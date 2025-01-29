A 10 legjobb Box alternatíva vállalati tartalomkezeléshez 2025-ben

A Box egy átfogó dokumentumkezelő eszköz, amelynek célja a fájlok tárolása és megosztása. Azonban a platform megbízhatatlansága, a gyakori és véletlenszerű rendszerleállások, a meredek tanulási görbe és a lassú betöltési idők elriasztják azokat a távoli munkát végző szervezeteket, ahol az idő pénz.
Ráadásul a ingyenes vagy freemium verzió hiánya akadályt jelent a pénzszűkében lévő szervezetek számára, ezért alternatívákat keres.
Szerencsére mi már elvégeztük a nehéz munkát, így Önnek nem kell. Íme a tíz legjobb Box alternatíva részletes listája, amelyeket érdemes megfontolni.
Mit kell keresnie a Box alternatíváiban?
Mivel Box alternatívákat keres, számos lehetőség közül választhat. A választás meglehetősen bonyolult, mivel minden Box alternatíva igyekszik felülmúlni a többit. Íme egy rövid összefoglaló arról, mire számíthat, amikor a lehetőségeket mérlegeli.
- Felhőalapú infrastruktúra: Mivel a Box egy felhőalapú megoldás, a legjobb alternatíváknak szintén felhőalapúnak kell lenniük. Ez egyszerűbb együttműködést és zökkenőmentes hozzáférést biztosít bárhonnan.
- Dokumentumtárolási kapacitás: Vegye figyelembe jelenlegi és jövőbeli tárolási igényeit, és mérlegelje, hogy a Box alternatíva képes-e azokhoz alkalmazkodni. A skálázhatóság és az ellenőrzés funkciók miatt a szoftver jó választásnak bizonyulhat.
- Fájlformátumok: A dokumentumkezelő és fájlmegosztó eszköznek számos fájlformátummal kompatibilisnek kell lennie. Végül is az összeférhetetlenségnek az utolsó akadálynak kell lennie a hatékony tartalomkezelés útjában.
- Fájlméret-korlátozások: A fájlméret-korlátozások fontos szempontok, amelyeket figyelembe kell venni, különösen akkor, ha nagy mennyiségű és terjedelmes fájlokkal dolgozik.
- Együttműködés: Keressen olyan Box alternatívát, amely olyan együttműködési eszközöket kínál, mint a valós idejű szerkesztés, kommentelés és verziókezelés. Emellett lehetővé kell tennie a megosztott csapatmappák létrehozását, részletes hozzáférés-vezérléssel.
- Biztonság és megfelelőség: Az adatok önmagukban is értékesek, de a szabályozott iparágakban még ennél is fontosabbak. Az ilyen szektorban működő vállalkozásoknak olyan Box alternatívát kell keresniük, amely megfelel az adatvédelmi és biztonsági irányelveknek, mint például a HIPAA, a GDPR stb.
- Integrációk: Dolgozza ki a Box alternatívájának a szervezeten belüli meglévő technológiai rendszerhez való csatlakoztatásának logisztikáját. Olyan megoldásra van szüksége, amely zökkenőmentesen integrálódik az eszközökkel, platformokkal és szolgáltatásokkal, ahelyett, hogy teljesen megzavarná azok működését!
- Mobil hozzáférhetőség: A hozzáférhetőség elengedhetetlen a távoli vagy elosztott csapatokkal való együttműködés során – ez az elsődleges célja olyan eszközök népszerűségének, mint a Box. Ellenőrizze, hogy a Box alternatívája reszponzív weboldalakat vagy alkalmazásokat kínál-e mobil eszközökön és táblagépeken való hozzáféréshez.
- Biztonsági mentés és helyreállítás: Mivel az adatok értékes eszközök, megbízható katasztrófaelhárítási, adatmentési és helyreállítási eszközökre van szükség, hogy semmi ne vesszen el.
Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti lista pusztán tájékoztató jellegű, és célja, hogy alapot nyújtson a megalapozott döntéshozatalhoz. Kérjük, saját igényeinek megfelelően nyugodtan egészítse ki vagy rövidítse a listát.
A 10 legjobb Box alternatíva
Íme a legjobb Box alternatívák listája, amelyeket érdemes megnézni.
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi csomag, amely túlmutat a dokumentumkezelő vagy fájlmegosztó platformok hatókörén. Ez egy modern operációs rendszer digitális munkaterületekhez, amely felhőalapú funkciókkal, együttműködési lehetőségekkel, munkafolyamat-automatizálással, robusztus biztonsággal és még sok mással rendelkezik.
A ClickUp több mint egy Box alternatíva—ez egy teljes rendszerfrissítés! A ClickUp segítségével túlléphet a dokumentumok létrehozásán és megosztásán. Hozzon létre egy virtuális tudásbázist a csapat tagjainak kiosztott feladatok támogatására. Frissítse, módosítsa és változtassa meg a projekthez kapcsolódó dokumentumokat, hogy megoszthassa azokat a csapat tagjaival. Könnyítse meg a szükséges információkhoz való hozzáférést anélkül, hogy veszélybe sodorná a biztonságot vagy a hozzáférés-ellenőrzést.
Íme egy kis ízelítő abból, ami a ClickUp-ot különlegessé teszi:
ClickUp Docs
A ClickUp Docs egy felhőalapú együttműködési eszköz, amely segít az ügyfeleknek valós időben közösen létrehozni, szervezni és tárolni különféle dokumentumokat, wikiket, tudásbázisokat és egyebeket. Ossza meg a dokumentumokat biztonságosan a csapatokon kívüli, felhatalmazott személyekkel.
ClickUp Whiteboards
A ClickUp Whiteboards virtuális táblák, ahol csapataid közösen dolgozhatnak és ötletelhetnek egy központi dokumentumon. Használd fel a kapott megvalósítható ötleteket, és alakítsd őket feladatokká, kapcsold össze a kapcsolódó dokumentumokat és fájlokat, és még sok mást.
ClickUp AI
A ClickUp AI egy mesterséges intelligencia asszisztens, amely az Ön egyedi igényeinek megfelelően vállal szerepeket és feladatokat. Használja összefoglalók készítéséhez, teendők kivonásához, zökkenőmentes kommunikációhoz és tökéletesen formázott tartalom létrehozásához.
A ClickUp legjobb funkciói
- ClickUp Docs: dokumentumok tárolása, létrehozása, kezelése és megosztása valós időben egy központi adattárban.
- Több mint 1000 eszközzel és platformmal integrálható a tartalomkezelés és -megosztás javítása érdekében.
- Hatékony keresési funkció, amely átkutatja az egész munkaterületet, hogy megtalálja a feladatokat, dokumentumokat, táblákat stb.
- Egyetlen irányítópult a fájlok kezeléséhez, az erőforrások megosztásához, a haladás nyomon követéséhez, a munkaterhelés kezeléséhez és még sok máshoz.
- Hozzárendelt megjegyzések, amelyekkel feladatok rendelhetők hozzá, vagy valakinek a figyelmét felhívhatja egy dokumentum bizonyos részeire.
- Élvezze a mobilitást útközben – a ClickUp minden Windows és Apple eszközön elérhető asztali és mobil alkalmazásként.
A ClickUp korlátai
- A tér/mappa/lista/feladat hierarchia eleinte kissé zavaros lehet.
- Ez soknak tűnhet, ha minimális dokumentumkezelési igényei vannak.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes csomag: 0 dollár, 100 MB tárhellyel
- Korlátlan csomag: 10 USD/felhasználó/hónap korlátlan tárhelyért
- Üzleti csomag: 19 USD/felhasználó/hónap korlátlan tárhelyért
- Vállalati csomag: Egyedi árak korlátlan tárhelyért
- ClickUp AI (kiegészítő): 5 USD/felhasználó/hónap
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9177 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3915 értékelés)
2. Google Drive
A dokumentumtárolás és fájlmegosztás világában a Google Drive egy név, amelyet nem kell bemutatni. Szinte mindenki használta már ezt a Box alternatívát személyes célokra. Lehetővé teszi továbbá a fájlok megosztását és az együttműködést a Google Workspace-ben.
A Google Drive legjobb funkciói
- Végpontok közötti titkosítás, kétfaktoros hitelesítés, rendszeres SOC-auditok a fájlok és adatok védelme érdekében.
- Proaktív fájlellenőrzés a rosszindulatú programok, ransomware, adathalászat vagy spam felismerésére és eltávolítására
- Natív integrációk a teljes Google Suite-tal – Docs, Sheets, Slides, Meets stb.
- Több mint 100 fájltípussal kompatibilis, beleértve a képeket, CAD-fájlokat, PDF-eket stb.
- Részletes keresési funkció optikai karakterfelismerő technológiával
A Google Drive korlátai
- A megosztott fájlokat nem lehet jelszóval védeni.
- A Google Drive fájlok szerkesztéséhez vagy módosításához több mobilalkalmazást kell letöltenie.
- A tárhelyhasználat nem teljesen átlátható, és elrejtheti a fájlok felduzzadását.
A Google Drive árai
- Személyes: 0 dollár 15 GB-os felhőalapú tárhelyért
- Business Standard: 12 USD/felhasználó/hónap 2 TB felhőalapú tárhelyért
Iratkozzon fel a havi Google One csomagra, hogy kibővítse a Google Drive funkcióit, amelyek a Drive-ot, a Gmail-t és a Fotókat fedik le.
Google One előfizetés árak
- Alap: 1,99 USD havonta vagy 19,99 USD évente 100 GB tárhelyért
- Standard: 2,99 USD havonta vagy 29,99 USD évente 200 GB tárhelyért
- Prémium: 9,99 USD havonta vagy 99,99 USD évente 2 TB tárhelyért
Google Drive értékelések és vélemények
- G2: N. A
- Capterra: 4,8/5 (27 305 értékelés)
3. Square 9 Softworks
Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy digitalizálás révén papírmentessé váljanak. A fizikai fájlok virtuális fájlokkal való felváltása hozzáférésalapú fájlmegosztási funkciót igényel, mint a hagyományos papír alapú rendszerben. Ezért a Square 9 dokumentumkezelő eszközként is működik.
A Square 9 Softworks legjobb funkciói
- A GlobalCapture egy fejlett dokumentumrögzítő automatizálási szoftver, amely nagy mennyiségű fájlt rögzít, osztályoz és érvényesít.
- Az AI eszközök (TransformAI), az OCR technológia, a vonalkód-felismerés, az adatbázis-keresés és a táblázatos adatkinyerés azonosítják és strukturált adatformátumba konvertálják az információkat.
- A GlobalSearch Go vállalati szintű keresési funkcióval rendelkezik, amely segítségével könnyedén megtalálhatja a szükséges fájlokat.
- Összegyűjti az adatok testreszabható űrlapokból, és azokat betekintéssé alakítja az automatizálás elősegítése érdekében.
Square 9 Softworks korlátai
- A lassú szerverkapcsolatok csökkentik a feltöltési és letöltési sebességet.
- Minden frissítést manuálisan kell telepítenie.
- Az automatikus tisztítás hiánya inflációs hatással van a fájlokra.
Square 9 Softworks árak
- Square 9 Process Automation Essentials: 45 USD/felhasználói licenc/hónap
- Square 9 Digital Transformation Essentials: 68 USD/felhasználói licenc/hónap
- Square 9 Enterprise Essentials: 75 USD/felhasználói licenc/hónap
Ingyenes próba elérhető.
Square 9 Softworks értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (134 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (112 értékelés)
4. Microsoft OneDrive
A Google Drive-hoz hasonlóan, amely fájltárolási szolgáltatásokat kínál a Google ügyfeleinek, a OneDrive ugyanezt kínálja a Microsoft ügyfeleinek. Használja fájlok tárolására, elérésére és megosztására bármikor és bárhonnan, hogy a távoli munkavégzés zökkenőmentes legyen.
A Microsoft OneDrive legjobb funkciói
- Egy kattintással feltölthető fájlok a OneDrive-ra, sávszélesség-korlátozó vezérléssel
- Hozzáférés a Microsoft OneDrive-hoz bármilyen eszközről – laptopról, asztali számítógépről, okostelefonról vagy táblagépről.
- Lehetővé teszi az offline szerkesztést azáltal, hogy helyi másolatot tart fenn az eszközökön, amely az internethez való csatlakozáskor globálisan szinkronizálódik.
- Használja a Microsoft Teams alkalmazást megosztásra alkalmas linkek létrehozásához, miközben megőrzi a részletes hozzáférés-vezérlést.
- Ossza meg fájljait és működjön együtt valós időben olyan népszerű eszközökkel, mint a Word, az Excel és a PowerPoint.
- Készítsen biztonsági másolatot fájljairól a felhőben, és állítsa vissza azokat véletlen törlés vagy támadás esetén.
- Az érzékenységi címkék automatikus osztályozása a fájlok fokozott védelme érdekében
A Microsoft OneDrive korlátai
- A fájlnevezési konvenció elavult, és a feltöltés során a speciális karakterek helyettesítésre kerülhetnek, ezáltal a fájl neve megváltozhat.
- A fájlmegosztás egy mappán vagy almappán belül 50 000 elemre korlátozódik, és egyszerre csak 2500 fájl másolására van lehetőség.
- A fájlok maximális feltöltési és letöltési mérete 250 GB.
A Microsoft OneDrive árai
Főoldal
- Microsoft 365: 0 dollár 5 GB-os felhőalapú tárhelyért
- Microsoft 365 Basic: 1,99 USD havonta vagy 19,99 USD évente 100 GB tárhelyért
- Microsoft 365 Personal: 5,99 USD havonta vagy 59,99 USD évente 1 TB tárhelyért
- Microsoft 365 Family: 7,99 USD havonta vagy 79,99 USD évente 6 TB tárhelyért
Üzleti
- OneDrive for Business: 5,00 USD/felhasználó/hónap 1 TB felhőalapú tárhelyért
- Microsoft 365 Business Basic: 6,00 USD/felhasználó/hónap, 1 TB/felhasználó
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó/hónap, 1 TB/felhasználó
Egy hónapos ingyenes próbaidőszak elérhető az üzleti csomagoknál.
Microsoft OneDrive értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (9461 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (11 862 értékelés)
5. DocStar
A DocStar egy vállalati tartalomkezelő (ECM), fájlmegosztó és folyamat-automatizáló szoftver üzleti felhasználásra. Egyszerűsíti az üzleti folyamatokat, növeli a termelékenységet, erősíti az együttműködést és biztosítja a szabályozási előírások betartását.
A DocStar legjobb funkciói
- Intuitív, papírmentes fájltárolás és -kezelés OCR-funkciókkal
- Rugalmas telepítés a felhőben vagy helyben
- Automatizálja az adatok rögzítését, osztályozását, indexelését és továbbítását, hogy intelligens, autonóm folyamatokat tegyen lehetővé.
- Megfelel a szabványos adatvédelmi és adatbiztonsági protokolloknak, mint például a HIPAA, WISP stb.
A DocStar korlátai
- Az egyszerű folyamatok hosszú, bonyolult lépéseket tartalmaznak, amelyek feleslegesek.
- Kevés értéket kínál a költségéhez képest, és az árak nem átláthatóak.
- A beállítás és konfigurálás örökké tart
DocStar árak
Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel a kapcsolatot a DocStarral.
DocStar értékelések és vélemények
- G2: 3,7/5 (118 értékelés)
- Capterra: 4,0/5 (99 értékelés)
6. Dropbox
A Dropbox egy másik népszerű Box alternatíva, amely már szilárd hírnevet szerzett magának felhőalapú fájlmegosztó platformként. Használja különböző eszközökön fájlok létrehozásához, eléréséhez és megosztásához – akár személyes, akár munkahelyi célokra.
A Dropbox legjobb funkciói
- Biztonsági funkciók, mint például jelszóvédelem, megtekintési előzmények, fájl-helyreállítás és vízjelek.
- Hozzon létre nyomon követhető linkeket, hogy nagy és terjedelmes fájlokat valós időben továbbíthasson, és nyomon követhesse a fájlok használatának szintjét.
- A Capture támogatást nyújt a kontextus megadásában, visszajelzések adásában vagy gyűjtésében, valamint a frissítések megosztásában.
- Aláírja a dokumentumokat, és használja az ilyen felhatalmazást a egymást követő munkafolyamatok automatizálására a hatékony feladatkezelés érdekében.
- Hatékony integrációk a Google Workspace, a Microsoft, az Adobe, az AutoCAD, a Canvas és mások között.
A Dropbox korlátai
- A keresési funkciók hiányosak
- A fájlmegosztás nehéz, ha a címzett nem rendelkezik Dropbox-fiókkal.
- Csak egy adminisztrátori fiókot engedélyez
A Dropbox Business árai
- Essentials: 22 USD havonta vagy 216 USD évente 3 TB felhőalapú tárhelyért
- Üzleti: 24 USD/felhasználó/hónap vagy 240 USD/év 9 TB felhőalapú tárhelyért
- Business Plus: 32 USD/felhasználó/hónap vagy 312 USD/év 15 TB felhőalapú tárhelyért
- Vállalati: Egyedi árazás
30 napos ingyenes próbaidőszakot kínál a fizetős csomagokhoz.
Dropbox értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (20 776 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (21 499 értékelés)
7. MediaValet
A MediaValet egy digitális eszközkezelő (DAM) szoftver vállalkozások számára. Központi helyet hoz létre képek, videók és dokumentumok tárolására, és segít azok szervezésében, verziókezelésében és kezelésében. A szoftver a Microsoft Azure-on alapul, és több mint 140 adatközponttal rendelkezik 61 országban.
A MediaValet legjobb funkciói
- Hozzon létre egy rugalmas, központosított könyvtárat, amelyben az összes márkaeszközt tárolhatja, és megalkothatja a márka irányelveit.
- A folyamatban lévő tervezési fájlokat közvetlenül a felhőbe mentheti a CreativeSPACEs segítségével.
- A fájlmegosztás e-mailen, light boxokon, márkaportálokon, linkeken és webgalériákon keresztül érhető el.
- Ossza meg a magas minőségű digitális eszközöket az érdekelt felek között, miközben fenntartja a hozzáférés-ellenőrzést.
- Adjon hozzá AI-generált metaadatokat, hogy az eszközök könnyen kereshetőek legyenek.
A MediaValet korlátai
- A keresés és a szervezés lehetne jobb
- Az eszközöket nem lehet közvetlenül a mobilalkalmazásból feltölteni.
- Nincs alkalmazás iPad Apple eszközökhöz
MediaValet árak
Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel a kapcsolatot a MediaValet-tel.
MediaValet értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (176 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (108 értékelés)
8. ShareFile
A Box alternatívák listáján a következő a ShareFile, egy együttműködésen alapuló dokumentumkezelő és fájlmegosztó platform a Citrix ökoszisztémából, a ShareFile Next révén. Mivel elsősorban nagyvállalatoknak szól, a ShareFile minden fájltípussal és formátummal kompatibilis. Gyorsan növekvő vállalkozások számára is alkalmas.
A ShareFile legjobb funkciói
- A tárolási zóna vezérlő lehetővé teszi a ShareFile ügyfelek számára, hogy biztonságos környezetben böngészhessenek, feltölthessenek vagy letölthessenek dokumentumokat.
- A RightSignature lehetővé teszi a digitális dokumentumok elektronikus aláírását.
- Intuitív asztali widgetek és több eszközön használható alkalmazások a megosztott fájlok eléréséhez és kezeléséhez.
- SSL és TLS titkosítási protokollokon alapuló adatátviteli biztonság
- Határidők meghatározása a fájlmegosztási linkekhez
A ShareFile korlátai
- A fájlátvitel lassú, hibás és frusztráló.
- Nincs fájlszerkesztési funkciója
- A fájlok szervezése nem túl lenyűgöző és túlságosan bonyolult, túl sok mappa van és nincs keresési funkció.
ShareFile árak
- Standard: 11 USD/felhasználó/hónap vagy 120 USD/felhasználó/év minden szükséges tárolási igény kielégítésére
- Advanced: 17,60 USD/felhasználó/hónap vagy 192 USD/felhasználó/év korlátlan tárhelyért
- Prémium: 27,50 USD/felhasználó/hónap vagy 300 USD/felhasználó/év korlátlan tárhelyért
- Virtuális adatterem: 75 USD/felhasználó/hónap vagy 810 USD/felhasználó/év 1 GB/licenc esetén
- Vállalati: Egyedi árazás
30 napos ingyenes próbaidőszakot kínál a Premium és a Virtual Data Room csomagokhoz.
ShareFile értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (1390 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (383 értékelés)
9. Laserfiche
A DocStarhoz hasonlóan a Laserfiche is egy ECM-megoldás, amely dokumentumkezelést, fájlmegosztást és üzleti folyamatok automatizálását kínálja. Egyszerűsíti a dokumentumok rögzítését, tárolását és visszakeresését, hogy a vállalkozások hatékonyabbá váljanak. Biztosítsa a zökkenőmentes dokumentum-együttműködést, miközben fenntartja a megfelelőséget az intelligens munkafolyamat-automatizálással.
A Laserfiche legjobb funkciói
- Az intelligens adatgyűjtés segít strukturált adatok létrehozásában és azok automatikus logikai kategóriákba sorolásában.
- Állítson be intelligens automatizálást a tartalomközpontú munkafolyamatokhoz – nincs szükség programozási ismeretekre.
- Dolgozzon együtt csapatokkal egy központosított, biztonságos platformon, amely rekord életciklus-ellenőrzéssel rendelkezik.
- Kezelje a hozzáférés-vezérlést, védje az adatok magánéletét és biztonságát, és tartsa be a szabályozási előírásokat.
- Több mint 300 megoldássablon az együttműködés, a termelékenység és a hatékonyság gyors elindításához
A Laserfiche korlátai
- A felhasználói felület nehezen kezelhető és nem elég ügyfélközpontú.
- A keresési funkció gyenge, lassú és megbízhatatlan.
- A képzések és oktatóanyagok felár ellenében vehetők igénybe.
Laserfiche árak
Laserfiche Cloud
- Starter: 50 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Professional: 69 USD felhasználónként havonta (éves számlázással)
- Üzleti: 79 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
Saját szerveren tárolt
- Starter: 45 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Professional: 60 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Üzleti: 69 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
- Vállalati: Egyedi árazás
Laserfiche értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (699 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (62 értékelés)
10. Revver
A legtöbb fájlmegosztó platform már túllépett a dokumentumkezelésen. Ugyanez vonatkozik a Revverre is, amely korábban az eFileCabinet Rubex nevű szolgáltatása volt.
A Revver egy Box alternatíva, amelynek célja a vállalkozások dokumentumtárolási és -kezelési stratégiáinak digitális átalakítása, miközben egyszerűsíti a dokumentumoktól függő munkát. A kiterjedt funkciókészletet tekintve logikus, hogy a Revver segít a közép- és nagyvállalatoknak lépést tartani a változó igényekkel.
A Revver legjobb funkciói
- Kódolás nélküli automatizálási és munkafolyamat-eszközöket kínál az üzleti folyamatok javításához.
- Egyedi sablonok a trigger-alapú automatizálás beállításához
- Zonális OCR a jobb kereshetőségért, még a képek esetében is, valamint a dokumentumok tárolásának és visszakeresésének javításáért.
- Zökkenőmentes integráció más termelékenységi eszközökkel, mint például a Microsoft 365, DocuSign, Salesforce stb.
A Revver korlátai
- A dokumentumokban végzett módosítások nem szinkronizálódnak megbízhatóan más eszközökön.
- A felhőalapú verzió és a kliens-szerver szoftver teljesítménye között van különbség, az előbbi jobb.
Revver árak
Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel a kapcsolatot a Revverrel.
Revver értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (354 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (893 értékelés)
Box alternatívák a biztonságos és védett felhőalapú tároláshoz és fájlmegosztáshoz:
Ha biztonságos, megbízható és rugalmas alternatívákat keres a Boxhoz, akkor a ClickUp a megoldás. A Box kínálatát meghaladja a dokumentumkezelés, a fájlmegosztás, az intuitív irányítópultok, a robusztus jelentések, a többféle nézet, az 50+ automatizálási minta és a gazdag sablonkönyvtár terén.
A ClickUp sokoldalúsága és alkalmazkodóképessége kiváló választássá teszi, nemcsak a jelenlegi, hanem a jövőbeli igényeinek is. Mivel a legtöbb vállalkozás nem önálló dokumentummegosztást keres, érdemes egy komplett megoldást választani a projekttervezéshez, az együttműködési igényekhez, az AI-támogatáshoz és a csapatok közötti összehangolt munkavégzéshez. A ClickUp egy egységes platform intelligens funkciókkal, amelyek csökkentik a zavaró tényezőket és növelik a termelékenységet.
Regisztráljon még ma ingyenesen!