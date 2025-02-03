A 15 legjobb csapatmunkát támogató szoftver 2025-ben

Akár otthonról, az irodából vagy egy trópusi szigetről dolgozik, homályos Zoom háttérrel, a munkát csapatmunkát támogató szoftverekkel végzi. ?

A csapatmunkát segítő eszközök összetettségük, funkcionalitásuk és típusuk tekintetében eltérőek, de mindegyiküknek közös célja van: segíteni a csapatoknak a hatékonyabb együttműködésben . Bár ezek az eszközök a távmunka térnyerésével váltak igazán népszerűvé, már korábban is bizonyították értéküket!

Jelenleg a munkáltatók több mint fele még mindig együttműködési eszközöket használ a munkavállalókkal, ügyfelekkel, érdekelt felek kel és mások kal való kommunikációhoz. Valójában valószínűleg Ön is már használ valós idejű együttműködési szoftvert a mindennapi munkájában.

Ennek ellenére a hatékony csapatmunka és kommunikáció még mindig az egyik legnagyobb kihívást jelentő akadály, különösen a többfunkciós csapatok esetében.

Ha Ön is ilyen helyzetben van, akkor itt az ideje a változásnak. ?

Mivel a kollaboratív munkamenedzsment olyan széles és átfogó kategóriába tartozik, egyre nehezebb megtalálni azt az eszközt, amely a legjobban megfelel a csapat munkastílusának, felhasználási eseteinek, méretének, iparági igényeinek és folyamatainak. De jó helyen jár!

Már elvégeztük a kutatást és a tesztelést, hogy bemutathassuk Önnek a 15 legjobb csapatmunkát támogató szoftvert bármilyen felhasználási esethez. Bármit is keres a következő eszközében, rendelkezünk a funkciók leírásával, az előnyökkel és hátrányokkal, értékelésekkel és véleményekkel, hogy a szoftverkeresést a legjobb alapokkal kezdhesse meg.

Mit kell keresni egy csapatmunkát támogató szoftverben?

A csapatmunkát támogató szoftverek sokkal többet nyújtanak, mint egy egyszerű közvetlen üzenet vagy gyors e-mail.

Ez azt jelenti, hogy a csapatod számára legmegfelelőbb együttműködési eszköz megtalálása azzal kezdődik, hogy alaposan megérted, mit vársz el a terméktől: Kérdezd meg magadtól:

Milyen projektekkel foglalkozik a csapat? Az Az építési projektmenedzsment csapatok munkáját segítő együttműködési eszközök jelentősen eltérnek a szoftverfejlesztők által használtaktól, és ugyanez vonatkozik a HR-osztályokra és az értékesítési csapatokra is.

Mekkora a csapata és mekkora a költségvetése? Sok eszköz ára felhasználónként, havonta kerül meghatározásra. Tehát ha több mint 200 ember számára havonta 10 dollárnál többet fizet egy olyan szoftverért, amelyet az emberek nem szívesen használnak, akkor nem fogja látni a várt azonnali eredményeket.

Milyen konkrét problémát old meg ez az eszköz? Olyan módot keres, amellyel gyorsan elérheti a csapatot, vagy együtt Olyan módot keres, amellyel gyorsan elérheti a csapatot, vagy együtt szerkeszthetik a dokumentumokat ? Az ideális eszköz egy vagy mindkét feladatot elvégezheti!

Ezekre a kérdésekre adott válaszok a helyes irányba terelik Önt. De hogyan lehet megkülönböztetni a kiváló minőségű szoftvereket a többitől? Az alábbi funkciók keresésével:

Szálakba rendezett megjegyzések, csevegések és azonnali üzenetküldés

Hozzárendelt megjegyzések vagy @említések

Képernyőképek, képernyőfelvételek vagy videotalálkozók

Rendkívül vizuális egyéni állapotok, projekt mérföldkövek és feladatfüggőségek

Együttműködés vagy élő szerkesztés dokumentumokban, táblázatokban, feladatokban és egyebekben

Célorientált funkciók

Digitális táblaszámítógép-szoftver vagy ötletgyűjtő funkciók

Többféle integráció

És még sok más!

