban.

4. A munkafolyamatok egyszerűsítése fejlett testreszabási lehetőségekkel

A zavaró tényezők a termelékenység ellenségei. Ezért van szükségük a csapatoknak kényelmes és könnyen használható üzleti eszközökre, hogy a legfontosabb feladatokra koncentrálhassanak, és így a munkatársak hatékonyabbá tehessék a munkafolyamatokat.

A legjobb módja ennek elérésére, ha csapatának olyan hatékony üzleti eszközt biztosít, amely az ő igényeikhez igazítható. Kerülje el a számtalan bevezető képzést és a folyamatosan változó eszközöket, amelyeket a csapatvezetők hoznak magukkal, amikor jönnek és mennek!

A ClickUp-ot úgy alakították ki, hogy testreszabható legyen, így a különböző részlegek nem ragadnak bele más csapatok számára kialakított munkafolyamatokba.

Legyen szó IT-nyomkövetési jegyekről, tartalomkezelő marketingesekről vagy agilis munkafolyamatokat megvalósító mérnökökről, a testreszabás kulcsfontosságúvá válik, amikor az alkalmazottak sokféle fizetős és ingyenes eszköz között oszlanak meg (különösen távoli csapatok esetében). 🌐

Könnyedén testreszabhatja a Project Scope Whiteboard Template sablont dokumentumok, feladatok és egyéb elemek hozzáadásával.

A Wake Forest Egyetem Alumni és Adományozói Szolgáltatások (ADS) osztálya olyan csapat volt, amelynek segítségre volt szüksége a kollaboratívabb munkafolyamatok kialakításában. Morey Graham, az ADS projektek igazgatója elmagyarázta, hogy az osztály hogyan küzdött a termelékenység javításáért, mert a csapatok nem voltak hajlandók változtatni a saját kollaboratív munkamódszereiken.

Ez azt jelentette, hogy a Wake Forest különböző részlegei olyan online üzleti eszközöket használtak, mint az Asana, a Jira, a Trello, a Notion, a Workfront és a Google Drive a munkafolyamatok racionalizálása érdekében. A csapatok folyamatosan váltottak a kisvállalkozásoknak szánt eszközök között, hogy megtalálják a dokumentumokat a Google Docs-ban, fájlokat tároljanak a fiókokban, munkákat osszanak ki, feladatfrissítéseket adjanak és adatokat adjanak hozzá.

Ekkor úgy döntöttek, hogy inkább a ClickUp-ot próbálják ki. 📈

A csapat azonnal észrevette a csapatprojektek közötti részlegek közötti összehangoltság javulását, mivel a ClickUp lett az egyetlen valódi információforrás. A műszerfal testreszabása lehetővé tette a csapatok számára, hogy pontosan azt kapják, amire szükségük volt egy online üzleti eszköztől, így mindenki egy központi helyről dolgozott – ami hiányzott nekik a különböző más megoldásoknál.

Most már egy rendszerben tudunk együttműködni, és áttekinthetjük a kritikus adatokat. Ez lehetővé teszi a különböző csapataink számára, hogy jelentést tegyenek az előrehaladásról, azonosítsák a munkaterheléssel és kapacitással kapcsolatos problémákat, és pontosabban tervezzenek.

5. Időt takaríthat meg az egyik legkedvezőbb árú opcióval

A csapatok időt akarnak megtakarítani a legfontosabb feladatok elvégzésén, a munkához szükséges kontextussal együtt – mindezt anélkül, hogy a termelékenységet gátló zavaró tényezőkkel kellene szembesülniük. A vállalkozások tulajdonosai pedig mindezt a költségvetés túllépése nélkül szeretnék megvalósítani. Számos ingyenes üzleti eszköz áll rendelkezésre – de mi a helyzet a ClickUp tényleges költségeivel?

És ez hogyan viszonyul az Ön által már használt vagy fontolóra vett online üzleti eszközökhöz? Vannak más lehetőségek is, de kevés olyan hatékony és megfizethető, mint a ClickUp. Ez könnyen az egyik legjobb ingyenes eszköz a piacon. ✨

Tekintse meg a felhasználónkénti költségek lebontását a vezető online üzleti eszközökhöz képest a termelékenység tekintetében:

ClickUp Jira Hétfő Trello Asana 10 felhasználó 50 dollár/hó 600 dollár/év 70 USD/hó 840 USD/év 100 dollár/hónap 1200 dollár/év 100 dollár/hónap 1200 dollár/év 110 dollár/hónap 1320 dollár/év 50 felhasználó 250 dollár/hó 3000 dollár/év 320 dollár/hó 4200 dollár/év 500 dollár/hó 6000 dollár/év 500 dollár/hó 6000 dollár/év 550 dollár/hó 6600 dollár/év 100+ felhasználó 500 dollár/hó 6000 dollár/év 700 dollár/hó 8400 dollár/év 1000 dollár/hó 12 000 dollár/év 1000 dollár/hó 12 000 dollár/év 1000 dollár/hó 13 200 dollár/év

A ClickUp továbbra is a piacon elérhető legkedvezőbb árú termelékenységi üzleti eszköz, de ez nem jelenti azt, hogy a leggyengébb is. A felhasználók több funkciót és testreszabási lehetőséget kapnak, mint az iparág legtöbb jelentős online üzleti eszköze.

A RevPartners, egy revops motorépítő platform, hasonló helyzetben volt, mint a Wake Forest University – túl sok online üzleti eszközük volt a vállalaton belül, amelyek ugyanazt a feladatot látták el.

Dane Dusthimer, a RevPartners forgalmi partnere elmagyarázta, hogy a ClickUp bevezetése után a csapat három termelékenységi alkalmazását egyetlen üzleti eszközre konszolidálta, ami 50%-os költségmegtakarítást eredményezett a szervezet számára.

A ClickUp segítségével egy helyen hozzáférhetünk minden szükséges funkcióhoz, ami számunkra óriási előny. Mi a bevezetésre koncentrálunk, és egy igazán könnyen használható platform nélkül, amely ezt lehetővé teszi, lehetetlen lenne elérni, hogy minden csapat és ügyfél bevezesse a rendszert.

Itt az ideje, hogy jobb online eszközökkel lássa el csapatát, amelyekkel egyúttal csökkentheti az alkalmazásokra fordított kiadásait is? Reméljük, hogy igen, mert szeretnénk, ha kipróbálná a ClickUp Free Forever csomagját, létrehozhatna egy ingyenes fiókot, és megnézhetné, miért a ClickUp az egyik legjobb ingyenes eszköz a piacon.

A ClickUp segít a kisvállalkozások tulajdonosainak és a nagy szervezeteknek, hogy minden fontos online üzleti eszközüket egy helyen tárolják. A dokumentumoktól a feladatokig és az üzleti kommunikációig – hetente egy napot spórolhat meg a csapatának.

Nézze meg, mi okozza a felfordulást, és kezdjen el pénzt megtakarítani a legjobb minősítésű online üzleti eszközzel, amely elősegíti az együttműködést és a termelékenységet!