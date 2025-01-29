A 10 legjobb Box alternatíva vállalati tartalomkezeléshez 2025-ben

A Box egy átfogó dokumentumkezelő eszköz, amelynek célja a fájlok tárolása és megosztása. Azonban a platform megbízhatatlansága, a gyakori és véletlenszerű rendszerleállások, a meredek tanulási görbe és a lassú betöltési idők elriasztják azokat a távoli munkát végző szervezeteket, ahol az idő pénz.

Ráadásul a ingyenes vagy freemium verzió hiánya akadályt jelent a pénzszűkében lévő szervezetek számára, ezért alternatívákat keres.

Szerencsére mi már elvégeztük a nehéz munkát, így Önnek nem kell. Íme a tíz legjobb Box alternatíva részletes listája, amelyeket érdemes megfontolni.

Mit kell keresnie a Box alternatíváiban?

Mivel Box alternatívákat keres, számos lehetőség közül választhat. A választás meglehetősen bonyolult, mivel minden Box alternatíva igyekszik felülmúlni a többit. Íme egy rövid összefoglaló arról, mire számíthat, amikor a lehetőségeket mérlegeli.

Felhőalapú infrastruktúra : Mivel a Box egy felhőalapú megoldás, a legjobb alternatíváknak szintén felhőalapúnak kell lenniük. Ez egyszerűbb együttműködést és zökkenőmentes hozzáférést biztosít bárhonnan.

Dokumentumtárolási kapacitás : Vegye figyelembe jelenlegi és jövőbeli tárolási igényeit, és mérlegelje, hogy a Box alternatíva képes-e azokhoz alkalmazkodni. A skálázhatóság és az ellenőrzés funkciók miatt a szoftver jó választásnak bizonyulhat.

Fájlformátumok : A dokumentumkezelő és fájlmegosztó eszköznek számos fájlformátummal kompatibilisnek kell lennie. Végül is az összeférhetetlenségnek az utolsó akadálynak kell lennie a hatékony tartalomkezelés útjában.

Fájlméret-korlátozások : A fájlméret-korlátozások fontos szempontok, amelyeket figyelembe kell venni, különösen akkor, ha nagy mennyiségű és terjedelmes fájlokkal dolgozik.

Együttműködés : Keressen olyan Box alternatívát, amely : Keressen olyan Box alternatívát, amely olyan együttműködési eszközöket kínál, mint a valós idejű szerkesztés, kommentelés és verziókezelés. Emellett lehetővé kell tennie a megosztott csapatmappák létrehozását, részletes hozzáférés-vezérléssel.

Biztonság és megfelelőség : Az adatok önmagukban is értékesek, de a szabályozott iparágakban még ennél is fontosabbak. Az ilyen szektorban működő vállalkozásoknak olyan Box alternatívát kell keresniük, amely megfelel az adatvédelmi és biztonsági irányelveknek, mint például a HIPAA, a GDPR stb.

Integrációk : Dolgozza ki a Box alternatívájának a szervezeten belüli meglévő technológiai rendszerhez való csatlakoztatásának logisztikáját. Olyan megoldásra van szüksége, amely zökkenőmentesen integrálódik az eszközökkel, platformokkal és szolgáltatásokkal, ahelyett, hogy teljesen megzavarná azok működését!

Mobil hozzáférhetőség : A hozzáférhetőség elengedhetetlen a távoli vagy elosztott csapatokkal való együttműködés során – ez az elsődleges célja olyan eszközök népszerűségének, mint a Box. Ellenőrizze, hogy a Box alternatívája reszponzív weboldalakat vagy alkalmazásokat kínál-e mobil eszközökön és táblagépeken való hozzáféréshez.

Biztonsági mentés és helyreállítás: Mivel az adatok értékes eszközök, megbízható katasztrófaelhárítási, adatmentési és helyreállítási eszközökre van szükség, hogy semmi ne vesszen el.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti lista pusztán tájékoztató jellegű, és célja, hogy alapot nyújtson a megalapozott döntéshozatalhoz. Kérjük, saját igényeinek megfelelően nyugodtan egészítse ki vagy rövidítse a listát.

A 10 legjobb Box alternatíva

Íme a legjobb Box alternatívák listája, amelyeket érdemes megnézni.

