10 ingyenes termékmarketing-terv sablon kampányok tervezéséhez

A megfelelő termékmarketing stratégiák kidolgozásához egy egész falu szükséges – és a megfelelő termékmarketing sablon!

A termékmarketing sablonok mindenféle formában és méretben kaphatók, és segítenek a termékmenedzsment minden szakaszában a termékcsapatoknak időt megtakarítani, javítani a csapaton belüli együttműködést és csökkenteni a hibalehetőségeket azáltal, hogy biztosítják az összes fontos elem figyelembevételét.

Bár stratégiáinak végrehajtása során valószínűleg több termékmarketing-sablont is kombinál, a csapatának és termékének legmegfelelőbb sablon megtalálása – enyhén szólva is – megterhelő feladat lehet. 😳

Annyi lehetőség közül választhat, hogy fontos pontosan tudni, mit vár el a termékmarketing-sablontól, mielőtt letölti azt. Mi pedig itt vagyunk, hogy segítsünk. 🙂

Olvassa el cikkünket, amelyben bemutatjuk a termékmarketing-sablon használatának előnyeit, a legfontosabb funkciókat és 10 ingyenes sablonpéldát, amelyeket a ClickUp-pal használhat – ez a termelékenységi platform minden termékmarketinges számára elengedhetetlen!

Mi az a termékmarketing-sablon?

A termékmarketing egy termék vagy szolgáltatás promóciójának és értékesítésének hátterében álló folyamat és stratégia – és ez nem kis feladat. A hatékony termékmarketinghez alaposan meg kell ismerni magát a terméket, valamint a célközönséget, az ügyfelek problémáit, a termék fejlesztési tervét és egy vonzó narratívát, amely ösztönzi az értékesítést.

Emellett szoros együttműködésre van szükség más csapatokkal, például az értékesítési és a termékfejlesztési csapattal, hogy minden részleg összhangban legyen a rövid és hosszú távú célokkal. A kiváló minőségű termékmarketing-sablonokat bármelyik csapat felhasználhatja, és segíthetnek a legfontosabb tevékenységek elvégzésében és szervezésében, például piackutatás, elemzés, árstratégia, pozícionálás, üzenetküldés, értékesítés támogatása, ügyfél-visszajelzések és még sok más. 🤓

Tegye láthatóvá feladatait a ClickUp több mint 15 nézetével, beleértve a Listát, a Táblát és a Naptárat

Alapvetően a termékmarketing-sablonok előre elkészített, testreszabható eszközök, amelyek segítenek a marketingeseknek a termékmarketing-stratégiájuk megtervezésében és végrehajtásában. De ha jobban belemegyünk a részletekbe, a termékmarketing-sablonok formátuma és felépítése nagyon eltérő lehet! A táblázatoktól a diákig és a kész dokumentumokig a termékmarketing-sablonok gyakorlatilag bármilyen formát ölthetnek.

A jó hír azonban az, hogy ha egyszer megtalálta a csapatának leginkább megfelelő termékmarketing-sablonokat, akkor nem kell minden új termék bevezetésekor újrakezdenie a keresést. A sablonok segítenek kialakítani egy szabványosított megközelítést, amely javítja termékmenedzsment-készségeit és a jövőbeli marketingkampányok kezelését. Így amikor eljön az ideje egy újabb kampánynak, megbízható kiindulási pontja lesz, ahonnan marketingtevékenységeit megkezdheti.

Válasszon a ClickUp sablonközpontjában előre elmentett sablonok közül, vagy készítsen saját sablont, amelyet jövőbeli projektekhez használhat.

Készen állsz arra, hogy többet tudj meg a termékmenedzsmentről? Kezdd egy átfogó termékmenedzsment sablonnal a legjobb munkamenedzsment eszközökhöz! A konzisztencia és az időmegtakarítás mellett a termékmarketing sablonok egyszerűsítik a meglévő marketingtervezési folyamatokat és optimalizálják az erőforrásokat – ez minden szempontból előnyös helyzet!