Igen, mindezeket a funkciókat megtalálja egy csapatmunkát támogató szoftverben. De nem minden eszköz teljesíti ezeket a funkciókat egyformán jól, és mi segítünk Önnek kiszűrni azokat az eszközöket, amelyek nem felelnek meg az Ön igényeinek.

A 15 legjobb szoftver a csapatmunka támogatásához

A hatékony csapatmunkát támogató szoftverek terén a lehetőségek végtelenek, ezért jó, ha a legjobb tippek, összefoglalók és szoftveralternatívák állnak rendelkezésére, hogy segítsék a keresést!

Használja ezt a részletes listát, hogy összehasonlítsa a 15 legjobb együttműködési szoftver funkcióit, előnyeit és hátrányait, árait és értékeléseit minden csapat számára.

Kövesse nyomon a projekt frissítéseit, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

A ClickUp az egyetlen olyan hatékony termelékenységi eszköz, amely az összes munkáját egyetlen központi és együttműködési platformon egyesíti az alkalmazások között. Ez az eszköz teljes körű megoldásokat kínál bármilyen méretű csapatok számára, gazdag, testreszabható funkcióival, amelyekkel időt takaríthat meg és egyszerűsítheti a folyamatokat, függetlenül attól, hogy kapcsolatba lép az érdekelt felekkel, összehangolja a célokat vagy felügyeli a projekt ütemtervét.

Az együttműködés minden ClickUp funkció középpontjában áll, több beépített eszközzel, amelyekkel a csapat tagjai együtt dolgozhatnak ki ötleteket a kezdetektől a végéig, majd vizuálisan is bemutathatják az előrehaladást, miközben tervüket megvalósítják. Ezen felül több mint 15 módon tekintheti meg munkáját a ClickUp-ban, beleértve az egyedülálló Csevegés nézetet, amely minden releváns beszélgetést egy kényelmes központba egyesít.

Több csapattag együttműködik egy dokumentumon átfedés nélkül a ClickUp Docs-ban

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Cross-Functional Project by Departments Template (Osztályok szerinti keresztfunkcionális projekt sablon) segítségével a keresztfunkcionális csapatok összefogása még soha nem volt ilyen egyszerű.

A ClickUp korlátai

A sokféle hatékony együttműködési eszköz egyes felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető... egyelőre.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD felhasználónként, havonta

Üzleti : 12 USD felhasználónként, havonta

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot a ClickUp-pal az egyedi árakért.

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5670+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3540+ értékelés)

2. Slack

via Slack

A Slack egyik legjobb funkciója a biztonságos, valós idejű üzenetküldés a csapattagokkal, külső partnerekkel vagy ügyfelekkel. A platform közvetlen üzenetküldési funkciója hasznos, ha határidővel kell szembenéznie, vagy sürgős problémát kell megoldania.

A csoportcsatornákon keresztül a csapat tagjai kommunikálhatnak, megoszthatják a friss híreket és visszajelzéseket adhatnak a projektekkel kapcsolatban. Még távoli munkavégzés esetén is kapcsolatban maradhatnak és összehangoltan dolgozhatnak. Különböző csatornákat hozhat létre különböző témákhoz, projektekhez vagy csapatokhoz, így könnyen megtalálhatók a releváns beszélgetések.

Előfordulhat, hogy a Slack csatornák túlzsúfolttá válnak. Ha több szál is ugyanazon a projekten tárgyal, akkor további pontosításokra lesz szükség. A folyamatos megszakítások elvonják a figyelmet a mély munkavégzésről. A Slack optimális használatához kapcsolja össze más együttműködési eszközökkel vagy feladatkezelő szoftverekkel a termelékenység növelése érdekében.

Ha a Slackben szeretnéd kezelni a projekteket és feladatokat, nézd meg a Slack és a ClickUp integrációját!

A Slack legjobb funkciói

Rendszerbeli szerepkörök, amelyekkel a csapattagokat rendszergazdaként vagy nem rendszergazdaként lehet besorolni a Slack-fiókok kezelése céljából.

