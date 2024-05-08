15 Google Drive-trükk a 2025-ös év szervezéséhez

A Google Drive egy Google által létrehozott felhőalapú tárolási megoldás, amely minden, a Gmail-fiókjával létrehozott vagy más felhasználóval megosztott dokumentumot tárol. Ezenkívül a Google Drive automatikusan szinkronizálja ezeket a dokumentumokat, így biztosítva, hogy folytathassa a munkát onnan, ahol abbahagyta, anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene frissítenie a fájlt.

A Google Drive minden Google Workspace gerincét képezi, biztosítva a csapatának szükséges ingyenes tárhelyet, hozzáférhetőséget és láthatóságot. A Google Drive felülete megkönnyíti és gyorsabbá teszi a fájlok létrehozását és elhelyezését.

Google Drive-felhasználó vagy, és szeretnéd a termelékenységedet új szintre emelni? Összeállítottunk egy listát hasznos Google Drive-tippekről, amelyekkel javíthatod a felhasználói élményedet, és a lehető legtöbbet hozhatod ki a szolgáltatásból.

Készüljön fel arra, hogy ezekkel a praktikus tippekkel optimalizálja a használatot és egyszerűsítse a munkafolyamatokat.

A Google Drive alapvető funkciói

Készen áll arra, hogy kiaknázza ennek a felhőalapú platformnak a teljes potenciálját?

A Google Docs, a Google Sheets és a Google Slides megértése

A Google Drive három összetevője a Docs, a Sheets és a Slides.

Google Dokumentumok

A Docs valós idejű, együttműködésen alapuló dokumentumok, amelyek lehetővé teszik, hogy bárkivel megírja, szerkessze és megossza tartalmát, függetlenül az eszköz típusától vagy a helyszíntől.

Új Google Doc dokumentum létrehozásakor próbálja ki a következő funkciókat:

Valós idejű együttműködés: A Docs egyszerűsíti a valós idejű együttműködést a többfunkciós csapatokkal, lehetővé téve a könnyű megosztást, a csoportos szerkesztést, valamint a teendők, megjegyzések, javaslatok és verziótörténet-ellenőrzések hozzáadását. Említsd meg a konkrét csapattagokat (@Név) címkézéssel, hogy folytathassák a beszélgetést a Docs-ban anélkül, hogy alkalmazást kellene váltaniuk.

Beépített intelligencia a gyorsabb íráshoz: A Docs innovatív szövegszerkesztő funkciója automatikus írási javaslatokat ad, hogy felgyorsítsa az írási folyamatot. Ezenkívül olyan funkciók, mint a hangalapú gépelés, a nyelvtani javaslatok stb. , hibamentessé teszik a végleges változatot.

Offline termelékenység: A Docs lehetővé teszi, hogy internetkapcsolat nélkül írjon, szerkesszen és hozzáférjen a Google Drive fájlfolyamához, ami hasznos funkció, ha repülőgépen utazik vagy gyenge a hálózati lefedettség. Sok A Docs lehetővé teszi, hogy internetkapcsolat nélkül írjon, szerkesszen és hozzáférjen a Google Drive fájlfolyamához, ami hasznos funkció, ha repülőgépen utazik vagy gyenge a hálózati lefedettség. Sok Google Docs alternatíva nem kínálja ezt a funkciót.

Integráció más Google-alkalmazásokkal és kiegészítőkkel: A Google Docs minden esetben integrálható más Google-alkalmazásokkal, például a Google Sheets, a Google Meet, a Gmail és a Slides alkalmazásokkal.

Hozzáférjen harmadik féltől származó alkalmazásokhoz, például termelékenységi eszközökhöz és szerződéskezelő alkalmazásokhoz a Docs-on belül, hogy gyorsabban dolgozhasson.

Google Táblázatok

A Google Sheets, más néven adatbázis-szoftver, olyan táblázatok, amelyek segítségével a csapatok nagy mennyiségű adathalmazt valós időben elemezve adat alapú üzleti döntéseket hozhatnak.

