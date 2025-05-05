A 10 legjobb felhőalapú együttműködési eszköz csapatok számára 2025-ben

Csapata még mindig fontos fájlokat tárol az e-mail postafiókokban vagy merevlemezeken? A helyi tárolás elszigeteli vállalatának információit, és megnehezíti a csapatával való együttműködést.
Ehelyett váltson a felhőalapú együttműködésre, hogy biztonságosan tárolhassa és megoszthassa munkáját.
Valószínűleg Ön is legalább egy részét az érzékeny információinak valamilyen felhőalapú szoftverben tárolja – függetlenül attól, hogy tudatában van-e ennek. Szerencsére az online együttműködési eszközök kiválóan alkalmasak fájlok megosztására és új ötletek kidolgozására csoportként. A felhőalapú eszközökkel mindent egy megosztott és biztonságos platformon tárolhat, így az egész csapata hozzáférhet a csevegésekhez, dokumentumokhoz, képekhez és egyebekhez. ⭐
Természetesen nem minden felhőalapú együttműködési eszköz az első osztályú. Ezért végeztük el a kutatást Önök helyett, hogy a legjobb tároló szoftverek kerüljenek napvilágra.
Ebben az útmutatóban bemutatjuk a felhőalapú együttműködési eszközök legjobb funkcióit. Bemutatjuk a 10 legjobb felhőalapú együttműködési eszközt, amelyekkel javíthatja a csapatmunkát és növelheti a termelékenységet.
Mik azok a felhőalapú együttműködési eszközök?
A felhőalapú együttműködési eszközök olyan szoftverek, amelyek lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy online együttműködjenek, függetlenül az eszközüktől vagy a tartózkodási helyüktől. Ezek az eszközök valós idejű együttműködési funkciókkal rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a feladatok kezelését, a fájlok megosztását és a kommunikációt egy helyen. ?
A felhőalapú együttműködési eszközök már a világjárvány előtt is egyre népszerűbbek voltak, de ez a hatalmas esemény reneszánszot hozott a felhőalapú együttműködés területén. Mivel egyre több vállalat kínál hibrid és távmunkát, a felhőalapú eszközök elengedhetetlenek a csapatok együttműködéséhez és a termelékenységhez – különösen, ha távmunkát végző csapatot irányít.
Mit kell keresni a felhőalapú együttműködési eszközökben?
A legjobb online együttműködési szoftver a projektmenedzsment stílusától és a munkafolyamatától függ. Ennek ellenére javasoljuk, hogy olyan együttműködési szoftvert keressen, amely a következő kulcsfontosságú funkciókkal rendelkezik:
- Fájlmegosztás: Senkinek sincs ideje (vagy helye) nagy fájlokat e-mailben elküldeni. Ehelyett tegyen mindent egy felhőalapú együttműködési eszközbe. A felhőalapú tárolásnak köszönhetően a csapat tagjai között könnyedén megoszthatók a nagy fájlok, anélkül, hogy a mellékletekkel vagy a méretkorlátozásokkal kellene bajlódni.
- Távoli együttműködés: A jó felhőalapú együttműködési eszközök olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyekkel a távoli munka gyerekjáték. Keressen olyan funkciókat, mint az azonnali üzenetküldés, a képernyő megosztás és a videokonferencia, hogy erős virtuális munkaterületet építhessen ki csapatának.
- Elemzés: Kíváncsi a csapata teljesítményére? A megbízható felhőalapú együttműködési eszközöknek tartalmazniuk kell projektmenedzsment-irányítópultokat, amelyek segítenek a csapat, az ügyfelek és a projektek nyomon követésében.
- Eszközkompatibilitás: Munkatársai valószínűleg különböző eszközöket használnak. Keressen olyan eszközt, amely iOS és Android mobilalkalmazással rendelkezik. Plusz pontokat kap, ha Mac-alkalmazással is rendelkezik a megrögzött Apple-rajongók számára.
- Testreszabhatóság: Minden vállalkozás más, ezért válasszon egy testreszabható felhőalapú együttműködési eszközt. Akár API-k, akár integrációk révén, a szoftvernek az összes munkáját egy helyre kell összefogni.
A 10 legjobb felhőalapú együttműködési eszköz
Készen állsz a felelősségvállalás fokozására, a termelékenység növelésére és rengeteg idő megtakarítására? Fedezd fel a 10 legjobb online együttműködési eszközt, amelyet elosztott csapatok számára választottunk ki:
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amelynek segítségével a különböző iparágakban működő csapatok egyetlen, biztonságos platformon tárolhatják, együttműködhetnek és fejleszthetik munkájukat. Több száz gazdag munkamenedzsment funkcióval, több mint 1000 integrációval és hatalmas sablonkönyvtárral a ClickUp ideális eszköz azoknak a projektmenedzsereknek, akiknek fontos a szervezettség, a hatékony folyamatok és a világos kommunikáció.