1. ClickUp

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, amellyel mesterséges intelligencia, több mint 15 nézet és feladatok automatizálása segítségével kezelheti vállalatának projektjeit és dokumentumait.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi csomag, amely túlmutat a dokumentumkezelő vagy fájlmegosztó platformok hatókörén. Ez egy modern operációs rendszer digitális munkaterületekhez, amely felhőalapú funkciókkal, együttműködési lehetőségekkel, munkafolyamat-automatizálással, robusztus biztonsággal és még sok mással rendelkezik.

A ClickUp több mint egy Box alternatíva—ez egy teljes rendszerfrissítés! A ClickUp segítségével túlléphet a dokumentumok létrehozásán és megosztásán. Hozzon létre egy virtuális tudásbázist a csapat tagjainak kiosztott feladatok támogatására. Frissítse, módosítsa és változtassa meg a projekthez kapcsolódó dokumentumokat, hogy megoszthassa azokat a csapat tagjaival. Könnyítse meg a szükséges információkhoz való hozzáférést anélkül, hogy veszélybe sodorná a biztonságot vagy a hozzáférés-ellenőrzést.

Íme egy kis ízelítő abból, ami a ClickUp-ot különlegessé teszi:

ClickUp Docs

Használja a ClickUp Docs alkalmazást a fontos dokumentumok kezeléséhez és a csapatmunka elősegítéséhez.

A ClickUp Docs egy felhőalapú együttműködési eszköz, amely segít az ügyfeleknek valós időben közösen létrehozni, szervezni és tárolni különféle dokumentumokat, wikiket, tudásbázisokat és egyebeket. Ossza meg a dokumentumokat biztonságosan a csapatokon kívüli, felhatalmazott személyekkel.

ClickUp Whiteboards

A ClickUp Whiteboards egy központi, vizuális központ, ahol a csapat ötleteit együttműködve koordinált cselekvésekbe alakíthatja.

A ClickUp Whiteboards virtuális táblák, ahol csapataid közösen dolgozhatnak és ötletelhetnek egy központi dokumentumon. Használd fel a kapott megvalósítható ötleteket, és alakítsd őket feladatokká, kapcsold össze a kapcsolódó dokumentumokat és fájlokat, és még sok mást.

ClickUp AI

Használja a ClickUp AI-t a gyorsabb íráshoz, szövegek összefoglalásához és finomításához, e-mail válaszok generálásához és még sok máshoz.

A ClickUp AI egy mesterséges intelligencia asszisztens, amely az Ön egyedi igényeinek megfelelően vállal szerepeket és feladatokat. Használja összefoglalók készítéséhez, teendők kivonásához, zökkenőmentes kommunikációhoz és tökéletesen formázott tartalom létrehozásához.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Docs: dokumentumok tárolása, létrehozása, kezelése és megosztása valós időben egy központi adattárban.

Több mint 1000 eszközzel és platformmal integrálható a tartalomkezelés és -megosztás javítása érdekében.

Hatékony keresési funkció, amely átkutatja az egész munkaterületet, hogy megtalálja a feladatokat, dokumentumokat, táblákat stb.

Egyetlen irányítópult a fájlok kezeléséhez, az erőforrások megosztásához, a haladás nyomon követéséhez, a munkaterhelés kezeléséhez és még sok máshoz.

Hozzárendelt megjegyzések, amelyekkel feladatok rendelhetők hozzá, vagy valakinek a figyelmét felhívhatja egy dokumentum bizonyos részeire.

Élvezze a mobilitást útközben – a ClickUp minden Windows és Apple eszközön elérhető asztali és mobil alkalmazásként.

A ClickUp korlátai

A tér/mappa/lista/feladat hierarchia eleinte kissé zavaros lehet.

Ez soknak tűnhet, ha minimális dokumentumkezelési igényei vannak.

ClickUp árak

Örökre ingyenes csomag : 0 dollár, 100 MB tárhellyel

Korlátlan csomag : 10 USD/felhasználó/hónap korlátlan tárhelyért

Üzleti csomag: 19 USD/felhasználó/hónap korlátlan tárhelyért

Vállalati csomag : Egyedi árak korlátlan tárhelyért

ClickUp AI (kiegészítő): 5 USD/felhasználó/hónap

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9177 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3915 értékelés)

2. Google Drive

A dokumentumtárolás és fájlmegosztás világában a Google Drive egy név, amelyet nem kell bemutatni. Szinte mindenki használta már ezt a Box alternatívát személyes célokra. Lehetővé teszi továbbá a fájlok megosztását és az együttműködést a Google Workspace-ben.

