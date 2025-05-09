Több mint 15 termékmenedzsment KPI és mutató, amelyet érdemes nyomon követni

A számok történeteket mesélnek. A termékmenedzsment stratégiákban ezek a történetek milliárd dolláros döntéseket irányítanak.

De itt van a bökkenő: a legtöbb termékcsapat elmerül az adatok tengerében, anélkül, hogy tudná, melyik mutatók a fontosak.

A kihívás? A zajból kiemelni a jelet. Sok csapatnak nehézséget okoz annak meghatározása, hogy mely KPI-k igazán fontosak a termékeik szempontjából.

Ennek oka, hogy a termékmenedzser mindennapi munkájában a megfelelő termék-OKR-ek nyomon követése nem csupán számok gyűjtéséről szól, hanem arról, hogy mi hoz változást.

Ebben a blogbejegyzésben több mint 15 alapvető KPI-t talál, amelyek segítségével felismerheti a növekedési lehetőségeket, korán felismerheti a problémákat és okosabb termékdöntéseket hozhat.

Mik a termékmenedzsment KPI-k?

A termékmenedzsment keretrendszerek és KPI-k segítenek mérni a fontos tényezőket, a felhasználói elkötelezettségtől a bevételekre gyakorolt hatásokig.

Gondoljon a KPI-kra úgy, mint termékének egészségügyi mutatóira. Ahogyan az orvos ellenőrzi a létfontosságú jeleket, úgy Ön is nyomon követi ezeket a mutatókat, hogy korán felismerje a problémákat, és okos döntéseket hozzon termékének jövőjéről. Ezek a mérések irányt mutatnak termékcéljainak, és segítik a csapatokat, hogy a valódi eredményekre koncentráljanak.

A termék KPI-k általában négy fő kategóriába sorolhatók:

Bevételi mutatók: Kövesse nyomon termékének pénzügyi teljesítményét olyan mutatók segítségével, mint a bevétel növekedése és a haszonkulcs.

Vásárlói betekintés: Tartsa szemmel a felhasználói elégedettséget és lojalitást olyan mutatók segítségével, mint a Net Promoter Score (NPS) és a megtartási arányok.

Folyamat hatékonyság: Figyelje nyomon fejlesztőgépének működését a ciklusidők és a hibajavítási sebességek mérésével egy Figyelje nyomon fejlesztőgépének működését a ciklusidők és a hibajavítási sebességek mérésével egy termékmenedzsment irányítópulton.

Termék teljesítmény: Figyelje meg, hogyan használják a felhasználók a funkciókat, és mérje fel az általános minőséget az elfogadási arányok és a hibák nyomon követése alapján.

Sok csapat szembesül a termékmenedzsmentben gyakori kihívásokkal, például túl sok mutató mérése vagy olyan látszólag jó, de az üzleti növekedést nem elősegítő mutatókra való összpontosítás.

🧠 Érdekesség: A kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket) a 20. században Frederick Taylor fogalmazta meg, aki adatok segítségével követte nyomon, hogy a vállalatok mennyire teljesítik céljaikat. Célja az volt, hogy a gyárak és más vállalkozások hatékonyabban működjenek és többet termeljenek.

Nyomon követendő kulcsfontosságú termékmenedzsment KPI-k

A legsikeresebb termékmenedzserek stratégiájukat nem megérzéseikre, hanem termékmenedzsment eszközökkel gyűjtött kemény adatokra alapozzák.

Itt található egy részletes áttekintés a termékmenedzsment alapvető KPI-jeiről, amelyek segítenek mérni és javítani termékének teljesítményét.

Üzleti teljesítmény KPI-k

Terméke pénzügyi helyzetét folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Ezek az üzleti teljesítménymutatók teljes képet adnak Önnek.

Ezek a mutatók elengedhetetlenek a termékmenedzsment folyamatában. A bevételi források és a haszonkulcsok elemzésével betekintést nyújtanak a termék pénzügyi helyzetébe, lehetővé téve a vállalkozások számára a teljesítmény nyomon követését és a megalapozott döntések meghozatalát.