A Google Táblázatok segítségével a következő funkciókat veheti igénybe:

Adatokhoz való hozzáférés és elemzés valós idejű együttműködéssel: A Docs-hoz hasonlóan a Google Sheets is lehetővé teszi az adatokhoz való hozzáférés megosztását a csapattagokkal, a valós idejű szerkesztést a bevitelek beillesztéséhez, valamint az elemzéssel kapcsolatos feladatok hozzárendelését. A beépített intelligencia segítségével a Google képletajánlásokat nyújt, egyszerűsítve ezzel az adatok elemzését a csapattagok számára.

Egyedi megoldások készítése: Az AppSheets kiterjesztés segítségével egyedi alkalmazásokat hozhat létre, például felmérési eszközöket, Kanban táblákat, projektkövetőket, ellenőrzési ellenőrzőlistákat és hasonló megoldásokat. Számos kód nélküli alkalmazássablon közül választhat és testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően.

Kivonjon kritikus adatokat biztonsági kockázatok nélkül: Kivonjon és töltse le nagy mennyiségű adatsorokat, például közösségi média jelentéseket, HubSpot havi webhely látogatói listákat és potenciális ügyfelek listáit biztonsági kockázatok nélkül. Elemezze az adatokat olyan eszközökkel, mint a BigQuery a táblázatokban, és készítsen személyre szabott irányítópultokat anélkül, hogy biztonsági kockázatok miatt aggódnia kellene.

Google Slides

A Slides segítségével bármilyen eszközzel valós időben hatékony, történetvezérelt prezentációkat hozhat létre.

A Slides legfontosabb funkciói a következők:

Lenyűgöző prezentációk kevesebb erőfeszítéssel: A Slides beépített prezentációs sablonjai, színpalettái és betűtípus-opciói segítségével gyorsabban készíthet valós idejű, együttműködésen alapuló és lenyűgöző prezentációkat.

További prezentációs funkciók: A feliratokkal, előadói jegyzetekkel és előadói nézettel kiegészített diák növelik az előadó önbizalmát a prezentációk során.

Ezenkívül a Slides a Google Drive szokásos funkcióit is kínálja, mint például a valós idejű együttműködés, a szerkesztés és a csapat tagokkal való megosztás.

A Google Drive „Kuka” funkciója

A Google Drive Kuka mappája az a mappa, ahová a törölt Google Drive fájlok kerülnek. A Kuka mappában található egy vagy több fájl 30 napon belül helyreállítható, 30 nap elteltével pedig automatikusan törlődik.

A Google Drive kukájának két fő funkciója van:

Fájl törlése: Ha törölni szeretne egy fájlt a kukából, kattintson rá a jobb gombbal, majd válassza a „Törlés” lehetőséget. Csak a fájl tulajdonosai küldhetnek fájlokat a kukába. Ha Ön nem a fájl tulajdonosa, akkor másolatot kell készítenie a fájlról (az eredeti fájlok másolatát), majd azt át kell helyeznie a kukába.

Fájl visszaállítása: A fájlok visszaállítása a kukából ugyanolyan egyszerű. Ha 30 napon belül vissza szeretné állítani a kukába helyezett fájlt, lépjen a kukába, kattintson a jobb gombbal a fájlra, majd kattintson a „Visszaállítás” gombra. Ha nem szeretne 30 napot várni, kattintson a „Végleges törlés” gombra a fájl végleges eltávolításához.

A megfelelő mennyiségű tárhely fenntartása a Kuka segítségével könnyebbé válik. Azzal, hogy csak a tulajdonosok törölhetnek fájlokat, a Drive biztosítja, hogy az adatok biztonságban legyenek, és az Ön beleegyezése nélkül ne lehessen őket eltávolítani.

Hogyan működik a „visszavonás” funkció a Google Drive-ban?

A Google Drive „Visszavonás” funkciója hasznos a Google munkaterületekhez, mivel lehetővé teszi a mappák áthelyezését, átnevezését, feltöltését, a jogosultságok frissítését, a fájlok törlését és visszaállítását a Google Drive-ban és annak almappáiban.

Google Drive az üzleti életben: a hangsúly az együttműködésen és a fájlmegosztáson van

Fokozott biztonsági funkciókkal, fejlett keresési lehetőségekkel és valós idejű együttműködési eszközökkel a Google Drive robusztus megoldást kínál bármilyen méretű vállalat számára.

