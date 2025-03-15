A 10 legjobb fájlmegosztó szoftver a biztonságos és együttműködésen alapuló munkához 2025-ben

Épp most fejezted be egy nagy projektet, és most itt az ideje megosztani a fájlokat a csapatoddal vagy ügyfeleiddel. De akkor jön az aggodalom 😟:

Mi van, ha a fájlok rossz kezekbe kerülnek?

Mi történik, ha valaki a rossz verziót szerkeszti?

Vagy ami még rosszabb, mi van, ha a hozzáférési problémák mindent lelassítanak?

A megfelelő fájlmegosztó platform nélkül a dolgok gyorsan kaotikusakká válhatnak – jogosulatlan hozzáférés, verziók keveredése és végtelen oda-vissza zavarodottság. Itt jönnek képbe a biztonságos fájlmegosztó szoftverek.

A legjobb fájlmegosztó eszközök tárolják, biztonságossá teszik és egyszerűsítik az együttműködést (ráadásul nyugalmat is biztosítanak). Ebben az útmutatóban bemutatjuk a biztonságos együttműködéshez legalkalmasabb 13 fájlmegosztó szoftvert, bemutatva azok legfontosabb funkcióit, előnyeit, hátrányait és értékeléseit.

Kezdjük is!

Mit kell keresni egy fájlmegosztó szoftverben?

A munkatársainak vagy vállalkozásának megfelelő fájlmegosztó eszköz kiválasztásához nem csak az alapvető szempontokat kell figyelembe venni. A választott eszköznek egyszerűsítenie kell a csapat együttműködését, miközben biztosítja a biztonságot, a hatékonyságot és a könnyű használatot.

Itt van, amit keresnie kell 👇 Biztonság és titkosítás: Válasszon Válasszon biztonságos fájlmegosztó szoftvert , amely erős hitelesítési protokollokkal biztosítja a fájlok titkosítását mind az átvitel, mind a tárolás során.

📁 Felhasználói hozzáférés-vezérlés: Keressen részletes jogosultsági beállításokat, hogy ellenőrizhesse, ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy oszthatja meg a fájlokat.

📁 Intuitív felhasználói felület: A felhasználói felületnek könnyen kezelhetőnek kell lennie, hogy minden technikai ismerettel rendelkező felhasználó könnyedén feltöltse, megossza és kezelje a fájlokat.

📁 Verziókezelés: Az automatikus verziókövetés biztosítja, hogy visszatérhessen a korábbi fájlverziókhoz, és megőrizhesse a változások történetét.

Integrációk: Győződjön meg arról, hogy a szoftver jól integrálható a csapata által használt egyéb eszközökkel, például a projektmenedzsment, a kommunikációs és Győződjön meg arról, hogy a szoftver jól integrálható a csapata által használt egyéb eszközökkel, például a projektmenedzsment, a kommunikációs és a felhőalapú együttműködési eszközökkel

A 13 legjobb fájlmegosztó szoftver

Összegyűjtöttük a 13 legjobb fájlmegosztási megoldást, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal rendelkezik, hogy megfeleljen a különböző igényeknek. Nézzük meg, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára 👇

1. ClickUp (A legjobb dokumentumkezeléshez, együttműködéshez és munkafolyamatokhoz)

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, vitathatatlanul a legjobban értékelt platform, amely egy helyen tárolja a dokumentumokat, a csapatmunkát és a munkafolyamatokat – anélkül, hogy több eszközzel kellene bajlódnia.

ClickUp Docs

Az egyik legjobb dolog a ClickUp Docs. A dokumentumok feltöltése és letöltése helyett közvetlenül a ClickUp-on belül és kívül is létrehozhatja, szerkesztheti és megoszthatja őket.

Készíts és ossz meg dokumentumokat, és kezelj vállalati információkat egy helyen a ClickUp Docs segítségével.

Ezenkívül lehetővé teszi fájlok, képek és linkek csatolását közvetlenül a dokumentumba, így minden kontextusban marad és könnyen megtalálható.