Íme a kategóriába tartozó legfontosabb bevételi mutatók bontása:

1. Bruttó bevétel

Ez az a teljes bevétel, amelyet terméke az értékesítésből realizál, a költségek levonása előtt. Ez mutatja termékének jövedelemtermelő képességét, és gyakran a pénzügyi teljesítmény elemzésének kiindulópontja.

📌 Példa: Ha 1000 darabot ad el 50 dollárért, akkor a bruttó bevétele 50 000 dollár.

2. Nettó bevétel

Ez az összeg marad, miután a bruttó bevételből levontuk a működési költségeket, például a visszatérítéseket, kedvezményeket vagy visszaküldéseket. A nettó bevétel világosabb képet ad arról, hogy mi marad a kiigazítások után.

📌 Példa: ha bruttó bevétele 50 000 dollár, működési költségei pedig 10 000 dollár, akkor nettó bevétele 40 000 dollár.

3. Bruttó árrés

A termék közvetlen gyártási költségeinek figyelembevétele után fennmaradó bevétel százalékos aránya.

A bruttó árrés kiszámításának képlete:

Bruttó árrés % = (bruttó bevétel – gyártási költségek/bruttó bevétel) x 100

Ez tükrözi, hogy mennyire hatékonyan kezeli a termelési költségeket a bevételekhez viszonyítva.

💡Profi tipp: A bruttó árrés javítása érdekében alkudjon ki jobb beszállítói feltételeket, optimalizálja a termelést és szüntesse meg a pazarlást. Ha lehetséges, az árakat ne csak a költségek, hanem az észlelt érték alapján állapítsa meg – a prémium márkák mindig így tesznek!

4. Nettó árrés

A bevétel százalékos aránya a valós nyereséget jelenti, miután figyelembe vették az összes költséget, beleértve az adókat és a rezsiköltségeket.

A nettó árrés kiszámításának képlete:

Nettó árrés % = (nettó bevétel/bruttó bevétel) × 100

Ez a jövedelmezőség végső mérőszáma, amely megmutatja, hogy bevételeinek mekkora része válik nyereséggé.

📖 Olvassa el még: Termékstratégiai sablonok termékcsapatok számára

Bevétel és növekedés KPI-k

A bevétel és a növekedés KPI-k olyan kulcsfontosságú teljesítménymutatók, amelyek nyomon követik termékének pénzügyi pályáját.

Ezek a mutatók segítenek megérteni bevételi forrásait, az egyes ügyfelek által generált értéket, valamint az egy felhasználóra jutó bevételt. Nézzük meg ezeket a kulcsfontosságú mutatókat példákkal illusztrálva:

5. Havi ismétlődő bevétel (MRR)

A havi ismétlődő bevétel (MRR) azt a várható jövedelmet méri, amelyet havonta az előfizetéses ügyfeleitől várhat.

Ez egy kritikus mutató az előfizetéses modellt alkalmazó vállalkozások számára, mivel segít előre jelezni a jövőbeli bevételeket és a pénzügyi stabilitást.

📌 Példa: ha 100 ügyfele van, akik mindegyike havi 50 dolláros csomagot vásárol, akkor az MRR 100×50=5000 dollár. Ez azt jelenti, hogy havonta 5000 dollárral számolhat ezekből az ügyfelekből.

6. Ügyfélélettartam-érték (CLV)

Az ügyfél életre szóló értéke (CLV) azt a teljes bevételt jelenti, amelyet egy ügyfél az Ön vállalkozásával való teljes kapcsolata során várhatóan generál. Ez segít a vállalatoknak meghatározni, hogy mennyit kell befektetniük az ügyfelek megszerzésébe és megtartásába.

A CLV képlete: CLV = átlagos havi bevétel × átlagos ügyfélélettartam (hónapokban)

📌 Példa: ha egy ügyfél havonta 100 dollárt fizet és 2 évig (24 hónapig) marad Önnél, akkor a CLV értéke: 100×24=2400

Tehát ennek az ügyfélnek a CLV-je 2400 dollár.