Csatornák központi, megosztott terek létrehozásához beszélgetések, fájlok és emberek számára

Workflow Builder a rutin műveletek és a kommunikáció automatizálásához

Huddles és klipek audio- és videóopciókkal

A Slack korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek az egyéni beállításokban

Az adatvesztés megelőzésének támogatása az Enterprise csomag egyik funkciója.

A Slack árai

Ingyenes csomag

Pro csomag : 7,25 USD/hó személyenként, éves számlázással

Business+ csomag : 12,50 USD/hó személyenként, éves számlázással

Vállalati Grid terv: Az árakról érdeklődjön a Slacknél.

Slack értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 22 000 értékelés)

G2: 4,5/5 (több mint 30 000 értékelés)

Hasonlítsa össze a Microsoft Teams-t a Slack-kel és a Slack-et az Asana-val!

3. Google Workspace (Dokumentumok, Táblázatok, Prezentációk)

a Google Workspace segítségével

A Google Workspace (korábban G Suite néven ismert) a Google által kínált felhőalapú együttműködési eszközök gyűjteménye. Az olyan alkalmazások, mint a Google Docs, a Google Sheets és a Google Slides, lehetővé teszik a távoli csapat tagjainak, hogy bárhonnan és bármikor együtt dolgozzanak.

A Google Dokumentumok, Táblázatok és Prezentációk alkalmazásokban való együttműködéshez hívjon meg másokat a dokumentum megtekintésére vagy szerkesztésére egy link megosztásával vagy e-mailben elküldött meghívóval. Miután hozzáférést kaptak, valós időben láthatja a kurzorukat és az általuk végzett módosításokat. A beépített megjegyzés- és javaslat-eszközök segítségével is kommunikálhat együttműködőivel. A módosítási előzmények segítségével visszatekinthet, és megnézheti, hogyan változott a dokumentum az idő múlásával.

Nézze meg a legjobb Google Docs alternatívákat !

A Google Workspace (Docs, Sheets, Slides) legjobb funkciói

Könnyen kezelhető megosztási beállítások különböző jogosultságokkal (szerkesztés, megtekintés vagy megjegyzések hozzáadása)

Valós időben kommentálhat és szerkeszthet a csapattagokkal vagy külső partnerekkel.

Korlátlan módosítási előzmények a változtatások visszavonásához

. docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt vagy .html formátumokban

A Google Workspace (Docs, Sheets, Slides) korlátai

A betöltési idők nagymértékben függnek az internetkapcsolattól, különösen nagy fájlok esetén.

Az előre definiált sablonok és elrendezések korlátozzák a testreszabást.

A Google Workspace árai

A Docs, a Sheets és a Slides ingyenesek Google-fiókkal.

Google Workspace értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (több mint 40 000 értékelés)

G2: 4,7/5 (több mint 14 000 értékelés)

4. Zoom

a Zoom segítségével

A Zoom egy videokonferencia-platform, amelyen bárki virtuális értekezleteket, webináriumokat és videocsevegéseket tarthat. Olyan funkciókat tartalmaz, mint a képernyőmegosztás, a felvétel és a breakout szobák, és webböngészőn, valamint mobil és asztali alkalmazásokon keresztül érhető el. A platformot úgy tervezték, hogy megkönnyítse a távoli kommunikációt és együttműködést, így ideális választás vállalati együttműködési szoftverként.

A Zoom egyik fő előnye a könnyű használat. A Zoom felhasználóbarát, és beállítása és használata nem igényel speciális technikai ismereteket. Ezenkívül a Zoom számos funkcióval rendelkezik, ami sokoldalú eszközzé teszi különböző felhasználási esetekben, például teljes létszámú értekezletek, projekttervezési ülések és virtuális események során!

A Zoom legjobb funkciói

Csapatcsevegés a virtuális értekezleteken és telefonhívásokon kívüli együttműködéshez

Kiválasztott virtuális háttérkönyvtár a találkozók személyre szabásához

Különleges alkalmazás-piactér, integrációk és API-k

Online táblák ötletek kidolgozásához

A Zoom korlátai

A találkozók résztvevőinek száma korlátozott, még a fizetős csomagok esetében is.