Hogyan javítja a valós idejű szerkesztés az együttműködést a Google Drive-ban?

A Google Drive a következő fejlett szerkesztési funkciókat kínálja:

Valós időben együttműködhet több csapattaggal, miközben dokumentumot, táblázatot vagy diát szerkeszt.

Azonnali értesítést kap, ha egy csapattag megjegyzést, javaslatot vagy más teendőt ad hozzá e-mailben.

A szerkesztés részleteinek megértéséhez ellenőrizze a dokumentum, táblázat vagy dia verziótörténetét.

Válaszoljon csapattagjai megjegyzéseire, ahelyett, hogy alkalmazások között váltana. Szerkessze megjegyzéseit/válaszait, és jelölje meg őket megoldottként, amikor megválaszolta őket, hogy elkerülje a zavart.

A valós idejű szerkesztési funkcióknak köszönhetően csapata folyamatosan tájékozott a részletes változásokról, ami kevesebb zavart és konfliktust eredményez a csapattagok között. A Drive lehetővé teszi, hogy percről percre áttekintse a verziótörténetet, és szükség esetén visszaállítsa a korábbi verziókat.

A Google segít minden együttműködőnek hozzájárulni a munkához, biztosítva, hogy minden csapattag ugyanazon az oldalon álljon, és minden részletet ugyanazon a helyen dokumentáljanak, hogy egyetlen megbízható forrás álljon rendelkezésre a tartalmak és adatok számára.

A Google Drive megosztási engedélyeinek megértése

A Google Drive egy fájlmegosztó szoftver, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy a tulajdonos preferenciái alapján hozzáférjenek egy dokumentumhoz vagy táblázathoz.

Ha Ön egy fájl tulajdonosa, négyféle megosztási jogosultsággal rendelkezik:

Hozzáférés megtekintése

Adjon megtekintési vagy csak olvasási hozzáférést egy adott felhasználónak az e-mail címének hozzáadásával. A hozzáférést „bárki megtekintheti” beállításra is módosíthatja, amely esetben bárki, aki rendelkezik a fájl megosztási linkjével, megtekintheti azt.

Ha belső dokumentumot oszt meg egy ügyféllel vagy egy külső szolgáltatóval, a megtekintési hozzáférés biztosítása garantálja a fájl adatainak bizalmas kezelését anélkül, hogy korlátozná az alapul szolgáló információkhoz való hozzáférést.

Szerkesztési hozzáférés

A szerkesztési hozzáférés biztosításával lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közvetlenül módosítsák a fájlt. A felhasználó azonban nem tudja a fájlt a kukába vagy egy mappába áthelyezni.

Dolgozzon együtt több csapattaggal a Google Drive-on belül. A közös erőforrások esetében biztosítson a csapattagoknak szerkesztési hozzáférést, hogy a szükséges változtatásokat elvégezhessék anélkül, hogy minden alkalommal hozzáférést kellene kérniük.

Ha valakinek csak kommentelési jogot ad, akkor az illető megtekintheti a dokumentumot, megjegyzéseket fűzhet hozzá és javaslatokat tehet. A dokumentum tartalmát azonban nem módosíthatja, és a fájlt másokkal sem oszthatja meg.

Tulajdonjog átruházása

A tulajdonjog átruházásával felhatalmazza a felhasználót, hogy megtekintse, szerkessze és módosítsa a fájlokat, rendszerezze őket, mappákba vagy a kukába helyezze át őket, és döntsön a mappaszerkezetről.

Tegyük fel, hogy egy alkalmazott kilép a szervezetéből. A tudásátadás részeként gondoskodjon arról, hogy átadja a Google Drive-ban található Google Drive-fájlfolyamához való hozzáférési jogait.

Így, ha a jövőben deaktiválja az alkalmazott azonosítóját, továbbra is hozzáférhet az összes fájlhoz, amelyeken dolgozott.

A Google Drive fontossága a csapatmunkában és az üzleti életben

A vállalkozások a Google Workspace és a Drive termelékenységi szoftvercsomagot használják arra, hogy inkluzív, többfunkciós csapatokat építsenek ki, amikor mindenki távoli munkavégzéssel foglalkozik.