Ez megmutatja, hogy az ügyfél teljes üzleti kapcsolata során várhatóan mennyit fog keresni Önnek.

👀 Tudta? A hűséges ügyfelek nemcsak hosszabb ideig maradnak, hanem gyakran a legjobb marketingeseivé válnak a szájpropagandán keresztül! A személyre szabás terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalatok 40%-kal több bevételt generálnak, mint az átlagos szereplők.

7. Átlagos bevétel felhasználónként (ARPU)

Az egy felhasználóra jutó átlagos bevétel (ARPU) egy adott időszak (általában egy hónap) alatt egy felhasználó vagy ügyfél által generált átlagos bevételt méri.

A képlet: ARPU = teljes bevétel/teljes felhasználói szám

Például, ha 1000 felhasználó havi 50 000 dollár bevételt generál, az ARPU az alábbi lesz: 50 000/1000 = 50 dollár.

Átlagosan minden felhasználó 50 dollárral járul hozzá a havi bevételéhez.

Akvizíciós KPI-k

Az akvizíciós KPI-k olyan fontos mutatók, amelyek segítségével mérni tudja, mennyire hatékonyan növeli felhasználói bázisát, az új ügyfelek vonzásától a meglévő ügyfelek fizető ügyfelekké alakításáig.

8. Ügyfélszerzési költség (CAC)

Az ügyfélszerzési költség (CAC) az az összeg, amelyet marketingre és értékesítésre fordít az egyes új ügyfelek megszerzésére.

Ez egy alapvető mutató, amely segít megérteni, hogy mennyire költséghatékonyak az ügyfélszerzési erőfeszítései.

A CAC kiszámításának képlete: CAC = teljes marketing- és értékesítési költség / új ügyfelek száma

Tehát, ha egy hónap alatt 10 000 dollárt költött marketingkampányokra és 100 új ügyfelet szerzett, akkor a CAC értéke: 10 000/100=100

CAC = 100 dollár

Ez azt jelenti, hogy minden új ügyfél megszerzése 100 dollárba kerül. A CAC figyelemmel kísérése biztosítja, hogy marketingkiadásai fenntarthatóak legyenek és jó befektetési megtérülést (ROI) eredményezzenek.

💡Profi tipp: Az ügyfélszerzési költség (CAC) csökkentése érdekében összpontosítson az organikus csatornák, például a SEO és a tartalommarketing optimalizálására, az ügyfelek ajánlásainak kihasználására és a megtartás javítására. Az elégedett ügyfél, aki hosszabb ideig marad és továbbadja a hírt, csökkenti a fizetett ügyfélszerzési erőfeszítések nyomását, miközben maximalizálja a ROI-t.

9. Konverziós arány

A konverziós arány azt méri, hogy a látogatók hány százaléka hajt végre egy kívánt műveletet, például regisztrál, terméket vásárol vagy szolgáltatásra fizet elő.

Ez a marketing és értékesítési csatorna hatékonyságának kritikus mutatója.

Képlet: Konverziós arány (%) = (konverziók száma/összes látogató) × 100

Ha termékoldalára 1000 látogató érkezik és 50 előfizető regisztrál, akkor a konverziós arány: (50/1000)×100. Tehát a konverziós arány = 5%

A látogatók 5%-a fizető ügyfél lett.

A konverziós arány javítása gyakran magában foglalja a termékoldal optimalizálását, jobb ösztönzők kínálását vagy a felhasználói élmény egyszerűsítését.

A termékek műszerezésének fontosságáról, a megfelelő ügyfél-visszajelzések gyűjtéséről és ezeknek az adatoknak a kritikus termékdöntések meghozatalában való felhasználásáról egy podcastban, a McKinsey On Building Products-ban Trisha Price, a Pendo.io termékfejlesztési igazgatója a következőket jegyzi meg:

Emlékszik még a Google Glass-ra és a bevezetése körüli nagy felhajtásra és izgalomra? Sok hír és felhajtás övezte, de végül kudarcot vallott, mert nagyon kevesen vásárolták meg vagy használták. Ez azt mutatja, hogy a taps és a felhajtás nem a megfelelő mérőeszközök egy sikeres termék esetében. Meg kell mérnie, hogy milyen értéket nyújt a terméke az ügyfeleknek és a felhasználóknak.