A legjobb termékmarketing-terv sablonok alapvető elemei

Ahhoz, hogy egy hatékony termékmarketing-sablon összes előnyét kihasználhassa, számos fontos tulajdonságra kell figyelnie:

Könnyű használat

Rugalmasság és testreszabhatóság

Részletekre figyelő és átfogó

A termékhez való relevancia, bevált gyakorlatok és aktuális piaci trendek

Rendkívül vizuális

Alakzatokat feladatokká alakíthat a ClickUp Whiteboardon, hogy azonnal elkezdhesse megvalósítani a folyamatábráját.

Fontos figyelembe venni azt is, hogy milyen célra szeretné használni a termékmarketing sablont, kompatibilis-e az Ön által preferált termékmenedzsment eszközzel, és hogy a sablon hozzáférhető-e más tagok és érdekelt felek számára, hogy szükség szerint megtekinthetik vagy szerkeszthetik. A termékmenedzsment funkciók közül a következőket érdemes előtérbe helyezni:

10 ingyenes termékmarketing-sablon kampányok tervezéséhez

A ClickUp az egyetlen olyan hatékony termelékenységi eszköz, amely az összes alkalmazásból származó munkádat egyetlen együttműködési platformra összegyűjti, ami minden termékmarketing-csapat számára jelentős időmegtakarítást jelent!

Alkalmazzon bármelyiket (vagy mindet) ebből a 10 termékmarketing-sablonból a ClickUp munkaterületén, hogy kidolgozza álmai termékmarketing-stratégiáját, kezdve egy részletes ütemtervvel egészen a következő termékbevezetésig!

1. Termékfejlesztési ütemterv sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont A ClickUp termékfejlesztési sablon segítségével átfogó képet kaphat termékének jövőképéről, irányvonaláról, valamint a funkciók és kezdeményezésekkel kapcsolatos elkötelezettségekről.

A ClickUp termékfejlesztési sablonja egy magas szintű áttekintést nyújt marketing elképzeléseiről, stratégiájáról és követelményeiről egy együttműködésen alapuló digitális táblán – ez az ideális eszköz az érdekelt felek számára történő bemutatáshoz. A termékfejlesztési terv kidolgozása hatalmas feladat, és ez a sablon mappa megoldja ezt a következőképpen:

10 egyéni állapot

15 egyéni mező

Négy feladatcímke

Hét munkafolyamat-nézet

Két automatizálás

És még sok más. 🤩

Ráadásul ez a sablon nem csak a termékfejlesztési terv elkészítésében segít, hanem annak megvalósításában is! Előre elkészített listával, amely heti szinten irányítja a terv végrehajtását, és formázott ClickUp Doc dokumentummal, amelyben részletes kiadási megjegyzéseket lehet írni.

Bár ez egy fejlett sablon, rengeteg forrás áll rendelkezésre, amely segíti Önt a munkafolyamatokba való integrálásában, beleértve egy átfogó sablon útmutatót és súgó dokumentumokat.

2. Termékmarketing-terv sablon a ClickUp-tól

Termékmarketing-terv sablon a ClickUp-tól

Megvan a termékfejlesztési terved, mi a következő lépés? Egy remek termékmarketing terv, amely segít új kezdeményezéseket kidolgozni és a feladatok fontossági sorrendjét meghatározni! A ClickUp termékmarketing terv sablonja pontosan ebben segít. Hat egyéni státusszal, egyéni mezőkkel és öt munkafolyamat-nézettel ez a sablon kissé kevésbé sűrű, mint az első, de ez a kezdőknek is könnyen használható eszköz még mindig nagyon hatékony!

Vizualizálja céljait és legfontosabb eredményeit egy dinamikus listán, amelyet szűrhet, rendezhet és könnyen frissíthet az egyes feladatokban előre elkészített állapotok és mezők segítségével. Ezután kövesse nyomon az előrehaladását egy részletes Kanban táblán a ClickUp táblanézetének segítségével.

Ezenkívül a Bevezetés súgó dokumentum végigvezeti Önt a sablon csapatba való bevezetésének minden részletén. Lépésről lépésre elmagyarázza, hogyan adja meg termékének adatait, hogyan hozhat létre új feladatokat, és hogyan használhatja ki a sablon adta lehetőségeket a legteljesebb mértékben.

Nézze meg, hogyan segítheti marketingtervező szoftverünk termékcsapatát!

