A 10 leghasznosabb egyéni találkozó szoftver vezetőknek 2025-ben

A személyes beszélgetésekről a virtuális találkozókra való átállás kihívást jelenthet. De van egy jó hír: a legjobb videokonferencia-szoftverrel ezek az akadályok hatékonyságnövelő és elkötelezettséget fokozó lehetőségekké alakulhatnak.

A kiváló videokonferencia-szoftverek megbízható segítőtársai a digitális világban. Megkönnyítik a kommunikációt, elősegítik a tartalmas kapcsolatok kialakítását, és hatékonyan segítik a vezetőket a csapat előrehaladásának nyomon követésében.

Ezeknek az eszközöknek a beépítésével feladataid kezelhetőbbé válnak, így több időd marad a stratégiai gondolkodásra és a kreativitásra.

Képzelje el, hogy egyetlen videokonferencia-megoldással állíthatja össze a találkozó napirendjét, rögzítheti a találkozókat és a jegyzőkönyveket, elvégezheti a teljesítményértékeléseket és irányíthatja a többfunkciós csapatokat. Elég hatékony, nem igaz?

És van még valami jobb is: ezek a távoli együttműködési eszközök nemcsak a távoli munkavégzés tipikus problémáit oldják meg, hanem olyan innovatív funkciókat is kínálnak, amelyekkel a hagyományos munkahelyek nem tudnak versenyezni. A folyamatosan változó munka világában ezeknek a digitális megoldásoknak a használata nem csak preferencia, hanem szükségszerűség.

Ezért állítottuk össze ezt az útmutatót, amely bemutatja a 2024-es év 10 legjobb egyéni találkozó szoftverét. Ha tehát szeretné megtalálni a megfelelő eszközt digitális munkaterületének átalakításához, olvassa tovább!

Mire kell figyelni az egyéni találkozókhoz használt szoftver kiválasztásakor?

A legjobb videokonferencia-szoftver kiválasztásakor néhány érdekes előnyt keres.

Először is, a kommunikációnak egyszerűnek kell lennie. Tiszta hang és videó, gyors csevegési lehetőségek és olyan praktikus eszközök, mint a képernyő megosztás és a táblák, mind elengedhetetlenek.

A találkozók ütemezésének nem kell fejfájást okozni. A legjobb videokonferencia-szolgáltatók olyan funkciókat kínálnak, amelyek segítenek az ismétlődő találkozók beállításában, a naptárhoz való csatlakozásban és emlékeztetőket küldeni, amelyekkel zökkenőmentesen haladhat a tervek szerint.

Fontos, hogy a videokonferencia-szoftvere jól együttműködjön a többi eszközével. Ez a kompatibilitás segít a munkafolyamatok zökkenőmentes lebonyolításában, és megkíméli Önt az azonos feladatok ismételt elvégzésétől.

A fájlok megosztásának egyszerűnek kell lennie, és a videokonferencia-platformnak felhasználóbarátnak kell lennie. Minél gyorsabban megismeri a csapata, annál jobb.

Ha távoli csapatot irányít, akkor a találkozó-szoftverének is lépést kell tartania. Keressen olyan funkciókat, amelyek figyelembe veszik az időzónákat, mobil hozzáférést biztosítanak és robusztus biztonságot nyújtanak, hogy csapata zökkenőmentesen tudjon együtt dolgozni, függetlenül attól, hogy tagjai hol tartózkodnak.

Ezzel az egyszerű sablonnal világosan dokumentálhat mindent, ami az egyéni megbeszéléseken történik.

Végül keressen egy videohívásokhoz alkalmas eszközt. A legjobb egyéni találkozó szoftver olyan extra funkciókat kínál, mint a feladatkezelés, a teljesítményértékelési sablonok és a projektmenedzsment. Ezek segíthetnek a digitális munkaterület rendezésében és a csapat hatékonyságának növelésében.

A 10 legjobb egyéni találkozó szoftver

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie a videokonferencia-szoftvereknél, bemutatjuk 10 kedvenc eszközünket, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet.