Ügyfél-elégedettségi KPI-k

Az elégedett ügyfelek a sikeres üzleti tevékenység alapját képezik – hűségesek maradnak, többet költenek és továbbadják a hírt. Ahhoz, hogy ügyfelei elégedettek legyenek, mérnie kell tapasztalataikat. Így teheti meg:

10. Ügyfél-elégedettségi pontszám (CSAT)

Kérdezze meg: „1-5-ös skálán mennyire elégedett a termékünkkel?”. A magasabb pontszám azt jelenti, hogy imádják!

11. Nettó ajánlói pontszám (NPS)

Ez a mutató az ügyfélhűséget méri azzal a kérdéssel, hogy „Mennyire valószínű, hogy ajánlaná cégünket egy barátjának?”. A pontszámok -100 és +100 között mozognak, minél magasabb, annál jobb.

12. Ügyfél-erőfeszítés pontszám (CES)

Itt megtudhatja, mennyire könnyen használható a terméke, ha felteszi a következő kérdést: „Mennyi erőfeszítést igényelt ez a feladat elvégzése?”. Minél alacsonyabb a pontszám, annál zökkenőmentesebb az élmény.

Ezek a KPI-k hasznos betekintést nyújtanak az ügyfelek viselkedésébe.

Elkötelezettségi KPI-k

Az elkötelezettségi KPI-k segítenek megérteni, hogy az emberek hogyan használják a termékét. Ez olyan, mintha ellenőrizné, hogy csak beugranak-e, vagy aktívan részt vesznek-e. Így követheti nyomon:

13. Aktív használat

Figyelje a napi aktív felhasználók (DAU) és a havi aktív felhasználók (MAU) számát. Ezek a számok mutatják, hogy az emberek milyen gyakran használják a termékét.

Például, ha 1000 MAU-ja van, de csak 100 DAU-ja, az azt jelenti, hogy az emberek nem térnek vissza naponta. Ez jelzi, hogy ki kell találnia, hogyan növelheti a napi elkötelezettséget – talán értesítések, friss tartalom vagy új funkciók segítségével.

14. Felhasználói viselkedés

Mélyüljön el abban, hogy az emberek hogyan használják a termékét. Az olyan mutatók, mint a munkamenet időtartama (mennyi ideig maradnak a webhelyen) és a funkciók használata (a termék mely részeit használják leggyakrabban) értékes információforrások.

Például, ha egy adott funkciót nagyon sokat használnak, akkor fókuszáljon annak fejlesztésére vagy bővítésére. Ha viszont egy funkciót alig használnak, akkor érdemes lehet átgondolni vagy jobban népszerűsíteni.

🧠 Érdekesség: Kattintott már többször is valamire, ami nem működött? Ezt rage clicknek hívják ; a viselkedéselemző eszközök nyomon követik ezeket, hogy azonosítsák a frusztráló UX-problémákat. Ha a felhasználók rage clickelnek, akkor valami nem működik – vagy legalábbis ők azt gondolják!

Megtartási KPI-k

A megtartási KPI-k azt mutatják, mennyire sikeresen tartja meg felhasználóit – minden a kitartásukon múlik. A következőkre kell összpontosítania:

Az ügyfélmegtartási arány azt mutatja, hogy hány ember marad hűséges az Önökhöz az idő múlásával.

15. A felhasználók megtartása

Például, ha 100 felhasználóval indul, és egy hónap múlva 90 közülük még mindig Önnél van, az 90%-os megtartási arányt jelent – ami elég jó eredmény!

A cél az, hogy ez a szám magas maradjon, vagyis a felhasználók értékeljék az Ön által kínált szolgáltatásokat, és visszatérjenek.

16. Felhasználói visszajelzések

Szeretné, hogy a felhasználók elégedettek legyenek? Hallgasson rájuk! Rendszeresen gyűjtsön visszajelzéseket felmérések vagy felhasználói interjúk segítségével.