Az együttműködés minden ClickUp funkció alapja. Több mint 15 különböző munkaterhelés-nézet és egy dinamikus alkalmazáson belüli csevegési funkció segítségével a csapatok valós időben cserélhetnek információkat, médiát, dokumentumokat és adatokat más tagokkal. Ráadásul a hozzárendelt megjegyzések bármely gondolatot azonnal cselekvési tétellé alakíthatnak, miközben minden beszélgetést szervezett szálakba csoportosítanak a feladatokon belül.
A feladatok, a ClickUp Docs, a Whiteboards és más eszközök élő együttműködési érzékelése a valós idejű együttműködést is gyerekjátékká teszi. Nézze meg, melyik csapattag hol tartózkodik szöveg vagy diagram szerkesztése közben, hogy szó szerint egy oldalon tartsa a csapatát. ?
Ha jobb felhőalapú együttműködést és fájlmegosztást szeretne, vizuális és biztonságos módon, próbálja ki a ClickUp Whiteboards alkalmazást a következő nagy projektje előtt. Ez a vizuális együttműködési eszköz a világ egyetlen digitális táblaszoftvere, amely a csapat nagy ötleteit megvalósítható feladatokká alakítja. Brainstormingozzon együtt valós időben egy virtuális környezetben – sticky notes, doodles, vizuális elemek és színek segítségével, hogy ötleteit megvalósítsa.
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp beépített biztonsági funkciókat kínál 256 bites SSL-lel, fizikai adatközponti biztonsággal, kétfaktoros hitelesítéssel, valamint egyedi jogosultságokkal és szerepkörökkel. Emellett megfelel a GDPR és a SOC 2 előírásoknak is.
- A ClickUp hihetetlenül sok integrációval rendelkezik. Kapcsolja össze a ClickUp-ot a Zoom online értekezletek hez, a Slackhez, a Dropbox hoz és több mint 1000 egyéb eszközh öz, hogy minden munkáját egy platformra összpontosítsa.
- A ClickUp sablonjait szinte bármire felhasználhatja, a márkairányelvek kidolgozásától az ügyfelek sikermutatóinak nyomon követéséig.
- A nyomon követhető ClickUp Goals automatikus ütemtervvel és haladáskövetéssel támogatja a távoli csapatokat.
A ClickUp korlátai
- A felhőalapú tárolás és a mesterséges intelligencia csak fizetős fiókok esetén érhető el.
- A felhőalapú tárhelyhez csak webböngészőben férhet hozzá, a ClickUp alkalmazásban nem.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8900 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)
2. Microsoft 365
A Microsoft 365 a Microsoft Office feljavított, felhőalapú változata. Ez több, mint egy egyszerű felhőalapú együttműködési szoftver: egy komplett csomag dokumentumok létrehozásához, fájlok tárolásához, a csapattal való csevegéshez és még sok máshoz. A legjobb az egészben, hogy a Business tervezet felhasználói egy terabájt tárhelyet kapnak, valamint a Word, Excel, PowerPoint és Outlook mobil eszközökre szánt verzióit.
A Microsoft 365 legjobb funkciói
- A Microsoft 365 egy teljes üzleti termelékenységi csomag, amely számos funkcióval rendelkezik – nem kell elhagynia a platformot a munkavégzéshez.
- Jelentkezzen be a Microsoft Teamsbe, hogy csevegjen vagy videohívást kezdeményezzen.
- Kezelje e-mailjeit, naptárát és feladatait a Microsoft Outlookban
- Az OneDrive egyedi hozzáférési jogosultságokkal és rengeteg felhőalapú tárhellyel rendelkezik.
A Microsoft 365 korlátai
- A Microsoft 365 képes kezelni bizonyos feladatokat, de projektmenedzsment funkciói nem túl fejlettek.
- A felhasználók gyakran jelzik, hogy a Microsoft 365 nehézkes és nem túl intuitív.
- Más felhasználók szeretnék, ha a Teams több engedélytestreszabási lehetőséget kínálna.
A Microsoft 365 árai
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Premium: 19,80 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/hó felhasználónként
Microsoft 365 értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 4900 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 13 300 értékelés)
3. Szinkronizálás
Szüksége van a munkatársaival való összhangra? Jelentkezzen be a Sync-be, hogy fájlokat tároljon és a felhőben együttműködjön a csapatával a dokumentumokon. ☁️
Ez egy viszonylag új felhőalapú együttműködési szoftver, de a Sync remek jogosultsági funkciókkal rendelkezik. Akár külső partnereket és ügyfeleket is meghívhat a Sync használatára, anélkül, hogy aggódnia kellene amiatt, hogy hozzáférnek a belső dokumentumaihoz.