3. Termékjellemzők mátrix sablon a ClickUp-tól

Termékjellemzők mátrix sablon a ClickUp-tól

Minden termékmarketing-kampányhoz sok kutatás és kritikus gondolkodás szükséges, beleértve azt a folyamatot is, hogy melyik termékbe érdemes először időt fektetni. A ClickUp termékjellemzők mátrix sablonja összehasonlítja a különböző termékek különböző jellemzőit, hogy segítsen a következő projektjéhez a legstratégiaibb döntéseket meghozni.

Ez a lista sablon öt előre megtervezett nézetet használ, amelyek testreszabható feladatokkal vannak feltöltve, hogy könnyen hozzáadhassa projektadatait. Tekintse át összes projektjét egy áttekinthető formátumú listában, majd mélyüljön el a termékmarketing szoftver és hardver funkcióinak részleteiben, és rendezze őket egy intuitív táblázatba a ClickUp táblázatos nézetének segítségével. Innen a sablonban található Kanban táblával magas szinten kezelheti az egyes funkciók előrehaladását.

4. Digitális termék ellenőrzőlista sablon a ClickUp-tól

Digitális termék ellenőrzőlista sablon a ClickUp-tól

Még ha rendelkezik is egy hatékony termékmenedzsment rendszerrel, amelyben tárolhatja feladatait, adatait, előrehaladását és projektbeszélgetéseit, fontos, hogy kétszer ellenőrizze munkáját, és ne hagyjon ki semmit. Más szóval, gondoskodjon arról, hogy kéznél legyen egy végső ellenőrzőlista!

A ClickUp digitális termékellenőrző lista sablonja egyszerűen használható és mindenki számára könnyen hozzáférhető, ugyanakkor a digitális projekt megvalósításának minden elemét lefedi a kezdetektől a befejezésig. Ez a ClickUp Doc sablon előre formázott szakaszokkal rendelkezik a termékadatok, a csomagolási ellenőrző listák, az értékesítési tervek és egyéb termékmarketing tevékenységek számára. Mivel a ClickUp Docs természeténél fogva együttműködésen alapul, ingyenesen használható és bármely feladathoz kapcsolható, az érdekelt felek, a termékcsapat többi tagja és az ügyfelek a projekt előrehaladtával valós időben megtekinthetik vagy frissíthetik az ellenőrzőlistát.

5. Termékismertető sablon a ClickUp-tól

Termékismertető sablon a ClickUp-tól

Ha tetszett az előző ellenőrzőlista sablon, akkor imádni fogja a ClickUp termékismertető sablonjában található további részleteket és oldalakat. Ez a nyolc oldalas ClickUp Doc tartalmazza a teljes ismertetőt, egy előre megtervezett kétoldalas dokumentumot, a kiadási tervet, a verzióintegrációkat, a mellékleteket és még sok mást.

A projekt fejlesztésének lehető leghatékonyabb előrehaladását szolgáló, kitölthető sablon segítségével a többfunkciós csapatok egy áttekinthető dokumentumban együttműködhetnek a termék specifikációin, visszajelzése ken és feladat okon. Ezenkívül a ClickUp Docs élő szerkesztési funkciójával kidolgozhatja és rendszerezheti legfontosabb céljait és megoldásait, így a csapat tagjai egymást nem zavarva, egymással együttműködve dolgozhatnak.

Miután elvégezte a dokumentum egyedi szerkesztését, egyszerűen elmentheti a szerkesztett dokumentumot új sablonként a jövőbeli projektekhez.

6. Új termékfejlesztési sablon a ClickUp-tól

Új termékfejlesztési sablon a ClickUp-tól

Miután befejezte a fenti termékleírás-sablonon való közös munkát, itt az ideje, hogy a ClickUp új termékfejlesztési sablonjával megvalósítsa terveit. Ez az előre betöltött lista kezdőbarát, áttekinthető és könnyen követhető. Négy egyéni állapot a haladás nyomon követéséhez, hat egyéni mező és öt munkafolyamat-nézet segítségével a termékmarketing-menedzser könnyedén nyomon követheti a legfontosabb mérföldköveket, a teljesítendő feladatokat és természetesen a csapatot is.

Összegezze az egész projektet egy intuitív listában, majd bontsa le a projekt ütemtervét és a teendőket a ClickUp idővonal nézetével és a Kanban-szerű táblázat nézetével.

