A 10 legjobb felhőalapú együttműködési eszköz csapatok számára 2025-ben

Csapata még mindig fontos fájlokat tárol az e-mail postafiókokban vagy merevlemezeken? A helyi tárolás elszigeteli vállalatának információit, és megnehezíti a csapatával való együttműködést.

Ehelyett váltson a felhőalapú együttműködésre, hogy biztonságosan tárolhassa és megoszthassa munkáját.

Valószínűleg Ön is legalább egy részét az érzékeny információinak valamilyen felhőalapú szoftverben tárolja – függetlenül attól, hogy tudatában van-e ennek. Szerencsére az online együttműködési eszközök kiválóan alkalmasak fájlok megosztására és új ötletek kidolgozására csoportként. A felhőalapú eszközökkel mindent egy megosztott és biztonságos platformon tárolhat, így az egész csapata hozzáférhet a csevegésekhez, dokumentumokhoz, képekhez és egyebekhez. ⭐

Természetesen nem minden felhőalapú együttműködési eszköz az első osztályú. Ezért végeztük el a kutatást Önök helyett, hogy a legjobb tároló szoftverek kerüljenek napvilágra.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a felhőalapú együttműködési eszközök legjobb funkcióit. Bemutatjuk a 10 legjobb felhőalapú együttműködési eszközt, amelyekkel javíthatja a csapatmunkát és növelheti a termelékenységet.

A felhőalapú együttműködési eszközök olyan szoftverek, amelyek lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy online együttműködjenek, függetlenül az eszközüktől vagy a tartózkodási helyüktől. Ezek az eszközök valós idejű együttműködési funkciókkal rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a feladatok kezelését, a fájlok megosztását és a kommunikációt egy helyen. ?

A felhőalapú együttműködési eszközök már a világjárvány előtt is egyre népszerűbbek voltak, de ez a hatalmas esemény reneszánszot hozott a felhőalapú együttműködés területén. Mivel egyre több vállalat kínál hibrid és távmunkát, a felhőalapú eszközök elengedhetetlenek a csapatok együttműködéséhez és a termelékenységhez – különösen, ha távmunkát végző csapatot irányít.

A legjobb online együttműködési szoftver a projektmenedzsment stílusától és a munkafolyamatától függ. Ennek ellenére javasoljuk, hogy olyan együttműködési szoftvert keressen, amely a következő kulcsfontosságú funkciókkal rendelkezik:

Fájlmegosztás : Senkinek sincs ideje (vagy helye) nagy fájlokat e-mailben elküldeni. Ehelyett tegyen mindent egy felhőalapú együttműködési eszközbe. A felhőalapú tárolásnak köszönhetően a csapat tagjai között könnyedén megoszthatók a nagy fájlok, anélkül, hogy a mellékletekkel vagy a méretkorlátozásokkal kellene bajlódni.

Távoli együttműködés: A jó felhőalapú együttműködési eszközök olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyekkel a távoli munka gyerekjáték. Keressen olyan funkciókat, mint az azonnali üzenetküldés, a képernyő megosztás és a videokonferencia, hogy erős virtuális munkaterületet építhessen ki csapatának.

Elemzés: Kíváncsi a csapata teljesítményére? A megbízható felhőalapú együttműködési eszközöknek tartalmazniuk kell Kíváncsi a csapata teljesítményére? A megbízható felhőalapú együttműködési eszközöknek tartalmazniuk kell projektmenedzsment-irányítópultokat , amelyek segítenek a csapat, az ügyfelek és a projektek nyomon követésében

Eszközkompatibilitás: Munkatársai valószínűleg különböző eszközöket használnak. Keressen olyan eszközt, amely iOS és Android mobilalkalmazással rendelkezik. Plusz pontokat kap, ha Mac-alkalmazással is rendelkezik a megrögzött Apple-rajongók számára.

Testreszabhatóság: Minden vállalkozás más, ezért válasszon egy testreszabható felhőalapú együttműködési eszközt. Akár API-k, akár integrációk révén, a szoftvernek az összes munkáját egy helyre kell összefogni.

Készen állsz a felelősségvállalás fokozására, a termelékenység növelésére és rengeteg idő megtakarítására? Fedezd fel a 10 legjobb online együttműködési eszközt, amelyet elosztott csapatok számára választottunk ki:

Dolgozzon együtt másokkal az ötleteken, és hozzon létre lenyűgöző dokumentumokat vagy wikiket beágyazott oldalakkal és egyedi formázási lehetőségekkel útitervekhez, tudásbázisokhoz és egyebekhez.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amelynek segítségével a különböző iparágakban működő csapatok egyetlen, biztonságos platformon tárolhatják, együttműködhetnek és fejleszthetik munkájukat. Több száz gazdag munkamenedzsment funkcióval, több mint 1000 integrációval és hatalmas sablonkönyvtárral a ClickUp ideális eszköz azoknak a projektmenedzsereknek, akiknek fontos a szervezettség, a hatékony folyamatok és a világos kommunikáció.

Az együttműködés minden ClickUp funkció alapja. Több mint 15 különböző munkaterhelés-nézet és egy dinamikus alkalmazáson belüli csevegési funkció segítségével a csapatok valós időben cserélhetnek információkat, médiát, dokumentumokat és adatokat más tagokkal. Ráadásul a hozzárendelt megjegyzések bármely gondolatot azonnal cselekvési tétellé alakíthatnak, miközben minden beszélgetést szervezett szálakba csoportosítanak a feladatokon belül.

Könnyedén formázhatja és szerkesztheti a dokumentumokat a csapattal együtt, anélkül, hogy átfedések lennének a ClickUp-ban.

A feladatok, a ClickUp Docs, a Whiteboards és más eszközök élő együttműködési érzékelése a valós idejű együttműködést is gyerekjátékká teszi. Nézze meg, melyik csapattag hol tartózkodik szöveg vagy diagram szerkesztése közben, hogy szó szerint egy oldalon tartsa a csapatát. ?

Ha jobb felhőalapú együttműködést és fájlmegosztást szeretne, vizuális és biztonságos módon, próbálja ki a ClickUp Whiteboards alkalmazást a következő nagy projektje előtt. Ez a vizuális együttműködési eszköz a világ egyetlen digitális táblaszoftvere, amely a csapat nagy ötleteit megvalósítható feladatokká alakítja. Brainstormingozzon együtt valós időben egy virtuális környezetben – sticky notes, doodles, vizuális elemek és színek segítségével, hogy ötleteit megvalósítsa.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A felhőalapú tárolás és a mesterséges intelligencia csak fizetős fiókok esetén érhető el.

A felhőalapú tárhelyhez csak webböngészőben férhet hozzá , a ClickUp alkalmazásban nem.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Microsoft 365

A Microsoft 365 segítségével

A Microsoft 365 a Microsoft Office feljavított, felhőalapú változata. Ez több, mint egy egyszerű felhőalapú együttműködési szoftver: egy komplett csomag dokumentumok létrehozásához, fájlok tárolásához, a csapattal való csevegéshez és még sok máshoz. A legjobb az egészben, hogy a Business tervezet felhasználói egy terabájt tárhelyet kapnak, valamint a Word, Excel, PowerPoint és Outlook mobil eszközökre szánt verzióit.

A Microsoft 365 legjobb funkciói

A Microsoft 365 egy teljes üzleti termelékenységi csomag , amely számos funkcióval rendelkezik – nem kell elhagynia a platformot a munkavégzéshez.

Jelentkezzen be a Microsoft Teamsbe, hogy csevegjen vagy videohívást kezdeményezzen.

Kezelje e-mailjeit, naptárát és feladatait a Microsoft Outlookban

Az OneDrive egyedi hozzáférési jogosultságokkal és rengeteg felhőalapú tárhellyel rendelkezik.

A Microsoft 365 korlátai

A Microsoft 365 képes kezelni bizonyos feladatokat, de projektmenedzsment funkciói nem túl fejlettek.

A felhasználók gyakran jelzik, hogy a Microsoft 365 nehézkes és nem túl intuitív.

Más felhasználók szeretnék, ha a Teams több engedélytestreszabási lehetőséget kínálna.

A Microsoft 365 árai

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 19,80 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 4900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 300 értékelés)

3. Szinkronizálás

Via Sync

Szüksége van a munkatársaival való összhangra? Jelentkezzen be a Sync-be, hogy fájlokat tároljon és a felhőben együttműködjön a csapatával a dokumentumokon. ☁️

Ez egy viszonylag új felhőalapú együttműködési szoftver, de a Sync remek jogosultsági funkciókkal rendelkezik. Akár külső partnereket és ügyfeleket is meghívhat a Sync használatára, anélkül, hogy aggódnia kellene amiatt, hogy hozzáférnek a belső dokumentumaihoz.

A legjobb funkciók szinkronizálása

Hozzon létre egy testreszabott ügyfélfájl-portált

Élvezze a korlátlan dokumentumtárolást, még a nagy fájlok esetében is.

A Sync offline hozzáférést biztosít

Valós idejű tevékenységi naplókat és értesítéseket is kínál.

Szinkronizálási korlátozások

Nincs sok értékelés róla.

A Sync nem tartalmaz online együttműködéshez szükséges projektmenedzsment funkciókat.

Sync árak

Teams Standard: 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Teams+ Unlimited: 15 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények szinkronizálása

G2: 4/5 (35+ értékelés)

Capterra: N/A

4. Notion

Via Notion

A Notion kezdetben jegyzetelő alkalmazásként indult, ma azonban már egy megbízható platform projektfejlesztéshez, dokumentumokhoz és akár tudásbázis-wikikhez is.

Ahelyett, hogy a tudást a csapata tagjainak fejében vagy e-mailes postaládáiban rejtené, dokumentáljon mindent a Notion wikijeivel. A dokumentumok lehetővé teszik, hogy valós időben együttműködjön a csapatával anélkül, hogy elhagyná a Notion platformot.

A Notion legjobb funkciói

Használja a Notion AI-t a találkozók jegyzetének összefoglalásához, a teendők generálásához és szövegek írásához.

A Notion több vizuális szűrővel rendelkezik, így szabadon megjelenítheti a teendőit a számára legmegfelelőbb módon.

Minden drag-and-drop alapú, így a Notion platformja rendkívül felhasználóbarát.

A Notion Docs kódrészleteket, összecsukható szakaszokat, multimédiás linkeket és még sok mást tartalmaz.

A Notion korlátai

Egyes felhasználók szerint a Notion lefagy, amikor alkalmazást váltanak.

Más felhasználók szeretnék, ha a Notion fejlettebb keresési funkciókkal rendelkezne.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 8 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

5. Wrike

A Wrike segítségével

A Wrike egy népszerű felhőalapú együttműködési eszköz mind nagyvállalatok, mind kisvállalkozások számára. Leginkább jóváhagyási funkcióiról ismert, így ha csapata minőségbiztosítási/minőség-ellenőrzési munkafolyamatokat hajt végre, a Wrike lehet az, amit keres. Tekintse meg munkáját egy Kanban táblán vagy Gantt-diagramon, hogy átfogó képet kapjon csapata feladatairól.

A Wrike legjobb funkciói

A Wrike trigger-alapú automatizálást tartalmaz, amely csökkenti a manuális munkát.

Több mint 400 egyéb eszközzel integrálható

Vizualizálja projektje állapotjelentéseit és feladatait a Wrike Dashboard segítségével.

Az eszköz több csapat esetén is lehetővé teszi a részlegek közötti címkézést.

A Wrike korlátai

A Wrike felhasználói szerint a platform felhasználóbarátabb lehetne.

A platform többi felhasználója több vizuális eszközt kapott.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2400 értékelés)

6. Lucidspark

Via Lucidspark

A Lucidspark a nagyobb Lucid szoftver ökoszisztéma része. Elsősorban egy vizuális felhőalapú együttműködési szoftver, amelyet fehér táblaként is használhat. Ugyanakkor számos hasznos funkcióval rendelkezik, például csevegés, címkézés, szavazások, időzítők és még sok más. ⏲️

A Lucidspark legjobb funkciói

A Lucidspark néhány gondolattérkép-sablont kínál.

A Lucidspark számos eszközzel integrálható, többek között a Microsoft és a Google termékeivel.

A Lucid diagramokat más szolgáltatásokba exportálhatja, vagy fájlokat importálhat a Lucidba.

A Lucidspark korlátai

A Lucidspark egy eszközcsomag része, ezért érdemesebb a teljes Lucid csomagot megvásárolni, ahelyett, hogy csak egyes megoldásokat választanál ki belőle.

Számos felhasználó szeretné, ha a Lucidspark jobb oktatóanyagokkal rendelkezne.

Lucidspark árak

Ingyenes csomag

Egyéni: 7,95 USD/hó felhasználónként

Csapat: 9 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: az árakról érdeklődjön

Lucidspark értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (9350+ értékelés)

7. Blink

Via Blink

A Blink egy „szuperalkalmazásnak” tartja magát, amelyet alkalmazhat az alkalmazottak megtartására, a csapatok közötti kommunikációra és az elemzésekre. Lehet, hogy még új a piacon, de a Blink rengeteg funkcióval rendelkezik, többek között tartalomközponttal, felmérésekkel, digitális űrlapokkal és csevegéssel. ?

A Blink legjobb funkciói

A Blink bármilyen eszközön működik.

Csatlakoztassa az összes alkalmazottat egy vállalati hírcsatornához

Küldjön Blink Kudos-t, hogy elismerje az alkalmazottakat és a csapatokat

Hozzon létre egy egyszeri bejelentkezéses portált a munkavállalók számára, hogy gyorsan hozzáférhessenek a vállalati információkhoz.

Blink korlátai

A Blink inkább egy kommunikációs eszköz – a projektmenedzsmenthez és a felhőalapú tároláshoz továbbra is külön platformra lesz szüksége.

Egyes felhasználók internetkapcsolat nélkül problémákat jelentenek az alkalmazás használatával kapcsolatban.

Blink árak

Üzleti: 6,18 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Blink értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (110+ értékelés)

8. Google Workspace

A Google Workspace segítségével

A Google Workspace a termelékenység világának óriása. Egy helyen egyesíti az e-maileket, a felhőalapú tárolást, a naptárakat, a találkozókat, a csevegéseket, a dokumentumokat, a táblázatokat és a prezentációkat. Szinte minden eszközzel kompatibilis, és robusztus offline funkciókkal is rendelkezik. ?

A Google Workspace legjobb funkciói

Használja a Jamboardot, hogy valós időben táblákat hozzon létre a csapatával.

Próbálja ki az Apps Scriptet, hogy egyedi, kódolás nélküli megoldásokat hozzon létre a Workspace-fiókjához.

A Google Keep egy egyszerű, mobil eszközökön használható jegyzetelő alkalmazás.

A Google Meet bizonyos böngészőkben működik, anélkül, hogy bármilyen szoftvert vagy kiterjesztést kellene telepíteni.

A Google Workspace korlátai

A Google Workspace-ből hiányoznak a hasznos projektmenedzsment eszközök.

Egyes végfelhasználók szerint nehéz ügyfélszolgálati támogatást kapni.

A Google Workspace árai

Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 40 600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 15 100 értékelés)

9. Dropbox

A Dropboxon keresztül

A Dropbox kezdetben egyszerű felhőalapú tárolóplatformként indult, ma azonban már igazi erősségnek számít. Ez a felhőalapú együttműködési eszköz olyan termékekkel rendelkezik, amelyekkel videóüzeneteket rögzíthet, vállalati wikiket írhat és dokumentumok tevékenységét nyomon követheti.

A Dropbox legjobb funkciói

A nyomon követhető linkekhez elemzések is tartoznak, amelyekből megtudhatja, hogy valaki hogyan (és mennyi ideig) használta a linket.

PDF-fájlok szerkesztése közvetlenül a Dropboxban

Időt takaríthat meg a Dropbox eSignature sablonjaival

A Dropbox robusztus dokumentumbiztonsági funkciókkal rendelkezik, mint például jelszóvédelem, előzmények, fájl-helyreállítás és még sok más.

A Dropbox korlátai

A Dropbox nem tartalmaz projektmenedzsment eszközöket.

Sok felhasználó szerint nehéz ügyfélszolgálati támogatást kapni.

A Dropbox árai

Alap: Ingyenes

Plusz: 9,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Essentials: 18 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Business Plus: 26 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Enteprise: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Dropbox értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 20 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 21 400 értékelés)

10. Miro

Via Miro

A Miro egy vizuális felületű, felhőalapú együttműködési szoftver. Támogatja a virtuális táblákat, de ennél sokkal többet is kínál. Ez a platform adatvizualizációt, projektmenedzsmentet, folyamatábrázolást, munkafolyamatokat és integrációkat tartalmaz, hogy egyszerűbbé tegye a mindennapi munkáját. ?

A Miro legjobb funkciói

Készítsen diagramokat, és ossza meg őket a csapatával egy link segítségével.

Kérje meg a Miro AI-t, hogy másodpercek alatt ötleteket gyűjtsön Önnek!

Hozzászólások, jegyzetek és Talktracks hozzáadása bármely Miro-tartalomhoz

Hozzon létre személyes vagy csapatos irányítópultot, hogy a Miro elemzéseket egy helyen tekintse meg.

A Miro korlátai

Egyesek teljesítménycsökkenésről számolnak be, amikor nagyobb táblákkal dolgoznak.

A Miro számos funkcióval rendelkezik, de egyes felhasználók szerint a dokumentáció hiánya megakadályozza őket a platform hatékony használatában.

Miro árak

Ingyenes verzió

Starter: 8 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 5100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

Üdvözöljük az all-in-one együttműködési platformon!

Számos felhőalapú együttműködési megoldás létezik, de miért kellene különválasztani a tárolási szolgáltatást, az üzeneteket és a projektmenedzsment szoftvert? A ClickUp mindezt és még többet kínál egy kényelmes ökoszisztémában. ✨

A feladatkezeléstől a távoli ötletelésen át az elemzésekig, a vállalkozások a ClickUp-ra támaszkodnak, hogy jobb és gyorsabb munkát végezhessenek. Növelje a csapat együttműködését, még akkor is, ha csapata tagjai több ezer kilométerre vannak egymástól, egy testreszabható együttműködési alkalmazással, amelyet az Ön üzleti tevékenységéhez terveztek.

Hozzon létre most ingyenes ClickUp munkaterületet – hitelkártya nélkül.