Hosszú távú projektmenedzsment eszközként nem alkalmas.

Zoom árak

A Zoom személyes és üzleti fizetős csomagokat kínál az iparágtól vagy a szükséges Zoom terméktől függően.

Zoom értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 000 értékelés)

G2: 4,5/5 (több mint 50 000 értékelés)

5. Figma

via Figma

A Figma egy böngészőalapú felülettervező eszköz, amelynek segítségével a csapatok valós időben együttműködhetnek weboldalak, mobilalkalmazások és egyéb digitális termékek fejlesztésén. A platform célja a tervezőcsapatok együttműködésének és termelékenységének javítása. Lehetővé teszi a tervek egyszerű megosztását és visszajelzését, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon és gyorsabban tudjon iterálni.

A Figma további előnye az elérhetősége. A Figma böngészőalapú, így nem kell semmilyen szoftvert letölteni. Bármelyik helyről dolgozhat a tervein, és megoszthatja azokat a csapattagokkal, az érdekelt felekkel és az ügyfelekkel!

A Figma fejlett funkcióival a tervezők tervezési specifikációkat, fejlesztői átadásokat és kód-exportokat készíthetnek, ami megkönnyíti a fejlesztők számára a tervek megvalósítását.

A Figma legjobb funkciói

Töltelék, irány és térköz beállítások az Auto Layout segítségével, hogy egyszerűbbé váljon a fejlesztők közötti átadás

Modern toll eszköz, amellyel bármilyen irányba rajzolhat a Vector Networks segítségével.

Pluginek és widgetek egyedi munkafolyamatok létrehozásához

Élő linkek az egyszerű megosztáshoz

A Figma korlátai

Önálló feladatkezelő eszközként nem alkalmas.

Megtanulási görbe a csapat tagjai (és szükség esetén a külső partnerek) számára

Figma árak

Ingyenes csomag

Figma Professional : 12 USD/szerkesztő havonta, éves számlázással

Figma Szervezet : 45 USD/szerkesztő havonta, éves számlázással

Vállalati: Az árakról érdeklődjön a Figma-nál.

Figma értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

G2: 4,7/5 (több mint 700 értékelés)

Nézze meg ezeket a Figma alternatívákat!

6. Társ

via Fellow

A Fellow egy hatékony, mesterséges intelligenciával működő értekezletkezelő eszköz, amelynek célja, hogy segítsen Önnek hatékony, produktív értekezleteket szervezni és lebonyolítani. Könnyen használható, intuitív, felhasználóbarát felülettel rendelkezik, amelynek segítségével gyorsan létrehozhat napirendeket, kioszthat szerepeket és erőforrásokat, jegyzőkönyvet vezethet és még sok minden mást. A Fellow segítségével testreszabhatja az értekezletek lebonyolítását, hogy azok megfeleljenek csapata vagy szervezete igényeinek.

Ez az eszköz lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy valós időben együttműködjenek a jegyzetelés és szerkesztés során. Például több tag is szerkesztheti és kommentálhatja egy dokumentumot egymás mellett, és láthatják egymás módosításait, amint azok megtörténnek!

A Fellow legjobb funkciói

Több mint 80 ingyenes értekezlet-napirend sablon érhető el Wordben és Google Docsban.

Hatékony keresési funkciók, amelyekkel gyorsan megtalálhat bármilyen dokumentumot vagy feladatot

Natív integrációk és még több a Zapier segítségével

Korlátlan számú dokumentum és feladat az ingyenes csomagban

Társak korlátai

A fejlett együttműködési projektmenedzsment eszközök fizetős funkciók.

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Fellow árak

Ingyenes

Pro : 7 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Üzleti : 10 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Fellow-nál.

Társak értékelései és véleményei

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

G2: N/A

7. ProofHub

via ProofHub

A ProofHub egy webalapú projektmenedzsment platform, amely feladatkezelést, naptárak és fájlmegosztást kínál. A csapat tagjai a proofing szolgáltatások segítségével ellenőrizhetik a dokumentumok és egyéb fájlok pontosságát, így egyszerűsítve a jóváhagyási folyamatot.