A Google Drive néhány legfontosabb előnye a vállalkozások számára:

Bővítse szervezetét anélkül, hogy kimerítené csapatát

A Google Drive a szervezet méretének növeléséhez és a csapat irányításához szükséges legtöbb megoldást tartalmazza: a Dokumentumok a dokumentációhoz, a Táblázatok az adatbázis-kezeléshez, a Prezentációk innovatív prezentációk készítéséhez, a Meet a csapattagokkal és az érdekelt felekkel való együttműködéshez, valamint a Csevegés a belső csapatokkal való kommunikációhoz.

A Google lehetővé teszi, hogy több kiterjesztéssel és kiegészítő alkalmazással személyre szabja munkaterületét. Szabványosítsa dokumentumait, hogy csökkentse az ismétlődő feladatokat, hozzon létre egyéni munkafolyamatokat a Sheets alkalmazásban, és készítsen előre definiált prezentációs sablonokat, hogy minimalizálja a prezentációk elkészítésével töltött időt.

Csökkentse a működési költségeket

A Google ingyenes csomagja egy személy vagy kis csapatok számára elég praktikus.

Alternatívaként, ha a Google One fizetős csomagjait választja, az Alap csomag ára 1,99 USD/hó, és akár 100 GB tárhelyet kínál. Az Enterprise csomag ára 9,99 USD/hó, és akár 2 TB tárhelyet, valamint hozzáférést biztosít az összes Google Drive alkalmazáshoz.

Hozzáférés bárhonnan és bárhol

A mobilitás fontos a távoli csapatok irányításában. Például a munkavállalók mobil eszközükről is készíthetnek prezentációt, ha éppen nem a munkahelyükön tartózkodnak.

Bármely dokumentumhoz, táblázathoz vagy diához hozzáférhet világszerte bárhonnan, amennyiben azt megosztották Önnel. Akár útközben kell megírnia egy ajánlatot, akár egy értekezleten kell részt vennie, a Google Drive-val nem jelent problémát a helyszín vagy az eszköz típusa.

15 Google Drive-trükk, amellyel szakértő felhasználóvá válhat

A Google Drive hatalmas lehetőségeket kínál a produktív csapatok felépítéséhez és fenntartásához. Használja a következő Google Drive-tippeket, hogy a lehető legjobban kihasználja munkaterületét:

1. A Google Drive gyors megosztási funkciójának megértése

A Google Drive Gyors megosztás funkciójával a fájlok vagy mappák megosztása a csapattagokkal gyerekjáték. Néhány kattintással megoszthatja tartalmát a közeli eszközökkel. Ez a funkció Android 6+ eszközökön, Chromebookokon és bizonyos Windows-eszközökön érhető el.

Keresse meg a fájlt, érintse meg a „Megosztás”, majd a „Gyors megosztás” gombot. A képernyőn megjelennek a közeli eszközök nevei. Válassza ki a kívánt eszközt, és küldje el a fájlt vagy mappát. A legjobb az egészben, hogy ez a funkció offline módban is működik.

Tudta, hogy a Google Drive lehetővé teszi a beállítások módosítását és annak eldöntését, hogy ki oszthat meg Önnel fájlokat? Emellett egy fájlt akár csak tíz percre is megoszthat valakivel.

2. A Google Drive értesítések előnyeinek kihasználása

Bár az e-mail a Google Drive alapértelmezett értesítési módja, a kívánt webes, mobil és e-mail értesítési módokat is kiválaszthatja.

A Google Drive értesíti Önt, ha a következő események bekövetkeznek:

Egy új fájl/mappa megosztásra került Önnel

Ön szerepel egy teendőlistában/megjegyzésben

Egy új felhasználó hozzáférést kér az Ön tulajdonában lévő fájlhoz vagy mappához

Állítsa be eszközének beállításait az értesítések fogadásához. Lépjen a „Beállítások” oldalra, kattintson az „Értesítések” gombra, és jelölje be vagy törölje a jelölést az eszköz (számítógép, Android, iPhone és iPad) mellett, az Ön preferenciái szerint.