A legjobb funkciók szinkronizálása
- Hozzon létre egy testreszabott ügyfélfájl-portált
- Élvezze a korlátlan dokumentumtárolást, még a nagy fájlok esetében is.
- A Sync offline hozzáférést biztosít
- Valós idejű tevékenységi naplókat és értesítéseket is kínál.
Szinkronizálási korlátozások
- Nincs sok értékelés róla.
- A Sync nem tartalmaz online együttműködéshez szükséges projektmenedzsment funkciókat.
Sync árak
- Teams Standard: 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Teams+ Unlimited: 15 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Értékelések és vélemények szinkronizálása
- G2: 4/5 (35+ értékelés)
- Capterra: N/A
4. Notion
A Notion kezdetben jegyzetelő alkalmazásként indult, ma azonban már egy megbízható platform projektfejlesztéshez, dokumentumokhoz és akár tudásbázis-wikikhez is.
Ahelyett, hogy a tudást a csapata tagjainak fejében vagy e-mailes postaládáiban rejtené, dokumentáljon mindent a Notion wikijeivel. A dokumentumok lehetővé teszik, hogy valós időben együttműködjön a csapatával anélkül, hogy elhagyná a Notion platformot.
A Notion legjobb funkciói
- Használja a Notion AI-t a találkozók jegyzetének összefoglalásához, a teendők generálásához és szövegek írásához.
- A Notion több vizuális szűrővel rendelkezik, így szabadon megjelenítheti a teendőit a számára legmegfelelőbb módon.
- Minden drag-and-drop alapú, így a Notion platformja rendkívül felhasználóbarát.
- A Notion Docs kódrészleteket, összecsukható szakaszokat, multimédiás linkeket és még sok mást tartalmaz.
A Notion korlátai
- Egyes felhasználók szerint a Notion lefagy, amikor alkalmazást váltanak.
- Más felhasználók szeretnék, ha a Notion fejlettebb keresési funkciókkal rendelkezne.
Notion árak
- Ingyenes
- Plusz: 8 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Notion értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 4800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)
5. Wrike
A Wrike egy népszerű felhőalapú együttműködési eszköz mind nagyvállalatok, mind kisvállalkozások számára. Leginkább jóváhagyási funkcióiról ismert, így ha csapata minőségbiztosítási/minőség-ellenőrzési munkafolyamatokat hajt végre, a Wrike lehet az, amit keres. Tekintse meg munkáját egy Kanban táblán vagy Gantt-diagramon, hogy átfogó képet kapjon csapata feladatairól.
A Wrike legjobb funkciói
- A Wrike trigger-alapú automatizálást tartalmaz, amely csökkenti a manuális munkát.
- Több mint 400 egyéb eszközzel integrálható
- Vizualizálja projektje állapotjelentéseit és feladatait a Wrike Dashboard segítségével.
- Az eszköz több csapat esetén is lehetővé teszi a részlegek közötti címkézést.
A Wrike korlátai
- A Wrike felhasználói szerint a platform felhasználóbarátabb lehetne.
- A platform többi felhasználója több vizuális eszközt kapott.
A Wrike árai
- Ingyenes
- Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Wrike értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 3400 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 2400 értékelés)
6. Lucidspark
A Lucidspark a nagyobb Lucid szoftver ökoszisztéma része. Elsősorban egy vizuális felhőalapú együttműködési szoftver, amelyet fehér táblaként is használhat. Ugyanakkor számos hasznos funkcióval rendelkezik, például csevegés, címkézés, szavazások, időzítők és még sok más. ⏲️
A Lucidspark legjobb funkciói
- A Lucidspark néhány gondolattérkép-sablont kínál.
- A Lucidspark számos eszközzel integrálható, többek között a Microsoft és a Google termékeivel.
- A Lucid diagramokat más szolgáltatásokba exportálhatja, vagy fájlokat importálhat a Lucidba.
A Lucidspark korlátai
- A Lucidspark egy eszközcsomag része, ezért érdemesebb a teljes Lucid csomagot megvásárolni, ahelyett, hogy csak egyes megoldásokat választanál ki belőle.
- Számos felhasználó szeretné, ha a Lucidspark jobb oktatóanyagokkal rendelkezne.
Lucidspark árak
- Ingyenes csomag
- Egyéni: 7,95 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 9 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: az árakról érdeklődjön
Lucidspark értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (9350+ értékelés)
7. Blink
A Blink egy „szuperalkalmazásnak” tartja magát, amelyet alkalmazhat az alkalmazottak megtartására, a csapatok közötti kommunikációra és az elemzésekre. Lehet, hogy még új a piacon, de a Blink rengeteg funkcióval rendelkezik, többek között tartalomközponttal, felmérésekkel, digitális űrlapokkal és csevegéssel. ?