Könnyedén formázhatja és szerkesztheti a dokumentumokat a csapattal együtt, anélkül, hogy átfedések lennének a ClickUp-ban.

A ClickUp átfogó feladat- és projektkezelési megközelítésével kiemelkedik a piacon. Ez nem csak egy találkozóhely, hanem egy robusztus platform, amely egy helyen integrálja a csapatkezelést, a feladatok nyomon követését és a teljesítményértékelést.

A ClickUp segítségével könnyedén belevághat és azonnal elindíthatja a ClickUp 1 On 1s sablont és a jegyzetfüzet funkciót az első napirend megtervezéséhez.

Ezt követően belevetheted magad a szoftver kiterjedt funkciókészletébe, amelynek köszönhetően a következő egyéni megbeszéléseid produktív beszélgetések lesznek, nem pedig olyan találkozók, amelyek e-mailben is elintézhetők lennének.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp Meetings alkalmazást jegyzetek készítéséhez, a napirend ellenőrzéséhez és a feladatok kiosztásához, mindezt egy helyen. Heti találkozókat jegyzetel? Ez az arany jegy a ClickUp szuperképességeinek kiaknázásához.

Szerkesztő menünk számos opcióval rendelkezik, amelyekkel kiemelheti a legfontosabb elemeket. Engedje szabadjára fantáziáját a rendkívül gazdag szerkesztési lehetőségekkel – ez az Ön játszótere, ahol jegyzetelése közben olyan kreatív vagy strukturált lehet, amennyire csak akar.

Szinkronizálható a legnépszerűbb mobilalkalmazásokkal a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.

Van egy megjegyzése, amelyre egy csapattagjának cselekednie kell? Egyszerű: rendelje hozzá. Ez a feladat elvégzésére kötelező tennivalóvá válik a kijelölt személy számára, mielőtt a feladatot befejezettként jelölhetné.

Írjon le mindent, amit meg akar beszélni, egy ellenőrzőlistára, és jelölje be az egyes pontokat, ahogy végigmegy rajtuk.

Unod már, hogy minden videokonferencia ütemezéséhez új feladatot kell létrehoznod? Dőlj hátra, és hagyd, hogy az Ismétlődő feladatok funkció előkészítse és készenlétbe helyezze a napirendedet.

A felesleges kattintások kiküszöbölése érdekében új funkciót vezettünk be: a Slash parancsokat. Bármikor, amikor egy szövegmezőben van, írja be a / karaktert, hogy megnyissa a Slash parancs menüt, és azonnal elindítsa a folyamatot.

A ClickUp korlátai

Új a ClickUp használatában? Annyi funkciót kell felfedeznie, hogy úgy érezheti, mintha a mély vízbe ugrana. De ne aggódjon, hamar meg fogja tanulni a használatát.

Figyelem – egyes felhasználók itt-ott lassú betöltési időket tapasztaltak. Ez nem állandó jelenség, de érdemes tudni róla.

Annyi beállítási és testreszabási lehetőség közül kezdetben úgy érezheti, mintha egy labirintusban kellene eligazodnia. De miután megismerte a terepet, pillanatok alatt rendbe hozhatja munkaterületét.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Fellow

via Fellow

A Fellow egy olyan eszköz, amelynek célja, hogy egészséges és produktív videokonferencia-találkozói kultúrát alakítson ki a csapatán belül. Ezzel a kezében tartja a hatalmat, hogy egyszerűsítse a különböző típusú találkozókat és hatékonyabbá tegye azokat. A Fellow segítségével könnyedén meghatározhat egyértelmű találkozói napirendet, biztosítva, hogy a megbeszélések a terv szerint haladjanak és a célok megvalósuljanak.

Ennek a videokonferencia-alkalmazásnak az egyik alapvető funkciója a teendők nyomon követése. Feladatokat rendelhet hozzá, határidőket állíthat be, és mindenki számára felelősségre vonhatóságot biztosíthat, így biztosítva, hogy a fontos nyomon követési és cselekvési lépések ne maradjanak figyelmen kívül.

A Fellow azonban nem csak a szervezés és a feladatkezelés terén nyújt segítséget. Felismeri a munkahelyi elkötelezettség és együttműködés fontosságát is. Az interaktív jegyzetelési és együttműködési funkciók segítségével valós időben rögzítheti a találkozó résztvevőinek észrevételeit, döntéseit és megbeszéléseit, elősegítve ezzel az összes csapattag aktív részvételét és hozzájárulását.

A Fellow legjobb funkciói

Automatizálja az emlékeztetőket és a teendőket a találkozók előtt és után a racionalizált találkozói munkafolyamatokkal.

Ossza meg, együttműködjön és szinkronizálja a találkozók jegyzetét a csapatok között.

Előre megtervezett sablonokat kínál a hatékony találkozókhoz.

Beépített funkció a kollégák elismerésére és visszajelzésére

Társak korlátai

A felhasználói felülethez egy kis időbe telhet, amíg megszokja.

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy bizonyos platformok esetében hiányzik a naptárintegráció.

A találkozók jegyzetének szinkronizálása néha késhet.

Fellow árak

Ingyenes

Pro : 6 USD/hó felhasználónként

Üzleti : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Társak értékelései és véleményei

G2 : 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 50 értékelés)

4. Google Meet

a Google Meet segítségével

Ez a videokonferencia-szolgáltatás kifejezetten azoknak a csapatoknak készült, amelyek már használják a Google Workspace-t. A Google Meet zökkenőmentesen integrálódik más Google-alkalmazásokkal, ami nagy előny azok számára, akik máris a Google ökoszisztémájában dolgoznak. Akár a Google Naptárral való szinkronizálásról, akár a Gmailen keresztül történő egyszerű kapcsolattartásról van szó, a Google Meet zökkenőmentesen integrálódik a meglévő eszközeivel, így javítva a munkafolyamatot.

A Google stabil és robusztus videokonferencia-infrastruktúrájára támaszkodva állandó hang- és videominőséget biztosíthat, amely lehetővé teszi a csapat tagjai, ügyfelek vagy partnerek közötti tiszta és zavartalan kommunikációt.

A Google Meet legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható a Google Naptárral és a Gmail-lel.

Akár 100 résztvevővel is tarthat találkozókat.

Valós idejű feliratok az összes videohíváshoz és videokonferenciához, amelyeket a találkozók során készítettek.

A résztvevők a képernyőmegosztás funkciót használhatják prezentációkhoz.

A Google Meet korlátai

Az alkalmazás nem annyira rugalmas és testreszabható, mint más platformok.

A felhasználók alkalmanként hang- és videominőségi problémákról számoltak be.

Néhány kiemelkedő funkció csak a fizetős verzióban érhető el.

A Google Meet árai

Ingyenes

Starter : 6 USD/hó felhasználónként

Standard : 12 USD/hó felhasználónként

Plusz : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Meet értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 11 000 értékelés)

5. GoTo Meeting

a GoTo Meeting segítségével

A GoTo Meeting az egyik legjobb videokonferencia-megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egy felhasználóbarát és hatékony online értekezleteszközt keresnek. Lehetővé teszi a virtuális értekezletek zökkenőmentes lebonyolítását és kezelését, így csapata hatékonyan együttműködhet, függetlenül a fizikai helyszíntől.

Akár kis startup, akár nagyvállalat, ez a sokoldalú eszköz minden méretű vállalkozás igényeit kielégíti, és a videokonferenciákat gyerekjátékká teszi.

A GoTo Meeting segítségével hozzáférhet egy sor fejlett videokonferencia-funkcióhoz, amelyek új szintre emelik virtuális találkozóit. Amint elkezdi használni, meg fogja értékelni intuitív felületét és zökkenőmentes találkozókezelési képességeit.

A GoTo Meeting legjobb funkciói

Élvezze a kristálytiszta hangot és gyönyörködjön a GoTo Meeting HD videokonferencia-szoftver megoldásában.

Videokonferenciákat bonyolíthat és csatlakozhat hozzájuk bármilyen mobil eszközről.

Élvezze a kiterjedt biztonsági funkciókat, mint például a kockázatalapú hitelesítés, és alapértelmezés szerint a GoTo Meeting AES-128 bites titkosítással védi az audio- és videóadatait. Nyugodtan aludhat, tudva, hogy adatai biztonságban vannak.

A résztvevők kiemelhetik a prezentációk során a legfontosabb pontokat.

A GoTo Meeting korlátai

Nincs ingyenes verziója.

Ez kisvállalkozások számára költséges lehet.

A mobil felhasználók időnként kapcsolódási problémákról számoltak be.

GoTo Meeting árak

Professzionális: 14 USD/hó szervezőnként

Üzleti: 19 USD/hó szervezőnként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GoTo Meeting értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 7000 értékelés)

6. Zoom

a Zoom segítségével

Olyan népszerű, hogy gyakorlatilag saját igévé vált; a Zoom a videokonferencia-terem 1000 font súlyú gorillája. Az iparág egyik legjobb videokonferencia-alkalmazásaként a Zoom kiválóan alkalmas egyéni találkozókra és nagyszabású digitális eseményekre egyaránt. Folyamatosan bővülő funkciókészlete miatt rajongói mindig visszatérnek hozzá. De a Zoomnak vannak hiányosságai is, és az alábbiakban bemutatjuk az előnyeit és hátrányait.

A Zoom legjobb funkciói

A Breakout Rooms ideális nagy találkozók kényelmes beszélgetésekre való felosztásához.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy virtuális hátteret állítsanak be a magánélet védelme érdekében, vagy megmutassák kreativitásukat.

Rögzíti a találkozókat és automatikus átírást biztosít.

Asztali alkalmazásokkal, valamint számos más mobil eszközzel és eszközzel is kompatibilis.

A Zoom korlátai

Az ingyenes verzióban a csoportos találkozók időtartama 40 percre korlátozódik.

A múltban felmerültek biztonsági aggályok.

Néhány felhasználó alkalmi hang- és videominőségi problémákat jelentett.

A Zoom árai:

Alap : Ingyenes

Pro : 14,99 USD/hó házigazdánként

Üzleti : 19,99 USD/hó házigazdánként

Vállalati: 19,99 USD/hó házigazdánként

Zoom értékelések és vélemények:

G2 : 4,5/5 (több mint 53 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 30 000 értékelés)

7. Lattice

via Lattice

A Lattice az egyik olyan videokonferencia-szoftver, amelyet kiemelünk, és amelynek tervezése során a teljesítménymenedzsment állt a középpontban. A cél az egyéni találkozók egyszerűsítése, a visszajelzési folyamat leegyszerűsítése és a célkitűzés megkönnyítése. Különös hangsúlyt fektetve a csapat elkötelezettségére és az általános teljesítményre, a rendszer a rendszeres találkozókat fókuszált, növekedésorientált ülésekre változtatja.

A célok kitűzése és nyomon követése egyszerű, így könnyen láthatja, hogy milyen messzire jutott és merre tart. Ráadásul a visszajelzési funkciók olyan kultúrát ösztönöznek, ahol a folyamatos fejlődés a normális.

Ha tehát célja, hogy csapata elkötelezett, motivált és folyamatosan fejlődő maradjon, próbálja ki a Lattice-t.

A Lattice legjobb funkciói

Egyszerűsített teljesítményértékelési folyamat

Célok meghatározása, nyomon követése és kezelése a csapatok között

Szerezzen betekintést az alkalmazottak elégedettségébe

Párbeszédes visszajelzés és nyilvános elismerés funkció

A Lattice korlátai

Nem kifejezetten tárgyalási eszköz, ezért hiányoznak belőle bizonyos funkciók.

Nem minden felhasználó szerette a felhasználói felületet.

Kisvállalkozások számára ez drága lehet.

Lattice árak:

Engagement : 4 USD/hó felhasználónként

Grow : 4 USD/hó felhasználónként

Teljesítménymenedzsment: 8 USD/hó felhasználónként

OKR és célok: 8 USD/hó felhasználónként

Teljesítménymenedzsment és OKR & Goals csomag: 11 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lattice értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

8. Whereby

via Whereby

Felejtse el a újabb alkalmazások letöltését és a jelszavak megjegyzésének nehézségeit. A Whereby egy videokonferencia-eszköz, amely közvetlenül a böngészőjéből működik. Ez az egyszerűség teszi ideális választássá azok számára, akik értékelik a könnyű használatot.

A Whereby segítségével a videotalálkozók beállítása olyan egyszerű, mint egy link megosztása; és máris készen áll a csatlakozásra.

Személyre szabhatja a tárgyalót a választott háttérrel és logókkal, hogy egy kis karaktert adjon a virtuális találkozóknak. Ha egyszerű módszert keres a csapat online összehívására, a Whereby felhasználóbarát megközelítése pontosan az lehet, amire szüksége van.

A Whereby legjobb funkciói

A résztvevők egy egyszerű link segítségével csatlakozhatnak a találkozókhoz.

Személyre szabhatja a tárgyalókat egyedi márkajelzéssel, logókkal és háttérképekkel.

Ossza meg képernyőjét vagy egy adott ablakot

Rögzítse a találkozókat későbbi áttekintés céljából

A Whereby korlátai

Korlátozott résztvevői szám az alap ingyenes csomagban és a Pro csomagokban

Egyes felhasználók alkalmi videó késleltetésről számolnak be.

Nincsenek olyan fejlett funkciók, mint a kis csoportok számára kialakított szobák és a szavazás.

Whereby árak:

Fedezze fel: Ingyenes csomag

Pro: 6,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 9,99 USD/hó három felhasználó számára

Építés: 9,99 USD/hó felhasználónként

Növekedés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Whereby értékelések és vélemények:

G2 : 4,6/5 (több mint 1000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 50 értékelés)

9. Skype

A Microsofton keresztül

A Skype – amely ma már a Microsoft Teams része – a digitális kommunikáció területén régóta jelen lévő szereplő, amely már jóval azelőtt is megbízható videó- és hanghívásokat biztosított, hogy ez divatossá vált volna.

Egyszerűen használható és megbízható, jól ismert arról, hogy erős kapcsolatokat és gördülékeny beszélgetéseket biztosít. Akár egy kis csapat tagjai vagytok, akik egyszerű eszközt keresnek brainstorming üléseik lebonyolításához, akár csak ketten vagytok, akiknek meg kell beszélniük néhány részletet, a Skype egyszerű és hozzáférhető megoldást kínál.

A Skype egyik fő előnye a beépített csevegési funkció. A csevegés segítségével gondolatokat cserélhet vagy fájlokat oszthat meg anélkül, hogy egy pillanatra is leállna.

Összességében a Skype egy klasszikus választás, amely kiállta az idő próbáját.

A Skype legjobb funkciói

Indítson egyéni vagy csoportos videohívásokat

Az alkalmazáson belüli üzenetküldés a gyors kommunikációért

Ossza meg képernyőjét a találkozók során

Fájlok és dokumentumok küldése csevegésen keresztül

A Skype korlátai

Nem ideális nagy létszámú találkozókhoz.

Korlátozott integráció más eszközökkel

Egyes felhasználók alkalmanként videó- és hangminőségi problémákról számolnak be.

Skype árak:

USA és Kanada: 2,99 USD/hó felhasználónként

Észak-Amerika: 7,99 USD/hó felhasználónként

Világ: 13,99 USD/hó felhasználónként

Skype értékelések és vélemények:

G2 : 4,3/5 (több mint 22 000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 8500 értékelés)

10. 15Five

via 15Five

A 15Five segítségével az egyéni megbeszélések hatékony platformokká válnak a visszajelzések cseréjéhez, az előrehaladás megbeszéléséhez és a célok nyomon követéséhez.

A vezetők tisztább képet kapnak csapatuk teljesítményéről és elkötelezettségéről, ami segít nekik jobb döntéseket hozni és a szükséges támogatást nyújtani. És a legjobb az egészben? A szoftver felhasználóbarát és intuitív, így mindenki örömmel használja.

A 15Five 15 legjobb funkciója

Elősegíti a hatékony munkavállaló-vezető találkozókat.