HTML-kódok, fájlok és dokumentumok hozzáadása külső platformokról a ClickUp Docs-ban

Ha pedig valaha is vissza kell térnie egy korábbi verzióhoz, a ClickUp verziótörténete segítségével néhány gombnyomással visszaállíthatja a korábbi szerkesztéseket. Ezen felül a Docs wiki-sablonjaival tovább szervezheti a csapat számára a vállalati erőforrásokat. Ez aztán a kényelem!

ClickUp Collaboration Detection

A dokumentumok a modern, valós idejű együttműködésről szólnak. A ClickUp Collaboration Detection funkciójával láthatja, amikor egy csapattársa megtekinti vagy szerkeszti a fájlt, valós időben kaphat frissítéseket és megjegyzéseket, és azonnali értesítésekkel figyelemmel kísérheti a folyamatot.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást a valós idejű együttműködéshez élő szerkesztés révén.

Ez azt is jelenti, hogy több ember egyszerre szerkesztheti a dokumentumot, és a változtatások azonnal megjelennek. Nincs többé verziókonfliktus, és nem kell megvárni, amíg valaki befejezi a munkáját, mielőtt hozzáadhatná a saját hozzászólását. Micsoda megkönnyebbülés, igaz?

De várj, még van más is 👇

ClickUp Connected Search

A ClickUp Connected Search alkalmazás AI-alapú személyre szabási funkcióival lebontja az alkalmazások közötti szilárd határokat.

A ClickUp Connected Search segítségével könnyedén kereshet és megtalálhat fájlokat a ClickUp-ban, a csatlakoztatott alkalmazásokban vagy a helyi meghajtón.

Az összes adatforrást és feladatot egy egységes munkaterületen egyesíti. Zökkenőmentesen kereshet dokumentumok, megjegyzések és feladatok között. A fejlett szűrők segítségével kulcsszavak, dátumok vagy megbízottak szerint finomíthatja az eredményeket, ezzel értékes időt takaríthat meg és csökkentheti a zavaró tényezőket.

Csak csatlakoztassa a külső alkalmazásokat, mint például a Slack, a Google Workspace és mások a ClickUp-hoz, és máris készen áll a használatra. Minden információ mindig kéznél van!

A ClickUp legjobb funkciói

Hatékony kommunikáció: A ClickUp Chat segítségével azonnal megoszthatja a fájlokat, letöltés nélkül megtekintheti a dokumentumokat közvetlenül a platformon, és folyamatos párbeszédet folytathat.

Automatizálja a fájlokkal kapcsolatos munkafolyamatokat: Állítsa be Állítsa be a ClickUp Automations funkciót , hogy áthelyezhesse, címkézhesse vagy hozzárendelhesse a csatolt fájlokat tartalmazó feladatokat, így semmi sem maradhat ki.

Jogosultságok ellenőrzése: Állítsa be a jogosultságokat, hogy csak a megfelelő személyek láthassák vagy szerkeszthessék az érzékeny információkat.

AI az Ön szolgálatában: Központosítsa és rendszerezze az információkat Központosítsa és rendszerezze az információkat a ClickUp Brain segítségével, és férjen hozzá a munkaterületen belül a fontos információkhoz és erőforrásokhoz.

Szervezzen találkozókat profi módon: Csatoljon találkozói jegyzeteket, napirendeket és utólagos feladatokat közvetlenül a Csatoljon találkozói jegyzeteket, napirendeket és utólagos feladatokat közvetlenül a ClickUp Meetings találkozó eseményéhez.

Azonnali visszajelzés a Clips segítségével: Rögzítsen és osszon meg videóüzeneteket, hogy részletes magyarázatokat vagy frissítéseket nyújtson Rögzítsen és osszon meg videóüzeneteket, hogy részletes magyarázatokat vagy frissítéseket nyújtson a ClickUp Clips segítségével.