Ez segít a problémák korai felismerésében és a fejlesztésre szoruló területek azonosításában. Akár egy problémás pontot javít, akár egy olyan funkciót ad hozzá, amelyet a felhasználók nagyon szeretnének, ezek az információk lehetővé teszik, hogy a felhasználók elkötelezettségét és hűségét megőrizze.

👀 Tudta? Felhasználói visszajelzések = termékek aranybányája! Egy több mint 1200 termékfejlesztő szakember bevonásával készült felmérés jelentős változást tárt fel: a vállalatok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a felhasználói kutatásokra, hogy finomítsák szoftvereiket. A tanulság? Ha nem hallgat a valódi felhasználói visszajelzésekre, akkor vakon tapogatózik!

Hogyan válassza ki a termékstratégiájához legmegfelelőbb KPI-t?

A KPI-k kiválasztásakor a következőket érdemes figyelembe venni:

Megbízható adatforrások: Válasszon olyan KPI-ket, amelyeket nyomon követhet. Gondoskodjon arról, hogy megbízható módszerekkel gyűjthesse és elemezze az adatokat, legyen szó felhasználói visszajelzésekről vagy elemző eszközökről.

Üzleti célok összehangolása: A KPI-knak közvetlenül kapcsolódniuk kell a vállalat küldetéséhez és az általános üzleti sikerhez.

Valós hasznosság: Összpontosítson az intézkedéseket irányító számokra. Például a felhasználói elégedettség nyomon követése segít azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, míg a csapat sebességének figyelemmel kísérése megmutatja, hogy elég gyorsan szállítják-e a funkciókat.

Költség és érték egyensúlya: Egyes mutatók nyomon követése több költséggel jár, mint másoké. Válassza ki azokat, amelyeknél a megszerzett információk igazolják a méréshez szükséges erőforrások felhasználását.

Csapat hozzájárulása: Vonja be az egész termékcsapatot a KPI-k kiválasztásába. A különböző perspektívák segítenek biztosítani, hogy valóban a legfontosabb tényezőket mérje.

Egyértelmű célok: Állítson be konkrét, elérhető célokat minden KPI-hez. Ezzel a csapatok konkrét célokat kapnak, amelyek felé törekedhetnek.

📖 Olvassa el még: Ingyenes termékmenedzsment sablonok

Hogyan lehet nyomon követni a termékmenedzsment KPI-ket?

A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy elmulaszt egy kritikus döntést a szétszórt dokumentumok miatt, míg csak 8% használ projektmenedzsment eszközöket. Ez egyértelmű felhívás a termékmenedzsereknek: szervezzék, központosítsák és kövessék nyomon a folyamatokat. A kiváló termékek kiváló végrehajtással kezdődnek!

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson.

Kellock Irvin, a ClickUp felhasználója, az EDF Renewables termékmenedzsere így nyilatkozik:

Termékvezetőként az én feladatom, hogy megóvjam mérnökeink idejét, és biztosítsam, hogy ne csak a jelenlegi munkánkról, hanem a jövőbeli kötelezettségeinkről is tájékozottak legyenek – a ClickUp segít ebben. A ClickUp segít elkerülni a „káosz” állapotot. Most már a lehető legproaktívabbak lehetünk a projektekkel kapcsolatban, amelyeken dolgozunk.

A termékek kezelése során a KPI-k nyomon követése nem lehet olyan, mintha lángoló fáklyákkal zsonglőrködne.

Így állíthatja be a ClickUp-ot termékfejlesztő csapatok számára:

1. ClickUp Dashboards bevezetése valós idejű betekintés érdekében

A ClickUp Dashboards összesíti az összes termékmutatót egyetlen nézetben, így egyszerűen felismerhetőek a problémák és a lehetőségek.

Értékes betekintést nyerhet a ClickUp irányítópultok segítségével Kövesse nyomon az összes termékmenedzsment mutatószámot a ClickUp Dashboards alkalmazásban, hogy valós idejű betekintést nyerjen.

Kövesse nyomon az összes termékmenedzsment mutatószámot a ClickUp Dashboards alkalmazásban, hogy valós idejű betekintést nyerjen.

