A 10 legjobb fájlmegosztó szoftver a biztonságos és együttműködésen alapuló munkához 2025-ben

Épp most fejezted be egy nagy projektet, és most itt az ideje megosztani a fájlokat a csapatoddal vagy ügyfeleiddel. De akkor jön az aggodalom 😟:
- Mi van, ha a fájlok rossz kezekbe kerülnek?
- Mi történik, ha valaki a rossz verziót szerkeszti?
- Vagy ami még rosszabb, mi van, ha a hozzáférési problémák mindent lelassítanak?
A megfelelő fájlmegosztó platform nélkül a dolgok gyorsan kaotikusakká válhatnak – jogosulatlan hozzáférés, verziók keveredése és végtelen oda-vissza zavarodottság. Itt jönnek képbe a biztonságos fájlmegosztó szoftverek.
A legjobb fájlmegosztó eszközök tárolják, biztonságossá teszik és egyszerűsítik az együttműködést (ráadásul nyugalmat is biztosítanak). Ebben az útmutatóban bemutatjuk a biztonságos együttműködéshez legalkalmasabb 13 fájlmegosztó szoftvert, bemutatva azok legfontosabb funkcióit, előnyeit, hátrányait és értékeléseit.
Kezdjük is!
⏰ 60 másodperces összefoglaló
- ClickUp: A legjobb dokumentumkezeléshez, együttműködéshez és munkafolyamatokhoz
- Dropbox: A legjobb egyszerű, platformok közötti fájlmegosztáshoz
- Google Drive: A legjobb a Google Workspace-szel való integrációhoz
- WeTransfer: A legjobb gyors és nagy fájlátvitelhez
- Box: A legjobb vállalati szintű biztonság és együttműködéshez
- iCloud: A legjobb az Apple ökoszisztéma integrációjához
- Slack: A legjobb csapatkommunikációhoz és fájlmegosztáshoz
- PandaDoc: A legjobb dokumentumkezeléshez és elektronikus aláírásokhoz
- Send Anywhere: A legjobb gyors, egyszerű fájlmegosztáshoz különböző eszközök között
- Egnyte: A legjobb szigorú előírásoknak megfelelő fájlmegosztáshoz
- Wire: A legjobb titkosított fájlmegosztáshoz és csapatüzenetküldéshez
- ShareFile: A legjobb biztonságos fájlmegosztáshoz és tároláshoz üzleti felhasználásra
- Hightail: Legalkalmasabb kreatív csapatok és nagy méretű médiafájlok megosztására
Mit kell keresni egy fájlmegosztó szoftverben?
A munkatársainak vagy vállalkozásának megfelelő fájlmegosztó eszköz kiválasztásához nem csak az alapvető szempontokat kell figyelembe venni. A választott eszköznek egyszerűsítenie kell a csapat együttműködését, miközben biztosítja a biztonságot, a hatékonyságot és a könnyű használatot.
Itt van, amit keresnie kell 👇
- 📁 Biztonság és titkosítás: Válasszon biztonságos fájlmegosztó szoftvert, amely erős hitelesítési protokollokkal biztosítja a fájlok titkosítását mind az átvitel, mind a tárolás során.
- 📁 Felhasználói hozzáférés-vezérlés: Keressen részletes jogosultsági beállításokat, hogy ellenőrizhesse, ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy oszthatja meg a fájlokat.
- 📁 Intuitív felhasználói felület: A felhasználói felületnek könnyen kezelhetőnek kell lennie, hogy minden technikai ismerettel rendelkező felhasználó könnyedén feltöltse, megossza és kezelje a fájlokat.
- 📁 Verziókezelés: Az automatikus verziókövetés biztosítja, hogy visszatérhessen a korábbi fájlverziókhoz, és megőrizhesse a változások történetét.
- 📁 Integrációk: Győződjön meg arról, hogy a szoftver jól integrálható a csapata által használt egyéb eszközökkel, például a projektmenedzsment, a kommunikációs és a felhőalapú együttműködési eszközökkel.
A 13 legjobb fájlmegosztó szoftver
Összegyűjtöttük a 13 legjobb fájlmegosztási megoldást, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal rendelkezik, hogy megfeleljen a különböző igényeknek. Nézzük meg, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára 👇
1. ClickUp (A legjobb dokumentumkezeléshez, együttműködéshez és munkafolyamatokhoz)
A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, vitathatatlanul a legjobban értékelt platform, amely egy helyen tárolja a dokumentumokat, a csapatmunkát és a munkafolyamatokat – anélkül, hogy több eszközzel kellene bajlódnia.
ClickUp Docs
Az egyik legjobb dolog a ClickUp Docs. A dokumentumok feltöltése és letöltése helyett közvetlenül a ClickUp-on belül és kívül is létrehozhatja, szerkesztheti és megoszthatja őket.
Ezenkívül lehetővé teszi fájlok, képek és linkek csatolását közvetlenül a dokumentumba, így minden kontextusban marad és könnyen megtalálható.
Ha pedig valaha is vissza kell térnie egy korábbi verzióhoz, a ClickUp verziótörténete segítségével néhány gombnyomással visszaállíthatja a korábbi szerkesztéseket. Ezen felül a Docs wiki-sablonjaival tovább szervezheti a csapat számára a vállalati erőforrásokat. Ez aztán a kényelem!
ClickUp Collaboration Detection
A dokumentumok a modern, valós idejű együttműködésről szólnak. A ClickUp Collaboration Detection funkciójával láthatja, amikor egy csapattársa megtekinti vagy szerkeszti a fájlt, valós időben kaphat frissítéseket és megjegyzéseket, és azonnali értesítésekkel figyelemmel kísérheti a folyamatot.
Ez azt is jelenti, hogy több ember egyszerre szerkesztheti a dokumentumot, és a változtatások azonnal megjelennek. Nincs többé verziókonfliktus, és nem kell megvárni, amíg valaki befejezi a munkáját, mielőtt hozzáadhatná a saját hozzászólását. Micsoda megkönnyebbülés, igaz?
De várj, még van más is 👇
ClickUp Connected Search
A ClickUp Connected Search alkalmazás AI-alapú személyre szabási funkcióival lebontja az alkalmazások közötti szilárd határokat.
Az összes adatforrást és feladatot egy egységes munkaterületen egyesíti. Zökkenőmentesen kereshet dokumentumok, megjegyzések és feladatok között. A fejlett szűrők segítségével kulcsszavak, dátumok vagy megbízottak szerint finomíthatja az eredményeket, ezzel értékes időt takaríthat meg és csökkentheti a zavaró tényezőket.
Csak csatlakoztassa a külső alkalmazásokat, mint például a Slack, a Google Workspace és mások a ClickUp-hoz, és máris készen áll a használatra. Minden információ mindig kéznél van!
A ClickUp legjobb funkciói
- Hatékony kommunikáció: A ClickUp Chat segítségével azonnal megoszthatja a fájlokat, letöltés nélkül megtekintheti a dokumentumokat közvetlenül a platformon, és folyamatos párbeszédet folytathat.
- Automatizálja a fájlokkal kapcsolatos munkafolyamatokat: Állítsa be a ClickUp Automations funkciót, hogy áthelyezhesse, címkézhesse vagy hozzárendelhesse a csatolt fájlokat tartalmazó feladatokat, így semmi sem maradhat ki.
- Jogosultságok ellenőrzése: Állítsa be a jogosultságokat, hogy csak a megfelelő személyek láthassák vagy szerkeszthessék az érzékeny információkat.
- AI az Ön szolgálatában: Központosítsa és rendszerezze az információkat a ClickUp Brain segítségével, és férjen hozzá a munkaterületen belül a fontos információkhoz és erőforrásokhoz.
- Szervezzen találkozókat profi módon: Csatoljon találkozói jegyzeteket, napirendeket és utólagos feladatokat közvetlenül a ClickUp Meetings találkozó eseményéhez.
- Azonnali visszajelzés a Clips segítségével: Rögzítsen és osszon meg videóüzeneteket, hogy részletes magyarázatokat vagy frissítéseket nyújtson a ClickUp Clips segítségével.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp rengeteg funkcióval rendelkezik, amelyek elsajátítása első használatkor némi időt vehet igénybe.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
A ClickUp lehetővé tette csapatunk számára, hogy világos és átlátható prioritásokat állítson fel, azonosítsa a egymást támogató lehetőségeket, és segít azonosítani és kezelni a potenciális kockázatokat. A ClickUp használata óta csapatunk termelékenysége drámaian nőtt, mivel csökkent a megbeszélések száma és a felesleges e-mailek száma.
2. Dropbox (A legjobb egyszerű, platformok közötti fájlmegosztáshoz)
A Dropbox az egyik legnépszerűbb fájlmegosztó platform. Lehetővé teszi, hogy bármilyen eszközről hozzáférjen a fájlokhoz anélkül, hogy azokat manuálisan kellene áthelyeznie.
Ráadásul a Dropbox Transfer segítségével egyszerre akár 250 GB-ot is elküldhetsz, és a címzettnek nem is kell Dropbox-fiókja a letöltéshez. A Dropbox integrációkkal kombinálva zökkenőmentesen dolgozhatsz olyan eszközökkel, mint a Google Drive, a Microsoft 365 és a Hive.
A Dropbox legjobb funkciói
- Állíts be lejárati dátumot a megosztott linkekre, hogy idővel korlátozd a hozzáférést.
- Dolgozzon együtt másokkal egy megosztott dokumentum munkaterületen, ahol jegyzeteket és ötleteket oszthat meg a Dropbox Paper segítségével.
- Adja hozzá logóját vagy háttérképét a letöltési oldalak személyre szabásához.
A Dropbox korlátai
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a Dropbox még a felhőalapú biztonsági mentések mellett is helyet foglal a helyi tárhelyen, ezért időnként a Selective Sync használatára van szükség a hely felszabadításához.
- A Dropbox keresőfunkciója kissé nehézkes lehet, és a preview funkciót is fejleszteni kell, hogy a felhasználók gyorsan megtalálják a fájlok közötti különbségeket.
A Dropbox árai
- Alap: 2 GB ingyenes tárhely a fájlok tárolásához és megosztásához
- Plusz: 9,99 USD/hó (éves számlázás)
- Essentials: 16,58 USD/hó (éves számlázás)
- Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap
- Business Plus: 24 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Dropbox értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 28 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 21 000 értékelés)
🔍 Tudta? A kétfaktoros hitelesítés a 2010-es évek elején egyre elterjedtebbé vált a fájlmegosztó szolgáltatásokban! Például 2012 augusztusában a Dropbox bevezette a kétlépcsős hitelesítést, miután egy biztonsági rés miatt egy alkalmazott fiókjához való jogosulatlan hozzáférés következtében a felhasználók e-mail címei nyilvánosságra kerültek.
3. Google Drive (a legjobb a Google Workspace-szel való integrációhoz)
A Google Drive népszerű név a fájlok megosztása és szervezése terén. 15 GB ingyenes tárhellyel és a Google Workspace eszközökkel, például a Docs, a Sheets és a Slides zökkenőmentes integrációjával tökéletes mind személyes, mind szakmai használatra. Bármely eszközről hozzáférhet fájljaihoz, és offline módban is dolgozhat, a szinkronizált változások automatikusan frissülnek.
A Google Drive legjobb funkciói
- Az AI által ajánlott fájlokat helyezze a Drive tetejére a gyorsabb munkafolyamatok érdekében.
- Használja a Google Drive alkalmazást fizikai dokumentumok beolvasásához és PDF-ként való mentéséhez.
- Kapjon valós idejű fájlajánlásokat a legutóbbi tevékenységei és interakciói alapján.
A Google Drive korlátai
- Egyes felhasználók szerint nehéz megtalálni a dokumentumokat, mivel a keresőfunkció nem hozza meg a várt eredményeket.
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a tartalom áthelyezése a Saját meghajtóról a Megosztott meghajtókra nem zökkenőmentes, különösen azoknál az ügynökségeknél, amelyek külső ügyfelekkel dolgoznak.
A Google Drive árai
- Ingyenes verzió 15 GB tárhellyel a Fotók, a Drive és a Gmail számára
- Alap: 1,99 USD/hó
- Alapcsomag: 2,99 USD/hó
Google Drive értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,8/5 (több mint 27 000 értékelés)
⌛ Időmegtakarítás: A Google Drive integrációval mostantól közvetlenül a ClickUp-ban hozhat létre Google Docs, Sheets, Slides és Drawings dokumentumokat. Sőt, a fájlok automatikusan elmentésre kerülnek a Google Drive-ba, és továbbá összekapcsolódnak a ClickUp feladatokkal!
4. WeTransfer (A legjobb gyors és nagy fájlátvitelhez)
A WeTransfer segítségével egyszerűen csak rá kell húznia a fájlokat, és máris készen áll a megosztásra – akár élő linkeken, akár személyre szabott e-maileken keresztül. Ráadásul a számos kiegészítőnek köszönhetően a fájlokat közvetlenül olyan eszközökről is elküldheti, mint az Adobe Express és a Dropbox, így minden összekapcsolva marad.
A WeTransfer legjobb funkciói
- Állítson be jelszóvédelmet, hogy csak azok a címzettek férhessenek hozzá a fájlokhoz, akik rendelkeznek ezzel a titkos kóddal.
- Adjon hozzá személyes hangulatot az e-mailek testreszabásával üzenetekkel vagy márkajelzéssel.
A WeTransfer korlátai
- Hosszú távú tárolásra nem alkalmas, mivel a fájl feltöltése után 7 nappal automatikusan törlődik.
WeTransfer árak
- Ingyenes: 0 USD, havi 3 GB-ig
- Starter: 7 USD/hó (éves számlázás)
- Ultimate: 19 USD/hó (éves számlázás)
- Vállalati: Egyedi árazás
WeTransfer értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 2900 értékelés)
🔍 Tudta? 2011-ben tudósok 339 terabájt adatot továbbítottak egy hálózaton 186 Gbps sebességgel, ezzel világrekordot állítva fel a fájlmegosztás sebességében!
5. Box (A legjobb vállalati szintű biztonság és együttműködés szempontjából)
A Box egy intelligens tartalomkezelő platform, amely vállalati szintű biztonsági és megfelelőségi funkciókat kínál. Ideális nagy szervezetek számára, amelyek végpontok közötti titkosításra szorulnak.
Az alapvető biztonsági funkciók mellett a platform Shield eszköze további védelmi réteget biztosít azáltal, hogy jelzi a kockázatos viselkedéseket és a szokatlan hozzáférési mintákat a fájlátvitel során.
A Box legjobb funkciói
- A Box Relay segít automatizálni a mindennapi feladatokat, mint például a dokumentumok jóváhagyása és a tartalom felülvizsgálata.
- Tiltsa le a megosztott fájlok letöltését, ami általában a bizalmas információk esetében hasznos.
A Box korlátai
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy bár nagy sebességű internetkapcsolattal rendelkeznek, időnként csökken a feltöltési és letöltési sebesség.
- Egyesek szerint a Box fájlnézegetője nem boldogul ezzel. TIFF és PSD formátumok, ami megnehezíti a fájlok egyértelmű és egyszerű előnézetét.
Box árak
- Üzleti: 20 USD/hó
- Business Plus: 33 USD/hó
- Vállalati: 47 USD/hó
- Enterprise Plus: Egyedi árazás
Box értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (4900+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 5500 értékelés)
Mit mondanak a Boxról a valódi felhasználók?
A rendkívül könnyen használható felhasználói felületnek köszönhetően gyorsan és egyszerűen tudtunk fájlokat feltölteni, rendszerezni és cserélni. Csapatunk tagjai most már valós időben tudnak együttműködni ugyanazon a dokumentumon, ami jelentősen növelte a projekt termelékenységét és minőségét. – G2 értékelés
Olvassa el még: A legjobb Box alternatívák vállalati tartalomkezeléshez
6. iCloud (a legjobb az Apple ökoszisztéma integrációjához)
Az iCloud az Apple felhőalapú tároló- és fájlmegosztó szolgáltatása, amely könnyedén integrálható az Apple eszközökbe, beleértve az iPhone-t, iPad-et, Mac-et és még a Windows PC-ket is.
Ezen túlmenően lehetővé teszi a felhasználók számára az elveszett eszközök megtalálását, az eszközkonfigurációk biztonsági mentését és helyreállítását, valamint több eszközt és platformot is támogat.
Az iCloud legjobb funkciói
- Lehetővé teszi a felhasználók számára teljes mappák megosztását, ami elsősorban a közös projektek esetében előnyös.
- Automatikusan optimalizálja a tárhelyet azáltal, hogy a ritkán használt fájlokat a felhőbe helyezi át, míg a gyakran használt fájlokat offline állapotban is elérhetővé teszi.
Az iCloud korlátai
- A keresési funkció és a szinkronizálási folyamat néha lassú lehet.
iCloud árak
- Ingyenes verzió 5 GB tárhellyel
- iCloud+ 50 GB: 0,99 USD
- iCloud+ 200 GB: 2,99 USD
- iCloud+ 2 TB: 10,99 USD
- iCloud+ 6 TB: 32,99 USD
- iCloud+ 12 TB: 64,99 USD
iCloud értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1700 értékelés)
📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások közel 42%-a az e-mailt részesíti előnyben a csapaton belüli kommunikációhoz. De ennek ára van. Mivel a legtöbb e-mail csak bizonyos csapattagokhoz jut el, a tudás fragmentált marad, ami akadályozza az együttműködést és a gyors döntéshozatalt.
A láthatóság javítása és az együttműködés felgyorsítása érdekében használjon olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazást, mint a ClickUp, amely másodpercek alatt e-mailjeit végrehajtható feladatokká alakítja!
7. Slack (A legjobb csapatkommunikációhoz és fájlmegosztáshoz)
A Slack népszerű kommunikációs eszköz, de egyben megbízható fájlmegosztó platform is.
Az e-mail mellékletekkel vagy a felhőalapú tároló linkjeivel ellentétben a Slackben megosztott fájlok a folyamatban lévő beszélgetések részévé válnak. Töltsön fel képeket, PDF-eket és dokumentumokat közvetlenül a Slack csatornáiba vagy DM-jeibe, és nézze meg, ahogy fájljai azonnal megjelennek, így a megosztott tartalom egy helyen marad.
A Slack legjobb funkciói
- Az adminisztrátorok és a felhasználók korlátozhatják a fájlok láthatóságát azáltal, hogy korlátozzák a hozzáférést a privát csatornákhoz vagy a közvetlen üzenetekhez.
- Automatikusan indexeli a megosztott fájlokat és azok tartalmát, így könnyen kereshet dokumentumokat kulcsszavak segítségével.
A Slack korlátai
- Egyes felhasználók szerint a Slack nem engedélyezi a deaktivált tagokkal folytatott korábbi beszélgetések elérését, ami problémát jelenthet, ha fontos üzleti információk vannak elzárva ezekben a csevegésekben.
A Slack árai
- Örökre ingyenes
- Pro: 7,25 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- Business+: 12,50 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- Enterprise Grid: Egyedi árazás
Slack értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 33 000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)
Mit mondanak a Slackről a valódi felhasználók?
A csatornák segítségével könnyen kommunikálhatok a csapatommal, így minden rendezett marad. Emellett gyorsan megoszthatom a kódokat, dokumentumokat és egyéb fájlokat is. A Slack nem csupán egy üzenetküldő alkalmazás, hanem egy hasznos eszköz a csapatmunkához és a feladatok elvégzéséhez. – G2 értékelés
8. PandaDoc (A legjobb dokumentumkezeléshez és elektronikus aláírásokhoz)
A PandaDoc szintén kiváló fájlmegosztó platform. Ami kiemeli a többi közül, az a beépített elemzési funkciója. Nem kell megvárnia az e-mailes válaszokat, és nem kell azon töprengenie, hogy a címzett egyáltalán megnyitotta-e a dokumentumot.
Ezenkívül integrálható CRM-platformokkal (Salesforce, HubSpot), könyvelési eszközökkel (QuickBooks, Xero) és fizetési átjárókkal (Stripe, PayPal) a dokumentumok munkafolyamatainak egyszerűsítése érdekében.
A PandaDoc legjobb funkciói
- A címzettek elektronikusan áttekinthetik és aláírhatják a dokumentumokat.
- Kövesse nyomon a címzettek viselkedését a fájlokkal kapcsolatban, például a fájlokkal töltött teljes időt, a megtekintések számát, az utolsó megtekintés időpontját, a letöltött PDF-eket és a rákattintott linkeket.
A PandaDoc korlátai
- A dokumentumok megosztása és a munkaterületek közötti láthatóság biztosítása nem feltétlenül felhasználóbarát.
- Egyes felhasználók szerint a PandaDoc-ra nem PDF formátumú dokumentumok (pl. .doc, .docx, Word) feltöltése további lépéseket igényel, ami időigényes.
PandaDoc árak
- Starter: 19 USD/év, éves számlázással
- Üzleti: 49 USD/év, éves számlázással
- Vállalati: Egyedi árazás
PandaDoc értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)
9. Send Anywhere (A legjobb gyors, egyszerű fájlmegosztáshoz különböző eszközök között)
A Send Anywhere egy megbízható és felhasználóbarát fájlmegosztó eszköz, amely nem igényel regisztrációt vagy bonyolult beállításokat. Lehetővé teszi a fájlok átvitelét eszközök között egy 6 számjegyű numerikus kulcs segítségével, vagy link megosztását fájlformátum- vagy kapacitáskorlátozás nélkül.
A Send Anywhere legjobb funkciói
- A küldők továbbíthatják a fájlátviteli értesítéseket, amikor fájlokat osztanak meg egy személy eszközén.
- Küldjön fájlokat közvetlenül egy gyakran használt eszközre, 6 számjegyű kulcs vagy link nélkül.
A Send Anywhere korlátai
- Előfordul, hogy a fájlok nem kerülnek átadásra egyik eszközről a másikra egy lépésben, ami a folyamat megismétlődéséhez vezet.
- Egyes felhasználók szerint a Send Anywhere rövid letöltési ideje kényelmetlen lehet, mivel ha elmulasztják, újra kell küldeni a fájlt.
Send Anywhere árak
- Örökre ingyenes
- Lite: 5,99 USD/hó
- Standard: 9,99 USD/hó
Send Anywhere értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Send Anywhere-ről a valódi felhasználók?
A Send Anywhere nagyon gyors, bármilyen fájlt, beleértve a képeket és videókat is, könnyedén megoszthatunk vagy átvihetünk egyik eszközről a másikra. – G2 értékelés
💡Profi tipp: Hozzon létre egy egyértelmű névadási konvenciót a nagy fájlokhoz, amely tartalmazza a verziószámot, a dátumot és a projekt fázisát (pl. „ProjectX_V2. 1_Draft_2025-02-08”), hogy elkerülje a duplikációkat és segítsen a csapattagoknak könnyen megtalálni a legfrissebb verziót.
10. Egnyte (A legjobb szigorú előírásoknak megfelelő fájlmegosztáshoz)
Az Egnyte egy átfogó adatkezelési és fájlmegosztási platform. Az egyik legfontosabb megkülönböztető jellemzője a hibrid felhőarchitektúra, amely segít a nagy fájlok tárolásában és megosztásában akár helyben, akár a felhőben, akár ezek kombinációjában.
Az Egnyte emellett biztonságos, gyors hozzáférést biztosít a fájlokhoz, és megfelel a HIPAA, GDPR és SOC-2 előírásoknak.
Az Egnyte legjobb funkciói
- A tárolt és átvitt adatok titkosítása, többfaktoros hitelesítés és valós idejű figyelés a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.
- Globális fájlzárás használata a konfliktusok elkerülésére, függetlenül attól, hogy hogyan érnek el a fájlokat
Az Egnyte korlátai
- Az Egnyte fájlnév-hosszúsági korlátozása kihívást jelenthet a felhasználók számára, különösen mély mappaszerkezetek esetén.
- Mások szerint az Egnyte-nek nincsenek adatkezelési opciói, így lehetetlen kiválasztani, hogy az adatok földrajzilag hol legyenek tárolva.
Egnyte árak
- Üzleti: 20 USD/felhasználó/hónap, éves fizetéssel
- Enterprise Lite: 38 USD/felhasználó/hónap, éves fizetéssel
- Vállalati: Egyedi árazás
Egnyte értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
11. Wire (A legjobb titkosított fájlmegosztáshoz és csapatüzenetküldéshez)
A Wire egyetlen platformon ötvözi a fájlmegosztást a biztonságos üzenetküldéssel és videohívásokkal, ami ideális megoldás, ha a fájlátvitel mellett egy integráltabb, kommunikációra fókuszáló megoldásra van szüksége.
Ráadásul olyan szervezetek számára készült, amelyeknek magánjellegű, ellenőrzött fájlmegosztásra van szükségük. Nem csak bedobja a fájlokat egy csevegőbe, és reméli a legjobbakat – a Wire segítségével Ön szabályozhatja, hogy ki férhet hozzá mihez, mennyi ideig és milyen eszközön.
A Wire legjobb funkciói
- Küldj audio-/videóüzeneteket, használd a reakciókat, és lépj kapcsolatba csapatoddal a világ bármely pontjáról!
- A „vendégszobák” funkció segítségével fájlokat oszthat meg és kommunikálhat külső partnerekkel anélkül, hogy azoknak regisztrálniuk vagy letölteniük kellene az alkalmazást.
Vezetékes korlátozások
- A felhasználók szerint a Wire ügyfélszolgálata kevésbé reagál, ami megnehezíti a hibabejelentések benyújtását, még fizetős fiókkal is.
- A Wire nem kínál egyszerű módot a csoportos beszélgetések letöltésére és biztonságos archiválására, amit egyes felhasználók korlátozónak találnak.