A ClickUp korlátai

A ClickUp rengeteg funkcióval rendelkezik, amelyek elsajátítása első használatkor némi időt vehet igénybe.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp lehetővé tette csapatunk számára, hogy világos és átlátható prioritásokat állítson fel, azonosítsa a egymást támogató lehetőségeket, és segít azonosítani és kezelni a potenciális kockázatokat. A ClickUp használata óta csapatunk termelékenysége drámaian nőtt, mivel csökkent a megbeszélések száma és a felesleges e-mailek száma.

A ClickUp lehetővé tette csapatunk számára, hogy világos és átlátható prioritásokat állítson fel, azonosítsa a egymást támogató lehetőségeket, és segít azonosítani és kezelni a potenciális kockázatokat. A ClickUp használata óta csapatunk termelékenysége drámaian nőtt, mivel csökkent a megbeszélések száma és a felesleges e-mailek száma.

2. Dropbox (A legjobb egyszerű, platformok közötti fájlmegosztáshoz)

via Dropbox

A Dropbox az egyik legnépszerűbb fájlmegosztó platform. Lehetővé teszi, hogy bármilyen eszközről hozzáférjen a fájlokhoz anélkül, hogy azokat manuálisan kellene áthelyeznie.

Ráadásul a Dropbox Transfer segítségével egyszerre akár 250 GB-ot is elküldhetsz, és a címzettnek nem is kell Dropbox-fiókja a letöltéshez. A Dropbox integrációkkal kombinálva zökkenőmentesen dolgozhatsz olyan eszközökkel, mint a Google Drive, a Microsoft 365 és a Hive.

A Dropbox legjobb funkciói

Állíts be lejárati dátumot a megosztott linkekre, hogy idővel korlátozd a hozzáférést.

Dolgozzon együtt másokkal egy megosztott dokumentum munkaterületen, ahol jegyzeteket és ötleteket oszthat meg a Dropbox Paper segítségével.

Adja hozzá logóját vagy háttérképét a letöltési oldalak személyre szabásához.

A Dropbox korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a Dropbox még a felhőalapú biztonsági mentések mellett is helyet foglal a helyi tárhelyen, ezért időnként a Selective Sync használatára van szükség a hely felszabadításához.

A Dropbox keresőfunkciója kissé nehézkes lehet, és a preview funkciót is fejleszteni kell, hogy a felhasználók gyorsan megtalálják a fájlok közötti különbségeket.

A Dropbox árai

Alap: 2 GB ingyenes tárhely a fájlok tárolásához és megosztásához

Plusz: 9,99 USD/hó (éves számlázás)

Essentials: 16,58 USD/hó (éves számlázás)

Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Dropbox értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 28 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 21 000 értékelés)

🔍 Tudta? A kétfaktoros hitelesítés a 2010-es évek elején egyre elterjedtebbé vált a fájlmegosztó szolgáltatásokban! Például 2012 augusztusában a Dropbox bevezette a kétlépcsős hitelesítést, miután egy biztonsági rés miatt egy alkalmazott fiókjához való jogosulatlan hozzáférés következtében a felhasználók e-mail címei nyilvánosságra kerültek.

3. Google Drive (a legjobb a Google Workspace-szel való integrációhoz)

A Google Drive népszerű név a fájlok megosztása és szervezése terén. 15 GB ingyenes tárhellyel és a Google Workspace eszközökkel, például a Docs, a Sheets és a Slides zökkenőmentes integrációjával tökéletes mind személyes, mind szakmai használatra. Bármely eszközről hozzáférhet fájljaihoz, és offline módban is dolgozhat, a szinkronizált változások automatikusan frissülnek.

A Google Drive legjobb funkciói

Az AI által ajánlott fájlokat helyezze a Drive tetejére a gyorsabb munkafolyamatok érdekében.

Használja a Google Drive alkalmazást fizikai dokumentumok beolvasásához és PDF-ként való mentéséhez.

Kapjon valós idejű fájlajánlásokat a legutóbbi tevékenységei és interakciói alapján.

A Google Drive korlátai

Egyes felhasználók szerint nehéz megtalálni a dokumentumokat, mivel a keresőfunkció nem hozza meg a várt eredményeket.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a tartalom áthelyezése a Saját meghajtóról a Megosztott meghajtókra nem zökkenőmentes, különösen azoknál az ügynökségeknél, amelyek külső ügyfelekkel dolgoznak.