7. Termékbevezetési ellenőrzőlista sablon a ClickUp-tól

Termékbevezetési ellenőrzőlista sablon a ClickUp-tól

A ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista sablonja egy átfogó forrás a termékmarketing csapatok számára, amely biztosítja, hogy a termékbevezetés (vagy újrabevezetés) minden fontos elemét figyelembe vegyék. A sablon tartalmazza a bevezetés előtti előkészületeket, a bevezetés napján végzendő tevékenységeket és a bevezetés utáni nyomon követést, hogy a bevezetési folyamat nyüzsgése közben ne maradjanak figyelmen kívül fontos elemek.

Felhasználóbarát kialakításának és testreszabható funkcióinak köszönhetően a termékbevezetési ellenőrzőlista sablon az egyes termékek igényeihez igazítható, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben vagy aszinkron módon kövessék nyomon a haladást, feladatok kiosztását és a projektekben való együttműködést.

8. Termékstratégiai sablon a ClickUp-tól

Termékstratégiai sablon a ClickUp-tól

A ClickUp termékstratégiai sablonja hasznos azoknak a termékcsapatoknak, amelyek a piaci trendek és az ügyfelek igényei alapján szeretnék meghatározni és prioritásba rendezni termékmarketing-stratégiájukat. A termékstratégiai sablon egy teljes mappát alkalmaz a platformon, és külön listákat tartalmaz a funkciók, a projekt ütemtervek és a csapat szervezéséhez.

Minden listán belül előre elkészített nézeteket találsz az adott kategóriába tartozó feladatok kezeléséhez, beleértve a ClickUp táblázatos nézetét az összes funkció áttekintéséhez, egy idővonal nézetet a menetrend vizualizálásához, valamint több előre elkészített Kanban táblát.

9. Termékigény-sablon a ClickUp-tól

Termékigény-sablon a ClickUp-tól

Ha pedig a termék elindításához nem csak egy mappára van szüksége, akkor a ClickUp termékigény-sablonja biztosan Önnek való. Ez a sablon egy külön teret ad a ClickUp platformjához, és célja, hogy javítsa az érdekelt felek és a termékcsapat közötti együttműködést a projektigények meghatározása, a stratégiai döntések meghozatala és a kiadási tervek kidolgozása érdekében.

Ez a sablon 17 egyéni állapotot is tartalmaz, amelyekkel mindenféle feladat előrehaladását láthatóvá teheti, valamint hét ClickApp-ot, például időkövetést, prioritásokat, címkéket és függőségi figyelmeztetéseket, hogy folyamatai a lehető legzökkenőmentesebben működjenek.

10. Termékárazási sablon a ClickUp-tól

Termékárazási sablon a ClickUp-tól

A ClickUp termékárazási sablonja tökéletes azoknak a termékmarketing csapatoknak, amelyek versenyképes és jövedelmező árazási stratégiát dolgoznak ki. Ez az árlista sablon segít elemezni a lehetséges költségeket, meghatározni az árazási célokat és azonosítani az árazási lehetőségeket, amelyek összhangban vannak a termék értékajánlatával. Ez a sablon két egyéni állapottal és három munkafolyamat-nézettel rendelkezik, de az egyéni mezőkkel válik igazán életteli.

Adjon hozzá mezőket, például termékkategóriát, tömeges egységárat, márkát, standard egységárat, minimális rendelési mennyiséget és egyebeket, hogy bármely nézetből és bármely feladatból gyorsan hozzáférhessen a fontos információkhoz.

Hozza ki a legtöbbet termékmarketing-sablonjából

Mindenre van termékmarketing-sablon. A fenti 10 példa pedig ezt bizonyítja!

Ezek a kész források stratégiai keretrendszert nyújtanak ötleteinek rendszerezéséhez, betekintések gyűjtéséhez, kutatások összeállításához, termelékenységének racionalizálásához és még sok máshoz. Ráadásul ezeket a sablonokat a ClickUp készítette a ClickUp számára, így gyakorlatilag garantáltan javítják az élményét a hatékony platformon.

Ha még ma regisztrál a ClickUp-ra, hozzáférhet az ebben a cikkben felsorolt összes sablonhoz, valamint több száz termelékenységet növelő funkcióhoz, több mint 1000 integrációhoz és még sok máshoz.