Wire árak
- Örökre ingyenes
- Vállalati: 8,13 USD
- Helyi telepítés: Egyedi árazás
Wire értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)
Mit mondanak a Wire-ről a valódi felhasználók?
A Wire egy hatékony, egyszerű alkalmazás, amely megkönnyíti a csapattagok közötti kommunikációt. Végpontok közötti titkosítást biztosít, ami megoldja az adatvédelmi problémákat. Az eszköz különböző médiafájlok (fotók, videók, PDF-ek) átvitelére is tökéletesen alkalmas. – G2 értékelés
12. ShareFile (A legjobb biztonságos fájlmegosztáshoz és tároláshoz üzleti felhasználók számára)
A ShareFile támogatja a biztonságos fájlmegosztást, tárolást és együttműködést, hangsúlyt fektetve a szabályoknak való megfelelésre és az ügyfélkezelésre. Jogi, pénzügyi és egészségügyi ágazatok számára készült, és érzékeny adatok kezelésére szabott eszközöket kínál. Ezenkívül testreszabható munkafolyamatokat, e-aláírást és ügyfélportálokat is kínál.
A ShareFile legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a folyamatokat automatizált jóváhagyások, emlékeztetők és fájlkérelmek beállításával.
- Az AI-alapú összefoglalás segítségével alakítsa át a hosszú dokumentumokat tömör betekintéssé.
A ShareFile korlátai
- Előfordulhat, hogy a fájlt vagy mellékletet kapó személynek problémái adódnak a megnyitásakor.
- Időnként automatikus kijelentkezés történik, ami komoly problémákat okoz a munka közben.
ShareFile árak
- Haladó: 16 USD/felhasználó/hónap, minimum 3 felhasználó, éves számlázás
- Prémium: 25 USD/felhasználó/hónap, minimum 3 felhasználó, éves számlázás
- Iparági előny: 41,67 USD/felhasználó/hónap, minimum 3 felhasználó, éves számlázás
- Virtuális adatterem: 67,50 USD/felhasználó/hónap, minimum 5 felhasználó, éves számlázás
ShareFile értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)
13. Hightail (legalkalmasabb kreatív csapatok és nagy méretű médiafájlok megosztására)
A Hightail széles körben használatos olyan kreatív iparágakban, mint a tervezés, a videóprodukció és a marketing, ahol nagy fájlokat kell gyorsan és biztonságosan megosztani. Lehetővé teszi továbbá nagy fájlok megosztását, visszajelzések és jóváhagyások gyűjtését a munkáddal kapcsolatban, valamint a csapatod megfelelő irányba terelését.
A Hightail legjobb funkciói
- Optimalizált megtekintési és megjegyzés-szerkesztő eszközök videó- és képfájlokhoz, beleértve a régiók kiválasztását és a megjegyzések nyomon követését felhasználói azonosító alapján.
- A közreműködők pontos megjegyzéseket fűzhetnek közvetlenül a képek vagy videók meghatározott területeihez.
A Hightail korlátai
- Nem teszi lehetővé titkosítási kulcsok generálását, hogy nagyobb ellenőrzést gyakorolhass az adatok felett.
- A fájlokat gyakran le kell tölteni, mivel a streaming funkció megbízhatatlan.
Hightail árak
- Lite: Ingyenes
- Pro: 12 USD/hó, éves számlázással
- Csapatok: 24 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- Üzleti: 36 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
Hightail értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
Mit mondanak a Wire-ről a valódi felhasználók?
Könnyen navigálható és egyszerűen megosztható a tartalom más csapatokkal. Sok nagy fájlt kell megtekintenünk, letöltenünk vagy megosztanunk több csapattal, és ez egy jó megoldás erre. – G2 értékelés
Változtassa meg a fájlmegosztást a ClickUp páratlan biztonságával
Bár számtalan fájlmegosztó megoldás elérhető a piacon, a megfelelő eszköz kiválasztása az Ön igényeitől függ – legyen az sebesség, biztonság vagy jobb együttműködés.
Ha azonban a fájlmegosztást az összes fenti funkcióval (és még többel) integrálni szeretné, akkor a ClickUp az egyetlen megoldás, amire szüksége van.
Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a Docs az együttműködéshez és a Connected Search az AI-alapú fájlhozzáféréshez, a ClickUp egyszerűsíti a fájlmegosztást és összeköti az összes munkafolyamatot.