A Google Drive árai

Ingyenes verzió 15 GB tárhellyel a Fotók, a Drive és a Gmail számára

Alap: 1,99 USD/hó

Alapcsomag: 2,99 USD/hó

Google Drive értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (több mint 27 000 értékelés)

⌛ Időmegtakarítás: A Google Drive integrációval mostantól közvetlenül a ClickUp-ban hozhat létre Google Docs, Sheets, Slides és Drawings dokumentumokat. Sőt, a fájlok automatikusan elmentésre kerülnek a Google Drive-ba, és továbbá összekapcsolódnak a ClickUp feladatokkal!

4. WeTransfer (A legjobb gyors és nagy fájlátvitelhez)

via WeTransfer

A WeTransfer segítségével egyszerűen csak rá kell húznia a fájlokat, és máris készen áll a megosztásra – akár élő linkeken, akár személyre szabott e-maileken keresztül. Ráadásul a számos kiegészítőnek köszönhetően a fájlokat közvetlenül olyan eszközökről is elküldheti, mint az Adobe Express és a Dropbox, így minden összekapcsolva marad.

A WeTransfer legjobb funkciói

Állítson be jelszóvédelmet, hogy csak azok a címzettek férhessenek hozzá a fájlokhoz, akik rendelkeznek ezzel a titkos kóddal.

Adjon hozzá személyes hangulatot az e-mailek testreszabásával üzenetekkel vagy márkajelzéssel.

A WeTransfer korlátai

Hosszú távú tárolásra nem alkalmas, mivel a fájl feltöltése után 7 nappal automatikusan törlődik.

WeTransfer árak

Ingyenes: 0 USD, havi 3 GB-ig

Starter: 7 USD/hó (éves számlázás)

Ultimate: 19 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

WeTransfer értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 2900 értékelés)

🔍 Tudta? 2011-ben tudósok 339 terabájt adatot továbbítottak egy hálózaton 186 Gbps sebességgel, ezzel világrekordot állítva fel a fájlmegosztás sebességében!

5. Box (A legjobb vállalati szintű biztonság és együttműködés szempontjából)

via Box

A Box egy intelligens tartalomkezelő platform, amely vállalati szintű biztonsági és megfelelőségi funkciókat kínál. Ideális nagy szervezetek számára, amelyek végpontok közötti titkosításra szorulnak.

Az alapvető biztonsági funkciók mellett a platform Shield eszköze további védelmi réteget biztosít azáltal, hogy jelzi a kockázatos viselkedéseket és a szokatlan hozzáférési mintákat a fájlátvitel során.

A Box legjobb funkciói

A Box Relay segít automatizálni a mindennapi feladatokat, mint például a dokumentumok jóváhagyása és a tartalom felülvizsgálata.

Tiltsa le a megosztott fájlok letöltését, ami általában a bizalmas információk esetében hasznos.

A Box korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy bár nagy sebességű internetkapcsolattal rendelkeznek, időnként csökken a feltöltési és letöltési sebesség.

Egyesek szerint a Box fájlnézegetője nem boldogul ezzel. TIFF és PSD formátumok, ami megnehezíti a fájlok egyértelmű és egyszerű előnézetét.

Box árak

Üzleti: 20 USD/hó

Business Plus: 33 USD/hó

Vállalati: 47 USD/hó

Enterprise Plus: Egyedi árazás

Box értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (4900+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 5500 értékelés)

Mit mondanak a Boxról a valódi felhasználók?