A szoftver intuitív és könnyen használható, így minden szintű felhasználó képes lesz kezelni. Emellett számos testreszabási lehetőséget kínál, beleértve az egyéni szerepköröket, jogosultságokat és munkafolyamatokat, így a csapatok saját igényeiknek megfelelően testreszabhatják a platformot. Ezenkívül más eszközökkel, például a Google Drive-val, a Slackkel és a Dropboxszal is hozzáférhet és megoszthat fontos fájlokat.

A ProofHub legjobb funkciói

Automatikus emlékeztetők a naptárban a munkák ütemezéséhez

Magas szintű ellenőrzés a csapatok és projektek felett

Több felhasználóhoz rendelhető funkció

Időkövetés

A ProofHub korlátai

Más csapatmunkát támogató szoftverekhez képest kevés natív integráció

Nem alkalmas agilis projektmenedzsmenthez

A ProofHub árai

Essential : 45 USD/hó, éves számlázással

Ultimate Control: 89 USD/hó, éves számlázással

ProofHub értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)

G2: 4,5/5 (70 értékelés)

8. Miro

via Miro

A Miro egy felhőalapú digitális táblaplatform, amelyet kreatív csapatok számára terveztek, hogy vizuális projektekben, például gondolattérképek, folyamatábrák, felhasználói utak és vázlatok kidolgozásában együttműködhessenek. Olyan funkciókat tartalmaz, mint a valós idejű együttműködés, a jegyzetlapok, valamint számos előre elkészített sablon és forma, amelyekkel gyönyörű diagramok hozhatók létre.

A Miro valós idejű együttműködési eszköze lehetővé teszi, hogy több csapattag egyszerre dolgozzon ugyanazon a táblán, ami gyorsabb és hatékonyabb ötletelést és döntéshozatalt tesz lehetővé. Például egy termékcsapat a Miro segítségével valós időben dolgozhat együtt egy ügyfélút térképen, ami lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan változtatásokat hajtsanak végre és késedelem nélkül visszajelzéseket kapjanak.

A Miro legjobb funkciói

Névtelen szavazás és élő reakciók

Több mint 1000 szakértői és közösségi sablon

Időkövetés a táblán belül

Csoportosítsa a jegyzeteket klaszterekbe

A Miro korlátai

Nem támogat minden platformot, például a Linuxot.

Nincs feladatidő-követési funkció

Miro árak

Ingyenes csomag

Starter : 8 USD/tag havonta, éves számlázással

Üzleti : 16 USD/tag havonta, éves számlázással

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Miroval.

Miro értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (900+ értékelés)

G2: 4,8/5 (több mint 4000 értékelés)

9. MindMeister

via MindMeister

A MindMeister egy webalapú gondolattérkép-készítő szoftver, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ötleteiket és gondolataikat vizuális diagramok formájában megalkossák, szerkesszék és megosszák. Általában brainstorminghoz, projekttervezéshez és információk rendszerezéséhez használják.

A gondolattérképek egy módszer az információk és ötletek vizuális szervezésére, és a MindMeister lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ezeket a gondolattérképeket online hozzák létre, megkönnyítve ezzel a megosztást és az együttműködést másokkal. Meghívhat másokat, hogy valós időben szerkesszék a gondolattérképeiket, így ez az eszköz ideális a csapatmunkához. Ez lehetővé teszi a távoli csapatok számára, hogy helyszínre való tekintet nélkül együtt dolgozzanak projektekben és ötleteken.

Fedezze fel a többi MindMeister alternatívát !

A MindMeister legjobb funkciói

Vegyes térkép elrendezések több diagram elkészítéséhez

Megjegyzések és értesítések a beszélgetések létrehozásához

Beágyazott média az ötletek kontextusának kiegészítéséhez

Sablonok brainstorminghoz és stratégiai tervezéshez

A MindMeister korlátai

A drága fizetős csomagokhoz különféle exportálási lehetőségek tartoznak.