A Google Drive intelligens böngésző értesítései forradalmasítják az aszinkron módon dolgozó távoli csapatok munkáját. Csökkentik a gyakori megbeszélések szükségességét, és könnyedén tájékoztatják az egész csapatot a munka előrehaladásáról.

3. A keresési funkció hatékony használata

A Google Drive intelligens keresősávjával fájlokat kereshet név, tartalom, típus, méret, dátum és megosztás alapján. Ez a fejlett keresési funkció lehetővé teszi olyan szűrők hozzáadását és kitöltését, mint a tulajdonos, szavak, név, hely, dátum módosítások és jóváhagyások. Ezzel gyorsabban megtalálhatja a fájlokat, mintha manuálisan megnyitná az egyes fájlokat.

4. A Google Drive kiterjesztéseinek és bővítményeinek felfedezése

A beépített funkciókon kívül a Google Drive több kiterjesztést és bővítményt is integrál, hogy zökkenőmentes élményt nyújtson az üzleti felhasználóknak. Például a ClickUp-Google Drive integráció a következő módon egyszerűsíti a projektmenedzserek életét:

Csatoljon Google Drive-fájlokat, például Docs, Sheets és Slides fájlokat közvetlenül a ClickUp feladatokhoz, alfeladatokhoz és megjegyzésekhez, hogy az egész csapat láthassa és együttműködhessen.

Böngésszen személyes Drive-fájljait és megosztott Drive-fájljait a ClickUp-on belül anélkül, hogy elhagyná a platformot vagy váltana a két alkalmazás között.

Készíts dokumentumokat és táblázatokat a ClickUp-ban, és azok automatikusan el lesznek mentve a Google Drive-ba, és csatolva lesznek a feladatodhoz.

A ClickUp és a Google Drive integrációjával közvetlenül a ClickUpból hozhat létre Google Docs dokumentumot, amely automatikusan el lesz mentve a Google Drive-ba, és csatolva lesz a feladatához.

A Google Marketplace -en további Google-eszközök állnak rendelkezésre a munkahely szervezéséhez.

5. A Drive, a Docs, a Sheets és más alkalmazások telepítése asztali számítógépére és mobil eszközére

Az egyik Google Drive-trükk az, hogy telepítse a Docs, Sheets, Slides és hasonló alkalmazásokat a laptopjára, iPadjére és telefonjára. A Google Drive minden eszközön szinkronizál. Létrehozhat egy fájlt a számítógépén, szerkesztheti azt a mobilján, és megnyithatja egy másik eszközön, és a tartalom automatikusan frissül.

Bár a Google Drive biztonsági másolatot készít az összes fájláról és képéről, a tárhely korlátja fiókonként 15 GB. A tárhely korlátjának túllépése esetén további tárhelyet kell vásárolnia, vagy véglegesen törölnie kell néhány régi fájlt, hogy helyet biztosítson az újaknak.

6. A Gmail mellékletkorlátozások elkerülése a Drive segítségével

Ha 25 MB-nál nagyobb méretű dokumentumot vagy médiafájlt (például képet vagy Adobe Creative fájlt) csatol az e-mailjéhez, a Gmail korlátozza annak elküldését. A Google Drive egy áldás, amely lehetővé teszi akár 10 GB méretű fájlok elküldését.

Ehhez először töltsön fel dokumentumokat vagy Microsoft Office fájlokat a Google Drive-ra, majd küldje el a megosztásra alkalmas linket e-mailben. Alternatív megoldásként kattintson az e-mail vázlat alsó sávjában található Drive ikonra, válassza ki a megosztani kívánt fájlt, majd kattintson a „Beszúrás” gombra, hogy a fájlt csatolja az e-mailhez.

7. Külső fájlok húzása és elhelyezése

Kétféle módon tölthet fel fájlokat a Google Drive-ba. Válassza az „Új” lehetőséget, kattintson a „Fájl feltöltése” gombra, válassza ki a fájlt a készülékéről, majd töltse fel a Google Drive-ba.

A drag-and-drop funkcióval gyorsabban tölthet fel fájlokat. Egyszerűen húzza át a fájlt a Windows Explorer vagy a MacOS Finder alkalmazásból a Google Drive-ba.