A Blink legjobb funkciói
- A Blink bármilyen eszközön működik.
- Csatlakoztassa az összes alkalmazottat egy vállalati hírcsatornához
- Küldjön Blink Kudos-t, hogy elismerje az alkalmazottakat és a csapatokat
- Hozzon létre egy egyszeri bejelentkezéses portált a munkavállalók számára, hogy gyorsan hozzáférhessenek a vállalati információkhoz.
Blink korlátai
- A Blink inkább egy kommunikációs eszköz – a projektmenedzsmenthez és a felhőalapú tároláshoz továbbra is külön platformra lesz szüksége.
- Egyes felhasználók internetkapcsolat nélkül problémákat jelentenek az alkalmazás használatával kapcsolatban.
Blink árak
- Üzleti: 6,18 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Blink értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (110+ értékelés)
8. Google Workspace
A Google Workspace a termelékenység világának óriása. Egy helyen egyesíti az e-maileket, a felhőalapú tárolást, a naptárakat, a találkozókat, a csevegéseket, a dokumentumokat, a táblázatokat és a prezentációkat. Szinte minden eszközzel kompatibilis, és robusztus offline funkciókkal is rendelkezik. ?
A Google Workspace legjobb funkciói
- Használja a Jamboardot, hogy valós időben táblákat hozzon létre a csapatával.
- Próbálja ki az Apps Scriptet, hogy egyedi, kódolás nélküli megoldásokat hozzon létre a Workspace-fiókjához.
- A Google Keep egy egyszerű, mobil eszközökön használható jegyzetelő alkalmazás.
- A Google Meet bizonyos böngészőkben működik, anélkül, hogy bármilyen szoftvert vagy kiterjesztést kellene telepíteni.
A Google Workspace korlátai
- A Google Workspace-ből hiányoznak a hasznos projektmenedzsment eszközök.
- Egyes végfelhasználók szerint nehéz ügyfélszolgálati támogatást kapni.
A Google Workspace árai
- Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Üzleti alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Google Workspace értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 40 600 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 15 100 értékelés)
9. Dropbox
A Dropbox kezdetben egyszerű felhőalapú tárolóplatformként indult, ma azonban már igazi erősségnek számít. Ez a felhőalapú együttműködési eszköz olyan termékekkel rendelkezik, amelyekkel videóüzeneteket rögzíthet, vállalati wikiket írhat és dokumentumok tevékenységét nyomon követheti.
A Dropbox legjobb funkciói
- A nyomon követhető linkekhez elemzések is tartoznak, amelyekből megtudhatja, hogy valaki hogyan (és mennyi ideig) használta a linket.
- PDF-fájlok szerkesztése közvetlenül a Dropboxban
- Időt takaríthat meg a Dropbox eSignature sablonjaival
- A Dropbox robusztus dokumentumbiztonsági funkciókkal rendelkezik, mint például jelszóvédelem, előzmények, fájl-helyreállítás és még sok más.
A Dropbox korlátai
- A Dropbox nem tartalmaz projektmenedzsment eszközöket.
- Sok felhasználó szerint nehéz ügyfélszolgálati támogatást kapni.
A Dropbox árai
- Alap: Ingyenes
- Plusz: 9,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Essentials: 18 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Business Plus: 26 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Enteprise: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Dropbox értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 20 700 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 21 400 értékelés)
10. Miro
A Miro egy vizuális felületű, felhőalapú együttműködési szoftver. Támogatja a virtuális táblákat, de ennél sokkal többet is kínál. Ez a platform adatvizualizációt, projektmenedzsmentet, folyamatábrázolást, munkafolyamatokat és integrációkat tartalmaz, hogy egyszerűbbé tegye a mindennapi munkáját. ?
A Miro legjobb funkciói
- Készítsen diagramokat, és ossza meg őket a csapatával egy link segítségével.
- Kérje meg a Miro AI-t, hogy másodpercek alatt ötleteket gyűjtsön Önnek!
- Hozzászólások, jegyzetek és Talktracks hozzáadása bármely Miro-tartalomhoz
- Hozzon létre személyes vagy csapatos irányítópultot, hogy a Miro elemzéseket egy helyen tekintse meg.
A Miro korlátai
- Egyesek teljesítménycsökkenésről számolnak be, amikor nagyobb táblákkal dolgoznak.
- A Miro számos funkcióval rendelkezik, de egyes felhasználók szerint a dokumentáció hiánya megakadályozza őket a platform hatékony használatában.
Miro árak
- Ingyenes verzió
- Starter: 8 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Miro értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 5100 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)