Korlátozott integráció más eszközökkel és alkalmazásokkal

MindMeister árak

Alapszintű : Ingyenes

Személyes : 4,99 USD/hó

Pro: 8,25 USD/hó

MindMeister értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

G2: 4,3/5 (30 értékelés)

10. Microsoft Teams

a Microsoft Teams segítségével

A Microsoft által fejlesztett felhőalapú együttműködési szoftver, a Microsoft Teams átfogó eszközt kínál a csapatok számára a kommunikációhoz, az együttműködéshez és a fájlok megosztásához egy helyen. A csapatok csatornákat hozhatnak létre konkrét projektekhez, osztályokhoz vagy témákhoz, és a tagok szükség szerint csatlakozhatnak a csatornákhoz vagy elhagyhatják azokat!

A csatorna valós idejű szöveges, hang- és videocsevegést, dokumentumok megosztásának és szerkesztésének lehetőségét, valamint online értekezletek ütemezésének és az azokban való részvételnek a lehetőségét kínálja a tagoknak. Például egy termékmarketing-csapat használhatja a csatornát egy új termék bevezetésének koordinálására, ahol a különböző funkciókban dolgozó partnerek valós időben megvitathatják ötleteiket és együttműködhetnek a dokumentumokon.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Hívások, hangposta és hívásátirányítás csoportos együttműködéshez

Whiteboard alkalmazás ötleteléshez és brainstorminghoz

Automatikus szinkronizálás és verziótörténet-követés

Csevegések, feladatok és megosztott teendőlisták

A Microsoft Teams korlátai

Korlátozott integráció más, nem Microsoft termékekkel

A túl sok funkció megnehezítheti a munka hatékonyságának javítását.

A Microsoft Teams árai

A Microsoft Project két fizetős árazási megoldást kínál, a csapat és a szoftver követelményeitől függően: Business és Home.

Microsoft Teams értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (több mint 8000 értékelés)

G2: 4,3/5 (több mint 13 000 értékelés)

11. nTask

via nTask

A nTask feladat- és projektmenedzsment platform segít a csapatoknak és az egyéneknek a feladatok prioritásainak meghatározásában, kezelésében és az azokhoz való együttműködésben egy helyen. A feladatlisták, Kanban táblák, ütemtervek, Gantt-diagramok, időkövetés és testreszabott irányítópultok mellett hatékony csapatmunkát segítő eszközöket is kínál.

Az nTask automatizált emlékeztető és értesítési rendszerének köszönhetően a csapatok mindig tájékozottak a határidőkkel és más fontos frissítésekkel kapcsolatban. A felhasználók például beállíthatnak automatikus emlékeztetőket, amelyek három nappal a feladat határideje előtt kerülnek elküldésre.

Az nTask legjobb funkciói

Gantt-diagramok és feladatfüggőségek

Dokumentummegosztás és fájlkezelés

Időbecslések

Válasz később

nTask korlátai

A nagy fájlok csatolása megosztáskor a szokásosnál hosszabb időt vesz igénybe.

Csak 50 főnél kevesebb taggal rendelkező csapatok számára alkalmas.

nTask árak

Premium : 20 USD/hó 5 felhasználó számára

Üzleti : 60 USD/hó 5 felhasználó számára

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a nTasknál.

nTask értékelések és vélemények

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

G2: 4,4/5 (10+ értékelés)

12. Basecamp

via Basecamp

A Basecamp egy projektmenedzsment eszköz távoli csapatok számára, amelynek segítségével minden munkával kapcsolatos információt és beszélgetést egy helyen központosíthatnak. A csapatok teendőlistákat készíthetnek, eseményeket tervezhetnek és fájlokat oszthatnak meg, így könnyen nyomon követhetik a munkájukat.

Ezenkívül a Basecamp beépített üzenőfal és csevegő funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy valós időben kommunikáljanak és osszák meg az információkat. A csapat tagjai például az üzenőfalon oszthatják meg a haladásukkal kapcsolatos friss információkat és tehetnek fel kérdéseket, míg a csevegő funkció segítségével gyorsan kapcsolatba léphetnek a többi csapattaggal és megbeszélhetik ötleteiket.

A Basecamp legjobb funkciói

Hill Charts, hogy vizuálisan láthassa az idő múlásával bekövetkező emelkedő vagy csökkenő tendenciákat

A Hey! menü egyetlen menüben egyszerűsíti az értesítéseket.