8. Fontos Google Drive-fájlok könyvjelzővel való megjelölése

Minden alkalommal végig kell görgetnie a Google Drive-ot, amikor új fájlt szeretne keresni? Ehelyett a fájlt a képernyő tetején könyvjelzővel jelölheti meg.

A Google Drive egyik trükkje, hogy fájltípusokat adhat hozzá a könyvjelző sávhoz. Lépjen a chrome://bookmarks oldalra, és adjon hozzá fájltípusokat a Docs, Sheets, Slides és más fájltípusokhoz.

9. Előre megtervezett sablonok elérés

A Google előre megtervezett sablonokat kínál a Docs, a Sheets, a Slides, a Google Forms és más komponensekhez. Ezek a sablonok életmentők lehetnek, ha siet, vagy egyszerűen nincs kedve egy fájlt a semmiből létrehozni. Válasszon bármelyik sablont a Google hatalmas könyvtárából, szükség szerint testreszabja, és kezdje el használni.

A sablonkönyvtár eléréséhez válasszon egy fájltípust, például a Sheets-et, majd kattintson a jobb oldalon található nyílra, hogy megjelenjen két lehetőség: „Üres táblázat” és „Sablonból”. Kattintson a második lehetőségre, hogy megtalálja a kívánt sablonokat.

Itt található a Sheets sablonkönyvtára, ahol különböző sablontípusokat talál, például teendőlistákat, munkákat és projektmenedzsmentet.

A Docs esetében olyan lehetőségek állnak rendelkezésre, mint önéletrajzok, ajánlatok és értékesítési dokumentumok.

10. PDF-fájlok szerkeszthetővé tétele

Ha nincs meg az eredeti dokumentum, és szerkesztenie kell a PDF-et, töltse fel a Google-ba, és válassza a „Megnyitás a Google Docs-szal” opciót. A PDF-je új dokumentummá alakul, és automatikusan el lesz mentve. A Google Drive ikonra kattintva érheti el. Szerkessze a dokumentumfájlt, és mentse PDF-ként.

11. Dokumentumok szkennelése szkenner nélkül

Szeretne dokumentumokat (például fizikai számlákat vagy nyugtákat) közvetlenül beolvasni és a Docs-ban tárolni? Ehhez itt van egy remek Google Drive-tipp.

Nyissa meg a Google Drive-ot Android-telefonján. Kattintson a „+” gombra, hogy megtalálja a Szkennelés szimbólumot, majd válassza ki azt. Telefonja kamerája rögzíti a papír képét, majd kivágja a széleket. A Google Drive ezután fekete-fehér PDF-fájlká alakítja át a Drive-on belül.

12. A Drive szervezése nagyobb csapatok számára

Ha a Google Workspace-t szervezet-szerte használja, az egyik legjobb Google Drive-trükk a Google Shared Drive (korábban Team Drive néven ismert) beállítása. A Shared Drive célja, hogy a benne tárolt dokumentumok és fájlok a csapat számára legyenek elérhetők. Nem kell minden alkalommal megosztania a hozzáférést; a csapat bármely tagja bármikor hozzáférhet ezekhez a fájlokhoz.

A legjobb az egészben, hogy még ha valaki el is hagyja a munkahelyét, az általa létrehozott dokumentumok érintetlenül megmaradnak ebben a típusú Drive-ban.

A Team Drive létrehozásának lépései a következők:

Ugrás a Google Drive-ra

Kattintson a bal oldalon a „Megosztott meghajtók” gombra.

Most kattintson az „Új” gombra.

Adjon nevet a megosztott/csapat meghajtónak

Kattintson a „Létrehozás” gombra.

Most adja hozzá az összes tagot, akik hozzáférhetnek ehhez a Drive-hoz, hogy könnyen elérhető legyen.

13. Informatív cikkek vagy videók közvetlenül a Drive-ba mentése

Tegyük fel, hogy böngészés közben talál egy informatív cikket, jelentést vagy videót. Hogyan menti el? A Google ezen kiterjesztésével elmentheti és feltöltheti a fájlt a Drive-ra, hogy később is hozzáférhessen.