A rendkívül könnyen használható felhasználói felületnek köszönhetően gyorsan és egyszerűen tudtunk fájlokat feltölteni, rendszerezni és cserélni. Csapatunk tagjai most már valós időben tudnak együttműködni ugyanazon a dokumentumon, ami jelentősen növelte a projekt termelékenységét és minőségét. – G2 értékelés

A rendkívül könnyen használható felhasználói felületnek köszönhetően gyorsan és egyszerűen tudtunk fájlokat feltölteni, rendszerezni és cserélni. Csapatunk tagjai most már valós időben tudnak együttműködni ugyanazon a dokumentumon, ami jelentősen növelte a projekt termelékenységét és minőségét. – G2 értékelés

Olvassa el még: A legjobb Box alternatívák vállalati tartalomkezeléshez

6. iCloud (a legjobb az Apple ökoszisztéma integrációjához)

az iCloudon keresztül

Az iCloud az Apple felhőalapú tároló- és fájlmegosztó szolgáltatása, amely könnyedén integrálható az Apple eszközökbe, beleértve az iPhone-t, iPad-et, Mac-et és még a Windows PC-ket is.

Ezen túlmenően lehetővé teszi a felhasználók számára az elveszett eszközök megtalálását, az eszközkonfigurációk biztonsági mentését és helyreállítását, valamint több eszközt és platformot is támogat.

Az iCloud legjobb funkciói

Lehetővé teszi a felhasználók számára teljes mappák megosztását, ami elsősorban a közös projektek esetében előnyös.

Automatikusan optimalizálja a tárhelyet azáltal, hogy a ritkán használt fájlokat a felhőbe helyezi át, míg a gyakran használt fájlokat offline állapotban is elérhetővé teszi.

Az iCloud korlátai

A keresési funkció és a szinkronizálási folyamat néha lassú lehet.

iCloud árak

Ingyenes verzió 5 GB tárhellyel

iCloud+ 50 GB: 0,99 USD

iCloud+ 200 GB: 2,99 USD

iCloud+ 2 TB: 10,99 USD

iCloud+ 6 TB: 32,99 USD

iCloud+ 12 TB: 64,99 USD

iCloud értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 1700 értékelés)

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások közel 42%-a az e-mailt részesíti előnyben a csapaton belüli kommunikációhoz. De ennek ára van. Mivel a legtöbb e-mail csak bizonyos csapattagokhoz jut el, a tudás fragmentált marad, ami akadályozza az együttműködést és a gyors döntéshozatalt. A láthatóság javítása és az együttműködés felgyorsítása érdekében használjon olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazást, mint a ClickUp, amely másodpercek alatt e-mailjeit végrehajtható feladatokká alakítja!

7. Slack (A legjobb csapatkommunikációhoz és fájlmegosztáshoz)

via Slack

A Slack népszerű kommunikációs eszköz, de egyben megbízható fájlmegosztó platform is.

Az e-mail mellékletekkel vagy a felhőalapú tároló linkjeivel ellentétben a Slackben megosztott fájlok a folyamatban lévő beszélgetések részévé válnak. Töltsön fel képeket, PDF-eket és dokumentumokat közvetlenül a Slack csatornáiba vagy DM-jeibe, és nézze meg, ahogy fájljai azonnal megjelennek, így a megosztott tartalom egy helyen marad.

A Slack legjobb funkciói

Az adminisztrátorok és a felhasználók korlátozhatják a fájlok láthatóságát azáltal, hogy korlátozzák a hozzáférést a privát csatornákhoz vagy a közvetlen üzenetekhez.

Automatikusan indexeli a megosztott fájlokat és azok tartalmát, így könnyen kereshet dokumentumokat kulcsszavak segítségével.

A Slack korlátai

Egyes felhasználók szerint a Slack nem engedélyezi a deaktivált tagokkal folytatott korábbi beszélgetések elérését, ami problémát jelenthet, ha fontos üzleti információk vannak elzárva ezekben a csevegésekben.

A Slack árai

Örökre ingyenes

Pro: 7,25 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Business+: 12,50 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 33 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a Slackről a valódi felhasználók?

A csatornák segítségével könnyen kommunikálhatok a csapatommal, így minden rendezett marad. Emellett gyorsan megoszthatom a kódokat, dokumentumokat és egyéb fájlokat is. A Slack nem csupán egy üzenetküldő alkalmazás, hanem egy hasznos eszköz a csapatmunkához és a feladatok elvégzéséhez. – G2 értékelés

A csatornák segítségével könnyen kommunikálhatok a csapatommal, így minden rendezett marad. Emellett gyorsan megoszthatom a kódokat, dokumentumokat és egyéb fájlokat is. A Slack nem csupán egy üzenetküldő alkalmazás, hanem egy hasznos eszköz a csapatmunkához és a feladatok elvégzéséhez. – G2 értékelés

8. PandaDoc (A legjobb dokumentumkezeléshez és elektronikus aláírásokhoz)

via PandaDoc

A PandaDoc szintén kiváló fájlmegosztó platform. Ami kiemeli a többi közül, az a beépített elemzési funkciója. Nem kell megvárnia az e-mailes válaszokat, és nem kell azon töprengenie, hogy a címzett egyáltalán megnyitotta-e a dokumentumot.

Ezenkívül integrálható CRM-platformokkal (Salesforce, HubSpot), könyvelési eszközökkel (QuickBooks, Xero) és fizetési átjárókkal (Stripe, PayPal) a dokumentumok munkafolyamatainak egyszerűsítése érdekében.

A PandaDoc legjobb funkciói

A címzettek elektronikusan áttekinthetik és aláírhatják a dokumentumokat.

Kövesse nyomon a címzettek viselkedését a fájlokkal kapcsolatban, például a fájlokkal töltött teljes időt, a megtekintések számát, az utolsó megtekintés időpontját, a letöltött PDF-eket és a rákattintott linkeket.

A PandaDoc korlátai

A dokumentumok megosztása és a munkaterületek közötti láthatóság biztosítása nem feltétlenül felhasználóbarát.

Egyes felhasználók szerint a PandaDoc-ra nem PDF formátumú dokumentumok (pl. .doc, .docx, Word) feltöltése további lépéseket igényel, ami időigényes.

PandaDoc árak

Starter: 19 USD/év, éves számlázással

Üzleti: 49 USD/év, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

PandaDoc értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

9. Send Anywhere (A legjobb gyors, egyszerű fájlmegosztáshoz különböző eszközök között)

via Send Anywhere

A Send Anywhere egy megbízható és felhasználóbarát fájlmegosztó eszköz, amely nem igényel regisztrációt vagy bonyolult beállításokat. Lehetővé teszi a fájlok átvitelét eszközök között egy 6 számjegyű numerikus kulcs segítségével, vagy link megosztását fájlformátum- vagy kapacitáskorlátozás nélkül.

A Send Anywhere legjobb funkciói

A küldők továbbíthatják a fájlátviteli értesítéseket, amikor fájlokat osztanak meg egy személy eszközén.

Küldjön fájlokat közvetlenül egy gyakran használt eszközre, 6 számjegyű kulcs vagy link nélkül.

A Send Anywhere korlátai

Előfordul, hogy a fájlok nem kerülnek átadásra egyik eszközről a másikra egy lépésben, ami a folyamat megismétlődéséhez vezet.

Egyes felhasználók szerint a Send Anywhere rövid letöltési ideje kényelmetlen lehet, mivel ha elmulasztják, újra kell küldeni a fájlt.

Send Anywhere árak

Örökre ingyenes

Lite: 5,99 USD/hó

Standard: 9,99 USD/hó

Send Anywhere értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Send Anywhere-ről a valódi felhasználók?

A Send Anywhere nagyon gyors, bármilyen fájlt, beleértve a képeket és videókat is, könnyedén megoszthatunk vagy átvihetünk egyik eszközről a másikra. – G2 értékelés

A Send Anywhere nagyon gyors, bármilyen fájlt, beleértve a képeket és videókat is, könnyedén megoszthatunk vagy átvihetünk egyik eszközről a másikra. – G2 értékelés

💡Profi tipp: Hozzon létre egy egyértelmű névadási konvenciót a nagy fájlokhoz, amely tartalmazza a verziószámot, a dátumot és a projekt fázisát (pl. „ProjectX_V2. 1_Draft_2025-02-08”), hogy elkerülje a duplikációkat és segítsen a csapattagoknak könnyen megtalálni a legfrissebb verziót.

10. Egnyte (A legjobb szigorú előírásoknak megfelelő fájlmegosztáshoz)

via Egnyte

Az Egnyte egy átfogó adatkezelési és fájlmegosztási platform. Az egyik legfontosabb megkülönböztető jellemzője a hibrid felhőarchitektúra, amely segít a nagy fájlok tárolásában és megosztásában akár helyben, akár a felhőben, akár ezek kombinációjában.

Az Egnyte emellett biztonságos, gyors hozzáférést biztosít a fájlokhoz, és megfelel a HIPAA, GDPR és SOC-2 előírásoknak.

Az Egnyte legjobb funkciói

A tárolt és átvitt adatok titkosítása, többfaktoros hitelesítés és valós idejű figyelés a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

Globális fájlzárás használata a konfliktusok elkerülésére, függetlenül attól, hogy hogyan érnek el a fájlokat

Az Egnyte korlátai

Az Egnyte fájlnév-hosszúsági korlátozása kihívást jelenthet a felhasználók számára, különösen mély mappaszerkezetek esetén.

Mások szerint az Egnyte-nek nincsenek adatkezelési opciói, így lehetetlen kiválasztani, hogy az adatok földrajzilag hol legyenek tárolva.

Egnyte árak

Üzleti: 20 USD/felhasználó/hónap, éves fizetéssel

Enterprise Lite: 38 USD/felhasználó/hónap, éves fizetéssel

Vállalati: Egyedi árazás

Egnyte értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

11. Wire (A legjobb titkosított fájlmegosztáshoz és csapatüzenetküldéshez)

via Wire

A Wire egyetlen platformon ötvözi a fájlmegosztást a biztonságos üzenetküldéssel és videohívásokkal, ami ideális megoldás, ha a fájlátvitel mellett egy integráltabb, kommunikációra fókuszáló megoldásra van szüksége.

Ráadásul olyan szervezetek számára készült, amelyeknek magánjellegű, ellenőrzött fájlmegosztásra van szükségük. Nem csak bedobja a fájlokat egy csevegőbe, és reméli a legjobbakat – a Wire segítségével Ön szabályozhatja, hogy ki férhet hozzá mihez, mennyi ideig és milyen eszközön.

A Wire legjobb funkciói

Küldj audio-/videóüzeneteket, használd a reakciókat, és lépj kapcsolatba csapatoddal a világ bármely pontjáról!

A „vendégszobák” funkció segítségével fájlokat oszthat meg és kommunikálhat külső partnerekkel anélkül, hogy azoknak regisztrálniuk vagy letölteniük kellene az alkalmazást.

Vezetékes korlátozások

A felhasználók szerint a Wire ügyfélszolgálata kevésbé reagál, ami megnehezíti a hibabejelentések benyújtását, még fizetős fiókkal is.

A Wire nem kínál egyszerű módot a csoportos beszélgetések letöltésére és biztonságos archiválására, amit egyes felhasználók korlátozónak találnak.

Wire árak

Örökre ingyenes

Vállalati: 8,13 USD

Helyi telepítés: Egyedi árazás

Wire értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a Wire-ről a valódi felhasználók?

A Wire egy hatékony, egyszerű alkalmazás, amely megkönnyíti a csapattagok közötti kommunikációt. Végpontok közötti titkosítást biztosít, ami megoldja az adatvédelmi problémákat. Az eszköz különböző médiafájlok (fotók, videók, PDF-ek) átvitelére is tökéletesen alkalmas. – G2 értékelés

A Wire egy hatékony, egyszerű alkalmazás, amely megkönnyíti a csapattagok közötti kommunikációt. Végpontok közötti titkosítást biztosít, ami megoldja az adatvédelmi problémákat. Az eszköz különböző médiafájlok (fotók, videók, PDF-ek) átvitelére is tökéletesen alkalmas. – G2 értékelés

12. ShareFile (A legjobb biztonságos fájlmegosztáshoz és tároláshoz üzleti felhasználók számára)

via ShareFile

A ShareFile támogatja a biztonságos fájlmegosztást, tárolást és együttműködést, hangsúlyt fektetve a szabályoknak való megfelelésre és az ügyfélkezelésre. Jogi, pénzügyi és egészségügyi ágazatok számára készült, és érzékeny adatok kezelésére szabott eszközöket kínál. Ezenkívül testreszabható munkafolyamatokat, e-aláírást és ügyfélportálokat is kínál.

A ShareFile legjobb funkciói

Egyszerűsítse a folyamatokat automatizált jóváhagyások, emlékeztetők és fájlkérelmek beállításával.

Az AI-alapú összefoglalás segítségével alakítsa át a hosszú dokumentumokat tömör betekintéssé.

A ShareFile korlátai

Előfordulhat, hogy a fájlt vagy mellékletet kapó személynek problémái adódnak a megnyitásakor.

Időnként automatikus kijelentkezés történik, ami komoly problémákat okoz a munka közben.

ShareFile árak

Haladó: 16 USD/felhasználó/hónap, minimum 3 felhasználó, éves számlázás

Prémium: 25 USD/felhasználó/hónap, minimum 3 felhasználó, éves számlázás

Iparági előny: 41,67 USD/felhasználó/hónap, minimum 3 felhasználó, éves számlázás

Virtuális adatterem: 67,50 USD/felhasználó/hónap, minimum 5 felhasználó, éves számlázás

ShareFile értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

13. Hightail (legalkalmasabb kreatív csapatok és nagy méretű médiafájlok megosztására)

via Hightail

A Hightail széles körben használatos olyan kreatív iparágakban, mint a tervezés, a videóprodukció és a marketing, ahol nagy fájlokat kell gyorsan és biztonságosan megosztani. Lehetővé teszi továbbá nagy fájlok megosztását, visszajelzések és jóváhagyások gyűjtését a munkáddal kapcsolatban, valamint a csapatod megfelelő irányba terelését.

A Hightail legjobb funkciói

Optimalizált megtekintési és megjegyzés-szerkesztő eszközök videó- és képfájlokhoz, beleértve a régiók kiválasztását és a megjegyzések nyomon követését felhasználói azonosító alapján.

A közreműködők pontos megjegyzéseket fűzhetnek közvetlenül a képek vagy videók meghatározott területeihez.

A Hightail korlátai

Nem teszi lehetővé titkosítási kulcsok generálását, hogy nagyobb ellenőrzést gyakorolhass az adatok felett.

A fájlokat gyakran le kell tölteni, mivel a streaming funkció megbízhatatlan.

Hightail árak

Lite: Ingyenes

Pro: 12 USD/hó, éves számlázással

Csapatok: 24 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Üzleti: 36 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Hightail értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Wire-ről a valódi felhasználók?

Könnyen navigálható és egyszerűen megosztható a tartalom más csapatokkal. Sok nagy fájlt kell megtekintenünk, letöltenünk vagy megosztanunk több csapattal, és ez egy jó megoldás erre. – G2 értékelés

Könnyen navigálható és egyszerűen megosztható a tartalom más csapatokkal. Sok nagy fájlt kell megtekintenünk, letöltenünk vagy megosztanunk több csapattal, és ez egy jó megoldás erre. – G2 értékelés

Változtassa meg a fájlmegosztást a ClickUp páratlan biztonságával

Bár számtalan fájlmegosztó megoldás elérhető a piacon, a megfelelő eszköz kiválasztása az Ön igényeitől függ – legyen az sebesség, biztonság vagy jobb együttműködés.

Ha azonban a fájlmegosztást az összes fenti funkcióval (és még többel) integrálni szeretné, akkor a ClickUp az egyetlen megoldás, amire szüksége van.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a Docs az együttműködéshez és a Connected Search az AI-alapú fájlhozzáféréshez, a ClickUp egyszerűsíti a fájlmegosztást és összeköti az összes munkafolyamatot.

Próbáld ki még ma ingyen a ClickUp-ot!