Jelentkezzen be egy automatikus szavazással a csapat számára

Alkalmazáson belüli egyéni vagy csoportos közvetlen üzenetek

A Basecamp korlátai

Nincsenek feladatprioritások (nézze meg a Basecamp alternatíváit

Korlátozott előrehaladás-követési funkció

A Basecamp árai

Korlátlan felhasználók száma : 299 USD/hó, éves számlázással

Freelancerek, startupok vagy kisebb csapatok számára: 15 USD/hó felhasználónként

Basecamp értékelések és vélemények

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

G2: 4,1/5 (több mint 5000 értékelés)

13. Monday. com

via Monday

A Monday.com egy felhőalapú projektmenedzsment platform, amelyet csapatok együttműködésére, a haladás nyomon követésére és a kommunikáció javítására fejlesztettek ki. Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy könnyedén feladatokkal lássák el a munkatársakat, határidőket és mérföldköveket állítsanak be, felelősségeket osszanak ki és figyelemmel kísérjék a teljesítményt.

Ezenkívül valós idejű betekintést nyújt a felhasználóknak a munkafolyamatba, így mindenki ugyanazon az oldalon állhat a határidők, elvárások és az előrehaladás tekintetében. A Monday nem kínál csevegő funkciót, ezért a Slack, a Microsoft Teams vagy a Zoom eszközökkel való integráció segít növelni a termelékenységet.

A Monday legjobb funkciói

Testreszabható irányítópultok és automatizálás

Függőségek nyomon követése a projektek kezeléséhez

Munkaterhelés-kezelés

Biztonságos fájltárolás

Hétfői korlátozások

Az Időkövetés oszlop funkció csak a Pro és Enterprise csomagokban érhető el.

A funkciók és a felület megismerése meredek tanulási görbét igényel (nézze meg a Monday alternatíváit

Hétfői árak

Egyéni : Örökre ingyenes

Alap : 8 USD/hely havonta, 3 helytől kezdődően

Standard : 10 USD/felhasználó/hónap, minimum 3 felhasználó

Pro : 16 USD/felhasználó/hónap, 3 felhasználótól kezdődően

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Monday-nál.

Hétfői értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (több mint 3300 értékelés)

G2: 4,7/5 (több mint 6600 értékelés)

Hasonlítsa össze a Monday-t a ClickUp-pal!

14. Flock

via Flock

A csapatok könnyedén együttműködhetnek, kommunikálhatnak és dolgozhatnak együtt a Flock segítségével, egy felhőalapú együttműködési és kommunikációs platformmal. A felhasználók számára számos eszköz és funkció áll rendelkezésre, többek között csevegés, videokonferencia, fájlmegosztás, projektmenedzsment és feladatkövetés.

A Flock egy intuitív, felhasználóbarát platformot is biztosít a felhasználók számára, amely megkönnyíti a csapatok közötti kapcsolattartást, még akkor is, ha távoli helyszínen dolgoznak. Emellett segít biztosítani, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és ugyanazon a cél felé törekedjen!

A Flock legjobb funkciói

Csatornán belüli szavazások névtelen válaszadási lehetőséggel

Alkalmazáson belüli videokonferencia egyéni vagy csapatmegbeszélésekhez

Fájlmegosztáshoz használja a Mellékletválasztó gombot.

Nyilvános és privát üzenetcsatornák

A Flock korlátai

A fejlett testreszabási lehetőségek az Enterprise szintű csomagokhoz tartoznak.

Megtanulása nehéz, de stabil és következetes csapatmunka-folyamatokat lehet vele kialakítani a platformon belül.

Flock árak

Ingyenes

Pro : 4,50 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Flocknál.

Flock értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

15. Airtable

az Airtable segítségével

Az Airtable egy webalapú szoftver, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy táblázatszerű formátumban hozzanak létre és kezeljenek adatbázisokat. Ötvözi az adatbázis funkcionalitását a táblázatkezelő programok egyszerű használatával, így népszerű eszközzé vált az adatok kezelésében és szervezésében.