A Google Drive legjobb funkciói

Végpontok közötti titkosítás, kétfaktoros hitelesítés, rendszeres SOC-auditok a fájlok és adatok védelme érdekében.

Proaktív fájlellenőrzés a rosszindulatú programok, ransomware, adathalászat vagy spam felismerésére és eltávolítására

Natív integrációk a teljes Google Suite-tal – Docs, Sheets, Slides, Meets stb.

Több mint 100 fájltípussal kompatibilis, beleértve a képeket, CAD-fájlokat, PDF-eket stb.

Részletes keresési funkció optikai karakterfelismerő technológiával

A Google Drive korlátai

A megosztott fájlokat nem lehet jelszóval védeni.

A Google Drive fájlok szerkesztéséhez vagy módosításához több mobilalkalmazást kell letöltenie.

A tárhelyhasználat nem teljesen átlátható, és elrejtheti a fájlok felduzzadását.

A Google Drive árai

Személyes : 0 dollár 15 GB-os felhőalapú tárhelyért

Business Standard: 12 USD/felhasználó/hónap 2 TB felhőalapú tárhelyért

Iratkozzon fel a havi Google One csomagra, hogy kibővítse a Google Drive funkcióit, amelyek a Drive-ot, a Gmail-t és a Fotókat fedik le.

Google One előfizetés árak

Alap : 1,99 USD havonta vagy 19,99 USD évente 100 GB tárhelyért

Standard : 2,99 USD havonta vagy 29,99 USD évente 200 GB tárhelyért

Prémium: 9,99 USD havonta vagy 99,99 USD évente 2 TB tárhelyért

Google Drive értékelések és vélemények

G2 : N. A

Capterra: 4,8/5 (27 305 értékelés)

3. Square 9 Softworks

Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy digitalizálás révén papírmentessé váljanak. A fizikai fájlok virtuális fájlokkal való felváltása hozzáférésalapú fájlmegosztási funkciót igényel, mint a hagyományos papír alapú rendszerben. Ezért a Square 9 dokumentumkezelő eszközként is működik.

A Square 9 Softworks legjobb funkciói

A GlobalCapture egy fejlett dokumentumrögzítő automatizálási szoftver , amely nagy mennyiségű fájlt rögzít, osztályoz és érvényesít.

Az AI eszközök (TransformAI), az OCR technológia, a vonalkód-felismerés, az adatbázis-keresés és a táblázatos adatkinyerés azonosítják és strukturált adatformátumba konvertálják az információkat.

A GlobalSearch Go vállalati szintű keresési funkcióval rendelkezik, amely segítségével könnyedén megtalálhatja a szükséges fájlokat.

Összegyűjti az adatok testreszabható űrlapokból, és azokat betekintéssé alakítja az automatizálás elősegítése érdekében.

Square 9 Softworks korlátai

A lassú szerverkapcsolatok csökkentik a feltöltési és letöltési sebességet.

Minden frissítést manuálisan kell telepítenie.

Az automatikus tisztítás hiánya inflációs hatással van a fájlokra.

Square 9 Softworks árak

Square 9 Process Automation Essentials : 45 USD/felhasználói licenc/hónap

Square 9 Digital Transformation Essentials : 68 USD/felhasználói licenc/hónap

Square 9 Enterprise Essentials: 75 USD/felhasználói licenc/hónap

Ingyenes próba elérhető.

Square 9 Softworks értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (134 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (112 értékelés)

4. Microsoft OneDrive

A Google Drive-hoz hasonlóan, amely fájltárolási szolgáltatásokat kínál a Google ügyfeleinek, a OneDrive ugyanezt kínálja a Microsoft ügyfeleinek. Használja fájlok tárolására, elérésére és megosztására bármikor és bárhonnan, hogy a távoli munkavégzés zökkenőmentes legyen.

A Microsoft OneDrive legjobb funkciói

Egy kattintással feltölthető fájlok a OneDrive-ra, sávszélesség-korlátozó vezérléssel

Hozzáférés a Microsoft OneDrive-hoz bármilyen eszközről – laptopról, asztali számítógépről, okostelefonról vagy táblagépről.

Lehetővé teszi az offline szerkesztést azáltal, hogy helyi másolatot tart fenn az eszközökön, amely az internethez való csatlakozáskor globálisan szinkronizálódik.

Használja a Microsoft Teams alkalmazást megosztásra alkalmas linkek létrehozásához, miközben megőrzi a részletes hozzáférés-vezérlést.

Ossza meg fájljait és működjön együtt valós időben olyan népszerű eszközökkel, mint a Word, az Excel és a PowerPoint.

Készítsen biztonsági másolatot fájljairól a felhőben, és állítsa vissza azokat véletlen törlés vagy támadás esetén.

Az érzékenységi címkék automatikus osztályozása a fájlok fokozott védelme érdekében

A Microsoft OneDrive korlátai

A fájlnevezési konvenció elavult, és a feltöltés során a speciális karakterek helyettesítésre kerülhetnek, ezáltal a fájl neve megváltozhat.

A fájlmegosztás egy mappán vagy almappán belül 50 000 elemre korlátozódik, és egyszerre csak 2500 fájl másolására van lehetőség.

A fájlok maximális feltöltési és letöltési mérete 250 GB.

A Microsoft OneDrive árai

Főoldal

Microsoft 365 : 0 dollár 5 GB-os felhőalapú tárhelyért

Microsoft 365 Basic : 1,99 USD havonta vagy 19,99 USD évente 100 GB tárhelyért

Microsoft 365 Personal : 5,99 USD havonta vagy 59,99 USD évente 1 TB tárhelyért

Microsoft 365 Family: 7,99 USD havonta vagy 79,99 USD évente 6 TB tárhelyért

Üzleti

OneDrive for Business : 5,00 USD/felhasználó/hónap 1 TB felhőalapú tárhelyért

Microsoft 365 Business Basic : 6,00 USD/felhasználó/hónap, 1 TB/felhasználó

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó/hónap, 1 TB/felhasználó

Egy hónapos ingyenes próbaidőszak elérhető az üzleti csomagoknál.

Microsoft OneDrive értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (9461 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (11 862 értékelés)

5. DocStar

via Docstar

A DocStar egy vállalati tartalomkezelő (ECM), fájlmegosztó és folyamat-automatizáló szoftver üzleti felhasználásra. Egyszerűsíti az üzleti folyamatokat, növeli a termelékenységet, erősíti az együttműködést és biztosítja a szabályozási előírások betartását.

A DocStar legjobb funkciói

Intuitív, papírmentes fájltárolás és -kezelés OCR-funkciókkal

Rugalmas telepítés a felhőben vagy helyben

Automatizálja az adatok rögzítését, osztályozását, indexelését és továbbítását, hogy intelligens, autonóm folyamatokat tegyen lehetővé.

Megfelel a szabványos adatvédelmi és adatbiztonsági protokolloknak, mint például a HIPAA, WISP stb.

A DocStar korlátai

Az egyszerű folyamatok hosszú, bonyolult lépéseket tartalmaznak, amelyek feleslegesek.

Kevés értéket kínál a költségéhez képest, és az árak nem átláthatóak.

A beállítás és konfigurálás örökké tart

DocStar árak

Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel a kapcsolatot a DocStarral.

DocStar értékelések és vélemények

G2 : 3,7/5 (118 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (99 értékelés)

6. Dropbox

via Dropbox

A Dropbox egy másik népszerű Box alternatíva, amely már szilárd hírnevet szerzett magának felhőalapú fájlmegosztó platformként. Használja különböző eszközökön fájlok létrehozásához, eléréséhez és megosztásához – akár személyes, akár munkahelyi célokra.

A Dropbox legjobb funkciói

Biztonsági funkciók, mint például jelszóvédelem, megtekintési előzmények, fájl-helyreállítás és vízjelek.

Hozzon létre nyomon követhető linkeket, hogy nagy és terjedelmes fájlokat valós időben továbbíthasson, és nyomon követhesse a fájlok használatának szintjét.

A Capture támogatást nyújt a kontextus megadásában, visszajelzések adásában vagy gyűjtésében, valamint a frissítések megosztásában.

Aláírja a dokumentumokat, és használja az ilyen felhatalmazást a egymást követő munkafolyamatok automatizálására a hatékony feladatkezelés érdekében.

Hatékony integrációk a Google Workspace, a Microsoft, az Adobe, az AutoCAD, a Canvas és mások között.

A Dropbox korlátai

A keresési funkciók hiányosak

A fájlmegosztás nehéz, ha a címzett nem rendelkezik Dropbox-fiókkal.

Csak egy adminisztrátori fiókot engedélyez

A Dropbox Business árai

Essentials : 22 USD havonta vagy 216 USD évente 3 TB felhőalapú tárhelyért

Üzleti : 24 USD/felhasználó/hónap vagy 240 USD/év 9 TB felhőalapú tárhelyért

Business Plus : 32 USD/felhasználó/hónap vagy 312 USD/év 15 TB felhőalapú tárhelyért

Vállalati: Egyedi árazás

30 napos ingyenes próbaidőszakot kínál a fizetős csomagokhoz.

Dropbox értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (20 776 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (21 499 értékelés)

7. MediaValet

via Mediavalet

A MediaValet egy digitális eszközkezelő (DAM) szoftver vállalkozások számára. Központi helyet hoz létre képek, videók és dokumentumok tárolására, és segít azok szervezésében, verziókezelésében és kezelésében. A szoftver a Microsoft Azure-on alapul, és több mint 140 adatközponttal rendelkezik 61 országban.

A MediaValet legjobb funkciói

Hozzon létre egy rugalmas, központosított könyvtárat, amelyben az összes márkaeszközt tárolhatja, és megalkothatja a márka irányelveit.

A folyamatban lévő tervezési fájlokat közvetlenül a felhőbe mentheti a CreativeSPACEs segítségével.

A fájlmegosztás e-mailen, light boxokon, márkaportálokon, linkeken és webgalériákon keresztül érhető el.

Ossza meg a magas minőségű digitális eszközöket az érdekelt felek között, miközben fenntartja a hozzáférés-ellenőrzést.

Adjon hozzá AI-generált metaadatokat, hogy az eszközök könnyen kereshetőek legyenek.

A MediaValet korlátai

A keresés és a szervezés lehetne jobb

Az eszközöket nem lehet közvetlenül a mobilalkalmazásból feltölteni.

Nincs alkalmazás iPad Apple eszközökhöz

MediaValet árak

Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel a kapcsolatot a MediaValet-tel.

MediaValet értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (176 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (108 értékelés)

8. ShareFile

via Sharefile

A Box alternatívák listáján a következő a ShareFile, egy együttműködésen alapuló dokumentumkezelő és fájlmegosztó platform a Citrix ökoszisztémából, a ShareFile Next révén. Mivel elsősorban nagyvállalatoknak szól, a ShareFile minden fájltípussal és formátummal kompatibilis. Gyorsan növekvő vállalkozások számára is alkalmas.

A ShareFile legjobb funkciói

A tárolási zóna vezérlő lehetővé teszi a ShareFile ügyfelek számára, hogy biztonságos környezetben böngészhessenek, feltölthessenek vagy letölthessenek dokumentumokat.

A RightSignature lehetővé teszi a digitális dokumentumok elektronikus aláírását.

Intuitív asztali widgetek és több eszközön használható alkalmazások a megosztott fájlok eléréséhez és kezeléséhez.

SSL és TLS titkosítási protokollokon alapuló adatátviteli biztonság

Határidők meghatározása a fájlmegosztási linkekhez

A ShareFile korlátai

A fájlátvitel lassú, hibás és frusztráló.

Nincs fájlszerkesztési funkciója

A fájlok szervezése nem túl lenyűgöző és túlságosan bonyolult, túl sok mappa van és nincs keresési funkció.

ShareFile árak

Standard : 11 USD/felhasználó/hónap vagy 120 USD/felhasználó/év minden szükséges tárolási igény kielégítésére

Advanced : 17,60 USD/felhasználó/hónap vagy 192 USD/felhasználó/év korlátlan tárhelyért

Prémium : 27,50 USD/felhasználó/hónap vagy 300 USD/felhasználó/év korlátlan tárhelyért

Virtuális adatterem : 75 USD/felhasználó/hónap vagy 810 USD/felhasználó/év 1 GB/licenc esetén

Vállalati: Egyedi árazás

30 napos ingyenes próbaidőszakot kínál a Premium és a Virtual Data Room csomagokhoz.

ShareFile értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (1390 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (383 értékelés)

9. Laserfiche

via Laserfiche

A DocStarhoz hasonlóan a Laserfiche is egy ECM-megoldás, amely dokumentumkezelést, fájlmegosztást és üzleti folyamatok automatizálását kínálja. Egyszerűsíti a dokumentumok rögzítését, tárolását és visszakeresését, hogy a vállalkozások hatékonyabbá váljanak. Biztosítsa a zökkenőmentes dokumentum-együttműködést, miközben fenntartja a megfelelőséget az intelligens munkafolyamat-automatizálással.

A Laserfiche legjobb funkciói

Az intelligens adatgyűjtés segít strukturált adatok létrehozásában és azok automatikus logikai kategóriákba sorolásában.

Állítson be intelligens automatizálást a tartalomközpontú munkafolyamatokhoz – nincs szükség programozási ismeretekre.

Dolgozzon együtt csapatokkal egy központosított, biztonságos platformon, amely rekord életciklus-ellenőrzéssel rendelkezik.

Kezelje a hozzáférés-vezérlést, védje az adatok magánéletét és biztonságát, és tartsa be a szabályozási előírásokat.

Több mint 300 megoldássablon az együttműködés, a termelékenység és a hatékonyság gyors elindításához

A Laserfiche korlátai

A felhasználói felület nehezen kezelhető és nem elég ügyfélközpontú.

A keresési funkció gyenge, lassú és megbízhatatlan.

A képzések és oktatóanyagok felár ellenében vehetők igénybe.

Laserfiche árak

Laserfiche Cloud

Starter : 50 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Professional : 69 USD felhasználónként havonta (éves számlázással)

Üzleti: 79 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Saját szerveren tárolt

Starter : 45 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Professional : 60 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Üzleti : 69 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Laserfiche értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (699 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (62 értékelés)

10. Revver

via Revver

A legtöbb fájlmegosztó platform már túllépett a dokumentumkezelésen. Ugyanez vonatkozik a Revverre is, amely korábban az eFileCabinet Rubex nevű szolgáltatása volt.

A Revver egy Box alternatíva, amelynek célja a vállalkozások dokumentumtárolási és -kezelési stratégiáinak digitális átalakítása, miközben egyszerűsíti a dokumentumoktól függő munkát. A kiterjedt funkciókészletet tekintve logikus, hogy a Revver segít a közép- és nagyvállalatoknak lépést tartani a változó igényekkel.

A Revver legjobb funkciói

Kódolás nélküli automatizálási és munkafolyamat-eszközöket kínál az üzleti folyamatok javításához.

Egyedi sablonok a trigger-alapú automatizálás beállításához

Zonális OCR a jobb kereshetőségért, még a képek esetében is, valamint a dokumentumok tárolásának és visszakeresésének javításáért.

Zökkenőmentes integráció más termelékenységi eszközökkel , mint például a Microsoft 365, DocuSign, Salesforce stb.

A Revver korlátai

A dokumentumokban végzett módosítások nem szinkronizálódnak megbízhatóan más eszközökön.

A felhőalapú verzió és a kliens-szerver szoftver teljesítménye között van különbség, az előbbi jobb.

Revver árak

Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel a kapcsolatot a Revverrel.

Revver értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (354 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (893 értékelés)

Box alternatívák a biztonságos és védett felhőalapú tároláshoz és fájlmegosztáshoz:

Ha biztonságos, megbízható és rugalmas alternatívákat keres a Boxhoz, akkor a ClickUp a megoldás. A Box kínálatát meghaladja a dokumentumkezelés, a fájlmegosztás, az intuitív irányítópultok, a robusztus jelentések, a többféle nézet, az 50+ automatizálási minta és a gazdag sablonkönyvtár terén.

A ClickUp sokoldalúsága és alkalmazkodóképessége kiváló választássá teszi, nemcsak a jelenlegi, hanem a jövőbeli igényeinek is. Mivel a legtöbb vállalkozás nem önálló dokumentummegosztást keres, érdemes egy komplett megoldást választani a projekttervezéshez, az együttműködési igényekhez, az AI-támogatáshoz és a csapatok közötti összehangolt munkavégzéshez. A ClickUp egy egységes platform intelligens funkciókkal, amelyek csökkentik a zavaró tényezőket és növelik a termelékenységet.

Regisztráljon még ma ingyenesen!