14. A Google Drive gyorsbillentyűinek elsajátítása

Íme néhány billentyűparancs, amelyekkel felgyorsíthatja a Google Drive műveleteit:

Gyorsbillentyű Cél Írja be vagy o Fájl megnyitása x Csak egy fájlt válasszon ki Shift + t Új dokumentum létrehozása Shift + s Új táblázat létrehozása Ctrl + z Windows esetén Command + Z MacOS esetén Az utolsó művelet visszavonása Ctrl + Shift + C Windows esetén Command + Shift + C MacOS esetén Ellenőrizze a dokumentum szókészletét Shift + 3 Kiválasztott elem törlése . (pont) Kiválasztott fájl megosztása t Nyissa meg a beállítások menüt n Fájl átnevezése

15. Kétfaktoros hitelesítés (2FA) bekapcsolása

A 2FA bekapcsolása azt jelenti, hogy amikor egy csapattag egy másik eszközről jelentkezik be a Drive-ba, meg kell adnia azonosítóját és jelszavát, valamint egy kódot, amelyet a Google a regisztrált mobilszámára küld. Ez az ellenőrző kód, más adatokkal együtt, biztosítja a hiteles hozzáférést.

Ennek engedélyezésével további biztonsági réteget ad a Google Drive-hoz, megakadályozva a jogosulatlan hozzáférést.

A Google Drive korlátai

Bár a Google Drive az egyik legmegbízhatóbb eszköz egyéni és nagy csapatok számára, a Google szolgáltatásokkal kapcsolatos bizonyos korlátozások miatt a felhasználók gyakran keresnek alternatív megoldásokat.

Drive fájl- és mappa korlátozások

Minden Google Drive-haladó felhasználó akár 500 millió elemet hozhat létre a fiókján keresztül. Ha az átlagos fájlméret 400 KB, és Önnek 2 TB-os Standard tárhelycsomagja van, akkor a tárhely elfogyása előtt eléri az 500 millió elem korlátot, és tárhely-bővítésre lesz szüksége.

Tárolási korlátozások

Az ingyenes csomagban az egyéni felhasználók tárolási korlátja 15 GB. Ha a Basic G-Suite előfizetést választja, a tárolási korlát 30 GB lesz, ami egy közepes méretű szervezet számára jelentősen kevesebb.

Az Enterprise Starter csomag 1 TB tárhelyet kínál a végfelhasználóknak, havi 6 dollártól. Ha több tárhelyet szeretne használni, a havi díj emelkedik.

A bőséges tárhelyet kereső kis- és középvállalkozások számára a Google Drive tárhelykorlátai és relatív árazási tervei nem feltétlenül a legjobb választás.

Drive feltöltési és másolási korlátok

Egyetlen fiókból 24 órán belül legfeljebb 750 GB fájlt tölthet fel. Bár ez a korlát 24 óra elteltével megújul, ez még mindig nem elegendő sok olyan vállalkozás számára, amelynek nagy mennyiségű médiafájlt kell feltöltenie, például a Google Fotókból.

Ha Google Drive alternatívát keres, van egy ajánlatunk az Ön számára.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb Google Drive alternatívát

Talán hallott már a ClickUp projektmenedzsment megoldásról, de a funkciói ennél sokkal többet kínálnak. Tanuljuk meg, hogyan használhatjuk a ClickUp-ot a Google Drive alternatívájaként.

A ClickUp adatbázis-eszközként a Sheets helyettesítésére

A ClickUp beépített diagramkészítő eszköze és vizuális funkciói, amelyek magukban foglalják a kódolás nélküli adatbázisok tervezését, építését és kezelését, a nagy projektadatbázisok számára elsődleges választássá teszik.

Használja a Mindmaps alkalmazást, hogy feljegyzze az ötleteit az adatbázisában. Bővítse ezeket az ötleteket a ClickUp Whiteboards alkalmazással, hogy összekapcsolja a koncepciókat post-it cetlikkel, összekötőkkel, képekkel és más adatbázis-objektumokkal.

Gondolkodjon el új ötleteken a csapatával a ClickUp Whiteboards segítségével, és vonjon be mindenkit az ötletelési fázisba – függetlenül a tartózkodási helyüktől –, majd valósítsa meg őket!

Váltson táblázatos nézetre, hogy az egész ötletet adatbázis-struktúrává alakítsa.