Az Airtable elősegíti a csapatmunkát azáltal, hogy központi helyet biztosít az információk tárolásához és kezeléséhez, amelyhez több csapattag is könnyen hozzáférhet, megoszthatja és szerkesztheti azokat.

Az Airtable-ben a projektmenedzserek egyedi mezőket, űrlapokat és nézeteket létrehozva úgy strukturálhatják és szervezhetik az adatokat, ahogyan az a csapatuk számára a legcélszerűbb. Az egyedi mező létrehozásával, amelyben a rekord „prioritási” státusza tárolható, a felhasználó szűrheti a nézeteket és rendezheti a táblázatokat, hogy gyorsan azonosíthassa a magas prioritású elemeket.

Az Airtable legjobb funkciói

Bővítmények táblázatok, grafikonok és legfontosabb mutatókból álló irányítópultok létrehozásához

Adatok szinkronizálása más platformokkal és alkalmazásokkal az információk egyszerűsítése érdekében

Kódolás nélküli felület az adatok csoportosításához vagy rendezéséhez

Javascript funkció az automatizálás kiterjesztéséhez

Az Airtable korlátai

Korlátozott képesség a különálló csapatok és egyéni munkafolyamatok kezelésére (nézze meg az Airtable alternatíváit

Alapvető időkövetési funkció más csapatmunkát segítő eszközökhöz képest

Airtable árak

Ingyenes csomag

Plusz : 10 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Pro : 20 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az Airtable-nél.

Airtable értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

G2: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Bónusz: Airtable kontra Coda | Airtable kontra Monday

A kollaborációs szoftverek előnyei a csapat számára

Az együttműködési szoftverek forradalmasítják a modern munkahelyeket. Összehozzák a csapatokat, elősegítik a zökkenőmentes kommunikációt és a hatékony feladatkezelést. Íme néhány előny, amelyet a vállalatok az együttműködési szoftverek használatával elérhetnek:

Javítja a csapatmunkát : Megkönnyíti az ötletek, fájlok és frissítések valós idejű megosztását, így nincs szükség állandó megbeszélésekre és e-mailek váltására.

Központosítja a projektmenedzsmentet : Lehetővé teszi a feladatok kiosztását, nyomon követését és frissítését, biztosítva az átláthatóságot és növelve a csapaton belüli felelősségvállalást.

Megkönnyíti a távmunkát : A felhőalapú eszközökkel a csapat tagjai bárhonnan és bármikor hozzáférhetnek a munkához, támogatva a termelékenységet a földrajzi távolságoktól függetlenül.

Integrálható más üzleti szoftverekkel : Egyszerűsíti a munkafolyamatot azáltal, hogy csökkenti a több alkalmazás közötti váltás szükségességét, így több idő jut a fő feladatokra.

Elősegíti a hatékonyságot, az átláthatóságot és a rugalmasságot: végső soron előmozdítja az üzleti sikert.

Egységesítse csapatát az együttműködési szoftverekkel

A csapatmunkát támogató szoftverek előnyei miatt ezek minden csapat számára elengedhetetlen eszközök, függetlenül attól, hogy hol dolgoznak. A titok az, hogy olyan szoftvert találjon, amely elegendő funkcióval és képességgel rendelkezik ahhoz, hogy megoldja a csapatok mindennapi kihívásait.

Az egyetlen megoldás? ClickUp. ?

Vizualizálja feladatait és működjön együtt a csapattal a ClickUp több mint 15 nézetének segítségével, beleértve a Listát, a Táblát és a Csevegést.

A ClickUp az egyetlen eszköz ezen a listán, amely teljesen átlátható és együttműködésen alapuló munkaterületet biztosít a csapatok számára, hogy gyakorlatilag bárhonnan a világon nyomon követhessék a projekt előrehaladását, megtervezhessék a feladatokat és hatékonyabban kommunikálhassanak.

Az alkalmazáson belüli csevegéssel, több száz testreszabható funkcióval és több mint 1000 integrációval, amelyekkel összesítheti az összes munkáját, a ClickUp az ideális csapatkommunikációs szoftver minden területen.

Mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és nézze meg, hogyan javul a csapatmunka hihetetlen mértékben.