A műszerfalak egyben az egyetlen megbízható információforrásává is válnak, mivel a legfontosabb információkat egy helyen összpontosítják. Több forrásból gyűjtik össze az adatokat, és pontosan úgy jelenítik meg azokat, ahogyan Önnek szüksége van rájuk.

A kördiagram widgetek segítségével egy pillanat alatt áttekintheti az összes sprint feladat állapotát. Ez segít a szűk keresztmetszetek korai azonosításában és a fejlesztés ütemterv szerinti haladásában.

2. Célkövetés a ClickUp Goals segítségével

Szeretné az elvont termékmenedzsment célokat mérhető eredményekké alakítani? A ClickUp Goals segít a nagy célokat kisebb részekre bontani és valós időben nyomon követni az előrehaladást.

Kövesse nyomon a termékmenedzsment OKR-jeinek elérését a ClickUp Goals segítségével.

Határozza meg fő célját a ClickUp Goals alkalmazásban, majd ossza fel kisebb heti célokra. A 25%-os elfogadási cél elérése érdekében a következőket állíthatja be:

1–2. hét: Növelje az elfogadottságot 5%-kal a célzott felhasználói oktatás révén

3–4. hét: További 7% növekedés az alkalmazáson belüli tippek segítségével

5–6. hét: 13%-kal nagyobb elérést érjen el e-mail kampányokkal

Minden célhoz tartozik egy nyomon követési módszer – számok, igaz/hamis jelölőnégyzetek vagy feladat teljesítése. Ahogy a csapata elvégzi a tevékenységeket, a ClickUp automatikusan frissíti az előrehaladást.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp Goals biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását nyomon követhető célokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

Kezdéshez? A ClickUp KPI sablon előre elkészített keretrendszert biztosít a legfontosabb mutatók nyomon követéséhez.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp KPI sablon segítségével vizualizálja a KPI-ket az üzleti siker érdekében.

Használja ki a sablon részletes jelentéseit a következőkre:

Ismerje meg csapata céljainak elérését

Biztosítson egységes célorientáltságot

Kövesse nyomon a teljesítmény alakulását egyértelmű vizuális ábrázolások segítségével.

3. Automatizált jelentések a ClickUp Automations segítségével

Búcsút inthet a kézi jelentéskészítésnek! A ClickUp Automations segít a termékcsapatoknak intelligens, automatizált jelentéskészítéssel nyomon követni KPI-jeiket.

Használja a ClickUp Automations mesterséges intelligencia alapú egyéni mezőit a projektösszefoglalók, értesítések, frissítések, e-mailek és egyebek automatizálásához.

Állítson be automatikus heti KPI-jelentéseket, hogy mindenki tájékozott legyen a projekt előrehaladásáról.

Adjon hozzá egyéni mezőket, például „Haladás”, „Osztály”, „Célérték” és „Tényleges érték”, hogy nyomon követhesse a mutatókat. Ezután használja az egyéni nézeteket – összefoglaló nézet, osztályos OKR nézet, haladás nézet és idővonal nézet – hogy különböző szögekből tekintse meg a KPI-ket.

A ClickUp integrációk segítségével kedvenc elemző eszközeit is bevonhatja munkaterületébe.

Hívja le az adatokat a Mixpanelből és a Google Analyticsből, hogy egyedi diagramokat készítsen, amelyek a felhasználók tényleges viselkedését és a termék teljesítményét mutatják.

Csatlakozzon minden fontos eszközéhez a ClickUp Integrations segítségével.

Kössön össze pull requesteket, commitokat és ágakat konkrét feladatokhoz, hogy mindenki összhangban legyen. Minden

A GitHub tevékenységek megjelennek a ClickUp feladataidban, így pontosan tudod, mi történik az egyes funkciókkal vagy javításokkal.

5. A ClickUp Brain beépítése az elemzésbe

A termékmenedzserek tudják, mi a teendő: végtelenül hosszú megbeszélések, számtalan nyomon követendő feladat és hatalmas mennyiségű feldolgozandó adat. Itt jön be a ClickUp Brain, amely elvégzi a rutin feladatokat, míg Ön a stratégiára koncentrálhat.