Kezelje és kövesse nyomon feladatait egy táblázatban a ClickUp táblázatos nézetével.

A táblázatos nézet több mint 15 egyéni mezővel és képlettel rendelkezik, amelyekkel időt takaríthat meg és felgyorsíthatja az adatbázis-tervezési folyamatot. A ClickUp Dashboards segítségével az adatbázisból nyert információkat megjelenítheti, hogy azok alapján hozza meg döntéseit.

Vizualizálja munkáját úgy, ahogyan szeretné. Hozzon létre személyre szabott irányítópultot a ClickUp Dashboards segítségével.

ClickUp Hierarchy a projektek egyszerűsítéséhez

Használja a ClickUp Hierarchy funkcióját a fájlok, dokumentumok, táblázatok és űrlapok tárolásához és rendszerezéséhez. Ezzel biztosíthatja, hogy az egész csapata ugyanazon az oldalon álljon, mindenki hozzáférjen az összes fájlhoz, és kevesebb legyen a zavar.

Preferenciái alapján rendezze fájljait mappákba, és válassza ki a kívánt mappaszerkezetet – lista, táblázat és tábla nézet.

Javítsa saját és csapata láthatóságát az „Everything View” funkcióval. Osztályozza a feladatokat alfeladatokra, hogy jobban kézben tarthassa projektjeit, és biztosítsa csapata számára a megérdemelt rugalmasságot.

Rendezze projektjeit a ClickUp egyedülálló hierarchiája szerint, majd testreszabhatja munkájának megjelenítését több mint 15 nézet segítségével.

ClickUp Docs a Docs helyett

Használja a ClickUp Docs alkalmazást vázlatok készítéséhez, táblázatok hozzáadásához és azok jövőbeli felhasználás céljából tudásbázisokká alakításához. Használja ki a valós idejű együttműködés előnyeit a csapattagok megjelölésével, megjegyzések közzétételével és a normál szövegek nyomon követhető szövegekké alakításával a haladás figyelemmel kísérése érdekében.

Csatlakoztassa a Dokumentumokat más munkafolyamatokhoz, hogy javítsa az elérhetőséget és biztosítsa a termelékenységet.

A valós idejű együttműködés-felismerés segítségével dolgozzon együtt csapattagjaival a ClickUp Docs-ban.

Növelje csapata termelékenységét a Google Drive trükkökkel

Ha csapata a Google Workspace-t használja a napi kommunikációhoz, fájlok és dokumentumok kezeléséhez, adatbázisok kezeléséhez és egyéb munkahelyi feladatokhoz, akkor elengedhetetlen a Google Drive fejlett trükkjeinek elsajátítása. Így szorosan együttműködhet a távoli csapatokkal, és nyomon követheti az összes szervezeti feladatot.

Használja a fenti megosztott Google Drive-tippeket, hogy gyorsabban elvégezze napi feladatait.

Növelje termelékenységét a Google Drive billentyűparancsokkal, offline hozzáféréssel és egyéb trükkökkel, mint például a szerkeszthető PDF-ek, az intelligens keresőmotor funkció és a kiterjedt sablonkönyvtár.

Ha egy másik, a Google Drive-ot kiválóan helyettesítő termelékenységi eszközt keres, próbálja ki a ClickUp-ot. Regisztráljon ingyenesen.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Hogyan lehet a Google Drive-ot a leghatékonyabban használni?

A Google Drive vagy a Drive mappa leghatékonyabb használatához tanulja meg a Google Drive billentyűparancsait, hogy elkerülje a több lépésből álló műveleteket. Hozzáférjen offline dokumentumokhoz és teljes mappákhoz, hogy lépést tartson a termelékenységgel.

Hogyan használhatom okosan a Google Drive-ot?

Használja az olyan funkciókat, mint az offline hozzáférés, a fejlett keresés, a sablonkönyvtár, a Team Drive fájlok tárolásához és a Quick Share funkciók új mappák létrehozásához és a meglévő mappák szervezéséhez. A munkaterület optimalizálásához más Google-eszközöket is használhat, például a PDF Editor programot.

Melyek a Google Drive három előnyei?

A Google Drive három előnye a következő: