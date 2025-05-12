A 13 legjobb Microsoft Teams alternatíva az együttműködéshez

A Microsoft Teams egy hatékony együttműködési eszköz, különösen azok számára, akik a Microsoft ökoszisztémát használják. Azonban minden csapatnak egyedi igényei vannak, és egyesek inkább egy másik felületű, rugalmasabb vagy a munkafolyamatukhoz jobban illeszkedő funkciókkal rendelkező platformot részesítenek előnyben.

A megfelelő együttműködési eszköznek könnyedén javítania kell a termelékenységet és a kommunikációt. Akár intuitívabb kialakítást, okosabb értesítéseket vagy beépített feladatkezelést keres, amely illeszkedik a csapata stílusához, rengeteg lehetőség közül választhat.

Ez az útmutató 13 Microsoft Teams alternatívát mutat be, amelyek mindegyike arra szolgál, hogy csapata hatékonyabban tudjon együttműködni az Ön egyedi igényeinek megfelelően.

Miért érdemes a Microsoft Teams alternatíváit választani?

Ha a Microsoft Teams korlátozónak tűnik, az valószínűleg azért van, mert nem integrált projektmenedzsmenttel készült. Egy erősebb alternatíva nem csak üzenetküldést kínálhat, hanem segíthet a munka szervezésében és a csapatok céljainak összehangolásában is.

Íme, mire kell figyelni egy Microsoft Teams alternatívában:

Beépített feladatkezelés: Feladatok létrehozása, kiosztása és nyomon követése közvetlenül a beszélgetésekben

Testreszabható munkafolyamatok: A nézeteket, állapotokat és automatizálást a csapatod egyedi folyamataihoz igazíthatod.

Rugalmas dokumentum-együttműködés: Tartsa a fájlokat, megjegyzéseket és szerkesztéseket egy helyen (nincs több keresgélés)

Okosabb értesítések: Legyen naprakész anélkül, hogy felesleges riasztások bombáznák.

Integrált célok és jelentések: Használja a műszerfalakat, az időkövetést és a jelentéseket a haladás nyomon követéséhez.

Mesterséges intelligenciával támogatott munkatámogatás: Összefoglalja a csevegéseket, kivonja a legfontosabb információkat, és azonnal megtalálja a szükséges adatokat, anélkül, hogy végtelenül görgetnie kellene.

Egyelőre még a Microsoft Teams-t használja? Nézze meg ezeket a Microsoft Teams trükköket , hogy a lehető legjobban kihasználhassa a programot, miközben jobb Teams alternatívákat keres.

13 Microsoft Teams alternatíva egy pillantásra

Eszköz Legalkalmasabb Kiemelkedő funkció Árkategória ClickUp Integrált projektmenedzsment és együttműködés Beépített feladatkezelés, táblák, AI-alapú segítség, Microsoft Teams integráció Ingyenes csomag elérhető; testreszabható fizetős csomagok vállalatok számára Slack Robusztus csapatcsevegés és spontán kommunikáció Slack Huddles gyors hangcsevegéshez, kiterjedt alkalmazásintegrációkhoz Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára Zoom Kiváló minőségű videokonferenciák és virtuális értekezletek HD videohívások, Zoom AI Companion Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára Google Chat Zökkenőmentes integráció a Google Workspace-szel Szoros integráció a Gmail és a Google Docs szolgáltatással Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára Discord Informális csapatkommunikáció és közösségépítés Hangcsatornák, alacsony késleltetésű videohívások Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára Chanty Egyszerű, intuitív csapatcsevegés AI-alapú keresés, korlátlan üzenetelőzmények fizetős csomagokban Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára Mattermost Nyílt forráskódú és saját szerveren futó együttműködési platform Teljes adatellenőrzés, saját tárhely Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára Rocket.Chat Biztonságos, saját szerveren tárolt üzenetküldés Végpontok közötti titkosított üzenetküldés Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára Webex by Cisco Vállalati szintű videokonferencia és biztonságos értekezletek Integrált virtuális táblák Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára Pumble Könnyű közvetlen üzenetküldés és fájlmegosztás Egyszerű felület, gyors üzenetküldés, hatékony fájlmegosztás Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára Twist Szervezett, szálalapú kommunikáció Aszinkron, zavarmentes üzenetküldés, szálakba rendezett beszélgetések Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára Flock Integrált csapatcsevegés és feladatkezelés Beépített teendőlisták és emlékeztetők, vendég hozzáférés Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára RingEX Egységes kommunikáció videocsevegéssel és videohívásokkal Csoportos videohívások, közvetlen üzenetküldés, biztonságos fájlmegosztás Egyedi árak

A legjobb MS Teams alternatívák

Íme a legjobb Microsoft Teams alternatívák a zökkenőmentes kommunikáció fenntartásához:

1. ClickUp (A legjobb integrált projektmenedzsment és együttműködéshez)

Mi lenne, ha a csapatkommunikáció, a projektmenedzsment és az együttműködés egy helyen történne, anélkül, hogy váltásköltségek és termelékenységi veszteségek keletkeznének?

Pontosan ezt teszi a ClickUp. Egyetlen platformon egyesíti az üzenetküldést, a feladatokat, a dokumentumokat és az interaktív táblákat, és mesterséges intelligenciával támogatja a munkafolyamatokat.

Például a ClickUp Chat segítségével közvetlenül a csevegőablakból hozhat létre új feladatot, vagy akár az AI segítségével azonnali feladatokká alakíthatja a teendőket.

Az integrált mesterséges intelligencia összefoglalja a hosszú csevegési szálakat, hogy gyorsan felzárkózhasson és kiemelje a teendőket. Ezenkívül a SyncUps lehetővé teszi, hogy videohívásokat kezdeményezzen egyes csapattagokkal vagy csoportokkal gyors beszélgetések, projektfrissítések és tudásátadás céljából. Ezeket a hívásokat rögzítheti és megoszthatja a képernyőjét a jobb együttműködés érdekében.

A ClickUp Chat segítségével a fontos csapatmegbeszéléseket közvetlenül feladatokká alakíthatja.

Ha bonyolult ötleteket vitat meg, a hosszú magyarázatok helyett rögzítse a képernyőjét a ClickUp Clips segítségével. Ossza meg közvetlenül a csevegésben, vagy csatolja egy feladathoz, így a kiegészítő információk mindig rendelkezésre állnak, ha valakinek szüksége van rájuk.

Ossza meg ötleteit világos kontextusban a ClickUp Clips segítségével

Ha az ötleteknek teret kell adni, hogy kibontakozhassanak, a ClickUp Whiteboards segít csapatának a koncepciók kidolgozásában, az ötletek és feladatok összekapcsolásában, valamint a vizuális együttműködésben. Ragasztós jegyzeteket, szöveget, alakzatokat és képeket adhat hozzá a gondolatok kidolgozásához és a koncepciók szervezéséhez, ami tökéletes brainstorming üléseken, gondolattérképek készítésénél és stratégiai tervezésnél.

Egyszerűsítse a csapatával való vizuális együttműködést a ClickUp Whiteboards segítségével.

Amikor eljön az ideje, hogy a megbeszéléseket strukturált tervekké alakítsa, a ClickUp Docs mindent rendszerez és összekapcsol a munkájával, legyen szó értekezletek jegyzetéről, projekttervekről vagy wikikről. Míg a valós idejű szerkesztés lehetővé teszi, hogy több csapattag egyszerre dolgozzon ugyanazon a dokumentumon, az oldal előzményei segítenek a verziók ellenőrzésében.

A stílusbeállítások, például a fejlécek, táblázatok, felsorolások, kiemelések és beágyazások vizuálisan vonzóvá teszik a dokumentumokat, a perjel (/) parancsok pedig olyan elemeket illesztenek be, mint képek, linkek vagy feladatok.

A ClickUp Docs segítségével rendszerezheti legfontosabb dokumentumait, jegyzeteit és terveit.

Végül, a megbeszéléseknek nem kell szétszórt jegyzetekkel vagy elfelejtett nyomon követésekkel végződniük. A ClickUp Meetings segítségével rögzítheti a legfontosabb döntéseket, valós időben hozzárendelhet feladatokat, létrehozhat egy nyitott tételekből álló ellenőrzőlistát, és akár ismétlődő feladatokat is beállíthat a megbeszélés napirendjének megosztására az érdekelt felekkel.

A ClickUp Meetings segítségével alakítsd át a találkozóid feladatait ismétlődő feladatokká.

A ClickUp Microsoft Teams integrációja lehetővé teszi a munka kezelését anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltani. A Teams alkalmazáson belül alakíthatja át a csapatbeszélgetéseket feladatokká, frissítheti a projekteket és kaphat ClickUp értesítéseket.

A ClickUp Brain, a ClickUp saját AI-asszisztense összeköti a munkaterületén található összes elemet. Azonnal lekérdezi a releváns információkat a feladatokból, dokumentumokból és korábbi beszélgetésekből, így nem kell többé a fájlokban turkálnia.

Amellett, hogy segít e-mailek, jelentések vázlatainak és minden másnak a megírásában, lekérdezi a listádról a függőben lévő feladatok részleteit, és lehetővé teszi, hogy fontosság és sürgősség alapján rangsorold azokat.