Kérjen termékfejlesztési frissítéseket, vagy hozzon létre egy egyedi termékfeladatot a ClickUp Brain segítségével.

A terméktervezési ülések után a Brain a megbeszélés témáit egyértelmű következő lépésekre bontja. Például, amikor a csapata új funkciók ötleteit vitatja meg, a Brain a következőket teheti:

Rendezze az ötleteket fejlesztési fázisokba

Hozzon létre alfeladatokat a kutatáshoz és az érvényesítéshez

Cselekvési tételeket rendeljen a csapat tagjaihoz

A Brain automatikus kitöltési funkciói túlmutatnak az alapvető űrlapkitöltésen. A termékleírások vagy felhasználói történetek frissítésekor releváns adatokat tud lekérni hasonló korábbi projektekből, megfelelő címkéket és kategóriákat javasolhat, és a feladat kontextusa alapján automatikusan kitöltheti az egyéni mezőket.

A termékmenedzsment KPI-k mérésével kapcsolatos kihívások kezelése

Íme a termékcsapatok által a KPI-k mérése során tapasztalt legfontosabb akadályok, valamint azok leküzdésére szolgáló gyakorlati megoldások:

1. Adatpontossági problémák

A rossz adatminőség torzíthatja a mutatókat és rossz döntésekhez vezethet. A termékcsapatok gyakran küzdenek a következő problémákkal:

Különböző eszközökön eltérő adatgyűjtési módszerek

A kézi adatbevitel hibái, amelyek megnehezítik a nyomon követést

Ennek megoldásához egyértelmű adatellenőrzési folyamatokat kell bevezetni, és ahol lehetséges, automatizált adatgyűjtést kell alkalmazni. A rendszeres adatellenőrzések segítenek a problémák korai felismerésében és megoldásában.

2. Értelmes mutatók kiválasztása

Sok csapat elmerül olyan látszólagos számok nyomon követésében, amelyek jól mutatnak, de nem tükrözik a termék valódi sikerét, például:

A tényleges értéket nem tükröző felhasználói interakciós statisztikákra való összpontosítás

Az aktív felhasználók helyett a teljes regisztrációk számát számolja

Nyers számok nyomon követése kontextus nélkül

Összpontosítson az üzleti célokhoz kapcsolódó mutatókra. Mérje például azoknak a felhasználóknak a számát, akik olyan kulcsfontosságú műveleteket hajtanak végre, amelyek azt mutatják, hogy értéket kapnak a termékéből.

3. Reális célok kitűzése

Megfelelő referenciaértékek nélkül a csapatok irreális KPI-célokat tűznek ki maguk elé:

A korábbi teljesítménytől elszakadt célok

A piaci feltételeket nem figyelembe vevő célok

Állítsa be céljait a múltbeli adatok alapján, és vonja be az érdekelt feleket a célok kitűzésébe. Ez segít olyan elérhető célok kitűzésében, amelyek összhangban vannak az üzleti célokkal.

Hozzon adat alapú, fontos termékdöntéseket

A számok történeteket mesélnek – és a termék története attól függ, hogy mennyire jól értelmezi őket. Ezeknek az alapvető KPI-knek a nyomon követésével nem csak adatokat gyűjt.

Világos képet kap arról, hogy mire van szükségük a felhasználóknak, mit szeretnek és mit kell javítani.

De ne feledje: ezek a mutatók nem csak a teendőlistáján szereplő pipák. Ezek olyan jelzések, amelyek intelligens döntésekhez vezetnek.

A legjobb termékcsapatok nem csak mérnek, hanem cselekszenek is. A ClickUp átfogó funkcióival korán felismerheti a trendeket, gyorsan tesztelheti a megoldásokat, és a valódi felhasználói igények alapján javíthat. Így készülnek a kiváló termékek: egyenként, adatokon alapuló döntésekkel.

Készen áll arra, hogy termékadatait nyerő stratégiákká alakítsa? Regisztráljon még ma a ClickUp-on!