Kövesse nyomon a célokat és a feladatokat.

A csapatok motiválására szolgáló kollégák elismerésének funkciói.

Jelentések a teljesítményről és az elkötelezettségről.

A 15Five korlátai

Nem egy dedikált értekezleteszköz, ezért egyes funkciók hiányozhatnak belőle.

A felhasználói felület egyes felhasználók számára bonyolult lehet.

Hasonló eszközökhöz képest drágább.

15Five árak:

Engage: 4 USD/hó felhasználónként

Perform: 8 USD/hó felhasználónként

Fókusz: 8 USD/hó felhasználónként

Teljes platform: 14 USD/hó felhasználónként

Transform Online: 99 USD/hó menedzserenként

Transform Hybrid: 174 USD/hó menedzserenként

Transform Live: 300 USD/hó menedzserenként

15Five értékelések és vélemények:

G2 : 4,6/5 (több mint 1000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (500+ értékelés)

11. GlobalMeet

via GlobalMeet

A PGi által létrehozott GlobalMeet egy multifunkcionális platform, amely nagy felbontású webes és videós találkozók, mobil videokonferenciák, webináriumok és rendezvények szervezésére alkalmas.

Támogatja a zökkenőmentes együttműködést, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy különböző eszközökről és helyszínekről könnyedén szervezzenek, csatlakozzanak és vegyenek részt találkozókon. Az interaktív webináriumok és nagyszabású virtuális események szervezésére szolgáló funkciók mellett kiterjedt eszközöket kínál az események tervezéséhez és kezeléséhez is.

A GlobalMeet átfogó, intuitív és megbízható szolgáltatásai miatt ez a szoftver elengedhetetlen eszköz a határokon átnyúló hatékony digitális kommunikációhoz.

A GlobalMeet legjobb funkciói

Kiváló minőségű videofelvételek a konferenciamegbeszélésekről

Tartson virtuális eseményeket több ezer résztvevővel

Táblák, szavazások és videocsevegés az együttműködés javítása érdekében.

Kompatibilis a Microsoft Teams és a Skype for Business alkalmazásokkal.

A GlobalMeet korlátai

Más videokonferencia-szolgáltatásokkal, rendszerekkel, alkalmazásokkal és eszközökkel összehasonlítva a GlobalMeet nem működik jól harmadik féltől származó alkalmazásokkal. Ez hátrány lehet azoknak a csapatoknak, amelyek munkafolyamatukhoz speciális szoftverekre támaszkodnak.

A GlobalMeet a hasonló termékekhez képest lassú.

A GlobalMeet nem rendelkezik néhány olyan funkcióval, amely más alkalmazások felhasználói számára elérhető.

GlobalMeet árak:

Alap: Ingyenes csomag

Standard : 12 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GlobalMeet értékelések és vélemények:

G2 : 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (50+ értékelés)

Fokozza digitális együttműködését a ClickUp egyéni találkozó szoftverrel

A megfelelő egyéni találkozó szoftver használata elengedhetetlen a digitális munkaterület hatékony navigálásához. Minden eszköznek megvannak a maga erősségei, így a választás a csapat és a munkafolyamat konkrét igényeitől függ.

Akár csapatot vezet, értekezleteket jegyzőkönyvez, értekezlet napirendet állít össze, vagy teljesítményértékelést vezet, a megfelelő szoftver segítségével egyszerűsítheti folyamatait és sokkal kezelhetőbbé teheti feladatait.

A ClickUp segítségével kezelheti a többfunkciós csapatokat, elősegítheti az együttműködést a munkahelyen, és hatékonyan irányíthatja a különböző típusú találkozókat.

Ha szeretnéd részletesebben megismerni, hogyan teheted hatékonyabbá a csapatmenedzsmentet és az egyéni találkozókat, nézd meg a ClickUp erre a célra kifejlesztett funkcióját: a ClickUp Meetings-t. A ClickUp segítségével hatékonyabbá teheted digitális munkaterületedet, és könnyebben kezelheted feladataidat. Látogass el ide, és tudd meg, hogyan forradalmasíthatjuk találkozóid élményét.