Fedezze fel a legfontosabb információkat, nyomon követéseket, projektfrissítéseket és előrehaladást a ClickUp Brain segítségével.

📍További tippek: Összegezze az értekezletet, és sorolja fel a teendőket a felelősökkel és a határidőkkel együtt.

Alkalmazzon ezt a csevegést feladatokra, és rangsorolja azokat sürgősségük alapján.

Készítsen projektfrissítést a legújabb feladatelőrehaladás és akadályok alapján

Elemezze ezt a beszélgetést, és javasoljon három következő lépést a továbblépéshez.

A ClickUp legjobb funkciói

Hatékony feladat szervezés és nyomon követés: Szervezze, rangsorolja és kövesse nyomon a munkát egyéni státuszokkal, határidőkkel és automatizálással Szervezze, rangsorolja és kövesse nyomon a munkát egyéni státuszokkal, határidőkkel és automatizálással a ClickUp Tasks segítségével , amely közvetlenül integrálódik a csevegésbe.

Felelősség és átláthatóság: A ClickUp Assign Comments segítségével biztosan nem marad el egyetlen feladat sem.

Ötletek rögzítése és összekapcsolása: Szerezzen be AI-alapú jegyzeteket és teendőket minden értekezlethez, és kapcsolja össze őket feladatokkal, személyekkel vagy dokumentumokkal a Szerezzen be AI-alapú jegyzeteket és teendőket minden értekezlethez, és kapcsolja össze őket feladatokkal, személyekkel vagy dokumentumokkal a ClickUp AI Notetaker segítségével.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók eleinte túlzottnak találják a kiterjedt funkciókat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megkapja a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A ClickUp egy hihetetlenül rugalmas és hatékony projektmenedzsment eszköz, amely tökéletesen megfelel a fejlesztői csapatok igényeinek. A munkafolyamatok testreszabásának, a folyamatok automatizálásának és más eszközökkel való zökkenőmentes integrációjának köszönhetően elengedhetetlen részévé vált a mindennapi munkánknak. A különböző nézetek (lista, tábla és naptár) hatékony feladatkezelést tesznek lehetővé, a beépített dokumentációs funkciók pedig segítenek mindent egy helyen tartani. A platform sebessége és megbízhatósága biztosítja, hogy projektjeink zavartalanul haladjanak.

A ClickUp egy rendkívül rugalmas és hatékony projektmenedzsment eszköz, amely tökéletesen megfelel fejlesztői csapataink igényeinek. A munkafolyamatok testreszabási, a folyamatok automatizálási és más eszközökkel való zökkenőmentes integrálási lehetőségei miatt ez az eszköz elengedhetetlen része napi működésünknek. A különböző nézetek (lista, tábla és naptár) hatékony feladatkezelést tesznek lehetővé, a beépített dokumentációs funkciók pedig segítenek mindent egy helyen tartani. A platform sebessége és megbízhatósága biztosítja, hogy projektjeink zavartalanul haladjanak.

2. Slack (A legjobb robusztus csapatcsevegéshez és integrációkhoz)

via Slack

A Slack mindent dedikált csatornákba rendez, így beszélgetései fókuszáltak és rendezettek maradnak. A több mint 2600 alkalmazással, például a Google Drive-val és az Office 365-tel való integráció biztosítja, hogy egy helyen oszthassa meg fájljait, kezelhesse feladatait és együttműködhessen.

A Microsoft Teams alternatívájának fejlett keresési funkciója segítségével rendkívül egyszerűen előkereshetők a korábbi üzenetek vagy fájlok. A gyors csevegéshez rendelkezésre áll a Huddles hanghívásokhoz és a Clips videóüzenetekhez, amelyek gyorsabbá és személyesebbé teszik a kommunikációt.

A Slack legjobb funkciói

Külső együttműködés: A Slack Connect segítségével közvetlenül a Slackben együttműködhetsz külső partnerekkel vagy ügyfelekkel.

Központosított információk: Jelölje ki a fontos beszélgetéseket vagy dokumentumokat, amelyekhez mindenkinek hozzáférnie kell, rögzített üzenetekkel.

Fókusz mód: Állíts be határokat, hogy zavartalanul koncentrálhass a „Ne zavarjanak” mód segítségével.

A Slack korlátai

Nincs beépített feladatkezelő funkciója – a felhasználóknak harmadik féltől származó integrációkra (pl. ClickUp) kell támaszkodniuk.

A Slack árai

Ingyenes

Pro: 7,25 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Business+: 12,50 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalatok: Egyedi árak

Slack értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 34 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a Slackről a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-áttekintés:

Különösen hasznosnak találom a huddle funkciót; informális jellege gyors, egyéni interakciókat tesz lehetővé, amelyekkel a problémák hatékonyabban megoldhatók, mint szöveges üzenetekkel.

Különösen hasznosnak találom a huddle funkciót; informális jellege gyors, egyéni interakciókat tesz lehetővé, amelyekkel a problémák hatékonyabban megoldhatók, mint szöveges üzenetekkel.

💡 Profi tipp: Kerülje el a kínos csendet és a figyelemelterelést. Ismerje meg a virtuális értekezletek szabályait és tilosait a virtuális értekezletek etikettje című útmutatónkból.

3. Zoom (A legjobb kiváló minőségű videokonferenciákhoz és hívásokhoz)

via Zoom

A Zoom egy másik népszerű alternatíva a Microsoft Teams-hez. Zökkenőmentessé teszi a virtuális értekezleteket, függetlenül attól, hogy gyors bejelentkezést vagy nagy webináriumot szervez. HD videó- és hangminőséget biztosít, így a beszélgetések tiszták és természetesek maradnak, akár 1000 résztvevővel is.

A képernyőmegosztás és a jegyzetelési eszközök megkönnyítik az információk bemutatását és a hatékonyabb együttműködést. Az interaktívabb munkamenetek érdekében a „Breakout Rooms” funkció kisebb beszélgetésekre osztja a találkozókat.

A Zoom AI Companion funkciója összefoglalja a legfontosabb pontokat és teendőket, így semmi sem veszik el.

A Zoom legjobb funkciói

AI-alapú összefoglalók: Készítsen összefoglalókat, amelyek tartalmazzák Készítsen összefoglalókat, amelyek tartalmazzák a találkozó napirendjét , összefoglalóját és a teendőket.

Felhőalapú táblák: Brainstorming, tervezés és vizuális együttműködés a „Zoom Whiteboards” segítségével, amelyeket elmenthet későbbi felhasználás céljából.

Magával ragadó nézetek: Vonzza be a résztvevőket egy magával ragadó nézettel, amely mindenki számára közös virtuális környezetet teremt.

A Zoom korlátai

A nyomon követés manuális; a jegyzeteket külön kell készíteni, és a Zoom nem hoz létre automatikusan feladatokat a megbeszélésekből.

Az olyan kiegészítők, mint a Zoom Docs, Whiteboards és Webinars, felár ellenében vehetők igénybe.

Zoom árak

Ingyenes

Előny: 15,99 USD/hó/felhasználó áron

Üzleti: 21,99 USD/hó/felhasználó áron

Vállalati: Egyedi árazás

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 56 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 000 értékelés)

💫 Érdekesség: A Zoom alapítója, Eric Yuan 35 elutasítást kapott, amikor bemutatta ötletét. Ma már az egész világ azt mondja: „Csatlakozzunk egy Zoom-híváshoz!” 💻

💡 Profi tipp: Időzónákon átívelő brainstorming? Ne kezdje a nulláról, hanem ugorjon egyenesen a kreativitásba a ClickUp kész whiteboard sablonjaival – tökéletesek megbeszélésekhez és távoli csapatmunkához!

4. Google Chat (a legjobb a Google Workspace-szel való zökkenőmentes integrációhoz)

a Google Chat segítségével

A Google Chat egy ingyenes Microsoft Teams alternatíva, amely szervezetté teszi a csapatok közötti kommunikációt azok számára, akik már használják a Google Workspace-t. A terek dedikált központként működnek, ahol a csapatok együttműködhetnek projektekben, fájlokat oszthatnak meg és fórumokon vitathatnak meg kérdéseket.

A „Smart Compose” funkció gépelés közben javaslatokat tesz az üzenetekre, így időt és hibákat takaríthat meg. Ha pedig a csevegés nem elég, a „Huddles” funkcióval közvetlenül a csevegőablakból kezdeményezhet hanghívást.

A Google Chat legjobb funkciói

Beágyazott szálak: A beágyazott szálak segítségével rendezett maradnak a beszélgetések, így könnyen válaszolhatsz konkrét üzenetekre.

Külső csevegés támogatása: Kommunikálj a szervezeten kívüli személyekkel, miközben megőrzöd a biztonsági ellenőrzéseket és engedélyeket.

Egyéni értesítések: Állíts be egyéni értesítéseket a fontos beszélgetésekhez, és némítsd el a többit, hogy koncentrált maradhass.

A Google Chat korlátai

Korlátozott integrációs lehetőségekkel rendelkezik, és kiterjesztett funkcionalitásához más Google-alkalmazásokra (Docs, Sheets stb.) támaszkodik.

A Google Chat árai

A Google Workspace csomagban található

Google Chat értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (több mint 2300 értékelés)

🔍 Tudta-e: A Google Chat eredetileg Hangouts Chat néven indult 2017. március 9-én. 2020-ban Google Chat névre változott, és 2021-ig kizárólag a Workspace felhasználók számára volt elérhető. 2022. november 1-jén teljes mértékben felváltotta a Hangouts-ot.

Nincs többé végtelen mappák átkutatás – nézd meg a legjobb fájlmegosztó szoftvereket, amelyekkel csapata szervezett és szinkronban maradhat.

5. Discord (A legjobb közösségi és informális csapatmunkához)

via Discord

A Discord biztosítja a folyamatos kommunikációt, függetlenül attól, hogy kis csapattal cseveg, vagy nagy közösséget irányít. A szervezett szerverek és csatornák segítenek a beszélgetések fókuszáltan tartásában, legyen szó munkáról, játékról vagy közös érdeklődési körről. Különösen a közösségek körében népszerű alternatívája a Microsoft Teamsnek.

A csapatkommunikáció is egyszerűbbé válik a fájlmegosztás és a fontos frissítések rögzítése révén.

A Discord legjobb funkciói

Stage csatornák: Rendezzen nagyszabású audioeseményeket a városházi gyűlésekre és kérdések-válaszok sorozatokra tervezett „Stage csatornákkal”.

Egyedi botok: Automatizálja a feladatokat és hatékonyan kezelje a csevegéseket egyedi botok és integrációk segítségével.

Élő közvetítés a képernyő megosztásához: A Go Live segítségével élőben közvetítheti a képernyőjét, alacsony késleltetéssel, akár 50 felhasználó számára.

A Discord korlátai

Egyes fejlett szerver-testreszabási lehetőségekhez Nitro előfizetés szükséges, ami hátrány lehet a kisebb, korlátozott költségvetéssel rendelkező közösségek számára.

A Discord árai

Ingyenes

Nitro Basic: 2,99 USD/hó

Nitro: 9,99 USD/hó

Discord értékelések és vélemények:

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (490+ értékelés)

Mit mondanak a Discordról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-áttekintés:

A hívás során több ember is részt vehet, és a hang- és videohívások minősége továbbra is kiváló marad.

A hívás során több ember is részt vehet, mégis kiváló minőségű hang- és videohívásokat bonyolíthat le.

💡Bónusz: Nézze meg összeállításunkat a legjobb online értekezleteszközökről, amelyekkel csapata összetartó és produktív maradhat, függetlenül attól, hogy tagjai hol tartózkodnak.

6. Chanty (A legjobb egyszerű, intuitív csapatcsevegéshez)

via Chanty

A Chanty segít megszüntetni a szétszórt csapatkommunikációt azáltal, hogy az üzeneteket, feladatokat és fájlokat egy strukturált központban tárolja. Ahelyett, hogy az alkalmazások között másolná a feladatokat, bármely üzenetet cselekvési tétellé alakíthat, hozzárendelhet és Kanban táblával nyomon követhet.

Ha gyors hívásra van szükség, a beépített hang- és videotalálkozók képernyőmegosztással zökkenőmentessé teszik az együttműködést. Akár hangüzenetet küld, kódrészletet oszt meg, vagy napi feladatokat kezel, ez a Microsoft Teams alternatíva biztosítja a munka zavartalan folytatását.

A Chanty legjobb funkciói

Szerepkörök és jogosultságok: Szabályozza, hogy ki férhet hozzá, szerkesztheti vagy kezelheti a csevegéseket és feladatokat a testreszabható felhasználói szerepkörök segítségével.

Különleges csapatok számára kialakított terek: Hozzon létre privát vagy nyilvános tereket, hogy a megbeszélések egy adott projekthez vagy csapathoz kapcsolódjanak, és relevánsak legyenek.

Korlátlan üzenetelőzmények: Hozzáférhet az összes korábbi beszélgetéshez anélkül, hogy aggódnia kellene a tárhely korlátai vagy az üzenetek eltűnése miatt.

A Chanty korlátai

A Chanty más funkciókhoz képest nem rendelkezik túl gazdag fájlmegosztási lehetőségekkel. Emellett korlátozza a feltölthető fájlok méretét is.

Chanty árak

Örökre ingyenes

Üzleti: 4 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Chanty értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Chanty-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Chanty gyors üzenetküldést és stabil audio-/videohívásokat kínál, amelyek jelentősen javították csapatunk kommunikációját. Az ütemezett üzenetek segítenek a különböző időzónákban zajló beszélgetések kezelésében és a csapatok szervezettségének fenntartásában.

A Chanty gyors üzenetküldést és stabil audio-/videohívásokat kínál, amelyek jelentősen javították csapatunk kommunikációját. Az ütemezett üzenetek segítenek a különböző időzónákban zajló beszélgetések kezelésében és a csapatok szervezettségének fenntartásában.

📮ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapatkommunikációhoz. Bár gyors és hatékony kommunikációt tesz lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornára, szálra vagy közvetlen üzenetre oszlanak, ami megnehezíti a későbbiekben az információk visszakeresését. Egy olyan integrált megoldással, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz vannak rendelve, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők.

7. Mattermost (A legjobb nyílt forráskódú platformok rajongóinak)

via Mattermost

A Mattermost egy olyan együttműködési platform, amelyet olyan technikai csapatok számára fejlesztettek ki, amelyek teljes ellenőrzést igényelnek a munkafolyamatok és a biztonság felett. A fejlesztők a beépített szintaxiskiemeléssel könnyedén megoszthatják és áttekinthetik a kódrészleteket közvetlenül a csevegésben.

Akár incidenskezelést, DevOps munkafolyamatokat futtat, vagy csak egy jobban testreszabható üzleti üzenetküldő platformra van szüksége, ez a Microsoft Teams alternatíva rugalmasságot és biztonságot nyújt, hogy a saját módján végezze el a feladatokat.

A Mattermost legjobb funkciói

Workflow-automatizálási útmutatók: Ismételhető folyamatok megvalósítása előírt ellenőrzőlistákkal, automatizált kiváltó eseményekkel, állapotfrissítésekkel és retrospektív jelentésekkel.

Saját szerveren történő telepítés: Teljes ellenőrzést gyakorolhat az adatok titkosságára, biztonságára és a szabályoknak való megfelelésre a helyszíni tárhely opciók segítségével.

Integrációk és automatizálás: Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a GitHub, a Jenkins, a Jira és a ServiceNow, és használjon slash parancsokat és botokat a feladatok automatizálásához.

A Mattermost korlátai

Erőforrás-igényes lehet, és mobilalkalmazásának használata más üzenetküldő platformokhoz képest nem olyan zökkenőmentes.

Mattermost árak:

Ingyenes (saját szerveren futó verzió)

Professional: 10 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árak

Mattermost értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 330 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Olvassa el a Microsoft Teams projektmenedzsmentről szóló cikkünket, és tudjon meg többet arról, hogyan növelhetik a megfelelő projekteszközök csapata termelékenységét. *

8. Rocket. Chat (A legjobb önállóan üzemeltetett biztonságos üzenetküldéshez)

A Rocket. Chat egy másik nyílt forráskódú Microsoft Teams alternatíva, amely a biztonságot és a testreszabhatóságot helyezi előtérbe. A felhasználók az üzeneteket könnyű hozzáférés érdekében rögzíthetik és csillaggal jelölhetik, a szöveget Markdown támogatással formázhatják, és az omnichannel irányítópulton keresztül kezelhetik az ügyfelekkel való interakciókat.

A platform rendkívül testreszabható, fehér címkézési lehetőségekkel, harmadik féltől származó bővítmények piacterével és a munkafolyamatok automatizálását szolgáló REST API webhookokkal. Hibrid felhőként vagy saját hosztolt megoldásként is telepíthető, ami biztosítja a rugalmasságot.

Rocket. Chat legjobb funkciói

AI csevegőrobotok: Automatizálja az ügyfélszolgálati válaszokat csevegőrobotokkal

Intelligens irányítás: A megadott szabályok alapján rendelje hozzá az ügyfélkérdéseket a megfelelő ügyintézőhöz.

Többbérlői támogatás: Kezeljen több szervezetet egyetlen Rocket-en belül. Csevegő felület

Rocket. Chat korlátozások

A felhasználók olyan kihívásokról számolnak be, mint a kezdeti beállítás és konfigurálás bonyolultsága, valamint az önálló üzemeltetéshez szükséges erőforrás-igényes szerverkövetelmények.

Rocket. Chat árak

Ingyenes

Pro: 4 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Rocket. Chat értékelések és vélemények:

G2 : 4,2/5 (több mint 330 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

Zavarba ejti a rendetlen értekezletjegyzetek? Itt van egy lista az AI eszközökről, amelyek ezt azonnal megoldják!

9. Webex by Cisco (A legjobb vállalati szintű videokonferenciákhoz)

via Webex by Cisco

A Cisco Webex Teams egy vállalati szintű videokonferencia-eszköz fejlett együttműködési funkciókkal. Hívásokhoz felhőalapú PBX rendszert biztosít PSTN-kapcsolattal, hangposta-átírással és eszközátadással a zavartalan kommunikáció érdekében.

A csapatok dedikált csevegőfelületeken együttműködhetnek, integrált táblákat használhatnak, és projektek szervezésére is lehetőségük van a felületeken és csapatokban. A Webex Assistant automatikus értekezlet-összefoglalók és teendőlisták létrehozásával is növeli a termelékenységet.

A Webex segítségével a felhasználók bármilyen eszközről könnyedén csatlakozhatnak a találkozókhoz, biztosítva ezzel a zökkenőmentes távoli együttműködést.

A Webex legjobb funkciói

AI-vezérelt zajszűrés: Javítsa az audio tisztaságát az AI-vezérelt zajszűréssel és beszédjavítással.

Dinamikus interakció : Használja a gesztusfelismerést, amely a kézmozdulatokat emojikká alakítja.

Nyelvi fordítás: Fordítson nyelveket valós időben, egyidejű tolmácsolással a megbeszélések során.

A Webex korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a CRM-mel és a marketing automatizálási rendszerekkel való integráció hosszú és bonyolult folyamat lehet.

Webex árak

Ingyenes

Meet: 14,50 USD/felhasználó/hónap

Csomag: 250 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Webex értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 18 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 7000 értékelés)

🌟Bónusz: Ha nehézséget okoz a csapat tagjainak összehangolása, ezek a kommunikációs terv sablonok megkönnyíthetik a feladatot.

10. Pumble (A legjobb könnyű közvetlen üzenetküldéshez és fájlmegosztáshoz)

via Pumble

A Pumble egyszerűvé és szervezetté teszi a csapatok közötti kommunikációt. Sok más platformmal ellentétben korlátlan üzenetküldést és fájlmegosztást kínál, így soha nem veszítheti el fontos beszélgetéseit a korlátozások miatt.

Az intelligens értesítések és emlékeztetők biztosítják, hogy soha ne maradjon le a fontos frissítésekről, míg az erős biztonsági intézkedések, mint az SSO és a SOC 2 megfelelőség, gondoskodnak az adatok biztonságáról.

A Pumble legjobb funkciói

Vendéghozzáférés: Meghívhat külső együttműködőket bizonyos csatornákra anélkül, hogy teljes hozzáférést biztosítana a munkaterülethez.

Egyéni értesítések: Állíts be kulcsszó-riasztásokat, némítsd el a csatornákat, vagy csak a közvetlen említésekre kapj értesítéseket.

Korlátlan csevegési előzmények: korlátozás nélkül hozzáférhet az összes korábbi üzenethez, még az ingyenes csomagban is.

A Pumble korlátai

A Microsoft Teams alternatívájának keresőfunkciója csak teljes szavak pontos egyezését fogadja el, ami megnehezíti a pontos kifejezések nélküli információk megtalálását.

A Pumble árai

Ingyenes

Pro: 2,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 4,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 7,99 USD/felhasználó/hónap

Termelékenységi csomag: 15,99 USD/felhasználó/hónap

Pumble értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 180 értékelés)

Mit mondanak a Pumble-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Pumble dizájnja tiszta és intuitív, így a csapat könnyen navigálhat és kommunikálhat.

A Pumble dizájnja tiszta és intuitív, így a csapat könnyen navigálhat és kommunikálhat.

11. Twist (a legjobb aszinkron, szálalapú csapatkommunikációhoz)

via Twist

A Twist lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy saját tempójukban vegyenek részt a beszélgetésekben és válaszoljanak, csökkentve ezzel az azonnali válaszadás nyomását és elősegítve a mélyreható munkavégzést. Fejlett keresési szűrői megkönnyítik a korábbi beszélgetések megtalálását, lehetővé téve konkrét üzenetek keresését kulcsszavak, dátumok vagy résztvevők alapján.

Az egyéni felhasználói szerepkörök segítenek a csapatoknak a hozzáférés és a felelősségek kezelésében, biztosítva, hogy a megfelelő emberek lássák a megfelelő információkat. Ezenkívül a csapat bejelentkezésének automatizálása kiküszöböli a manuális nyomon követés szükségességét az ütemezett frissítési szálak közzétételével.

A Twist legjobb funkciói

Csoportkezelés: Hozzon létre csoportokat a csapatokon belül, hogy egyszerűsítse a kommunikációt a tagok meghatározott alcsoportjaival.

E-mail integráció: Az e-maileket közvetlenül továbbíthatja meghatározott beszélgetésekbe, minden szálhoz és csatornához egyedi e-mail cím tartozik.

Szundi opciók: Értesítéseket kaphat minden szálról, bizonyos szálakról, vagy csak akkor, ha megemlítik.

A Twist korlátai

A hozzászólásokra adott válaszok nem szálakba rendezve jelennek meg, ezért a felhasználóknak újra kell létrehozniuk a kontextust, hogy mindenki tudja, melyik hozzászólásra válaszolnak.

Twist árak

Ingyenes

Korlátlan: 8 USD/felhasználó/hónap

Twist értékelések és vélemények

G2 : 3,9/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (35+ értékelés)

12. Flock (A legjobb integrált feladatkezeléshez és együttműködéshez)

via Flock

A Flock beépített feladatkezelő funkcióval rendelkezik, amely javítja a csapatok együttműködését, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy feladatokat rendeljenek hozzá, határidőket állítsanak be és nyomon kövessék az előrehaladást a csevegésekben.

A csapatok közvetlenül a csevegésekben oszthatnak meg fájlokat, és az integrált keresőfunkcióval azonnal megtalálhatják az üzeneteket, linkeket és dokumentumokat. A Microsoft Teams alternatívája e-mail-csevegés konverziót is kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy e-maileket továbbítsanak a Flock csatornákra.

A Flock legjobb funkciói

Beépített szavazások és emlékeztetők: Gyűjts visszajelzéseket könnyedén a csevegésekbe integrált beépített szavazások és emlékeztetők segítségével.

Fájlkeresés: Gyorsan megtalálhatja az információkat az intelligens kereső segítségével, amely üzeneteket, fájlokat és linkeket keres.

Automatikusan generált teendőlisták: A megbeszéléseket automatikusan generált teendőlistákká alakíthatja, amelyek alapján cselekedhet.

A Flock korlátai

A Flock nem biztos, hogy minden olyan speciális eszközzel vagy alkalmazással integrálható, amelyre a csapata támaszkodik, ezért manuális megoldásokra vagy további lépésekre lehet szükség.

Flock árak

Ingyenes

Pro: 4,50 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árak

Flock értékelések és vélemények:

G2 : 4,4/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Flockról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Könnyen telepíthető és kezelhető, szinte minden részében alig igényel segítséget a vezetőség részéről.

Könnyen telepíthető és kezelhető, szinte minden részében alig igényel segítséget a vezetőség részéről.

13. RingEX (A legjobb egységes kommunikációhoz videocsevegéssel és hívásokkal)

via RingEX

A RingEX egyetlen alkalmazásban egyesíti a hívásokat, videotalálkozókat, üzenetküldést, SMS-eket és faxokat, és rendelkezik egy személyes AI asszisztenssel, amely képes hívásjegyzeteket rögzíteni, hívásokat leírni, üzeneteket lefordítani és az írásmódot finomítani.

Több mint 400 integrációt támogat olyan népszerű eszközökkel, mint a Salesforce, a Google Workspace, a Microsoft Teams és a Zendesk.

A szervezetek ezt a Microsoft Teams alternatívát használhatják a hívásfolyamatok és a jogosultságok több helyszínre történő testreszabásához.

A RingEX legjobb funkciói

Beszéd-szöveg összefoglalók: Az AI-alapú beszéd-szöveg összefoglalók segítségével valós időben leírhatja a hívásokat az értekezletekhez.

Hívásátvitel: Élő hívások átvitele eszközök között, például asztali számítógépről mobiltelefonra, megszakítás nélkül.

HD videotalálkozók: Legfeljebb 200 résztvevőt támogató HD videokonferenciák szervezése, automatikus jegyzetelés és zajcsökkentés funkcióval.

A RingEX korlátai

Nincs célkitűzés vagy csapat teljesítmény nyomon követése, mivel az eszköz csak a kommunikációs naplókra összpontosít.

RingEX árak:

Core : 30 USD/felhasználó/hónap (max. 100 felhasználó)

Advanced : 35 USD/felhasználó/hónap (max. 100 felhasználó)

Ultra: 45 USD/felhasználó/hónap (max. 100 felhasználó)

RingEX értékelések és vélemények:

G2 : 4. 1/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 1200 értékelés)

A Microsoft Teams-t más eszközökkel együtt használja? Nézze meg a Microsoft Teams etikett útmutatónkat, amely praktikus tippeket tartalmaz.

Gondold át az együttműködési tapasztalataidat: válaszd a ClickUp-ot!

Bár a Microsoft Teams nagyon hatékony, gyakran vannak hiányosságai, amelyek lassítják a csapat munkáját. Ahelyett, hogy több alkalmazást összerakna, hogy minden igényt kielégítsen, váltson egy olyan platformra, amely mindent meg tud oldani.

A ClickUp egy egységes, AI-alapú munkaterületen ötvözi a robusztus feladatkezelést, a zökkenőmentes csapatmunkát és a hatékony kommunikációs eszközöket. Ez a legjobb választás, ha alternatívát keres a Microsoft Teamshez.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on, és kezdj el együttműködni, mint még soha!